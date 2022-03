Inicio » Top News Los 30 mejores Llave Citroen C4 de 2022 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Llave Citroen C4 de 2022 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Llave Citroen C4 veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Llave Citroen C4 disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Llave Citroen C4 ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Llave Citroen C4 pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



3 Botón Carcasa de mando Key Llave Coche para CITROEN C2 C3 C5 C6 C4 Picasso € 5.40 in stock 1 new from €5.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number AA575

OGGIPRO 2 botones de carcasa para llave compatible con CE0536 con tapa plegable para Peugeot 207, 307, 308, 407, 408, 3008, 5008, Citroen C2, C3, C4, C5, C6 C8 (2 botones, CE0536) € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Paso 1: comprueba el número de modelo de tu carcasa actual debajo de la hoja (CE0536 o CE0523)

2. Elige el modelo que más te guste. ¿Sabes que estás buscando? El modelo de la hoja HU83 o VA2 (con o sin ranura) no tiene ninguna importancia si tienes que sustituirla por la tuya.

Pida el modelo que se adapte a ti, una vez recibido lo más sencillo. Necesitarás un pasador, un martillo y un clavo. Sigue nuestro vídeo de montaje para reemplazar tu antigua carcasa por la nueva y listo

Ideal para reemplazar una carcasa rota o desgastada o con botones dañados.

Circuito electrónico y pila no incluidas (deben recuperarse de la carcasa antigua)

KaTur Carcasa para llaves de coche con control remoto, 3 botones, clave, pila de repuesto, chip ID46 compatible con Peugeot y Citroën Berlingo, frecuencia de 433 MHz € 24.99

€ 18.99 in stock 2 new from €18.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1 unidad: llave con mando a distancia para coche compatible con Peugeot y Citroën Berlingo.

Compatible con: Peugeot 207, 307, 407, 308, 607, Citroën Berlingo C2, C3, C4, Picasso C4, C5, C6, C8, Saxo (2000 – 2003), Xsara Picasso (2000 – 2006) y Xsara (2001 – 2006).

Bloqueo remoto. Tipo de pieza: mando de bloqueo remoto. Botón: 3 botones. Batería: sí. Material: plástico y metal. Color: negro. Longitud: 9,7 cm. Ancho: 3,1 cm. Altura: 1,4 cm. Cantidad: paquete de 1 unidad.

Cada mando a distancia se prueba antes del envío para asegurarse su buen funcionamiento.

Uso recomendado: incluye las partes necesarias para reemplazar una llave que está dañada o no funciona. Es una llave completa con mando a distancia con 3 botones, uno de ellos de bloqueo y una hoja de emergencia. Frecuencia 433 MHz (R. U.). Chip de transpondedor virgen ID46. Hoja VA2. READ Los 30 mejores Flores Secas Decorativas de 2022 - Revisión y guía

Heart Horse 3 botones llavero control remoto abatible para Citroen C2 C3 C4 C5 C6 C8 XSARA PICASSO € 12.69 in stock 1 new from €12.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para Citroen C2, C3, C4, C5.

Compatible con: Peugeot 207, 307, 407, 408.

El mejor reemplazo para una llave con los botones rotos o con una carcasa gastada.

Incluye solamente la carcasa de la llave, sin partes eléctricas internas.

No se requiere programación, simplemente mete las partes electrónicas dentro de esta carcasa.

LianLe 2 Botón Carcasa de Mando Key Citroen C1 C2 C3 C4 XSARA Picasso Peugeot 107 207 307 407 106 206 306 406 € 1.00 in stock 2 new from €1.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con Citroen C1 C2 C3 C4 XSARA Picasso, Peugeot 107 207 307 407 106 206 306 406

Solo tiene que sacar la electronica y la pila de su llave original, para despues colocarlo en la nuevo llave.

Es la carsasa de repuesto para su roto o dañado original remoto clave y dar un nuevo llave para su mando a distancia.

El artículo es sólo la carcasa de repuesto y no hay interior chip.

La carcasa es muy resistente, muy fácil de montar.

Llave de Coche a Distancia para Peugeot 207, 307, 308, 407, 607, 807, 2/3/4 Botones HU83 / VA2 para Citroen C2 C3 C4 C5 C6, Carcasa de Llave de Coche(2 Botones, Hu83 536) € 10.96 in stock 1 new from €10.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【FIT PARA 】PARA Peugeot 207 307 308 407 607 807 2/3/4 botones HU83/VA2 para Citroen C2 C3 C4 C5 C6, tienen logotipo de Peugeot y Citroën, dos logotipos

【NO CORTE】Cambie su hoja original en esta nueva cáscara. puede hacerlo usted mismo , muy fácil y simple.Si todavía no entiende cómo instalar, por favor póngase en contacto con nosotros, proporcionaremos video y le enseñaremos cómo instalar.

【SOLO CONCHA DE LLAVE】No se incluye la electrónica. Este listado es para una cáscara de plástico.(tiene logo)

【BUENA CALIDAD】 Su calidad es la misma que la llave original, incluso mejor que la llave original.

【Atención, por favor】 Durante la instalación, puede encontrar que la hoja no se puede abrir, y la carcasa de la llave no se puede cerrar herméticamente, es debido a su error de instalación. Ponte en contacto con nosotros en este caso y te enseñaremos cómo solucionarlo.

Ecoprinting Carcasa Llave Mando Carcasa para Citroen C2 C3 C4 C5 C6 C8 (Citroen 3 Botones | CE0523 | VA2) € 8.90 in stock 1 new from €8.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Carcasa de buena calidad para la reparación de su llave, con esta carcasa usted puede reparar la que posee si esta dañada, todos nuestros artículos son de buena calidad y son 100% garantizados.

✅ Tenga usted en cuenta que esta llave es de 3 BOTONES y el botón del medio tiene el símbolo de LUZ, por favor compruebe antes de hacer su compra segura.

✅ La parte metálica llamada (espadín) es liso por los laterales, se le conoce como VA2 profesionalmente, es aconsejable grabar nuevamente el espadín en un cerrajero o bien se puede cambiar la pieza metálica por el original.

✅ Modelo Carcasa CE0523 (fácil localizar el indicador está donde se esconde el espadín de metal).

✅ No dude mas en comprar esta carcasa para llave, lo tendrá en su domicilio en tiempo récord.

Citroën C4 Picasso y GRAND PICASSO 2005 + rueda tuercas de bloqueo M12x1,25 TORNILLOS PROTECCIÓN ANTI-ROBO € 36.68 in stock 1 new from €36.68 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tuercas de rueda de bloqueo para Citroën C4 Picasso y Grand Picasso (modelos a partir de 2005)

Juego de 4 pernos de bloqueo de rueda de alta calidad: llave de extracción única

Tornillos de seguridad compatibles con C4 Picasso M12x1,25 ES=17mm L=36mm A=63mm Ø=17 Nuestro código ZH4

Adecuado para llantas de aleación originales

Marca: Heyner Germany

Febelle Carcasa para llave de coche con 3 botones sin hoja funda para mando a distancia del coche compatible Citroen Número de botones CE0536 HU83 € 5.89

€ 4.89 in stock 5 new from €4.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El producto ideal para sustituir llaves con botones rotos o carcasas desgastadas.

Sólo la funda para llave. Sin componentes internos electrónicos. Esta es una carcasa de repuesto.

Traspasa el dispositivo electrónico de la llave que deseas remplazar a esta otra para poder utilizarla.

Duradero, fácil de reemplazar, portátil, útil.

Compara con las imágenes antes de comprar para asegurarte de que tu llave sea igual a la que aparece en la imagen.

Carcasa para llave con mando a distancia y botón de luces para Citroën C4 Picasso, con muesca. € 7.89 in stock 7 new from €7.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carcasa genérica de repuesto para llaves de coche; incluye espadín con muesca, para tallarlo o sustituirlo por el antiguo.

Atención: compruebe la compatibilidad de la carcasa con su llave actual comparándola con la imagen (botones, compartimento de la pila, espadín...).

Se vende sin circuito electrónico ni pilas, por lo que debe usar el circuito de su antigua llave. El envío incluye una sola carcasa. Utilice la vista ampliada para comparar las imágenes con su llave.

Ellenne Carcasa para mando a distancia para Citroen C2, C3, C4, C5, C8, Xsara Picasso, 3 botones, CITR-12 € 6.51 in stock 1 new from €6.51

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ ¿La carcasa de la llave está estropeada? ¿Con arañazos? ¿Está descolorida? Ya no tendrás que gastar más dinero adquiriendo carcasas caras, nuestra carcasa es la solución más económica y además ofrece los mejores resultados.

✅ Apto para: Citroën C2, C3, C4, C5, C6, C8, Xsara, Picasso y todos los otros modelos con la misma llave.

Comprueba que la imagen coincida con el mando a distancia original.

✅ Esta llave se vende sin electrónica ni chip inmovilizador.

✅ Es necesario transferir la electrónica y el chip inmovilizador de la antigua llave. La hoja suministrada es virgen, realizar la copia de la nueva hoja (virgen) en una ferretería.

DigitalTech® - Carcasa de 3 Botones Compatible para Llave Citroen y Peugeot CE0536 con Hoja o espadín. Compatible con Llaves Citroën C2 C3 C4 C5 C6 C8 Picasso Xsara y Peugeot 207 307 407 408 € 7.59 in stock 1 new from €7.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ ALTA COMPATIBILIDAD: Carcasa compatible con llaves Citroen y Peugeot CE0536 y espadín HU83. El espadín HU83 se caracteriza por tener una ranura a lo largo del mismo como se puede comprobar en las fotografías adjuntas. También se debe comprobar que su llave original sea del código CE0536. Este código lo encontrará en la parte interior de la llave cuando retire el espadín (ver fotografía).

MODELOS COMPATIBLES: Citroën C2 C3 C4 C5 C6 C8 Picasso Xsara y Peugeot 207 307 407 408.

FÁCIL INSTALACIÓN: Sustituya la carcasa de su llave original por esta. Deberá instalar el circuito electrónico y la pila. También deberá grabar el espadín virgen en un cerrajero. Todas las llaves de coche con mando llevan un chip electronico que es una pieza suelta y pequeño en forma de capsula o en forma trapezoidal que es fundamental para que el coche arranque y tendra que introducirse en la carcasa nueva. Si no se realiza estre procedimiento la llave no arrancará.

AHORRO: Esta carcasa le permitirá disfrutar de una nueva llave sin necesidad de pagar los excesivos precios de los concesionarios oficiales.

ATENCIÓN: El producto incluye únicamente la carcasa y el espadín o hoja. Se vende sin circuito electrónico ni pila. Es necesario instalar el circuito electrónico de la antigua llave. Compruebe que su llave es totalmente compatible con esta carcasa comparando la llave externamente como internamente con las fotografías facilitadas.

CABLEPELADO Carcasa Mando Llave del Coche 3 Botones Citroen y Peugeot Negro € 4.98 in stock 3 new from €4.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color del producto es negro

Material/Cubierta de pvc

Carcasa llave para Citroen C4 C5 C4 Picasso C6 | CE0536 | 3 Botones | Hoja con ranura | Modelo con ranura para pilas € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ COMPATIBILIDAD: Repara fácilmente la llave de su Citroen C4 (2008-2010) - C4 Picasso (2007-2013) - C5 (2007-2014) - C6 (2007-2012)

✔️ Verificación: compruebe que el número CE0536 está bien marcado en la carcasa detrás de la hoja como la segunda imagen. Comprueba que la carcasa de tu llave es similar a la de las imágenes. Si usted tiene alguna duda, por favor envíenos un mensaje con una foto de su llave, le responderemos en un máximo de 24 horas

✔️ DISEÑO: la carcasa tiene 3 botones y un compartimento para la pila, el producto se entrega sin electrónica y sin batería. La carcasa de la llave no tiene logotipo

✔️ GARANTÍA: ¿Eres un modelo equivocado? No te preocupes por devolución gratuita

✔️USO: el montaje de su mando a distancia Citroen es sencillo. Recupera el circuito electrónico y el transpondedor de tu antigua carcasa. Abre tu nueva carcasa e introduce los elementos de forma idéntica a la carcasa antigua. Recupera la hoja de tu antiguo mando a distancia o graba la nueva hoja a un profesional y vuelve a colocar la pieza prevista para tal efecto. Ahora tienes una llave en perfecto estado READ Los 30 mejores Banco Zapatero Madera de 2022 - Revisión y guía

Carcasa Funda Llave Remoto Mando 3 Botones para Citroen C1 C2 C3 C4 C5 (no Battery Place) con Llavero de Cuero KASER € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carcasa llave + llavero KASER: este llave para Citroen incluye solo el cuerpo de la carcasa y la hoja virgen. Además, gracias a su diseño sofisticado, el llavero de cuero KASER es un accesorio de moda propio.

Compatibilidad: para Citroen C1 C2 C3 C4 C5 con alloggio batteria sulla scheda... Es aconsejable mirar cuidadosamente la foto del carcasa llave para evitar problemas de incompatibilidad.

Si su carcasa de llave original tiene el mismo aspecto que este carcasa en venta, esto es lo que necesita. solo por el vendedor kaser tiene el producto completo como se muestra en la foto.

Ninguna parte de la electrónica está incluida (remota / electrónica / chip / batería del transpondedor) en el interior, ya que es recuperable desde su antiguo control remoto (no incluido ningún logotipo emblema).

EL PAQUETE INCLUYE: llave para Citroen + llavero cuero KASER. Si el carcasa no es compatible con su control remoto, le reembolsaremos el dinero pagado.

Heart Horse Carcasa plegable con 3 botones para llave de coche con chip PCF7941 y hoja HU83 para Peugeot Ci-tro-en C2 C3 C4 C5 Berlingo Picasso (CE0523) € 21.16 in stock 1 new from €21.16

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El artículo es mando a distancia. Frecuencia de 433 MHz, con chip ID46 (PCF7941), tipo de batería CE0523, con ranura sin soporte de batería

Ajuste: Cit-ro-en C2 C3 C4 C5 Berlingo Picasso para Peugeot Partner 807 207 307 308 407

El producto incluye carcasa de llave, hoja, placa de circuito, chip y batería. Se trata de un mando a distancia completo.

Tendrás que programar la llave y cortar la hoja en cerrajero automotriz antes de usar.

La llave es adecuada para tu llave original con la misma frecuencia, hoja HU83 y apariencia, si tu llave original tiene un aspecto o frecuencia diferente, por favor no compres. No funcionará

CABLEPELADO Carcasa Mando Llave del Coche 2 Botones compatbile con Citroen y Peugeot Negro (con zocalo) € 4.91 in stock 4 new from €4.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color del producto es negro

Material/Cubierta de pvc

DigitalTech® - Carcasa 3 Botones Compatible Llave Citroen, Fiat y Peugeot CE0523 con espadín. € 7.59 in stock 1 new from €7.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ ALTA COMPATIBILIDAD: Carcasa compatible con llaves Citroen, Fiat y Peugeot CE0523 y espadín HU83. El espadín HU83 se caracteriza por tener una ranura a lo largo del mismo como se puede comprobar en las fotografías adjuntas. También se debe comprobar que su llave original sea del código CE0523. Este código lo encontrará en la parte interior de la llave cuando retire el espadín (se encuentra en el interior de la ranura donde se guarda el espadín).

MODELOS COMPATIBLES: Citroën C2 C3 C4 C5 C6 C8 Berlingo C-Crosser Evasion Grand Picasso Jumpy Nemo Xsara, Fiat Scudo y Peugeot 107 206 207 208 306 307 308 407 408 508 607 806 807 1007 2008 3008 4007 4008 5008 Bipper Expert Partner RCZ

FÁCIL INSTALACIÓN: Sustituya la carcasa de su llave original por esta. Deberá instalar el circuito electrónico y la pila. También deberá grabar el espadín virgen en un cerrajero. Todas las llaves de coche con mando llevan un chip electronico que es una pieza suelta y pequeño en forma de capsula o en forma trapezoidal que es fundamental para que el coche arranque y tendra que introducirse en la carcasa nueva. Si no se realiza estre procedimiento la llave no arrancará.

AHORRO: Esta carcasa le permitirá disfrutar de una nueva llave sin necesidad de pagar los excesivos precios de los concesionarios oficiales.

ATENCIÓN: El producto incluye únicamente la carcasa y el espadín o hoja. Se vende sin circuito electrónico ni pila. Es necesario instalar el circuito electrónico de la antigua llave. Compruebe que su llave es totalmente compatible con esta carcasa comparando la llave externamente como internamente con las fotografías facilitadas.

Llave completa con programación de PLIP para C1 C2 C3 C4 C5 C6 Berlingo Xsara Saxo Picasso 107 207 208 307 407 308 3008 807 5008 Carcasa CE0536 Telecommando @Pro-Plip € 25.90 in stock 1 new from €25.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Producto genérico de alta calidad, sin logotipo.

Su hoja y carcasa deben tener esta forma para ser compatibles. Referencia CE0536

La hoja se puede sustituir por la tuya o grabado por un profesional. Hoja sin ranuras en los laterales

Dispositivo en blanco incluido para programar

La llave puede ser programada por un mecánico o cerrajero. Asegúrate de que está equipado para la programación de esta llave

ENERGY01 – HU83 – CE0523-3 botones – Carcasa para llave compatible con Citroen C2 C3 C4 C5 C6 C8 – Llave con ranura – Pila sobre circuito impreso – Satisfacción o acolchado € 8.60 in stock 1 new from €8.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ La hoja se puede sustituir por la tuya o grabado por un profesional

✅ Dispositivo electrónico no incluido (debe recuperarse de la antigua llave)

✅Referencia CE0523. No compatible con la referencia CE0536, sin logotipo

✅ 3 botones para Citroen C2, C3, C4, C5, C6, C8, 3 botones

El mejor reemplazo para una llave con botones rotos o desgastados

Citroen Carcasa para llave mando a distancia llaves 2 botones ks02no Berlingo C de Crosser C1 C3 C4 C5 C8 Jumper Nemo etc. € 3.95 in stock 1 new from €3.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carcasa para llave de Citroen con mando a distancia plegable (2 botones)

Por favor, antes de comprar, compara con su propia llave.

No apto para convertir la llave antigua a un nuevo modelo de llave.

Producto nuevo en embalaje original de plástico ABS de alta calidad y con botones suaves.

Berlingo C-Crosser C1 C3 C4 C5 C8 Jumper Nemo, etc.

Carcasa llave para Citroen C4 C5 C4 Picasso C6 | CE0536 | 3 Botones | Modelo con ranura para pilas € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️COMPATIBILIDAD: Repare fácilmente la llave de su Citroen C4 (2008-2010) - C4 Picasso (2007-2013) - C5 (2007-2014) - C6 (2007-2012)

✔️VERIFICACIÓN: Compruebe si el cabezal de su llave es similar al de las diferentes fotos. Si tiene la más ligera duda, no dude en enviarnos un mensaje con una foto de su llave; le responderemos en un plazo de 24 horas máximo

✔️DISEÑO: El cabezal posee 3 botones, el producto se envía sin electrónicos y sin batería. El cabezal de la llave no tiene logo

✔️GARANTÍA: ¿Se ha equivocado de modelo? No hay problema, puede devolverlo de manera gratuita

✔️INSTRUCCIONES DE USO: La instalación del control remoto de su Citroën es verdaderamente simple. Tome el circuito electrónico y el transpondedor de su vieja llave. Abra su nuevo cabezal e inserte los componentes de la misma manera que en el cabeza antiguo. Tome la pluma de su antigua llave o grabe la nueva con un profesional y póngala en la ranura prevista para ello. Así tendrá na llave en perfecto estado

Mando de 3 botones con espadín sin cortar, con botón de luz, chip ID46 y espadín HU83, CE0536 € 13.96 in stock 1 new from €13.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Repuesto perfecto: el artículo de venta es un mando a distancia inteligente. Frecuencia: 433 MHz. Repuesto para Citroën.

Material de alta calidad: diseño de materiales mejorado respecto a las llaves estándar con una carcasa de ABS duro y botones impermeables fuertes y fáciles de pulsar.

Con toda la electrónica incorporada y una pila instalada. Con 3 botones. Mando a distancia con bloqueo y desbloqueo y botones para maletero, tiene una variedad de funciones que necesitas.

100 % completo con electrónica, chip transpondedor y pila. Encarga a un distribuidor o cerrajero el espadín de la hoja de llave y la programación del mando a distancia para tu vehículo.

Revisa antes de hacer el pedido. Si tu llave tiene una frecuencia o tipo de chip diferente, no funcionará.

kwmobile Funda Compatible con Peugeot Citroen Llave de Coche de 3 Botones - Carcasa Protectora de Silicona para Llave de Coche - Case en Rosa Fucsia € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ELÁSTICA: La cubierta de TPU se adaptará perfectamente a tu llave de automóvil debido a su silicona flexible. El cover es resistente a roturas y es antideslizante.

SÚPER MANEJABLE: Este recubrimiento ofrece una gran protección y es agradable al tacto. ¡La llave de tu carro será resistente al desgaste!

COMPATIBILIDAD: Compatible con Peugeot: 207 / 307 / 407 / 308 / 607 y Citroen C2 / C3 / C4 / C5 / Grand Picasso / Berlingo / C-Crosser, etc. (Por favor ten en cuenta la forma de tu llave).

CONFORT: La llave de tu vehículo podrá operarse sin obstáculos. Además, el estuche evitará posibles arañazos.

LIGERO: El forro protector es muy práctico y liviano. Todos los botones del mando a distancia de tu auto quedarán protegidos.

Carcasa Mando Llave del Coche 3 Botones Citroen y Peugeot v3 € 4.50 in stock 1 new from €4.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 1

HCA / Hu83 2 Botones 3 Botones Llave de Coche remota para Peugeot 307 3008 308 408 para Citroen C2 C3 C4 C5 C6 C8 433MHz PCF7941 ID46 CE0536 Llavero abatible con batería (2B) € 34.70 in stock 1 new from €34.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Remote】Remote en una bolsa sellada de fábrica.

【Apto para】 para Peugeot 307 3008308408 para Citroen C2 C3 C4 C5 C6 C8 (antes de 2011 es ASK, después de 2011 es FSK)

【Necesita programación】 No puede programar usted mismo, DEBE ser programado por un cerrajero automotriz profesional (con método de programación). Para reemplazar la hoja, puede optar por restablecer la llave vieja o reemplazarla por una nueva.

【Llave completa】 Batería instalada y llave de emergencia sin cortar proporcionada lista para funcionar con su vehículo

【Confirmar de nuevo】 Haga coincidir la identificación de la FCC y el número de pieza en la descripción con un control remoto existente para garantizar la compatibilidad con su vehículo. Si usó la llave o intentó programar la compra incorrecta, no podrá devolver ni cambiar el producto.

LANCIA CARCASA LLAVE CÁSCARA PHEDRA/C8, CITROEN C4, C5 Y PICASSO PEUGEOT 807/1007 CE0523 MANDO A DISTANCIA 4 TECLAS € 5.49 in stock 2 new from €5.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features -----------AFFIDATI Al Envío Gestionada Por AMAZON Para Tus Compras!! Rápida y Segura-------------- Cáscara Carcasa Llave Mando a Distancia de 4 Botones Para Manguera PHEDRA ULYSSE y Modelos, FIAT y PEUGEOT y Citroën

Atención!!! comprobar, antes de que se produzca la clave 4 teclas para estas carcasas (CE0536) referencia.

¿Una carcasa de la llave ROVINATA??? GRAFFIATA SCOLORITA finalmente no tendrás que se gasten dinero para adquirir costosas nuestra carcasa de silicona es la solución más económica, pero el mejor resultado.

El producto que hemos proporcionado no CONTIENE componentes electrónicos y logotipo, lo tendrás transpondedor recuperar La! tu viejo Llave------ vedete La fotografía que La inserción que corresponde al objeto de que, por lo tanto, sírvase riceverete. Vi a comprobar el modelo de TI mismos controlando por tu memoria, tanto, forma y los detalles de La cáscara y el formato de La hoja en caso de que no tienes ganas de hacerla cuchilla.

Características importantes de cáscara de comparar CON el propio referencia: CE0523, hoja CON ranura lateral/NO/PORTABATTERIA 4 teclas

Funda de la llave remota para Peugeot 207 307 308 407 607 807 Para Citroën C2 C3 C4 C5 C6 Flip Car Car Carcasa de la llave plegable 2/3 botones(3botones, HU83 BLADE-CE0523) € 11.06 in stock 1 new from €11.06

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [CARCASA DE REEMPLAZO PERFERTO] Esto es una carcasa. Su calidad es la misma que la de la llave original, incluso mejor que la llave original. Antes de la instalación, abra la cubierta trasera de la llave, que tiene tornillos y 2 tipos de log0.

[PUEDE REEMPLAZARLO USTED MISMO] Tome la electrónica interna (incluye inmovilizador / chip transpondedor) del control remoto original y colóquelos en nuestra carcasa de llave, ¡entonces está listo! También dé instrucciones y destornilladores, puede hacerlo usted mismo, muy fácil y simple Si aún no entiende cómo instalar, contáctenos, le proporcionaremos un video y le enseñaremos cómo instalar

[COMPATIBILIDAD] Si el control remoto de su llave se ve igual que en las imágenes, esta carcasa de llave abatible encajará.Este estuche de control remoto de entrada sin llave se adapta a Peugeot 207 307 308 407 607 807

[Ahorre su dinero] Tenemos un destornillador con instrucciones, asegúrese de completar la instalación

!!!OGGIPRO ESPAÑA est le marchand qui vend des produits faux, ont signalé avec Amazon, ne pas être trompé.

OcioDual Carcasa Llave Mando de 3 Botones Faro CE0523 HU83 para Peugeot 206 207 306 307 308 407 607 806, Citroen C2 C3 C4 C5 C6 € 3.60 in stock 3 new from €3.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este reemplazo es perfecto para sustituir su anterior llave con los botones estropeados o el espadín desgastado.

Este recambio es solo la carcasa y el espadín. Necesitará recuperar la electrónica y otros componentes de su antigua llave. El espadín está en blanco, sin modelar.

Fabricada en plástico y metal. La llave no lleva logotipos.

Algunos modelos compatibles: Citroen (C2 / C3 / C4 / C5 / C6 / C8 / Berlingo / C-Crosser / Evasion / Grand Picasso / Jumpy / Nemo / Xsara), Fiat Scudo, Peugeot (107 / 206 / 207 / 208 / 306 / 307 / 308 / 407 / 408 / 508 / 607 / 806 / 807 / 1007 / 2008 / 3008 / 4007 / 4008 / 5008 / Bipper / Expert / Partner / RCZ).

Esta llave es compatible con algunos vehículos Citroen y Peugeot. Antes de comprar, debe comprobar que su llave es exactamente igual a la mostrada en las imágenes, ya que hay varias llaves parecidas pero no iguales. Nota: El espadín que incluye esta llave no puede ser remplazado por el espadín original. Para que funciona correctamente, es necesario grabar el espadín virgen.

