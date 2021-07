Inicio » Electrónica Los 30 mejores Lentes Para Moviles de 2021 – Revisión y guía Electrónica Los 30 mejores Lentes Para Moviles de 2021 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Lentes Para Moviles veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Lentes Para Moviles disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Lentes Para Moviles ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Lentes Para Moviles pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



LIERONT Lentes para Teléfono Móvil, 10 en 1 Kit con 25X Teleobjetivo, Ojo De Pez Movil, 0.65X Gran Angular, 25X Macro, Versión Actualizada Lentes BLU-Ray para Mejor Resolución, Universal iOS Android € 29.99

€ 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Versión actualizada】Basándonos en las recomendaciones de los clientes, iteramos este kit de lentes. Utilizamos lentes Blu-ray de alta calidad para mejorar la trayectoria óptica, aumentando así el rendimiento de la lente para el procesamiento de imágenes. Además de brindar entretenimiento, este lentes kit para teléfonos le permite tomar hermosas fotos con una resolución y definición satisfactorias. El trípode incluido puede proporcionar más estabilidad si es necesario.

【Función única】25x teleobjetivo: captura claramente el paisaje distante (sin zoom); Lente ojo de pez de 210 °: cree una foto circular con un efecto misterioso único; Lente macro 25x para primeros planos de flores, insectos y objetos pequeños (distancia: 1 a 3 cm); Lente gran angular 4K HD 0.65x: expanda su perspectiva y aumente su sensación de espacio en la pantalla (gran angular y macro se ensamblan juntos) Lente caleidoscópica: se utiliza para descubrir un mundo maravilloso.

【Amplia compatibilidad】 Lentes para moviles funciona perfectamente con la casi todos los móviles, incluidos Huawei, Xiaomi, Redmi Note 8, 8A, 8, Pro, 9, iPhone 12, iPhone 11, iPhone X, XS, XS Max, XR, iPhone 8, 8 Plus, iPhone 7, 7 Plus, iPhone 6S, 6S Plus, iPhone 6, 6 Plus, iPhone 5S, SE, Samsung Galaxy S6, S6 Edge, S7, Sony, LG G6, Oneplus y etc. Tanto la cámara frontal como la trasera del teléfono móvil pueden utilizar estos objetivos.

【Instalación fácil】 Simplemente coloque el clip de la lente en la cámara de su teléfono y mueva el anillo de la férula y fíjelo en el centro, luego gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj para fijar el clip de la lente, finalmente gire la lente para movil en el sentido de las agujas del reloj para completar la instalación. Cada una de las lentes vienen con una cubierta, con el fin de evitar el polvo o la suciedad accidental, disfrute del efecto de imagen técnico perfecto.

【¿Qué podemos hacer por usted?】 - LIERONT se dedica a proporcionar el 100% de satisfacción tanto en los productos como en el servicio a nuestros clientes. Y más, proporcionamos un servicio de reemplazo de 12 meses para los artículos LIERONT. Si tiene algún problema o problema en el uso o encuentra que falta alguna pieza, contáctenos y le responderemos dentro de las 24 horas.

Selvim Lentes para Teléfono Móvil, 9 en 1 Kit con 22X Teleobjetivo, 235° Fisheye, 0.62X Gran Angular, 25X Macro, Versión Actualizada con Lentes BLU-Ray para Mejor Resolución, Universal iOS Android € 29.99

€ 22.43 in stock

3 used from €22.43

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【ACTUALIZACIÓN】: en comparación con productos anteriores, utilizamos lentes Blu-ray de alta calidad para mejorar la ruta óptica, aumentando así el rendimiento del lente para procesar imágenes; cuando usa este kit de lentes de teléfono móvil, no disminuirá la resolución de la imagen, en contrario, sacará usted fotos con mayor resolución y definición más alta.

【KIT COMPLETO】: este producto incluye un clip para las lentes en su teléfono inteligente, una lente macro de 25x, una lente gran angular de 0.62x, una lente ojo de pez de 235 °, un zoom de 22x para usarlo como si fuera un telescopio. Cada una de las lentes vienen con una cubierta, con el fin de evitar el polvo o la suciedad accidental, reduciendo el gasto de horas en el mantenimiento del producto, por lo que tiene más tiempo para fotografiar los momentos importantes.

【FUNCIÓN EXCELENTE】: con la lente macro podrá capturar los detalles más pequeños hasta 25x; la lente gran angular de 0.62x le permitirá ampliar el ángulo de sus tomas, para que todos sus amigos o familiares puedan ser incluidos en las fotos grupales; la lente de ojo de pez de 235 ° tomando fotos desde un nuevo punto de vista, le ayuda a obtener fotos más interesantes y divertidas; el telescopio 22x y un soporte para teléfono móvil proporcionan una mayor estabilidad en tiempos de necesidad.

【FABRICAIÓN DE CALIDAD】: la pintura de 10 capas en ambos lados de las lentes aumenta significativamente la transmisión de luz visible en la banda de 390-760 nm, lo que garantiza la precisión de color en la máxima medida. A diferencia de las lentes de plástico, estas de SELVIM tienen una elegante cáscara de aleación de aluminio, que permite rotar fácilmente el anillo para fijar el foco.

【COMPATIBILIDAD UNIVERSAL】: compatible con casi todos los móviles en el mercado actual, como Xiaomi, Redmi Note 8, 8 A, 8,Pro, 9, iPhone X, XS, XS Max, XR, iPhone 8, 8 Plus, iPhone 7, 7 Plus, iPhone 6S, 6S Plus, iPhone 6, 6 Plus, iPhone 5S, SE, Samsung Galaxy S6, S6 Edge, S7, Sony, LG G6, Oneplus, Huawei y etc. Gracias al clip de agarre ajustable, las lentes se pueden usar tanto desde la cámara trasera como desde la frontal de tu móvil.

OcioDual Camara Lente Universal para Teléfono Móvil Ojo de Pez Macro Gran Angular Negro € 3.50 in stock 2 new from €3.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un set de accesorios funcionales perfecto para adaptarse a su teléfono inteligente, smartphone o tableta y darle una experiencia Profesional en fotografía.

El conjunto de objetivos le dará estilo sus fotos, con el Fish eye tendrá un look urbano y convexo, el Gran Angular le permitirá hacer tomas de paisaje sin perder nada en su encuadre, y al desenroscar el wide angle encontrará el lente Macro, que le da un efecto de zoom óptico natural.

Gracias al ajuste clip on que se ajusta a su cámara, su kit está seguro en el cuerpo de su dispositivo y con su rosca le da un ajuste perfecto a cada Lente de su kit.

El clip es de plástico, con una esponja para no dañar su teléfono. Se adapta a la mayoría de Smartphones y tablets del mercado.

Qiwenr Kit Lentes Cámara Móvil,Gran Angular 0.45x y Macro 12.5X 2IN1 Lente de cámara Universal Phone Cameras Lens Kit,para Móvil iPhone Android Smartphone € 11.59 in stock 1 new from €11.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Lente gran angular de 0.45X】: solo instale dos lentes juntas para usar la lente gran angular. Con la lente súper gran angular de 0.45X, el juego de clips para lentes 2 en 1 puede hacer que su mundo sea más grande, más amplio y más brillante. Abra su campo de visión y tome impresionantes fotografías de paisajes o selfies adecuadas para toda la familia o todo el equipo. Una lente de caleidoscopio puede ver muchas imágenes de escenas superpuestas.

【Lente macro 12.5X】: si desea utilizar una lente macro, simplemente afloje la lente gran angular para acercarse 12.5 veces al sujeto y lograr primeros planos. Ampliación macro de 12,5x para explorar la naturaleza, la mejor macro es de 2 a 4 cm (0,8 a 1,6 pulgadas), muy adecuada para fotografías de primeros planos de insectos, joyas, monedas, plantas, etc.

【Alta calidad】: la lente del teléfono móvil está hecha de lente de vidrio de alta calidad con múltiples recubrimientos ópticos verdes. El juego de clips para lentes 2 en 1 puede hacer que la foto sea más clara + carcasa de aleación de aluminio, utilizando material ABS como un clip, que es firme y estable.

【Fácil instalación】: el kit de lentes para teléfono móvil es fácil de operar cuando se usa. No use esta herramienta para ensamblar, simplemente instálela manualmente y sujétela al teléfono. Pequeño y portátil, graba momentos importantes, porque puedes llevarlo en cualquier momento y lugar.

【Lo que obtienes】: 1 x lente gran angular + kit de lente macro, 1 x soporte para lente, 1 x estuche protector, 1 x paño de limpieza, 1 x guía del usuario. Nota: la lente macro y la lente gran angular se instalan juntas cuando las recibe.

BINGXIAN Lente de teléfono móvil 0.45X lente gran angular y lente de cámara macro HD de 12.5X universal para iPhone Samsung y la mayoría de smartphones Android € 12.99 in stock 2 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Juego de lentes 2 en 1】 : lente gran angular de 0,45 x + lente macro de 12,5 x, con lente gran angular de 0,45 x, amplía una visión más amplia, perfecto para tomar fotos de rangos más grandes, especialmente ideal para fotos de grupo, que puede contener a un gran grupo de personas en una fotografía perfectamente, sin esquinas oscuras

【Calidad de imagen HD】: este lente de teléfono es altamente recomendable, ya que es una gran lente con ferrita multicapa que no distorsiona los bordes ni la calidad general de la foto tan mala como otras lentes

Fotografía microscópica: la lente macro es ideal para tomar fotos de un pequeño objeto en detalle, ideal para tomar flores, hierba, monedas, insectos, etc. Con él, todo el mundo escenario, tomado en tu teléfono celular, una lente de cámara de teléfono celular de alta calidad, hace buenos recuerdos para continuar

【Instrucciones】 : Lente gran angular y lente macro están atornillados, para usar lente macro, necesitas separar las dos lentes desenroscando, luego, manteniendo una distancia de 1 a 2 cm del objeto, obtendrás imágenes más nítidas y claras, y para utilizar lente gran angular, debes dejar las dos lentes atornilladas

Nota: limpia todas las lentes antes de usar. Es mejor quitar la funda del teléfono para tomar mejores fotos. La lente del teléfono no cambia los píxeles originales del teléfono READ Los 30 mejores Mi A2 Española de 2021 - Revisión y guía

APEXEL11in1 Kit de lentes móviles Lente gran angular y macro+ojo de pez+ teleobjetivo+caleidoscopio/CPL/Flujo/Radial/Filtro de estrella+obturador para iPhone y la mayoría de los teléfonos inteligente € 25.98 in stock 2 new from €25.98

1 used from €17.28

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit de lentes 11 en 1: lente CPL, lente caleidoscópica 3, lente caleidoscópica 6, lente filtro flow, lente radial, lente de filtro de 4 líneas, lente ojo de pez de 198°, lente gran angular de 0,63x, objetivo de marco, 2 lentes telescópicas y obturador Bluetooth. Satisfará todas tus necesidades de fotografía.

Diseño 2 en 1: objetivo gran angular de 0,63x y objetivo macro de 15x se atornillan al recepción. Si quieres utilizar la lente macro, desatornilla la lente gran angular.

☛Crea imágenes increíbles ☚ Crea muchas fotos divertidas: el objetivo ojo de pez te da imágenes redondas y bowleffect. La lente gran angular puede disparar para paisajes y grupos grandes, la lente macro es adecuada para tomar imágenes de objetos pequeños como flores, monedas. El teleobjetivo para capturar objetos lejanos, CPL y filtros pueden crear imágenes increíbles, sin necesidad de PS.

☛Fácil de usar y portátil☚ Es un gran artículo portátil si te gusta la fotografía, no DSLR ni PS. El obturador Bluetooth hace que sea muy portátil para tomar imágenes estables, solo tienes que emparejar el mando a distancia una vez con tu smartphone.

Compatibilidad universal: clip extraíble universal, puede funcionar con la mayoría de marcas de teléfonos inteligentes y dispositivos móviles, incluyendo iPhone 8, 7, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, Samsung Galaxy S8, S7, S7 Edge, iPad y otros smartphones tiene 2 o 3 cámaras. Solo tienes que ser paciente para enfocar el objetivo principal y es normal que cubra el área de la pantalla de la parte inteligente de tu teléfono

Apexel HD 36X Lente Teleobjetivo, Teleobjetivo Móvil Lente con Trípode y Obturador Remoto para iPhone 12 / 11pro, Samsung Huawei y la mayoría de los Smartphone € 56.98 in stock 1 new from €56.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Lente telefoto ajustable 36X ★ Teleobjetivo telefoto de alta potencia 36X ajustable para el objetivo, no solo ajusta fácilmente el enfoque de la lente girando el anillo de enfoque para convertir esas escenas de larga distancia en imágenes claras sin oscuridad, sino que también puede funciona como un telescopio monocular. Realmente un buen compañero para el turismo, el favorito de los observadores de animales.

★ La mejor lente telescópica de observación de la luna ★ La lente telefoto 36x acerca a sujetos lejanos a 8000M más cerca, hace que su teléfono produzca primeros planos y tomas de largo alcance sin comprometer la calidad de la imagen, también se puede usar como una lente telescópica independiente para ayudarlo a ver objetos distantes , ideal para camping, eventos deportivos, observación de la luna, observación de aves, pesca, senderismo, golf

★ Lente 4K HD Full Colors ★ Captura impresionantes fotos de personas, mascotas, paisajes de viaje, paisajes, arquitectura, selfies y más. Sin esquinas oscuras (encendidas) como lentes más baratas. Fabricado con aluminio de calidad aeronáutica y vidrio óptico de primera calidad para una mayor durabilidad y claridad. menor distorsión, más realidad que nunca. Ideal para aficionados y profesionales de la fotografía por igual

★ Compatible con teléfonos con una o varias cámaras ★ Este kit de lentes de teléfono puede adaptarse a los tipos y modelos más populares de teléfonos inteligentes y tabletas, compatible con iPhone 11/12 11 Pro, XR, XS Max, Samsung Galaxy S10, S9, S8, S7, S7 edge, iPad, HTC, Sony, LG, Samsung Galaxy S9 Plus S9 S8 Plus S8 S7 Edge S7. Si necesita más modelos, contáctenos.

★ Mejor opción de regalo ★ Con un aumento de 36x, diseño compacto, alta resolución y sin viñetas, nuestro telescopio le proporciona un disfrute visual extremadamente cómodo. Sería una muy buena opción de regalo para los amantes de la fotografía. Tu satisfacción es lo más importante para nosotros. No dude en comunicarse con nosotros, incluso la ventana de devolución de Amazon se ha cerrado. ¡Emocione a su familia y amigos con la lente del teléfono Apexel ahora mismo!

Kit de Lentes de teléfono, Lente de Zoom 10 en 1 + Lente Ojo de pez + Lente Gran Angular y Macro Lente CPL/Flow/Radial/Filtro de Estrella+Lente caleidoscopio 3/6 para iPhone X 8 7 6 6s Plus Samsung € 24.60 in stock 1 new from €24.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño 10 en 1: el kit de lente de cámara profesional incluye una lente gran angular de 0,63x, lente macro de 15x, lente ojo de pez de 198°, lente de teleobjetivo 10x, caleidoscopios 3/6, filtro estrella de 4 líneas, filtro CPL, filtro de filtro, filtro radial.

Lente telescópica 10x: ideal para enfoque manual. El anillo de enfoque permite el ajuste a mano libremente. Puedes cambiar el enfoque de la imagen para hacer mejores efectos y acercar temas lejanos y obtener esa imagen de alta resolución incluso desde lejos.

Clip universal para lentes: diseño de abrazadera único compatible con la mayoría de teléfonos inteligentes y dispositivos móviles, incluyendo iPhone 8/X 7/7 Plus 6s/6s Plus/6, Samsung Galaxy, iPad, Tablet y la mayoría de teléfonos inteligentes.

Bolsa portátil: la bolsa de almacenamiento es muy resistente y portátil. Es fácil de transportar cuando estás al aire libre y proporciona a tu lente una protección adicional que evita que tu lente de teléfono se golpee y es resistente al agua. El diseño único de embalaje también es una buena opción como regalo.

Nota: la lente macro y la lente gran angular se unen entre sí mientras las recibes. Cuando utilices la lente gran angular, atornilla la lente macro juntos. Si quieres utilizar la lente macro, retira primero la lente gran angular.

Filtro de lente CPL para cámara de teléfono, profesional, 37 mm, polarizador circular para teléfono móvil, con clip para la mayoría de los teléfonos inteligentes € 13.99 in stock 3 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Extraíble: lente circular extraíble que reduce el deslumbramiento y muestra los colores más fieles a la vida.

Con lentes de cerca puedes acercarte a tu objeto sin acercarte al objeto.

Se coloca y se quita el teléfono en cuestión de segundos sin necesidad de piezas adicionales.

El paquete incluye: 1 lente CPL y 1 clip, tamaño: 37 mm.

Adecuado: con el clip de rosca de 37 mm, diferentes filtros de lentes de cámara para la mayoría de los teléfonos inteligentes.

AFAITH Lente de Cámara para Teléfono, 3 en 1 Lentes para Moviles Kit, Lente Ojo de Pez de 198° , Gran Angular de 120 °, Lente Macro 20X Clip On Objetivo para Móvil iPhone / Android Smartphone € 16.99 in stock 3 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Kit de lentes de teléfono móvil 3 en 1❤: lente gran angular 120 °, lente macro 20X, lente ojo de pez 198 °, clip universal. Ideal para disfrutar en conciertos, eventos deportivos, campamentos, caminatas, golf, pesca, observación de aves y viajes.

❤Clip y Abrazadera❤: simplemente fije y atornille el clip a su teléfono, y luego atornille el kit de lentes del iPhone en el clip. Con un clip de goma suave no rayará ni dañará su dispositivo móvil. Viene con un paño de limpieza de microfibra, un estuche de transporte bien diseñado y un mosquetón negro que le será fácil llevar al caminar o viajar.Con Bolsa Portátil y Mosquetón.

❤Calidad Superior❤: Diseño de alta calidad con el kit de lentes del teléfono, aluminio de grado industrial junto con lentes ópticas de primera calidad, para que pueda capturar tomas con una claridad y un detalle asombrosos sin dejar de saber que durarán. No más viñeteado, no más borrosos, no más rupturas.

❤ FOTOGRAFÍA MEJORADA + VIDEO❤:Lente Ojo de Pez de 198°: que te proporciona imágenes redondeadas increíbles y espectaculares, lo que te lleva al impresionante y fantástico mundo. 20X Lente Macro: Captura increíbles primeros planos con detalles nítidos. lente gran angular 120 °: Le permite capturar escenas más grandes. Por ejemplo, paisajes urbanos largos y tomas de grupo grandes.

❤Gran Compatibilidad❤: lente del teléfono con 2 clips, uno es clip universal con antideslizante y el otro clip de lente doble es un diseño especial para cámara dual como iPhone X, XS Max, XS. 2 clips diferentes hacen que este kit de lentes de teléfono sea perfecto para iPhone 11 /11 Pro/ 11 Pro Max/ XS Max, XS, XR, X, iPhone 8, 8 Plus iPhone 7, 7 Plus, iPhone 6S, 6S Plus, iPhone 6, 6 Plus, iPhone 5S, SE, Samsung Galaxy S10, S10e, S9, S8, S7, S6 Edge, Note 9, Note 8, Google Pixel 2, Pixel 2 XL, LG G7, G6, G5, HUAWEI,

Apexel HD 20-40X Zoom Lentes para Movil, Teleobjetivo lente con zoom telefoto para teléfono móvil con trípodes para iphone 11 pro huawei P40 Samsung y más € 66.98 in stock 1 new from €66.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★★ Lente verdaderamente con zoom ★★ La lente con zoom telefoto 20-40X tiene ajustes duales para obtener fotos claras a kilómetros de distancia. Al girar el anillo de enfoque, se obtienen imágenes más nítidas; Girar el anillo de Zoom para hacer zoom 40x en tiempo real cuando disparas desde 20 metros de distancia. Realmente un buen compañero para el turismo, el favorito de los observadores de animales.

★★ Lente con zoom telefoto 4K HD ★★ Diseño compacto y hecho de revestimiento verde multicapa en ambos lados de la lente con un tamaño más pequeño, el cristal ocular y de objeto se mantiene en la misma línea, menor distorsión, más realidad que nunca. A diferencia de las lentes de plástico, La lente de zoom del telescopio Apexel 20-40X tiene una elegante carcasa de aleación de aluminio que le permite girar fácilmente el anillo del objetivo y fijar el enfoque, y más, tiene una vida útil más larga.

★★ Mejor lente de zoom ★★ El teleobjetivo del teléfono inteligente Apexel atraviesa la distancia de disparo limitada, obtiene una toma clara de sujetos que generalmente están demasiado lejos para capturarlos, este lente de zoom se puede usar como telescopio / teleobjetivo, la mejor opción para ver partidos (partidos de fútbol, ​​baloncesto, etc.), conciertos, observación de aves, observación de animales salvajes y paisajes, etc.

★★ Compatible con teléfonos con una o varias cámaras ★★ Esta lente de zoom viene con un clip de metal que se adapta al 98% del teléfono móvil, compatible con iPhone 11 Pro XS MAX XS XR X 8 Plus 8 7 Plus 7 6 Plus 6 5S 5C 5 4S , Samsung Galaxy S9 Plus S9 S8 Plus S8 S7 Edge S7 S6 Edge + S6 Edge S6 LG iPad HTC One Plus HUAWEI P40 y otros teléfonos Android del mercado.

★★ El mejor regalo ★★ Viene con un trípode de teléfono estable / una bolsa de EVA y un control remoto, perfecto para tomar selfies o tomas grupales (incluido el fotógrafo) desde una distancia de hasta 10 ms con obturador, fácil de llevar. Simplemente elija APEXEL HD Zoom Lens y explore un mundo más profundo, más claro y emocionante con su familia o amigos en la vida diaria ahora.

Linghuang 37MM Lente Filtro del teléfono Celular Profesional Polarizador Circular Lente CPL para iPhone 6 7 8 x s Plus/Android Phone y Las cámaras de los teléfonos móviles y Las tabletas € 14.99 in stock 2 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El filtro CPL de 37 mm con clip, compatible con la mayoría de las cámaras de los teléfonos móviles y las tabletas.

La lente de cámara más fácil de usar en el mercado. Las lentes desmontables de imán son fácilmente instalables y extraíbles.

El filtro polarizador circular CPL es ideal para eliminar reflejos no deseados de superficies no metálicas, como vidrio o agua. La lente PHD reduce los reflejos y los reflejos del vidrio.

Tome fotos creativas con la lente en cualquier momento y en cualquier lugar.

Realice tomas panorámicas más ricas y observe una claridad mejorada en objetos distantes cortando la bruma y aumentando la saturación de color.

Apexel - Kit de lentes para cámara de teléfono 11 en 1, lente gran angular y lente macro, lente ojo de pez, ND32, caleidoscopio, CPL, color compatible con iPhone Samsung € 29.98 in stock 1 new from €29.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lente profesional para cámara de teléfono: el kit de lentes de teléfono incluye lente de 0,63 x ancho y macro de 15 x, teleobjetivo 2X, lente ojo de pez de 198°, lente caleidoscopio, filtro CPL, filtro de flujo, filtro radial y filtro de estrella. El kit de lentes de cámara de teléfono Supreme 10 en 1 convierte tu teléfono en un telescopio portátil y una cámara réflex HD de una sola lente. Mediante el uso de diferentes lentes de este kit de lentes, podemos tomar mejores fotos para objetos desde lejos, o obtener fotos interesantes capturando detalles más nítidos. No más engorrosos bastones grandes

Multifunción de lentes: crea una imagen divertida y única de resultados místicos circulares, da una perspectiva única, utilizando este kit de lente de cámara de teléfono es todo acerca de la creatividad y la diversión, con una lente ojo de pez de 205°, campo de visión, también puede actuar como lente gran angular, la lente gran angular para capturar paisajes o incluso fotos de grupo, la lente macro para tomar fotos de objetos pequeños como flores e insectos, el telefoto Lente para fotos de distancia de disparo. La lente CPL elimina la luz reflejada crea una hermosa

Lente de teléfono celular de alta calidad y fácil de usar: producto muy profesionalmente fabricado hecho de aluminio, no plástico barato, para aumentar la durabilidad del producto, coloca el clip en la cámara del teléfono y asegúrate de que la lente está alineada con la lente de la cámara del teléfono. Dispara imágenes de arte utilizando tu smartphone con nuestro kit de lentes de cámara de teléfono, disfruta del efecto de imagen técnico.

2 en 1 lente gran angular y macro: gira la lente gran angular y la lente macro juntos. Puedes utilizar un gran angular, simplemente conecta dos tomas al clip proporcionado. Para utilizar un lente macro, simplemente retira la lente gran angular.

Compatibilidad universal y guía de uso: diseño de abrazadera desmontable universal, funciona con todo tipo de teléfonos inteligentes y tabletas, incluyendo iPhone 8, 7, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, Samsung Galaxy, iPad y otros smartphones como Samsung, Huawei, Sony, LG, Xiaomi y muchos otros. Nota: no es compatible con lentes duales, como iPhone 7/8 Plus, X, XR.

Comius Sharp Kit de lentes de cámaras telefónicas universales Lente gran angular 0.45X Lente macro 10X Lente de teléfono con clip para todos los teléfonos inteligentes € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【1】 Alta calidad: mientras que otros usan plástico arcylic, nosotros usamos vidrio óptico

【2】Lente macro 10x: no te pierdas todos los detalles dignos de mención, la gota de rocío en el pétalo es hermosa

【3】 Lente gran angular 0.45x: captura aproximadamente un 45% más de imágenes con cada instantánea

【4】 Contiene una bolsa de almacenamiento con cordón, no ocupa espacio, puede llevar

【5】 No se preocupe. Compatible con la mayoría de los teléfonos móviles READ Los 30 mejores Samsung S10+ de 2021 - Revisión y guía

Lentes para Teléfono Móvil,10 en 1 Kit con 20X Teleobjetivo,0.63 Angulo Ancho+15x Macro+198°ojo pez+2x Telefoto+Caleidoscopio+CPL/Starlight/Eyemask/Tripod, For Mayoría Universal Smartphones € 34.98 in stock 1 new from €34.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ 10 en 1 kit de lente de cámara móvil más completo ★: la lente de la cámara del teléfono móvil Bostionye es muy adecuada para explorar la fotografía móvil más avanzada y la tecnología de la cámara. Incluye 8 lentes: teleobjetivo 20x, lente gran angular 0.63X, lente macro 15X, lente ojo de pez 198 °, teleobjetivo 2X, caleidoscopio, filtro de estrella de 4 hilos, filtro CPL. (Nota: la lente macro y la lente gran angular están atornilladas).

★Con funciones únicas★: teleobjetivo 20x (enfoque fijo): magnifica el sujeto en la distancia, mostrando claramente la visión a distancia. Lente ojo de pez de 198 °: crea imágenes de efectos misteriosos circulares interesantes y únicas. Disparo de primer plano de lente macro de 15x de flores, insectos y otros objetos pequeños (distancia de disparo óptima: 1 a 3 pulgadas). Lente ultra gran angular de 0.63X: capture un gran campo de visión para obtener un ángulo de visión sorprendente.

★ Cree sorpresa ★: la función única de cada lente pequeña se puede ver en detalle en la pantalla de imagen auxiliar. El trípode fáciles de disparar,y el ocular también le permite usar el teleobjetivo como un monocular o telescopio. Es un buen compañero en la industria del turismo y un favorito de los observadores de animales. Nota: Se recomienda quitar la funda del teléfono cuando se usa la lente, ya que puede causar inestabilidad al disparar.

★ ¿Este kit es adecuado para usar en mi teléfono móvil? ★: El kit de lentes se puede utilizar en el 99% de los teléfonos móviles populares en el mercado. Si la distancia desde el centro de la cámara (el teléfono tiene solo una cámara) o el centro de la cámara principal (dos o más cámaras) a cualquier borde del teléfono es menor a 2.2 cm, el kit puede usarse en el teléfono. Cómo saber cuál es la cámara principal: y un obstáculo que ve es la cámara principal.

★ La mejor selección de regalos y 100% de satisfacción ★ El kit de lentes para teléfonos móviles Bostionye puede brindarle una experiencia extraordinaria para capturar los hermosos momentos de la vida. El kit está totalmente equipado y embalado en una caja de almacenamiento (se puede llevar a mano), que es una muy buena opción de regalo. Su satisfacción es lo más importante para nosotros. ¡Use inmediatamente la lente del teléfono móvil Bostionye para entusiasmar a su familia y amigos!

ZoMei Flycoo CPL Lentes para móviles Lente de polarización Circular Profesional de Clip de 37 mm para iPhone 6s Plus 7 Teléfono móvil para Smartphones Samsung Galaxy S8 € 17.99 in stock 3 new from €14.73

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuevo diseño para teléfono, filtro CPL de 37 mm con clips, compatible con la mayoría de las cámaras de los teléfonos móviles.

El filtro polarizador circular CPL es ideal para eliminar reflejos no deseados de superficies no metálicas como el vidrio o el agua.

Te ayuda a tomar fotos más bellas. Para aumentar la saturación de color. También permiten oscurecer el azul del cielo, la luz de la atmósfera está parcialmente polarizada.

Vidrio óptico de primera calidad: el vidrio óptico de alta calidad reduce la reflexión de la luz alrededor del borde de la lente.

Profesional de alta definición: la lente PHD reduce las erupciones y las imágenes fantasma causadas por los reflejos.

Avicsun - Amplificador de pantalla 3D para teléfono móvil, lente de aumento para teléfono móvil, protección para los ojos a prueba de radiaciones, amplificador para pantalla (negro) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ver películas o leer: la lupa de la pantalla de 12 pulgadas es perfecta para ver películas y leer, reduciendo la molestia y la fatiga visual causada por el enfoque a largo plazo en la pequeña pantalla, y puede reducir eficazmente la radiación.

Cinema dinámica: agrandar 3 ~ 4 veces, utiliza el material de lente acrílico HD que hace que la imagen sea más clara y ofrece protección contra la radiación para evitar que la pantalla de visión prolongada dañe la vista.

Compatible con todos los teléfonos inteligentes: la lupa de pantalla 3D HD te permite disfrutar de películas de vídeo ampliando el soporte plegable compatible con todos los smartphones iPhone y Android.

Funciones: ampliación, stent, aumento de vídeo, aumento gráfico. Filtra las fuentes de luz dañinas, protección contra la radiación, antifatiga, antimiopía.

Regalo de vacaciones: ayuda a proteger los ojos de la distancia de visión más cerca. El diseño simple y elegante hace que este producto sea la mejor opción de regalo de Navidad para la familia, amigos, seres queridos, amantes del cine y compañeros de juego. El mejor regalo de agradecimiento para las personas mayores para leer libros o periódicos.

Patasen 11 en 1 Kit de Lentes de teléfono, Clip en Smartphone Teleobjetivo 22X, Lente Gran Angular, Lente Macro, Lente Ojo de pez, 3 filtros, Trípode, Obturador Remoto para iPhone Samsung Smartphone € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Kit de lentes de cámara HD】: incluye un teleobjetivo 22X, lente gran angular 0.65X, lente macro 15X, lente ojo de pez de 180 °, filtro de 3 caleidoscopios, filtro de estrella de 4 líneas, filtro de CPL. Responde a todas sus necesidades y le permite compartir instantáneamente fotos increíbles en las redes sociales!

【BOLSA PORTÁTIL】: La bolsa de almacenamiento es muy resistente y portátil. Es fácil de transportar cuando está al aire libre y le brinda a su lente una protección adicional que evita que su lente del teléfono sea resistente a los golpes y al agua. El diseño único del empaque también es una buena opción como regalo.

【Trípode robusto y obturador remoto de mano】: este kit de lentes para teléfonos celulares también viene con un trípode balanceado y un obturador remoto. solo empareje con su teléfono celular, y luego presione el botón para obtener una foto impresionante sin problemas con la mano.

【AMPLIA COMPATIBILIDAD】: diseño de abrazadera único compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes y dispositivos móviles, incluyendo iPhone XS / X 8 / 8Plus 7 / 7Plus 6 / 6Plus Samsung Galaxy S9 S8 S7 A3 A5 J330 J530 Huawei P10 / P10 Plus , Tablet y la mayoría de los teléfonos inteligentes. Nota: El Macro Len y el Gran Angular Len están unidos mientras los recibe.

【PORTÁTIL Y FÁCIL DE USAR】 : Diseño de clip de lente universal portátil y extraíble. Coloque el clip de instalación en la cámara del teléfono y asegúrese de que la lente esté alineada con la lente de la cámara del teléfono. Toma fotografías de obras de arte con nuestro kit de lentes de la cámara del teléfono, disfruta del efecto técnico de imagen.

VILLCASE 2pcs 37mm Universal Teléfono Móvil Fotografía Lente Externa Clips Lente Clips-Teléfono Accesorios € 6.68 in stock 1 new from €6.68 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Plástico y goma de alta calidad, antideslizante, estable, duradero y no daña el teléfono.

Clips de lente de uso universal, con varios otros efectos especiales para satisfacer tus necesidades fotográficas.

Fácil de usar y transportar, es un accesorio indispensable para los que les gusta tomar fotos.

Abrazaderas de tornillo universales de 37 mm, adecuadas para lentes auxiliares de cámara de teléfono móvil y filtro de efecto de 37 mm.

El diámetro de la rosca es de 37 mm y el diámetro del agujero es de 20 mm.

QiCheng&LYS Lupa para microscopio con Zoom 60x, Lupa para Monedas, LED + luz Ultravioleta con Clip Lente Micro para teléfonos, Microscopio para movil, Lupa pequeña € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lens Lente de aumento de microscopio con zoom 60X para teléfonos universales, rápida y fácil de conectar a la cámara de su teléfono móvil con el clip extraíble.

La luz LED brillante de la lupa proporciona suficiente luz en cada estado de atenuación, los LED funcionan con 3 baterías de celda LR1130 (incluidas en el suministro).

Design Diseño 2 en 1: lupa 60x. ¡Tamaño de bolsillo y súper fácil de transportar, buen aumento y muy positivo también los LED! Son muy brillantes! UV también funciona bien. El ángulo de la luz LED es ajustable.

Amplia gama de aplicaciones, tales como fines industriales, medicina, monedas y sellos, geografía, placas de circuitos e industria de la impresión, horticultura, educación, vivienda y oficinas.

Lo que obtienes: QiCheng & LYS Cell Phones Universal Clamp Magnifier.

Apexel 10 en 1 Teléfono Kit de Lentes para cámaras Objetivo Gran Angular,Macro, Ojo de pez,Telefoto, Lente Kaleidoscops,CPL/Flujo/Estrella/Radial Filtro Teléfono Clip para iPhone Smartphones € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【10 en 1 DISEÑO】: Kit de lente profesional para cámara incluye lente 0.63X gran angular, lente macro 15X, lente ojo de pez 198 °, lente teleobjetivo 2X, caleidoscopios 3/6, filtro estrella de 4 líneas, filtro CPL, filtro de flujo, radial Filtrar

【Versión actualizada】 A diferencia de las lentes telefónicas más económicas, el kit de lentes para teléfono celular está diseñado con aluminio de grado industrial junto con lentes ópticas de alta calidad, para que pueda capturar tomas con una claridad y detalle asombrosos al tiempo que sabe que durarán. No más viñetas, no más borrosas, no más interrupciones

【UNIVERSAL LENS CLIP】: Exclusivo diseño de abrazadera compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes y dispositivos móviles, incluyendo iPhone 8 / X 7/7 más 6s / 6s Plus / 6, Samsung Galaxy, iPad, Tablet y la mayoría de los teléfonos inteligentes.

【BOLSA PORTÁTIL】: la bolsa de almacenamiento es muy robusta y portátil. Es fácil de transportar cuando está al aire libre y le da a su lente una protección adicional que evita que la lente del teléfono sea resistente a impactos y agua. El diseño único de empaque también es una buena opción como regalo.

【NOTA】: El Macro Len y el Wide Angle Len están unidos entre sí mientras los recibe. Cuando utilice el objetivo gran angular, atornille el objetivo macro. Si desea utilizar el objetivo macro, retire primero el objetivo gran angular. .

8 en 1 Kit de lentes de cámara para teléfonos Lente telefoto 18X, gran angular, macro, ojo de pez, lente CPL, trípode, obturador remoto para iPhone Samsung y la mayoría de los teléfonos inteligentes € 24.99 in stock 2 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Kit de lentes de cámara】: incluye una lente gran angular de 0.65X, lente macro 15X, lente ojo de pez 180 °, lente CPL, teleobjetivo retrato 2X, teleobjetivo 18X con ocular. Por lo tanto, se puede utilizar como un telescopio monocular. ¡Al instante compartes fotos increíbles en las redes sociales!

【DIVERSOS EFECTOS DE IMAGEN】: El teleobjetivo 18X lleva al objetivo lejos para convertirse en visual sin acercarse al objeto. La lente gran angular amplía la escena de disparo en 0.65x. La lente macro captura los detalles nítidos de objetos pequeños en 15x y la lente de ojo de pez de 180 grados, nos ofrece un ángulo especial de diversión como a través de ojo de pez y CPL, elimina el reflejo reflejado no deseado.

【ALTA CALIDAD】: producto fabricado profesionalmente de aluminio, para aumentar la durabilidad del producto. Disfrute del efecto técnico de imagen de alta calidad, ya sea que viaje, salga de excursión o salga con amigos, perfecto para tomar fotos. Puede cambiar estas lentes libremente.

【Trípode resistente y obturador a mano】: este kit de lentes para teléfonos celulares también viene con un trípode balanceado y un obturador remoto. Ayuda a minimizar la borrosidad de una mano temblorosa, la estabilización también es útil cuando está grabando un video. Acerca del obturador remoto, solo con con su teléfono celular, y luego presione el botón para obtener una foto impresionante sin problemas con la mano.

【Compatibilidad universal】: este kit de lentes de la cámara del teléfono celular incluye abrazaderas desmontables, puede ajustar el tornillo para fijar el clip de la lente. Es compatible con casi todos los teléfonos celulares como iPhone X 8 / 8Plus 7 / 7Plus 6 / 6Plus Samsung Galaxy S9 S8 S7 A3 A5 J330 J530 Huawei P10 / P10 Plus Sony Xperia L1 XA1 XZ LG K8 iPad, tableta y la mayoría de los teléfonos inteligentes.

Lentes para móviles APEXEL 4-en-1 Clip-On lente Kit, 12X lente del telescopio,198 grados lente Fisheye + 0.63x gran angular y 15X Micro lente con mini trípode para iPhone Samsung y otro teléfono intel € 24.98 in stock 1 new from €24.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PREMIUM QUALITY: las lentes están hechas de vidrio recubierto mejorado, el vidrio HD profesional reduce el brillo de vidrio y las imágenes fantasma causadas por reflejos.

LENTE TELEFOTO: 12X Lente de cámara Teleobjetivo superar el defecto de la lente de la cámara, ampliamente utilizado para la observación de aves, Viendo la vida silvestre o el paisaje, viendo juegos y etc, enfoque manual es conveniente y le ayuda a atrapar La cosa pequeña y el secreto remoto fácilmente.

2In1 DISEÑO: La lente macro (15X) y la lente granangular (0.63X) se atornillan junto en arrival.When usted utiliza la lente macra, Desenrosque la lente, cuando utilice la lente gran angular, atorníllela.

UNIVERSAL: el clip universal muy fácil de clip-en el teléfono, no rasguñar o Dañan su teléfono. Es conveniente para el iPhone 7 ipad Samsung HTC y la mayoría del andriod smartphone.

Paquete incluido: lente del fisheye de 12X, lente de ojo de pez 198, lente grande del angular y del 15x de 0.63X, Mini trípode, sostenedor del teléfono, clip universal (2), bolsa, paño de limpieza

APEXEL 6 en 1 Kit de Lentes, Lente Ojo de pez 205° +Lente Ancha 140 ° y Lente Macro 25x + Filtro de Estrellas +CPL/ND para iPhone Samsung y la mayoría de los teléfonos Inteligentes € 28.98 in stock 1 new from €28.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿CUÁNTAS LENTES ESTÁN INCLUIDAS? Este kit de lente de cámara para teléfono celular 6 en 1 es DIVERTIDO, COMPACTO y tiene TODO. Este kit de lente tiene todo lo que necesita: lente ojo de pez de 205 grados, lente gran angular de 140 grados y lente macro de 25x, estrella y filtro CPL / ND.

ALTA CALIDAD: la lente del teléfono ofrece un alto rendimiento constante, hecho de material de primera calidad, la lente profesional HD reduce el destello y la distorsión del vidrio sin esfuerzos. No es necesario instalar ninguna aplicación. Es la versión de actualización de APL-DG5 (B01GRVTR9A), APL- DG7 (B072MG4PRW).

FOTOGRAFÍA MEJORADA: la potente combinación de lente gran angular de 140 ° y lente macro de 25x, que le permite capturar una amplia gama de sujetos y cumplir todas sus expectativas. La lente ojo de pez puede crear divertidas imágenes circulares. El filtro ND32 se utiliza para reducir la cantidad de luz que llega al sensor de la cámara, la lente CPL puede eliminar el resplandor no deseado de la superficie para un filtro de estrella no metálico, le permite crear maravillosos efectos deslumbrantes

SABEMOS QUE TE PREGUNTAS ... ¿Funcionará esto con mi Android o iPhone, o .....? Sí, es la respuesta. Hemos probado estas lentes con numerosos modelos de teléfonos y funcionan muy bien, alinear el clip y el centro de la lente de la cámara del teléfono móvil es muy importante, también puede funcionar con un teléfono inteligente con cámara dual / múltiple.

Modelo de teléfono que le interesa: es perfecto para iPhone11 pro / 11 / xs / xs mas / xr / x 8p / 8/7/7 Plus 6S / 6S Plus / 6, Samsung galaxys9, S8, S7 edge, iPad, Huawei P30 Pro / One Plus 6T y la mayoría de los teléfonos inteligentes. Recuerde, las excelentes fotos comienzan con una lente de cámara limpia, ¡use el paño que se proporciona! READ Los 30 mejores Usb Coche Empotrable de 2021 - Revisión y guía

Apexel - Objetivo con Zoom HD 20-40X, con trípode, teleobjetivo, Lente para teléfono móvil, telescopio para iPhone, Samsung y Otros Smartphones, Ideal para Caza, Camping, Deportes € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El mejor teleobjetivo con zoom: el teleobjetivo con zoom de 20-40X de último diseño, tiene ajustes duales para obtener fotos nítidas a kilómetros de distancia. Gira el sistema de enfoque lo que te permite ajustar la distancia focal para obtener imágenes más nítidas; al girar el zoom conseguirás hacer zoom hasta 40 veces en tiempo real mientras tomas fotografías desde 20 metros de distancia. Es un buen compañero para hacer turismo y te ayuda a disfrutar de una fotografía técnica de alta calidad.

Portátil y multiusos: Este objetivo con zoom es práctico para llevar en la bolsa de EVA. Ideal para eventos deportivos, conciertos, observación de aves, viajes, camping, observación de animales, trabajo de detectives privados. Te acompañará para grabar cada hermoso momento de paisajes lejanos.

Dispositivos compatibles: Este objetivo con zoom funciona con el 99% de los teléfonos inteligentes disponibles. Este objetivo funcionará en tu dispositivo siempre que la distancia desde el borde del teléfono hasta la apertura de la cámara trasera principal sea inferior a 3 cm. Nota: Conecta el objetivo a la cámara principal si tiene dos cámaras o más.

Material de alta calidad: esta objetivo tiene un revestimiento de color verde multicapa en ambos lados de la lente. A diferencia de otros objetivos de plástico, el objetivo con zoom de Apexel tiene una carcasa de aleación de aluminio premium que te permite girar el enfoque y el sistema de zoom fácilmente. El paquete también incluye un trípode flexible para hacer fotos estables de paisaje, un ocular para usar como prismáticos, una bolsa EVA para llevar el objetivo con zoom.

El mejor regalo: Este objetivo con zoom te proporcionará una experiencia extraordinaria para capturar momentos maravillosos de tu vida. Con carcasa de aleación de aluminio sólido y buen embalaje, este kit de objetivo sería una muy buena opción como regalo para los amantes de la fotografía. Tu satisfacción es lo más importante para nosotros. - No lo dudes. ¡Emociona a tu familia y amigos con el objetivo para teléfono de Apexel ahora mismo!

Neewer Kit de Filtros de Lente 37mm para Cámara de Teléfono ND 2–400:Filtro de Densidad Neutra Ajustable con Clip para iPhone 7Plus/7/6/6S/6Plus/6S Plus/Samsung HTC Motorola iPad y Otros Smartphone € 27.99 in stock 2 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SE INCLUYEN: (1)ND 2-400 Filtro; (1)Pinza Móvil; (1)Caja Portable Pequeña; Nota: El móvil No Incluido

FILTRO ND ADJUSTABLE: Reduce la cantidad de luz que llega a la película sin afectar al color;Puede ser usado a reducir la velocidad de obturador; Adjustable de ND 2 a ND 400 a cumplir su demanda distinta

COMPATIBILIDAD: Con la pinza de móvil, ajusta a casi todos los móviles; Compatible con iPhone 7 Plus/7/6/6S/6 Plus /6S Plus/5/5C/5S, Samsung HTC Motorola Tablets iPad y otros smartphones; Sin la pinza, solo puede funcionar con las cámaras DSLR con rosca de 37mm

ESCENA de APPLICACIÓN:Perfecto para disparo de flujo de agua,tráfico, océano, nube, humano corriente y otra fotografía en movimiento

PORTABLE Y USO-FÁCIL: Un paso Diseño de sujeción, fácil a sujetar el lente establemente y suguramente con su dispositivo y lo usa inmediatamente; Puede sacar foto con su dispositivo en cualquier momento, tiene un viaje con lente a gusto

Lente de Cámara para Teléfono, Lente Macro de 20X + 10X, Objetivo HD de Móvile para iPhone, Samsung, Android Smartphone, Micro Mundo € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️Diseño de calidad superior: esta no es una lente de plástico barato, de lo contrario, está hecha de metal de calidad aeroespacial y vidrio pulido a mano. Agrega un peso suficiente a tu móvil y no te decepcionará.

✔️Lente HD: nuestra lente es una de las lentes macro más claras. Tiene un diseño de vidrio recubierto de elementos múltiples e incorpora un difusor desmontable para lograr una baja distorsión y una mínima aberración cromática, lo que lo hace ideal para capturar pequeños detalles en los que un móvil nunca puede enfocarse.

✔️Close-up: la lente macro puede enfocar a distancias muy cercanas, capturando cada vez detalles precisos y complicados con un enfoque preciso. Ideal para la fotografía de flores, joyas, monedas, insectos, texturas, ilustraciones, etc. (Nota: no es una lente de zoom)

✔ Fácil de usar: con metales de grado aeroespacial y un proceso de endurecimiento especial, nos aseguramos de que cada lente sea fuerte y fácil de instalar, quitar y almacenar. Se incluye un difusor desmontable para capturar la luz informe. (Es mejor quitarse la funda del teléfono para tomar mejores fotos.)

✔ Compatibilidad universal: nuestras lentes son adecuadas para los móviles inteligentes más populares, para el último iPhone, Samsung, LG, Huawei y otros dispositivos Android.

JONGSUN Lentes para Móviles, Kit 6 en 1 Teléfono con 22X Telescopio, Ojo De Pez Movil, Gran Angular, Macro, Polarizador, Caleidoscopio, Bluetooth, Trípode, Universal iPhone Android etc. € 39.80 in stock 1 new from €39.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Kit de lentes para moviles 6 en 1】 El kit de lentes para cámara de teléfono incluye un teleobjetivo 22X (enfoque fijo), un lente ojo de pez de 210 °, un lente súper gran angular HD de 120 °, un lente macro 25X, un lente de polarización circular, un Lente de 6 caleidoscopios, un obturador bluetooth, un clip para lente, un soporte para teléfono, un trípode, un ocular, un paño para lentes y una funda con cremallera. Un ocular también le permite usar el teleobjetivo como monocular o telescopio.

【Amplíe las capacidades de disparo】 Telescopio 22X (enfoque fijo): amplía los sujetos distantes. Lente ojo de pez: imagen única con resultados místicos circulares. Lente macro: tome fotografías en primer plano de flores, insectos y otros objetos pequeños. Lente súper gran angular: captura un amplio campo de visión para obtener perspectivas impresionantes. CPL: para eliminar reflejos de superficies no metálicas. 6 Caleidoscopio: proporciona fotos superpuestas y creativas.

【Materiales premium】 Cada lente tiene un revestimiento verde de 10 capas en ambos lados de la lente. A diferencia de otras lentes de plástico, la lente del teléfono JONGSUN tiene una transmisión de luz más alta, una definición más alta, toma fotos impresionantes sin esfuerzo como un maestro. NOTA: Se recomienda quitar la carcasa del teléfono cuando use la lente, ya que puede causar inestabilidad al disparar.

【Dispositivos compatibles】 El kit de lentes funciona en el 99% de los teléfonos móviles más populares del mercado. Si la distancia desde el centro de la cámara (el teléfono tiene solo una cámara) o la cámara principal (dos o más cámaras) a cualquier borde de su teléfono es inferior a 2,2 cm, el kit funcionará en su teléfono. Nota: coloque el objetivo en la cámara principal si tiene dos cámaras o más.

【Viaje con un excelente protector de su kit de lentes】 Perfecto para llevar su lente JONGSUN sobre la marcha. El estuche de viaje almacena y protege todos los componentes del kit de lentes de manera cómoda y segura, lo que hace que el viaje sea más impresionante por las fantásticas fotografías que tomó. Es un estuche portátil maravilloso para personas a las que les gusta la fotografía con la cámara de su teléfono, como senderismo, escalada, viajes, etc.

Mein HERZ Lentes para Móvil Cámara para Teléfono Kit, 5 Pcs Universal Phone Cameras Lens Kit, 0.67X Lente Gran Angular 180 ° + 10X Lente Macro Clip-on Lente, Compatibilidad Universal € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅Plug-in físico: la lente Fisheye 3-en-1 le ofrece una imagen hemisférica amplia. La lente macro se utiliza para tomar fotografías de primer plano extremas de objetos muy pequeños. La lente gran angular proyecta un círculo de imagen sustancialmente más grande de lo que sería típico para una lente de diseño estándar de la misma distancia focal.

✅Lente macro: esta lente ojo de pez está hecha de vidrio de alta clase, la lente profesional HD reduce el destello de vidrio y las imágenes fantasma; agrega una tapa transparente precisa a la lente macro para evitar la molestia de enfocar.

✅Mayor visión: la lente puede permanecer en el medio de la lente de su teléfono, obteniendo así una visión mucho mejor. La lente ojo de pez 180 ° le ofrece una amplia imagen hemisférica y fantástica. La lente gran angular de 0.67X proyecta un círculo de imagen sustancialmente más grande que la lente normal.

✅Lentes con clip para teléfonos inteligentes: la goma suave de 3 mm de grosor ayuda a disminuir el rasguño en el teléfono, lo que podría dañar la cámara de su teléfono inteligente y no afectará el efecto de disparo mientras tanto.

✅Compatibilidad: ajuste iPhone 6s + / 6s / 6 + / 6/5 / 5s / 4 / 4s, iPad Air 2/1, iPad Mini 3/2, Blackberry Bold Touch, Sony Xperia, Motorola Droid y otros teléfonos inteligentes.

Neewer 50-en-1 Accesorios de Cámara de Acción Kit para GoPro 9 8 GoPro Hero 7 6 5 4 Hero Session 5 Apeman dji OSMO Action SJ6000 DBPOWER AKASO VicTsing Rollei Lightdow Campar € 32.99

€ 31.99 in stock 14 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aplicación 1: El adaptador extensible Selfie Monopod + Tripod mount + Long Screw. Puede funcionar con todas las cámaras compactas de punto y digitales que tienen autodisparador y trípode. El cabezal ajustable le permite ajustar el ángulo fácilmente, extiende su alcance al tomar fotos

Aplicación 2: Correa para la cabeza + perno de tornillo largo. La correa de cabeza ajustable es compatible con todos los tamaños de la sesión GoPro Hero 1/2/3/3 +/4/5/6/7 cámaras, DJI OSMO Acción. Te permite usar la cámara Gopro en tu cabeza o un casco para grabar las que tienes delante

Aplicación 3: Montaje de agarre flotante + perno de tornillo largo. El soporte flotante está diseñado para mantener su cámara (debe tener una carcasa impermeable, no incluida) fácil de flotar en el agua. Amarillo brillante en el agua y se puede encontrar fácilmente. Le permite capturar momentos maravillosos en el agua

Aplicación 4: 360 grados giratorio ajustable muñeca montaje + perno de tornillo largo. Libera tus manos mientras andas en bicicleta, escalando esquiando y surfeando. Asegura su gopro plano contra su muñeca para la conveniencia de manos libres

Kit incluye: Ventosa+ Corcho flotante con correa y tornillo+Pinza y tornillo giratorio+Correas atatura de seguridad+Correa pulsera+Palo mango monopie+Abrazadera de mango o Cojín de bicileta con brazo pivote ajustable de 3-dirección+ Monte de pecho cinturón+Llave plástica a fijar o soltar tuerca pomo+ Monte pulsera con tornillo+ Adaptador de monte trípode+ Caja de transporte+ Brazo extendible de casco+Hebilla básica+Monte adhesivo curvo+ 2xtornillos-negro y platero+Mini trípode y más

Mira el presupuesto

Lo primero que la mayoría estamos contentos y lo que tienen que ser es nuestro presupuesto. Quedarse sin presupuesto en cualquier momento puede arruinar la experiencia del usuario. Por lo tanto, es muy importante que una persona conozca sus limitaciones y luego piense en comprar ese producto en particular.

A medida que el nivel de competencia en el mercado ha aumentado en mayor medida, una variedad de marcas han ofrecido una amplia gama de opciones. No es tan difícil conseguir un Precio según su presupuesto. En resumen, ahora depende de usted si está listo para gastar menos o más en su propiedad preferida.

Todo lo que tiene que hacer es hacer una investigación exhaustiva del mercado y luego realizar la compra final en consecuencia. Si el presupuesto no es su problema, siempre preferimos que tenga Lentes Para Moviles solo como el producto más reciente y actualizado del mercado.

Haga una lista de sus preferencias

Es una buena idea hacer una lista de sus preferencias generales de Lentes Para Moviles antes de comprar cualquier producto en el mercado. No sólo le ayudará a encontrar el mejor producto para usted, sino que también le ahorrará mucho tiempo. Saque el mejor cuatro o cinco Lentes Para Moviles del mercado y luego decida cuál es la mejor opción para usted. Los beneficios adicionales al mismo precio son una ventaja para usted.

Prefiera la garantía de marca confiable

El nombre de la marca es a menudo uno para servicios de alta calidad a los precios más bajos posibles. El mercado está lleno de una amplia variedad de marcas. Sin embargo, cuando esté listo para tener una idea de lo que está haciendo, es una buena idea elegir la opción de marca más confiable. Las marcas de renombre suelen ofrecer a sus consumidores productos de mayor calidad y una mejor atención al cliente las 24 horas del día. La elección de una marca conocida también ofrece un excelente servicio al cliente en el futuro.

No sé temporada de ofertas.

pierde especiales Lentes Para Moviles Navidad Le recomendamos que lleve lo mejor. Lo mejor de la temporada navideña es que% KEYWORD% están disponibles aquí a precios mínimos. La mayoría de los vendedores en línea y fuera de línea revisan una temporada alta cuando las ofertas son extremas y los precios son los más bajos. Si desea comprar en línea, manténgase actualizado con los sitios de comercio electrónico como Amazon Francia y disfrute de la libertad de comprar durante la temporada de ofertas especiales.

Verifique las opciones de garantía

Todos los productos del mercado actual tienen una opción de garantía. Pero, ¿todas las marcas cumplen con este nivel de seguridad para los clientes?

La elección de una marca conocida le aporta mucha confianza. Lo mejor de las marcas conocidas es que, por lo general, no se dañan fácilmente. Sin embargo, cuando lo hace, esta marca a menudo ofrece una opción de garantía activa. En resumen, esta opción le ahorra gastar el dinero que tanto le costó ganar en muchas reparaciones y mantenimiento.

No se pierda las reseñas Las

reseñas son la experiencia del mundo real de la mayoría de los clientes del mundo. Si se adhiere a estos, los clientes potenciales pueden saber mejor exactamente cómo funcionan exactamente estos productos y qué calidad, vida útil y ventajas y desventajas tienen. Dado que el mercado de las tiendas de comercio electrónico ha crecido rápidamente en estos días, se ha vuelto más fácil para las personas leer las reseñas de personas de todo el mundo en línea.

¿Es confiable el vendedor?

Bueno, este factor no funciona la mayor parte del tiempo, pero a menudo hemos visto muchos incidentes en el mercado en los que las personas han pasado por estafas o estafas; la diferencia entre el Lentes Para Moviles original Es bastante difícil encontrar las primeras copias y eso es en lo que trabajan la mayoría de los estafadores.

Para protegerse de tales incidentes en el futuro, por lo tanto, solo nos gustaría contratarlo con un vendedor confiable en el mercado.

Conclusión

Así que chicos! Si tiene grandes problemas para el mejor encontrar Lentes Para Moviles, simplemente una guía perfecta para usted para preparamos Lentes Para Moviles.Hemos trabajado e investigado cuidadosamente los diversos factores para tener una idea exacta de las distintas cosas.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.