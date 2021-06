Inicio » Herramientas y Mejora del hogar Los 30 mejores Lavadoras Carga Superior de 2021 – Revisión y guía Herramientas y Mejora del hogar Los 30 mejores Lavadoras Carga Superior de 2021 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Lavadoras Carga Superior veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Lavadoras Carga Superior disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Lavadoras Carga Superior ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Lavadoras Carga Superior pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



AEG L7TBE721 Lavadora de Libre Instalación, Carga Superior, 7 Kg / 1200 rpm, 10 Programas + Vapor, Programa Rápido, Inicio Diferido, Autoposicionamiento Tambor, Apertura Suave, LCD, Blanca, A+++-10% € 502.00 in stock 8 new from €501.24 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Función ProSense en Carga Superior: Pesa automáticamente la carga para ahorrar tiempo, agua y energía. Evita que las prendas y los colores sufran por un lavado excesivo. Hasta 7kg de lavado

Función SoftPlus con el Cajon LiquiSystem (detergente liquido y en polvo): asegura de que el suavizante alcanza hasta la última fibra de los tejidos

Tecnología ProSteam: Emplean vapor para reducir las arrugas o refrescar tu ropa sin necesidad de lavarla

10 programas + Vapor: Algodón, Sintéticos, Delicados, Lana Plus, Refrescar prendas con vapor, Antialérgico, Rápido 20 minutos 3 kg, Outdoor (impermeables de exterior), Edredón, Vaqueros

Motor Inverter: Mayor Durabilidad y Eficiencia Energética. Menor Ruido

Indesit Lavadora Carga Superior BTWL60300SPN € 297.58 in stock 6 new from €281.21 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 0010018446

Hoover H-WASH 300 LITE - H3TM08TACE/1-37, Lavadora carga superior, 8 kg, 1000 rpm, 40 cm ancho, Cesto Slow Motion, One Touch, All in One, Ciclos rápidos, Blanco € 471.46

€ 389.55 in stock 6 new from €354.24 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lavadora carga superior 8 kg, 16 programas (4 rápidos) en 40 cm de ancho, adecuado para espacios estrechos

Consigue resultados buenos, reduce el consumo de tu lavadora y silencio

Cesto Slow Motion: apertura suave del cesto para una carga y descarga de la colada cómoda y fácil

One Touch (NFC): añade funcionalidades a la lavadora a través del smartphone, descarga nuevos ciclos, el control por voz y programa a distancia el inicio diferido de los ciclos

Medidas (alto x ancho x profundo): 85 x 40 x 60 cm READ Los 30 mejores Mesas De Trabajo de 2021 - Revisión y guía

Whirlpool Lavadora Carga Superior TDLR 7220LS SP € 288.74 in stock 7 new from €288.74 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 0010018635

Electrolux EW6T4722AF Lavadora de Libre Instalación, Carga Superior, 7 Kg, 1200 rpm, Programa Rápido, Inicio Diferido, Apertura Suave, Display LCD XL, Blanca € 391.36 in stock 14 new from €385.85 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sistema SensiCare: ajusta la duración del ciclo dependiendo de la carga, utilizando solo el agua, el tiempo y la energía necesaria

Inicio Diferido: Programa fácilmente la hora de inicio del ciclo de lavado

Programa SoftPlus: diluye y distribuye uniformemente el suavizante en el tambor antes del aclarado final

Función Eco: ahorra recursos adaptando la duración de cada ciclo de lavado y asegura el bajo consumo

Programa Antialergias: trabaja para ti eliminando los agente irritantes, combinando el agua con el vapor para tratar a fondo cada fibra con suavidad

Zanussi ZWQ61235CI Lavadora de Libre Instalación, Carga Superior, 6 Kg, 1200 rpm, 8 Programas, Programa Rápido en 30 minutos, Inicio Diferido, Autoposicionamiento Tambor, Blanca € 299.99 in stock 18 new from €299.41 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 8 Programas: Mini a 30ºC, Algodón, Algodón económico, Sintéticos, Delicados, Lana Plus, Refresco en 20'', Mixto 20

Programa Rápido QuickWash en 30 minutos a 30 grados que reduce la duración del ciclo de lavado hasta en un 50%

Inicio Diferido FinishIn: estará todo listo a la hora programada

Autoposicionamiento del tambor: el tambor se para con la apertura hacia arriba para descargar inmediata y cómodamente

Dosificador siempre limpio: El dosificador de detergente siempre estará limpio gracias a la emisión de agua a alta presión

Rayen 84 x 45 x 65 cm Gama Medium Carga Superior Secadora con Cremallera | Funda Lavadora Impermeable, Blanco-Azul € 16.12

€ 15.49 in stock 7 new from €10.37

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Evita el deterioro de su lavadora protegiéndola de golpes, rayadas, suciedad, lluvia etc

Impermeable; permite el acceso a todos los mandos

Para lavadoras o secadoras de carga superior

Cierre con cremallera

Con tira elástica para ajuste perfecto

Haier - RTXSG47TMCE-37, Lavadora carga superior, 8Kgs, 1400rpm, Motor Inverter, ABT Antibacterias, Steam Plus, Apertura suave, Clase B € 499.00

€ 428.11 in stock 7 new from €428.11 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lavadora carga superior 8Kgs, 16 programas, con Instant Mix Tecnhology, para mejorar la eficacia del detergente.

Motor inverter Clase B: motor de alto rendimiento, duradero, silencioso y con consumo mínimo en todas tus coladas. Con 5 años de garantía de Haier.

ABT Antibacterias: tecnología que elimina un 99,9% del moho y de las bacterias que se forman en el cajón del detergente de la lavadora.

Steam Plus: la lavadora incluye 5 ciclos de vapor para reducir las arrugas y preparar las prendas para unos resultados de planchado superiores.

Medidas (alto x ancho x prof): 85 x 40 x 60cm.

Candy CSTG 27TE/1-S - Lavadora carga superior 7Kgs, 15 programas, 1200rpm, 40cm ancho, Apertura gradual, Mix Power System, NFC, Clase F, Color blanco € 479.00

€ 406.96 in stock 6 new from €399.75 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ahorra tiempo y reduce el consumo: con funciones tan prácticas como el detector de kgs, 9 ciclos de lavado de menos de 59', inicio retrasado y mucho más.

Comodidad en todas tus coladas: carga superior, configuración fácil y sistema de apertura gradual del tambor de forma suave y progresiva con tan solo con un pequeño toque.

Atención personalizada: conecta la lavadora a NFC y accede a través de la app simply-Fi a consejos de lavado, mantenimiento, descarga de ciclos adicionales y asistente por voz.

Resultados extraordinarios en tiempo récord: gracias a la tecnología Mix Power System+, patentada por Candy, que inyecta directamente el agua y el detergente sobre los tejidos.

Tamaño (alto x ancho x prof): 85 x 40 x 60cm.

Candy CST 372L-S - Lavadora carga superior 7Kgs, 15 programas, 1200rpm, 40cm ancho, NFC, display digital, clase A+++AB, color blanco € 399.00

€ 350.70 in stock 1 new from €350.70

1 used from €319.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adiós al agacharse: Máxima comodidad a la hora de hacer la colada

Lavadora para espacios reducidos 7Kgs: No renuncies a la capacidad aunque no dispongas de mucho espacio

Lavadora conectada a NFC: Conecta tu lavadora con la App Simply-Fi y consigue los mejores ciclos de lavado

Mejor centrifugado y más silenciosa: La velocidad de giro de 1200rpm permite que la ropa salga más seca y menos arrugada

Máximo cuidado de todas tus prendas: Escoge entre los 15 programas de lavado incluidos y ten el máximo cuidado de cualquier tipo de tejido

Candy - CST 06LE/1-S Smart, Lavadora carga superior 6 kg, 1000 rpm, Conectividad NFC, 40 cm ancho € 298.00

€ 286.60 in stock 11 new from €286.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lavadora de 6 kg de capacidad óptimo para espacios estrechos, con 40 cm de ancho

Buena comodidad: despídete de agacharse para cargar la colada y conecta a distancia la lavadora, por órdenes de voz con NFC

Muy fácil de usar: Display digital con pulsadores táctiles para configurar las funciones de lavado y 14 programas intuitivos a seleccionar con el mando giratorio

Cuidado e higiene para todos tus tejidos: Ciclo Higienizante incluido, 3 ciclos rápidos y mucho más a través de la App

Bajo consumo y alto rendimiento: Reduce el consumo de tus facturas de agua y de luz, cuidando del medio ambiente y con un bajo nivel de ruido

Lavadora de carga superior EVVO T8 / 8kg / 1200 rpm/A+++ / 4 años de garantía € 369.90 in stock 1 new from €369.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Entrega a pie de calle cumpliendo con las directrices de sanidad vigentes.

4 años de garantía

Carga superior | Eficiencia A+++ | 1200 RPM | Color blanco

Sauber - Lavadora de carga SUPERIOR SERIE 5-7512 - 7,5 kg - 1200 RPM - Eficiencia energética: A+++ - Motor INVERTER - INSTALACIÓN INCLUIDA € 449.00 in stock 1 new from €449.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sauber Priority Class: ENTREGA, CONEXIÓN Y RETIRADA DEL USADO EN SU DOMICILIO INCLUIDO

Capacidad de carga (kg): 7,5 Kg, Clasificación Energética: A+++. Motor INVERTER

Velocidad centrifugado (RPM): 1200, Nº de programas: 15, programa extra rápido de tan solo: 15 minutos. TAMBOR DISEÑO NIDO: para mayor cuidado de la ropa y mejor disolución de la machas gracias al flujo de agua y detergente

Tipo de display: LED, AUTOLIMPIEZA: elimina cualquier residuo o resto de ropa, jabón etc. APERTURA EXTRA GRANDE: del tambor para mejor carga y descarga de la ropa

Color: BLANCO, Dimensiones (mm) 875 x 400 x 610

Whirlpool AWE 2240 Independiente Carga superior 6kg 1000RPM A++ Blanco - Lavadora (Independiente, Carga superior, Blanco, Arriba, 1,2 m, 42 L) € 364.82 in stock 2 new from €364.82 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features A pesar de su reducido tamaño, la lavadora de carga superior Whirlpool AWE2230 es una gran elección si te gusta cuidar de tu ropa, cada vez que la lavas. Whirlpool te presenta una gran opción.

Perfecta para espacios reducidos. Como la mayoría de las lavadoras de carga superior, sus dimensiones especialmente compactas, las hacen ideales para espacios pequeños. Pero, que no te engañen sus reducidas dimensiones, ya que pondrá a tu disposición hasta 6Kg de capacidad, con los que podrás hacer el lavado de todo tipo de prendas en un solo ciclo.

¿Tu ropa lista en solo 30 minutos? Sí, tu ropa limpia en un ciclo de solo 30 minutos. Este programa especialmente útil, ahora que disponemos de poco tiempo, se convertirá en una de las opciones más valoradas de tu nueva lavadora. Ten tu ropa siempre lista, aunque el trabajo, la casa, y otros asuntos ocupen gran parte de tu tiempo.

Cuida de tu ropa. No solo gracias a los programas para prendas delicadas, sino también al resto de programas, el cuidado de los tejidos de tus prendas será siempre inmejorable. Solo un especialista en el lavado como Whirlpool podía diseñar una lavadora tan ideal.

Con un consumo tan pequeño como sus dimensiones. Gracias a su avanzada tecnología, la eficiencia de la lavadora ha sido catalogada como A++, un seguro en consumo bajo, eficacia y durabilidad. READ Los 30 mejores Linterna Luz Negra de 2021 - Revisión y guía

Indesit BTW A61052 (EU) Independiente Carga superior 6kg 1000RPM A++ Blanco - Lavadora (Independiente, Carga superior, Blanco, Arriba, 42 L, 6 kg) € 386.60 in stock 1 new from €386.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 6H196AB

Whirlpool Lavadora TDLR6230SSPN Carga Superior € 308.00

€ 299.62 in stock 10 new from €298.85 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 351,00

Electrodomésticos

Otsein Lavadora Carga Superior OT26LE/137 6Kg 1200R CS A++ € 288.58 in stock 6 new from €261.13 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 314,00

Electrodomésticos

AEG L6TB40260 - Lavadora (Independiente, Carga superior, Blanco, Botones, Giratorio, Arriba, LCD) € 591.00 in stock 2 new from €561.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hauptmerkmale:ProSense TechnologieToplader WaschautomatFassungsvermögen: bis 6kgMax

Schleuderdrehzahl: 1200 U/minWaschprogramme: Koch-/Buntwäsche Baumwolle Eco Pflegeleicht Leichtbügeln Feinwäsche Wolle/Seide Handwäsche Daunen Schleudern/Pumpen Extra Spülen Schnell Intensiv - 5 kg Jeans Super Eco Sport 20Min 3KgSoftOpening Trommeldeckel - öffnet sanftMit Woolmark Blue zertifiziertLED-DisplayRestzeit-AnzeigeStartzeitvorwahlTrommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer obenUnwuchtkontrolleOptiSense MengenautomatikAuf Rollen fahrbarWaschmittelbehälter

Schleuderdrehzahl (U/min): 1200Verbleibende Restfeuchte (%): 53Programmdauer Baumw

60°C bei Teilbefüllung (min): 174Programmdauer Baumw

40°C beiTeilbefüllung (min): 175Geräusch Waschen db(A) re 1 pW: 56Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW: 77Motor: UniversalWasseranschluss : KaltAbsicherung (A): 10Farbe: WeißDauer des unausgeschalteten Zustands (min): 5Anschlusswert (Watt): 2200Volt: 230Aufstellungsart: FreistehendHöhe (mm): 890/ Breite (mm): 400/ Tiefe (mm): 600ProdukttypWaschmaschineBauartTopladerFarbeweißHöhe [cm]89 0Breite [cm]40 0Tiefe [cm]60 0RestlaufanzeigejaStartzeitvorwahljaAqua-Stop

AEG L7TBE721 Lavadora de Libre Instalación, Carga Superior, 7 Kg, 1200 rpm, 10 Programas + Vapor, Programa Rápido, Inicio Diferido, Autoposicionamiento Tambor, Apertura Suave, LCD, Blanca € 617.30 in stock 3 new from €549.35 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Función ProSense en Carga Superior: Pesa automáticamente la carga para ahorrar tiempo, agua y energía. Evita que las prendas y los colores sufran por un lavado excesivo. Hasta 7kg de lavado

Función SoftPlus con el Cajon LiquiSystem (detergente liquido y en polvo): asegura de que el suavizante alcanza hasta la última fibra de los tejidos

Tecnología ProSteam: Emplean vapor para reducir las arrugas o refrescar tu ropa sin necesidad de lavarla

10 programas + Vapor: Algodón, Sintéticos, Delicados, Lana Plus, Refrescar prendas con vapor, Antialérgico, Rápido 20 minutos 3 kg, Outdoor (impermeables de exterior), Edredón, Vaqueros

Motor Inverter: Mayor Durabilidad y Eficiencia Energética. Menor Ruido

LIOOBO Funda para Lavadora Carga Superior Refrigerador Universal Cubierta Superior del Secador y Lavadora Automática Impermeable a Prueba de Polvo 58 * 60 * 92 CM € 24.62 in stock 1 new from €24.62 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Peso pesado, material extra fuerte con cremalleras de deslizamiento suave.

Mantenga su lavadora libre de polvo.

La parte superior con cremallera le permite abrir la máquina sin quitar la cubierta de la lavadora.

Proteja su lavadora y secadora del sol con esta cubierta a medida que se adapta a la mayoría de las lavadoras y secadoras de carga superior.

Candy Smart CSTG 282DE/1-S - Lavadora con carga superior, 8 kg, funcionamiento inteligente con tecnología NFC, sistema Mix Power, panel de iconos € 451.43 in stock 4 new from €345.25 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capacidad: 1-8 kg

Manejo inteligente con tecnología NFC

Sistema Mix Power

Panel de símbolos

Dimensiones del producto: 86 x 40,5 x 60 cm

Palatable Funda para lavadora de carga frontal, impermeable, se adapta a la mayoría de lavadoras y secadoras de carga frontal € 11.43 in stock 1 new from €11.43

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Apertura con cremallera. La cubierta de tambor es opcional, la puerta delantera es adecuada para la lavadora de tambor y la puerta superior es adecuada para la lavadora turbo.

Diseño único: La parte delantera, izquierda y derecha están protegidos por 3 lados, y la parte trasera está unida con correas para facilitar la disipación del calor.

Material de calidad: Material grueso PEVA, suave y transpirable, impermeable, se puede lavar y reutilizar.

Cremallera de aleación de plástico. La cremallera fija no se atasca, los dientes del peine son uniformes, fuertes y duraderos.

Resistente al polvo y a los arañazos: Sellado y a prueba de polvo, protege la lavadora y evita que el polvo entre en la lavadora. Proceso de bordes exquisitos, fresado uniforme y limpio, no se cae fácilmente.

Hoover HLT 372D-37 - Lavadora carga superior 7Kgs, 15 programas, 1200rpm, NFC, display táctil, 61dBA, clase A+++AB, color blanco € 410.00 in stock 1 new from €410.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 7Kgs de capacidad en 40cm de ancho: para zonas reducidas y estrechas, con la ventaja de una carga cómoda y segura, sin necesidad de agacharse

One touch: tecnología nfc que permite añadir funcionalidades a la lavadora a través del smartphone, desde tu terminal móvil podrás realizar: check up inteligente, descargar nuevos ciclos de lavado, asistente de voz e inicio diferido inteligente

Máximo cuidado de todos los tejidos, 15 ciclos de lavado incluidos: rápido 14-30-44' / diario 59' / mixtos / a manolana / delicados / sports / ropa oscura / aclarados / desagüe centrifugado / baby 60º / activeco 20º / algodón / algodón + pre /ropa blanca / one touch aclarados / desagüe centrifugado / baby 60º / activeco 20º / algodón / algodón + pre / ropa blanca / one touch: rápido 14-30-44' / diario 59' / mixtos / a manolana / delicados / sports / ropa oscura / aclarados / desagüe centrifugado / baby 60º / activeco 20º / algodón / algodón + pre / ropa blanca / one touch

Display táctil: panel de control intuitivo y fácil de leer; podrás aplazar el lavado hasta 23 horas y seleccionar la velocidad de giro y la temperatura, entre muchas otras funciones

Consumo muy bajo de energía, clase a+++ab: reduce el coste de tus facturas de luz y de agua consideranlemente, utiliza un 30% menos de energía que un modelo equivalente

Cubierta para lavadora portátil, cubierta impermeable con cremallera para lavadora, protección contra el polvo para impermeable, resistente a los rayos UV y al polvo(Top Load Washer) € 4.09 in stock 1 new from €4.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Material]: Hecho de material PEVA, que es ecológico y biodegradable, con buena suavidad y un poco de elasticidad, la cubierta de la lavadora es duradera, impermeable y reutilizable.

[Característica]: proporciona protección externa adicional para la lavadora, protege tu lavadora de salpicaduras de agua, polvo, manchas y arañazos, extiende la vida útil de la lavadora y reduce la frecuencia de limpieza

[Fácil de usar]: el diseño con cremallera hace que la cubierta de la lavadora sea conveniente de usar. Cuando necesite usar la lavadora, puede bajar la cremallera y cuando no necesite usarla, puede cerrar la cremallera.

[Aspecto hermoso]: con hermosos patrones impresos en la cubierta de la lavadora, combinando perfectamente con el estilo de su hogar

[Tamaño]: el tamaño de la cubierta de la lavadora es de aproximadamente 57 x 57 x 88 cm / 22,44 x 22,44 x 34,65 pulgadas de la lavadora de carga superior y 63 x 57 x 82 cm / 24,80 x 22,44 x 32,28 pulgadas de la lavadora de carga frontal

Lavadora Carga Superior ASPES ALS1118 € 449.00 in stock 1 new from €449.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 449,00

Electrodomésticos

Lavadora Portátil TG23 – Lavadora de Carga Superior de Doble Tambor con Compartimento para Lavado y para Centri-fugado de Think Gizmos € 199.99 in stock 1 new from €199.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features UNA LIMPIEZA INCREÍBLE – Nuestra lavadora de camping es muy resistente y duradera. Tiene dos tambores, 1 para la-var y 1 para centrifugar, y una capacidad de lavado de 3,6 kg y de centrifugado de 2 kg.

COMPACTA Y LIGERA - El diseño compacto y ligero de la mini lavadora hace que sea una lavadora integrable en lugares donde el espacio es limitado, como para acampar, en furgonetas camper o en caravanas. No necesita trabajos de fon-tanería, solo requiere acceso al agua y un área de drenaje para el tubo de desagüe de lavadora.

TEMPORIZADOR DE LAVADO Y CENTRIFUGA - El ciclo de lavado puede durar hasta 15 minutos con un lavado suave o normal y la centrifugadora de ropa tiene un ciclo que puede durar hasta 5 minutos, lo que significa que la ropa se pue-de lavar durante el tiempo necesario.

FÁCIL DE USAR – Simplemente pon la ropa, el agua y el detergente en su interior y configura la mini máquina para lavar. Una vez terminado el ciclo de lavado, pon en marcha el centrifugado para sacar el exceso de agua y enjuagar bien. Ahora añade el filtro de pelusa INCLUIDO que, al ponerlo en la sección de lavado, flota en el agua y recoge todos los residuos (hilos, pelusas, etc.).

INCLUYE TODAS LAS PIEZAS – Con la compra de esta lavadora pequeña se incluye todo lo necesario para que la máqui-na funcione (excepto el agua y el detergente). El paquete incluye la minilavadora portátil, una manguera de lavadora para el llenado de agua, un filtro de pelusa y un manual de instrucciones totalmente traducido (idiomas: inglés, francés, alemán, italiano y español). READ Los 30 mejores Ventiladores De Pie Silenciosos de 2021 - Revisión y guía

Bosch WUU24T7XES Serie | 6 - Lavadora Carga Frontal, Libre instalación, capacidad de carga superior, 9 kg, color Acero Inoxidable € 539.00

€ 440.08 in stock 11 new from €440.08 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Motor EcoSilence, eficiente y silencioso

Gran display con indicación de tiempo restante y fin diferido

Fin diferido: programa cuándo quieres que acabe tu ciclo de lavado en un plazo de 24 horas

Ecómetro: indicador en el display del consumo estimado según el programa con/sin funciones seleccionadas

Programa Rápido de 30 min, especialmente recomendado para poca ropa y poco sucia, y en tan solo 30 min, tu ropa limpia

Hoover HLT 3652L-37 3652L-37-Lavadora Carga Superior-6,5KGS-NFC-1200rpm-Display Tactil-Clase A+++AB, 164 W, 6.5 kg, 61 Decibelios, 14 Velocidades, Blanco € 354.50 in stock 1 new from €354.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lavadora Carga Superior LINK 6,5 Kg en 40 cm

1200RPM

14 PROGRAMAS en mando + One Touch

Nivel de ruido: 61dBA

Clase Energética A+++AB

Hjd Washing Machine 4,8 kg de Carga Lavadora A +++ Lavadora de Ropa for el hogar Washing Machine € 258.00 in stock 1 new from €258.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capacidad de lavado: capacidad de carga 4,8 kg de lavado, de gran capacidad.

Clase energética: A +++ Clasificación de energía.

AZUL: Construida luz azul de 360 ​​°, lavandería limpieza.

DESMONTABLE cesta de drenaje: sencilla, ahorro de energía baja en carbono, el ahorro de agua.

PUNTO DE LLEGADA: En general, vamos a entregar el artículo en 1-3 días y el tiempo estimado de llegada es de 9-15 días.

LAVADORA ELECTROLUX EW6T4722AF 7 KILOS 1200 R A+++ € 449.26 in stock 2 new from €449.26 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 913128415

