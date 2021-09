Inicio » Top News Los 30 mejores Lapiz De Cejas de 2021 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Lapiz De Cejas de 2021 – Revisión y guía 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

Wet n Wild - Ultimate Brow Retractable Pencil - Lápiz para Cejas Marrones - Retráctil, Ultrapreciso, con Punta de Lápiz Triangular, Pigmentado, Define Perfectamente - Ash Brown - 1 Unidad € 2.94 in stock 3 new from €2.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CEJAS IMPECABLES - ¡Dale a tus cejas el cuidado que se merecen con nuestro exclusivo lápiz de diseño triangular! Un lápiz pigmentado que nunca hace falta afilarlo

CONSEJOS DE USO Y BENEFICIOS - Lápiz de cejas con punta triangular para dibujar pequeños trazos que parecen pelos individuales y definir las cejas con precisión

SEGURO Y NO TESTADO EN ANIMALES - Wet n Wild siempre ha cuidado la seguridad de nuestros productos, los cuales son probados dermatológicamente y fabricados sin pruebas con animales

EXPERIENCIA - Desde 1979, Wet n Wild ha creado productos de alta calidad al alcance de todos los amantes de la belleza sin importar la edad, etnia, estatus social y tipo de piel

GRAN VARIEDAD - ¡Descubre la calidad y la variedad de los cosméticos Wet n Wild! ¡Seas como seas, tu carácter salvaje se expresará con nuestros lápices labiales, sombras de ojos y mucho más!

NYX Professional Makeup Lápiz de Cejas Retráctil Micro Brow Pencil con Goupillón - Tono Ash Brown € 9.90

€ 9.50 in stock 8 new from €9.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lápiz de cejas retráctil que permite dibujar, dar forma y definir las cejas finas o poco tupidas

Punta fina para una definición máxima y un acabado natural

Diseñado para trabajar tu ceja pelo a pelo, llegando a cubrir hasta los pelitos más finos

Con goupillón integrado para peinar la ceja y difuminar el color

Onlyoily Lápiz de Tatuaje para Cejas, 4 puntas finas micro-escultura & larga duración impermeable líquido pluma de la ceja (02) € 6.29 in stock 1 new from €6.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolígrafo de cejas líquido para tatuajes: este bolígrafo de punta de horquilla es un producto nuevo para cejas de color. Diseño único de cuatro dientes, como un lápiz de tatuaje de cejas para tallar las cejas, nuestra exclusiva punta multidientes crea el aspecto de cejas naturalmente llenadas.

Larga duración: 24 horas impermeable, de larga duración, fácil de colorear, a prueba de golpes, de dibujo fino, de tacto súper duradero, las cejas se dibujan como si se cultivaran de forma natural.

Natural y fácil de usar- Las puntas de lápiz de cejas de tatuaje son muy finas, puedes dibujar fácilmente todo tipo de cejas perfectas con color natural y líneas claras.

Este producto es demasiado perfecto. Nuestro lápiz para cejas de tatuaje está disponible en una gama de tonos para una perfecta sombra de color de cejas a juego.

Commitment to Customers: If you are not satisfied with the product or have any questions, please contact us. We will immediately take care of your problem and offer you a satisfactory solution. READ Los 30 mejores Libro De Firmas Comunion Niña de 2021 - Revisión y guía

Lapiz de Cejas Waterproof, Tattoo Eyebrow Pen con Cuatro 4 Puntas Duraderas Brow Gel Para Maquillaje de Ojos € 7.69 in stock 1 new from €7.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Después de algunos ejercicios, puedes usar fácilmente este lápiz de cejas para hacer el trabajo perfecto en las cejas

【Diseño 2018】 Es nuevo para el color de las cejas. Diseño exclusivo de cuatro puntas, como un lápiz de tatuaje de ceja para tallar las cejas

【Eficiente】 Lápiz para cejas con 4 puntas finas que pueden rellenar o dibujar fácilmente cualquier estilo de cejas perfectas

【Natural】 El lápiz de tatuaje de cejas microblading hace que el área de relleno parezca que crece naturalmente

Revlon ColorStay Lápiz de Cejas (#220 Castaño Oscuro) € 8.45

€ 4.67 in stock 6 new from €4.67

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cepillo en espiral para difuminar el color y definir tus cejas

Punta angular para colorear y esculpir cejas

Hasta 24 horas

Waterproof

Recomendado para cejas delgadas o poco pobladas

Lápiz Para Tatuaje de Cejas, Lápiz de Cejas Microblading, Lápiz de Cejas de 4 Puntos, Crea Un Maquillaje Duradero, Cejas Naturales Profesionales, Cubre áreas Dispersas, Lápiz de Cejas Impermeable € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【CEJA DE LA MANERATATUAJE PEN MICROBLADING】- La punta del tenedor del lápiz de tatuaje de cejas Four Points crea cejas de aspecto natural sin esfuerzo y permanece encendida TODO el día para el maquillaje de ojos, con 5 colores: gris marrón, rojo marrón, marrón claro, negro, marrón oscuro. Los colores oscuros son adecuados para el cabello negro, oscuro o rubio, mientras que el color claro es para el cabello más claro. Haz un hermoso contorno.

【IMPERMEABLE Y SMUDGE】- El lápiz de cejas le da una forma de ceja de temperamento. La fórmula duradera no necesita habilidades especiales o un maquillador hace que su maquillaje sea duradero, no sude, llueva, los deportes acuáticos se desvanezcan. No habrá sombras ni derretimiento del lápiz de cejas. El lápiz de cejas resistente al agua con tintas de secado rápido mantiene el maquillaje durante todo el día. La ceja del tatuaje es adecuada para hacer ejercicio, nadar, correr, andar en bicicleta.

【FÁCIL DE USAR Y SIN RESIDUOS】- El lápiz de cejas microblade que no se afila es conveniente y práctico para dibujar y colorear. El tinte en gel de la pluma tatbrow microblade también se desprende fácilmente con desmaquillador o limpiador de aceite y no deja residuos. El aplicador de cabeza de micro horquilla de cuatro puntas dibuja elegantes cejas naturales, fáciles de dibujar y rellenar con marcas de cuatro puntas. Bolígrafo marrón seguro y agradable para la piel.

【PORTÁTIL Y DE ALTA CALIDAD】- Pluma de tatuaje de cejas de tamaño pequeño, tamaño pequeño y liviano. Aproximadamente 0.3 oz y casi 4.8 pulgadas de largo es lo mejor para la bolsa de maquillaje, el líquido de alto grado del marcador de ojos es suave con un tiempo de uso prolongado. Fácil de colorear, efecto de maquillaje duradero. El aplicador de puntas de tenedor 3D-Four dibuja cejas de aspecto natural y moderno. Un mejor regalo para tus amigos y para ti.

【POLÍTICA Y AVISO DE LA TIENDA】- Los productos de la tienda son entregados por Logística de Amazon y el tiempo de entrega es rápido. Todos los productos de la tienda tienen derecho a una política de devolución de 30 días sin motivo alguno. Mantenga apretada la tapa del lápiz de cejas líquido y guarde el lápiz de tatuaje de cejas en posición vertical para evitar que se seque Si tiene alguna pregunta sobre el lápiz para cejas Microblading o sus pedidos, comuníquese con nosotros de inmediato.

BEENLE Lápiz de Cejas Líquido, Lápiz de Tatuaje Para Cejas, 4 Puntas de Horquilla Líquida Para Maquillaje de Ojos,Para el Maquillaje Ocular (Castaño) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cejas naturalmente pulidas】Este bolígrafo con punta de horquilla es un producto nuevo para el color de las cejas. Exclusivo diseño de punta de cuatro dientes, como un lápiz de cejas para tallar las cejas. Nuestra punta multi-diente diseñada exclusivamente crea la apariencia de cejas llenas naturalmente.

【Larga duración, impermeable y resistente al sudor】garantizamos que sus cejas se mantendrán en su lugar sin mancharse, desvanecerse o rayarse. Nos tomamos muy en serio ayudarlo a crear hermosas cejas que enmarquen su rostro sin moverse a través de la lluvia, el sudor, los deportes acuáticos e incluso el roce accidental.

【Dibuja una ceja natural y perfecta】Exclusivo diseño de punta de cuatro dientes, y la punta del lápiz para cejas con tatuaje es muy fina, puedes dibujar todo tipo de cejas perfectas con colores naturales y líneas claras. El tinte en gel para cejas también se desprende fácilmente con desmaquillante o limpiador de aceite.

【Cómo se utiliza】 Barrido para definir el contorno de las cejas, a continuación, para definir suavemente las cejas de zonas poco profundas. Utiliza tinte de lápiz de cejas para rellenar el color de forma uniforme con un ángulo de 45 grados para crear las cejas perfectas 3D, no dibujar hacia atrás ni hacia delante.

【Fácil de quitar】use un limpiador de aceite o un desmaquillante para eliminar el tinte de cejas al final del día.

Maybelline New York Brow Satin, Lápiz de cejas, Tono 04 Dark Brown € 10.00 in stock 2 new from €9.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El lápizde cejas Brow Satin duo rellena y matiza las cejas

Su punta automática, a la que no se le tiene que sacar punta, diseña la ceja

Su fórmula del lápiz es una cera con color que diseña la ceja de manera natural y fija la sombra del segundo paso

Acabado natural

El resultado: ceja rellena, matizada y uniforme

Maybelline New York, Lápiz de cejas Tattoo Brow 36H, Cejas rellenas y naturales, Waterproof, Tono 06 Ash Brown, 21 g € 7.99 in stock 3 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lápiz de cejas efecto tatuaje para rellenar las cejas con un acabado natural, Fórmula waterproof de hasta 36H de duración

Resultado de aspecto natural, Resistente a roces, agua y sudor, Textura cremosa que permite modular la intensidad del color

Aplicar a lo largo de la ceja con pequeños trazos insistiendo en las zonas despobladas, Difuminar con el cepillo incorporado para conseguir un acabado natural

Formato lápiz fácil de aplicar, Se le puede sacar punta, Goupillón incorporado en el otro extremo, Testado dermatológicamente

Contenido: 1 x Lápiz de cejas Tattoo Brow 36H Maybelline New York, Tono: 06 Ash Brown, 21 g

Maybelline New York Tattoo Brow Tinte de Cejas Larga Duración, Tono 02 Castaño - 4,6 gr € 9.99

€ 6.90 in stock 9 new from €6.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tinte semipermanente para cejas en formato peel off de larga duración

Olvídate de retocar tus cejas hasta 3 días

Se adapta a tu tono dándole a tus cejas un aspecto natural

Su práctico cepillo te permitirá conseguir una aplicación fácil y uniforme

No se corre, no mancha y no arranca pelo al retirarlo

Lapiz Cejas, Tattoo Eyebrow Pen, Impermeable Lápiz de Cejas, Tattoo Eyebrow Pen con cuatro puntas duraderas, larga duración, impermeable, a prueba de manchas, aspecto natural - 3 Pcs € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tattoo Eyebrow Pen con cuatro dientes】 - Este bolígrafo con punta de horquilla es un producto nuevo para el color de las cejas. Exclusivo diseño de punta de cuatro dientes, como un lápiz de cejas para tallar las cejas. Nuestra punta multi-diente diseñada exclusivamente crea la apariencia de cejas llenas naturalmente.

【Larga duración, impermeable y resistente al sudor】- Fórmula especial superdurable añadida a los ingredientes para mantener el color durante todo el día. El lavado con agua no se desvanece, es impermeable, resistente al sudor, a prueba de manchas durante todo el día.

【Dibuja una ceja natural y perfecta】- Exclusivo diseño de punta de cuatro dientes, y la punta del lápiz para cejas con tatuaje es muy fina, puedes dibujar todo tipo de cejas perfectas con colores naturales y líneas claras. El tinte en gel para cejas también se desprende fácilmente con desmaquillante o limpiador de aceite.

【Cómo se utiliza】- Barrido para definir el contorno de las cejas, a continuación, para definir suavemente las cejas de zonas poco profundas. Utiliza tinte de lápiz de cejas para rellenar el color de forma uniforme con un ángulo de 45 grados para crear las cejas perfectas 3D, no dibujar hacia atrás ni hacia delante.

【Amplia aplicación】- Perfecto para profesionales y principiantes, no importa quién seas, un profesional o un principiante, solo necesitas pasar unos segundos en crear unas cejas naturales de larga duración.

ESSENCE Eyebrow Designer lápiz de cejas 02 Brown € 2.10 in stock 3 new from €1.86 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marca Nº1 en Europa

Productos de calidad a precio reducido

Innovadora, juvenil y llena de vida

Maybelline New York Brow Extensions Stick de Cejas Tono 06 Deep Brown € 8.99

€ 6.40 in stock 6 new from €6.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maybelline New York Brow Extensions Stick de Cejas

Extensiones de cejas en stick

Enmarca tu mirada: Cejas rellenas y tupidas al instante

Fórmula con micro fibras que se adhieren a tus cejas en una pasada

Aplica Brow Extensions a lo largo de la ceja con pequeños trazos insistiendo en aquellas zonas más despobladas; Peina con un cepillo para difuminar y conseguir un acabado natural READ Los 30 mejores Luces Led Tv de 2021 - Revisión y guía

Kiko Milano Eyebrow Sculpt Automatic Pencil 05 Lápiz Automático para Esculpir las Cejas, Deep Brunettes € 6.99 in stock 2 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lápiz automático para unas cejas esculpidas con 3 tipos de trazos, dependiendo de la inclinación de la mina

Brillo puro concentrado en una mina suave y cremosa para maquillar los labios en pocos gestos, con un resultado adecuado, sencillo pero con un efecto garantizado

La textura envolvente y de consistencia aterciopelada se funde con los labios y permite que la mina se deslice como si fuera la punta de una barra de labios, aportando una sensación de tersura, hidratación y confort

La fórmula ha sido enriquecida con ingredientes activos con acción repulpante y una combinación especial de materias primas

Dermatológicamente testado; formulado para reducir al mínimo el riesgo de alergias

Catrice, Lapiz para cejas, Marron (025 Perfect Brown), 1.4 gr. € 2.05 in stock 6 new from €2.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lapiz de cejas Catrice

Lapiz de cejas Maquillaje Unisex Adulto

Catr. lapiz de cejas 025 (4059729030542)

Kiko Milano Precision Eyebrow Pencil 03 Lápiz de Cejas con Fórmula Dura de Microprecisión y Cepillo de Separación, Auburn and Redheads € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lápiz de cejas con fórmula dura de microprecisión y cepillo de separación

Su textura, cremosa y ligera, proporciona un acabado mate durante horas; fórmula resistente al agua

El color es uniforme y el producto es fácil de aplicar

Un packaging moderno con sacapuntas y difuminador integrados, sistema SmartTouch para una fácil sujeción y un mecanismo giratorio para extraer y esconder la mina, según sea necesario

Dermatológicamente testado

LáPiz De Cejas De Tatuaje, LáPiz De Cejas De Tatuaje Impermeable De 4 Ramas, LáPiz De Cejas De Microcuchilla, Maquillaje De Larga DuracióN, LáPiz De Cejas LíQuido Natural € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LÁPIZ DE CEJAS DE CUATRO PUNTAS DE ALTA CAPACIDAD: Lápiz de cejas dinámico y moderno con punta de tenedor de microcuchilla, seguro de usar. Puede maquillarse los ojos y dibujar diferentes formas de cejas durante todo el día; La capacidad de almacenamiento del lápiz de cejas se ha mejorado en comparación con la base original, y el diseño puede proporcionar el maquillaje en 5 colores: marrón oscuro, marrón claro, marrón grisáceo, rojo, negro.

CREA CEJAS NATURALES Y PERFECTAS: El lápiz para cejas crea un aspecto natural y duradero, y las cejas modeladas, que representan contornos faciales perfectos, no son fáciles de quitar, secar con secador contra el color refleja tu belleza.

IMPERMEABLE Y DURADERO: 24 horas de cejas resistentes al agua y de larga duración. Dibuja cejas exquisitas, polvos suaves, lápiz de cejas microblading. Sin deslizamientos, sin grumos, fácil de usar, crea un maquillaje suave y natural, con un color natural y delicado, que puede ayudar a que tu ceja luzca más natural.

DIBUJO FINO, FÁCIL DE COLOREAR: El lápiz para cejas hace que su apariencia sea marrón y le brinda un estado de ánimo brillante todos los días. El exclusivo diseño de punta de cuatro puntas se puede utilizar para delinear una variedad de cejas.

AVISO: Las personas normales con cejas aplican el lápiz para dibujar el contorno de la ceja y continúan coloreando el interior de manera uniforme a lo largo de la forma de la ceja que dibujó en el último paso. Personas con cejas ralas. barra para dar forma a definir el contorno de las cejas, luego suavemente para definir las cejas del área dispersa.

Lápiz de Cejas Brow Artist Xpert € 7.95

€ 5.77 in stock 15 new from €5.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cejas naturales y perfectas al instante

Súper fácil, súper preciso, súper natural

con liner automático y cepillo difuminador

Eyebrow Pencil, Liquid Eyebrow Tattoo, Lapiz Cejas, Coloración de Cejas de 3 Colores Con Puntas Impermeable de Larga Duración Para Maquillaje Natural de Cejas € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❀Diseño único: lápiz de cejas líquido con punta de cuatro horquillas, las puntas son delgadas, puedes dibujar fácil y rápidamente todo tipo de cejas de aspecto vibrante y natural.

❀Urable Duradero y 100% resistente al agua: el lápiz de cejas resistente al agua es 100% resistente al agua y duradero, es resistente al agua, a prueba de sudor, a prueba de manchas durante todo el día, para que permanezca en su lugar y no se desvanezca, incluso si se pone moje o sude hasta que sienta que decide usar desmaquillante.

❀ Cómo usar: levante la punta del lápiz 45 grados y dibuje las cejas en la dirección del crecimiento de las cejas, complete el espacio en blanco en el contorno, no tire hacia adelante y hacia atrás.

❀ Fácil de quitar: este lápiz de cejas con puntas impermeables también es fácil de quitar con desmaquillante o aceite de limpieza.

❀ Perfecto para profesionales y principiantes: no importa quién sea usted, un profesional o un principiante, solo necesita unos segundos para crear una ceja natural y duradera.

Rimmel London Brow This Way Fill & Sculpt Lápiz de Cejas Tono 4 Soft Black - 0.25 gr € 9.00

€ 4.10 in stock 9 new from €4.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rellena, define y esculpe tus cejas

Aplicación precisa gracias a su exclusiva punta triangular

Fórmula suave y cremosa

Difumina y peina 2 en 4

A prueba de roces hasta 12 horas

Benecos Lapiz De Cejas Marron 1,13Gr. 1 Unidad 300 g € 6.79 in stock 5 new from €4.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LAPIZ DE CEJAS marron 1,13gr.

Mejora tu bienestar y calidad de vida a la vez que te hacen sentir mucho más ligero y mejor.

Ayuda a alargar tu esperanza de vida.

ONLYOILY Lápiz de cejas Set-Tattoo Sense Liquid Eyebrow con 4 colores, todo el día a prueba de agua € 13.89 in stock 1 new from €13.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolígrafo de cejas líquido para tatuajes: este bolígrafo de punta de horquilla es un producto nuevo para cejas de color. Diseño único de cuatro dientes, como un lápiz de tatuaje de cejas para tallar las cejas, nuestra exclusiva punta multidientes crea el aspecto de cejas naturalmente llenadas.

Larga duración: 24 horas impermeable, de larga duración, fácil de colorear, a prueba de golpes, de dibujo fino, de tacto súper duradero, las cejas se dibujan como si se cultivaran de forma natural.

Natural y fácil de usar- Las puntas de lápiz de cejas de tatuaje son muy finas, puedes dibujar fácilmente todo tipo de cejas perfectas con color natural y líneas claras.

Este producto es demasiado perfecto. Nuestro lápiz para cejas de tatuaje está disponible en una gama de tonos para una perfecta sombra de color de cejas a juego.

Commitment to Customers: If you are not satisfied with the product or have any questions, please contact us. We will immediately take care of your problem and offer you a satisfactory solution.

Rimmel London Brown This way Kit esculpidor de cejas, Tono 003 Dark Brown - 1.1 gr € 5.65

€ 3.65 in stock 12 new from €3.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit completo para cejas; contiene 2 cepillos profesionales

Duo compacto con cera para dar forma y fijar, y sombra para dar color y rellenar

Define, completa y arregla tus cejas

Incluye un cepillo en ángulo con doble punta y cepillo para modelar

Rimmel Brow this Way es una fórmula de larga duración y cómoda de llevar

New Era - Lápiz para tatuaje de cejas para ojos, lápiz de maquillaje con - 24 horas, resistente al agua, de larga duración (Marrón claro) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño de rotación de 360 grados, cuerpo de lápiz de cejas retráctil.

Adopte una recarga de lápiz a prueba de agua, continúa sin problemas, el color puede permanecer todo el día. para evitar que el sudor, la lluvia se manche.

Diseño de doble cabeza, una cabeza es el cuerpo del lápiz, la otra es un cepillo para cejas, ayuda a peinar las cejas de crecimiento desordenado y facilita el color.

Diseño retráctil, no es necesario afilar el lápiz de cejas nuevamente, fácil de llevar.

Puntas cálidas, al usar lápiz de cejas, para evitar que se rompa accidentalmente, su recarga debe ser inferior a 0,2

Ruwhere - Lápiz para cejas en 6 colores, resistente al agua y con cepillo incluido € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuerpo extensible del lápiz – lo automático y lo práctico que se puede imaginar. Ya no le hace falta agudizar el antiguo lápiz de cejas. El diseño singular y renovadito de forma diamante oblicua del lápiz le permite diseñar las cejas naturales con más facilidad.

Diseño de doble cabeza – cuenta con un lápiz 3G en una cabeza y un cepillo de cejas en la otra, con el que puede peinar las cejas rebeldes

Impermeable y duradero – una fórmula especial super duradera añadida a los ingredientes para mantener el color todo el día, le da un maquillaje de cejas duradero. La función impermeable se limita a prevenir posibles manchas producidas por el sudor, la lluvia o el agua, por lo que en los casos de ser lavado o borrado repetidamente el color se reduce y desaparece.

Seis colores clásicos por elegir – ofrece el mejor color para para diferentes colores del cabello y de la piel. Cada color tiene un resultado bellísimo y es un buen regalo para todas mujeres y chicas.

Nota – Recuérdese de que en el uso, la punta saliente del lápiz debe de ser menos de 0,5cm para no ser rota por accidente. READ Los 30 mejores Dispensador De Cinta Adhesiva de 2021 - Revisión y guía

NICEFACE precisión impermeable frente liner doble final ceja lápiz con ceja pinceles herramientas 5 colores paquete marrón claro de 1 € 9.50 in stock 1 new from €9.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NICEFACE Brow Pencil te ayuda a mezclar de manera experta el color natural en cejas dispersas o de forma débil.

El lápiz para cejas NICEFACE es un lápiz apto para viajes con una gran recompensa. Puede ser su compañero constante para los retoques del mediodía y mejorar su aspecto sobre la marcha.

Una pluma finamente puntiaguda significa menos errores. Adecuado para acabado mate

Te convertirás en un experto en cejas con las sencillas instrucciones paso a paso que hacen que la aplicación sea infalible.

Repleto de ingredientes de alta calidad. Los cosméticos con conciencia le dan al maquillaje moderno una nueva dimensión hermosa. Fácil de usar

L'Oréal Paris Brow Artist Xpert Liner de Cejas Automático Rellena y Fija 102 Rubio Claro € 9.95

€ 3.97 in stock 6 new from €3.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Liner de cejas automático para unas cejas ultra precisas

Define las cejas con la intensidad que quieras para un look más natural o intenso

Su formato en pincel y cepillo te permite una aplicación rápida, fácil y precisa

Dibuja con la punta del liner y rellena con la parte plana según la intensidad

Su fórmula a prueba de agua ayuda a extender con facilidad el producto y tener unas cejas definidas durante 24 horas

Wet n Wild Lápiz de Cejas Brow-Sessive, Lápiz de Cejas de Doble Punta con Pincel en Espiral para Cejas Finas y Gruesas, Fórmula de Aspecto Natural, Definición de Color, Marrón Oscuro 500 g € 3.99 in stock 1 new from €3.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para todos los niveles - el brow-sessive brow es un lápiz de cejas de doble punta con un cepillo incorporado que rellena suavemente, define, da forma y construye desde un color sutil hasta serio

Consejos de uso - usa el cepillo en espiral para peinar las cejas hacia arriba. Usa el lápiz para dar forma y rellenar las cejas para conseguir un aspecto natural y aumentar la profundidad de color

Seguro y no testado en animales - en wet n wild, siempre nos hemos preocupado por la seguridad de nuestros productos que están dermatológicamente probados y no testados en animales

Experiencia - desde 1979, wet n wild ha creado productos de alta calidad para todos los amantes de la cosmética sin importar la edad y teniendo en cuenta cada tipo de piel

Amplia gama de productos - ¡descubre la calidad y la amplia gama de cosméticos que ofrece wet n wild! muestra tu lado salvaje con nuestras barras de labios, sombras de ojos y mucho más

QUEMISS Lápiz de Cejas, Lápiz de Cejas Microblading, Lápiz de Tatuaje de Cejas, Lápiz de Cejas Impermeable de 4 Puntos, Contornos de Duraderos Forma Natural de Las Cejas Con Regalo (3# Gris Oscuro) € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CREA DIFERENTES CEJAS: Cuatro garras pueden crear fácilmente un lápiz de cejas natural y mantener el maquillaje de ojos durante todo el día, colores: Castaño; Marrón; Gris oscuro; Negro. Puedes hacer tus cejas para dibujar un nuevo retrato.

PEQUEÑO y LIGERO: Mini bolígrafo de tatuaje, tamaño pequeño y peso ligero. La longitud de aproximadamente 0.3 onzas, aproximadamente 4.8 pulgadas es el mejor cosmético. La punta del aplicador de tipo cuádruple 3D se puede dibujar cejas de manera natural.

APLICACIÓN IMPERMEABLE: El lápiz de cejas de fórmula duradera no requiere habilidades especiales, no sudará, no lloverá, no para deportes acuáticos. El lápiz de cejas o la sombra no se derretirán, el lápiz de cejas resistente al agua con una tinta de secado rápido puede hacer que el maquillaje se mantenga todo el día para hacer deporte.

FÁCIL DE USAR: Sin microcuchillas, esmerila el dibujo a lápiz de color fácilmente, casi sin residuos. El tenedor aplicador de cuatro puntas se puede dibujar cejas naturales de moda.

AVISO: entrega de la compra de productos mediante la logística de la tienda de Amazon.com, tiempo de entrega rápido. Todos los productos de la tienda tienen derecho a una política de devolución de 30 días sin motivo. Regalo: 1 lápiz de cejas, 3 juegos de tarjetas de plantilla de cejas (gratis), 1 cortador de cejas (gratis) Si tiene alguna pregunta sobre los lápices de cejas Microblading o sus pedidos, comuníquese con nosotros de inmediato.

Rimmel London Professional Eye Brow Pencil, Lápiz de cejas, Tono 1 - 1.4 g € 4.66 in stock 5 new from €4.56

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Delineador de cejas profesional diseñado para realzar y dar forma a tus cejas

Su fórmula antiadherente llena los espacios y alarga el arco de la ceja para una apariencia natural impresionante

Cómodo de usar y fácil de aplicar

Incluye un aplicador de brocha para retoques fáciles

Encuentra tu tono ideal

