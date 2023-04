Inicio » Top News Los 30 mejores Levadura Roja De Arroz de 2023 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Levadura Roja De Arroz de 2023 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Levadura Roja De Arroz veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Levadura Roja De Arroz disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Levadura Roja De Arroz ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Levadura Roja De Arroz pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Levadura Roja de Arroz 2,9 mg de Monacolinas + 9 mg de CoQ10, 540 Comprimidos Veganos | Contribuye a la Función Normal del Corazón | Libre de Citrinina | Zenement € 19.97

Amazon.es Features EL SUPLEMENTO DE LEVADURA DE ARROZ ROJO MÁS COMPLETO: Para ajustarnos a la nueva normativa Europea sobre Monacolinas, hemos reducido 3 veces la cantidad de Monacolinas a 2,9 mg por comprimido (de las cuales 2,6 mg de Monacolina K), y hemos aumentado 3 veces el número de unidades por bote. Además lo hemos enriquecido con 9 mg de coenzima Q10, que ayuda a potenciar el efecto del red yeast rice. Nosotros ofrecemos 540 comprimidos veganos, más que la competencia. Libre de Citrinina.

AYUDA A TU CORAZÓN: La Monacolina K del Arroz de Levadura Roja contribuye al mantenimiento de los niveles normales de colesterol en sangre.

100% VEGANO Y SIN INGREDIENTES INNECESARIOS: Ingredientes no-GMO y sin ingredientes innecesarios, como estearato de magnesio, dióxido de silicio, saborizantes aritficiales, colorantes artificiales o edulcorantes.

CALIDAD PREMIUM: Fabricado en España bajo los más altos estándares de calidad, y a partir de los ingredientes más puros. Producto notificado a las autoridades sanitarias españolas. Empresa Registrada en España Nº RGSEAA: 26.019011/B.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN: Nuestro objetivo es tener un 100% de clientes satisfechos. Es por ello que para cualquier problema, pregunta o sugerencia, no dudes en contactarnos. Nuestro equipo de médicos, nutricionistas y farmacéuticos te ofrecerán la mejor solución lo antes posible.

LEVATURA DE ARROZ ROJO - 365 Tabletas (12 meses de suministro) | Levadura Roja de Arroz Colesterol | 2,9 mg de Monacolina K | Arroz Rojo, con Coenzima Q10 | 100% Natural € 10.95

Amazon.es Features ❤️ 365 TABLETAS: Nuestro suplemento de Arroz Rojo Fermentado contiene 365 tabletas durante un año de suministro. La formulación incluye arroz rojo fermentado con 2,9mg de Monacolina K y Coenzima Q10, para una regularidad y un bienestar a 360°.

ARROZ ROJO FERMENTADO: Nuestro arroz rojo fermentado contiene las dosis máximas de arroz rojo fermentado por tableta, el valor funcional reconocido por el Ministerio de Salud para la reducción de esteroles y lípidos.

✅ CONTROL DE LOS NIVELES DE ESTEROLES Y LÍPIDOS La formulación vanguardista de Arroz Rojo Fermentado de la marca Balance contribuye al mantenimiento de niveles normales de ácidos grasos saturados y esteroles.

100% NATURAL, SIN ESTEARATO DE MAGNESIO, GLUTEN Y LACTOSA: En Balance, solo creamos suplementos que estamos felices de tomar y compartir con nuestros seres queridos. En Arroz Rojo Fermentado con marca Balance Nutrition de hecho tenemos ingredientes naturales (no sintéticos) y no contiene OGM ni aditivos artificiales y está libre de gluten y lactosa.

HECHO EN EUROPA, 100% NATURAL, SIN ESTEARATO DE MAGNESIO, GLUTEN Y LACTOSA. Arroz rojo fermentado se produce en Europa en instalaciones especializadas y se notifica al Ministerio de Salud: por lo que no tendrá un suplemento de origen dudoso de su lado, pero puede contar con un suplemento 100% europeo, bien estructurado, con muy alto normas de calidad. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarle.

Levadura Roja de Arroz Coenzima Q10 Baja Tu Colesterol Monacolina K CoQ10 Dosis Concentrada Arroz Rojo Puro Monascus Purpureus 90 Cápsulas Vegano € 22.90

Amazon.es Features ARROZ ROJO COLESTEROL : Altamente concentrada, la Levadura de Arroz Rojo + Coenzima Q10 de Nutrimea con monacolina K, contribuye al mantenimiento normal del Colesterol LDL en la sangre. Puedes tomar hasta 3 cápsulas al día para obtener un mayor beneficio.

MONACOLINA K CoQ10 : Potenciado con Coenzima Q10 va ayudarlo a preservar sus niveles de CoQ10 y participa en la producción de ATP. Las estatinas tienen el efecto de disminuir Coenzima Q10 presente en nuestras células. Calidad Precio comprobado por nuestros clientes que pueden mantener niveles normales de colesterol sanguíneo.

LEVADURA ROJA DE ARROZ : Baja tu colesterol con la Levadura Roja de Arroz (Monascus purpureus) como las Estatinas reducen los niveles de Coenzima Q10 como efecto secundario, nuestro producto incluye en su composición Coenzima Q10 para complementar este reacción secundaria.

ANTIOXIDANTE NATURAL : La Levadura de Arroz Rojo Orgánico contiene Estatinas Naturales, nada comparable con las controversiales estatinas sintéticas. Beneficios comprobados para reducir el colesterol de forma natural.

SUPLEMENTO ALIMENTICIO : 100 % Natural Vegano No GMO y 100% Vegetales, sin conservantes ni colorantes. Sin excipientes, gluten, productos lácteos, soja, edulcorantes ni sabores artificiales. Fabricado en Francia bajo los estrictos estándares de la Unión Europea garantizando la máxima calidad y pureza de sus ingredientes.

Dielisa - Levadura Roja de Arroz Plus - 60 cápsulas € 24.95

Amazon.es Features Complemento alimenticio a base de monacolina K del arroz de levadura roja con extracto de cardo mariano, coenzima Q10 y vitaminas

La monacolina K del arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. El efecto se obtiene con una ingesta diaria de 10 mg de monacolina K contenido en una cápsula de producto

Contiene demás vitamina B6 que contribuye al normal metabolismo de la homocisteína y vitamina B2 con efecto protector antiox

La fórmula se completa con extracto de Cardo mariano que contribuye a la protección hepática

Tomar 1 cápsula al día. El envase contiene cápsulas para 60 días

Arkopharma Arkosterol Plus Levadura Roja De Arroz + Q10 30 Cápsulas, Monacolina K, Coenzima Q10, Solución Natural Para Controlar El Colesterol, 100% Vegetal, 1 Cápsula Al Día € 18.71
€ 17.28

€ 17.28 in stock 19 new from €13.99

Amazon.es Features NUEVA FÓRMULA MEJORADA PARA CONTROLAR LOS NIVELES DE COLESTEROL SANGUÍNEO – Arkosterol PLUS + Q10, innovadora fórmula 100% vegetal para el cuidado del corazón y mantener los niveles normales de colesterol.

CON INGREDIENTES 100% VEGETALES Y UNA MEJOR DOSIFICACIÓN – Complemento alimenticio con 5 extractos vegetales: Levadura roja de arroz, Coenzima Q10, Policosanoles, extracto de ajo negro y de coriandro para una mayor acción. ¡1 sola cápsula al día!

LOS BENEFICIOS DE LA COENZIMA Q10 PARA EL CORAZÓN – Ayuda a restaurar las reservas de esta sustancia energética y reduce el riesgo de efectos secundarios del tipo muscular producido por las estatinas.

MONACOLINAS + POLICOSANOLES – La acción conjunta de los policosanoles extraídos de la caña de azúcar y las Monacolinas, infiere en la absorción del colesterol de la dieta y complementa su efecto beneficioso frente al HDL (colesterol bueno).

MEJORA LA SALUD CARDIOVASCULAR - Reduce el riesgo cardiovascular gracias a su asociación de activos naturales. Se puede usar para el tratamiento de dislipemias en pacientes con riesgo cardiovascular bajo o moderado. READ Spagna, 24 annega nel fiume mentor cerca di salvare il suo cane

Levadura de Arroz Rojo 250mg 180 Cápsulas Vegano - Provee 2,9mg de Monacolina Pura, Enriquecido con Coenzima Q10 y Vitamina B1, Contribuye a la Función Normal del Corazón, 6 Meses de Suministro € 17.49

Amazon.es Features ¿Por qué Elegir Nuestro levadura roja de Arroz Vegano de WeightWorld? - Nuestro suplemento vegano de 250mg de levadura de arroz roja contiene una alta potencia de 2,9mg de monacolina K pura por cápsula. Además ha sido enriquecida con 10mg de coenzima Q10 y de tiamina b1 (vitamina b1) que ayuda a potenciar el efecto del red yeast rice.

Ayuda a tu Corazón y a Reducir el Colesterol - La monacolina K del arroz de levadura roja contribuye al mantenimiento de los niveles normales de colesterol en sangre y la tiamina b1 contribuye al funcionamiento normal del corazón y al metabolismo productor de energía. Propiedades confirmadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Suministro para 6 Meses y Sin Citrininas - Con nuestras pequeñas cápsulas vegetales de levadura roja arroz coenzima q10 son fáciles de tragar obtendrá un suministro para 6 meses, con la más alta potencia de monacolina del mercado, 2,9mg por cápsula diaria. Además hemos seguido los procesos de fermentación mas adecuada para para evitar la presencia de citrininas.

Red Yeast Rice 180 Cápsulas Vegano, Sin Gluten y Sin Lactosa - Nuestro suplemento de levadura arroz rojo con q10 contiene solo ingredientes de origen natural. Además de ser vegano es sin gluten y sin lactosa por lo que se adapta a cualquier preferencia dietética y no contiene ningún tipo de colorante ni saborizante artificial.

¿Cuál es la Historia de WeightWorld? - WeightWorld es una pequeña empresa familiar con más de 15 años de experiencia. En todos estos años nos hemos convertido en una marca de referencia en suplementos alimenticios, vitaminas y minerales. Además todos nuestros productos utilizan ingredientes de gran calidad y con los estándares de fabricación GMP.

Levadura de Arroz Rojo con Coenzima Q10. 540 comprimidos veganos, suministro para 18 meses. Regula los niveles de colesterol sanguíneo. Libre de Citrininas € 20.37

Amazon.es Features EXCELENTE FÓRMULA a base de Levadura Roja de Arroz (Monascus Purpureus) y Coenzima Q10, que regula los niveles de colesterol sanguíneo. GRAN CANTIDAD DE PRODUCTO AL MEJOR PRECIO: Ofrecemos 540 comprimidos veganos por bote, suministro para 18 meses.

❤️ LA MEJOR LEVADURA ROJA DE ARROZ: Elaborada con Levadura Monascus Purpureus de arroz al 4% de concentración de Monacolina K, el principio activo que regula el nivel de colesterol LDL (colesterol malo) y el nivel de triglicéridos. Con 2,99 mg de Monacolinas totales y 2,78 mg de Monacolina K por comprimido. Además hemos añadido 5 mg de Coenzima Q10 que compensa la interferencia de las estatinas en los niveles de Q10 del organismo.

MÁXIMA CALIDAD Y GARANTIA DEL 100%: Nuestro producto es 100% Vegano, Libre de Citrininas, Sin Gluten, Sin Lactosa, Sin Soja, Sin Estearato de Magnesio, Sin Dióxidos de ningún tipo, Sin Azúcar, Sin Conservantes ni Colorantes, Sin aromas añadidos, No transgénico (GMO Free), Fabricado en España bajo certificados GMP e ISO. Hivital Foods está registrada en AESAN con número 26.019181B. Y además, 100% SATISFACCIÓN GARANTIZADA ¡Si no quedas completamente satisfecho, te devolvemos tu dinero!

EBOOK GRATIS: Al comprar nuestro producto, te enviaremos GRATIS nuestro ebook (en pdf) sobre la Levadura Roja de Arroz, sus propiedades y todos sus beneficios para tu salud.

OFERTAS Y PROMOCIONES: No te pierdas nuestros descuentos por volumen y las ofertas especiales. Además, si ya eres cliente de Hivital y quieres probar este producto, escríbenos y te enviaremos un cupón descuento.

DRASANVI Levadura Roja de Arroz (Monascus purpureus) |2,9 mg de Monocolina K| Contribuye a Mantener los Niveles Normales de Colesterol |Cápsulas Vegetales |30 Cápsulas = 30 Días € 8.21
€ 6.69

€ 6.69 in stock 6 new from €6.69

Amazon.es Features BENEFICIOS: Colabora como acción cardioprotectora y en la normalización de los valores de colesterol en sangre, la Levadura Roja de arroz de Drasanvi es el complemento ideal, ya que contribuye a mantener los niveles de colesterol en sangre normales

MONASCUS PURPUREUS: Microorganismo que crece sobre el arroz provocando asi el crecimiento del arroz rojo. La Monokolina K, colabora en la inhibición de la producción del colesterol

GRAN ANTIOXIDANTE: Ayuda a retrasar el envejecimiento prematuro y en el control de la inflamación

ALIMENTO FERMENTADO: Utilizado en la medicina tradicional china también como ayuda en la digestión ares añadidos ni conservantes

FÁCIL DE TOMAR: Tomar 1 comprimido a la hora de la comida

Vittalogy Red Yeast Rice Premium. Levadura de Arroz Rojo Con Coenzima Q10. Reduce el Colesterol. Monakolina K Con Extracto de Cardo Mariano, Policosanol Y Coenzima Q10. 120 Cápsulas € 18.70

Amazon.es Features ✅ REDUCE EL COLESTEROL. Red Yeast Rice Premium + CoQ-10 es un complemento alimenticio que ayuda a reducir los niveles de colesterol en sangre. Está formulado con levadura roja de arroz, cuyo compuesto activo, la monakolina K, inhibe la síntesis del colesterol. También contiene extracto de cardo mariano, policocanol y coenzima Q10 que, de forma directa o indirecta, ayudan a potenciar las propiedades del producto.

✅ MONAKOLINA K Y POLICOSANOL. La Monacolina K es una enzima que ayuda a reducir los niveles de colesterol. El policosanol es un compuesto natural extraído de la caña de azúcar que se ha demostrado eficaz para el control de los niveles de colesterol y ayuda a mejorar los síntomas de las enfermedades cardiovasculares. Además, actúa en sinergia con la monacolina k (lovastatina), aumentando su efecto.

✅ FLAVONOIDES. El cardo mariano es una planta rica en flavonoides. Éstos compuestos tienen múltiples propiedades, entre las que destaca la disminución del colesterol. En el caso del cardo mariano, el principal flavonoide es la silimarina, formada por varios compuestos, entre los cuales destaca la silibina.

✅ SIN ADITIVOS. Vittalogy no utiliza productos modificados genéticamente y tampoco ingredientes con pesticidas u otras sustancias dañinas. Las cápsulas de Red Yeast Rice Premium son veganas y no tienen gluten. No utilizamos estearato de magnesio en su fabricación. Nuestros envases son compostables porque apostamos por la sostenibilidad.

✅ VITTALOGY. Vittalogy es una marca de suplementos alimenticios premium que apuesta por la calidad. Damos garantías claras a los clientes del origen de los productos y de su fabricación. No vendemos suplementos de procedencia dudosa. Tenemos certificado GMP de buenas prácticas de fabricación. Nuestros envases son compostables. Fabricamos solo en Europa. No arriesgues tu salud con suplementos sin certificar de procedencia dudosa.

90 Cápsulas Levadura de Arroz Rojo PREMIUM | 2,95 mg Monacolina K + Q10 + Vit B12 | Baja tu Colesterol | Sin gluten, Vegano y sin OMG - Fabricado en España € 9.99

Amazon.es Features LEVADURA DE ARROZ ROJO : Arroz rojo con coenzima q10, extracto seco de olivo y vitamina B12. Altamente concentrada, contribuye al mantenimiento normal del Colesterol LDL en la sangre. Colesterol arroz rojo para la tensión arterial y reducir el colesterol.

LEVADURA ROJA COLESTEROL CON 2,95MG de MONACOLINA K CoQ10 : Pastillas colesterol arroz rojo con Coenzima Q10 va ayudarlo a preservar sus niveles de CoQ10 y ayuda en la producción de ATP. Las estatinas tienen el efecto de disminuir Coenzima Q10 presente en nuestras células. Producto de calidad colesterol y trigliceridos bajar y reducir.

LEVADURA ROJA DE ARROZ : Baja tu colesterol con la Levadura Roja de Arroz (Monascus purpureus) como las Estatinas reducen los niveles de Coenzima Q10 como efecto secundario, nuestro producto incluye en su composición Coenzima Q10 para complementar este reacción secundaria.

ANTIOXIDANTE NATURAL: Levadura de Arroz Rojo orgánico contiene estatinas naturales, nada comparable con las controversiales estatinas sintéticas. Beneficios comprobados para reducir el colesterol de forma natural.

FABRICADO EN ESPAÑA: Pastillas colesterol arroz rojo fabricadas en España, 100 % Natural Vegano No GMO y 100% Vegetales, sin conservantes ni colorantes. Sin excipientes, gluten, productos lácteos, soja, edulcorantes ni sabores artificiales. Fabricado en España bajo los estrictos estándares de la Unión Europea garantizando la máxima calidad y pureza de sus ingredientes.

Levadura de Arroz Rojo |PREMIUM| 2,9 mg Monacolina K + 30 mg Q10 - Reduce el Colesterol - Capsulas Naturales de Levadura Roja de Arroz - Red Yeast Rice 90 Cápsulas Veganas Nutralie € 19.90

Amazon.es Features LEVADURA DE ARROZ ROJO PREMIUM: Nuestra Levadura de Arroz Rojo Premium tiene un contenido de 2,9 de monacolina K y 30 mg de Coenzima Q10 por dosis de 1 cápsula diaria. Además nuestra Levadura Roja de Arroz contiene 90 cápsulas 100% veganas.

✅ 2,9 MG MONACOLINA K + 30 MG Q10: La Levadura de Arroz Rojo, contiene una alta dosis de monacolina (2,9 mg) y Q10 (30 mg). Además, nuestro producto se complementa con Vitamina E y C, Niacina, Extracto de Salvia , Ajo, Astrágalo y Caña de Azucar, así como esteroles vegetales, siendo un producto libre de gluten y de lactosa.

REDUCE EL COLESTEROL: Nuestra Levadura de Arroz Rojo, además de haber sido elaborado bajo los mas estrictos protocolos de calidad, tiene una dosis alta diaria que se complementa con cualquier tipo de dieta.

CAPSULAS DE LEVADURA ROJA DE ARROZ: La fórmula de nuestras capsulas de levadura roja de arroz es 100% natural, libres de aditivos y apta para dietas vegetarianas o veganas.

⭐ CALIDAD NUTRALIE: Los suplementos de Nutralie son elaborados bajo un riguroso proceso de control y selección, los cuales están certificados bajo los más estrictos protocolos de calidad.

SAKAI - LRA Levadura Roja Arroz- 2,99mg Monacolina K - Coenzima Q10- Beneficioso para tu colesterol – 30 cápsulas- Vegano € 13.45
€ 10.57

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONTROLA EL COLESTEROL Y PROTEGE EL CORAZÓN: La nueva fórmula del LRA, con Monacolina K, Policosanol y Gugul contribuye a mantener normales los niveles de colesterol en sangre y protege la salud cardiovascular gracias al poder antioxidante de las Vitaminas E y B9. Producto Vegano.

ANTIOXIDANTE NATURAL: Las Vitaminas E, B9 (ácido fólico) y la Coenzima Q10 aportan protección gracias a su alto poder antioxidante. Además, la Vitamina B9 evita la acumulación de grasa en las arterias y la Vitamina E incrementa el colesterol HDL, colesterol que ayuda a eliminar el colesterol perjudicial para la salud. 100% natural.

ALTA CONCENTRACIÓN DE LEVADURA ROJA DE ARROZ: Este ingrediente contiene fitoesteroles, isoflavonas y ácidos grasos monoinsaturados que colaboran en la reducción y mantenimiento de los niveles de colesterol LDL “colesterol malo” y triglicéridos. La Monakolina K inhibe la acción de síntesis del colesterol, reduciendo su presencia en sangre.

FÓRMULA ADAPTADA A LA NORMATIVA, LIBRE DE CITRININA. La fórmula del LRA está adaptada a la normativa europea con 2,99mg de Monacolina K, evitando así los posibles efectos adversos de fórmulas con dosis demasiado altas en Monacolina K. La efectividad del producto queda compensada con la presencia del Policosanol, capaz de inhibir la producción de colesterol alto y prevenir problemas cardiovasculares. El LRA de Sakai Laboratorios es un complemento alimenticio seguro, GMO FREE y libre de citrinina.

CALIDAD PREMIUM. Sakai es una reconocida marca española especializada en complementos alimenticios producidos con los más altos estándares de calidad. Lo más importante es tu salud por lo que si tienes cualquier duda o sugerencia no dudes en contactar con nosotros

CARDIOLIP® | Levadura de Arroz Rojo | 2,9 mg de Monacolina K | Arroz Rojo | 8 ingredientes activos que incluyen: Coenzima Q10, Auricularia, Cardo mariano, Astaxantina, Shitake | 30 Cpr € 9.95

Amazon.es Features ARROZ ROJO FERMENTADO, 10MG MONACOLINA K: Cardiolip contiene las dosis máximas de Arroz Rojo Fermentado (666,67 mg), de los cuales 10 mg de Monacolina K por tableta, valor reconocido como funcional por el Ministerio de Salud para la reducción de esteroles y lípidos. También contiene un complejo de ingredientes sinérgicos: coenzima Q10, cardo mariano, astaxantina, policosanol, shitake, auricolaria y hojas de olivo.

✅ CONTROL DE LOS NIVELES DE ESTEROLES Y LÍPIDOS La formulación de vanguardia de Cardiolip, con 8 principios activos, contribuye al mantenimiento de niveles normales de ácidos grasos saturados y esteroles.

❤️ REGULARIDAD Y BIENESTAR: Cardiolip fue diseñado con el objetivo de lograr un bienestar de 360 ​​° a través del control fisiológico de los esteroles, promoviendo el metabolismo de los carbohidratos y lípidos, la circulación normal y la regularidad de la presión.

100% NATURAL, SIN MAGNESIO, GLUTEN Y ESTEARATO DE LACTOSA: En Balance, solo creamos suplementos que estamos felices de tomar y compartir con nuestros seres queridos. De hecho, en Cardiolip disponemos de ingredientes naturales (no sintéticos) y no contiene OMG ni aditivos artificiales y no contiene gluten ni lactosa.

FABRICADO EN EUROPA, 100% NATURAL, SIN ESTEARATO DE MAGNESIO, GLUTEN NI LACTOSA. Cardiolip se produce en Europa en instalaciones especializadas y se notifica al Ministerio de Sanidad francés: por lo tanto, no tendrá un suplemento de origen dudoso de su lado, pero puede contar con un suplemento 100% europeo, bien estructurado, con muy alto normas de calidad. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarle. READ Los 30 mejores Cuchillos De Carne de 2023 - Revisión y guía

Bodyathlon- Levadura de Arroz Rojo- Colesterol Sano- Fórmula Triple Acción- 2,9mg Monacolina K, 20mg Coenzima Q10, Policosanol, Gúgul, Ácido Fólico - 120 Cápsulas € 17.90

Amazon.es Features CONTROL DEL COLESTEROL Y PROTECCIÓN DEL CORAZÓN. La fórmula de Levadura Roja de Arroz, Coenzima Q10, Gúgul y Policosanol ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. El poder antioxidante de las Vitamina E y ácido fólico contribuyen a proteger la salud del corazón.

INGREDIENTES DE CALIDAD, SIN CITRININA. La Monacolina K inhibe la síntesis del colesterol, reduciéndolo en sangre. El Gúgul apoya la salud del sistema cardiovascular y reduce el nivel de colesterol y triglicéridos. Producto 100% vegano. GMO Free. Libre de citrinina con pruebas analíticas que lo respaldan.

ALTO PODER ANTIOXIDANTE. La Vitamina E, el Ácido Fólico (vitamina B9) y la Coezima Q10 brindan protección por su alta capacidad antioxidante. La Vitamina E aumenta el colesterol HDL, un tipo de colesterol que ayuda a eliminar el colesterol “malo”. El Ácido Fólico (vitamina B9) evita la acumulación de grasa en las arterias.

FORMULA REGULADA A LA NORMATIVA. Nuestra Levadura Roja de Arroz tiene 2,99 mg de Monacolina K, cumpliendo con la normativa europea y evitando los posibles efectos secundarios de una dosis demasiado alta de Monacolina K.

CALIDAD COMO META. Todos nuestros suplementos han sido creados con ingredientes seleccionados cuidadosamente por nuestros profesionales en nutrición. Nuestro principal objetivo es ofrecer los mejores productos para ayudarte a lograr tus objetivos ¡Que nada te pare!

Levadura ARROZ ROJO Fermentado con Monacolina K con 30 mg de Coenzima Q10 (ubiquinona) | POLICOSANOL | Ajo Negro | Bergamota | Octacosanol | 120 cápsulas Veganas | Ayuda a Regular niveles Colesterol € 22.95

Amazon.es Features FÓRMULA PREMIUM a base de Levadura Roja de Arroz (Monascus Purpureus) , con Monacolina K (titulada al 5%) , 30mg de Coenzima Q10 (Ubiquinona) pura, POLICOSANOL 20mg, Bergamota, Ajo Negro y Octacosanol que ayuda a regular los niveles de colesterol sanguíneo.

CALIDAD SUPERIOR: Sin Citrininas. Además Levadura Arroz Rojo Fermentada potenciada con POLICOSANOL, Bergamota, Ajo Negro , Octacosanol y Q10 que ayuda a la reducción del colesterol LDL/colesterol(malo) y en el aumento del colesterol HDL.(bueno).

Q10 imprescindible: Es muy importante consumir levadura arroz rojo (Monascus Purpureus) con coenzima Q10 con un mínimo de 30mg/día de Q10, ya que las estatinas del arroz rojo agotan el CoQ10 del cuerpo, que forma parte del equilibrio energético de nuestras células. Los órganos como el corazón necesitan más energía y, por tanto, más coenzima Q10. Además la Q10, también es importante para ayudar a neutralizar el exceso de radicales libres.

MÁXIMA BIODISPONIBILIDAD: Ofrecemos la mayor pureza en la composición de Kinoko life Levadura de Arroz Rojo Fermentado + Q10 (ubiquinona) Pura + Policosanol. Con esto se consigue máxima absorción por nuestro organismo, para ayudar a bajar los niveles de colesterol y triglicéridos.

QUALITY PREMIUM: Todos nuestros productos están sujetos a los estrictos controles , como a pruebas constantes de laboratorios analíticos. Con lo cual cumplen con los reglamentos UE. Producto sin Gluten, sin lactosa, sin estearato de magnesio y NON GMO (no modificado genéticamente). Apto para Veganos.

Levadura de Arroz Rojo + Coenzima Q10 - Monacolina K - de HSN | 120 Cápsulas Vegetales | Reduce tu Colesterol* de Manera Efectiva | No-GMO, Vegano, Sin Gluten € 25.91

Amazon.es Features [ ARROZ ROJO COLESTEROL* CÁPSULAS ] Complemento alimenticio en cápsulas vegetales elaborado a base de Oryza sativa fermentado con Monascus purpureus, estandarizado al 5% de Monacolina K; y Coenzima Q10 en forma de Ubiquinona → *La levadura de arroz rojo (Monascus purpureus) contribuye al mantenimiento de los niveles normales de colesterol.

[ DOSIS DE MONACOLINA K ] Hemos utilizado levadura de arroz rojo estandarizada al 5% de Monacolina K → 2,7 MG de Monacolina K.

⭐ [ LEVADURA DE ARROZ ROJO CON Q10 ] Fórmula de máxima eficacia con 50 Mg de Coenzima Q10 → 1 cápsula vegetal al día.

[ 100% VEGANO ] Las cápsulas empleadas en la elaboración de este producto, a diferencia de otras opciones del mercado que se elaboran con gelatinas animales → Levadura de arroz rojo (5% Monacolina K) + Coenzima Q10 sea un producto apto para vegetarianos y veganos.

☀️ [ FABRICACIÓN EN ESPAÑA ] Fabricado en laboratorio certificado con IFS. Sin OGM (Organismos Modificados Genéticamente). Buenas prácticas de fabricación (GMP). NO Contiene → Gluten, Pescado, Lactosa, Lácteos, Soja, Frutos Secos, Huevo.

Fairvital | Levadura de Arroz Rojo 150mg - con 2,95mg de Monacolina K por Comprimido - VEGANA - 120 Comprimidos - fabricado en Alemania € 18.95

Amazon.es Features ✔ Fairvital CALIDAD ALEMANA: Dosis recomendada: 1 comprimido al día contiene 150mg de extracto de arroz rojo, de los cuales 2,95mg de Monacolina K. ¡Dosis elevada! ¡Increíble relación calidad-precio!

✔ BIODISPONIBLE y SIN: Gluten, lactosa, fructosa, estearato de magnesio, dióxido de silicio, soja, levaduras, pesticidas, fungicidas, fertilizantes químicos, colorantes, estabilizantes ni ingeniería genética (SIN OGM). Comprimidos VEGANOS de Arroz Rojo

✔ DOSIS PARA 4 MESES: Larga vida útil debido al sellado hermético del envase. 120 comprimidos de arroz rojo - ¡Más eficaz que su forma en polvo o líquida! ¡Bote pequeño y ligero con tapa dosificadora!

✔ ALTA PUREZA Fabricado en Alemania: Nuestros productos cumplen con los estándares de calidad e higiene HACCP - Utilizamos materias primas procedentes de la UE y otros países

Dielisa - Levadura Roja de Arroz Plus - 30 cápsulas € 14.50
€ 13.45

€ 13.45 in stock 12 new from €12.00

Amazon.es Features Complemento alimenticio a base de monacolina K del arroz de levadura roja con extracto de cardo mariano, coenzima Q10 y vitaminas

La monacolina K del arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. El efecto se obtiene con una ingesta diaria de 10 mg de monacolina K contenido en una cápsula de producto

Contiene demás vitamina B6 que contribuye al normal metabolismo de la homocisteína y vitamina B2 con efecto protector antiox

La fórmula se completa con extracto de Cardo mariano que contribuye a la protección hepática

Tomar 1 cápsulas al día, preferiblemente antes de la comida

DRASANVI Levadura Roja de Arroz con Coenzima Q10 | 2,9 mg de Monocolina K | Contribuye a Mantener los Niveles Normales de Colesterol | Participa en la Producción de ATP | 30 cáps. = 30 Días € 12.40
€ 10.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Si padeces de problemas de colesterol alto y buscas combatirlo, la Levadura Roja de arroz de Drasanvi es el complemento ideal, ya que contribuye a mantener los niveles de colesterol en sangre normales, además, enriquecida con Coenzima Q10

BENEFICIOS: Contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo

PROPIEDADES: Está enriquecida con Coenzima Q10

COMPLEMENTOS, SALUD CARDIOVASCULAR. Levadura roja de arroz, Coenzima Q10

MODO DE USO: Consumir una cápsula al día, con una de las principales comidas. Es recomendable tomar la cápsula siempre a la misma hora

LEVADURA DE ARROZ ROJO 3mg de Monacolina K Piulife® • 270 Comprimidos de Red Yeast Rice • Levadura Roja de Arroz Colesterol Bajar • Suplemento Arroz Rojo Pastillas Para El Colesterol Naturales € 20.90

Amazon.es Features Arroz Rojo ─ Bienestar Natural ─ Nuestro suplemento Pastillas Colesterol Arroz Rojo (pastillas colesterol naturales), gracias a la presencia de ingredientes naturales ricos en antioxidantes, que ayudan a regular el nivel de lípidos en sangre, actúa de forma natural sobre el control de LDL (colesterol malo) para un bienestar duradero.

3mg de Monacolina K de Levadura Roja De Arroz ─ Las monacolinas son un grupo de moléculas producidas por la fermentación del arroz rojo debida a la levadura «Monascus purpureus», y, por ello, también se suele conocer como suplemento de levadura roja de arroz. Entre las diferentes formas, la más importante es la monacolina K, pues se considera el tratamiento natural que ayuda a normalizar los niveles de LDL (colesterol malo) en sangre (colesterol y trigliceridos bajar colesterol).

❤️ Control De Los Lípidos En La Sangre ─ Los lípidos tipo LDL son uno de los principales enemigos de nuestro sistema cardiovascular, ya que, en caso de presentar valores altos, compromete el buen funcionamiento del sistema cardiovascular. Levadura Arroz Rojo Piulife contiene 667mg de arroz rojo fermentado por dosis, de los cuales 3 mg de Monacolina K, que ayuda a normalizar los niveles de LDL en la sangre. [Los suplementos con monacolina k 10 mg ya no están aprobados por la ley].

✅ Beneficios Documentados ─ La acción de le Red Yeast Rice o de la levadura arroz roja en la regulación de los niveles de grasa en la sangre está científicamente documentada. Además, en la medicina china, el uso de pastillas de levadura de arroz rojo colesterol o arroz rojo colesterol capsulas o pastillas arroz rojo colesterol sirve para reducir los efectos de la indigestión y la disentería.

⚪ Calidad ─ En la producción de sus propios suplementos para el bienestar, +LIFE da el máximo cuando se trata de la calidad de las materias primas, de los procesos y de la eficacia de las propias formulaciones. ¡Nosotros mismos somos los primeros en usar nuestros productos!

Levadura de Arroz Rojo (180 cápsulas - 2.7 mg) - Monakolin K - Monascus purpureus - Producción alemana - 100% Vegano y sin aditivos € 19.90

Amazon.es Features MEJOR PRECIO/TASA DE RENDIMIENTO: dosis diaria de 2,7mg. Levadura de Arroz Rojo con 2,7 mg de Monacolin K. Dura 6 meses.

CALIDAD MÁS ALTA DE INGREDIENTES ACTIVOS: Sin gelatina, gluten, lactosa, fructosa, conservantes/colorantes, levadura, pesticidas, fungicidas, fertilizantes artificiales, estabilizadores, ingeniería genética (NO OGM). Halal + Kosher.

FABRICACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO: Fabricado en Alemania de acuerdo con las normas de calidad HACCP y pruebas de laboratorio para el moho, la salmonela y los metales pesados (arsénico, plomo, mercurio y cadmio), entre otros.

Libro electrónico GRATUITO: las causas, el cuadro clínico y las medidas

SATISFACCIÓN: Los clientes felices son muy importantes para nosotros. ¿Aún no estás satisfecho con nuestro producto? La ayuda y el asesoramiento están disponibles directamente de nosotros (GREEN NATURALS).

Nivelcol 120 Cápsulas | Levadura de Arroz Rojo, Fitoesteroles, Policosanol, Alcachofa y Ajo Negro | Mantiene tus Niveles para Reducir el Colesterol | Fórmula Segura y Eficaz de Tongil (Pack 3) € 56.80
€ 55.35

Amazon.es Features NIVELCOL utiliza una combinación exclusiva de principios activos a base de polvo de Arroz fermentado por la levadura roja, Fitosteroles, Fibra de Avena (Libre de Gluten), Pectina de Manzana, Vitamina B3, Cera de caña de Azúcar y AJO NEGRO ENVEJECIDO, que ayuda a mantener unos niveles normales de colesterol y contribuye a mantener la salud del corazón y ALCACHOFA que contribuye a mantener unos niveles normales de lípidos en sangre y aporta además antioxidantes naturales.

LA SOLUCIÓN MÁS COMPLETA Y NATURAL: Otros productos para reducir los niveles de colesterol en sangre, sólo incluyen Monacolina y CoQ10 en su composición. La combinación de ingredientes de NIVELCOL, nos permite lograr el efecto deseado, utilizando sólo 2,75mg de Monacolina por dosis, cantidad que se considera segura por la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria). Además, nuestra levadura roja de arroz está libre de citrininas.

INGREDIENTES ESTANDARIZADOS: Reforzado con Extracto seco patentado ABG10+ 10:1 del bulbo de Ajo Negro envejecido (Allium sativum), calidad Premium y estandarizado en el principio activo S-Alil Cisteína (SAC) y Extracto seco de hojas de Alcachofa (Cynara scolymus L.) estandarizado al 2% en principio activo cinarina.

NIVELCOL se presenta en un bote de vidrío ámbar 100% reciclable de 120 cápsulas vegetales, es apto para veganos y no contiene gluten. Se aconseja tomar 2 cápsulas al día, preferentemente con la comida como complemento a la alimentación.

LABORATORIOS TONGIL: Más de 46 años cuidando de ti y hoy más que nunca queremos seguir haciéndolo. Somos una de las pocas empresas que realiza el proceso completo en investigación, desarrollo y fabricación de sus Complementos Alimenticios. Consideramos vital controlar el proceso productivo desde el principio hasta el final, además de utilizar siempre las mejores materias primas e ingredientes del mercado, para garantizar la máxima calidad y seguridad en nuestros más de 150 productos. READ Luca Braidot fa sao il Ca 'Neva Trophy battendo volata Philippo Fontana

Levadura Roja de Arroz (Red Yeast Rice) 45 cápsulas de Solaray X 13 € 21.55

Amazon.es Features LEVADURA ROJA DE ARROZ , es un complemento alimenticio, producto de Solaray, realizado mediante la fermentación de la levadura Monascus purpureus en arroz, proceso mediante el que obtienen la monacolina K, el cual es el ingrediente que actúa sobre el colesterol y regula su nivel en la sangre.

Naturalmente, el colesterol se puede encontrar en diversos productos como las yemas del huevo, el queso o la carne, además de ser producido por el cuerpo humano, que se encarga de regularlo y suministrar al organismo lo que necesita. Sin embargo, con el incremento de la edad, su producción suele aumentar, ocasionando severos problemas en la salud.

No consumir durante el embarazo o la lactancia.

No supere la dosis diaria prescrita.

No contienen gluten ni lactosa.

NATURTIERRA Colesterol - Berberina y Levadura de Arroz Rojo Fermentado - Contribuye a Mantener Niveles Normales de Colesterol - 30 Cápsulas de 595mg - Sin Gluten - Apoyo a la Salud Cardiovascular € 5.99

Amazon.es Features NATURTIERRA COLESTEROL: Complemento alimenticio elaborado a base de Especies Vegetales, Vitaminas y Ácido Fólico. Contiene 30 Cáspulas de 595 mg con Berberina y Arroz Rojo Fermentado. La Berberina contribuye a mantener niveles normales de colesterol en sangre y al normal funcionamiento del sistema circulatorio

LEVADURA ROJA DE ARROZ: Se trata de un alimento báscio en la alimentación china tradicional que se obtiene mediante la fermentación de arroz blanco por la levadura Monascus purpureus, que es la que le da el color rojo al arroz. Es durante este proceso de fermentación, donde se generan las monacolinas, y principalmente la monacolina K, que son las responsables del efecto beneficioso del arroz rojo

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula con la cena o al acostarse

INGREDIENTES: Berberina extracto seco (Berberis aristata, raíz); Almidón de maíz, Componentes de la cubierta de la cápsula (Gelatina), Levadura de arroz rojo fermentado (Monascus purpureus); Antiaglomerantes (Celulosa, Slicato de magnesio, Sales magnésicas de ácidos grasos, Dióxido de silicio); Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato); Ácido fólico.

Fabricado en España

Levadura Arroz Rojo Pura con Monacolina K 2.9mg | Controla y reduce el colesterol | Mejora la salud cardiovascular | Tratamiento natural para el colesterol | Mejora la densidad ósea | 60 cápsulas € 13.95

Amazon.es Features DISMINUYE LOS NIVELES DE COLESTEROL – La Levadura de Arroz Roja rica en Monacolina K es ampliamente recomendada por los expertos para la reducción de manera natural y contundente del colesterol y triglicéridos en sangre y arterias.

SALUD CARDIOVASCULAR SANA Y PERFECTA – El correcto control del colesterol es esencial para mejorar la función del corazón, equilibrando de este modo la presión arterial y eliminando la tensión excesiva en el sistema cardiovascular.

EFECTO ANTIOXIDANTE Y ANTI INFLAMATORIO – Nuestro producto no es solo eficaz para reducir el colesterol sino también para calmar las reacciones inflamatorias, actuando como anti inflamatorio para mejorar la movilidad articular y muscular a la vez que la densidad ósea.

FORMULA SEGURA Y EFICAZ PARA TODO EL MUNDO – Nuestra fórmula natural ha sido desarrollada por expertos en el sector de la salud y cuidado personal, empleando ingredientes ampliamente estudiados, seguros y eficaces para todos los públicos.

CALIDAD DAKI LABS – Para Daki Labs tu salud es lo más importante, por ello desarrollamos todos nuestros productos siguiendo todos los estándares europeos de fabricación, cumpliendo con todas las normativas locales y europeas vigentes para garantizar siempre resultados reales y seguros. Además, utilizamos siempre ingredientes de máxima calidad, diferenciándonos siempre de otras marcas blancas alternativas.

Sotya Levadura Roja de Arroz + Q10 + DHA € 9.09
€ 6.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marca: Sotya

Forma de dosis: cápsulas

Color: rosado

Levadura Roja de Arroz Q10 DHA

Levadura Roja De Arroz Robis | Controla niveles colesterol en sanguíneo | 10 mg Monacolina | Fitosteroles, Alcachofa, Selenio, Vitamina E, Coenzima Q10 - 40 Cápsulas, 1, 20 grammo, 1 € 18.55
€ 16.76

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ayuda al sistema cardiovascular

Corazon

Complemento alimenticio natural, calidad certificada

Suplemento Alimenticio

Key Health Life | Levadura de Arroz Rojo con Coenzima Q10 | Para 3 Meses | Con Alcachofa y Vegetales Añadidos | 90 cápsulas de 550 mg | Apoyo Frente al Colesterol € 18.90
€ 16.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 1 Size 90 Unidad (Paquete de 1) Language Español

PLAMECA - Policol One, Pastillas Colesterol, Reduce y Mantiene Niveles de Colesterol, Hígado en Buen Estado, Nueva Fórmula con Levadura de Arroz Rojo, Gugul, Alcachofera y Diente de León - 30 Cápsulas € 15.95
€ 13.56

€ 13.56 in stock 5 new from €13.56

Amazon.es Features COMPLEMENTO ALIMENTICIO: Policol One es un complemento alimenticio a base de levadura roja de arroz, coenzima Q10, ceremyces, policosanol de caña de azúcar y semilla de alpiste.

LEVADURA ROJA DE ARROZ: Con monacolina K, que favorece la mejora de la circulación sanguínea y controla los niveles de colesterol LDL.

MANTIENE LOS NIVELES DE COLESTEROL: Policol One contiene Gugul que ayuda a mantener niveles normales y correctos de colesterol en sangre.

BIENESTAR HEPÁTICO: Con alcachofera que ayuda a mantener la salud del hígado. También con diente de león que contribuye a la función normal del hígado30

CÁPSULAS VEGETALES: Policol One incluye 30 cápsulas vegetales en su paquete. Se recomienda tomar 1 cápsula diaria con un vaso de agua, preferiblemente en la cena. No contiene lactosa o lácteos, ni huevo, ni gluten

Potente tratamiento para el colesterol | Reduce y mantiene en niveles estables y sanos el colesterol | Levadura de Arroz Rojo, Coenzima Q10, Resveratrol, Mango Africano y Vitamina D | 60 cápsulas € 19.95

Amazon.es Features REDUCE Y MANTIENE TUS NIVELES DE COLESTEROL – Con levadura de arroz roja pura, coenzima Q10 y Vitamina D para mantener los niveles de colesterol y reducirlo en caso necesario.

SALUD Y COLESTEROL SANO – La levadura de arroz rojo tiene propiedades para bajar el colesterol alto y controlar la producción de colesterol, disminuyendo su cantidad en sangre cuando sea necesario.

BENEFICIOS PARA EL SISTEMA CARDIOVASCULAR – Trata la aterosclerosis, reduce los niveles de colesterol LDL y aumenta los de colesterol HDL. Además, posee beneficios para el sistema cardiovascular.

APTO PARA VEGANOS Y VEGETARIANOS – Su composición natural le hace combatir el colesterol, sin los efectos secundarios de otros tratamientos convencionales. Apto para vegetarianos, veganos y celiacos.

CALIDAD Y SATISFACCIÓN GARANTIZADA – Garantizamos la máxima calidad en nuestros productos, los cuales cuentan con controles de calidad internos y con todos los permisos sanitarios correspondientes.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.