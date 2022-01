Inicio » Productos de oficina Los 30 mejores Lapices De Colores Prismacolor de 2022 – Revisión y guía Productos de oficina Los 30 mejores Lapices De Colores Prismacolor de 2022 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

Sanford Prismacolor Premier Color matita impostato 48/Tin-W/Due Bonus Artstix € 73.96

€ 59.52 in stock 6 new from €58.99

Amazon.es Features Lápices de colores para cada nivel de experiencia

Los colores se mezclan fácilmente y son impermeables

Los núcleos suaves y gruesos crean una capa de color lisa

Con pigmentos de alta calidad para una rica saturación de color

Prismacolor Premier - Paquete de 24 lápices de colores, sortidos [importado] € 49.75

Amazon.es Features 24 lápices de colores de gama alta.

Núcleos suaves y gruesos perfectos para sombreados y sombras.

Ultrasuaves, incluso para trazos.

Resistentes a la luz, ricos en pigmentos saturados.

Gruesos y con grafito robusto que no se rompe ni produce astillas. Ideales para colorear libros para adultos.

Sanford Prismacolor Premier - Lápices de colores, 150 pcs € 199.99 in stock 1 new from €199.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de material de buena calidad

Apto para álbumes de recortes.

Diseñado para fácil uso y almacenamiento

Sanford Lápices de Colores Prismacolor Premier Retratos, de Madera, 24 Unidades € 39.80 in stock 1 new from €39.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Proporciona una saturación optima del color

Adecuados para dibujar y pintar

No son adecuados para menores de 3 años

El paquete contiene 24 lápices de colores

Prisma Premier Colored Pencils € 34.45 in stock 4 new from €21.52

Amazon.es Features Adecuados para cada nivel de conocimientos

Los pigmentos de alta calidad son ricos en saturación de color

El plomo se resiste a la rotura

Los doce lápices coloreados vienen almacenados en caja

Prismacolor 3599TN - Kit de lápices de colores (72 piezas, varios colores) € 124.30 in stock 3 new from €124.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lápices de colores de gran calidad diseñados para artistas de cualquier nivel

Los colores se pueden mezclar facilmente, de lento desgaste y resistentes al agua

Pigmentos de alta calidad que ofrecen una saturación rica de color

Suave, sus núcleos gruesos crean una deposición de color suave para la mezcla superior y el sombreado

Su grosor les protege de quebrarse

Prismacolor - Lápices de Colores con Cortina para Bolígrafos, 36 Colores, Solubles en Agua, para Estudiantes, Kit de Pintura para Adultos y Niños para Escribir, Dibujar y Bocetos de Artistas € 25.39 in stock 2 new from €25.39

Amazon.es Features [CAJA PORTÁTIL] Proteggi la matita da danni, fácil de clasifica e facile da trasportare.

[LÁPIZ DE 36 COLORES] Materiali del nucleo in legno e piombo, il nucleo della penna è facile da indossare, non facile da rompere, il colore è brillante e bello, facile da colorare, non facile da sbiadire

[IDEAL PARA COLOREAR] Design del portapenne esagonale, la scrittura è più fluida, il disegno a lungo, le mani non sono stanche, facili da tenere

[STESSO COLORE] Il corpo della penna esagonale e il nucleo della penna hanno lo stesso colore, che è facile da identificare e scrivere senza intoppi.

[KIT DE PINTURA] Le matite colorate possono essere utilizzate per scrivere, disegnare e disegnare.Gli artisti con colori intensi possono dare pieno gioco alla tua creatività.

Arteza Lápices de acuarela profesionales para adultos y niños | Juego de 120 | Lápices de colores solubles en agua para técnicas de coloreado, mezclas, y capas de acuarela € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Amazon.es Features Añade profundidad a tu obra - Con el solo toque de un pincel humedecido, estos lápices de acuarela para artistas te permiten mezclar, superponer y crear efectos diferentes.

Colores vivos con alta pigmentación - Aprovecha los 120 colores de este juego de lápices de acuarela y prueba sus minas anti-roturas, con pigmento resistente a la luz que no se decolora con el tiempo.

Estuche sólido - Tus lápices de colores vienen en su estuche de latón resistente, que es ideal para organizar los lapiceros, almacenarlos o llevarlos contigo.

Lápices para colorear sin tóxicos - Estos prácticos lápices de acuarela tienen certificado AP de producto no tóxico para artistas de cualquier nivel. La carcasa es ergonómica, con madera de 6 lados.

Garantía de satisfacción del 100% - Si el producto no cumple con tus expectativas, solo tienes que pedir un reembolso o un reemplazo READ Los 30 mejores Papel Transfer Para Camisetas de 2022 - Revisión y guía

48 Lápices de Colores de Dibujo Profesional para Artistas - Lápices con Base de Óleo - Incluye Lápiz Color Carne para Colorear y Hacer Bocetos € 17.97 in stock 2 new from €17.97

Amazon.es Features LÁPICES DE COLORES CON BASE DE ÓLEO: lápices a base de óleo de alta calidad con pigmentos enriquecidos para que consigas unos dibujos duraderos y luminosos.

CREA CAPAS SIN DIFICULTAD: Sus minas suaves y densas hacen que estos lápices para artistas sean fantásticos para sombreado y coloreado. Magnífico set de lápices para libros de colorear para adultos.

SUAVIDAD EN LA APLICACIÓN DE LOS COLORES: Lápices de colores profesionales para artistas e ilustración. Más asequibles que las grandes marcas y con la misma alta calidad que los Polychromos de Faber Castell, Luminance de Caran d'ache, Premier de Prismacolor o Inktense de Derwent.

48 COLORES DIFERENTES: Amplio rango de colores luminosos que incluye lápiz blanco y color piel para bosquejo e ilustración.

FOTORESISTENTES: La mayoría de colores tienen una alta fotoresistencia. Puntas densas y robustas con una alta resistencia a roturas y desconchones.

120 Lapices Acuarelables Zenacolor, Numerados, con Caja - Set de Lápices de Colores para Acuarela - 120 Lapices de Colores Profesionales, Solubles y Diferentes € 34.99

€ 22.39 in stock 1 new from €22.39

Amazon.es Features 120 LAPICES ACUARELABLES PROFESIONALES - Nuestro estuche dibujo con acuarelas profesionales posee 120 lapices colores solubles y distintos para crear unos efectos y unas mezclas increíbles. Crea unas magníficas acuarelas gracias a este precioso estuche de colores.

MINA SUAVE, PRECISA Y SOLUBLE - Diseñados para artistas profesionales y para estudiantes, nuestros materiales de dibujo profesional están pre-tallados y poseen unas minas suaves y robustas de 3,3mm para lograr un color preciso y un acabado de calidad.

ESTUCHE LAPICES PRÁCTICO - Nuestro material de dibujo profesional viene en una caja de metal que contiene 5 estuches lapices con hendiduras individuales de 24 lapices dibujo para conseguir de esta forma una organización eficaz y un agarre cómodo: la caja de dibujo artistico ocupa muy poco sitio.

INCREÍBLEMENTE POLIVALENTES - Nuestros lápices de colores acuarelables son perfectos para los libros de coloreado, los esbozos, los dibujos, mandalas, coloreado para adultos, escritura, pintura acuarela - Son perfectamente válidos para adultos, maestros, estudiantes y para los artistas.

GARANTÍA SIN RIESGOS, SATISFECHO O TE DEVOLVEMOS TU DINERO - Estamos segurísimos de que adorarás nuestro estuche lapices colores con 120 lápices de colores acuarelables: si no estás satisfecho, haznoslo saber y te ofreceremos inmediatamente un reembolso completo en tus lápices.

Faber-Castell 111260 - Estuche-soporte de cartón con 60 lápices de colores, multicolor € 22.69

Amazon.es Features Estuche-soporte de cartón con 60 ecolápices de color

Fabricado en madera gestionada de forma sostenible

Forma hexagonal ergonómica

Colores intensos y brillantes de aplicación extra suave

Mina protegida contra la rotura por el proceso de encolado SV, Sencillo afilado

Arteza Lápices de colores profesionales para adultos y niños, Juego de 72, Estuche portátil de latón, minas resistentes a las roturas, Lápices para colorear, dibujar y sombrear € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Amazon.es Features 72 colores distintos - Crea impresionantes combinaciones con estos resistentes lápices de colores. Cada lápiz está etiquetado y numerado para identificar fácilmente su color.

Lápices de colores para mezclas - Este juego de lapiceros a granel incluye colores altamente pigmentados que son perfectos para mezclar y crear capas de distintos tonos.

Minas resistentes. El cuerpo de madera ayuda a proteger la mina, que es blanda pero resistente. Estos lápices de colores están adaptados para cualquier tipo de dibujo.

Estuche sólido y portátil - Este juego de lápices de colores profesionales se mantiene protegido en su caja de latón resistente, y cuenta con bandejas para ayudarte a mantenerlos siempre ordenados.

Garantía de satisfacción del 100% - Si el producto no cumple con tus expectativas, solo tienes que pedir un reembolso o un reemplazo

Faber-Castell-110024 Lápices de Colores, 24 Unidades, Multicolor, ecolápices (Polychromos 110024) € 43.72

€ 30.82 in stock 14 new from €30.53 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lápices de colores Faber-Castell artistas profesionales

Máxima resistencia a la luz

Un empaque atractivo hace de este un regalo ideal

Colores vivos

Estuche metálico. 24 unidades

72 Lápices de Colores (Numerado) con Caja de Metal de Zenacolor - 72 Colores Únicos para Libro de Colorear para Adultos - Fácil Acceso con 3 Bandejas - Regalo Ideal para Artistas y Adultos € 19.99

€ 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features 72 LAPICES COLORES NUMERADOS - El set de lapices de colores profesional pretallados de Zenacolor contiene una paleta de 72 colores únicos y diferentes: desde el blanco al negro, de colores metalicos al pastel mate, tienes una amplísima diversidad para estos clásicos lapices de dibujo.

LÁPICES DE DIBUJO PROFESIONAL SUAVES, GRASOS Y PRECISOS - El lápiz de color graso de Zenacolor posee una mina con una pinta de 3,3mm con base de aceite para usar en libros para colorear adultos o para cualquier otra actividad relacionada con la pintura: tanto si eres un artista profesional o un principiante, estos lapices de colores para adultos te sorprenderán con su calidad.

ESTUCHES DE COLORES PRÁCTICOS Y UN REGALO ORIGINAL - El maletin de 72 lapices de colores para mandalas cuenta con un estuche de cartón que posee 3 niveles con 24 lapis de colores (todos muy variados en colores) que se transporta muy fácilmente: una excelente idea como regalo.

DA RIENDA SUELTA A TU CREATIVIDAD - El pack lapices de colores madera Zenacolor son perfectas para el conjunto de tus ideas artísticas (tanto para adultos): dibujo, scrapbooking, pintura, papel, libro colorear adultos, material para dibujo profesional, colores para pintar y otros efectos divertidos.

GARANTÍA 100% SATISFECHO O TE DEVOLVEMOS TU DINERO - Nuestra joven empresa se esfuerza al máximo por ofrecerte unos buenos momentos de ocio y reducir así tu estrés y tu ansiedad (manualidades adultos, scrapbooking, mandas), por ello, todos nuestros productos están garantizados 100% satisfecho o te devolvemos tu dinero durante un plazo de 30 días.

Castle Art Supplies Juego 120 Lápices Colores | Minas Blandas de Colores para Artistas Experimentados, Profesionales e Ilustradores | Protegidos y Organizados en un Estuche de Presentación Metálico € 54.99 in stock 1 new from €54.99

1 used from €52.95

Amazon.es Features DISEÑADOS PARA FACILITARTE LA VIDA. Gama definitiva de 120 lápices organizados por familias de colores, identificados, numerados y codificados por colores para acertar siempre en tu elección: levanta el lápiz que te guste de las 3 hileras con las que cuenta el bonito estuche de presentación metálico.

BLANDOS PERO DURADEROS. La fórmula más innovadora y avanzada a cargo de técnicos y artistas locales ha conseguido unas minas blandas que se deslizan a la perfección, pero que también son capaces de resistir la presión y conservar la punta.

UN PLACER USARLOS. Cuentan con un intenso pigmento y colores vivos y cremosos para una cobertura perfecta. Te permitirán crear capas, mezclar colores y pulir para añadir texturas y conseguir la sombra perfecta, ya sea en papel, papel satinado, lienzo o madera, entre otros.

ENTRENA TUS HABILIDADES. Nuestro exclusivo tutorial desplegable te permite mejorar tus habilidades de dibujo con lápices de colores mediante la recreación de la impresionante ilustración del castillo de Camelot de la funda.

PROBADOS, FIABLES Y GARANTIZADOS. Probados por los expertos de nuestro estudio para superar a la competencia. Los críticos más expertos confían en ellos: contamos con 1,5 millones de clientes en todo el mundo y, si no te convencen, te devolvemos el dinero.

72 Lapices de Colores Profesionales,lapiz para colorear de Dibujo y Bosquejo Material de dibujo Set,Incluye Caja de Cremallera Portátil,Mejores Lápices de colores Conjunto Ideal para Adultos y Niños € 48.99

€ 21.24 in stock 1 new from €21.24

Amazon.es Features COLORES ÚNICOS Y MARAVILLOSOS - 72 Juego de lápices de colores de calidad: colores ricos, vibrantemente pigmentados con una variedad de tonos y grandes variaciones a una fracción del precio, los colores abarcan todo el espectro, desde rojos vibrantes hasta violetas profundas.

PLOMO DE PRECISIÓN SUAVE: diseñado para artistas profesionales y estudiantes de arte, nuestros lápices para colorear con punta afilada contienen plomo de 3,3 mm para una creatividad visual precisa y líneas nítidas: independientemente de si eres un profesional, aficionado o principiante, saldrás completamente satisfecho con nuestro producto

ESTUCHE CONVENIENTE PARA ALMACENAMIENTO: perfecto La bolsa de kit portátil con ranuras individuales para ayudarlo a organizar todos sus lápices: ocupa muy poco espacio, por lo que es muy útil para cualquier escritorio, estante o mochila cuando viaja.

INCREÍBLEMENTE VERSÁTIL: son perfectos para colorear, dibujar, dibujar, sombrear, hacer álbumes de recortes, diarios de viñetas, mandalas y libros para colorear para adultos, escribir, mezclar, imprimir, resaltar, sombrear, pelear, puntear, colocar capas y bruñir.

REGALOS EDUCATIVOS PERFECTOS: este juego de 72 lápices de colores de calidad con lápices de dibujo es un maravilloso regalo de Navidad, cumpleaños o año nuevo para aquellos que aman ser creativos en el mundo del arte. A sus niños o niñas les encantará este kit de colorear y dibujo para su escuela suministros.

120 Lápices de Colores (Numerado) de Zenacolor - 120 Colores Únicos para Libro de Colorear para Adultos - Fácil Acceso con 4 Bandejas - Regalo Ideal para Artistas, Adultos € 19.95

€ 14.95 in stock 1 new from €14.95

Amazon.es Features 120 COLORES ÚNICOS Y EXCELENTES, sin duplicados - Set de lápices de colores de calidad: Colores intensos, pigmentados con brillo con una variedad de tonos y grandes variaciones a un precio mucho más bajo - Un arco iris de tonos que incluye rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, blanco, negro y muchos más

MINA DE ALTA PRECISIÓN - Nuestros lápices artísticos preafilados diseñados para artistas profesionales y estudiantes contienen minas de 3,3 mm para una creatividad visual precisa y líneas nítidas : No importa que seas profesional, aficionado o principiante, quedarás totalmente satisfecho con nuestro producto

PRÁCTICO ESTUCHE - Perfecto estuche con un espacio para cada lápiz para ayudarte a organizar todos tus lápices : Ocupa muy poco espacio y es muy fácil de guardar en cualquier escritorio, estantería o mochila si vas a algún sitio

INCREÍBLEMENTE VERSÁTILES - Son perfectos para coloración, esbozo, dibujo, sombreado, scrapbooking, bullet journals, mandalas, terapia artística y libros de coloración para adultos, escritura, difuminado, impresión, resaltado, plumeado, esfumado o scumbling, punteado, superposición de capas y pulido - También son ideales para profesores, estudiantes y artistas : Son una idea de regalo genial y son perfectos para potenciar la creatividad

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL 100%: Compra con confianza con nuestra GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO SIN RIESGO - Estamos seguros de que te encantará nuestra caja de 120 lápices de colores, pero si no estás contento, solo hace falta que nos lo digas en cualquier momento y te ofreceremos un reemplazo gratuito o un reembolso completo con rapidez : sin complicaciones y sin ningún riesgo por tu parte READ Los 30 mejores Regalo Boda Invitados de 2022 - Revisión y guía

160 Lapices de Colores (Numerados) Zenacolor - Almacenamiento Fácil - Estuche Lapices dibujo profesional para Adultos - Ideal para Colorear, Mandalas Colorear Adultos, Material Escolar € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Amazon.es Features 160 LAPICES COLORES NUMERADOS - El set de lapices de colores profesional pretallados de Zenacolor contiene una paleta de 160 colores únicos y diferentes: desde el blanco al negro, de colores metalicos al pastel mate, tienes una amplísima diversidad para estos clásicos lapices de dibujo.

LÁPICES DE DIBUJO PROFESIONAL SUAVES, GRASOS Y PRECISOS - El lápiz de color graso de Zenacolor posee una mina con una pinta de 3,3mm con base de aceite para usar en libros para colorear adultos o para cualquier otra actividad relacionada con la pintura: tanto si eres un artista profesional o un principiante, estos lapices de colores para adultos te sorprenderán con su calidad.

ESTUCHES DE COLORES PRÁCTICOS Y UN REGALO ORIGINAL - El maletin de 160 lapices de colores para mandalas cuenta con un estuche de cartón que posee 4 niveles con 40 lapis de colores (todos muy variados en colores) que se transporta muy fácilmente: una excelente idea como regalo.

DA RIENDA SUELTA A TU CREATIVIDAD - El pack lapices de colores madera Zenacolor son perfectas para el conjunto de tus ideas artísticas (tanto para adultos): dibujo, scrapbooking, pintura, papel, libro colorear adultos, material para dibujo profesional, colores para pintar y otros efectos divertidos.

GARANTÍA 100% SATISFECHO O TE DEVOLVEMOS TU DINERO - Nuestra joven empresa se esfuerza al máximo por ofrecerte unos buenos momentos de ocio y reducir así tu estrés y tu ansiedad (manualidades adultos, scrapbooking, mandas), por ello, todos nuestros productos están garantizados 100% satisfecho o te devolvemos tu dinero durante un plazo de 30 días.

Castle Art Supplies Juego 72 Lápices Colores | Minas Blandas de Colores para Artistas Experimentados, Profesionales e Ilustradores | Protegidos y Organizados en un Estuche Metálico € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Amazon.es Features DISEÑADOS PARA FACILITARTE LA VIDA. Gama esencial de 72 lápices organizados por familias de colores, identificados, numerados y codificados por colores para acertar siempre en tu elección: levanta el lápiz que te guste de las 3 hileras con las que cuenta el bonito estuche de presentación metálico.

BLANDOS PERO DURADEROS. La fórmula más innovadora y avanzada a cargo de técnicos y artistas locales ha conseguido unas minas blandas que se deslizan a la perfección, pero que también son capaces de resistir la presión y conservar la punta.

UN PLACER USARLOS. Cuentan con un intenso pigmento y colores vivos y cremosos para una cobertura perfecta. Te permitirán crear capas, mezclar colores y pulir para añadir texturas y conseguir la sombra perfecta, ya sea en papel, papel satinado, lienzo o madera, entre otros.

ENTRENA TUS HABILIDADES. Nuestro exclusivo tutorial desplegable te permite mejorar tus habilidades de dibujo con lápices de colores mediante la recreación de la impresionante ilustración del unicornio de la funda.

PROBADOS, FIABLES Y GARANTIZADOS. Probados por los expertos de nuestro estudio para superar a la competencia. Los críticos más expertos confían en ellos: contamos con 1,5 millones de clientes en todo el mundo y, si no te convencen, te devolvemos el dinero.

Castle Art Supplies Estuche con Cremallera 72 Lápices Colores | Minas Blandas de Colores para Artistas Experimentados, Profesionales e Ilustradores | Organizados en Estuche Portátil con Cremallera € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Amazon.es Features DISEÑADOS PARA FACILITARTE LA VIDA. Gama esencial de 72 lápices organizados por familias de colores, identificados, numerados y codificados por colores para acertar siempre en tu elección: solo tienes que levantar las hileras de lápices del estuche portátil de tela y cremallera.

BLANDOS PERO DURADEROS. La fórmula más innovadora y avanzada a cargo de técnicos y artistas locales ha conseguido unas minas blandas que se deslizan a la perfección, pero que también son capaces de resistir la presión y conservar la punta.

UN PLACER USARLOS. Cuentan con un intenso pigmento y colores vivos y cremosos para una cobertura perfecta. Te permitirán crear capas, mezclar colores y pulir para añadir texturas y conseguir la sombra perfecta, ya sea en papel, papel satinado, lienzo o madera, entre otros.

ENTRENA TUS HABILIDADES. Nuestro exclusivo tutorial desplegable te permite mejorar tus habilidades de dibujo con lápices de colores mediante la recreación de la impresionante ilustración de la figura mitológica (un grifo) de la funda.

PROBADOS, FIABLES Y GARANTIZADOS. Probados por los expertos de nuestro estudio para superar a la competencia. Los críticos más expertos confían en ellos: contamos con 1,5 millones de clientes en todo el mundo y, si no te convencen, te devolvemos el dinero.

Caja metálica 36 lápices de colores con mina grande Ø3,5 mm 213, multicolor € 16.09

€ 12.52 in stock 17 new from €12.49

Amazon.es Features Lápices hexagonales con mina 3.5 mm, resistente a la rotura

LPS (Lead protection system) es el sistema de protección de la mina, que aumenta su resistencia

36 lápices de colore surtidos

Estuche de metal

Lapices Colores Profesional,Juego de 180 lápices para colorear con caja de metal, lápices de colores al óleo, perfectos para € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Amazon.es Features LÁPICES DE COLORES DE CALIDAD DE ARTISTA NUEVOS Y MEJORADOS: ¿Por qué pagar una fortuna por lápices de arte premium? Nuestro nuevo y mejorado juego de lápices de colores con calidad de artista le brinda la misma calidad profesional que obtendría con marcas mucho más costosas, alto contenido de pigmentos y una buena relación calidad-precio.

COLOR VIBRANTE: Viene con 180 lápices de colores diferentes en una caja de hojalata. Tus lápices de colores tienen núcleos suaves y resistentes a la rotura hechos de pigmento resistente a la luz que no se desvanece con el tiempo. Los 180 tonos te brindan una libertad creativa ilimitada. (Cada lápiz está etiquetado y numerado para una fácil identificación del color)

LÁPIZ DE CALIDAD EN UN ESTUCHE DE METAL RESISTENTE: Cada lápiz de colorear para adultos está hecho de tilo duradero con un núcleo fuerte, cuidadosamente empaquetado en una impresionante caja de lata de presentación. La mina gruesa de nuestros lápices artísticos preafilados permite una gran mezcla, superposición y sombreado entre sí y con otras marcas de primer nivel.

LÁPICES DE DIBUJO VERSÁTILES Y NO TÓXICOS: nuestros lápices de dibujo de alta calidad y no tóxicos (certificados por ASTM) le permiten liberar su imaginación en libros para colorear para adultos, relajación o niños, libros para colorear, dibujar o dibujar, ya sea que sea un profesional o recién esté comenzando.

GARANTÍA DE SERVICIO: Su satisfacción es nuestra máxima prioridad, tenga la seguridad de comprar nuestros productos. Si no está satisfecho con nuestros productos o tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos en cualquier momento.

Arteza Lápices de colores profesionales para adultos y niños | Juego de 120 | Estuche portátil de latón, minas resistentes a las roturas | Lápices para colorear, dibujar y sombrear € 44.99 in stock 1 new from €44.99

Amazon.es Features 120 colores distintos - Crea impresionantes combinaciones con estos resistentes lápices de colores. Cada lápiz está etiquetado y numerado para identificar fácilmente su color.

Lápices de colores para mezclas - Este juego de lapiceros a granel incluye colores altamente pigmentados que son perfectos para mezclar y crear capas de distintos tonos.

Minas resistentes. El cuerpo de madera ayuda a proteger la mina, que es blanda pero resistente. Estos lápices de colores están adaptados para cualquier tipo de dibujo.

Estuche sólido y portátil - Este juego de lápices de colores profesionales se mantiene protegido en su caja de latón resistente, y cuenta con bandejas para ayudarte a mantenerlos siempre ordenados.

Garantía de satisfacción del 100% - Si el producto no cumple con tus expectativas, solo tienes que pedir un reembolso o un reemplazo

Lápices de Colores Acuarelables Profesionales, juego de 120, Lápices Acuarelables con pincel de agua, Ideal para Adultos y Niños para colorear, mezclar, poner en capas y técnicas de acuarela € 28.99

€ 24.64 in stock 1 new from €24.64

Amazon.es Features 1. Lápices de acuarela para artistas: Diseñados tanto para artistas de acuarela nuevos como experimentados, este paquete de 120 lápices de colores solubles en agua le proporcionará horas de diversión creativa.

2. Lápices de pintura de acuarela de alto grado: cada lápiz tiene un núcleo interno suave y denso encerrado en madera ultraligera de alto grado para mayor durabilidad y resistencia. Estos lápices acuarelados también son resistentes a la rotura.

3. Tubo de almacenamiento ecológico: ¡colorea en cualquier lugar! Ya sea que estés en casa, en la escuela o yendo a clases de arte. Este conjunto está listo y perfectamente embalado con una caja de lápices duradera con cremallera negra con ranuras individuales para cada lápiz para mantener todos sus lápices organizados y protegidos.

4. Fácil de mezclar: sin dejar trazos de lápiz antiestéticos, use seco para estratificar, agregar detalles o colorear.

5. Regalo perfecto: ya sea para colorear libros o simplemente dibujar y dibujar en su bloc de dibujo y papel. Grandes regalos para Semana Santa, Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo, Cumpleaños o Graduación.

Lapices Colores Profesional, 96pcs Lápices de Dibujo Artístico para Boceto, Lapiz Dibujos con Lapices de Carboncillo y Grafito & Lápices Arte, regalo para Artistas, Estudiantes, Niños y Adultos € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Amazon.es Features 1. Juego de lápices de alta calidad: este juego de lápices profesionales contiene un total de 96 piezas.

2. Alta calidad y ampliamente utilizado: cómodo mango de madera de gran madera, seguro e inofensivo, fácil de afilar.

3. No tóxico y ecológico: fabricado con madera reciclada, no tóxico y muy fácil de afilar y no se rompe fácilmente. Totalmente seguro para niños y adultos. READ Los 30 mejores Funda Airpods Silicona de 2022 - Revisión y guía

Castle Art Supplies Caja 72 Lápices Colores Calidad Oro | Minas Color a Base Aceite, Aportan más Nitidez y Resistencia a Roturas | Artistas e ilustradores | Caja Metálica de Presentación € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Amazon.es Features HECHOS PARA SACAR LO MEJOR DE TI. Nuestro buque insignia: la caja de lápices profesionales organizados por familias de colores, identificados, numerados y codificados por colores para no equivocarte al elegir el color perfecto de entre los 72 lápices dispuestos en tres hileras, en una caja metálica protectora ideal para regalar.

PUNTAS QUE NO DEFRAUDAN. Estos lápices de dibujo de colores están formulados a base de aceite para conseguir una mayor dureza. Las minas con un pigmento increíblemente intenso están revestidas de resistente madera de tilo que se puede afilar para conseguir puntas más finas y duraderas, y son muy resistentes a la rotura, aunque se caigan.

EL NO VA MÁS DE LA CREATIVIDAD. Excelente control de las capas de colores, capacidad de combinación única, mejor para las zonas con muchos detalles, excepcional cobertura del color, duran más y sin necesidad de afilarlos durante más tiempo.

GUÍAS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES. Manual avanzado y sencillo de 36 páginas repleto de consejos y demostraciones para dominar tu destreza con los lápices. Además, incluye un fascinante tutorial de 10 secciones para crear imágenes de “frescos en dorado”, junto con hojas de prueba y protección.

PROBADOS, FIABLES Y GARANTIZADOS. Probados y diseñados por los expertos de nuestro estudio para superar a la competencia. Los críticos más expertos confían en ellos: contamos con 1,5 millones de clientes en todo el mundo y, si no te convencen, te devolvemos el dinero.

72 lápices de colores dibujo profesional,dibujo a lapiz set artistico para libros de colorear o útiles escolares para adultos y niños. Serie de calidad y con minas de colores vibrantes € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Amazon.es Features 1. Lista de verificación del producto: el paquete tiene 77 piezas, incluye 72 lápices de colores, 1 extensión de lápiz de doble cabezal, 1 libro de colorear para adultos, 1 sacapuntas, 1 bolígrafo de línea con ganchos, 1 estuche para lápices.

2.72 colores únicos y maravillosos sin duplicados: estos lápices de colores expertos se deslizan suavemente sobre su papel, se mezclan maravillosamente y se superponen sin esfuerzo. Te sorprenderá su cobertura rica y profunda.

3.Seguro y no tóxico: todas las herramientas hechas de material ecológico, no tóxico y sin plomo, garantizan su salud al dibujar y le brindan una escritura suave y una buena sensación de mano. Lápices de colores con colores vivos, no fáciles de desvanecer y palos de alta calidad para artistas de todos los niveles.

4. Práctico estuche para lápices para llevar: Todos los artículos enumerados anteriormente están alojados en un robusto estuche negro con cremallera que tiene ranuras individuales para organizarlos, clasificarlos de manera eficiente y protegerlos de daños. Puede colocar algunos otros suministros una vez que se hayan agotado. También puede llevarlo a cualquier lugar, ya sea en casa o mientras viaja.

5. Regalo perfecto: este juego de 72 lápices de colores de calidad es ideal para la escuela, el aula y el uso diario, ideal para regalo de Navidad, cumpleaños o Año Nuevo para principiantes, artistas, estudiantes, niños, amigos o familiares que están aprendiendo a dibujar o interesado en dibujar.

Faber-Castell 110060 - Set de lápices de colores, multicolor € 116.94

€ 92.98 in stock 13 new from €92.12

Amazon.es Features Lápices de colores Faber-Castell artistas profesionales

Colores vivos gama básica y rango extendido de matices cuidadosamente graduadas

Máxima resistencia a la luz

60 lápices

Caran d'Ache 0902.001 Luminance Blender - Lápiz de madera, color blanco € 5.84

€ 3.84 in stock 2 new from €3.84 Consultar precio en Amazon

El lápiz es redondo y la tapa se mantiene en el color de la mina

Madera de cedro de primera clase con alta calidad

Perfecto como regalo para amigos y artistas aficionados

Lápiz para las más altas exigencias: artistas y creadores profesionales

Castle Art Supplies Estuche con Cremallera 120 Lápices Colores | Minas Blandas de Colores para Artistas Experimentados, Profesionales e Ilustradores | Organizados en un Estuche Portátil con Cremallera € 64.99 in stock 1 new from €64.99

Amazon.es Features DISEÑADOS PARA FACILITARTE LA VIDA. Incomparable gama de 120 lápices organizados por familias de colores, identificados, numerados y codificados por colores para acertar siempre en tu elección: solo tienes que levantar las hileras de lápices del estuche portátil de tela y cremallera.

BLANDOS PERO DURADEROS. La fórmula más innovadora y avanzada a cargo de técnicos y artistas locales ha conseguido unas minas blandas que se deslizan a la perfección, pero que también son capaces de resistir la presión y conservar la punta.

UN PLACER USARLOS. Cuentan con un intenso pigmento y colores vivos y cremosos para una cobertura perfecta. Te permitirán crear capas, mezclar colores y pulir para añadir texturas y conseguir la sombra perfecta, ya sea en papel, papel satinado, lienzo o madera, entre otros.

ENTRENA TUS HABILIDADES. Nuestro exclusivo tutorial desplegable te permite mejorar tus habilidades de dibujo con lápices de colores mediante la recreación de la impresionante ilustración del galeón de la funda.

PROBADOS, FIABLES Y GARANTIZADOS. Probados por los expertos de nuestro estudio para superar a la competencia. Los críticos más expertos confían en ellos: contamos con 1,5 millones de clientes en todo el mundo y, si no te convencen, te devolvemos el dinero.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.