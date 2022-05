Inicio » Salud y Belleza Los 30 mejores Maca Andina Capsulas de 2022 – Revisión y guía Salud y Belleza Los 30 mejores Maca Andina Capsulas de 2022 – Revisión y guía 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Zenement | Extracto de Raíz de Maca Peruana 4000 mg, Altamente concentrado 10:1, 120 Cápsulas | Energía, resistencia, memoria, líbido, inmunidad y equilibrio hormonal | 100% Ingredientes Naturales € 17.47 in stock 2 new from €17.47

Amazon.es Features EXTRACTO DE RAÍZ DE MACA PERUANA 4000 MG ALTAMENTE CONCENTRADO: Mejora de forma natural los niveles de energía, resistencia, rendimiento atlético, memoria, líbido y el sistema inmunológico. Para las mujeres, ayuda con problemas de desequilibrio hormonal, problemas menstruales y síntomas de la menopausia.

MÁXIMA POTENCIA: Cada cápsula contiene 400mg de Extracto 10:1 de Raíz de Maca Peruana (equivalente a 4000 mg de raíz) por cápsula, el máximo entre la competencia. Nosotros ofrecemos 120 cápsulas, suministro para 4 meses.

100% INGREDIENTES NATURALES Y VEGANO: Ingredientes no-GMO y sin aditivos innecesarios, como estearato de magnesio, dióxido de silicio, dióxido de titanio, saborizantes artificiales, colorantes artificiales o edulcorantes.

CALIDAD PREMIUM: Fabricado en España bajo los más altos estándares de calidad, y a partir de los ingredientes más puros. Producto notificado a las autoridades sanitarias españolas. Empresa Registrada en España Nº RGSEAA: 26.019011/B.

❤️ 100% SATISFACCIÓN GARANTIZADA: ¡Si no quedas completamente satisfecho, te devolvemos tu dinero!

Maca Andina Ecológica en Cápsulas 500mg - 180 cápsulas. Gelatinizada, Bio y Pura, viene de raíz de Maca Peruana Orgánica. NaturaleBio € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features ✔ ORIGEN DE LA MACA: La maca es una planta muy parecida a la del nabo, de la familia de las Brassicaceae. Su nombre botánico es Lepidium meyenii, y tiene su origen en los Andes. La parte comestible es la raíz, Nace en la cordillera de los Andes peruanos y bolivianos, a una altura que varía entre los 2500 y 5000 m.

✔ PROPIEDADES DE LA MACA: La maca tiene una acción tónico-adaptógena capaz de inducir un estado de mayor resistencia no específica en un cuerpo que ayuda a contrarrestar el estrés al aumentar la capacidad del cuerpo para adaptarse a los factores ambientales. La maca representa un tónico que puede contrarrestar la fatiga física y mental.

✔ CERTIFICADO ECOLÓGICO Y VEGANO: puro y organico al 100 %. Sin utilizar pesticidas y fertilizantes químicos que no ayudan al cuerpo y la salud. Cultivado en Perù y certificada ecologica por organismos de control autorizados por el Ministerio de Políticas Agrícolas.

✔ CÁPSULAS DE MACA GELATINIZADA: Se presenta en cápsulas con un polvo de color amarillo en su interior. El proceso de gelatinización hace que la maca en polvo sea más fácil de digerir gracias a la ausencia de almidón, está más concentrada y amplifica los nutrientes; además, es más soluble en agua y, por lo tanto, fácil de tomar.

✔ DISPONIBILIDAD GARANTIZADA: La completa satisfacción de nuestros clientes es nuestra prioridad. Estamos a su disposición para cualquier consulta o observación.

VitObest Maca Andina 60 Capsulas € 13.90 in stock 5 new from €11.90

Amazon.es Features Size 60 Unidad (Paquete de 1)

Extracto de Pura Maca Andina Ecológica Premium para 9 meses | 300 comprimidos de 2500mg | Altamente concentrada 10:1 | Aumenta Energía y Vitalidad | Libre de plástico | Certificación Ecológica Oficial € 19.99 in stock 3 new from €19.90

Amazon.es Features LA MACA ORGÁNICA ALDOUS BIO es cultivada en el mejor entorno natural. Con agua de gran pureza y libre de residuos tóxicos procedentes de pesticidas, antibióticos, fertilizantes sintéticos, aditivos y conservantes. La selección que realizamos garantiza las excelentes propiedades nutricionales la Maca andina en polvo de calidad premium que utilizamos para hacer nuestros comprimidos.

MUY BENEFICIOSA PARA NUESTRA SALUD - Nuestra Maca peruana ecológica proporciona energía, vitalidad, vigor, ayuda a prevenir la fatiga, el cansancio, mejora el rendimiento deportivo, la resistencia física, la salud del cabello y de la piel. También aumenta la libido de hombre y mujer, la sensación de bienestar, mejora la memoria, retarda el envejecimiento y tiene efecto analgésico.

⭐ AUTÉNTICA MACA ANDINA ECOLÓGICA DE CALIDAD PREMIUM - El potente extracto de Maca Aldous Bio contiene en cada comprimido un 97% de Extracto de Maca orgánica que te garantiza el consumo de auténtica Raíz de Maca. Como el origen de nuestra Maca es 100% natural y ecológico, nuestro organismo la reconoce y asimila en mayor grado sin crear reacciones adversas. Nuestro formato de 300 comprimidos de 2500mg facilita y agiliza el consumo durante 9 meses.

♻️ PRODUCTO ÉTICO, SOSTENIBLE Y SIN PLÁSTICO - La filosofía Aldous Bio se sustenta sobre la idea de que para fabricar nuestros productos no debemos esquilmar recursos naturales disponibles, ni hipotecar los recursos de las generaciones venideras. Para conseguir este propósito: Solo comercializamos productos ecológicos de calidad. No utilizamos envases fabricados con plástico, y apostamos por un formato de 300 comprimidos de raíz de maca para disminuir los envíos y emisiones de CO2.

TAMBIÉN PARA VEGANOS Y VEGETARIANOS - La Maca andina ecológica Aldous Bio es un suplemento idóneo para complementar dietas veganas o vegetarianas porque no contiene gelatina animal, gluten, leche, lactosa ni ingeniería genética. Todos nuestros productos son orgánicos, son respetuosos con el medioambiente, son producidos honestamente sin utilizar ingredientes de origen animal, y son económicamente sostenibles.

Maca Negra Andina Cápsulas Vegana 5000 mg 180 Cápsulas - Complejo Maca Root, Zinc, Arginina, Ginseng para 6 Meses Suministro, Reduce Cansancio Y Fatiga, Suplemento Deportivo, Para Hombre y Mujer € 17.49 in stock 1 new from €17.49

Amazon.es Features ¿Por Qué Elegir Nuestro Complejo De Maca Negra Andina de WeightWorld? - Nuestro suplemento de Maca complex contiene una potente dosis de 5000 mg maca negra por cápsula Además nuestra fórmula ha sido enriquecida con múltiples ingredientes naturales que ayudan a aumentar los efectos de la maca como el zinc, extracto de Panax Ginseng, la L-Arginina y la pimienta negra.

Aumenta Rendimiento Deportivo Tanto en Hombres como en Mujeres - La maca reduce el cansancio y la fatiga gracias a que es una fuente de vitamina C y gracias a su contenido en zinc que contribuye a la síntesis normal de las proteínas y al metabolismo normal de los macronutrientes, propiedades confirmadas por la EFSA por lo que es un suplemento especialmente usado por deportistas.

Raíz de Maca Andina de Alta Potencia - En WeightWorld sólo utilizamos el extracto de raíz de maca peruana o ginseng peruano. Además nuestro suplemento tiene una gran potencia gracias a sus 5000mg de maca pura y a sus múltiples ingredientes conseguirás una gran cantidad de vitaminas y minerales como las vitaminas B, vitamina C y vitamina E, calcio, hierro, zinc y magnesio.

Raiz de Maca Negra Andina Pura Natural, Sin Gluten, Vegano para 6 Meses de Suministro - Nuestro complejo de arginina Maca Negra y Zinc concentrada de alta de bidisponibilidad de WeightWorld para 6 meses de suministro no contiene OGM ni químicos, ni conservantes ni aditivos añadidos y es un suplemento apto para veganos y vegetarianos. Además es sin gluten.

¿Cuál es la Historia de Weightworld? - WeightWorld es una pequeña empresa familiar con más de 15 años de experiencia. En todos estos años nos hemos convertido en una marca de referencia en suplementos alimenticios y vitaminas. Además todos nuestros productos utilizan ingredientes de gran calidad y con los estándares de fabricación GMP. READ Los 30 mejores Clarins Contorno De Ojos de 2022 - Revisión y guía

Vitamaze® Maca Pura Cápsulas de Alta Dosis 4000 mg + L-Arginina + Vitaminas + Zinc, 240 Cápsulas por 2 Meses, Maca Peruana de los Andina, sin Aditivos Innecesarios, Calidad Alemana € 21.97

€ 20.97 in stock 1 new from €20.97

Amazon.es Features ALTA DOSIS: 240 Cápsulas para 2 meses de uso continuo 4.000 mg de raíz de Maca (Extracto 4:1) por dosis diaria con un tamaño corporal normal. Combinación optimizada a través del refinamiento con el aminoácido de alta dosis L-arginina, zinc y las vitaminas esenciales B6, B12 y C.

SIN ADITIVOS: Todos nuestros productos son manufacturados sin ingredientes modificados genéticamente. Tampoco contienen pesticidas, fungicidas, fertilizantes artificiales u otras sustancias dañinas. Sin azúcar ni alérgenos.

LA MEJOR BIODISPONIBILIDAD: Sin el aditivo disputado: estearato de magnesio (sal de magnesio de los ácidos grasos) para la ABSORCIÓN ÓPTIMA DE LOS INGREDIENTES ACTIVOS. Muchos otros fabricantes utilizan estearato de magnesio como agente de separación durante la producción.

PRODUCTO DE CALIDAD ALEMANA: Solo producimos en Alemania. Nuestra producción está en línea con el concepto HACCP. Trabajamos en conjunto con científicos y expertos durante el desarrollo y la producción de nuestros productos.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN: Los clientes satisfechos son importantes para nosotros, no dudes en contactarnos con cualquier pregunta sobre nuestros productos. Compra hoy sin NINGÚN RIESGO con la mejor relación precio/rendimiento del mercado, ofrecemos un derecho de retorno gratuito de 30 días.

Maca Andina Vegavero® | 4200 mg | 180 Cápsulas | Sin Aditivos | Cosechada en Perú | Adaptógeno Natural | 3 Meses Suministro | Energía + Libido + Hormonal | Maca Amarilla Peruana | Maca Root € 21.90 in stock 1 new from €21.90

Amazon.es Features LA RAÍZ PODEROSA: La planta de la maca o ginseng peruano, conocida científicamente como Lepidium meyenii. Es conocida como uno de los adaptógenos naturales más potentes, sus raíces eran utilizadas por los incas hace unos 2000 años. La maca se utiliza para mejorar la energía o para aumentar la fertilidad y el deseo. Hoy en día la maca se considera un superalimento muy popular y poderoso. Contiene aminoácidos y vitaminas, minerales y antioxidantes, como calcio, potasio y hierro.

⭐ DE PERÚ: Para nuestras cápsulas de maca altamente dosificadas utilizamos únicamente maca de alta calidad (Lepidium meyenii) procedente de Perú, donde la maca se cultiva desde hace miles de años. Además, la maca que elegimos está estandarizada en macamidas y maceanos, compuestos bioactivos de la raíz que que recientemente han espertado interés en el campo de la investigación por sus múltiples bioactividades.

✅ ALTAMENTE DOSIFICADO: Cada una de nuestras cápsulas de maca contiene 700 mg de extracto de maca (5-6:1) que corresponden a unos 3500-4200 mg de maca en polvo. Por supuesto, nuestro producto no es transgénico, está libre de aditivos y es apto para veganos. Por envase: 180 cápsulas. Dosis recomendada: 1 cápsula al día.

VEGAVERO CLASSIC: Nuestra línea Classic se define por suplementos veganos de alta calidad que cubren una amplia gama de nutrientes esenciales, extractos de plantas, hongos medicinales y otros ingredientes funcionales. Nos centramos principalmente en los ingredientes individuales y siempre evitamos los aditivos artificiales como rellenos innecesarios. Nuestros productos Classic son testados y mejorados por nuestro equipo basado en los más recientes hallazgos científicos.

A TU LADO: Preocuparnos por ti es parte de nuestra filosofía. Por este motivo, además de producir suplementos diseñados para cubrir tus necesidades, trabajamos en fórmulas únicas para alcanzar la sinergia perfecta entre ingredientes y dosis. Estamos disponibles para aconsejarte y apoyarte para que logres tus metas, facilitarte los certificados de nuestros productos y resolver todas tus preguntas.

Maca Pura Andina Ecológica, 100% Natural, Aumenta Energía, 3 cápsulas al día 1500 mg, 90 Capsulas Vegetales, Hombres y Mujeres, Estimulador Natural, Fabricado en Francia € 11.90 in stock 1 new from €11.90

Amazon.es Features MACA ANDINA: Nuestra Maca orgánica se extrae de las raíces de la Maca Andina peruana, una planta que se encuentra en las altas cumbres de los Andes Peruanos a una altitud de 3000m, donde crece lejos de la contaminación. La raíz de Maca es ideal para mantener el nivel de rendimiento físico e intelectual, apta para veganos, vegetarianos y deportistas

100 % NATURAL: La planta de Maca es ampliamente utilizada por sus altos valores nutricionales y sus altas concentraciones de Proteínas, Carbohidratos y Nutrientes que el cuerpo necesita cada día. La maca peruana contiene más de 16 Minerales y Oligoelementos incluyendo Fósforo, Zinc, Hierro, Calcio, Magnesio, 7 vitaminas incluyendo Vitaminas A, B y C y 18 Aminoácidos

ESTIMULADOR NATURAL: La maca mantiene los niveles de estrógeno y testosterona y su acción en el cuerpo. Es conocida por sus propiedades que promueven la sexualidad. Ayuda a aumentar la Masa Muscular y el Rendimiento Físico. Nuestra Maca seleccionada es la llamada Maca Amarilla, la cual contiene más proteínas que la maca roja y negra.

HOMBRES Y MUJERES : Nuestro complemento de maca mejora tu calidad de vida de forma natural. Nuestra Maca Andina ayuda a aumentar la energía y proporciona vitalidad. También te permite tener una mayor resistencia física a la hora de hacer deporte.

SUPLEMENTO ALIMENTICIO : Elaborado bajo los estrictos estándares de la Unión Europea garantizando la máxima calidad y pureza de sus ingredientes. Capsulas Vegetales - Rico en Vitaminas y Minerales - Vegano 100% Natural - Sin GMO - Sin Gluten **ATENCIÓN : No ponga en riesgo su salud, no se deje engañar con productos similares de bajo precio, que pueden causarle daños irreparables al organismo por ser de dudosa procedencia y sin certificados de fabricación**

Maca Negra Pura 27.000mg + L-Arginina + Vitaminas + Zinc - Maca Andina Peruana Altamente concentrada 20:1 - Energía - Reduce Cansancio Y Fatiga - Para Hombre y Mujer - Sin aditivos € 18.97 in stock 1 new from €18.97

Amazon.es Features ✅ MACA NEGRA PERUANA PARA MAYOR VITALIDAD - Nuestro complemento de Maca Negra Andina está elaborado con extracto de maca negra pura original de Perú. La Maca Andina es conocida por sus habitantes por sus nutrientes y sustancias vitales, por lo que la han consumido durante siglos para soportar el mal de altura, incrementar su energía, concentración, mejorar la fertilidad y vigor.

✅ FÓRMULA VIGORIZANTE CONCENTRADA - Maca Negra con L-Arginina, Zinc y Vitaminas B. 27.000mg de Maca Negra corresponden a 1.350mg de Extracto 20:1 de Maca Negra por dosis diaria (3 cápsulas). Enriquecida con L-Arginina y Zinc para reforzar su efecto principal. Además contiene Vitamina B6 y B12, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga, al normal funcionamiento del sistema inmunitario y metabolismo energético.

✅ 120 CÁPSULAS PARA MÁS DE 1 MES CON LOS MEJORES INGREDIENTES - Además de los beneficios de la Maca andina, la L-Arginina es conocida como vasodilatador. El zinc contribuye a la fertilidad, reproducción normal y al mantenimiento de los niveles normales de testosterona. La vitamina B6 ayuda a regular la actividad hormonal y contribuye a la función psicológica normal.

✅ 100% VEGANO, SIN INGENIERÍA GENÉTICA Y SIN ADITIVOS - Nuestro complemento alimenticio de Maca capsulas está libre de estearatos de magnesio, gelatina, sabores y colorantes. Nuestras cápsulas de maca peruana están hechas de hidroxipropilmetilcelulosa. Sin gluten y sin lactosa.

✅ MARCA DE CALIDAD ALEMANA - Todos los productos GloryFeel se fabrican en Alemania de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están sujetos a estrictos controles, así como a pruebas periódicas realizadas por laboratorios acreditados. Contáctenos para obtener más información, estaremos encantados de enviarle los resultados de nuestras pruebas.

Maca Negra Andina Cápsulas 5000 mg - 180 Cápsulas Veganas - Maca Negra de Alta Resistencia Con L-arginina y Panax Ginseng - Suministro 6 Meses - Fabricado en UK Por Nutravita € 18.95 in stock 1 new from €18.95

Amazon.es Features ✔ ¿POR QUÉ EL COMPLEJO VEGANO DE MACA NEGRA DE NUTRAVITA? - Cada una de nuestras 180 cápsulas veganas de Maca Negra contiene 5000 mg de una proporción concentrada de 10: 1 y 100: 1 de extracto de raíz de maca de alta concentración, la forma más pura de Maca. Cada cápsula también contiene 50 mg de extracto de Panax Ginseng (10: 1), 50 mg de L-Arginina y 10 mg de pimienta negra. Con una dosis diaria recomendada de 1 cápsula por día, cada botella es válida para un suministro de 6 meses.

✔ ¿POR QUÉ TOMAR MACA NEGRA? - La Maca Negra o más comúnmente conocida como Ginseng Peruano es altamente nutritiva y es una gran fuente de vitaminas, carbohidratos y proteínas. Aproveche los beneficios de la Maca Negra en nuestra forma de cápsula fácil de ingerir, no en tabletas.

✔ EXTRACTO NATURAL DE MACA NEGRA DE ALTA CALIDAD - Nuestro complejo de Maca Negra apto para veganos proviene de extracto puro de Maca Negra y es adecuado tanto para hombres como para mujeres para apoyar un estilo de vida saludable. Solo utilizamos ingredientes de alta calidad, de origen sostenible, sin OGM que no contienen colorantes artificiales, aditivos sintéticos ni alérgenos como gluten, lactosa, nueces y trazas de nueces.

✔ ¿QUÉ INGREDIENTES UTILIZA NUTRAVITA? - Contamos con un equipo dedicado de farmacólogos, químicos y científicos de investigación que trabajan para obtener los mejores y más beneficiosos ingredientes, lo que nos permite proporcionar vitaminas y suplementos avanzados y de alta concentración.

✔ ¿CUÁL ES LA HISTORIA DETRÁS DE NUTRAVITA? - Nutravita es una empresa familiar establecida en el Reino Unido en 2014; desde entonces, nos hemos convertido en una marca de vitaminas y suplementos reconocida y de confianza por nuestros clientes de todo el mundo. Nuestros productos son de alta calidad: todo lo que elaboramos está fabricado y certificado en el Reino Unido y protegido por los más altos estándares de fabricación del mundo (GMP, BRC).

Maca Negra Andina |PREMIO 2021| 24.000mg Altamente Concentrada 20:1 - Máxima Energía y Rendimiento - Potencia Vigor y Libido - Maca Peruana Pura con L-Arginina para Hombres |120 Cápsulas Nutralie € 19.90 in stock 1 new from €19.90

Amazon.es Features MÁXIMA POTENCIA, ENERGÍA Y VIGOR: Maca Negra Complex se presenta en un envase con un contenido de 120 cápsulas, para más de un mes de tratamiento con los mejores ingredientes. Cada dosis de 3 capsulas diarias contiene 1200mg de extracto de Maca Negra concentrada, equivalente a 24.000 mg de raiz de maca.

⭐ EXTRACTO DE RAIZ DE MACA NEGRA ANDINA PREMIUM: Nuestro complemento de Maca Negra Andina ha sido elaborado con extracto puro de Maca Negra original de Perú de calidad premium. Nuestro extracto puro de Maca junto con la L-Arginina y el Zinc proporciona una combinación que potencia los efectos de estos tres principales ingredientes. Las vitaminas B6 y B12 aportan valor a la fórmula y permiten una mejor absorción de la misma.

ALTO RENDIMIENTO Y RESISTENCIA: El zinc contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona y contribuye a la fertilidad y reproducción normales. Por otro lado, la vitamina B6 ayuda a regular la actividad hormonal y a disminuir el cansancio y la fatiga, además, las vitaminas B6 y B12 contribuyen al metabolismo energético normal y junto con el zinc contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

FÓRMULA POTENTE Y VEGETARIANA: la fórmula de Maca Negra Andina es 100% vegetariana y contiene un extracto puro de Maca Andina que junto con L-Arginina, Zinc y las vitaminas B6 y B12 hacen la formula más completa y potente. Se presenta en cápsulas gastrorresistentes y de recubrimiento vegetal, aptas para vegetarianos. Además, nuestro sumplemento alimenticio no contiene gluten ni lactosa.

CALIDAD Y SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Nuestra Maca Negra Andina ha sido elaborada bajo un proceso controlado y certificado mediante los más estrictos protocolos de calidad, desde el origen hasta el producto final. Nuestro producto ha sido notificado a las autoridades sanitarias europeas.

Vittalogy Maca Premium. Maca Andina Pura 4000 mg Con Vitaminas B6 Y B12 Y Zinc. Raíz De Maca Peruana. Vigorizante. 120 Cápsulas. € 24.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ MACA PREMIUM EN UNA FORMULACIÓN PERFECTA. Extracto de maca de alta concentración, vitaminas b6 y b12, y zinc. Cada pastilla contiene extracto de raíz de maca de alta concentración equivalente a 4.000 mg de raíz, ninguna otra marca aporta tanto. También hemos añadido 1,4 mg de vitamina b6 y 2,5 µg de b12 que notarás en una mayor energía y menor cansancio en tu día a día, y 10 mg de zinc por cápsula que son esenciales para una mejor salud.

✅ AUMENTO DE LA ENERGÍA. La raíz de maca es conocida por sus efectos vigorizantes. Ésta contiene una concentración elevada de macaenos y macamidas, que contribuyen a aumentar la energía, además de mejorar el humor y la vitalidad. Las vitaminas B6 y B12 contribuyen a potenciar los beneficios de la maca, ayudando al metabolismo energético y a reducir la sensación de cansancio y fatiga.

✅ SOLO 1 PASTILLA AL DÍA. La fórmula perfecta de nuestra maca premium hace que solo sea necesario tomar una cápsula al día. Utilizamos extracto concentrado, en proporción 10 a 1 para que las pastillas sean pequeñas y solo sea necesario tomar una. Con cada bote de 120 pastillas tendrás suministro de maca para 4 meses.

✅ SIN ADITIVOS. Vittalogy no utiliza productos modificados genéticamente y tampoco ingredientes con pesticidas u otras sustancias dañinas. Las cápsulas de maca son veganas y no tiene gluten. No utilizamos estearato de magnesio en su fabricación. Nuestros envases son compostables porque apostamos por la sostenibilidad.

✅ VITTALOGY. Vittalogy es una marca de suplementos alimenticios premium que apuesta por la calidad. Damos garantías claras a los clientes del origen de los productos y de su fabricación. No vendemos suplementos de procedencia dudosa. Tenemos certificado GMP de buenas prácticas de fabricación. Nuestros envases son compostables. Fabricamos solo en Europa. No arriesgues tu salud con suplementos sin certificar de procedencia dudosa. READ Los 30 mejores Cepillo Electrico Pelo de 2022 - Revisión y guía

BIO Maca Andina Vegavero® | 3000 mg | Cosechada en Perú | 270 Cápsulas | Maca Negra + Roja + Amarilla + Púrpura | Testada en Laboratorio | Estimulante + Energía + Libido + Cansancio € 26.90 in stock 1 new from €26.90

Amazon.es Features MEZCLA ÚNICA: Te ofrecemos una maca única en el mercado. En lugar de utilizar un solo tipo de raíz de maca, nuestras cápsulas contienen polvo de maca amarilla, maca roja, maca negra y maca púrpura. Cada una de las cuatro raíces de maca tiene un perfil de nutrientes distintivo. La maca en general tiene un efecto estimulante que aumenta la libido y la energía. Contiene niveles particularmente altos de potasio, hierro, calcio y antocianinas, que se consideran fuertes antioxidantes.

⭐ CALIDAD ORGÁNICA DE PERÚ: Para nuestras cápsulas de maca utilizamos sólo maca de alta calidad (Lepidium meyenii) de cultivo orgánico en los Andes de Perú, donde la maca se ha cultivado durante miles de años. Naturalmente, no usamos pesticidas durante el proceso de cultivo. Para asegurar una calidad óptima, testamos nuestra maca en laboratorio.

✅ ALTAMENTE DOSIFICADO: Cada una de nuestras cápsulas de maca contiene 750 mg de polvo de maca orgánica, con cantidades iguales de cada tipo de raíz de maca. Por supuesto, nuestro producto no está modificado genéticamente, es libre de aditivos, pesticidas y apto para veganos. En un solo envase: 120 cápsulas. Dosis recomendada: 4 cápsulas al día.

VEGAVERO ORGANIC: Nuestra línea orgánica comprende productos que contienen 100% materias primas orgánicas. No usamos productos químicos ni pesticidas en la agricultura orgánica. Por supuesto, el uso de OMG está totalmente prohibido. Creemos que los materiales cultivados orgánicamente no sólo son mejores para nuestra salud sino también para el medio ambiente. Vegavero Organic - lo hacemos por amor a nosotros mismos y a la naturaleza.

A TU LADO: Preocuparnos por ti es parte de nuestra filosofía. Por este motivo, además de producir suplementos diseñados para cubrir tus necesidades, trabajamos en fórmulas únicas para alcanzar la sinergia perfecta entre ingredientes y dosis. Estamos disponibles para aconsejarte y apoyarte para que logres tus metas, facilitarte los certificados de nuestros productos y resolver todas tus preguntas.

Maca Pura en Cápsulas, Altamente Concentrada con 5000 mg + L-Arginina + Vitamina B6, B12 + OPC + Zinc, 120 Cápsulas de Maca Andina para 1 Mes, sin Aditivos Innecesarios, Calidad Alemana € 18.97 in stock 1 new from €18.97

Amazon.es Features ALTAMENTE CONCENTRADA: 120 cápsulas veganas para 1 mes de uso continuo con 5.000 mg de raíz de maca (extracto 10:1) por dosis diaria en un tamaño de cápsula normal. Fórmula VITAL con B6, B12, OPC (extracto de semilla de uva) y zinc. ¡La combinación ideal de L-Arginina y OPC en la proporción 4:1 es única en el mercado!

VEGANO: La Maca está compuesta exclusivamente de ingredientes de origen no animal y por lo tanto es ideal para VEGANOS y VEGETARIANOS. Nuestras cápsulas veganas están completamente libres de ingredientes transgénicos y cualquier otro aditivo innecesario.

MEJOR BIO DISPONIBILIDAD: No contiene el polémico aditivo de estearato de magnesio (sales de magnesio de ácidos grasos) por lo que cumple con una ACEPTACIÓN ÓPTIMA. Muchos otros fabricantes utilizan el estearato de magnesio durante la producción.

PRODUCTO ALEMÁN DE CALIDAD: Producimos solo en Alemania. Nuestra producción se basa en el concepto HACCP. Durante el desarrollo y la fabricación de nuestros productos colaboramos estrechamente con científicos y expertos.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN: La satisfacción de nuestros clientes es importante para nosotros, por favor contáctenos si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos. Estamos aquí para usted. Compre hoy SIN RIESGO con la mejor relación precio-rendimiento del mercado, le ofrecemos 30 días de reembolso gratuito.

MACA ANDINA ECOLÓGICA * 500 mg / 120 cápsulas * Extracto concentrado 4:1 * Energia, Equilibrio emocional, Vitalidad € 24.90 in stock 1 new from €24.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MACA ANDINA ECOLÓGICA * 500 mg / 120 cápsulas

Producto con certificación Bio, Extracto concentrado 4:1 (Organic Macatonic)

Energia, Equilibrio emocional, Vitalidad

Calidad garantizada por certificado de análisis

Agricultura Ecológica - ECOCERT - Extracto Concentrado - Cápsulas Vegetales - Sin BPA - Vegano - No Irradiado - Sin Lactosa - Fabricado en Francia

Nutridix Maca Negra Andina 1.200 mg por Dosis - Extracto Equivalente a 24.000 mg de Maca Planta concentrada 20:1 con L-Arginina, Vitamina B6, B12 y Zinc - 120 Cápsulas € 19.90 in stock 1 new from €19.90

Amazon.es Features MACA NEGRA ANDINA. La maca es una raíz nativa peruana de las mesetas andinas, cuyo valor nutricional le ha hecho ser considerada un súper-alimento. Hay varios tipos, pero la más popular de ellas es la maca negra, a la cual se atribuyen propiedades afrodisíacas. La Maca Negra de Nutridix viene en un formato de 120 cápsulas, y la maca contenida en su interior permitirá, tanto al hombre como la mujer, aprovechar el potente valor potenciador y vigorizante de esta planta tan deseada.

MACA CONCENTRADA EQUIVALENTE 24.000mg. La Maca Negra de Nutridix se diferencia de sus competidores ya que este vigorizante concentra 24.000 mg de maca negra pura en cada dosis de 1.200mg, lo que es una concentración de 20 a 1 de maca negra en su fórmula. Esta alta concentración convierte al suplemento en uno de los más potentes y efectivos del mercado.

VIGORIZANTE Y ENERGÍA. El zinc contribuye a la fertilidad y reproducción normales y al mantenimiento de niveles normales de testosterona. Por su parte, la vitamina B6 ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, mientras que la vitamina C contribuye al metabolismo energético normal.

POTENTE FÓRMULA CON L-ARGININA, VITAMINAS Y ZINC. Otra de las ventajas de la Maca Negra de Nutridix es su composición libre de componentes de origen animal. La fórmula 100% vegetariana se complementa además con los beneficios de la L-Arginina, las vitaminas B6 y B12 y el zinc.

GARANTÍA NUTRIDIX. La calidad de la Maca Negra de Nutridix está garantizada, dado que solo se seleccionan los mejores ingredientes, y se siguen los estrictos estandards de seguridad y calidad impuestos por la Unión Europea.

Herbamour Maca | 180 Capsulas Por 6 Meses De Alta Dosis En E.S. + L-Arginina + Vitamina B6 + Zinc + Taurina + Guaraná + Maca Peruana Con Extracto De Maca Andina | Proporción 10:1 | Calidad Italiana € 21.90 in stock 1 new from €21.90

Amazon.es Features ✅ ALTA DOSIS: 180 comprimidos por 6 meses de uso continuado, raíz de Maca (Extracto Seco 10:1) para uso diario con constitución normal. Combinación optimizada gracias a la combinación con aminoácidos de alta dosis de L- arginina, Zinc, Vitamina Esencial B6, Taurina y Guaraná.

✅ FÓRMULA POTENTE Y NATURAL: La Maca de HerbAmour es natural al 100% y contiene un extracto puro de Maca andina que junto a L-Arginina, Zinc, Vitamina B6, Taurina y Guaraná rinden la fórmula más completa en absoluto en el mercado europeo.

✅ PRODUCTO ITALIANO DE ALTA CALIDAD: Producimos solo en Italia. Nuestra producción estáen conformidad con el sistema sea HACCP y sea GMP. Trabajamos en estrecha colaboración con los biólogos y expertos durante el desarrollo y la producción de nuestros productos. El producto es notificado en el Ministerio de Sanidad Italiano.

✅ ¿POR QUÉ TOMAR LA RAÍZ DE MACA?: La Maca o más comúnmente llamada ginseng peruano es altamente nutritivo y es una óptima fuente de vitaminas, carbohidratos y proteína. Junto a una dieta sana y equilibrada, ahora puedes aprovechar de los beneficios de la raíz de Maca en nuestra forma de comprimidos fácil de tragar, no cápsulas.

✅ SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Los clientes satisfechos son importantes para nosotros, siéntete libre de contactarnos con cualquier tipo de pregunta sobre nuestros productos. Compra hoy SIN RIESGO con la mejor calidad de precio del mercado, ofrecemos el derecho de devolución gratuito de 30 días.

Energy Feelings | Maca Andina en Polvo Ecológica Peruana | Maca Mixta: Roja, Negra y Amarilla | Nutrición Deportiva | Vegana | Sin Gluten | 500g € 13.30 in stock 3 new from €13.30

Amazon.es Features Esterilizada por el sistema OSS (oxygen sterilization system)

Planta adaptógena. Composición nutricional extraordinaria

Mejora la resistencia

Rica en aminoácidos, ayuda a la recuperación muscular después del ejercicio

Certificación Ecológica. Sin Gluten

Maca Negra Andina 1200mg por dosis (equivalente a 24.000mg de planta) con L-Arginina, Zinc y Vitaminas B6 B12 | 120 cápsulas vegetales de Maca altamente concentrada 20:1 | Nutralie € 21.90 in stock 1 new from €21.90

Amazon.es Features MACA NEGRA ANDINA: Nuestro extracto puro de Maca Negra Andina junto con la L-Arginina y el Zinc proporciona una combinación que potencia los efectos de estos tres principales ingredientes. Las vitaminas B6 y B12 aportan valor a la fórmula y permiten una mejor absorción de la misma.

VIGORIZANTE NATURAL: El zinc contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona, la vitamina B6 ayuda a regular la actividad hormonal, a disminuir el cansancio y la fatiga. Además, las vitaminas B6 y B12 contribuyen al metabolismo energético normal y junto con el zinc contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario. También, la vitamina B6 contribuye al metabolismo normal de las proteínas y del glucógeno y el zinc contribuye a la fertilidad y reproducción normales.

FORMULA POTENTE Y VEGETARIANA: la fórmula de Maca Negra Andina es 100% vegetariana y contiene un extracto puro de Maca Andina que junto con L-Arginina , Zinc y las vitaminas B6 y B12 hacen la formula más completa.

CALIDAD: Nuestra Maca Negra Andina ha sido elaborada bajo un proceso controlado y certificado mediante los más estrictos protocolos de calidad, desde el origen hasta el producto final. Se presenta en cápsulas de recubrimiento vegetal, aptas para vegetarianos.

Maca andina negra con Omega 3, L-Arginina Alfa-cetoglutarato, Vitaminas y Zinc. Única Maca con Omega 3 del mercado. NOVONATUR. (120) € 15.95 in stock 1 new from €15.95

Amazon.es Features ✅PROPIEDADES: La maca andina de NOVONATUR ayuda a nuestro cuerpo a adaptarse a las situaciones difíciles, aumenta la capacidad del cuerpo para defenderse contra el debilitamiento físico. Mejoran la resistencia, el rendimiento deportivo y la sensación de bienestar general.

✅ENRIQUECIDA CON OMEGA 3: Los ácidos grasos omega 3 forman parte de los nutrientes más importantes para el organismo, tienen un efecto muy positivo sobre la salud

✅L-ARGININA MACA: La l-arginina es un aminoácido que interviene en el crecimiento muscular, la reducción de grasa, la desintoxicación del hígado y la mejora del sistema inmunológico. Es también un precursor del óxido nítrico. La maca andina proporciona un gran valor nutricional, contiene calcio, proteínas, zinc, hierro, vitaminas B, C y E, potasio, fibra, silicio, aminoácidos y fósforo, por lo que es una gran reconstituyente de energía muy natural y sana.

✅MODO DE EMPLEO: Tome 3 o 4 cápsulas diarias acompañadas de un vaso de agua repartidas en 2 - 3 tomas durante el día.

✅GARANTIA: La maca andina de Novonatur está fabricada en España, bajo las garantías y controles de calidad ISO 9001 y 14001.

Maca Pura 5000 MG - Lepidium meyenii - de HSN | 120 Cápsulas Vegetales Extracto Raíz de Maca Negra y Amarilla | 10x Veces Más Concentrado | No-GMO, Vegano, Sin Gluten € 21.90 in stock 1 new from €21.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ MACA ANDINA CÁPSULAS ] Complemento alimenticio en cápsulas vegetales a base de Extracto Seco de Raíces de Maca (Lepidium meyenii Walp) con vitamina B12 + Minerales (Selenio y Zinc) → 240 Tomas por Envase.

[ 10X VECES MÁS CONCENTRADO ] Cada cápsula vegetal equivale a 5 gramos de Raices de Maca→ 500mg de Extracto de Maca por Dosis Diaria = 1 Cápsula.

[ MACA NEGRA y AMARILLA ] En HSN empleamos una materia prima de máxima calidad, con las variantes más valoradas por sus características funcionales→ Maca Amarilla y Maca Negra.

[ 100% VEGAN ] Sin agentes de recubrimiento de origen animal. La materia prima y todos los ingredientes son vegetales → Extracto de Maca Andina (10:1) es un producto completamente apto para vegetarianos y veganos.

☀️ [ FABRICACIÓN EN ESPAÑA ] Fabricado en laboratorio certificado con IFS. Sin OGM (Organismos Modificados Genéticamente). Buenas prácticas de fabricación (GMP). NO Contiene → Gluten, Pescado, Soja, Frutos Secos, Huevo. READ Los 30 mejores Aloe Vera Gel de 2022 - Revisión y guía

MACA ANDINA BIO 60cap. € 15.35

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MACA ANDINA BIO 60cap.

VIBOOST TRIBULUS TERRESTRIS PURO + MACA ANDINA | 3 Acciones para HOMBRES: T PWR, VIGOPULSE, ENERTOP | 8 ingredientes: Fenogreco, Zinc, Magnesio, Vitaminas hombre, Extractos Súper Concentrados € 29.95 in stock 1 new from €29.95

Amazon.es Features VIBOOST TRIBULUS TERRESTRIS + MACA ANDINA es un suplemento para usuarios de sexo masculino. Su fórmula original contiene 8 ACTIVOS NATURALES POTENTES con acciones específicas para PARA HOMBRES

ACCIÓN T POWER: Combina el TRIBULUS TERRESTRIS (con el 90% de saponinas, la concentración más alta de este principio activo en pastillas) con el ZINC (un mineral con beneficios para el hombre reconocidos por la EFSA), el FENOGRECO y la VITAMINA D.

Acción VIGOPULSE: Contiene MACA NEGRA, un tubérculo andino conocido por sus numerosas propiedades, en EXTRACTO ULTRA CONCENTRADO (10:1 que equivale aproximadamente a 3000 mg de planta).

Acción ENERTOP: Con RHODIOLA, conocida como la “raíz de oro”. Fue consumida por los VIKINGOS azul antes de la batalla y los ATLETAS SOVIÉTICOS la incorporaron a su rutina desde 1960. La VITAMINAS B6 y el MAGNESIO se han usado como potenciador de la fórmula.

Las capsulas de VIBOOST TRIBULUS MACA contienen solo ACTIVOS MUY CONCENTRADOS y son libres de aditivos químicos. Además, como todos los productos de Naturadika, figura en la base de datos de AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) bajo el nºRGSEAA 26.018065/M.

Maca fit negra 500g puro de la raíz de maca organica, original del Peru es fantástico para estimular los niveles de energía antes del ejercicio Maca andina natural alta en vitamina B1, B € 27.95 in stock 1 new from €27.95

Amazon.es Features ✔ SÓLO LA MACA EN CALIDAD ORGÁNICA GARANTIZA QUE NO SE HAN UTILIZADO PESTICIDAS, FUNGICIDAS O FERTILIZANTES, IMPORTANTE PARA SU SALUD. El polvo de Maca contiene vitaminas, aminoácidos y proteínas. Sin aditivos por lo tanto ideal para vegetarianos, libres de gluten, especial para personas alérgicas. Superfood de Perú.

✔ Certificado orgánicos en Alemania (mirar las fotos, documentos originalses y nuestros) para lograr que nuestros productos cumplan con los más altos estándares posibles en términos de calidad y sostenibilidad

✔ Para un adulto se recomienda aproximadamente entre 3,5 gr hasta 8,0 gr de polvo, que se puede tomar mezclándolo con leche, yogurt, té y shakes. El polvo de maca negra se puede en batido de desayuno, batido de leche, barras de proteínas, bebidas calientes o recetas para cocinar en casa.

✔ Mejore sus niveles de energía y aumente su vitalidad - el polvo de maca es una supercomida de los INCAS y era utilizada para mejorar la fertilidad. Puede mejorar los niveles hormonales, reducir el estrés y mejorar el libido

✔ POR FAVOR TOME EN CUENTA que MACA (original de Perú y no de China) sabe amargo y terroso, no se puede mezclar fácilmente, se necesita una batidora o licuadora para mezclarlo con leche o similares

Maca Roja en Polvo Andina 100% Bio Carefood | Paquete de 200gr | Procedente de peru | Ecológica de Cultivo Sostenible | € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features ¿Qué es la Maca Roja ? Se trata de una planta herbácea nativa de los Andes del Perú y Bolivia, donde se cultiva. La maca andina es catalogada según el color de su raíz, en este caso se trata de Maca Roja Carefood

¿Qué beneficios tiene la Maca Roja? Contiene una gran cantidad de vitaminas y nutrientes, lo que nos ayuda en nuestro día a día.

CALIDAD CAREFOOD - 100 % ECOLÓGICA: La Maca Roja Carefood Premium es natural, sin aditivos, libres de pesticidas y APTA PARA VEGANOS.

¿Cómo consumirla? : Se puede añadir en cualquier bebida natural, o alimentos como batidos, tés, yogures, postres, caldos, zumos, cafés, chocolates caseros, harina de avena, muffins, galletas, panes.

CAREFOOD CONTIGO: Carefood es una marca Española, que te ayuda a entender y conocer cómo llevar una vida más sana y natural, para ti y los tuyos. Nuestro objetivo es tu bienestar por lo que estamos encantados de solucionar cualquier duda y aconsejarte en lo que necesites, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de [email protected] o con nuestro chat en directo de nuestra web.

MARNYS Macamar Maca Andina BIO Energía y Vitalidad para la Mujer 60 Cápsulas € 18.73 in stock 1 new from €18.73 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ENERGÍA, VITALIDAD Y DESEO EN LA MUJER. MARNYS Macamar es un complemento alimenticio que contiene la especie de Maca (Lepidium meyenii), un poderoso energizante en un concentrado 4:1, con alto valor nutricional por su contenido en micro y macronutrientes en elevadas concentraciones

MACA ANDINA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA. Maca andina, procedente de la agricultura ecológica, con extracto 4:1. Se utiliza tradicionalmente por los aborígenes como una planta vigorizante que no sólo favorecía la energía corporal y el rendimiento mental, sino también para la fertilidad

PODEROSO ENERGIZANTE. Se recomienda a aquellas personas adultas que quieran aportar energía y vitalidad para combatir el cansancio y la fatiga. Ayuda a los deportistas que buscan optimizar su rendimiento físico

RENDIMIENTO FÍSICO Y MENTAL. La Maca contribuye al rendimiento físico y mental y al normal funcionamiento sexual. Se recomienda a mujeres que quieran una normal función sexual, en términos de líbido y deseo sexual

APTO PARA VEGANOS. MARNYS utiliza para Macamar las variedades de maca amarilla, maca roja y maca negra. Las cápsulas son vegetales y es apto para veganos.

Energy Feelings Maca Andina En Polvo Ecológica Peruana | Maca Mixta: Roja, Negra Y Amarilla | Nutrición Deportiva | Vegana | Sin Gluten, color Beige, 1 Kg € 25.80 in stock 1 new from €25.80

Amazon.es Features Esterilizada por el sistema OSS (oxygen sterilization system)

Planta adaptógena. Composición nutricional extraordinaria

Mejora la resistencia

Rica en aminoácidos, ayuda a la recuperación muscular después del ejercicio

Certificación Ecológica. Sin Gluten

Maca. Máxima concentración de maca negra (25:1) aumenta tu energía y vitalidad. Potenciador muscular, reduce la fatiga y aumenta los niveles de testosterona. 90 cápsulas € 17.90 in stock 1 new from €17.90

Amazon.es Features MACA NEGRA: La maca es una raíz nativa peruana de las mesetas andinas, cuyo valor nutricional le ha hecho ser considerada un súper-alimento. Hay varios tipos, pero la más popular de ellas es la maca negra, a la cual se atribuyen propiedades afrodisíacas.

VIGORIZANTE NATURAL: Incrementa los niveles de energía y vitalidad, incrementa la libido tanto en hombres como mujeres y equilibra los niveles de hormonas.

RESISTENCIA DEPORTIVA: La maca andina aumenta la energía y es de gran ayuda para mejorar el rendimiento físico y energético también durante el entrenamiento. Tiene un alto poder antioxidante. La maca es alta en vitaminas B6 y zinc, reduce la fatiga y es considerado un rejuvenecedor natural, elimina de forma natural las células dañadas.

MÚLTIPLES BENEFICIOS: La maca andina ayuda a reducir el estrés y favorece el sueño profundo y reparador. También puede ser útil para promover una función cognitiva más saludable, aumenta la circulación cerebral, por lo que mejora la memoria y la concentración.

APOSTAMOS POR LA CALIDAD: Contamos con una amplia gama de productos 100% naturales que dan soluciones reales. Estamos especializados en el desarrollo, y distribución de suplementos nutricionales y alimentos dietéticos en Europa, por eso nuestra marca cuenta con todos los registros sanitarios necesarios. Marca registrada.

Maca 200 cápsulas de Dieti Natura. Ayuda a dinamizar el organismo [Fabricado en Francia][Garantía Sin OGM ni Gluten] (Un bote de 200 cápsulas) € 11.70 in stock 1 new from €11.70 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cápsula fácil de tomar de 483mg.

Fuente de energía.

Estimula el rendimiento físico.

Rica en proteínas, vitaminas y minerales.

Ayuda a dinamizar el organismo.

ESTADO PURO MACA 2000 mg 60 Capsulas € 18.08 in stock 12 new from €14.48

Amazon.es Features Marca: Tongil

Mira el presupuesto

