Los 30 mejores Lego Guardianes De La Galaxia de 2021 – Revisión y guía

LEGO Super Heroes Aventura tras el arma de Thor, juguete de construcción inspirado en los Vengadores de Marvel, incluye minifiguras de Groot y Rocket (76102) € 99.99 in stock 2 new from €99.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Incluye 3 minifiguras: Thor, Rocket y Groot (versión adolescente)

La cápsula de escape cuenta con cabina abatible, techo desmontable y 2 cañones

La estación espacial cuenta con una fuente de energía cósmica, 2 bobinas de energía, función de revelación del arma y una Piedra del Infinito con soporte

La cápsula de escape se puede conectar a la Nave de los Guardianes del set Thanos: Batalla Definitiva (76107)

Recrea las emocionantes escenas del éxito cinematográfico de Marvel Super Heroes Vengadores: Infinity War

LEGO Super Heroes Thanos: Batalla definitiva, construcción con Nave de Juguete de los Vengadores, Incluye Minifiguras de Iron-Man, Gamora y Star-Lord (76107) € 159.90 in stock 6 new from €159.90 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Incluye 3 minifiguras: Iron Man, Star-Lord y Gamora; incluye también una gran figura de Thanos

La Nave de los Guardianes cuenta con cabina abatible para el vehículo espacial (y 2 minifiguras sentadas en él), parabrisas abatible, compartimento trasero que se abre con asientos para 2 minifiguras, techo desmontable y espacio para el Guantelete del Infinito en su soporte, 2 cañones, alas ajustables y un punto de conexión para la cápsula de minería incluida en el set Aventura tras el Arma de Thor (76102)

El vehículo espacial cuenta con asientos para 2 minifiguras, puntos de conexión para las armas de Star-Lord y Gamora, y una espada desmontable

La gran figura de Thanos incluye un Guantelete del Infinito dorado (con puntos de conexión para la Piedra del Infinito incluida y las otras 5 Piedras del Infinito coleccionables), un soporte para el guantelete y una espada

Cambia la mano izquierda de Thanos por el Guantelete del Infinito; armas incluidas: 2 pistolas láser de Star-Lord y espada de Gamora READ Los 30 mejores Carcassone Juego De Mesa de 2021 - Revisión y guía

LEGO Iron Man: Sala de Armaduras € 64.99

€ 45.48 in stock 26 new from €45.48

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Incluye 6 minifiguras del universo Marvel: Iron Man MK 1, Iron Man MK 5, Iron Man MK 41, Iron Man MK 50 y dos Outriders.

Este juguete de superhéroes para construir contiene un laboratorio de Iron Man con módulos desmontables que se pueden combinar y apilar de muchas maneras diferentes para crear experiencias de juego alternativas.

El laboratorio de Iron Man incluye una plataforma giratoria con 2 brazos robóticos articulados; una mesa con una pantalla de color azul translúcido, silla para una minifigura y taza; un módulo de cocina con licuadora para preparar batidos para construir y taza; un módulo de armería con un cañón, una potente mochila propulsora y un elemento que representa el rayo de energía para las minifiguras; un módulo de almacenamiento de herramientas con llave inglesa; módulos para guardar las armaduras de Iron Man; una antena de radar; barreras de seguridad; y un extintor y 2 elementos que representan las llamas.

Conecta los módulos en círculo para crear una zona protegida o una prisión para los villanos.

Este set de superhéroes incluye también una armadura Igor, que cuenta con una cabina abatible para una minifigura y con brazos y piernas articulados, así como un robot articulado con ruedas para dar cabida al juego creativo.

LEGO Marvel Super Heroes - Guardians of the Galaxy: The Thanos Threat out of stock Check Price on Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Language Inglés

LEGO Marvel Super Heroes - Milano Vs. Abilisk, Juguete de Construcción de Aventuras con Nave de los Guardianes de la Galaxia (76081) € 199.90 in stock 2 new from €199.90 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Star-Lord et ses improbables alliés affrontent l’Avilis dans une bataille spatiale épique

comprenant le vaisseau Milano avec deux fusils à tenons

Le monstre Avilis comprend des tentacules mobiles et une bouche qui s'ouvre pour rejouer une mission de sauvetage risquée.

LEGO Marvel Super Heroes: Black Panther - Trouble in Wakanda out of stock Check Price on Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Language Inglés

Taserface con cañón LEGO Minifigure Guardianes de la Galaxia € 21.90 in stock 1 new from €21.90

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Se entrega desmontado y listo para montar. (suelto, sin embalaje original)

Exclusiva figura de LEGO auténtica

Mide 5 cm de alto

De LEGO Set 76079

LEGO Super Heroes - Vengadores: Ataque en Moto, Juguete de Construcción de Vehículo para Recrear al Aventuras de los Superhéroes, Incluye Minifiguras de Black Panther y Thor (76142) € 61.37 in stock 6 new from €54.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Invita a los fans de Black Panther, el personaje Marvel, a vibrar de emoción con los superhéroes que les apasionan. Este set de acción a toda velocidad por tierra y por aire cuenta con 3 fantásticas minifiguras y fabulosas armas que activarán su imaginación durante incontables horas de juego en grupo e individual.

Con 3 minifiguras: Black Panther, Thor y un agente de AIM (novedad en enero de 2020), la chulísima moto de Black Panther, un arsenal de armas y 2 contenedores de sustancias letales, todo está a punto para que den comienzo las superaventuras de superhéroes.

Los peques podrán conducir la moto de Black Panther a toda velocidad y enfrentarse con él al malvado agente de AIM, que se ha lanzado en picado con su mochila propulsora para robar los letales contenedores. El agente tiene numerosas armas, ¡pero Thor entra en escena para equilibrar la batalla!

Este popular juguete de construcción LEGO es un fantástico regalo para niños a partir de 6 años y para fans de Marvel Vengadores Black Panther de cualquier edad. Se arma de una manera muy sencilla y se puede combinar fácilmente con otros sets LEGO Marvel.

Con sus aproximadamente 14 cm de longitud, la moto de Black Panther ofrece las emociones de alta velocidad de la saga Marvel Vengadores a gran escala. Armada con 2 cañones que disparan, esta chulísima supermoto monoplaza con espacio para una minifigura LEGO está preparada para la acción.

LEGO Super Heroes - Guardianes de la Galaxia, Rescate en la Nave Espacial Milano (76021) € 299.99 in stock 1 new from €299.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Participa en el combate definitivo contra el malvado Ronan junto a los Guardianes de la Galaxia

Ayuda a Star-Lord a plantar cara a Ronan con el set Rescate en la Nave Espacial Milano de LEGO Super Heroes usando el Centinela de Hadrones contra el Arma Universal de Ronan

Incluye 5 minifiguras con diferentes armas y accesorios: Star-Lord, Gamora, Drax, Ronan y el sakaarano

LEGO Marvel Super Heroes - Ataque de Ravager, Juguete de Construcción de Aventuras de los Guardianes de la Galaxia (76079) € 52.87 in stock 5 new from €52.87

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Juego educativo

Juego de construcción

Para niños de 6 a 12 años

LEGO Super Heroes - Quinjet Definitivo de los Vengadores, Avión de Combate para Recrear las Aventuras de los Avengers (76126) € 144.45

€ 139.00 in stock 8 new from €139.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Este set de superhéroes para construir incluye 6 minifiguras del universo Marvel (novedad en marzo de 2019): Viuda Negra, Ojo de Halcón, Rocket, Thor y 2 Chitauri.

El modelo Marvel del Quinjet Definitivo cuenta con cabina abatible para una minifigura, 2 cañones, compartimento de pasajeros que se abre con asientos para 2 minifiguras y bastidores de armas, compartimento trasero que se abre con un cañón rápido de 6 disparos desplegable y una trimoto armada, alas ajustables y rotores giratorios.

La trimoto armada cuenta con asiento para una minifigura y 2 cañones.

Armas incluidas: 2 varas de energía de Viuda Negra, arco y flecha de Ojo de Halcón, cañón de Rocket y 2 blásteres de los Chitauri para dar cabida al juego creativo.

Las minifiguras LEGO de Viuda Negra, Ojo de Halcón, Rocket y Thor decoradas con el traje del equipo Vengadores son novedad en marzo de 2019.

Baby Groot Llavero (Conjunto de 4) - Figura de acción de la película clásica - Perfecto como Regalo - I Am Groot € 17.98

€ 15.95 in stock 2 new from €14.00

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features I AM GROOT - Consigue el personaje de la clásica película. Baby Groot derrite los corazones con su apariencia. ¡Una visita obligada para cualquier fan!

CLÁSICO - Valor de reconocimiento del 100%. El personaje de la película parece original y fiel a los detalles. Un verdadero punto de atracción!

UNIVERSAL APLICABLE - Ya sea en un llavero, en una llave de coche o como una figura decorativa. La pequeña figura como llavero luce genial en todas partes y definitivamente se destaca.

PERFECTO COMO REGALO - La figura es ideal como regalo para todas las ocasiones. ¡El destinatario estará muy feliz por eso!

PROMESA DE SATISFACCIÓN - ¿no estás 100% satisfecho con el llavero? A continuación, envíe la figura de forma gratuita y recupere su dinero sin ningún tipo de peros o peros. ¡A mansalva! Sede de la compañía en Alemania.

LEGO Minifigura de bebé Groot (Sonrisa) : Guardianes de la Galaxia Vol. 2 € 12.45 in stock 1 new from €12.45 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Part Number SH389 Is Adult Product Language Inglés

LEGO Super Heroes - Vengadores: Derribo del Camión, Set de Construcción de Aventuras de Superhéroes, Incluye Minifiguras de Capitán América y Ojo de Halcón (76143) € 44.99 in stock 22 new from €39.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ¡Haz que tu pequeño superhéroe viva la emoción de la saga Marvel Vengadores! Este set con el Capitán América y Ojo de Halcón contiene alucinantes vehículos, minifiguras y toda la acción que adoran los niños. Es fantástico para jugar y decorar.

Con 4 minifiguras (novedad en enero de 2020): Capitán América, Ojo de Halcón y 2 agentes de AIM, además de una trimoto, un dron y un camión de los Vengadores (¡con su arma oculta!), los peques pueden crear legendarias escenas de batalla con superhéroes como protagonistas.

Desde crear sus escenas cinematográficas favoritas hasta inventar sus propias aventuras, los fans de la saga Marvel Vengadores pueden usar este juego de infinitas maneras diferentes. Con tantas características alucinantes y tantos personajes geniales, todo puede suceder.

Un fantástico regalo para pequeños superhéroes a partir de 7 años y para niños que quieran ampliar su colección de juegos LEGO Marvel Vengadores. Se arma fácilmente y anima a divertirse sin fin usando la imaginación.

El camión de los Vengadores, que mide aproximadamente 17 cm de longitud y 11 cm altura con el cañón que dispara desplegado, proporciona a los niños la diversión del mundo de los superhéroes… ¡a gran escala! Ideal para enfrentarse a los agentes de AIM o para combinarlo con otros sets LEGO Marvel. READ Los 30 mejores Llavero One Piece de 2021 - Revisión y guía

LEGO Super Heroes - Guardianes de la Galaxia, Combate contra el Destructor Estelar (76019) € 99.95 in stock 1 new from €99.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Ayuda a Star-Lord a proteger el valioso orbe con el Destructor Estelar

Enfréntate a la necronave del sakaarano del lado de Star-Lord con el set Combate contra el Destructor Estelar de LEGO Super Heroes. El Destructor Estelar cuenta con modos de persecución/frenada

Incluye 3 minifiguras con diferentes armas y accesorios: Star-Lord, el sakaarano y un oficial de Nova. El Destructor Estelar cuenta con cabina abatible, 2 misiles y alas ajustables para adoptar las posiciones de persecución y frenada

LEGO Exploradores del Reino Cuántico € 69.99 in stock 5 new from €61.36

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Incluye 3 minifiguras LEGO Marvel Super Heroes: Ant-Man, The Wasp y Ghost

El vehículo cuántico cuenta con cabina abatible para una minifigura con forma de ojo de insecto, 2 brazos de insecto ajustables, 2 cañones, 2 motores ajustables y 3 tubos de escape

Ajusta los motores para cambiar a los modos de despegue, vuelo y flotación

Armas incluidas: pistola encogedora de Ant-Man y 2 ráfagas de poder de Ghost

Accesorios incluidos: un trofeo dorado y las alas de The Wasp

LEGO Autobús Noctámbulo € 39.99

€ 26.00 in stock 71 new from €26.00

2 used from €24.18

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Incluye 3 minifiguras LEGO Harry Potter (novedad en junio de 2019): Harry Potter, Stan Shunpike y Ernie Prang.

Este autobús LEGO de 3 pisos cuenta con un panel lateral abisagrado abatible y un techo desmontable para abrir al máximo las posibilidades de juego.

Incluye también una cama que se desliza y una lámpara colgante que se mueve cuando el autobús gira y da un viraje brusco.

La cabeza reducida parlanchina y el arcón de Harry Potter, que contiene una varita, una carta, una chocolatina y un frasco de poción, añaden más dosis de acción e invitan a jugar y usar la imaginación.

El Autobús Noctámbulo mide más de 16 cm de altura, 16 cm de longitud y 6 cm de ancho.

LEGO Ninjago: Masters of Spinjitzu - Skybound S6 out of stock Check Price on Amazon

Amazon.es Features Language Árabe

LEGO 92177 Ideas Barco en una Botella Set de Construcción de Coleccionistas con Soporte para Exposición para Niños +12 años € 69.99 in stock 9 new from €69.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Contiene una botella que se construye con ladrillos LEGO, un buque y un expositor

La botella cuenta con un detallado corcho para construir con un elemento que representa un sello de cera (novedad en febrero de 2018) y más de 280 elementos de color azul translúcido que representan el agua en su interior

El buque cuenta con cubierta elevada a popa, camarote del capitán, 6 cañones, 3 mástiles, cofa y diferentes elementos, como velas impresas y la bandera del barco

El expositor cuenta con una placa con el nombre del barco, “Leviathan”, una “brújula” integrada (no funciona de verdad) con una detallada rosa de los vientos y aguja giratoria dorada, 2 esferas terrestres y detalles dorados

Incluye también un folleto con instrucciones de construcción e información sobre el fan creador del set y los diseñadores de LEGO

LEGO 75300 Star Wars Caza Tie Imperial Juguete de Construcción con Mini Figuras de Stormtrooper y Piloto de Saga Skywalker € 39.99

€ 36.95 in stock 41 new from €36.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Cuando los fans tengan en las manos el juego construible Caza TIE Imperial (75300), poseerán su propia versión para construir con ladrillos LEGO (capaz de disparar) de la icónica nave y podrán recrear escenas de la trilogía clásica de Star Wars

Además de 2 mini figuras LEGO Star Wars: un piloto de caza TIE con una pistola bláster y un soldado de asalto con un bláster, incluye también una figura LEGO de un droide de protocolo NI-L8 para interpretar grandes aventuras

El caza TIE está equipado con cabina abatible para una mini figura LEGO y 2 cañones automáticos que prometen acción a raudales

Adecuado para construir a solas o para compartir la diversión con amigos y familiares, este set es el óptimo regalo de cumpleaños, obsequio de Navidad o premio sorpresa para niños creativos y fans de Star Wars a partir de 8 años

Mide aproximadamente 17 cm de altura, 14 cm de longitud y 15 cm de anchura. Sus dimensiones convierten al modelo en una llamativa pieza de exposición que quedará impresionante en la habitación de cualquier peque entre sesiones de juego y batallas

LEGO Marvel Super Heroes - Capitana Marvel Ataque de los Skrulls, Nave de juguete para construir inspirado en la película (76127) € 44.99 in stock 9 new from €44.28 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Este set de construcción de juguetes basado en la Capitana Marvel incluye 3 minifiguras, la Capitana Marvel, Nick Furia y Talos; incluye también una figura LEGO de la gata Goose

El Quinjet de colección LEGO Marvel cuenta con cabina abatible para dos minifiguras, alas ajustables, 2 lanzamisiles y una bodega trasera que se abre con espacio para la gata

Dispara 4 misiles a la vez con cada uno de los lanzamisiles de este modelo LEGO Marvel

Armas de juguete para superhéroes incluidas: elementos que representan la poderosa energía de la Capitana Marvel y cañón de Talos

Recrea las emocionantes escenas de la película de la Capitana Marvel con este trepidante set de superhéroes

Lego Minifigura de Guardianes de la Galaxia STAR-LORD - de Set 76019 € 60.11 in stock 1 new from €60.11 Check Price on Amazon

Amazon.es Features LEGO Guardian de la Galaxia 76019 Set

**Incluye solo la minifigura de Star Lord – no el juego completo**

Viene con chorros, pistolas y bola de plata.

LEGO 71747 Ninjago Aldea de los Guardianes Juguete de construcción con Mini Figuras de Ninja Cole y más para Niños +8 años € 54.99 in stock 38 new from €42.86

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features El set de construcción LEGO NINJAGO Aldea de los Guardianes (71747) incluye una guarida en la jungla detalladísima e interactiva para que los niños recreen alucinantes escenas de combate.

Contiene 5 mini figuras: Cole de la Isla, Jay de la Isla, Kai de la Isla, el Jefe Mammatus y el Guardián Trueno, todas equipadas con fantásticas armas de la serie para televisión LEGO NINJAGO.

El juego ninja cuenta con una celda en el interior de la cabeza del dragón, una peligrosa trampa que parece una inofensiva hoja, cañones ocultos y un pilar de piedra que puede separarse en 3 personajes.

Este juego de 632 piezas ambientado en una isla proporciona una divertida experiencia de construcción para mayores de 8 años y es un regalo de cumpleaños o Navidad que apasionará a los pequeños fans de los ninja.

La Aldea de los Guardianes mide aproximadamente 22 cm de altura, 19 cm de longitud y 29 cm de anchura: un set que seguro impresionará a los amigos de tu peque cuando lo vean expuesto en su habitación.

LEGO 76175 Marvel Spider-Man Ataque a la Guarida Arácnida, Playset con Superhéroes Spider-Man, Duende Verde y Venom € 83.94 in stock 44 new from €70.59

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Los superhéroes adolescentes encontrarán todo lo que necesitan en el set LEGO Marvel Spider-Man Ataque a la Guarida Arácnida (76175), la primera versión LEGO del cuartel general de alta tecnología del emblemático lanzatelarañas.

Incluye figuritas de Spider-Man, el Duende Verde y Venom, un PC, una PlayStation, un juego de baloncesto, un monopatín con rampa, una zona de bebidas, una cámara, un kit de entrenamiento, una moto, el traje de Iron Spider, armas y una cárcel.

Los jóvenes superhéroes jugarán partidas de videojuegos con Spider-Man en su cuartel general. Cuando 2 supervillanos entren por la fuerza, tendrán que enfrentarse a ellos.

Un regalo de cumpleaños, de Navidad o “porque sí” óptimo para fans de las películas de Marvel a partir de 8 años que quieran destacar entre la multitud con el primer set LEGO del cuartel general de Spider-Man.

El espectacular cuartel general de Spider-Man mide aproximadamente 14 cm de altura, 41 cm de longitud y 17 cm de anchura, y combina genial con otros sets LEGO Marvel Spider-Man.

LEGO Super Heroes - Guardianes de la Galaxia, misión de huida (76020) € 159.90 in stock 2 new from €159.90 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Lanza un contraataque con Groot en las minas de Knowhere

Ayuda a Groot y a Rocket Raccoon a huir con el set Misión de Huida de LEGO Super Heroes Cuenta con estación y cápsula de minería, torre y bazooka con función de disparo

Incluye 3 minifiguras con diferentes armas: Rocket Raccoon, el sakaarano y Nébula; incluye también una figura de Groot

LEGO 75301 Star Wars Caza ala-X de Luke Skywalker Juguete de Construcción con Mini Figuras de Princesa Leia y R2-D2 Droide € 49.99

€ 44.99 in stock 32 new from €44.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Recrea las escenas de la trilogía clásica de Star Wars con el set Caza Ala-X de Luke Skywalker (75301), un óptimo juguete de construcción para niños que contiene una versión para construir con ladrillos LEGO de la emblemática nave

Incluye mini figuras LEGO de Luke Skywalker, la Princesa Leia y el General Dodonna, cada una con armas (incluida la espada láser de Luke), así como una figura LEGO del droide R2-D2 para interpretar aventuras

El Ala-X cuenta con cabina abatible para una mini figura LEGO, espacio para R2-D2, alas que se pueden colocar en posición de ataque con solo tocar un botón, tren de aterrizaje retráctil y 2 cañones automáticos

Divertido de construir y genial para jugar a solas o en grupo, este juguete de construcción es estupendo como obsequio de cumpleaños, regalo de Navidad o premio sorpresa para niños creativos y fans de Star Wars a partir de 9 años

Esta maqueta de construcción de un caza estelar mide aproximadamente 8 cm de altura, 31 cm de longitud y 28 cm de anchura, y quedará óptimo cuando tu peque la exponga en su habitación después de cada sesión de juego hasta la siguiente misión

LEGO Guardianes de la Galaxia NOVA COP Oficial Minifigura de 76019 Set (Embolsado) € 12.53 in stock 1 new from €12.53 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Lego - Minifigura coleccionable de oficial de NOVA COP

Juego dividido de 76019

**Nota: esto es solo para 1 minifigura, no el juego completo**

LEGO tbd-IP-LSW1-2021 € 12.69 in stock 66 new from €8.19 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Los niños pequeños podrán interpretar el papel del héroe rebelde de Star Wars en sus propias historias y construir rápidamente esta versión LEGO Microfighters del Halcón Milenario de la trilogía clásica de Star Wars

El set Microfighter: Halcón Milenario (75295) cuenta con un asiento para la minifigura LEGO de Han Solo y está equipado con 2 cañones que pondrán en marcha el juego creativo y la diversión Han Solo trae también una pistola bláster

Este juego construible combina genial con el set Microfighters: AT-AT vs Tauntaun (75298) para disfrutar de más opciones de juego todavía

Fácil de construir (y de reconstruir después de las batallas), este resistente juguete de construcción de 101 piezas es el mejor regalo de cumpleaños, obsequio de Navidad o sorpresa divertida para niños creativos a partir de 6 años

El Microfighter mide aproximadamente 4 cm de altura, 8 cm de longitud y 7 cm de anchura: un tamaño compacto óptimo para meterlo en la mochila de tu peque, listo para jugar durante los viajes READ Los 30 mejores Ant-Man de 2021 - Revisión y guía

LEGO 31115 Creator 3en1 Meca Minero Espacial Robot Cargador Cuadrúpedo Juguete de construcción con Mini Figura de Alien € 24.99 in stock 54 new from €20.55

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Los niños creativos pueden usar el meca de juguete para competir contra un extraterrestre por la posesión de los cristales o recorrer la galaxia en un robot cargador cuadrúpedo, ¡o librar batallas espaciales con un meca bípedo!

El Meca Minero Espacial articulado cuenta con una sierra circular, una mochila propulsora y diferentes expresiones faciales, mientras que tanto el robot cargador cuadrúpedo como el meca bípedo vienen acompañados de un piloto robótico.

Con sus 327 piezas, este set LEGO Creator 3en1 ofrece una gratificante experiencia de construcción a apasionados del espacio de 7 años o más y es óptimo como regalo de cumpleaños o Navidad.

Este meca de juguete mide aproximadamente 15 cm de altura: un tamaño portátil fantástico para jugar en casa o sobre la marcha.

Crea aventuras aún más emocionantes combinándolo con otros sets LEGO Creator 3en1: León Salvaje (31112), Transporte de Coches de Carreras (31113), Supermoto (31114), Casa del Árbol en la Sabana (31116) y Casa Surfera en la Playa (31118).

LEGO Bosque Prohibido: El Engaño de Umbridge € 29.99

€ 28.49 in stock 63 new from €24.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Este popular juguete basado en Harry Potter y la Orden del Fénix estimula el pensamiento creativo de los niños, desarrolla sus habilidades de resolución de problemas y les propone divertirse recreando aventuras en el Bosque Prohibido convertidos en jóvenes magos y brujas.

Los fans de Harry Potter harán que la magia cobre vida con 3 minifiguras (Harry Potter, Hermione Granger y Dolores Umbridge), 2 centauros, el gigante Grawp articulado, y un árbol que se abre y guarda en su interior un farol, un hueso y una pierna de pavo.

Implica y entretén a tu peque con un viaje por el Bosque Prohibido en el que encontrará un árbol que se abre con sorpresas en su interior, criaturas mágicas, ¡y un complot para acabar con la cruel Dolores Umbridge de una vez por todas!

El set LEGO Harry Potter Bosque Prohibido: El Engaño de Umbridge (75967) es un popular regalo de cumpleaños para niños a partir de 8 años con pasión por los juegos de acción y los divertidos juguetes de construcción con ladrillos.

El árbol, cerrado, mide aproximadamente 12 cm de altura y Grawp tiene una altura aproximada de 13 cm: estas mágicas maquetas a gran escala crean el ambiente perfecto para las aventuras de los niños y quedan genial expuestas en sus habitaciones.

