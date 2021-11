Inicio » Juguete Los 30 mejores Lego Duplo Tren de 2021 – Revisión y guía Juguete Los 30 mejores Lego Duplo Tren de 2021 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Lego Duplo Tren veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Lego Duplo Tren disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Lego Duplo Tren ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Lego Duplo Tren pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



LEGO 10875 Duplo Town Tren de mercancías, Juguete de Construcción para Niños y Niñas 2 años con Grúas, Barco, 3 Figuras € 124.36

Amazon.es Features Incluye figuras LEGO DUPLO del maquinista del Tren de Mercancías, un capitán y un dependiente, así como una figura de una gaviota.

Cuenta con una locomotora Push-&-Go para construir con luz y sonido, 2 vagones de mercancías con función de descarga, 5 ladrillos de acción codificados por colores, un muelle con una pequeña grúa y un barco, una gran grúa, una cafetería, una estación de carga

descarga y 24 segmentos de vía con cambios de agujas, pendientes, un cruce y paradas.

Accesorios incluidos: un surtidor de gasolina, una cafetera, una taza, una chocolatina, una botella de leche, una red de pesca, pan, plátanos, un paquete, una caja registradora, una llave inglesa, pescado y un menú.

El bebé podrá poner el tren en marcha empujándolo suavemente hacia adelante o hacia atrás, y detenerlo colocando su mano firmemente sobre la locomotora.

LEGO 10874 Duplo Town Tren de Vapor, Juguete de Construcción Educativo con Ladrillos para Niños y Niñas 2 años € 64.99
€ 46.05

€ 46.05 in stock 48 new from €46.05

Amazon.es Features Incluye figuras LEGO DUPLO de un maquinista y un niño; incluye también una ardilla.

Cuenta con una locomotora Push-&-Go para construir con luz y sonido, un vagón de pasajeros, 5 ladrillos de acción codificados por colores, una estación ferroviaria, un volquete de carbón, un árbol y 16 segmentos de vía.

Accesorios incluidos: una lata de combustible, un maletín, pan y una pala.

El bebé podrá poner el Tren de Vapor en marcha empujándolo suavemente hacia adelante o hacia atrás, y detenerlo colocando su mano firmemente sobre la locomotora.

Enseña a tu pequeño a colocar y mover los 5 ladrillos de acción de colores por las vías para que el tren siga sus instrucciones y haga sonar la bocina, encienda las luces, reposte, cambie de sentido o se detenga.

LEGO 10872 Duplo Town Puente y vías ferroviarias, Juguete de Construcción para Niños y Niñas +2 años € 30.86

Amazon.es Features Incluye una figura LEGO DUPLO de un obrero con accesorios que representan una pala y un maletín.

Contiene 8 tramos de vía rectos, 4 tramos en pendiente para crear el puente y un ladrillo de acción amarillo para el sonido de la bocina.

Usa este set con el Tren de Vapor (10874) o el Tren de Mercancías (10875) para ampliar las posibilidades de tu colección de trenes LEGO DUPLO.

Enseña a tu pequeño lo fácil que es colocar el ladrillo de acción amarillo en la vía para que cualquier tren LEGO DUPLO compatible, como el Tren de Vapor (10874) o el Tren de Mercancías (10875), haga sonar la bocina.

Las vías incluidas en este set son compatibles con la actual colección de trenes LEGO DUPLO de tu pequeño.

LEGO 10882 Duplo Town Vías ferroviarias, Juguete de Construcción para Niños de +2 años, Accesorios para Trenes € 19.99

Amazon.es Features Cuenta con una vía recta y 10 vías curvas, así como 2 paradas, 2 cambios de agujas, un paso a nivel y un ladrillo de acción rojo para detener el tren.

Usa este set con el Tren de Vapor (10874) o el Tren de Mercancías (10875) para ampliar las posibilidades de tu colección de trenes LEGO DUPLO.

Enseña a tu pequeño en edad preescolar lo fácil que es colocar el ladrillo de acción rojo en la vía para hacer que cualquier tren compatible, como el Tren de Vapor (10874) o el Tren de Mercancías (10875), se detenga al pasar por encima.

Las vías de tren de juguete incluidas en este set son el regalo perfecto para los aficionados a los trenes LEGO DUPLO, y son compatibles con la colección actual de trenes LEGO DUPLO de tu hijo (los ladrillos de acción no son compatibles con los anteriores trenes DUPLO).

Los productos LEGO DUPLO se diseñan específicamente para ser divertidos y fáciles de usar en las manos de los más pequeños. READ Los 30 mejores Dead Of Winter La Larga Noche de 2021 - Revisión y guía

LEGO 10847 Duplo Tren de los números, Juguete Educativo con Ladrillos Grandes para Aprender a Contar para Bebés +1,5 años € 19.74

Amazon.es Features Incluye dos figuras LEGO DUPLO de niños; incluye también una figura de un gato

Cuenta con una locomotora para construir y tres vagones

Incluye ladrillos decorados con los números del 0 al 9

Usa los ladrillos decorados para enseñar a tu hijo los números y a contar

Este set fomenta las habilidades de construcción e interpretación

LEGO 10954 Duplo My First Tren de los Números: Aprende a Contar, Juguetes Educativos para Bebés +1.5 Año con Mini Figuras € 22.61

Amazon.es Features Estos juguetes educativos para bebés de 1,5 año y más son una nueva versión del icónico Tren de los Números con más diversión de aprendizaje colorida que nunca

El tren LEGO DUPLO My First My First Tren de los Números: Aprende a Contar cuenta con 10 ladrillos numéricos que se ponen en los vagones del tren de juguete

Incluye mini figuras LEGO DUPLO de niño, niña y perro para inspirar imaginativas historias; mientras los niños juegan, también descubren colores y números

Los niños mejoran sus habilidades motoras mientras juegan con este juguete educativo para niños pequeños y cargan, descargan, apilan y clasifican los ladrillos numéricos

Con sus adorables personajes y sus ladrillos coloridos y fáciles de manejar, el tren de números es un regalo ideal como juguete para bebés de 1 .5 años

LEGO 10941 Duplo Disney Tren de Cumpleaños de Mickey y Minnie, Tren de Juguete para Niños, Incluye a Pastel y Globos de Cumpleaños € 29.55

Amazon.es Features El Tren de Cumpleaños de Mickey y Minnie LEGO DUPLO su motricidad fina mientras construyen y juegan con el tren, aprenden a reconocer los números mientras apilan los ladrillos y desarrollan su conciencia social y sensibilidad emocional mientras interpretan historias con los personajes Disney.

Para mayores de 2 años. Este excepcional regalo convertirá el cumpleaños de cualquier bebé en una celebración memorable.

El tren mide aproximadamente 15,5 cm de altura, 35,5 cm de longitud y 13,5 cm de anchura. Este versátil juguete de construcción para bebés ofrece la oportunidad de jugar de muchas formas distintas y muy entretenidas.

Diseñado por expertos, incluye elementos que las manitas de tu bebé podrán coger y colocar fácilmente, así como divertidos accesorios que estimulan el juego de interpretación: una guitarra, globos flexibles, regalos y un vestido de tela para Minnie.

Las sencillas instrucciones impresas permiten a los papás compartir una agradable experiencia de construcción con sus peques.

LEGO 10956 Duplo Town Parque de Atracciones con Tren de Juguete, Set de Construcción para Niños +2 Años € 105.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El juguete de construcción LEGO, juguete para niños de 2 años y más, cuenta con 2 toboganes, un carrusel mecánico y una noria giratoria con 3 cabañas de colores

También cuenta con un tren LEGO DUPLO para empujar y accesorios como perritos calientes, helado, cámara, globos, cupcakes, escoba y un oso de peluche

Incluye 7 personajes DUPLO: 2 mujeres, 1 hombre y 4 niños para fomentar el juego de roles creativo sin fin y el desarrollo de habilidades sociales

Este juguete educativo grande, colorido y detallado para niños pequeños fortalece las habilidades motoras finas y es un regalo estupendo para niños en edad preescolar

Incluso hay una luz "arcoíris" que cambia de color (3 pilas LR44 incluidas)

LEGO 10894 Duplo Toy Story Tren de Toy Story, Juguete de Construcción para Niños y Niñas +2 años € 33.79

Amazon.es Features Incluye 2 figuras LEGO DUPLO: Woody y Buzz Lightyear con alas desmontables.

Contiene un tren de vapor LEGO DUPLO con techos que se abren y un cactus independiente.

Accesorios incluidos: una cámara acorazada, un lazo, ladrillos decorados con dinero y un póster de se busca para dar lugar a fantásticas historias.

Ayuda a tu peque a dominar las habilidades básicas de construcción con el set para bebés Disney

Pixar Tren de Toy Story. ¡Es muy fácil de construir!

LEGO 11014 Classic Ladrillos y Ruedas Juego de construcción para Niños de +4 años con Coche, Tren, Autobús, Robot y más € 49.99
€ 39.79

€ 39.79 in stock 70 new from €39.79

Amazon.es Features Los niños y sus amigos y familiares podrán sacar su lado creativo con 9 juguetes para construir y una vistosa selección de ruedas, ladrillos y elementos que ponen la imaginación al volante.

¿Qué contiene la caja

Lo necesario para construir un coche, un tren, un autobús, un robot, una cebra patinadora, un coche de carreras, un conejito en silla de ruedas, un pato rodante y un mono sobre un monopatín-plátano, ¡y más ladrillos LEGO!

Este set de construcción de juguetes de alta calidad está repleto de ideas creativas para disfrutar de gratificantes experiencias de construcción y juego. Para continuar con la diversión creativa, tu peque podrá combinarlo con otros sets LEGO.

El juego LEGO Classic Ladrillos y Ruedas (11014) es un impresionante regalo para cualquier ocasión, apto para niños y niñas a partir de 4 años.

LEGO 10948 Duplo Town Aparcamiento y Autolavado, Parking para Coches de Juguete para Niños 2 Años con Mini Figuras € 109.99
€ 104.67

€ 104.67 in stock 45 new from €86.45

Amazon.es Features Este juego de parking para coches de juguete para niños +2 años cuenta con un túnel de lavado con una cortina de "limpieza" de tela y aparcamiento en la azotea

Los espacios de estacionamiento cuentan con rampa y barrera móvil; también hay una estación de carga y una máquina expendedora de billetes para disfrutar de más historias

Incluye 2 coches de juguete, 1 con una función de grúa mecánica y una caravana con un techo abatible para 3 figuras y equipo de tienda en el techo

Los espacios para aparcar cuentan con rampa y barrera móvil; también hay una estación de carga y una máquina expendedora de billetes para disfrutar de más juegos de rol

Los niños jugarán con un set de coches que incluye 4 mini figuras DUPLO: 2 hombres, una abuela y un niño, además de una figura de perro para infinitas posibilidades de juego

LEGO DUPLO - Juego de construcción de circuito de tren (10508) € 309.97

Amazon.es Features Edad mínima: 2 años.

Contenido del paquete: 134 piezas.

Pilas: 3 x LR06 .

Descripción del producto: la construcción de trenes LEGO DUPLO alcanza un nivel superior con Mi tren deluxe que incluye un moderno y fantástico tren. Súbete a la locomotora que emite sonidos reales y llena los vagones de piedras de la cantera. Descárgalas con ayuda de una grúa que funciona de verdad para volver a llenarlo en el próximo viaje. El juego incluye más de 160 cm de vías, un puente con un túnel, una cantera de piedras formadas por ladrillos DUPLO, un edificio con una grúa que funciona de verdad, un montón de piezas y 3 muñecos DUPLO.

LEGO 10914 Duplo Classic Caja de Ladrillos Deluxe, Juego Educativo, Juguete de Construcción para Bebes, Niños y Niñas +1,5 años € 54.99
€ 52.99

€ 52.99 in stock 50 new from €48.99

Amazon.es Features Motiva a tu peque y estimula su joven mente con este surtido de ladrillos y elementos LEGO DUPLO para bebés. Como ofrece infinitas posibilidades de usar las manos con creatividad, las ventajas para el desarrollo son enormes.

Impulsa su imaginación con 85 ladrillos de colores y un montón de divertidos elementos, como una ventana y ladrillos decorados con los números del 1 al 3. Con un juguete tan versátil, tu peque nunca dejará de jugar y aprender.

Estos edificios, personas y objetos de moderno diseño permiten a papás y cuidadores compartir los hitos más importantes del desarrollo de los bebés mientras construyen, crean e imaginan juntos.

Con sus ladrillos de vivos colores y elementos fáciles de coger y colocar para las manos pequeñitas, este juguete educativo para bebés es un fantástico regalo de cumpleaños, Navidad o espontáneo para pequeños constructores a partir de 18 meses.

El vistoso surtido de ladrillos, elementos, números y personas se puede guardar cómodamente en una caja de almacenamiento amarilla con una tapa de 8 espigas al estilo LEGO DUPLO. Combina el contenido con otros sets DUPLO.

LEGO 10915 Duplo My First Camión del Alfabeto Juguete Educativo y de Aprendizaje para Bebes, Niños y Niñas +1,5 año con 2 Mini Figuras € 29.99
€ 26.85

€ 26.85 in stock 60 new from €21.11

Amazon.es Features Inicia a tu bebé en el aprendizaje del alfabeto con este juguete de ladrillos que enseña las letras del abecedario. Este versátil regalo para niños invita a disfrutar con la construcción creativa y el aprendizaje del alfabeto.

Además de cargar y descargar el camión con 26 ladrillos para bebés, que muestran todas las letras del alfabeto inglés, tu peque también contará con la compañía de un niño, una niña y un adorable oso de peluche.

Los bebés mejorarán sus habilidades motrices finas mientras apilan los ladrillos con letras en el camión. A medida que lo hacen, se familiarizan con las letras del alfabeto y aprenden pronto a deletrear palabras básicas (¡B-I-E-N!).

Con sus simpáticos personajes y ladrillos de vivos colores fáciles de manipular, este juguete educativo para bebés es un fantástico regalo de cumpleaños, Navidad o espontáneo para niños y niñas a partir de 18 meses.

El camión mide aproximadamente 12 cm de altura y 7 cm de longitud, y proporciona una lúdica experiencia de aprendizaje de las letras de la A a la Z a una escala generosa. Combínalo con otros sets LEGO DUPLO.

JOYIN 80 bloques de construcción construyen su propio juguete coches conjunto ladrillos lindos diferentes vehículos para niños € 24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Función real. El tiempo libre de pantalla puede ser un parachoques para los niños, pero se inspirarán inmediatamente cuando introduzcas estos coloridos bloques de construcción. Este juguete de construcción STEM para niños proporciona el máximo entretenimiento y un entorno de aprendizaje lleno de diversión. Tus hijos seguramente serán capaces de ejercitar sus habilidades de pensamiento crítico mientras se aventuran y construyen los bloques a su forma deseada.

Diversión sin fin. Este juego de bloques de construcción es un regalo perfecto para actividades escolares, fiestas de niños, juguetes de aprendizaje inteligentes para niños, regalo de baby shower, fiesta de cumpleaños, regalos de vacaciones y mucho más.

Calidad premium. Seguro para niños: no tóxico. Cumple con el estándar de juguetes de Estados Unidos. Prueba de seguridad aprobada.

Satisfacción del cliente. Proporcionar una experiencia de satisfacción al 100% es nuestra principal prioridad para nuestros clientes. No dudes en enviarnos un mensaje a través de "contactar con los vendedores" si los productos no cumplen con tus expectativas. Las celebraciones comienzan en Joyin READ Los 30 mejores Muñeca De Trapo de 2021 - Revisión y guía

LEGO 10933 Duplo Town Grúa Torre y Obra Juguete de Construcción para Niños y Niñas +2 años con 5 Mini Figuras € 129.99
€ 98.99

€ 98.99 in stock 44 new from €98.99

Amazon.es Features El juego LEGO DUPLO Construction Grúa Torre y Obra (10933) está ambientado en una obra con un ritmo frenético y viene repleto de asombrosos vehículos, chulísimas actividades y un variado elenco de personajes que invitan a interpretar historias y contribuyen al desarrollo de habilidades.

Incluye 5 figuras contemporáneas, una grúa y 4 vehículos (un buldócer grande, un minibuldócer, un camión volquete y una excavadora) que incorporan fantásticos elementos, como un motor de fricción Push-&-Go, sonidos, luces y un cabrestante que funciona.

Las luces y sonidos harán que la frenética obra cobre vida mientras los niños levantan el edificio de aseos para colocarlo en su sitio con la grúa, entregan suministros y retiran los escombros de la calle. Y, cuando llegue la hora de la pausa, ¡habrá que acercarse al puesto de perritos calientes!

Si buscas el mejor regalo para las crecientes necesidades de tu bebé, este juguete ambientado en una obra llenísima de detalles tiene todo lo que cualquier pequeño trabajador de la construcción a partir de 2 años le pide a un set superactivo, ¡como actividades prácticas y una excavadora que funciona!

El edificio principal, con la grúa montada, mide aproximadamente 40 cm de altura, 20 cm de anchura y 25 cm de profundidad; fomenta el juego imaginativo a una escala de épicas proporciones con piezas perfectas para que las cojan y coloquen las manitas de los más pequeños.

LEGO 10913 Duplo Classic Caja de Ladrillos, Juguete de Construcción Educativo para Bebes, Niños y Niñas +1,5 años € 29.99
€ 25.39

€ 25.39 in stock 76 new from €25.11

Amazon.es Features A medida que cree y juegue con la mezcla de ladrillos y elementos LEGO DUPLO para bebés, tu pequeño constructor desarrollará sus capacidades y habilidades motrices finas.

Incluye 65 ladrillos, así como elementos reconocibles para estimular la mente de los bebés, como un coche con ruedas que giran, un tejado, una ventana, flores, pan, figuras DUPLO de personas y ladrillos para aprender los números 1, 2 y 3.

Mientras los papás y cuidadores se unen a la diversión de combinar los ladrillos y elementos para crear ilimitadas posibilidades de juego, presencian cómo su joven constructor va superando los hitos más importantes de su desarrollo.

Con sus seguros ladrillos y elementos de vivos colores tan fáciles de manipular, este juguete educativo para bebés es un fantástico regalo de cumpleaños, Navidad o espontáneo para niños y niñas a partir de 18 meses.

Todos los encantadores colores, formas, objetos, personas y números se pueden guardar cómodamente en una atractiva caja LEGO DUPLO. Combínalos con otros sets DUPLO para añadir más dosis de diversión imaginativa todavía.

LEGO 10840 Duplo Town Gran Feria, Juguete de Construcción para Niños y Niñas a Partir de 2 años con 5 Mini Figuras y Tren € 104.90

Amazon.es Features Incluye cinco figuras LEGO DUPLO: dos adultos y tres niños.

Cuenta con una noria con tres góndolas y función de giro, un tiovivo que gira con cuatro caballos y mecanismo de accionamiento, dos toboganes ondulados, un tren con un vagón, una heladería con una mesa y sillas, y un aseo con inodoro y lavabo.

Incluye ladrillos decorados con helados, un zumo de naranja, una regla de altura, papel higiénico y frascos de jabón.

Accesorios incluidos: una cámara, globos, nata montada y una taza.

Ayuda a tu hijo a usar las funciones para girar la noria y el tiovivo.

LEGO 10924 Duplo Cars de Disney y Pixar: Día de la Carrera de Rayo Mcqueen, Coches de Juguetes para Bebes 2+ años € 29.99

Amazon.es Features La carrera rumbo a la diversión toma la salida con el juego LEGO DUPLO l Cars de Disney y Pixar Día de la Carrera de Rayo McQueen (10924). Es el juguete perfecto para poner el turbo a la imaginación de los bebés y acelerar su desarrollo.

Rayo McQueen y Mate, los personajes de las películas Cars de Disney y Pixar, estimulan el desarrollo emocional de los bebés. Escenarios como el conocidísimo circuito de carreras y el taller de reparación ambientarán un sinfín de imaginativos juegos de interpretación.

Cuando compitan al volante de Rayo McQueen para ganar la Copa Pistón, remolquen a este campeón con el gancho del camión de Mate o lo reparen en el taller de juguete, los niños estarán desarrollando sus habilidades motrices finas mientras interpretan un sinfín de imaginativas historias.

Las piezas de este juego están diseñadas para que las manitas puedan cogerlas, colocarlas, reorganizarlas y usarlas con creatividad fácilmente. Es una elección fantástica como regalo para niños y niñas a partir de 2 años por su cumpleaños, por Navidad o cualquier otro día del año.

Rayo McQueen mide aproximadamente 4 cm de altura, 10 cm de longitud y 6 cm de anchura. Mate mide aproximadamente 13 cm de altura, 12 cm de longitud y 12 cm de anchura. El juego se puede combinar con otros sets LEGO DUPLO para disfrutar de más diversión todavía.

LEGO Duplo - Juego de ferrocarril de vapor (10874, puente ferroviario 10872 con rieles y 10882) € 133.73

Amazon.es Features Juego de pistas de vapor Lego Duplo de 3 piezas compuesto de:

10874 - Plancha de vapor

10872 - Puente ferroviario con rieles

10882 - Juego de ferrocarril

LEGO 2304 Duplo Classic Plancha Verde, Juguete de Construcción para Niños a Partir de 36 Meses € 13.95

Amazon.es Features Construya este set Lego.

1 piezas para los niños a partir de 36 meses.

Todas las gamas son compatibles con los otros set de construcción Lego para una experiencia sin límite.

LEGO 60198 City Tren de mercancías, Juguete de Construcción con Motor a Control Remoto Bluetooth con 3 Vagones y Mini Figuras € 177.68
€ 169.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye 6 minifiguras LEGO: 4 trabajadores ferroviarios, un agente de seguridad y un ladrón.

Cuenta con un motor con control remoto Bluetooth de 10 velocidades, pantógrafo en el techo desmontable y cabina del maquinista con panel de control.

Cuenta también con un vagón maderero, un vagón grúa con pluma giratoria y extensible, y un vagón contenedor con 2 contenedores equipados con ganchos en el techo para cargarlos y espacio dentro para los palés.

Incluye un centro de control con escalera y señales luminosas, una vía circular completa con 16 segmentos curvos, 16 segmentos rectos y un cambio de agujas con palanca, un camión de transporte de dinero con puertas que se abren y una carretilla elevadora que funciona de verdad con jaula protectora que se abre.

Accesorios incluidos: una llave inglesa, 12 lingotes de oro y 4 billetes, además de 2 palés, 3 troncos y una motonieve para construir.

LEGO 10940 Duplo Super Heroes Cuartel General de Spider-Man, Juguete de Construcción para Niños +2 Años con Figuras de Superhéroes € 26.49
€ 22.30

€ 22.30 in stock 49 new from €22.30

Amazon.es Features Este juguete de construcción LEGO DUPLO Marvel Spider-Man cuenta con un "edificio" para construir de la sede central con forma de araña, 3 superhéroes de juguete y accesorios

Incluye 3 figuras de superhéroes LEGO DUPLO: Spider-Man, Miles Morales y Ghost Spider, del popular programa de televisión Disney + Spidey and His Amazing Friends

Los elementos para niños pequeños incluyen una moto de juguete, un tobogán y un columpio de cuerda con el tamaño óptimo para niños pequeños de 2 años en adelante

Los accesorios incluyen una cámara, un periódico "impreso" con una "foto", un póster de Spider-Man y un globo terráqueo con los avistamientos de Spider-Man marcados

Este juego infinitamente adaptable ofrece muchas formas para que los 3 amigos superhéroes trabajen en equipo y compartan divertidas actividades juntos

LEGO 10955 Duplo Tren de los Animales, Juguete de Construcción con Elefante, Tigre, Panda y Jirafa para Niños de +1,5 años € 19.95

Incluye un elefante (4 piezas), un tigre (2 piezas), una jirafa (3 piezas) y un panda (2 piezas), todos construibles, así como 4 bases con ruedas para empujar.

Mientras los niños construyen y reconstruyen, enganchan las bases, colocan los animales encima, los separan del tren y los apilan, desarrollan su motricidad fina y disfrutan jugando a interpretar con imaginación.

Este encantador juego para niños a partir de 18 meses lo tiene todo: creatividad práctica, posibilidades de juego imaginativo y ventajas para el desarrollo. Es fantástico como regalo para bebés.

Mide aproximadamente 14 cm de altura, 45 cm de longitud y 6 cm de anchura. Es perfecto para que lo cojan con sus manitas y jueguen con él.

LEGO 10910 Duplo Town Aventura en Submarino Juguete de Construcción para Niños y Niñas +2 años con 2 Mini Figuras € 21.39

El set LEGO DUPLO Aventura en Submarino contiene un submarino de juguete y un pez de vivos colores que crean pompas y burbujas cuando se sumergen bajo el agua, y un arco con algas para construir.

Accesorios incluidos: aletas de buceo, máscara de esnórquel y cámara submarina para los submarinistas.

El set puede usarse dentro o fuera del agua.

El submarino de juguete mide más de 10 cm de altura, 17 cm de longitud y 10 cm de ancho. READ Los 30 mejores Mini Bebes Llorones de 2021 - Revisión y guía

LEGO 10929 Duplo Town Casa de Juegos Modular, Juguete 3en1, Casa de Muñecas con Mini Figuras y Animales para Niños 2 años € 64.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Esta versátil casa de juegos cuenta con cocina, salón, baño y dormitorio. Está repleta de detalles de gran realismo, como un frigorífico que se abre. Incluye figuras de una mamá, un papá, un niño, un perro y un osito de peluche.

Enséñale a tu bebé las actividades y rutinas cotidianas, como cocinar, almorzar o acostarse. ¡Convertidla en una torre habitada o un edificio residencial! Compartid mágicos y divertidos momentos jugando a interpretar.

A los niños les encantará interpretar historias llenas de imaginación con esta casa de juegos “3 en 1”. Este fantástico regalo para bebés a partir de 2 años les ofrece infinidad de estímulos para explorar, descubrir y aprender.

La casa de juegos principal mide aproximadamente 36 cm de altura, 39 cm de anchura y 10 cm de profundidad. Para ampliar las posibilidades de juego aún más, combina este versátil juego con otros juegos LEGO DUPLO.

LEGO Duplo 10874 – Push & Go Vapor Ferrocarril (59 Piezas) – 2018 € 78.89

Contiene un locomotor "Push & Go" para construir con luces y sonidos, un vagón de pasajeros, 5 piedras funcionales codificadas por colores, una estación de tren, un volquete de carbón, un árbol y 16 segmentos de raíz. El accesorio incluye un bidón para repostería, una maleta, un pan y una pala.

Muestra a tu hijo cómo las 5 piedras funcionales de colores se pueden colocar y mover a lo largo de los rieles para controlar el tren de manera que pueda sonar una señal que encienda, se encenderá, se cambia de dirección o parada.

El tren y los rieles de este set son compatibles con las colecciones ferroviarias LEGO DUPLO ya existentes.

En combinación con los sets "puente ferroviario y ferrocarril" (10872), tren de mercancías (10875) y "set de accesorios de rieles" (10882), se pueden crear más combinaciones de ferrocarril para disfrutar aún más del ferrocarril LEGO DUPLO.

LEGO 10873 Duplo Disney Fiesta de cumpleaños de Minnie, Juguete de construcción con Mini Figura de Minnie Mouse y Coche, para Niños 2 - 5 años € 25.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Contiene el lugar de la fiesta, con una ventana que se abre, mesa, silla y un pastel de cumpleaños para construir, además de un coche.

Accesorios incluidos: una placa con el retrato de Minnie Mouse para la pared y 2 ladrillos decorados como regalos de cumpleaños.

A las niñas en edad preescolar les encantará construir el pastel y ayudar a Fígaro a organizar una increíble fiesta para Minnie Mouse.

Usa este set para interpretar con tu bebé los momentos más especiales de cualquier fiesta de cumpleaños.

LEGO 10863 DUPLO Caja de ladrillos Mis primeros Animales, Creativo Juguete de Construcción para Niños en Edad Preescolar € 49.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Engancha 4 de los animales para crear un desfile con ellos y conduce el tren por toda la habitación

Da alas al juego creativo y la imaginación, y descubre las asombrosas historias que es capaz de inventar tu bebé con los animales de este versátil juguete

Usa la práctica caja de almacenamiento para mantener reunidos todos tus ladrillos LEGO DUPLO

Un regalo ideal para niños en edad preescolar

LEGO 10952 Duplo Granero, Tractor y Animales de la Granja, Juguete de construccón para Niños de a Partir de 2 años con Figuritas € 64.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Incluye un tractor, un cerdo, una oveja, un caballo, un perro, una gallina, un gallo, 2 vacas, 4 figuras LEGO DUPLO, un granero construible, una paca de heno con textura realista y montones de accesorios geniales.

Los niños desarrollan su motricidad fina, su conciencia social, su sensibilidad emocional y su pensamiento imaginativo mientras interpretan divertidas actividades ganaderas, como alimentar a los animales y montar a caballo.

Un fantástico regalo de Navidad, de vacaciones, de cumpleaños o “porque sí” para pequeños granjeros a partir de 2 años que son fans de los tractores, amantes de los animales o simplemente niños curiosos.

El granero mide aproximadamente 23 cm de altura, 20 cm de anchura y 11 cm de profundidad. Este versátil juego puede configurarse de diferentes maneras y combinarse con todos los demás juguetes LEGO DUPLO basados en las granjas.

