Los 30 mejores Localizador Gps Niños de 2023 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Localizador Gps Niños veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Localizador Gps Niños disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Localizador Gps Niños ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Localizador Gps Niños pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



PAJ GPS Allround Finder 2023 -Localizador GPS para Coche, Moto, Personas Mayores, niños y más-Rastreador GPS en Tiempo Real-GPS antirrobo Coche-Marca Alemana- Incluye botón SOS para emergencias € 29.99

Amazon.es Features LOCALIZACIÓN GPS: El dispositivo ALLROUND FINDER Versión 2020 con tarjeta sim integrada que se conectará a la mejor red disponible, le permitirá – gracias a su FÁCIL CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN – ¡Comenzar a rastrear en tiempo real en cuestión de minutos!

DISEÑO Y DIMENSIONES OPTIMIZADAS: la Versión 2020 del ALLROUND FINDER tiene dimensiones más “ mini ”, es más ligero y tiene un diseño óptimo. Mantendrá su multi-funcionalidad, pero con una mayor comodidad asegurada. ¡Llévalo cómodamente en tu coche, moto, bolso o colócalo donde quieras!

GRAN AUTONOMÍA: La duración de la batería será de unos 20 días de seguimiento activo y de hasta 60 días en modo de espera – Se activará el modo de espera cuando su localizador se encuentre parado con motivo de ahorro de batería.

ALARMAS Y NOTIFICACIONES: Recibirá notificaciones en caso de vibración/movimiento, entrada/salida de una zona predeterminada o en caso de batería baja. Configure las alarmas desde el salón de tu casa desde el portal FINDER. Además dispone de un botón SOS para utilizar en caso de emergencia. Recibirá una notificación cuando éste sea pulsado.

LOCALIZACIÓN ONLINE - Disfruta de todas las ventajas. Entre ellas están la localización precisa y en directo a nivel mundial, así como 365 días de información de rutas. Todas las alarmas y funciones podrán ser configuradas muy fácilmente desde la app. Elige una de las suscripciones: 4,17€ al mes (99,99€ pago único cada 2 años), 4,99€ al mes (59,88€ pago único anual) o 6,99€ al mes (6,99€ pago mensual). Encuentra más información en la descripción.

Localizador GPS Personas Mayores Niños Alzheimer Sin Cuotas Vehículos Botón SOS Detector Caída Sensor Actividad APP Velocidad Teléfono, Dispositivo Family Care, Manual Español € 99.90

Amazon.es Features ✅【 Localizador GPS sin limite de distancia 】Localiza la ubicación de tu ser querido en todo momento con una precisión exacta y en tiempo real de la forma más sencilla.

✅【 Botón SOS de emergencia y detector de caída】 Envía un mensaje de aviso SOS o caída con la ubicación actual y llama automáticamente ante cualquier emergencia al instante a los familiares y seres queridos. Además dispone de función de teléfono: Llama de manera rápida y sencilla al contacto principal con solo pulsar un botón, muy fácil y sencillo. También recibe llamadas de los números de contacto.

✅【 Seguridad absoluta y anti robo】 Cuenta con función de sensor de movimiento, de inactividad, de zonas de seguridad, sensor de velocidad y función de llamada oculta. Perfecto tanto para personas como vehículos y objetos de valor.

✅【 Ligero, pequeño y cómodo de llevar】 Incluye colgante de REGALO. Peso muy ligero 35gr y tamaño menor a 6cm.Lo puedes llevar como pulsera, en el bolsillo, como colgante, llavero, en el cinturón, en el bolso o en la muñeca.

✅【 Muy sencillo e intuitivo de usar - APP Gratuita en Español】 Está diseñado expresamente para favorecer su sencillez de uso. Dispones de la APP ConectAAbu gratuita en Español para iOS y Android. Además para cualquier duda disponemos de atención al cliente personalizada todos los días de la semana de 09 a 21h. También dispones de 15 días de prueba desde el momento de la entrega pudiendo ser reembolsado totalmente y 2 años de garantía.

Localizador GPS Niños – Se Requiere Suscripción – IP67 Mini Tracker con SIM, SOS botón Personas Mayores, Moto, Llaves, Llavero,Bicicleta, Niños, Collar Perros, Distancia ilimitada UE TrackiPlus € 19.88

Amazon.es Features EL LOCALIZADOR PERSONAL DEFINITIVO- TrackiPlus es el más pequeño, ligero y elegante del mercado. Da alertas en tiempo real sobre ubicación, velocidad, movimiento y batería baja. Puede utilizarse para vigilar la seguridad de niños, como gps gatos y animales domésticos, localizador gps para coche, para equipaje y para casi cualquier cosa. Planes de suscripción: mensual 14,95 € p/mes; 6 meses 49,95 € (8,33 € al mes); 12 meses 69,95 € (5,83 € al mes); 24 meses 99,95 € (4,16 € al mes)

APLICACIONES ILIMITADAS - El diseño del TrackiPlus lo convierte en un rastreador elegante y funcional que puede servir como gps para gatos, gps para perros, localizador gps de equipaje, gps tracker de llaves y mucho más. Utiliza el llavero para fijarlo a casi cualquier cosa y listo. Es uno de los dispositivos de rastreo de coches más fáciles de usar que existen: basta con mantenerlo sujeto a tus llaves o guardarlo en tu vehículo para una vigilancia continua.

PORTABILIDAD ULTRALIGERA - Con sólo 42mm x 16,4mm y un peso de 30g, TrackiPlus es el localizador gps perfecto para el equipaje, el reloj gps niños, el gps para gatos, el localizador gps para coches y mucho más. Crea zonas de geo-cercas personalizadas y recibe alertas en tiempo real cuando el dispositivo entre o salga de ellas. El intuitivo botón SOS puede utilizarse discretamente para ayudar a garantizar tu seguridad y notificar a los contactos designados en caso de peligro.

SIM INTERNACIONAL INCLUIDO - Itinerancia internacional incluida donde haya cobertura de red 2G. TrackiPlus combina la tecnología GPS, WiFi y GSM para garantizar la máxima precisión de localización, tanto si lo utilizas como collar GPS tracker de gatos, mascotas pequeñas, como localizador GPS niños, como dispositivo GPS bicicleta, vehículos, objetos personales, bolsas, equipaje o cualquier otra cosa. Con la aplicación móvil/web podrás controlar el dispositivo desde cualquier parte del mundo.

EN CUALQUIER LUGAR, EN CUALQUIER MOMENTO - TrackiPlus puede utilizarse como localizador GPS para coche, collar GPS perros, GPS bicicleta, localizador GPS ancianos, bolsas, objetos personales y mucho más. El dispositivo cuenta con una potente batería con una duración de hasta 5 días con una carga, dependiendo de la frecuencia de las actualizaciones de ubicación. Personaliza las actualizaciones y los ajustes en la aplicación GPS Tracki dedicada al móvil o a la web.

BES 23667 Localizador Gps, Tracker Bluetooth, Antipérdida Llaves, Buscar Perros Niños, colores surtidos € 9.18

Amazon.es Features Localizador GPS con múltiples funciones.

Con este gadget podrás localizar fácilmente a través de Google Maps la posición de tu mascota, de tu hijo, de tu maleta, las llaves de casa, el coche y cualquier otra cosa que se te ocurra.

Sigue las instrucciones de montaje (idioma español no garantizado).

GPS Reloj Smartwatch para niños, impermeable GPS Rastreador Reloj anti-perdida de teléfonos inteligentes SOS, llamada bidireccional juegos matemáticas - regalo para para Niños Niña 3-12 Años,Mint blue € 45.00

Amazon.es Features ⌚ 【Nuevo Smartwatch Niños】: Actualice el reloj inteligente para niños, con nivel internacional a prueba de agua y polvo. 2 Color Mint Blue y Light Pink son más brillantes que los modelos anteriores. GPS incorporado + LBS 2 formas de localización GPS más poderosas que los modos LBS individuales. Cámara incorporada, linterna, llamada bidireccional, chat de voz, rastreador de ejercicios, podómetro, linterna nocturna, cámara remota, reloj, juego de matemáticas, etc.

【GPS+LBS - Rastreador de ubicación de 2 vías】: El posicionamiento en modo GPS & LBS 2 integrado por nuestro reloj inteligente para niños significa triple seguridad para los niños. Cuando esté al aire libre o en un buen lugar de señal, el error del rastreador de GPS será menor a 60 metros / 240 pies. Le permite permanecer conectado, ya sea que su hijo esté dentro o fuera de un edificio. El reloj puede rastrear y ubicar la posición de su hijo por GPS, LBS.

【Llamada de Emergencia SOS】: Presione la tecla SOS durante 3 segundos en cualquier modelo. Los padres pueden estar configurando tres números para la llamada de emergencia SOS; llamará a los 3 números telefónicos SOS alternativamente en 2 rondas hasta que responda la llamada. Cuando está en peligro, su hijo puede usar este smartwatch de marcado rápido para informarle, gracias a una función intuitiva SOS.

【Track Rastreador de Actividad】: Este reloj para niños puede ser un rastreador de estado físico de salud, los padres pueden verificar los pasos, la distancia, las calorías y las tiradas de sueño de su hijo, simplemente encienda el podómetro en la aplicación. Además, puede configurar alarmas en la APLICACIÓN para despertar a su hijo o recordarle algo que debe hacer. * Cambie el recuento de pasos en la aplicación-Salud.

【Modo de Clase】: Cuando los niños en la escuela o en la clase, los padres no necesitan preocuparse por el reloj, se molestarán en estudiar. Los padres pueden establecer 3 períodos de tiempo en el modo "No molestar". Esta función prohibirá todas las funciones como llamada, juego, cámara, linterna, excepto las funciones SOS. Apoyo 2G Micro SIM Card. Le recomendamos comprar: Vodafone (Airtel), Movistar, Jazzinternet, Orange,etc. READ Los 30 mejores Accesorios Go Pro de 2023 - Revisión y guía

Localizador GPS para Coche Moto Bicicleta Niño Gato y Perros Mini GPS Tracker GPRS/gsm Imán de Seguimiento en Tiempo Real IP65 App Impermeable Geocercas para Android iOS Gratis de por Vida TK913 € 69.99
€ 57.98

€ 57.98 in stock 3 new from €57.98

Amazon.es Features ▲[Rastreador GPS versión mini TK905/TK915]-- Seguimiento en tiempo real, geovalla, formas de posicionamiento dual GPS+LBS, reproducción de rutas históricas, magnético fuerte, alarma de exceso de velocidad, alarma de choqueibración.

▲[Característica] -- Tamaño mini-- (55 mm * 36 mm * 21 mm) Peso: 58 g. Batería de capacidad ultra grande de 1500 mAh, una vez posible modo de espera durante días 25. El tiempo de uso real es de aproximadamente 3-15 días. Impermeable IP65. La precisión de posicionamiento alcanza los 5 metros.

▲ [Localizador GPS para Vehiculos / Moto]-- Instalación. magnética fuerte, resistente al agua IP65. Debe comprar una tarjeta NANO SIM compatible con la red local GSM 2G. Recomendado: Orange, Vodafone, Movistar.

▲[Monitor / Alerta antirrobo] -- Establezca zonas de alerta y reciba una notificación cuando el rastreador ingrese y/o salga de esta zona. Proteja la seguridad de sus seres queridos y sus pertenencias.

▲[Servicio de calidad]-- Si encuentra algún problema durante el uso, comuníquese con el servicio posventa de la tienda en cualquier momento. Si hay algún problema de calidad, será reemplazado de forma gratuita dentro de un año. Correo electrónico: [email protected]

Elari 2G Reloj Inteligente Niño y Niña GPS Localizador y Llamadas Bidireccionales Audio, Chat de Voz, Botón SOS, Impermeable, Cámara, Juegos KidPhone Fresh (Verde) € 49.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Seguridad y tranquilidad】Monitoree la ubicación del niño, establezca zonas seguras y utilice la monitor de voz remoto con la aplicación gratuita controlada por los padres. Obtenga alerta si el niño utiliza el botón SOS

【Comunicación fácil】Tenga llamadas audio de 2 vías, intercambio de mensajes de voz o emojis. Limite los contactos a los autorizados a través de la aplicación para evitar comunicaciones no deseadas

【Fácil de usar y cómodo】 Reloj movil para niños cuenta con cámara incorporada, correa ergonómica y resistencia al agua IP67 para comodidad y juego de matemáticas para el entretenimiento

【Otras características】 Modo clase, despertador, podómetro, hasta 3 días de espera, ELARI SafeFamily libre multilingüe android iOS compatible App, capacidad para añadir otros usuarios de smartwatch ELARI a la lista de amigos

【Soporte】 Tracker GPS soporta tarjeta nano SIM (no incluida) y 2G red. Le sugerimos que compruebe la cobertura 2G en su área. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico [email protected] o a través del chat de Amazon

SaveFamily Superior. Reloj Inteligente niño con Cámara. Llamadas, Botón SOS , Anti-Bullying, Chat Privado, Modo Colegio, Mensajes y Waterproof. Reloj GPS niños. Smartwatch niño Verde € 79.00

Amazon.es Features LLAMADAS Y MENSAJESLos smartwatch niños SaveFamily actúan como teléfono. Reloj gps niño con AGENDA ANTI-SPAM con la que sólo podrán llamar y recibir llamadas a los números que tú definas en la app.

GEOLOCALIZACIÓN GPSSaveFamily Permite conocer en tiempo real donde se encuentra el niñ[email protected] a través de GPS, WIFIy LBS que localizan por Google Maps . Además puedes acceder a la ruta que ha seguido el reloj en los últimos 90 días.

BOTÓN SOS, ZONAS SEGURAS, MÓDULO ANTI-ACOSO y MÓDULO PARA EL COLE A través de la APP SAVEFAMILY podrás configurar y gestionar el reloj inteligente niño de forma sencilla

RESISTENTE AL AGUA IP67Smartwath niños SaveFamily diseñados para resistir salpicaduras y breves chapoteos en la piscina, solo agua dulce.

CONFIANZA SAVEFAMILY Empresa española con atención al cliente multicanal, servicio técnico propio y servicio post-venta. Los relojes inteligentes para niños están diseñados para ser operativos con tarjetas SIM españolas y europeas.

AYBB Collar Colgante de posicionamiento Inteligente, rastreadores GPS Botón SOS Llamada de Emergencia Monitoreo de Voz, rastreadores Anti-Perdidos para niños Padres Mascotas,Blue € 57.99

Amazon.es Features Modo de posicionamiento: posicionamiento de precisión multimodo GPRS + GPS + LSB + WiFi (opcional), puede obtener la posición con precisión, no se preocupe por perderse

Botón SOS oculto, monitoreo de voz, alarma de vibración, brinda más protección para tu amor

Admite Android, sistema iOS y varios clientes de red. Comunicación de soporte: tarjeta GSM 2G

Un localizador más pequeño y elegante que el ordinario, un gran regalo para niños, ancianos, mascotas y mujeres.

Material: material de protección ambiental ABS, collar colgante sin cadena, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos y le responderemos lo antes posible dentro de las 24 horas

Estuche Airtag GPS Oculto, Airtag para niños, Personas Mayores, Mascotas, Ropa, más Seguro Que el Reloj Airtag, Llavero Airtag y Collar Airtag. (Azul&Blanco) € 12.99

Amazon.es Features Funda para airtag oculta: la funda se puede llevar en el interior de la ropa y no la encontrará nadie (incluido el usuario).

Funda ligera para airtag: el peso total de la funda es de solo 8 g y está hecha de material de silicona que es ligero y cómodo de llevar y el usuario no tiene sensación.

Caja segura de airtag: el cierre en el pasador debe girarse 180 ° y luego presionar firmemente para abrirlo, lo que es muy seguro para el usuario

El uso del producto es muy extenso. La intención original de este diseño de producto es proteger la seguridad de los niños. Además, también se puede utilizar para mascotas, etc.

Para evitar consecuencias irreversibles, utiliza esta funda Airtag más oculta y segura

Winnes Localizador GPS para Coche Mini GPS Tracker rastreador gps Seguimiento en tiempo real magnética IP65 Impermeable Cartera Niños Mayores para Android iOS Gratis de por vidaTK913 € 57.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Rastreador GPS portátil, tamaño pequeño y peso ligero】El tamaño de este Localizador GPS para Coche y mini gps tracker es de sólo 65mm x 49mm x 19mm (2.56"*1.93"*0.75") y el peso es de sólo 58g. Es fácil de llevar y proporciona una gran comodidad para su vida diaria (se recomienda la tarjeta NANO SIM que soporta la red GSM 2G). Recomendado. Recomendado: Simyo Orange, Vodafone, Movistar).

【Fácil de instalar GPS vehículo/[Localizador GPS con monitorización de voz】Este localizador gps coche magnética fuerte incorporado es fácil de instalar. Larga vida útil, grado de impermeabilidad IP65, buena protección. El rastreador es adecuado para niños, ancianos y automóviles, motocicletas, camiones contenedores.

【Varias alertas antirrobo por vibración】Alerta de velocidad, alerta de batería baja, modo de ahorro de energía, etc. Por ejemplo, el modo vibración: cuando el dispositivo permanece inactivo durante más de 5 minutos, entra en modo de reposo y la aplicación muestra offline. Puedes activar el dispositivo haciendo una llamada o enviando un SMS para que se conecte. También recibirá una alerta en caso de robo, vandalismo o movimiento sospechoso de su vehículo parado.

【Geofencing】: Cree una zona de alarma y reciba notificaciones cuando el rastreador entre y/o salga de esta zona (por ejemplo, fuera de casa, del colegio o a más de 200 metros) para evitar el robo de vehículos y la seguridad de los objetos robados, sin tener que preocuparse de que los ancianos y los niños se alejen de casa.

【Servicio postventa fiable】: Si tiene algún problema durante el uso, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio postventa. Si tiene algún problema con la configuración del Mini GPS Tracker, puede ponerse en contacto con nuestro personal de postventa para ayudarlo a resolver el problema, si hay algún problema de calidad, se reemplazará de forma gratuita dentro de un año. WhatsApp: +8617673858002

Apple AirTag € 39.00
€ 33.14

€ 33.14 in stock 1 new from €33.14

Amazon.es Features Localiza tus cosas con la app Buscar, la misma que usas para encontrar a tus amigos y dispositivos

Para configurar el AirTag, solo tienes con conectarlo al iPhone o al iPad con un toque

Haz que suene el altavoz integrado para encontrar tus objetos opide ayuda a Siri

Búsqueda de Precisión te lleva hasta tu AirTag cuando está cerca gracias a la tecnología de banda ultra ancha integrada (con algunos modelos de iPhone)

Si tus cosas están lejos, encuéntralas con la ayuda de millones de dispositivos Apple de la red Buscar

GPS para niño - Weenect | Sin límite de Distancia | 7 días de autonomía | Botón de Alerta | Teléfono de urgencia € 49.99

Amazon.es Features ♾️ LOCALIZACIÓN GPS ILIMITADA - El localizador GPS funciona sin límite de distancia. Siga a su hijo desde su teléfono (iPhone y Android) en cualquier parte de Europa (excepto en Suiza). Es necesario tener una buena conexión de red (GPRS/2G) para poder utilizar el localizador de manera óptima. LOCALIZZAZIONE GPS IN TEMPO REALE - El seguimiento se efectúa en tiempo real (con hasta una posición cada 10 segundos) y es ilimitado, así que sabrá en todo momento dónde se encuentra su hijo.

BOTÓN DE ALERTA/FUNCIÓN TELEFÓNICA - Llamada de voz: 10 minutos al mes. En caso de problemas, su hijo puede avisarle pulsando el botón SOS de su localizador para niños. En tal caso, este se transforma en teléfono para que pueda tranquilizar a su hijo antes de recogerle con la ayuda del localizador.

⚠️ ALERTA DE ENTRADA/SALIDA DE ZONAS - Notificación de entrada y salida de zona por teléfono. Configure zonas seguras para recibir avisos automáticos si su hijo entra o sale de ellas (la escuela y el hogar, por ejemplo). HISTORIAL - Verifique los trayectos de su hijo para asegurarse de que no tome caminos peligrosos al volver de la escuela o de su clase de deporte. También puede revisar el trazado de sus paseos de fin de semana en familia.

BATERÍA DE LARGA DURACIÓN - La batería puede durar hasta 7 días de uso habitual (tomando en cuenta 2 horas de trayectos al día). Se carga en 2 horas.

SUSCRIPCIÓN NECESARIA - El localizador GPS está equipado con una tarjeta SIM (incluida). Por tanto, requiere una suscripción para cubrir el coste del servicio, disponible desde 3,75 €/mes (para suscripciones prepagadas de 3 años). ✔️ GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO - Obtenga una garantía de devolución de dinero de 15 días en su suscripción a Weenect.

XPLORA X5 Play - Teléfono Reloj 4G para niños (SIM no incluida) - Llamadas, Mensajes, Modo Colegio, SOS, GPS, Cámara y Podómetro - Incluye 2 años de garantía (Azul) € 169.99
€ 139.99

€ 139.99 in stock 2 new from €139.99

Amazon.es Features Llamadas - Xplora X5 Play puede realizar y recibir llamadas de los contactos previamente registrados

Mensajes - El dispositivo puede recibir textos, emojis, imágenes y mensajes de voz y responder con imágenes, emojis y mensajes de voz

SOS - En caso de emergencia, el niño puede presionar el botón SOS para notificar a los contactos de emergencia de su ubicación

Localización GPS y zonas de seguridad - Xplora X5 Play utiliza múltiples servicios para mostrar la ubicación del dispositivo. Hay una opción disponible para configurar Zonas de Seguridad alrededor de lugares clave como el hogar y la escuela

WiFi y Comaptibilidad de Red - El Xplora X5 Play puede ser conectado a WiFi para reducir costes. Este producto es compatible con la mayoría de las redes Movistar, Orange, Vodafone, Más móvil… Por favor, consulte la descripción a continuación para más detalles.

imoo Watch Phone Z1, 4G Teléfono Reloj Inteligente para Niños, Smartwatch Niños con Videollamada, Reloj GPS Niños con Localización en Tiempo Real y Resistencia al Agua IPX8(Verde) € 129.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

⌚ Seguridad de localización en tiempo real para uno necesario: con el reloj inteligente GPS para niños, puedes encontrar a tu hijo fácilmente, simplemente abre la aplicación imoo en tu teléfono, encuentra la función de navegación que te permite conocer la ubicación de tu hijo en tiempo real. Cuando tu hijo use el teléfono Imoo Watch Z1, también puedes controlar el estado de movimiento de tu hijo a través de la aplicación imoo.

⌚IPX8 resistente al agua y mayor duración de la batería: con material resistente al agua calificado, el reloj inteligente imoo permite a los niños disfrutar de la diversión de jugar con el agua. Equipado con la tecnología de batería de ánodo de silicio de última generación, el teléfono IMO Watch Z1 tiene una mayor duración de la batería bajo la misma categoría de peso y volumen.

⌚Modo de clase y rechazo de extraños: excluye la molestia para los niños: los padres pueden establecer el modo de clase y rechazo extraño para el reloj inteligente imoo para niños. Los niños pueden concentrarse en el estudio en la escuela sin molestas y peligros inesperados. Con funciones de reloj despertador, los niños pueden organizar mejor su tiempo.

⌚Más funciones y más placer: utiliza la aplicación imoo permanentemente gratis, puedes vincular el teléfono Imoo Z1 a teléfonos inteligentes de miembros de la familia, y todo el mundo puede mantenerse en contacto por chat familiar, llamada de voz o videollamada. Pon dos relojes inteligentes imoo para niños juntos, los niños pueden añadir amigos fácilmente.Este reloj inteligente para niños es adecuado para la tarjeta NANO-SIM estándar. Operadores compatibles: Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo.

PTHTECHUS Reloj Inteligente Teléfono para niños, GPS Rastreador Podómetro cámara SOS Pantalla táctil HD Conversación Bidireccional Reloj Inteligente para niños, Regalo para niños, Blue € 43.00
€ 36.55

€ 36.55 in stock 1 new from €36.55

Amazon.es Features ⌚ 【Nuevo Smartwatch Niños】: Actualice el reloj inteligente para niños, con nivel internacional a prueba de agua y polvo. 2 Color Mint Blue y Light Pink son más brillantes que los modelos anteriores. GPS incorporado + LBS 2 formas de localización GPS más poderosas que los modos LBS individuales. Cámara incorporada, linterna, llamada bidireccional, chat de voz, rastreador de ejercicios, podómetro, linterna nocturna, cámara remota, reloj, juego de matemáticas, etc.

【GPS+LBS - Rastreador de ubicación de 2 vías】: El posicionamiento en modo GPS & LBS 2 integrado por nuestro reloj inteligente para niños significa triple seguridad para los niños. Cuando esté al aire libre o en un buen lugar de señal, el error del rastreador de GPS será menor a 60 metros / 240 pies. Le permite permanecer conectado, ya sea que su hijo esté dentro o fuera de un edificio. El reloj puede rastrear y ubicar la posición de su hijo por GPS, LBS.

【Llamada de Emergencia SOS】: Presione la tecla SOS durante 3 segundos en cualquier modelo. Los padres pueden estar configurando tres números para la llamada de emergencia SOS; llamará a los 3 números telefónicos SOS alternativamente en 2 rondas hasta que responda la llamada. Cuando está en peligro, su hijo puede usar este smartwatch de marcado rápido para informarle, gracias a una función intuitiva SOS.

【Track Rastreador de Actividad】: Este reloj para niños puede ser un rastreador de estado físico de salud, los padres pueden verificar los pasos, la distancia, las calorías y las tiradas de sueño de su hijo, simplemente encienda el podómetro en la aplicación. Además, puede configurar alarmas en la APLICACIÓN para despertar a su hijo o recordarle algo que debe hacer. * Cambie el recuento de pasos en la aplicación-Salud.

【Modo de Clase】: Cuando los niños en la escuela o en la clase, los padres no necesitan preocuparse por el reloj, se molestarán en estudiar. Los padres pueden establecer 3 períodos de tiempo en el modo "No molestar". Esta función prohibirá todas las funciones como llamada, juego, cámara, linterna, excepto las funciones SOS. Apoyo 2G Micro SIM Card. Le recomendamos comprar: Vodafone (Airtel), Movistar, Jazzinternet, Orange,etc. READ Los 30 mejores Xiaomi Redmi 6A Funda de 2023 - Revisión y guía

GPS Reloj Inteligente Niña - Smartwatch Niños Reloj GPS Niños Localizador, Reloj Inteligente Niño Niña Regalo, Reloj Niño con Llamada Telefónica SOS Cámara Juegos Despertador GPS Tracker Podómetro € 50.00

Amazon.es Features ⌚⌚ 【GPS SMARTWATCH NINOS】: Actualice Smartwatch para niños, con nivel internacional a prueba de agua y polvo. GPS incorporado + LBS de 2 maneras La ubicación del GPS es más potente que los modos LBS individuales. Cámara incorporada, admite llamadas bidireccionales, rastreador GPS, chat de voz, podómetro, cámara remota, llamada telefónica remota, reloj, juego de matemáticas, etc.

【GPS + LBS TRACKER】: Protección de seguridad. Reloj inteligente para niños, rastrea la ubicación en tiempo real todo el día, posicionamiento más preciso, los padres pueden verificar la ubicación en cualquier momento y en cualquier lugar a través de la aplicación. NOTA: Cuando los niños están en interiores o en un lugar con poca señal de GPS, el error de posicionamiento será de 0.3 ~ 5 millas.

【TECLA SOS DE EMERGENCIA】: Los padres pueden configurar 3 números para llamadas SOS. Cuando su hijo presione la tecla durante 3 segundos, llamará a 3 números de teléfono SOS alternativamente en 2 rondas hasta que responda la llamada. Al mismo tiempo, la notificación de alerta se lanzará a la APLICACIÓN. Los padres pueden conocer la emergencia inmediatamente.

【MODO DE CLASE, SIN PERTURBACIONES】: Cuando los niños en la escuela o clase, los padres no tienen que preocuparse por si el reloj inteligente para niños les molestará. Los padres pueden configurar 3 períodos de tiempo en el modo "No molestar". Esta función estará prohibida contra todas las funciones como llamada, juego, cámara, pero excepto emergencia SOS.

【RELOJ INTELIGENTE IMPERMEABLE】: Su hijo puede usar este reloj resistente al agua en su vida diaria sin preocuparse de que el reloj se dañe cuando llueve. Si tiene problemas con la configuración. Póngase en contacto con nosotros antes de devolverlo: https://www.amazon.es/hz/pwo/contact/A1O549KL4MON5B

PTHTECHUS Telefono Reloj Inteligente LBS Niños - Smartwatch con Localizador LBS Juegos Despertador Camara Linterna per Niño y Niña de 3-12 Años (LBS, Rosa) € 29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【Buscador de ubicaciones】LBS Localizador. Debido al clima y al retraso de la señal 2G, el posicionamiento de LBS puede tener errores que van desde 0.5-6 km. Si necesita un reloj más preciso, le sugiero que compre la versión GPS de este producto.

【Communication Comunicación bidireccional】 Los niños pueden hacer y recibir llamadas una vez que los padres hayan establecido el número de teléfono de los contactos en la Agenda de APP. Además, a través de la función de chat de voz, los niños pueden enviar un mensaje de voz a los padres, y los padres también pueden enviar mensajes de texto y mensajes de voz. En caso de emergencia, el niño puede usar el botón de emergencia SOS.

‍‍【Exención de Clase】 Los padres pueden establecer el tiempo prohibido durante el tiempo de clase. Las funciones del reloj no están disponibles cuando los niños están en tiempo de clase para garantizar el orden normal de la escuela.Además , puede configurar alarmas en la APP para despertar a su hijo o recordarle algo que debe hacer.

【Nota】Este reloj puede usarse como un teléfono GSM desbloqueado para uso global y es compatible con las tarjetas Micro SIM. Solo ofrecemos relojes inteligentes pero no tarjetas SIM. Deberá comprar una tarjeta SIM adicional para confirmar que el operador de telefonía móvil aún es compatible con la red 2G de su país. Bienvenido a comprar, si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto conmigo.

Reloj Inteligente Niño, Reloj GPS Niños IP68 Impermeable Smartwatch Niños Localizador GPS Niños y Llamadas, SOS, Clase Modo, Cámara, Juegos, Despertador, 3-14 Años niño niña Estudiantes Regalo € 39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【Smartwatch Niños con GPS y Llamadas】Con tecnología de posicionamiento avanzada, sepa dónde están sus hijos y manténgalos seguros. Cuando el niño está en peligro, puede presionar y mantener presionado el botón SOS del reloj gps, y sabrá la ubicación del niño a tiempo y se apresurará.

【Chat voz Llamada y Emergencia SOS】Reloj gps niños localizador y llamadas puede almacenar 10 números de teléfono. Los padres y el niño pueden llamarse en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, puede enviar mensajes de voz a través de la aplicación. Fomento de la comunicación entre padres e hijos. Cuando los niños se pierdan o tengan problemas, mantenga presionado el botón SOS durante 3 segundos. Marque 3 números de teléfono seguidos hasta que alguien conteste.

【Reloj Niños GPS llamadas IP68 Impermeable】Smartwatch localizador niños adopta el estándar internacional a prueba de agua IP68. Cuando los niños no se quitan smartwatch niños con GPS y llamadas cuando se lavan las manos, llueven o juegan con una pistola de agua, y tampoco tienen que preocuparse por dañar el reloj. El niño puede disfrutar felizmente de su entretenimiento acuático. Nota: Reloj inteligente niño GPS y llamadas no debe exponerse al agua caliente.

【Garantía y Soporte】Reloj con gps para niños de alta calidad para satisfacer sus necesidades, compatible con tarjetas Micro SIM (excluyendo tarjetas SIM/SD). Compra tu propia tarjeta SIM para conectarte a la red GSM. Antes de insertar la tarjeta SIM en smartwatch para niños infantil, primero debe eliminar el PIN original de su teléfono inteligente. Si tiene alguna pregunta mientras usa reloj inteligente niño con gps y llamadas, no dude en contactarnos.

TKMARS Localizador GPS para Coche,Mini GPS Localizador,Localizador GPS Niños,Adecuado para Personas Mayores, Niños, Documentos Importantes, etc.con App No se Requiere Suscripción € 57.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

✔️[seguimiento en tiempo real]: el localizador gps para coche tiene un sistema profesional de seguimiento gps, que puede mostrar con precisión la información de ubicación de 5 metros.

✔️[valla electrónica y alerta]: si ha instalado una valla geográfica para evitar que el localizador gps se mueva dentro de la zona, si sale de la zona de cambio, el dispositivo enviará un mensaje a la Aplicación. En su casa, por ejemplo, si el rastreador GPS sale de su casa, le notificará a través de la Aplicación. Hay más alarmas: alarma de exceso de velocidad / alarma de vibración / alarma de viaje / alarma de batería.

✔️[imán integrado + impermeable]: el gps coche localizador tiene un poderoso imán integrado. El GPS se puede pegar directamente a su vehículo, pequeño y oculto. El rastreador gps tiene un nivel de impermeabilización ip65 y no se preocupe por los días lluviosos (pero no se puede sumergir en el agua).

✔️[plataformas y servicios gratuitos]: esta aplicación de gps coche no requiere suscripción y necesita comprar su propia tarjeta SIM para facilitar su uso. Ofrecemos sinceramente un servicio post - venta de alta calidad a cada comprador. Bienvenido a hacer preguntas.

Localizador GPS Invoxia sin Tarjeta SIM - Alerta Antirrobo en Tiempo Real y Gran Autonomía – Suscripción Incluida – Seguimiento Coche, Moto, Scooter, Bolso, Niños, Personas Mayores, Objetos de Valor € 129.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

LOCALICE Y PROTEJA LAS 24 HORAS Invoxia El rastreador GPS protege los vehículos y objetos de valor contra el robo y permite ubicarlos sin límites de distancia en el país de instalación; colóquelo donde quiera (por ejemplo, baúl de scooter o moto, guantera, bolsa...)

ALERTA ANTIRROBO EN TIEMPO REAL Reciba una notificación inmediata en su teléfono inteligente en caso de intento de robo, vandalismo o movimiento sospechoso en el vehículo estacionado

LISTO PARA LOCALIZAR EL RASTREO GPS cada 5 o 10 minutos y el historial de viajes; defina las zonas de alerta (hogar, trabajo, garaje...) y reciba una notificación al entrar o salir de cada zona

INCLUIDO durante 3 años en la red de baja velocidad LoRa. No se requieren costos adicionales ni tarjeta SIM. Desde 24,95€/año el 4º año. El rastreador GPS más barato del mercado después de 1 año

Reloj Localizador GPS Personas Mayores, Niños, Alzheimer, Sin Cuotas, Botón SOS, Detector Caída, Teléfono, App Español, SmartWatch PBL2, Manual Español € 114.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

✅【 Botón SOS de emergencia y detector de caída】Al presionar el botón SOS llama a los contactos de emergencia en secuencia hasta obtener respuesta, envía un SMS con el mensaje de alarma SOS, ubicación y fecha y un mensaje de alarma SOS a la APP. Cuando detecta una caída llama a los contactos de emergencia en secuencia hasta obtener respuesta y envía un mensaje de alarma de caída a la APP (6 sensibilidades de caída).

✅【 Función de teléfono】: Puede configurar hasta 15 números en la agenda telefónica, pudiendo realizar y recibir llamadas de manera muy rápida y sencilla. También ofrece la opción de realizar llamada oculta y escuchar el entorno del reloj para su tranquilidad.

✅【 Seguridad y tranquilidad absoluta】 Dispone de todo tipo de funciones para el cuidado y seguimiento de tu ser querido: Áreas de seguridad, recordatorio de medicamentos, termómetro, medidor de frecuencia cardíaca y presión sanguínea, podómetro y recordador de movimiento.

✅【 Diseño discreto y cómodo de llevar - Incluye 2 correas】Está diseñado para favorecer la discreción y comodidad de la persona que lo lleva. Incluye dos correas de distinto estilo para el reloj (Cuero de color negro y silicona de color negro), pudiendo elegir el estilo que deseado.

Localizador de Posición, Rastreador Gps, Localizador de Niños A9, Locator para Niños Padres Mascotas, Posicionamiento WIFI Personal Anti-perdida SOS Colgante Rastreador GSM (Azul) € 77.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Monitoreo de Voz: Seleccione la función de monitoreo de voz al configurar y completar su número de teléfono móvil, espere un momento y después de la confirmación, se enviará una llamada a su número al equipo, puede escuchar el localizador de voz después de responder. Llamada SOS: con el botón SOS y la función de voz bidireccional, los niños o las personas mayores pueden presionar el botón SOS para obtener ayuda y hablar con el anfitrión cuando están en emergencia

Posicionamiento GPS + LBS + Wi-Fi: El dispositivo es compatible con GPS, Wi-Fi y posicionamiento LBS, GPS es principalmente para posicionamiento exterior, Wi-Fi y LBS solo para posición interior. Número de monitoreo de SMS: Después de configurar el mensaje corto Se pueden recibir el número de monitoreo, el mensaje corto de alarma y otro mensaje corto de notificación enviado por el dispositivo

No Molestar: Las acciones posibles en el modo sin interferencia que llaman a un localizador pueden establecer cuatro grupos de tiempo sin interferencias. Dentro del intervalo de tiempo, es imposible llamar a un localizador. Varios modos de trabajo: posicionamiento rápido, monitoreo multiplataforma: compatible con Android, teléfonos móviles y computadoras Apple y otros clientes de red Global Universal: Admite red GSM de cuatro frecuencias, configuración de zona horaria de voz

Posición Rápida: El equipo actualiza la información de posición en un intervalo de tiempo de 1 minuto. (2) Posición estándar (posicionamiento GPS de 10 minutos): El equipo actualiza la información de posición a intervalos de 10 minutos. (3) Potencia Posicionamiento de ahorro (posicionamiento GPS de una hora): el equipo actualiza la información de posición en un intervalo de una hora, y el posicionador de modo de posicionamiento de ahorro de energía consume menos energía

Comunicador + Localizador SOS Móvil, Localizador GPS Personas Mayores/Abuelos/Ancianos/niños, Alarma Personal Móvil y SIN Cuotas Mensuales € 99.00

Amazon.es Features ✅ ¡NUEVO MODELO SOS-COM3! Localizador + Comunicador SOS móvil (requiere tarjeta SIM). Listo para usar: Enchufar y listo. Nuestro modelo incorpora una versión mejorada de su "firmware" para que detecte automáticamente la tarjeta SIM incluida -y la mayoría de las tarjetas SIM en España- y la conecte a GPRS. Te garantizamos que te funcionará en menos de 3 minutos (tras activar la tarjeta, desactivar la petición de PIN e introducirla correctamente). Si no te funcionase, contáctanos y te ayudaremos.

✅ A través de esta "Alarma Personal" podrás localizar mediante GPS y AGPS/LBS + WiFi, funciona tanto en exteriores como en interiores -con mayor error- siempre que tenga cobertura de móvil. Podrás consultar la localización del dispositivo mediante APP (en castellano) o a través de tu PC (navegador).

✅ A diferencia de otros "localizadores", nuestro SOS-COM3 tiene, además, una importante función de comunicación dual o de doble vía: mediante la tarjeta de móvil interna podrás HABLAR y ESCUCHAR a través del propio dispositivo (función manos libres). Este comunicador+localizador personal cuenta con batería interna recargable de litio con una autonomía de hasta 48-96 horas (según tarjeta SIM usada y configuración en el SOS-COM3).

✅ Ventajas principales del nuevo modelo respecto al anterior: ✔ Impermeabilidad IP67 ✔ Medidor de Frecuencia Cardíaca ✔ Medidor de Presión Arterial ✔ Medidor de actividad y pasos estimados ✔ Nuevo diseño formato "reloj-pulsera"

✅ Incluye una oferta en la que recibirás de forma gratuita -valorada en 8,95euros- una tarjeta SIM (Pago por Uso). Manual y Soporte en Castellano. IMPORTANTE: no es obligado usar nuestra tarjeta pero si MUY RECOMENDABLE por coste y, sobre todo, porque MAXIMIZA la duración de la batería llegando a multiplicar por 4 o 5 la duración respecto a otras SIM (ver activación/condiciones/tarifas de tarjeta SIM en producto) READ Los 30 mejores Alesis Nitro Mesh Kit de 2023 - Revisión y guía

Niños Musica Smartwatch Phone, Reloj Inteligente MP3 con Localizador GPS Chat de Voz SOS Cámara Despertador FM Linterna Relojes para Niños Niñas 4-15 años de edad Compatible con iOS Android, Negro € 29.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Reproductor de MP3 para niños: Incluye tarjeta Micro SD de 1GB como regalo, extensor de hasta 8GB. Admite la descarga de música en formato mp3 desde la PC a la tarjeta Micro SD. El conector para auriculares de 3,5 mm incorporado y las funciones Bluetooth, los niños pueden escuchar la música a través de auriculares con cable o auriculares inalámbricos con Bluetooth.

Teléfono Smartwatch:ranura Nano SIM incorporada,uso como un teléfono independiente,llamadas bidireccionales compatibles,llamada de emergencia SOS,los padres pueden guardar los contactos a través de la app hasta 15contactos. Además, a través de las funciones de chat de voz,los padres pueden enviar mensajes de voz y mensajes de texto para ver,y los niños también pueden responder en los mensajes de voz.Los niños pueden hacer clic en SOS para recibir llamadas si están en peligro.

Track Rastreador de actividad de salud: Contador de pasos especialmente incorporado, Calorías, Ejercicio, Distancia, Monitor de sueño. Los padres pueden activar las funciones y ver la actividad de los niños a través de la aplicación. Además, los niños pueden usar el reloj del reproductor de música deportiva durante su ejercicio. Una gran idea de regalo para los alumnos de primaria.

Nota: El reloj funcionó como un teléfono GSM desbloqueado, tarjeta Micro SIM compatible. Proporcionamos solo un reloj inteligente pero sin la tarjeta SIM. Compre una tarjeta SIM adicional de la red GSM. Nos gustaría recomendar el uso de la SIM de 2G net cuando esté en el ES.Otro país, infórmenos sobre su país y proveedores de servicios de telefonía móvil antes de realizar su pedido, no se admite en China continental, Singapur, Corea del Sur, Australia.

XPLORA XGO 2 - Teléfono Reloj 4G para niños - Llamadas, Mensajes, Modo Colegio, SOS, GPS, Cámara, Linterna y Podómetro - Incluye 2 años de garantía (Azul) € 129.99
€ 89.00

€ 89.00 in stock 1 new from €89.00

Amazon.es Features Llamadas - XPLORA XGO 2 puede realizar y recibir llamadas de los contactos previamente registrados

Mensajes - El dispositivo puede recibir textos, emojis, imágenes y mensajes de voz y responder con imágenes, emojis y mensajes de voz

SOS - En caso de emergencia, el niño puede presionar el botón SOS para notificar a los contactos de emergencia de su ubicación

Localización GPS y zonas de seguridad - XPLORA XGO 2 utiliza múltiples servicios para mostrar la ubicación del dispositivo. Hay una opción disponible para configurar Zonas de Seguridad alrededor de lugares clave como el hogar y la escuela

WiFi y Comaptibilidad de Red - El XPLORA XGO 2 puede ser conectado a WiFi para reducir costes. Este producto es compatible con la mayoría de las redes Movistar, Orange, Vodafone, Más móvil… Por favor, consulte la descripción a continuación para más detalles.

Curve, Localizador GPS Inteligente, Mini Dispositivo Ligero con Rastreo Ilimitado Desde tu Móvil para tu Coche, Bolso, Perro, Llaves y Mochila - Requiere Suscripción € 59.95

CREA TUS PROPIAS ZONAS: Curve te permite saber cuándo alguien o algo entra o sale de ellas

SEÑAL SONORA PARA ENCONTRARLO: haz que Curve pite y encuentra tus pertenencias rápidamente

BATERÍA DE LARGA DURACIÓN: durabilidad de hasta 5 días en función del uso

MANTENTE EN CONTACTO DESDE LARGAS DISTANCIAS: con nuestra SIM Inteligente integrada funciona en hasta 90 países con un rango de localización ilimitada

Mini GPS inteligente Localizador anti-perdida Alarma anti-perdida portátil Localizador GPS anti-perdida Dispositivo inteligente portátil para mascotas BeII WIFl para niños Perro Gato IP67 € 45.39
€ 30.49

€ 30.49 in stock 2 new from €30.49

Amazon.es Features ✅Utiliza GPS + AGPS + Beidou + WIFI + LBS cinco métodos de posicionamiento, realizando un seguimiento del paradero de la linda mascota en todo momento, lo que puede realizar una ubicación precisa.

✅En caso de emergencia, se puede localizar una vez cada minuto y se puede utilizar de forma continua durante 12 horas. En el modo predeterminado, se puede ubicar una vez cada 30 minutos y se puede utilizar de forma continua durante 4 días.

✅La carga magnética de contacto hace que la tecnología de carga sea más eficiente, que se puede configurar para ubicar una vez cada 2 horas, un tiempo de espera más prolongado y encender y apagar a la hora especificada para ahorrar electricidad.

✅A prueba de agua es el estándar más bajo para elegir el posicionamiento de mascotas. Toda la campana es impermeable IP67, a prueba de polvo y golpes, que puede funcionar bien en cualquier condición climática.

✅Innovadora cerca WIFl, une el punto de acceso WIFl doméstico, sabrás inmediatamente cuando te vayas / vayas a casa, y ya no tendrás que buscar a tu mascota en el patio, ya te está esperando en casa.

4G Reloj Inteligente Niños-Smartwatch Telefono con GPS Localizador Y Llamadas,Cámara,SOS Despertador Juego Pantalla Táctil Reloj Inteligente 4-15 Años Niño Niña, Azul € 89.99

Amazon.es Features Reloj inteligente 4G para niños: el reloj es compatible con tarjeta Nano SIM 4G. Antes de comprar el reloj, asegúrate de que tu área tiene cobertura de red 4G. Los niños pueden utilizar las características del reloj sin problemas (llamadas, chatear, videollamadas, GPS, etc. )La aplicación complementaria permite a los padres monitorear y comunicarse con el reloj de su hijo. Es el reloj inteligente en el que los niños aman y confían en los padres.

Seguimiento GPS LBS + SOS, antipérdida: el reloj GPS para niños utiliza sistemas de estación base local (LBS). El localizador inteligente GPS integrado te permite rastrear la ubicación de tu hijo con la aplicación del teléfono. Establece el rango de actividad de tu hijo, cuando salga del área establecida, tu teléfono móvil recibirá un aviso de alarma. Cuando el niño esté en peligro, mantén pulsado el botón SOS durante 3 segundos, el reloj GPS llamará automáticamente y enviará mensajes a previa set 3 número de teléfono 3 s. Gran ayuda para niños en situaciones de emergencia

Video/llamada de voz bidireccional: los niños pueden hacer y recibir video/llamadas de voz a través del reloj de pulsera inteligente. La función de videollamadas te permite ver y hablar con tus hijos sin problemas a través de la aplicación telefónica.

Pantalla táctil y cámara selfie: la pantalla HD de calidad muestra las imágenes claramente, protege la vista de los niños y evita la miopía, el diseño de la pantalla táctil hace que sea más fácil de operar. Con la función de cámara selfie, tu hijo puede tomar fotos grabar la vida diaria feliz y animar a los niños a descubrir cosas hermosas alrededor. Equipado con batería recargable, este reloj de pulsera inteligente para niños siempre está listo para ser el compañero de tu hijo.

Multifunción: llamada bidireccional, ubicación GPS, SOS, agenda telefónica, mensaje de voz, linterna, cámara, álbum de fotos, juegos de matemáticas, reloj despertador, apagado remoto, modo de clase, valla de seguridad, Bluetooth, podómetro, múltiples idiomas. El reloj inteligente CJC para niños es un regalo perfecto de Navidad, cumpleaños para niños, niños y niñas, estudiantes.

Savefamily JUNIOR. Reloj inteligente niño. Llamada, Botón SOS, Anti-Bullying, Chat Privado, Modo Colegio, Reloj GPS niño y Mensajes.Smartwatch niño negro € 81.00
€ 75.00

€ 75.00 in stock 3 new from €75.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LLAMADAS Y MENSAJESLos smartwatch niños SaveFamily actúan como teléfono. Reloj gps niño con AGENDA ANTI-SPAM con la que sólo podrán llamar y recibir llamadas a los números que tú definas en la app.

GEOLOCALIZACIÓN GPSSaveFamily Permite conocer en tiempo real donde se encuentra el niñ[email protected] a través de GPS, WIFIy LBS que localizan por Google Maps . Además puedes acceder a la ruta que ha seguido el reloj en los últimos 90 días.

BOTÓN SOS, ZONAS SEGURAS, MÓDULO ANTI-ACOSO y MÓDULO PARA EL COLE A través de la APP SAVEFAMILY podrás configurar y gestionar el reloj inteligente niño de forma sencilla

RESISTENTE AL AGUA IP67Smartwath niños SaveFamily diseñados para resistir salpicaduras y breves chapoteos en la piscina, solo agua dulce.

CONFIANZA SAVEFAMILY Empresa española con atención al cliente multicanal, servicio técnico propio y servicio post-venta. Los relojes inteligentes para niños están diseñados para ser operativos con tarjetas SIM españolas y europeas.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.