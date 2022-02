Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Lenovo Ideapad 330-15Arr de 2022 – Revisión y guía Ordenadores personales Los 30 mejores Lenovo Ideapad 330-15Arr de 2022 – Revisión y guía 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

IFINGER Teclado Español Compatible con portátil Lenovo ideapad 330-15ARR 81D2 330-15ARR-427 botón de enc € 28.07 in stock 1 new from €28.07 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number SKUK676435495684 Color Plata

【4.0 * 1.7mm】 45W 20V 2.25A Cargador Adaptador de Corriente para Lenovo IdeaPad 100S 110 120 120S 130 310 320 320S 330 330S 510S 520 520S 710 Yoga 310 510 520 710 Miix 510 520 Flex 4 5 6 Serie € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Amazon.es Features Entrada: 100-240V, 1.5A, 50/60Hz; Salida: 20V, 2.25A, 45W; Longitud del cable: 4.92 pies; Tamaño del enchufe: 4.0 * 1.7 mm. Verifique el modelo de su máquina y el tamaño de la interfaz de carga original antes de comprar. (Nota: No es compatible con Lenovo Ideapad 100S-11IBY, MIIX 310-10, MIIX 320, MIIX 300, MIIX 310 de 5V 4A).

Modelos compatibles: Cargador portátil 20V 2.25A 45W para Lenovo IdeaPad 100-14 100S-14 100-15, IdeaPad 110 110S 120 120S 130 130S 310 310S 320 320S 330 330S S130 S145 S340 YOGA 510-14ISK 510-15ISK 510S-14710- 13710-11 Lenovo Flex 4 5 6 Flex 4-1470 4-1435 4-1480 4-1570 4-1580 4-1130 Flex 5-1470 5-1570 1480 Flex 6-11IGM 6-14IKB 6-14ARR / B50-10 B50-50

Modelos compatibles: Adecuado para Lenovo Yoga 710-11ISK 710-14IKB 710-14ISK 710-15ISK, IdeaPad 120S-11IAP 120S-14IAP 130-15AST 310-15ABR 310-15IKB 310-15ISK 320-15ABR 320-15IAP 330-15ARR 330- 15IKB 330-17IKB 330S-15IKB 510-15IKB 510-15ISK 510S-14ISK 520-15IKB 720-12IKB, 80TJ 80XM 81A4 81A5 81CW 81CX 80MJ 80QN 80QQ 80R9 80S6 80SA 80SB 80SF 80SM 80ST 80T7 80 80VK 80BWG 80XRA 80XA

Certificado de seguridad: CE, UL, FCC, RoHS, fabricado con materiales de la más alta calidad, chip IC inteligente incorporado, protección contra sobrecarga / protección contra sobrecalentamiento / protección contra cortocircuitos. Se puede garantizar el material del producto. Incluso si el cable se dobla y dobla de manera poco convencional muchas veces, se puede garantizar que el extremo y la interfaz no se desconectarán y se cargarán normalmente.

Prometemos: Ofrecemos devoluciones incondicionales durante un mes a partir de la fecha de compra y hay una garantía de producto de un año. Si tiene algún problema con el producto durante el período de garantía, no lo desmonte sin autorización. Contáctanos por correo electrónico. Después de recibir la carta, nos ocuparemos del problema de inmediato.

IFINGER Pantalla Compatible con Pantalla Compatible con Lenovo ideapad 330-15ARR 15.6 Slim 30pin 1366 * 768 Pieza PORTATIL Repuesto € 86.10

Amazon.es Features Part Number SKUP156EDPB455416

65W Cargador Portátil Alimentación para Lenovo IdeaPad 310 320 320S 330 330S 510 510S 520 710S S145 100 120S 110-15ISK 310-15IKB 320-15IKB 330S-15IKB Flex 4 5 6,B50-10 PA-1450-55LU,Adaptador Lenovo € 22.66

Amazon.es Features ✅【Especificación】: Rango de entrada: 100-240V 50-60Hz / Salida: 20V 3.25A 65W / Longitud total del cable: 2M / Conector: 4.0 * 1.7MM / Esta fuente de alimentación está certificada con seguridad CE / FCC / RoHS, nuestro Lenovo Los cargadores de portátiles cumplen con los principales estándares de la industria, incluidos cortocircuitos, sobretensiones, sobrecorrientes y protección contra sobrecalentamiento interno, tenga la seguridad de usarlos.

✅【Compatible】: Cargador Lenovo Ideapad Yoga 310 310S 320 320S 330 330S 510 510S 520 520S 530 710 710S 720S 310-14IKB 310-14IAP 310-14ISK 310-15IKB 310-15ISK 310-15ABR 310-15IAP 310S-14IKB 310S-15IKB 310S-14AST 310S-11IAP 310S-15ISK 320-14ISK 320-14IKB 320-17IKB 320-17ISK 320S-15IS 330-14IKB 330-14AST 330-15IKB 330-15AST 330-17IKB 330-17AST 330-15IKB 330S-14IKB 330S-15IKB 510S-12ISK 520-14IKB 710-11ISK 710-11IKB 710-14IKB 710-15IKB 710-15ISK 710S-13IKB 720S-14IKB, Fuente de Alimentación Lenovo

✅【Compatible】: Lenovo Ideapad Yoga 100 110 110S 120 120S 130 100-14IBY 100-14IBD 100-15IBY 100-15IBD 100S-14IB 100S-14IBR 110-15ISK 110-15IBR 110-15ACL 110-15AST 110-17IKB 110-17ISK 110S-11IBR 120S-11IAP 130-14IKB 130-15IKB 130-15AST S130 S145 S340 S130-11IGM S130-14IGM; Lenovo Essential V145 V155 V320 V340, Lenovo Chromebook N21 N22 N23 N42 (NON N23 Yoga); Lenovo Flex 4 5 6, 4-1130 4-1470 5-1470 5-1480 1580 B50-10 6-11IGM 6-14IKB 6-14ARR, Adaptador PC portátil Lenovo

✅【Compatible】: Lenovo PA-1450-55LU ADL45WCG GX20L29354 ADP-45DW B ADP-45DW BA ADP-45DW A ADP-45DW C ADL45WCC ADL45WCH GX20K11838 GX20L23044 ADLX65CLGA2A ADLX65CLGB2A ADLX65CCGU2A ADLX65CDGU2A ADLX65CLGU2A ADLX65CDGR2A ADLX65CDGA2A ADLX65CDGE2A ADLX65CDGE2A ADLX65CLGE2A ADLX65CDGB2A ADLX65CLGC2A ADLX65CLGG2A ADLX65CLGK2A ADLX65CLGI2A ADLX65CLGR2A ADLX65CDGC2A ADLX65CDGG2A PA-1450-55LL PA-1450-55LN PA-1450-55LR PA-1650-20LL 5A10H42919 5A10H42921 5A10H42923 5A10H43625 5A10H43630, Cargador de laptop

✅【Garantía】: Ofrecemos una política de devolución y cambio de última generación: dentro de los 30 días posteriores a la compra, ofrecemos una política de devolución sin preguntas / 12 meses de garantía del producto, reemplazaremos su cargador lenovo de forma gratuita si se vuelve defectuoso. Nota: Nuestro cargador lenovo solo es compatible con los modelos enumerados. Si no está seguro de la compatibilidad de este artículo o necesita ayuda para encontrar sus modelos, no dude en contactarnos.

El Cargador de 65W 45W es Adecuado para Lenovo IdeaPad 100S 110 120 120S 130 310 320 330 510S 510 530S S145 S340 B50-10 B50-50 Yoga 510 310 710 Flex 4 5 Serie 6 Aire 12/13 [4.0 * 1.7MM] € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features Entrada: 100-240 V, 1,5 A, 50/60 Hz; salida: 20V 3.25A 65W; tamaño del enchufe: 4.0 * 1.7 mm, verifique el modelo de su máquina y el tamaño original de la interfaz del cargador antes de comprar. (Nota: no es compatible con Lenovo Ideapad 5V 4A 100S-11IBY, MIIX 310-10, MIIX 320, MIIX 300, MIIX 310)

Compatible con Lenovo Ideapad 310310-14 310-14IKB 310-14IAP 310-15 310-15ISK 310-15IKB 310-15ABR 310-15IAP 310S AST 310S-10S1032-1040-1040-1040-1320-15 ISK 310-15IKB 310- 15ABR -15IAP 320-15IKB 320-15AST 320-15ABR 320-15IKBN 320-15IAP 320S 320S-320S 14IKB-15 320S-15IKB 330 330-15ARR 330-15IGM 330-14IKB 330-15IKB 330-14AST 330-15AST 330-17AST 330S 330S-15ARR 330S-15IKB 510 510-15 510-15IKB 510-15ISK 510s 510S-14ISK 520530 V145 V155 V320 V340 V14 V15 S1130

Para Lenovo Ideapad 100 100S-14IBR 110 110S para 120s AIA 130 130S fuente de alimentación para portátil 310 310S 320 320C 320S 330 330S 510 510S 520 520S 530S 710S 720S-14IKB series 100-14 100-15, 110-14 110-15 110-17 , 110s-11, 120s-11 120s-14, 130-14 130-15, 130s-11 130s-14, 310-14 310-15, 310s-11 310s-14 310s-14, 130s-25-C, 320S - 13 320S-14, 330-14 330-15 330-17, 330s-14 330s-15, 510s-13 510s-14, 520-15, 520s-14, 515-130s Además, cargador 720s-14.

Compatible con Lenovo Ideapad 100100-14 100-15 100S 110-14 110-15 120 510 120S 510S 510-15 510S-14ISK 520520-14 520 520-15 520S 520S-14 710S 320-17ISK 320S-15IKB 320S- 15IS 330-15IKB 330-15AST 330-17AST; Lenovo Chromebook N22 N22-20 N22 Winbook, ThinkPad N22, IdeaPad N22; Lenovo Flex 4 5 14 pulgadas 15 pulgadas 1130 1435 1480 1470 1570 1580; Lenovo Yoga 510520710720-12IKB , Lenovo Miix 510, 510-12IKB 510-12ISK.

Seguridad: CE, FCC, certificación RoHS, protección contra sobretensión, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecorriente. Producido y vendido directamente por fábricas profesionales.

KFD 65W Adaptador Cargador portátil para Lenovo Ideapad 330-15ARR 320 330 510 C340 ADL45WCG 530S-14IKB ADP-45DW B ADLX65CCGE2A 330-15IGM 330-15ICH 15IKB 530-14ARR 320-15IKB Yoga 720-13IKBR 20V 3.25A € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Amazon.es Features KFD AC Adaptadores son fabricados con mejor materiales e incluyen funciones de protección de portátiles contra tensión incorrecta, cortocircuito, sobrecalentamiento interno /con los certificados TÜV, GS, CE, ROHS, FCC, REACH, cambia productos o devuelve dinero durante 30 dias por gratis, 3 años de garantía

Entrada: 100-240V 50-60Hz, Salida: 20V 3.25A, 65W Max (¡Tenga en cuenta que este cargador es compatible con Lenovo Ideapad C340, !!!!! No para Lenovo Chromebook C330 S330 C340 S340)

Adaptador de corriente para Lenovo Ideapad 100, 100s (14.1" 15.6" 17" Modelos SOLAMENTE) Lenovo 100-15IBD 100-15IBY 100S-14IBR 110-15ACL 110-15IBR 110-15ISK 110-17IKB 110S-11IBR 120S-11IAP 120S-14IAP 130-15AST 310-151SK 310-15ABR 310-15IKB 310-15ISK 320-17IKB 320-15ABR 330-15ARR 330-15IKB 330-17IKB 330S-15IKB 520-15IKB 520S-14IKB 710S-13ISK 710S-13IKB 710S Plus 710S Plus 710-11IKB 710-11ISK 710-14IKB 710-14ISK 710-15ISK 320-15IAP 320S-14IKB 320-15ISK, MIIX 510-12IKB

Compatible con Lenovo Ideapad 110, 110s, 120S, 130, 310, 320, 320S, 330, 330S, 510, 510S, 520S, 710, 710S Plus, 720S, ADLX65CLGU2A, Lenovo 80T7 81CW, Flex 4 1130, 1480, 1580, 1470, 1570, Lenovo IdeaPad 510: 510-14: 510-14ISK 510-15: 510-15ISK 510-15IKB, Lenovo IdeaPad 510S: 510S-12: 510S-12ISK 510S-13: 510S-13ISK 510S-13IKB 510S-14: 510S-14IKB 510S-14ISK, Yoga 310 310-11IAP 330E-11IGM Yoga 530-14IKB 530-14ARR 330-11IGM 330H-11IGM 330L-11IGM 330R-11IGM 510-14AST 510-14IKB, Lenovo Miix 510, 520

Empaque esta inlcuido: 1 x KFD cargador con un EU cable. cada serie tiene diferentes modelos de laptops,no son 100% compatible con su laptop,si no podria confirmar el modelo,por favor contacta con nosotros READ Los 30 mejores Auriculares Mars Gaming de 2022 - Revisión y guía

Powery Batería para portátil Lenovo IdeaPad 330 / IdeaPad 330-15ARR / IdeaPad 330G, 7,5V, Li-Ion € 49.90 in stock 1 new from €49.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La batería en detalle: ▶ Tensión: 7,5V | ▶ Capacidad: 4600mAh/34,5Wh | ▶ Modelo: Li-Ion | ▶ 100% compatible |

Reemplazo de alta calidad o batería de repuesto para tu ordenador portátil, ideal para usar en casa, en la oficina o en cualquier otro lugar. Control de calidad: cada batería ha superado las más rigurosas pruebas de control de calidad antes de salir de fábrica.

Argumentos por los que elegir esta batería de reemplazo: No tienes que comprar un nuevo aparato más costoso. De esta manera ahorras dinero mientras que ayudas a proteger el medio ambiente. Además, por lo general la sustitución de la batería es un proceso fácil y rápido.

Producto de alta calidad y seguro. Electrónica de protección contra sobrecargas, contra sobretensiones y contra cortocircuitos. La nueva batería se carga a través del mismo adaptador de corriente de tu ordenador portátil. Sin efecto memoria gracias al empleo de la última tecnología.

Más de 25 años de experiencia en el sector de la electrónica. Nuestro avanzado sistema de logística nos permite ofrecer la mayor disponibilidad de baterías con la fecha de fabricación más reciente, junto con una excelente relación precio / rendimiento. Además, como uno de los mayores importadores directos españoles de baterías, pilas y cargadores, Bateria_es te ofrece servicio y garantía española. Todo ello nos permite mantener la más alta satisfacción entre los usuarios de nuestros productos.

KFD 65W Adaptador Cargador Portátil para Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 15ADA05 ADL45WCG S145-15IWL 320 Yoga 520 530 330-15IKB 110-15isk 510-15ISK 320-15ikb PA-1450-55LL S340-14IIL 530s, Miix 510 20V 3,25A € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Amazon.es Features KFD AC Adaptadores son fabricados con mejor materiales e incluyen funciones de protección de portátiles contra tensión incorrecta, cortocircuito, sobrecalentamiento interno /con los certificados TÜV, GS, CE, ROHS, FCC, REACH, cambia productos o devuelve dinero durante 30 dias por gratis, 3 años de garantía

Entrada: 100-240V 50-60Hz, Salida: 20V 3.25A, 65W Max ,Tamaño de conector : 4.0x1.7mm ( Tienes que prestar atención al que si el tamaño esté corresponte a su original)

Adaptador de corriente para Lenovo IdeaPad 310 310-14IKB 310-15ISK 310-15IKB 310-15ABR 320 320-14ISK 320-14IKB 320-15IKB 320-15AST 320-15ABR 320-15IAP 80XR 320-17IKB 80XM 320-17ISK 80XL 80XS 330 330-15ARR 330-15IGM 330-14IKB 330-15IKB 330-14AST 330-15AST 330-17IKB 330-17AST 310S 310S-11IAP 310S-14ISK 310S-15ISK 310S-15IKB 310S-14IKB 310S-14AST 320S 320S-14IKB 320S-15IKB 320S-15ISK 330S 330S-15ARR 330S-15IKB 510 510-14ISK 510-15ISK 510-15IKB 510S-13ISK 510S-13IKB 510S-14IKB 710S-13IKB ADLX65CCGE2

Compatible con Lenovo IdeaPad S540 S145-15IIL V145-15ast 510-14ast 520s-14ikb 530-14ikb Flex 4 5 6 Flex 4-1470 4-1480 4-1570 4-1580 4-1130 4-1435 5-1470 5-1570 Flex 6-11IGM 6-14IKB 6-14ARR 1470 1480 1570 1580 80CA 80SA ADLX65CLGU2A 5A10K78745 E41-15 Lenovo IdeaPad 710s 510s 510 310 110 100 100s 110s 120s 310s 320s 320 330 530s 530c /Lenovo 720S Touch-15IKB /YOGA 710 510 520 530 330 / Flex 4 5 6 11 14 15 miix 520 chromebook n22 n23 n24 n42 b50 ADLX65CDGE2A, 80MH005TGE, 80MH007UGE, ADLX45DLC3A

Empaque esta inlcuido: 1 x KFD cargador con un EU enchufe. cada serie tiene diferentes modelos de laptops,no son 100% compatible con su laptop,si no podria confirmar el modelo,por favor contacta con nosotros

65W Cargador Adaptador Portátil para Lenovo Ideapad 330S 330 320 310 330-15 320-15 310-15 330-14 330-15IKB 320-15IKB 510 520 510-14 520-14 510-14IKB 520-14IKB S145 S340, Fuente de Alimentación Lenovo € 22.33

Amazon.es Features ✅ 【Especificaciones】 Entrada: 100-240V 50-60Hz 1.5A; Salida: 20 V 3,25 A; Vatios: 65 W; Tamaño de la interfaz: 4,0 mm x 1,7 mm; Longitud del cable: 2 m (antes de comprar el cargador ordenador lenovo, compare cuidadosamente la información anterior para garantizar la compatibilidad. Si no está seguro o no puede encontrar su modelo, no dude en contactarnos).

✅ 【Compatible con】 Cargador portátil Lenovo Ideapad 330 330S 320 320S 310 330-14 330-15 330-17 330S-14 330S-15 320-14 320-15 320-17 320S-14 320S-15 310-14 310-15 330-14IKB 330-15ARR 330-15IKB 330S-14IKB 330S-15IKB 330S-14AST 330S-15AST 320-14IKB 320-14ISK 320-15AST 320-15IAP 320-15IKB 320-17IKB 320S-14IKB 320S-15IKB 310-14IKB 310-15ABR 310-15IKB 310-15ISK; 100 110 110S 120 130 110-15 120S-15 130-15 100-15IBD; ADL45WCG ADLX65CCGE2A ADP-45DW C PA-1450-55LU 80MH000XUS, Adaptador Ordenador Lenovo

✅ 【Compatible con】 Cargador Lenovo Ideapad 510 510S 520 530 530S 510-14 510-15 510S-12 510S-13 510S-14 520-14 520-15 520S-14 530S-14 530S-15 510-14ISK 510-15IKB 510-15ISK 510S-12ISK 510S-13IKB 510S-13ISK 510S-14ISK 520-15IKB 520S-14IKB 530-14ARR 530-14IKB 530S-14ARR 530S-14IKB 530S-15IKB; Lenovo Ideapad S340 S145 S130 S530; Lenovo Yoga 710 710S 720 710-11 710-14 710-15 710S-13 710-11IKB 710-14IKB 710-14ISK 710-15ISK 710S-13IKB 720-12IKB; Lenovo Flex 5 B50-10 B50-50, Adaptador Notebook Lenovo

✅ 【Ventaja】 Este ac adaptador Lenovo es muy liviano, por lo que puede llevarlo con usted cuando esté en un viaje de negocios o de placer. Después de muchas pruebas de rendimiento, las materias primas utilizadas por el cargador portátil Lenovo pueden prevenir eficazmente los cortocircuitos o el sobrecalentamiento de la fuente de alimentación. Este adaptador de corriente Lenovo Yoga también ha pasado la certificación de seguridad CE / FCC / RoHS, puede usarla con confianza.

✅ 【Servicio posventa】 Este adaptador cargador portátil Lenovo disfruta de 30 días de devolución y reemplazo gratuitos y 12 meses de garantía gratuita. Si tiene alguna pregunta sobre nuestra alimentacion ordenador lenovo, puede comunicarse con nuestro equipo profesional de servicio al cliente. Le atenderemos de todo corazón.

KFD 65W Cargador Portátil Adaptador para Lenovo IdeaPad 330 330s 110-15isk 320s 320-15IKB 100-15iby Yoga 520 S145 120s 530-14IKB 520-14IKB 320-15AST B50-50 PA-1450-55LU 330-15ARR 110-15ibr 20V 3,25A € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Amazon.es Features KFD AC Adaptadores son fabricados con mejor materiales e incluyen funciones de protección de portátiles contra tensión incorrecta, cortocircuito, sobrecalentamiento interno /con los certificados TÜV, GS, CE, ROHS, FCC, REACH, cambia productos o devuelve dinero durante 30 dias por gratis, 3 años de garantía

Entrada: 100-240V 50-60Hz, Salida: 20V 3.25A, 65W Max ,Tamaño de conector : 4.0x1.7mm ( Tienes que prestar atención al que si el tamaño esté corresponte a su original)

Compatible con Lenovo Ideapad 100, 100s (14.1" 15.6" 17" Modelos SOLAMENTE ), Lenovo Ideapad 110, 110s, 120S, 310, 320, 320S, 330, 330S, 510, 510S, 520S, 710, 710S Plus, 720S, B50, Lenovo Chromebook 100s, N22, N23, N42, Lenovo Miix 510, 520, Lenovo Flex 4 1130, 1480, 1580, 1470, 1570, Flex 5 1470, 1570, 80TJ 80XM 81A4 81A5 81CW 81CX 80MJ 80QN 80QQ 80R9 80S6 80SA 80SB 80SF 80SM 80ST 80T7 80TV 80TX 80U0 80U3 80UD 80UR 80V4 80V5 80V6 80VE 80VK 80WG 80XA 80XB 80XR 81C9 81CA ADLX65CCGC2A ADLX65CLGU2A

Para S340 S540 530s 510S-14IKB S145-15IWL 510-14ast V145-15ast 320s-14ikb, 5A10H42919, 5A10H42921, 5A10H42923, 5A10H43625, ADP-45DW BA C, ADL45WCC, GX20K11838, PA-1450-55LL, PA-1450-55LN, PA-1450-55LR, 710-11IKB, 710-11ISK, 710-14IKB, 710-14ISK, 710-15ISK; N22-20, N42-20 4541540; 100-15IBD, 100-15IBY, 100S-14IBR, 110-15ACL, 110-15IBR, 110-15ISK, 110-17IKB, 110S-11IBR, 120S-11IAP, 120S-14IAP, 310-151SK, 310-15ABR, 310-15IKB, 310-15ISK, 320-17IKB, 320-15ABR, 330-17IKB, 330S-15IKB, 510-15ISK

Empaque esta inlcuido: 1 x KFD cargador con un EU enchufe. cada serie tiene diferentes modelos de laptops,no son 100% compatible con su laptop,si no podria confirmar el modelo,por favor contacta con nosotros

KFD 45W Adaptador Cargador Portátil para Lenovo Ideapad 320 ADL45WCG 320-15ikb 100-15IBD 320-15ast 330-15ikb S130 110 Yoga 710 11 14 15 100 100s 330-15IGM S130-14IGM 330-17IKB 110s 310 N42 20V 2.25A € 22.99 in stock 2 new from €22.99

Amazon.es Features KFD AC Adaptadores son fabricados con mejor materiales e incluyen funciones de protección de portátiles contra tensión incorrecta, cortocircuito, sobrecalentamiento interno /con los certificados TÜV, GS, CE, ROHS, FCC, REACH, cambia productos o devuelve dinero durante 30 dias por gratis, 3 años de garantía

Entrada: 100-240V 50-60Hz, Salida: DC 20V 2.25A 45W Max (¡¡¡¡¡Nota!!!!! Este artículo no cabrá: 5V 4A Lenovo 100 s-11IBY 80R2 11,6" Notebook)

Adaptador de corriente para Lenovo Ideapad 100 100s 110 110s (14.1" 15.6" modelos sólo) 120 120s 130 130s s130 330 330s 510 510s 520 520s 530 530s S145-14IIL S145-15IIL S145-15IKB S145-14IKB S145-14IGM S145-15IGM S340-15IWL S340-14IWL 100S-14IBR 100-14IBY 100-15IBD 100-15IBY 110-15IBR 110-151BR 110-15ACL 110-15IBR 110-151BR, 310-15IAP, 320-14IKB, 320-15ABR, 320-15AST, 320-15IAP, 320-15IKB, 320-17IKB, 320S-14IKB, 320S-15IKB, 330S-15ARR, L340-15IWL, 510-15IKB, 510-15ISK 510S-14ISK, 520S-14IKB

Compatible con Lenovo 520 2-in-1 14, Lenovo Ideapad S145 S340 S540 C340 710s 110-17IKB, 120S-11IAP, 120S-14IAP, 130S-11IGM, 130S-14IGM, 310-15ISK, 310-15ABR, 310-15IKB, Yoga 710 Series: 710-11ISK, 710-11IKB, 710-14IKB 710-14ISK, 710-15IKB, 710-15ISK, Flex 4 11 1130 1470 1580, Flex 5 1470 1570, 520-15IKB, 710S-13IKB, 710S-13ISK, ADL45wcg lc pn sa10m42792, Chromebook 100s, Yoga 710-11 710-14 710-15, N22 N42 Chromebook, IdeaPad 310-15 80ST0025US 80TV00BJUS, 310-151SK, ADL45WCC GX20K11838, B50-10

Empaque esta inlcuido: 1 x KFD cargador con un EU enchufe. cada serie tiene diferentes modelos de laptops,no son 100% compatible con su laptop,si no podria confirmar el modelo,por favor contacta con nosotros

65W 20V 3.25A Cargador de computadora portátil para Lenovo Ideapad 310 310S 320 330 310-14IKB 310-15ISK 310S-14IKB 310S-15IKB 330S-14IKB 330S-15IKB 510 Flex 4 5 6 Adaptador de fuente de alimentación € 18.95 in stock 1 new from €18.95

Amazon.es Features 100% nuevo, salida: 20 V 3,25 A 65 W; Entrada: 100-240V ~ 50 / 60Hz; Conector: Φ4.0 * Φ1.7mm

Cargador de portátil de 65 W para Lenovo IdeaPad 310 320 330 330S 320S 310S 310-15ISK 310-15ABR 310-15IKB 310-15IAP 320-14IKB 320-15ABR 320-15AST 320-15IAP 320-15IKB 320-17IKB 320S-14IKB 320S-15IKB 330S-15ARR

Compatible con: Lenovo IdeaPad 100100-14IBY 100-14IBD 100-15IBY 100-15IBD 110110-14IBR 110-14ISK 110-14AST 110-15ISK 110-15AST 110-17IKB 110-17ISK 110-17ACL 110-15IBR 110- 15ACL táctil 15ACL 120S 120S-11IAP 120S-14IAP 130-14IKB 130-15IKB 130S 130S-11IGM 130S-14IGM

Compatible con los números de pieza: ADL45WCC ADLX65CCGU2A GX20K11838 PA-1450-55LL PA-1450-55LN PA-1450-55LR ADLX65CDGU2A

Servicio personalizado: 12 meses de garantía y 30 días de garantía de devolución de dinero, soporte por correo electrónico 24 x 7. Si tiene alguna pregunta y ayuda, no dude en contactarnos por correo electrónico.

45W Cargador portátil para Lenovo Ideapad 100 110S 120 120S 130 310 320 320S 330 330S 510S 520 520S 710 100-14IBY 310S-14IKB 330S-15IKB Yoga 510 520 S145 V145 N22 N23 Flex 4 5 6 ADP-45DW PA-1450-55 € 16.38 in stock 1 new from €16.38

Compatible con Lenovo Ideapad 110, 110s, 120S, 130, 310, 320, 320S, 330, 330S, 510, 510S, 520S, 710, 710S Plus, 720S, ADLX65CLGU2A, Lenovo 80T7 81CW, Flex 4 1130, 1480, 1580, 1470, 1570, Lenovo IdeaPad 510: 510-14: 510-14ISK 510-15: 510-15ISK 510-15IKB, Lenovo IdeaPad 510S: 510S-12: 510S-12ISK 510S-13: 510S-13ISK 510S-13IKB 510S-14: 510S-14IKB 510S-14ISK, Yoga 310 310-11IAP 330E-11IGM Yoga 530-14IKB 530-14ARR 330-11IGM 330H-11IGM 330L-11IGM 330R-11IGM 510-14AST 510-14IKB, Lenovo Miix 510, 520.

Adaptador de corriente para Lenovo N22 Chromebook 11.6", N22 Winbook, Lenovo 100S Chromebook 11" Model 80QN, Lenovo N22 Chromebook, Ideapad N22 Lenovo N22 80SF0000US, 80SF0001US, 80VH0000US, 80VH0001US Lenovo N22 Chromebook 80SF 80S6 N22-20 Lenovo 100s Chromebook: 80QN0009US. Chromebook N42-20 N32 N23 N22 N22-20 Chromebook 80SF 80S6 N22-20. Lenovo IdeaPad Lenovo Flex 4-1130 Flex 4 14 4-1435 4-1480 Flex 4 15 4-1570 4-1580.Yoga 710 15 710-15ISK 710-15IKB Yoga 700S-14ISK 710 14 710-14ISK 710-14IKB.

Adaptador de corriente para Lenovo Ideapad 100, 100s (14.1" 15.6" 17" Modelos SOLAMENTE) Lenovo 100-15IBD 100-15IBY 100S-14IBR 110-15ACL 110-15IBR 110-15ISK 110-17IKB 110S-11IBR 120S-11IAP 120S-14IAP 130-15AST 310-151SK 310-15ABR 310-15IKB 310-15ISK 320-17IKB 320-15ABR 330-15ARR 330-15IKB 330-17IKB 330S-15IKB 520-15IKB 520S-14IKB 710S-13ISK 710S-13IKB 710S Plus 710S Plus 710-11IKB 710-11ISK 710-14IKB 710-14ISK 710-15ISK 320-15IAP 320S-14IKB 320-15ISK, MIIX 510-12IKB.

Este adaptador de corriente está fabricado con materiales de la mejor calidad y ha pasado las pruebas de presión, sobrecalentamiento y seguridad. Certificación de seguridad CE / FCC / RoHS aprobada, muy adecuada para familias, negocios y viajes. Prometemos un reembolso gratuito de 30 días y un servicio de garantía gratuito de 12 meses. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con nuestro equipo de servicio al cliente profesional, haremos todo lo posible para resolver su problema.

Gintai Conector de carga para conector de alimentación DC para LENOVO Ideapad 320-15ABR 320-15AST 320-15IAP 320-15IKB 330-15ARR 330-15AST € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features Producto de alta calidad.

Tipo: conector de carga de puerto de alimentación CC.

Modelos compatibles: Lenovo Ideapad 320-15ABR 320-15AST 320-15IAP 320-15IKB 330-15ARR 330-15AST.

Comprueba tanto el modelo como la imagen antes de realizar el pedido.

Si necesitas más cantidad, ponte en contacto con el servicio de vendedor

NEUE DAWN 20V 65W Cargador Portátil para Lenovo IdeaPad 330 330S 320 320S 310 310S 510 110 100 Yoga 530 520 Flex 4 5 6 B50-10 B50-50 N22 N23 S130 S145 S340 Miix 510 520 Adaptador Cargador de Lenovo € 21.99 in stock 3 new from €21.99

Amazon.es Features Máximo de salida - 20V 3.25A 65W (compatible con 20V 2.25A 45W) / Entrada - 50~60Hz 100-240V; Tamaño de conector - 4.0 * 1.7MM; Cable de lenovo portátil: 2m; 65w cargador portátil alimentación para Lenovo han obtenido los certificados de seguridad - CE / FCC / RoHS. Por su cáscara dura, es más firme que los otros. Menos calor y más ligero. Múltiples protecciones contra sobrevoltaje, sobrecalentamiento y sobrecarga, etc. cargador lenovo 65w

Compatible con Lenovo IdeaPad 310 320 330 Series: 310-14IKB 310-14IAP 310-14ISK 310-15ISK 310-15ABR 310-15IKB 310-Touch-15IKB 310-15IAP; 320-14ISK 320-14IKB 320-14IAP 320-15IAP 320-15AST 320-15ABR 320-15IKB 320-Touch-15IKB 320-17IKB 320-17ISK; 330-14IKB 330-14AST 330-15ARR 330-15IKB 330-15IGM 330-15AST 330-17IKB 330-17AST 330-15IKB 330S-15ARR 330S-14AST 330S-14IKB 330S-15AST Touch cargador lenovo ideapad

Compatible con Lenovo Yoga 510 520 530 710 series: 530-14ARR 530-14IKB; 520-14IKB; 510-14AST 510-14IKB 510-14ISK 510-15IKB 510-15ISK; 710-11ISK 710-11IKB 710-14IKB 710-14ISK 710-15ISK 710-15IKB; 720-12IKB (solo para Yoga 720-12IKB); para Lenovo Miix 510 520 series: 510-12ISK 510-12IKB; 520-12IKB; para Lenovo Chromebook series N22 N22P N23(NO N23 Yoga) N24 N32 N42 cargador lenovo ideapad 330

Compatible con Lenovo Ideapad B50-10 B50-50; 100-14IBY 100-14IBD 100-15IBY 100-15IBD 100S-14IBR 100S Chromebook 80QN; para Lenovo Ideapad 100 100S (solo para 14.1", 15.6", 17"); 110-14IBR 110-14ISK 110-14AST-80TQ 110-15ISK 110-15IBR 110-15ACL 110-15AST 110-17IKB 110-17ISK 110-17ACL; C340 S145 S340 S540 S130-11IGM S130-14IGM S145-15AST S145-15IIL S145-15IWL S340-15IWL S530-13IWL cargador lenovo 20v

Equipo de NEUE DAWN ofrece un excelente servicio posventa, tales como un reembolso de 30 días y un cambio de producto gratuito durante 12 meses para lenovo pc adaptador con problemas. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos por correo electrónico o Q&A en todo momento para que podamos ayudarlo a resolver su problema lo antes posible READ Los 30 mejores Disco Duro Interno 1Tb de 2022 - Revisión y guía

45W 20V 2.25A Adaptador 4.0 * 1.7MM Cargador para Lenovo IdeaPad 100 110S 120S 310 310S 320 320S 330S 100-14IBY 310S-14IKB 330S-15IKB 510 510S 710 S145 V145 N22 N23 Adaptador de Corriente € 17.98 in stock 1 new from €17.98

Amazon.es Features Caricabatería por computadora portátil USB-C Tipo C da 45 W compatible con Lenovo IdeaPad 100 110S 120S 310 310S 320 320S 330 330S Serie: 100-14IBY 100-15IBY 110-14IBR 110-14ISK 110-15ISK 110-15IBR 310-14IKB 310- 14IAP 310-15ISK 310-15IKB 310-15ABR 310 Touch-15IKB 310-15IAP 320-15IAP 320-15IKB 320 -15AST 320-17IKB 320-17ISK 320-15ABR 320-15IKBN 320S-15IKB 330S-14IKB 330S-14AST 330S-15IKB 330S-15ARR 330S-15AST

COMPATIBIL con Ideapad 510-15IKB 510-15ISK 510S-14ISK 520S-14IKB 710S-13IKB 710S-13ISK 710-11ISK 710-11IKB 710-14IKB 710-14ISK 710-15IKB 710-15ISK

Compatible con números en las partes: 81CX, 81CW, 5A10H42919, 5A10H42921, 5A10H42923, 5A10H43625, 5A10H43630, 5A10H43632, ADP-45DW BA, ADP-45DW C, ADL45WCC, PA-1450L8-55L -55LR

100% nuevo, salida: 20 V 2,25 A 45 W; Entrada: 100-240V ~ 50 / 60Hz; Conector: Φ4.0 * Φ1.7mm

Servicio personalizado: 12 meses de garantía y 30 días de garantía de devolución de dinero, soporte por correo electrónico 24 x 7. Si tiene alguna pregunta y ayuda, no dude en contactarnos por correo electrónico.

WHSTELENI 65W Cargador Portatil Lenovo para Ideapad 310 320 320S 330 330S 100 110 110S 120 120S 510S 520 520S 530 530S 710 710S C340 S145 S340 Flex 4/5/6 Yoga 310 510 520 710 Alimentación Adaptador € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Amazon.es Features Cargador Lenovo 65W de alta calidad. Entrada:100V~240V 1.8A 50/60Hz. Salida: 20V-3.25A 65W MAX, Compatible con 20V 2.25A 45W. Longitud total: 3,2 metros. Tipo de conector DC: Lenovo 4.0*1.7mm.

Compatible: Lenovo Ideapad 100 100S 110 110S 120 120S 130 130S 310 310S 320 320S 330 330S 510 510S 520 520S 530 530S 710 710S Yoga 310 510 520 710 Miix 510 520 Lenovo B50-10 B50-50.

Verifique el puerto de carga de su cargador original. (Conector de DC: Lenovo 4,0*1,7mm) 100% compatible con laptops Lenovo con la misma interfaz DC. (Potencia: 65W 20V 3.25A, Compatible con 20V 2.25A 45W)

Seguro & De confianza: Las medidas de seguridad integradas protegen sus dispositivos contra sobrecalentamiento, sobrecarga, sobrecorriente, sobrecarga, sobrevoltaje y cortocircuito. Obtuvo las certificaciones CE ROHS.

Garantía: Ofrece 12 meses de garantía y 30 días de devolución. Si tiene algún problema con el producto, por favor contáctenos lo antes posible. Gracias por su patrocinio.

45W 20V 2.25A Adaptador Cargador Portátil para Lenovo Ideapad 320 320-15IKB Yoga 510 S145 520S-14IKB PA-1450-55LU 310s 310-14ISK 100-14IBY 100S-14IBR 520-15IKB IdeaPad S340 S540 S740 320S 330 330S € 18.98 in stock 1 new from €18.98

Se fuente de alimentación portátil para Lenovo IdeaPad 100 110 110S 120 120S 310 320 510 S 520 710S 100S-14IBR Chromebook-N22 N23 N42 Yoga 710 Flex 4 5 Ideapad 320 Lenovo Ideapad 320s Lenovo 110s ThinkPad N22 Ideapad 100 Series 100S-14IBR 100-14IBY 100-15IBD 100-15IBY 110-15IBR 110-15IBD 110-15IBD 110-17IKB 110S 11IBR 310-151SK 310-15ABR 310-15IKB 320-15ABR; Lenovo Flex 4 5 14" 15" 1130 1435 1480 1470 1570 1580;

Adaptador de corriente para Lenovo Yoga 510 520 710 720-12IKB, Lenovo Miix 510, 510-12IKB 510-12ISK; Lenovo 520 2-in-1 14, Lenovo Ideapad S145 S340 S540 C340 710s 110-17IKB, 120S-11IAP, 120S-14IAP, 130S-11IGM, 130S-14IGM, 310-15ISK, 310-15ABR, 310-15IKB, Yoga 710 Series: 710-11ISK, 710-11IKB, 710-14IKB 710-14ISK, 710-15IKB, 710-15ISK, Flex 4 11 1130 1470 1580, Flex 5 1470 1570, 520-15IKB, 710S-13IKB, 710S-13ISK;

Lenovo Ideapad 330S-15ARR, L340-15IWL, S340-14IWL, 500, 500S, 510, 510S, 520, 520S, 710S Series 330-17IKB, C340-14IML, 510-15IKB, 510-15ISK , 510S-14ISK, 520S-14IKB, 520-15IKB, 710S-13IKB, 710S-13ISK, Lenovo Flex 4-1130, 4-1130 , 4-1480, 4-1470, 4-1570, 4-1580, 5-1470, 5-1570, 5-1570, 5-1580, Yoga 510-14, PA-1450-55LL 5A10H42923 5A10H43630 5A10H42921 ADL45WCC 5A10H43625 81CX, 81CW, 5A10H42919, 5A10H43632, ADP-45DW B, ADP-45DW BA, ADP-45DW C, GX20K11838, PA-1450-55LN, PA-1450-55LR;

Cargador tipo C de 65 W La tecnología de chip IC incorporado tiene múltiples funciones inteligentes para evitar sobrecorriente IC, voltaje de error IV, cortocircuito SC, sobrecalentamiento interno IO.Certificación CE / FCC. Y con cable de alta calidad con antiinterferencias anillo magnético. Es más seguro que otros adaptadores. Tenemos un servicio postventa perfecto, garantía de devolución de dinero de 30 días / garantía sin preocupaciones de 12 meses y servicio al cliente amigable las 24 horas.

SUNYDEAL 45W Cargador Portátil para Lenovo Ideapad 320 ADL45WCG 320-15ikb 100-15IBD 320-15ast 330-15ikb S130 110 Yoga 710 11 14 15 100s 330-15IGM S130-14IGM 330-17IKB N42 Essential B50-50 PA-1450-55LN € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Adaptador de corriente para Lenovo N22 Chromebook 11.6", N22 Winbook, Lenovo 100S Chromebook 11" Model 80QN, Lenovo N22 Chromebook, Ideapad N22 Lenovo N22 80SF0000US, 80SF0001US, 80VH0000US, 80VH0001US Lenovo N22 Chromebook 80SF 80S6 N22-20 Lenovo 100s Chromebook: 80QN0009US. Chromebook N42-20 N32 N23 N22 N22-20 Chromebook 80SF 80S6 N22-20. Lenovo IdeaPad Lenovo Flex 4-1130 Flex 4 14 4-1435 4-1480 Flex 4 15 4-1570 4-1580.Yoga 710 15 710-15ISK 710-15IKB Yoga 700S-14ISK 710 14 710-14ISK 710-14IKB

Para todos los adaptadores originales Lenovo IdeaPad 100-15IBY 100-14IBY 5A10H42919, 5A10H42921, 5A10H42923, 5A10H43625, 5A10H43630, 5A10H43632, ADP-45DW BA, ADP-45DW C, ADL45WCC, GX20K11838, PA-1450-55LL, PA-1450-55LN, PA-1450-55LR Lenovo 100s Chromebook: 80QN0009US,ADP-45DW A Lenovo IdeaPad 100S 14": 100S-14IBR 80R90004US 80R9005KUS 80R90073US Ideapad100 Series: 80MH000XUS 80MH000YUS 80MH0012US 80MH005HUS 80MH005KUS 80MH005LUS. Ideapad 100 Series 100-15IBD 80QQ0060US 80QQ00CEUS 80QQ002DUS

Para Lenovo 5A10H42919, 5A10H42921, 5A10H42923, 5A10H43625, 5A10H43630, 5A10H43632, ADP-45DW C, ADL45WCC, GX20K11838, GX20L23044, PA-1450-55LL. Lenovo Yoga 710-11ISK 510 15 510-15ISK 510-15IKB 510 14 510-14AST 510-14IKB 510-14ISK Lenovo Yoga 510 11. Lenovo Ideapad 700S-14ISK 710s-13 710S-13ISK 80SW 710S Plus-13ISK 710S 13 710S-13IKB 510s 310S-14ISK 310 110, Lenovo B50-10(Nota! Este artículo no cabrá: 5V 4A Lenovo 100 s-11IBY 80R2 11,6" Notebook) 80QR. Yoga 710 11 710-11IKB, Yoga 710 14 15

Lenovo Ideapad 310 15 Touch 310-15ISK 310 Touch-15IKB 110s 110-14IBR 110-14ISK 110 15 110-15IBR, 110 15 110-15ACL 110-15ISK Ideapad 110 17 110-17ACL 110-17IKB 110S-11IBR .Lenovo IdeaPad 100-14 100-15 IdeaPad 100S-14 100S-14IB 14 510S-14ISK 510S 13 510S-13ISK 310S-14AST 310-15ABR 310-14ISK 310-14IKB 310-15IKB 110-151BR 310-15 80ST0025US 80TV00BJUS, 110-Touch,Para Yoga 310 Ultrabook Yoga B50-50 v110 V110-17,IdeaPad N23 Winbook,Lenovo ADL45wcg lc pn sa10m42792,ThinkPad N22, Flex 4 11 1130, Flex 5

Lavolta 65W 45W Cargador - 4.0 x 1.7mm - Adaptador para Lenovo B50-10 B50-50 IdeaPad 3 5 C340 D330 S145 S340 100 110 310 320-15ikb 330 330s 510 520s Yoga 520 530 710 Miix 510, ADL45WCG, PA-1450-55LU € 22.79 in stock 1 new from €22.79

Amazon.es Features ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – La potencia de salida máxima es de 20V 3.25A, 65W, compatible con 20V 2.25A 45W. Apto para usar en todo el mundo, este cargador Lavolta para ordenador portátil tiene un rango de tensión de entrada de 110-240V. El tamaño del conector es de Ø 4.0 x 1.7 mm. También se incluye el cable de alimentación. POR FAVOR, VERIFICA EL TAMAÑO DEL CONECTOR.

SEGURIDAD Y CALIDAD TESTADAS – Diseñados para ser duraderos, todos los productos Lavolta se fabrican de acuerdo con la normativa de España y la UE. Este cargador cuenta con numerosos mecanismos de seguridad como la protección contra sobrecalentamiento, sobretensión, sobrecorriente o cortocircuitos.

CARGA MÁS RÁPIDA – La tecnología inteligente nos hace la vida más fácil. Este cargador de alta calidad hace que tu ordenador portátil se cargue más rápido, gracias a la tecnología Lavolta RapidPower. Además, un microchip inteligente en su interior protege el cargador de sobrecargas y subidas eléctricas.

2 AÑOS DE SUSTITUCIÓN GRATUITA – Lavolta ofrece una garantía de sustitución gratuita de 2 años si el producto deja de funcionar. La marca londinense nació en 2008 de la mano de entusiastas e ingenieros informáticos que buscaban tecnología inteligente y de gran calidad. Compra bien, compra una vez: es mejor para tu bolsillo y para el planeta.

PROBADO Y TESTADO – En la sección de descripción encontrarás una lista de compatibilidad. Este cargador Lavolta para ordenador portátil funciona con Lenovo B50-10 B50-50, IdeaPad 1 3 5 100 100-15ibd 100-15iby 110-15isk 110 310 310-15abr 310-15ikb 310-15isk 310s 320 320s-15 320-15ikb 320-15isk 330 330-15ich 330-15ikb 330s 510 510-15isk 520 520s D330 S145 S145-15ast S340, Miix 510 520, Yoga 310 330 510 510-14ikb 520 530 530-14ikb 710 720-12IKB para ADL45WCG, ADP-45DW C, 5A10H43632, PA-1450-55LU.

65W Adaptador Cargador PC Portátil para Lenovo Ideapad 310 320 330 310S 320S 330S 310-15IKB 320-15IKB 330-15IKB 100 110-14 120 130 110S 120S 130S PA-1450-55LU ADL45WCG, Fuente de Alimentación Lenovo € 23.33 in stock 1 new from €23.33

✅【Compatible con】Cargador PC Portátil Lenovo Ideapad 310 310-14 310-15 310-14IKB 310-15IKB 310-15ISK; 320 320-14 320-15 320-17 320-14IKB 320-14ISK 320-15AST 320-15IKB 320-17IKB 320S 320S-14 320S-15 320S-14IKB 320S-15IKB; 330 330-14 330-15 330-17 330-14IKB 330-15AST 330-15IKB 330S 330S-14 330S-15 330S-14AST 330S-14IKB 330S-15AST 330S-15IKB; ADLX65CCGE2A ADLX65CDGU2A ADLX65CLGU2A ADL45WCG ADL45WCC ADP-45DW C PA-1450-55LU PA-1450-55LL PA-1650-20LL GX20K02934 80MJ00AEUS; Adaptador Notebook Lenovo

✅【Compatible con】Cargador Ordenador Lenovo Ideapad 100 100-14 100-15 100-15IBD 100S 100S-14 100S-14IBR; 110 110-14 110-15 110-17 110-14ISK 110-15ISK 110-17IKB 110S 110S-11 110S-11IBR; 120 120S 120S-11 120S-14 120S-15 120S-11IAP 120S-14IAP 120S-15IAP; 130 130S 130-14 130-15 130-14IKB 130-15AST; 510 510-14 510-15 510-15IKB 510S 510S-14; 520 520-15 520S 520S-14 520S-14IKB; 530 530S 530S-14 530S-15 530S-14IKB; S130 S145 S340 S540; Flex 4 5 6; Yoga 700 710 710S 710-14 710-15; AC Adaptador Lenovo

✅ 【Ventaja】Este ac adaptador Lenovo Ideapad es muy liviano, por lo que puede llevarlo con usted cuando esté en un viaje de negocios o de placer. Después de muchas pruebas de rendimiento, las materias primas utilizadas por el cargador portátil Lenovo pueden prevenir eficazmente los cortocircuitos o el sobrecalentamiento de la fuente de alimentación. Este adaptador de corriente Lenovo también ha pasado la certificación de seguridad CE / FCC / RoHS, puede usarla con confianza.

✅ 【Servicio posventa】Este adaptador cargador portátil Lenovo disfruta de 30 días de devolución y reemplazo gratuitos y 12 meses de garantía gratuita. Si tiene alguna pregunta sobre nuestra alimentacion ordenador lenovo, puede comunicarse con nuestro equipo profesional de servicio al cliente. Le atenderemos de todo corazón.

Cargador adaptador 65W 20V 3.25A para Lenovo IdeaPad 100S, 110,120,120S, 130,310,320,330,510S, 510,530S, S145 S340, B50-10, B50-50, Yoga 510,310,710, FLEX 4 5 6 Series, Air 12/13 /15[4.0 * 1.7 MM] € 20.99 in stock 2 new from €20.99

[Modelos compatibles] Adecuado para Lenovo IdeaPad 100-14, 100S-14, 100-15, 710S-13, MIIX5 Plus (510-12), MIIX 520-12 D330-10, IdeaPad 110 110S 120 120S, 103S, 103S, 103S, 103S, 103S 330,330S, S130 S145 S340 L340-11 / 14 / 15.YOGA 510-14ISK, 510-15ISK, 510S-14,710-13,710-11, Lenovo Flex 4 5 6: 4-4-1405 4-4 -4-154 7 7 4-1580 4-1130; Flexible 5-1470 5-1570 1480; Flex 6-11IGM 6-14IKB 6-14ARR / B50-10, B50-50, Lenovo Air 13/12/15

[Compatible] Lenovo Ideapad3 3-14 3-15 3-17 5-14 5-15 S145 S340 S530 S540 S740 3-15IGL05 3-17IIL05 15ADA05 3-17ADA05 3-105-ARE15-ARE13 14IIL05 3-15IIL05 3-14IML05 3 -15IML05 3-17IML05 3-14ALC6 3-15ALC6 3-17ALC6 3-14ITL05 3-15ITL05 3-14ITL6 S145-14IGM S145-14IIL S145-15IIL S145-15AST S145-14API S145-14IKB S145-15API S145-15IKIB S340-14IIL S340-14IWL S340-14IML S340-14IIL S340-15IIL S340-13IML S340-13IML S340-15IML S340-15IWL5L35GEWLCC-15IWL5L35DWLE S340-15IWDL54D Cargador AWLCC-14I54D

[Certificación de seguridad] CE, UL, FCC, RoHS, chip IC inteligente incorporado, proporciona protección contra sobrecarga / sobrecalentamiento / cortocircuito. Hemos realizado inspecciones de calidad en cada producto e insistimos en utilizar materiales de la más alta calidad para asegurar que los extremos de nuestros cables de alimentación no se suelten. Incluso si se dobla y se usa repetidamente, el cable de alimentación no se dañará

[Garantía de calidad y servicio al cliente] Prometemos que todos los productos se han sometido a pruebas rigurosas. Nos comprometemos a proporcionar a los clientes cargadores de alta calidad y productos con una garantía de 12 meses. Si tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con nosotros en cualquier momento y solucionaremos el problema lo antes posible

65W Cargador Adaptador portátil para Lenovo IdeaPad 100 110-15ISK 310 310-15IKB 320 320-15IKB 320S 330 330S 330S-15IKB 510 510S 520 710S S145; Flex 4 5 6 Miix 510 520 B50-10 B50-50 PA-1450-55LU € 20.66 in stock 1 new from €20.66

Portátil compatible Lenovo Ideapad Yoga 310 310S 320 320S 330 330S 510 510S 520 520S 530 710 710S 720S 310-14IKB 310-14IAP 310-14ISK 310-15IKB 310-15ISK 310-15ABR 310-15IAP 310S-14IKB 310S-15IKB 310S-14AST 310S-11IAP 310S-15ISK 320-14ISK 320-14IKB 320-17IKB 320-17ISK 320S-15IS 330-14IKB 330-14AST 330-15IKB 330-15AST 330-17IKB 330-17AST 330-15IKB 330S-14IKB 330S-15IKB 510S-12ISK 520-14IKB 710-11ISK 710-11IKB 710-14IKB 710-15IKB 710-15ISK 710S-13IKB 720S-14IKB

Compatible con Lenovo Ideapad Yoga 100 110 110S 120 120S 130 100-14IBY 100-14IBD 100-15IBY 100-15IBD 100S-14IB 100S-14IBR 110-15ISK 110-15IBR 110-15ACL 110-15AST 110-17IKB 110-17ISK 110S-11IBR 120S-11IAP 130-14IKB 130-15IKB 130-15AST S130 S145 S340 S130-11IGM S130-14IGM; Lenovo Essential V145 V155 V320 V340, Lenovo Chromebook N21 N22 N23 N42 (NON N23 Yoga); Lenovo Flex 4 5 6, 4-1130 4-1470 5-1470 5-1480 1580 B50-10 6-11IGM 6-14IKB 6-14ARR

Adaptador de corriente para Lenovo PA-1450-55LU ADL45WCG GX20L29354 ADP-45DW B ADP-45DW BA ADP-45DW A ADP-45DW C ADL45WCC ADL45WCH GX20K11838 GX20L23044 ADLX65CLGA2A ADLX65CLGB2A ADLX65CCGU2A ADLX65CDGU2A ADLX65CLGU2A ADLX65CDGR2A ADLX65CDGA2A ADLX65CDGE2A ADLX65CDGE2A ADLX65CLGE2A ADLX65CDGB2A ADLX65CLGC2A ADLX65CLGG2A ADLX65CLGK2A ADLX65CLGI2A ADLX65CLGR2A ADLX65CDGC2A ADLX65CDGG2A PA-1450-55LL PA-1450-55LN PA-1450-55LR PA-1650-20LL 5A10H42919 5A10H42921 5A10H42923 5A10H43625 5A10H43630

Seguridad y servicio: La tecnología de chip IC integrado del cargador HP 45W tiene una variedad de funciones inteligentes que pueden prevenir sobrecorriente IC, voltaje de error IV, cortocircuito SC y sobrecalentamiento interno IO. Certificación CE / FCC. Contamos con servicio postventa integral, garantía de devolución de dinero de 30 días / garantía sin preocupaciones de 12 meses y servicio al cliente amigable las 24 horas. READ Los 30 mejores Cajas Pc Gaming de 2022 - Revisión y guía

65W USB Tipo C Cargador Adaptador para Lenovo Yoga C940 C740 S730 720 730 720-13IKB 730-13ikb 730S 910 920 920-13ikb 13; ThinkPad T480 T480s T580 T580s Chromebook C330 S330 ThinkPad X1 Carbon € 20.88 in stock 1 new from €20.88

【Portátil compatible】Lenovo Yoga C930 C920 910 S940 S730 S740 720-13IKB Lenovo Yoga 920 720 710 13 920-13IKB 720-13IKB 710-13IKB; ThinkPad T470 T470s T480 T480s T580 T580s T490 T490s T495 T495s T590 E480 E485 E580 E585 E490 E490s E495 E590 E595 P51s P52s P43s P53s A275 A475 A285 A485; ThinkPad L380 L390 L480 L490 L580 L590 X270 X280 X380 X390 X390 X395 Yoga.

【Compatible con】Lenovo Chromebook 100e 300e 500e Chromebook N23 c340 s330 s340 c630 Yoga; ThinkPad X1 Tablet 2nd 3rd Gen, ThinkPad X1 Carbon 5th 6th Gen, ThinkPad X1 Yoga 2nd 3rd Gen; Dell XPS 12 9250, 13 9370 9350 9360 9365, 15 9550; Dell Latitude 11 5175 5179, 12 5285 5289 7250 7255 7285, 13 7370; HP Elite x2 1013 G3 1012 G1; HP EliteBook 745 G5 x360 1040 G5 1030 G2 1020 G2; ASUS ZenBook 3 UX390 UX390U UX390UA and more USB-C laptops.

【Seguridad y robustez】: 65W USB-TYP-C cargador portátil universal la tecnología de chip IC incorporado tiene una variedad de funciones inteligentes que pueden prevenir sobrecorriente IC, voltaje de error IV, cortocircuito SC y sobrecalentamiento interno de IO. Certificación CE / FCC. Y equipado con cables de alta calidad con anillo magnético antiinterferencias. Es más seguro que otros adaptadores.

【Garantía de calidad】 -Probamos cada cargador para asegurar una fuerte conexión magnética. Utilizamos materiales de alta calidad para garantizar que el extremo del adaptador de corriente no se suelte cuando la computadora portátil se pliega repetidamente y el cable aún está intacto. ¡Tenemos un servicio postventa perfecto, garantía de devolución de dinero de 30 días / garantía sin preocupaciones de 12 meses y servicio al cliente amigable las 24 horas!

Cargador de portátil de 45w para Lenovo IdeaPad 100 110S 120S 300320 320S 330S 310 310S 510 510S 520710100-14IBY 310S-14IKB 330S-15IKB N22 N23 B50-50 S130 S145 V15 V110 V145 S145-14API € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Compatible con Lenovo Ideapad 100 100S 100-14 100-15 110-14 110-15 120 120S 520 520S 520-14 520 2-en-1 14520-15 520-15IKB 520S-14IKB 520S-14 520S-14IKB 710S 710S- 13IKB 710S-13ISK / Lenovo Chromebook N22 N23 (NO N23 Yoga) N42 N22P N24 N32 / Lenovo Flex 4 5 6: Flex 4-1470 4-1435 4-1480 4-1570 4-1580 4-1130; Flex 5-1470 5-1570 1480; Flex 6-11IGM 6-14IKB 6-14ARR / B50-10 B50-50; Cargador Lenovo Yoga

Compatible con Lenovo Ideapad 310 310S 310-14 310-14IKB 310-14IAP 310-15 310-15ISK 310-15IKB 310-15ABR 310 Touch-15IKB 310-15IAP 310S-14AST 310S-14ISK 320-14 320-14ISK 320-14IKB 320 -15 320-15IAP 320-15IKB 320-15AST 320-15ABR 320-15IKBN 320-15IAP 320-17 320-17IKB 320-17ISK 320S 320S-14IKB 320S-15 320S-15IKB 320S-15IS 330 330-15IGM 330-14IKB 330 -15IKB 330-14AST 330-15AST 330-17IKB 330-17AST 330s 330S-15ARR 330S-15IKB 510 510-15 510-15IKB 510-15ISK 510s 510S-14ISK, cargador Lenovo Ideapad

P / N compatible: 5A10H42921 5A10H42923 5A10H43625 5A10H43630 5A10H43632 PA-1450-55LL PA-1450-55LN PA-1450-55LR 5A10H42923 5A10H42919 5A10H43630 5A10H425 ADL 5A45W-ADL45W-ADL

Seguridad: CE, FCC, certificación RoHS, protección contra sobretensión, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecorriente. Producido y vendido directamente por fábricas profesionales.

Amazon.es Features LENOVO IDEAPAD 100-15IBD|LENOVO IDEAPAD 330-15ARR

KFD 65W 20V Cargador Portátil Adaptador para Lenovo IdeaPad 310 320 330 510 130 520 530s ADL45WCC ADLX65CCGE2A S145 V145 L340 S540 S530 S130 310-15ABR 310-15isk 510-14AST 100-15ibd D330-10IGM 3,25A € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Entrada: 100-240V 50-60Hz, Salida: 20V 3.25A, 65W Max ,Tamaño de conector : 4.0x1.7mm ( Tienes que prestar atención al que si el tamaño esté corresponte a su original)

Adaptador de corriente para Lenovo IdeaPad 110 110-14IBR 110-15IBR 110-15ISK 110-17ISK 110-17IKB 110-17ACL 120S 120S-11IAP 120S-14IAP 120S-14IAP 310-151SK 310-15ABR 310-15IKB 310-15ISK 320-17IKB 510-15IKB 510-15ISK 510S-14ISK 710S-13ISK, Lenovo Yoga 710 710-11IKB 710-11ISK 710-14IKB 710-14ISK 710-15ISK, P/N: ADL45WCC ADP-45DW PA-1450-55LL PA-1650-20LL ADLX65CCGU2A ADLX65CDGU2A ADLX65CLGU2A ADLX65CDGG2A ADLX65CDGC2A ADLX65CDGB2A 5A10H42919 5A10H42921 5A10H42923 5A10H43625 5A10H43630 5A10H43632

Cargador Portátil para Lenovo IdeaPad 100, 110s, 120, 120s, 130, 130s, s130, 310, 320, 320s, 330, 330s, 510, 510s, 520, 530s, 710s Plus, 720s, B50-10, 530-14ikb, Lenovo Chromebook N22, N23, N42, N22-20 Touch, N42-20, Chromebook-100s, Lenovo Flex 4 1130, 1435, 1480, 1580, 1470, 1570; Flex 5 1470, 1570, Flex 6 6-14ARR 6-11IGM 6-14IKB; Lenovo 80TJ 80XM 81A4 81A5 81CW 81CX 80MJ 80QN 80QQ 80R9 80S6 80SA 80SB 80SF 80SM 80ST 80T7 80TV 80TX 80U0 80U3 80UD 80UR 80V4 80V5 80V6 80VE 80VK 80WG

Adaptador Ordenador para Lenovo PA-1450-55LU ADL45WCG GX20L29354 ADP-45DW B ADP-45DW BA ADP-45DW A ADP-45DW C ADL45WCC ADL45WCH GX20K11838 GX20L23044 ADLX65CLGA2A ADLX65CLGB2A ADLX65CCGU2A ADLX65CDGU2A ADLX65CLGU2A ADLX65CDGR2A ADLX65CDGA2A ADLX65CDGE2A ADLX65CDGE2A ADLX65CLGE2A ADLX65CDGB2A ADLX65CLGC2A ADLX65CLGG2A ADLX65CLGK2A ADLX65CLGI2A ADLX65CLGR2A ADLX65CDGC2A

Peephet AC/DC Adapter Replacement Compatible For Lenovo IdeaPad 330 330-15IGM 330-15ARR 330-15IKB Touch 330-14IKB 330-14AST 330-15AST 330-17AST 8181DE Laptop Power Supply Charger PSU

Safety: Our Products are CE / FCC / RoHS certified, tested by the manufacturer to match and / or exceed the OEM specifications. OVP, OCP, SCP Protection (OVP: Over Voltage output Protection. OCP: Over Current output Protection. SCP: Short Circuit output Protection)

This Adapter is new replacement, not original.Please check compatible models list below to make sure your item will work!

If you have any problems please contact us by email before leaving negative feedback. We will answer as quickly as possible. Just give us description of the problem and we try to resolve it.

ATTNINE 20V 2.25A 45W Cargador Adaptador de portátil para Lenovo Ideapad 320 330 100-15IBD 320S-14IKB 320-15IKB 130-15AST S130 Yoga 710 11 14 15, 110 110s 510 510S 510 520 Miix 520 PA-1450-55LU € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Tamaño del conector: 4,0 x 1,7 mm (imagen de referencia); diámetro exterior: 4,0 mm, diámetro interior: 1,7 mm

Este adaptador 45w está disponible para Lenovo laptop charger yoga 710-15ikb Ideapad 330 330s 530s S530 s130 330-15IGM 330-17IKB 330-14AST 330-15ARR 330-17AST 330S-14AST 330S-14IKB 330S-15AST 330S-15IKB 530S-14ARR 530S-14IKB 530S-15IKB S130-11IGM S130-14IGM S530-13IWL Lenovo Yoga 710 710-11ISK 710-11IKB 710-14ISK 710-15ISK 710-14IKB 710-15IKB

Incluye una variedad de funciones inteligentes en caso de tensión IV incorrecta, cortocircuito SC, sobrecalentamiento interno io.No compre cargadores potencialmente inferiores o peligrosos que puedan dañar su portátil o peor.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con nosotros, ¡le responderemos dentro de las 24 horas! Si no está satisfecho con este producto o la fuente de alimentación está muy caliente o la luz indicadora parpadea de vez en cuando, deje de usar la fuente de alimentación inmediatamente y comuníquese con nosotros lo antes posible. Le proporcionaremos servicios de devolución o reembolso incondicional.

Lenovo IdeaPad 5 - Ordenador Portátil 14" FullHD (Ryzen 7 5700U, 16GB de RAM, 512GB SSD, AMD Radeon Graphics, Windows 10) Gris - Teclado QWERTY Español € 799.99 in stock 1 new from €799.99

Amazon.es Features Pantalla de 14" FullHD, 1920x1080 pixeles, IPS, 300nits, antirreflejos, 45% NTSC

Procesador AMD Ryzen 7 5700U (8C/16T, 1.8/4.3GHz, 4MB L2/8MB L3)

Memoria RAM de 16GB Soldered DDR4-3200

Almacenamiento de 512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe

Tarjeta gráfica integrada AMD Radeon Graphics

