Los 30 mejores Lg V40 Thinq de 2023 – Revisión y guía

LG V40 ThinQ LMV405EBW 16,3 cm (6.4") 6 GB 128 GB SIM Doble 4G Azul 3300 mAh - Smartphone (16,3 cm (6.4"), 6 GB, 128 GB, 12 MP, Android 8.1, Azul)

€ 289.99 in stock