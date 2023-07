Inicio » Top News Los 30 mejores Lamparas De Pie Modernas de 2023 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Lamparas De Pie Modernas de 2023 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Lamparas De Pie Modernas veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Lamparas De Pie Modernas disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Lamparas De Pie Modernas ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Lamparas De Pie Modernas pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Lacasa Lámpara de Pie, 2 Pack Lampara de pie LED Regulable con Control Remoto, Moderna Cambio de Color Luz de Pie Salon, 10W 1500LM RGB y Blanco Cálido a Frío Lámpara de Pie Inteligente, Altura 104CM € 73.99

€ 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【RGB y Blanco Cálido a Frío Lámpara de Pie】 La lámpara de pie LED ha utilizado el programa de control de tercera generación actualizado, una lámpara compatible con el efecto de iluminación de color estático y dinámico. Puede atenuarse y ajustarse no solo en blanco cálido/frío estándar (temperatura de color: 2700-6500 K) como iluminación diaria, sino también como lámparas de ambiente RGB para decorar su vida colorida, logrando realmente que una lámpara funcione con múltiples usos.

【Control Remoto Inteligente】 La lámpara de pie de esquina LED alimentada directamente por el adaptador de 12 V incluido, puede controlarlos para cambiar el color, los modos, el brillo, el efecto de iluminación y la velocidad por control remoto. Y el control remoto está diseñado para ser extremadamente simple y fácil de usar, que también puede ser operado fácilmente por personas mayores y niños, con una función de memoria que puede volver al estado de iluminación anterior cuando se reinicia.

【Instalación Fácil en 15 Minutos】 Cada lámpara de pie LED se divide en varios accesorios fáciles de instalar, con el manual y la guía de video, se puede completar fácilmente el ensamblaje en aproximadamente 15 minutos, en el paquete se incluyen 2 juegos de lámpara de pie cilíndrica , 2 adaptadores de corriente de 12 V, 2 mandos a distancia y accesorios de instalación relacionados. Durante el proceso de instalación, puede conocer mejor esta lámpara de pie y disfrutar del placer que brinda.

【Cubierta de Cielo Estrellado y Amplia Aplicación】 La lámpara de pie LED de 104cm de altura utiliza 180 LED brillantes, la forma cilíndrica de 12,8cm de diámetro proporciona suficiente luz suave. En comparación con otros, diseñamos un patrón de cielo estrellado en la cubierta exterior de la lámpara, que le brindará más felicidad e imaginación cuando esté encendida. Y puede ser seguro y amplio para decorar tu sala de estar, dormitorio, cuarto de bebé, comedor, sala de juegos, fiestas.

【Garantía de Calidad y Satisfacción del Servicio】 Lacasa no solo proporciona lámparas de pie LED de alta calidad a nuestros queridos clientes, pero también me complace brindarle el mejor servicio, así que si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos a través de Amazon, Ofreceremos una solución 100% satisfactoria en 24 horas.

Lámpara de arco LED regulable, lámpara de pie minimalista moderna 25W, lámpara de salón semicircular de aluminio metal, curvada lámpara de lectura con mando a distancia, ideal para salón, negro, 170cm € 189.99

€ 179.99 in stock 1 new from €179.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Moderno y de diseño aerodinámico: Lámpara LED ultrafino combinado con soporte de metal juntos, la lámpara de pie no sólo es más estable, pero también se convierten en una elegante y decoración futurista. Con su aspecto suave y lineal, esta lámpara de pie es muy conveniente para los varios estilos de decoración.

★ Luz cálida y perfecta para iluminar tus habitaciones: la elegante estructura de lámpara con la fuente de luz LED se curva sobre el sofá, escritorio y así sucesivamente, para iluminar perfectamente en cualquier lugar. Un excelente complemento es la lámpara en el salón, donde se puede conectar por la noche o como iluminación alternativa y acentuada.

★ lámpara de pie artificial y regulable: Esta lámpara de pie tiene un regulador del pie práctica con la que se puede cambiar fácilmente el brillo. Esta lámpara tiene 3 niveles de brillo de alto a bajo brillo, por lo que la luz perfecta y acogedor se establece como requerido.

★ Lámpara de pie de bajo consumo: esta lámpara de pie está equipada con una fuente de luz LED de 25 W de bajo consumo. Bajo uso normal, esta iluminación LED puede utilizarse durante más de 15 años. El color de la luz LED es de 3.000 Kelvin en el ámbito blanco cálido. Que se consigue una muy buena iluminación de la habitación.

★ Con la moderna lámpara LED podrá dotar a su hogar (por ejemplo el salón, el comedor, el dormitorio, la cocina, el pasillo) o a su oficina de una agradable iluminación de bajo consumo energético, energéticamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Govee Lámpara de Pie Moderna, RGBIC Lámpara LED Funciona con Alexa, Google Assistant y App, 16 Millones de Colores DIY y 58 Modos de Escena, Sincronización Musical para Dormitorio, Gaming Room € 99.99 in stock 1 new from €99.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color RGBIC Dinámico: Dé rienda suelta a su creatividad con la tecnología RGBIC de Govee, puede personalizar cada segmento de color basándose en la naturaleza, el festival y las emociones, y las tiras de nuestra lámpara de pie inteligente mostrarán efectos multicolor animados simultáneamente.

Control Inteligente: Gestione su lámpara de pie inteligente con simples comandos de voz a través de Alexa, Google Assistant. Y Govee Home APP también hace que sea más conveniente para disfrutar de múltiples escenas dinámicas como alegre, romántico, y DIY diferentes colores libremente.

Sincronización con Música: Eleva tu película, fiesta, tiempo de juego o sesión de escucha con nuestra lámpara de pie LED, el color y el brillo de la misma cambiarán simultáneamente como la música o los cambios de audio de los juegos, sumergiéndote en una experiencia de escena real.

16 Millones de Colores DIY: La lámpara de pie Govee LED posee millones de colores y 58 modos de escena dinámicos, puede explorar su favorito o elegir uno que se adapte a sus estados de ánimo más, para traer a ti mismo a una experiencia de iluminación fantástica real (sólo apoyo 2.4Ghz WiFi).

Amplia Aplicación: Agregue una iluminación emocionante, expresiva y personalizada a su sala de juegos, sala de estar, dormitorio, etc. Con un diseño de forma y peso únicos, puede mover esta lámpara de pie de esquina en su casa libremente, y disfrutar de los momentos de iluminación acogedores y coloridos.

LMiSQ Lámpara de pie Dimmer Regulable 3 Temperatura de Color LED negro lampara de pie salon con Temporizador y Función de Memoria 48W Moderna Lámpara de Lectura para Sala de Estar,Salon,Dormitorio € 149.99 in stock 1 new from €149.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño moderno con mando a distancia lampara de pie】Lamparas de pie para salon una combinación perfecta de iluminación fuerte y diseño moderno con una apariencia de obra de arte elegante y con estilo, dimensiones del producto 26Dx26Wx134H centimetros and 3.76kg in weight,perfecta para decorar su sala de estar, dormitorio, oficina, sala de lectura, etc.

【Inteligente lampara pie salon】Lampara pie led con una función de memoria, la próxima vez que se encienda conservará el efecto de luz de la vez anterior, eliminando la necesidad de repetir los ajustes. La lámpara de pie se puede programar de forma inteligente para una hora, se apaga automáticamente después de una horaLa lámpara de pie puede controlar de forma remota el interruptor, o puede encender / apagar las luces a través del interruptor de pie,conveniente para los ancianos y los niños.

【Tricolor regulable lampara de pie led regulable】Luz de pie con brillo infinitamente ajustable (10%-100%), luz tricolor ajustable (blanco - neutro - cálido) también regulable de 3000k cálido a 6000k blanco frío.Lampara de pie lectura emite una luz suave y atractiva que protege tus ojos a la vez que da a tu vida una atmósfera diferente.

【Materiales de alta calidad y eficiencia energética】lampara de pie vintage tiras de luces LED,utilice el cuerpo de aluminio de la lámparano hay que cambiar las bombillas, son energéticamente eficientes y duraderas,tira de luz LED con una vida útil de 50.000 horas.Lámpara de pie con almohadilla de esponja antideslizante, no es fácil de rayar el suelo, estructura estable, evite los niños y las mascotas con lampara pie colisión directa.

【No requiere instalación, garantía y postventa】Lamparas de pie modernas para salon la base y el cuerpo de la lámpara están integrados y no requieren montaje.Lampara de pie salon brillante de arriba a abajo. Tenemos un buen servicio postventa y ofrecemos un año de garantía y un buen servicio postventa, por lo que no tiene que preocuparse por ningún problema del producto.

OUTON Lámpara de pie de Arco con Control Remoto, Lámpara de pie LED Regulable de 207cm, Temperatura de Color Continua, Lámpara de pie Alta Moderna con Pantalla de Tambor Colgante Ajustable Beige € 71.99 in stock 1 new from €71.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ [Diseño curvo elegante y moderno]: la luz de arco de 207 cm de alto tiene un brazo curvo largo y ancho, lo que le permite tener luz en el medio de la habitación mientras mantiene la lámpara a un lado. Coloque la lámpara de pie Outon Arc en una esquina para iluminar un sofá, o colóquela en un lugar destacado para obtener una silueta curva y una apariencia moderna. ¡Esta lámpara alta y voluminosa ofrece aún más versatilidad al mismo tiempo que agrega elegancia a su habitación!

✔ 【Control remoto e interruptor de pie】: Tenemos en cuenta su conveniencia, la lámpara de pie de arco viene con un control remoto, que le permite ajustar el brillo y los 4 colores de luz según sus necesidades. Además, puede personalizar 5 modos de iluminación en segundos. Un conveniente interruptor de pie le permite encender o apagar la luz fácilmente. (Recordatorio: al usar el control remoto, el interruptor de pie debe mantenerse encendido)

✔ [COMPLETAMENTE REGULABLE Y 4 TEMPERATURAS DE COLOR]: la lámpara de pie moderna viene con una bombilla LED de 9 W que ofrece una gama continua de temperaturas de color (desde blanco cálido hasta blanco frío). Puede ajustar la temperatura del color: blanco frío para trabajos detallados, luz diurna suave para leer y blanco cálido suave para un ambiente acogedor. Las luces son totalmente regulables (desde la más tenue hasta la más brillante)

✔ [Cabezal de lámpara multifuncional ajustable]: la lámpara de pie viene con un cabezal de lámpara flexible, que se puede ajustar a cualquier ángulo que desee, lo que le permite lograr una iluminación específica donde la necesite. La lámpara de pie alta también tiene una función de memoria, cuando la luz se enciende nuevamente después de estar apagada por un período de tiempo, estará en la temperatura de color y el nivel de brillo anteriores. También viene con un práctico temporizador de 1 hora.

✔ [Fácil de montar y base resistente]: la lámpara de pie LED es muy fácil de montar y solo tarda 15 minutos en estar lista para usar siguiendo la guía de instalación y el manual del usuario. La lámpara de pie arqueada Outon tiene una base más ancha y pesada que debería ayudar a evitar que la lámpara se vuelque. Es lo suficientemente resistente para garantizar que el arco se pueda sostener bien. READ Spagna, De Cos: banche devono aumentare accontonamenti

Rayofly Lámpara de pie moderna, lámparas de pie de cristal de fuegos artificiales dorados para sala de estar, lámparas de pie de cristal de 8 luces con interruptor de pie, lámpara alta para dormitorio € 89.99 in stock 1 new from €89.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤【Lámparas de pie de cristal ideales】Esta lámpara de pie está hecha de densas ramas de cristal y metal con acabado cromado, mostrando un estilo moderno, elegante, romántico y hermoso. El diseño de 8 portalámparas puede satisfacer sus necesidades de iluminación, lo cual es muy adecuado para iluminar espacios grandes. Es una lámpara de pie ideal para salón y dormitorio.

❤【Tamaño e instalación de la lámpara】Esta lámpara de pie de 170 cm de alto es simple y rápida de instalar; Equipado con un cable de alimentación de 200 cm para que pueda mover la lámpara de pie a cualquier lugar, como el sofá o la esquina; Además, esta lámpara de pie adopta un diseño de interruptor de pie, que es simple y conveniente de operar.

❤【Enchufes estándar CE y G9】Esta lámpara de pie de fuegos artificiales de diente de león está equipada con 8 enchufes G9, tipos compatibles: LED, halógeno, CFL (máx. 10 W, bombilla no incluida). Equipado con los accesorios necesarios e instrucciones detalladas, ¡Instalación simple y rápida! Todos los enchufes, interruptores y cables han pasado la certificación de seguridad CE, ¡puede estar seguro de usarlos!

❤【Adecuado para muchas ocasiones】Nuestra lámpara de pie de cristal tiene una apariencia hermosa, que puede combinar con el estilo de su hogar. El poste es recto y se conecta firmemente con la base, sin columpio. La base de metal estable garantiza la seguridad del hogar y es adecuada para instalar lámparas de pie en la sala de estar, el dormitorio, el comedor, detrás del sofá o en la esquina.

❤【Compras y posventa sin riesgos】Rayofly Lighting Fixture promete proporcionar a cada cliente 2 años de servicio de reemplazo de piezas. Comprometidos a brindarle el servicio más completo, ya sea que se trate de problemas de instalación o piezas de repuesto, no dude en contactarnos, ¡definitivamente le pediremos que le brinde la mejor solución!

GBLY Lámpara de pie LED regulable moderna 30W, interruptor táctil blanco lámpara de sala blanco cálido 3000K lámpara de pie en forma de anillo para dormitorio sala de estar estudio, 110cm € 119.99 in stock 1 new from €119.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ● Diseño moderno y elegante: cinco anillos de aluminio se entrelazan hábilmente para crear una lámpara de pie clara y armoniosa, surge una cierta asimetría, individualizando la apariencia, lo que resulta en una apariencia atractiva que se adapta a cada uno de sus estilos de vida

● Material de alta calidad: el cuerpo de la lámpara de pie está hecho de aluminio refinado y gel de sílice, duradero y fácil de limpiar. El módulo LED incorporado enfatiza la agradable experiencia de iluminación de la lámpara con una potencia de 30 vatios y máx. 2400 lúmenes en blanco cálido. La armonía de los materiales hace que la lámpara de pared LED sea un verdadero punto culminante

● Control táctil infalible: la lámpara de pie DIMMABLE tiene un atenuador táctil y, por lo tanto, permite encender y apagar y controlar y atenuar el brillo del 100% al 50% y 25% al ​​tocar el interruptor. Esto significa que se pueden crear diferentes ambientes de iluminación según los requisitos y crear un ambiente acogedor en su hogar en muy poco tiempo

● Pedestal antideslizante y longitud de cable de 180 cm: gracias al pedestal antideslizante con Ø200 mm, la lámpara puede colocarse de forma segura en el piso para evitar caídas accidentales ; Como una lámpara de pie de 5 llamas, puede colocar esta lámpara de pedestal de varias maneras gracias al cable largo (180 cm) Adecuado para la iluminación adicional de salas y comedores en la noche. También se usa a menudo como lámpara de oficina

● Detalles técnicos: tamaño de la lámpara: 110 * 26 * 20 cm, tamaño de la placa: 20 * 0.4 cm, potencia: 30 w, lúmenes: máx. 2400 lm, número de llamas: 5 fl., Longitud del cable: 1.8 m, regulable: sí, temperatura de color: 3000 K, iluminante : LED permanentemente integrado. Voltaje: 230v

FIMEI Lámpara de Pie, con Luz de Lectura, 4 Temperatura de Color y Atenuación Continuas, con Control Remoto y Táctil, Moderna Lámpara de Lectura para Sala de Estar, Dormitorio, Oficina, Gris € 89.99 in stock 1 new from €89.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 Iluminación de Múltiples Ángulos】 Puede dirigir fácilmente la luz hacia donde desee porque ambas lámparas son ajustables. La luz grande y la luz de lectura pueden iluminar tres direcciones diferentes al mismo tiempo.

【 Regular Continualmente Temperatura de Color & lumen 】 Ambas luces tienen 4 temperaturas de color: 3000K (luz cálida), 4000K (luz fría), 5000K (luz blanca del día), 6000K (luz del día). Y todas las luces admiten temperatura de color (3000K-6000K) y atenuación continuas (5%-100%).

【Control Remoto & Control Táctil 2 en 1】 A menos de aproximadamente 10m, las dos luces se pueden controlar por separado con el control remoto. También puede controlar la luz mediante el control táctil en el poste. Puede controlar la luz principal y la luz de lectura por separado, mediante el control remoto o el control táctil.

【Resistente y Fácil de Montar】 Adoptando una base estable y postes de metal, esta lámpara de pie se mantiene firme y no se volcará fácilmente. El montaje es muy fácil sin necesidad de herramientas o piezas adicionales.

【24 MESES DE GARANTÍA】 Nuestro producto tiene 24 meses de garantía. Y Si tiene algunas preguntas sobre nuestro producto, puede ponerse con nosotros en cuarquier momento, le responderemos lo más rápido.

SIBRILLE Lámpara de Pie RGB Regulable 20W con Mando a Distancia, 1300lm 3000K-6000K Lámpara de Pie LED Moderna para Salón Dormitorio Oficina Hotel € 85.99

€ 73.09 in stock 1 new from €73.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【NO SOLO UNA LÁMPARA DE ILUMINACIÓN】Desarrollada con alta eficiencia energética, las lámparas de pie salón de 20W de SIBRILLE utilizan 170 LEDs e integran el concepto multifunción RGBCW para emitir luz brillante singular o degradada de hasta 1300 Lumen. Una cómoda luz cálida o luz de día para leer, trabajar o dormir, también una deslumbrante lámpara rgb para fiestas de Navidad o juegos.

【22 MODOS RGBCW & REGULACIÓN CONTINUA】Sin distorsión de color, nuestra lámpara de pie regulable utiliza la tecnología de color verdadero, con brillo regulable 5-100%. Cubriendo blanco cálido 3000 K a 6000 K blanco frío, rojo, verde, azul, amarillo, púrpura, saltando / gradiente / estrobo / respiración / modo de ritmo, cumplir con todas las escenas que necesita. SIBRILLE lampara de pie led rgb se puede girar 350 ° arcos, ilumina la zona que desee.

【MANDO A DISTANCIA QUE PENETRA LA PARED 】Diferente de la lámpara de pie tradicional, la lámpara de pie moderna adopta mando RF avanzado y control táctil, con hasta 33ft ( 10m) de distancia remota para controlar la luz desde la cocina hasta la sala de estar. Ajuste libremente el color, brillo, efecto de luz, diferentes modos y temporizador para apagar la lámpara por mando a distancia magnético que deja "pegado" al propio mástil de la lámpara, fácil de almacenar. (Mando a distancia sin pilas).

【FÁCIL DE MONTAR & LARGA VIDA DE USO】 Con diseño del cuerpo Todo-En-1, fácil de montar en 5 minutos, no se requieren herramientas adicionales, sólo tienes que seguir las instrucciones para atornillar todas las piezas. Nuestras lámparas de pie tienen una construcción de calidad, las luces incorporadas duran 50.000 hrs, dura 20 años con un uso normal. Perfecto para salón, dormitorio, sala de juegos, comedor, oficina, o para decorar su fiesta de vacaciones y fiesta de cumpleaños.

【DISEÑO MODERNO & BASE SEGURA】Estilosa y alta lámpara de pie LED con un diseño que ahorra espacio, puede ponerla en el sofá o en esquinas estrechas. La base pesada 4KG puede proporcionar una buena estabilidad (Dimensiones: 175cm x 25cm), seguro para su bebé y mascotas. Excelente servicio de atención al cliente en 24 horas y 24 meses de garantía para cualquier problema de calidad. Si tiene algún problema con el producto, no dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento.

Depuley Lámpara de pie moderna para salón regulable con 5 luces, lámpara de pie LED para dormitorio con 5 cabezales, bola de cristal e interruptor de pie bombilla G9 (no incluida) € 120.99 in stock 1 new from €120.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Diseño único de 5 lámparas] La lámpara de pie para el salón contiene cinco bolas de vidrio con un hermoso diseño interior de filamentos de vidrio. Decora tu casa y luce más hermosa para crear un ambiente suave y cómodo en tu habitación.

Base de lámpara G9 estándar: esta lámpara de pie LED dispone de cinco portalámparas y se pueden instalar 5 bombillas G9, lo que es conveniente y fácil de usar. Debido a la alta vida útil de 20.000 horas, no es necesario un reemplazo frecuente. Prolonga la vida útil de la bombilla. (Nota: la potencia máxima de la bombilla debe ser de 5 W, no incluye 5 bombillas G9)

[Práctico interruptor de pie] Esta lámpara de pie LED dispone de un interruptor de pie que es muy conveniente de controlar. Si desea encender y apagar la luz, solo necesita controlarla con los pies.

[Ampliamente utilizado] Esta hermosa y práctica lámpara de pie tiene un diseño único y romántico que se utiliza para decorar dormitorios, salas de estar, oficinas, cocinas, pasillos, etc. Esta lámpara de pie es el regalo perfecto para amigos en Navidad, cumpleaños, Halloween y otros días festivos.

Con nuestra moderna lámpara de pie recibirás 12 meses de garantía. Si tiene alguna pregunta sobre las luces, póngase en contacto con nosotros. Su satisfacción es el objetivo que hemos perseguido.

ZMH Lámpara de pie Salón Moderna Lámpara de pie - Lámpara de pie de diseño dorado Enchufe G9 Lámpara de pie Máx. 40W con interruptor de pie Lámpara de cama Pantalla de cristal - 166cm € 89.99

€ 82.62 in stock 1 new from €82.62

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Estiloso y Moderno Diseño】Nuestra moderna lámpara de pie en oro con casquillo G9 es adecuada para la decoración contemporánea y se adapta a cualquier estilo de interior. La pantalla de vidrio agrega un aspecto genial y moderno a su hogar, oficina, sala de estar, dormitorio, estudio y más. La base redonda proporciona estabilidad y un soporte seguro en el suelo

【Con interruptor de pie】La moderna lámpara de pie tiene un práctico interruptor de pie y un cable de alimentación de 2,2 m de largo. Puede encender o apagar la lámpara cómodamente con el pie. El largo cable de alimentación le permite mover la hermosa luz al lugar correcto con restricciones mínimas

【Glass shade】La lámpara de pie de metal dorado está equipada con dos pantallas de cristal blanco que armonizan perfectamente en un estilo moderno y minimalista. La lámpara de pie no es sólo funcional, sino también una adición decorativa a su hogar. La lámpara de pie viene con dos bombillas G9 que están listas para usar y son convenientes

【Detalles técnicos】Lampshadedur: 13*15CM. cable de alimentación largo: 220CM. Diámetro de la base: 22*3CM. Altura: 166CM. Material: metal. Fuente de alimentación y tipo de enchufe: eléctrico con cable. Voltaje: 230V(Blub incluido).Bombilla G9(Max. 25W )

【Servicio al cliente】Ofrecemos una garantía de compra de 2 años para nuestras lámparas. Si hay algún problema con el producto, no dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento y le proporcionaremos una solución satisfactoria. Su satisfacción es nuestro objetivo

Lámpara de Pie Moderna, Lampara Pie Salon con 3 Temperaturas de Color, Bombilla LED Regulable de 12W, Interruptor de Pie Se Puede Utilizar en la Sala de Estar, la Oficina, el Dormitorio € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Lámpara de pie Moderna y Elegante】Una pantalla de lino beige cuelga del poste arqueado de metal que le da a esta lámpara un aspecto estéticamente clásico, lo que la convierte en una excelente opción como pieza de arte para mejorar el aspecto de la decoración de su hogar. Que es adecuado para todos los estilos de habitación y situaciones de uso, encuentre la luz perfecta para sus necesidades.

【Lámpara de Pie giratoria】 Presentada con un cabezal de lámpara ajustable (270 ° horizontalmente y 90 ° verticalmente), esta lámpara de pie arqueada puede permitirle dirigir el ángulo de luz con precisión para múltiples tareas de iluminación. que es muy apropiado para leer y trabajar. Puede usarlo tanto para el lado de la cama como para el lado de la mesa de la sala de estudio.

【Lampara de Pie Led Regulable】La lámpara de pie tiene 3 temperaturas de color: 3000 K-4000 K-6500 K (blanco cálido, blanco frío, blanco claro) y mejora el ambiente de cualquier habitación o esquina con la suave luz de su bombilla LED. Bombilla LED ecológica de 12 W y larga vida útil; Combina practicidad y belleza. Luz perfecta para colgar sobre su sofá, escritorio o sofá en la sala de estar, el dormitorio, la oficina, el estudio, el rincón de lectura favorito, etc.

【Base de Metal Sólido y Pesado】Para mantener el equilibrio con el cuerpo del brazo largo, la base de la lámpara está hecha de metal pesado para evitar que se vuelque o se caiga accidentalmente. Para que las lampara de pie salon para de estar no se vuelquen por golpes leves con niños y mascotas, no se tambaleen, no se inclinen, nunca se caigan.

【Práctico Interruptor de Pedal y Fácil Instalación】La lámpara de pie funciona con un interruptor de pie que está integrado en el cable de alimentación, liberando sus manos.Es conveniente no solo para el uso de la lámpara de poste sino también para la instalación.Todo lo que necesita hacer es atornillar todas las partes del poste de la lámpara siguiendo las instrucciones y terminar rápidamente en minutos.Cualquier problema con su lámpara de pie led, contáctenos para obtener la mejor solución.

bedee Lámpara de Pie LED Regulable, Lámpara de Pie Inteligente Bluetooth, RGB Luz de Esquina Cambia de Color, con Control Remoto y APP, Adecuado para Sala de Estar, Dormitorio, Sala de Juegos € 65.99

€ 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅Materiales de primera calidad y regulable: La lámpara de pie LED consta de 3 tubos de luz y un chip de control LED avanzado. Fácil de montar y listo para usar en 3 minutos. Pantalla acrílica, la base es resistente y duradera, no se oxida fácilmente. Las lámparas de pie tienen 16 millones de colores claros y más de 300 modos de iluminación, puede cambiar los temas para diferentes escenas según sus necesidades, ¡y los colores brillantes crean la iluminación ambiental ideal para usted!

Sincronización del modo de música: La lámpara de pie tiene un micrófono integrado de alta sensibilidad con cuatro modos de música. Cuando se activa el modo de música, la lámpara de pie de diseño de sala de estar se puede sincronizar con cualquier tipo de música, la luz pulsa al ritmo de sus canciones favoritas, ¡mejorando enormemente su película, noche de karaoke o mundo de juegos! Perfecto para regalar el Día del Niño.

Control de aplicación y control remoto: La lámpara de pie LED para sala de estar tiene 3 métodos de control, no solo puede controlarla con el control remoto y la caja de control, sino que también puede agregar la función de control de la aplicación, sin salir del sofá y la cama. usa tu móvil para comprobar fácilmente las lámparas led en la esquina. La distancia de detección de la aplicación del teléfono inteligente y el control remoto es de 10 m.

⏰Función de sincronización inteligente: Esta lámpara de pie puede preestablecer su color y brillo favoritos para que se encienda o apague automáticamente, de modo que pueda crear un horario apropiado para diferentes ocasiones, como despertador o modo de suspensión, modo de fiesta, etc. ¡La moderna lámpara de pie LED lo despierta gradualmente temprano en la mañana, lo acompaña a dormir en la noche oscura y lo ayuda a crear un sistema de iluminación colorido para su hogar inteligente!

❤️Lámpara de pie LED para protección ocular: Cuando enciende la lámpara de pie LED por la noche, la luz suave y uniforme hará que sus ojos se sientan cómodos. Equipada con lámparas LED de bajo consumo, esta lámpara RGB ofrece un diseño brillante y duradero, con soporte en ángulo recto, lo que le permite colocar perfectamente la lámpara de pie en la sala de estar, el comedor, el dormitorio, la cocina y el pasillo. Perfecto como regalo de vacaciones y regalo de inauguración de la casa. READ Los 30 mejores Librerias De Madera de 2023 - Revisión y guía

Moderna lámpara de pie de madera con pantalla textil, 1x E27 máx.60 W, metal / madera / textil, luz de madera / blanca € 119.99 in stock 1 new from €119.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lámpara de pie con pantalla textil y soporte de madera.

Incluye:interruptor de pie, longitud del cable 150 cm.

Datos de iluminación: adecuado para 1x E27 máx.60 W, adecuado para bombillas LED, bombillas exclusivas.

Dimensiones:Altura 1630 mm, Ancho 300 mm, Profundidad 800 mm, 300 mm de diámetro | Peso:5 kg | Material:Metal/Madera/textil | color: madera brillante / blanco.

Anten RGB Lámpara de pie Salón|15W Moderna Lámpara de Pie Led Regulable|1,56m Lámpara de Piso|Lámpara de Papel con Mando a Distancia| 10 Brillos | 7 Colores | 3 Temperaturas de Color € 86.98 in stock 3 new from €86.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Lámpara de pie RGB]: la lámpara a pie se puede configurar en 7 colores. Establezca el color desee para cada estado de ánimo. Con la lámpara de pie led RGB podrá cambiar el estilo de su habitación a voluntud para realizar sus ideas interesantes y novedosas. por ejemplo, Sala de juegos fresco, sala de estudio sereno, sala de estar festivo o dormitorio silencioso.

[10 niveles de brillo y 3 temperaturas de color]: construya su propia habitación personalizada con la ayuda de una lámpara de pie LED. 3 temperaturas de color agradables (blanco frío, cálido y luz natural) y 10 niveles de brillo disponibles (1 W-15 W). La lámpara de pie led regulable cumple con varios requisitos (trabajo, estudio, fiesta, decoración). La lámpara Anten tiene más modos y efectos que otras lamparas de pie.

[Lámpara misteriosa]: la lámpara de pie salon está equipada con el control remoto 433 más sensible. Puede acostarse cómodamente en la cama o en el sofá y controlar la lámpara de piso, porque la señal sigue siendo fuerte a 10-15 metros incluso cuando hay obstáculos. Multifuncional satisfará su espíritu de descubrimiento. Los modos de conmutación multicolores lo están esperando, Mixde-, RGB-, Cycle-, Speed-Mode, etc.

[Tira de LED con 70 perlas de luz]: la tira de LED es más duradera y ahorra un 25% más de energía. La distribución de la luz es uniforme y suave, sin crear sombras en la superficie. La lampara de pie blanca no parpadea ni deslumbra, no daña los ojos. Ya sea como lámpara de pie dormitorio o como lampara salon, Anten lámpara funcionará de manera excelente.

[Función Temporizador y Memoria]: Deja de preocuparte por la situación en la que te quedas dormido cuando las luces están encendidas toda la noche. Con la ayuda de los modos de temporizador (30/60 minutos), lámpara de pie blanca se apaga automáticamente. El último color y nivel de atenuación separados permanece después de que se apaga lampara de pie salon moderna srecordatorio.

BBHome Lámpara de pie moderna con estante de madera y metal, 3 temperaturas de color, 2 puertos de carga USB y 1 cajón, luz LED regulable para salón, dormitorio, blanco (con bombilla) € 82.99

€ 78.99 in stock 1 new from €78.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【2 puertos de carga USB】La moderna lámpara de pie con cajón cuenta con 1 puerto USB-C y 1 puerto de carga USB A, lo que permite cargar simultáneamente todo tipo de teléfonos, tabletas, Kindle, iPad y más dispositivos electrónicos. Esto reducirá el desorden de los cables de carga en su sala de estar o dormitorio y su vida más cómoda.

【3 temperaturas de color bombillas LED incluidas】 Una bombilla LED E27 regulable gratuita está incluida en el paquete para ahorrar su tiempo Z en la búsqueda de una bombilla compatible. La bombilla LED tiene 3 temperaturas de color: 3000 K/5000 K/4000 K. Puede cambiar diferentes temperaturas de color según diferentes escenas. Esta lámpara de pie regulable puede ahorrar mucha energía y tiene una vida útil de más de 30.000 horas.

【1 cajón y 3 estantes】 La lámpara de almacenamiento LED con estante de madera de 3 niveles y 1 cajón es útil y útil. En el cajón se pueden almacenar algunas cosas pequeñas como llaves, control remoto, gafas, etc. También puede colocar adornos decorativos en el nivel inferior o segundo, como artesanías, jarrones, plantas, marcos de fotos, otras decoraciones, etc. Las lámparas de pie de columna se pueden colocar en su dormitorio, sala de estar u oficina.

【Diseño de estructura ultra estable】 Las lámparas de pie BBHome con estantes están hechas de metal y madera con una estructura estable, son altamente resistentes y duraderas. La barra de hierro es más estable y tiene una mayor capacidad de carga que la barra de madera, cada estante puede soportar más de 20 kg.

【Montaje fácil】 Después de optimizar el diseño y reducir el número de piezas de repuesto, la lámpara de pie vintage de la sala de estar es más fácil de instalar que otros productos de la competencia. No tiene que preocuparse por una instalación defectuosa. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

HOMCOM Lámpara de Pie Moderna para Dormitorio Comedor Salón (2 E27 Bombilla) Interruptor de y Bajo Consumo con Base de Acero Inoxidable 120 cm Blanco € 53.99 in stock 1 new from €53.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lámpara con estilo moderno y elegante. Se adapta perfectamente a cualquier espacio interior: sala de estar, dormitorio, comedor etc. Sirve tanto para iluminar como para decorar.

Cuenta con una base de acero inoxidable, por lo que es muy estable a la vez que resistente.

Está cubierta de tela de poliéster con forma redondeada, por lo que dar una luz suave y agradable.

Viene con un pulsador para encenderla y apagarla cómodamente. Debajo de la base tiene unas almohadillas antideslizantes las cuales proporcionan más estabilidad y reducen el riesgo de ralladuras en el suelo.

DIMENSIONES TOTALES: 15x15x120 cm (LxANxAL), dimensión de la pantalla: 15x15x110 cm (LxANxAL). Potencia máxima de la bombilla: 40W. Bombilla no incluida.

tomons Lámpara de Pie LED Lámpara de Suelo Moderno Lámpara Vertical en Madera con Trípode Removible para sala de Estar, Dormitorio, Estudio € 94.99 in stock 1 new from €94.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estructura en madera: Tomons presenta una nueva serie de lámparas en madera. Este modelo tiene 3 pies que se montan en la base de la lámpara. La madera mantiene la textura y el color naturales

Pantalla en poliéster: la pantalla se monta la estructura de la lámpara con el y tiene un diámetro de 45 cm y un alto de 25 cm

Luz cálida: la pantalla en tejido filtra la luz y hace que sea más suave y relajante. El interruptor de pedal controla una bombilla LED de 8 W. Compatible también con bombillas de incandescencia

Diseño estilo nórdico: las lámparas Tomons son famosas para su calidad excelente y su estilo elegante. El modelo FL1002 es un accesorio de decoración perfecto para la casa y proporciona una iluminación de alta calidad para cada habitación

El paquete contiene: lámpara FL1002, una bombilla de 8W y un manual de instrucciones

OUTON Lampara de Pie salon, Luz Regulable con Control Remoto, 4 Temperatura de Color, Cronómetro 1H, Lámpara de Pie LED con con Estructura de Lino Blanco, Pantalla para Dormitorio, Oficina, Negro € 62.99 in stock 1 new from €62.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Luz totalmente ajustable (5% - 100%) y cronómetro de 1 hora: lampara de pie de outon se puede ajustar en comparación con lampara de pie tradicional no ajustable. El modo de color y el nivel de brillo se pueden ajustar a través del control remoto, para encontrar la luz perfecta que se adapte a sus necesidades (luz cálida, blanca cálida, blanca fría, diurna). La lámpara de piso también tiene una función de cronómetro de una hora, que se puede usar antes de acostarse, para que puedas dormir mejor.

Diseño flexible de titulares de 270 ° rotación horizontal & 90 ° rotación vertical: nuestros faros de piso curvo están equipados con titulares de rotación, y la pantalla puede girar horizontal o verticalmente. Puedes atornillar la pantalla a cualquier ángulo que te guste, lo cual es muy adecuado para leer y trabajar. Puedes usarlo en la Sala de estar, el dormitorio o el estudio.

Lámpara de ahorro de energía de larga vida: la lampara de pie led regulable está equipada con una bombilla LED de 9 vatios 810 lumen, y la bombilla de ahorro de energía de 9 vatios se puede usar durante 50,000 horas sin reemplazar la bombilla! Es más duradero que las lámparas ordinarias y le ahorra más dinero y energía. Las bombillas LED se combinan perfectamente con las pantallas de lino blanco colgadas para emitir una luz cálida y suave que protege mejor sus ojos y crea un ambiente cómodo.

Durabilidad & seguridad: una lámpara de piso de 160 centímetros de altura está hecha de un marco totalmente metálico y una pantalla de tela. esta lampara de pie salon moderna es robusta y duradera. La superficie del tubo metálico está pintada para proteger la luz de aterrizaje de la corrosión y el óxido. La base de peso súper ancha de 152cm permite que la lámpara alcance un equilibrio perfecto para evitar que se vuelque, especialmente para familias con niños y mascotas.

Fácil montaje & colocación multifuncional: las lámparas de la Sala de estar son fáciles de ensamblar en 5 minutos sin herramientas. Nuestra pantalla está preinstalada, solo tiene que instalar la pantalla con dos anillos metálicos. Le ahorra mucho tiempo. Pesa 4,2 kilogramos, lo que te hace tomarlo claramente en la mano. La lámpara tiene un cable eléctrico de 152 centímetros y puede colocar la luz de aterrizaje en cualquier lugar, independientemente de dónde se coloque el enchufe.

BarcelonaLED Lámpara de Pie LED Espiral Doble Hélices Moderno Creativo Regulable con 3 intensidades 25W Blanco Neutro para Salón Estudio Interior Decorativo € 79.99 in stock 1 new from €79.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño moderno: está formada por dos barras con forma de espiral que se cruzan entre ellas. Con acabado de aluminio cromado de alta calidad. Proporciona un estilo elegante a la decoración de tu estancia con una iluminación LED llamativa.

Luz agradable: Incorpora LED de 25W de potencia a lo largo de los dos tubos. Emite una luz blanca neutro (4000ºK) a 360º gracias a la forma y diseño de su estructura. La luz que emite acompañará de forma muy agradable, sin deslumbrar.

Regulable en intensidad: Permite ajustar las 3 intensidades de luz mediante el botón en el interruptor de pie: Cada vez que se pulsa el botón, la lámpara incrementa o disminuye su intensidad hasta quedar completamente apagada, o encendida al 100%. Con 3 niveles de intensidad lumínica: 10%, 50% y 100%.

La base de la lámpara cromada tiene una anchura de Ø230mm. El cuerpo de la lámpara tiene una anchura de 210mm y una altura total de 1190mm. El pie de la lámpara de pie incluye un contrapeso de seguridad para evitar el volcado de la lámpara

Una lámpara de pie muy versátil, ideal para añadir a cualquier estancia de interior, como habitaciones, salones, comedores, recibidores, hoteles, oficinas, tiendas, etc.

Lámpara de pie LED regulable personalidad Nórdica moda 2 curvada blanco negro con mando a distancia lámpara de pie para salón, dormitorio, restaurante, cocina, 26 W, silicona (negro) € 109.00 in stock 1 new from €109.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estilo elegante: el moderno diseño sencillo de la lámpara de pie con rama curvada la convierte en el accesorio perfecto para el hogar. Ya sea como una práctica fuente de luz junto al sillón de lectura o como elemento de diseño decorativo, esta lámpara de pie se integra fácilmente en cualquier concepto de habitación.

Regulable: las luces LED pueden crear diferentes atmósferas para ti. Puede ajustar el brillo del 10% -100% y la temperatura de color blanco cálido y blanco neutro - blanco frío (3000K-4000K-6000K) sin niveles. Las lámparas LED regulables pueden satisfacer sus diversos requisitos.

Protección para los ojos: la lámpara de pie con LED no produce un fenómeno estroboscópico y no cansa los ojos incluso con un uso prolongado. Puedes disfrutar de una luz uniforme y suave cada noche.

Amplia aplicación: estilo artístico único, bueno para sala de estar, dormitorio, galería de arte, restaurante y todos los muebles con su diseño elegante. El diseño creativo y moderno hace que tu habitación sea artística y única.

Servicio libre de preocupaciones: garantía de calidad de 12 meses. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

HOMCOM Lámpara de Pie Moderna con 2 Mesas Auxiliares Casquillo E27 Máx. de 40W y Interruptor de Pie Lámpara con Estante para Salón Dormitorio Estudio Ø40x170 cm Blanco y Negro € 59.99 in stock 1 new from €59.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2 MESITAS AUXILIARES: Esta lámpara de pie de madera para salón con dos mesas redondas incluidas, es perfecta para colocarla junto al sofá o a modo de mesita de noche con lámpara de lectura en el dormitorio. El lugar ideal para dejar el reloj, el teléfono u otros pequeños objetos

LÁMPARA MODERNA: Con un diseño actual e innovador y en tonos blanco y negro con pantalla cilíndrica, esta lámpara de pie con mesita se integrará fácilmente en cualquier ambiente moderno y de carácter minimalista. Combinará perfectamente con el resto de tus muebles y decoración. Ideal para el dormitorio, salón, estudio y más

ESTABLE Y RESISTENTE: Estructura metálica de la lámpara de pie con mesa incorporada ofrece además de una bonita apariencia, una gran estabilidad y durabilidad. La altura del poste ofrece un mayor alcance de iluminación

FÁCIL DE USAR: Lámpara de pie con encendido y apagado fácil mediante interruptor de pie. Funciona con una bombilla E27 de máx.40 W (no incluida). Al tener un cable de alimentación de 1,8 m su conexión a la red eléctrica no condicionará su colocación

MEDIDAS TOTALES: Ø40x170 cm (DxAL). Medidas de la pantalla: Ø40x23 cm (DxAL). Medidas de la base: Ø30x3 cm (DxAL). Funciona con una bombilla de base E27 (no incluida). Compatible con bombillas halógenas, LED, etc. Certificaciones: CE-LVD y RoHS. Se requiere montaje

ERAY Lampara de Pie LED Regulable 18W RGB Lampara de Pie Salon con Control Remoto y APP 16 Millones de Colores, Luz de Esquina Funciona con Alexa y Google Assistant para Sala de Estar, Dormitorio € 62.97 in stock 1 new from €62.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️16 MILLONES DE COLORES DIY: la lámpara de pie LED está disponible en 16 millones de colores y diferentes modos, con brillo ajustable del 1% al 100%. Puedes configurar el color de la luz y el efecto visual que prefieras para adaptarte a tu estado de ánimo.

CONTROLES INTELIGENTES: Controle a través del control remoto o la aplicación de teléfono inteligente, descargue la aplicación "Tuya Smart" para configurar fácilmente múltiples selecciones de escena, funciones de sincronización, iluminación personalizable y configuraciones multiusuario. Tenga en cuenta que solo admite WiFi de 2,4 GHz.

CONTROL DE VOZ Y FUNCIÓN DE MEMORIA: utilizando simples comandos de voz a través de Alexa y el Asistente de Google, solo admite encendido/apagado lampara pie. Además, la lampara de pie rgb conserva su efecto luminoso anterior cuando se vuelve a encender.

SINCRONIZACIÓN MÚSICA: mientras disfruta de música, películas y juegos, el color de la luz y el brillo cambiarán con el ritmo de la música o el sonido del juego para una mejor experiencia de entretenimiento. La lamparas de pie tiene 3 efectos de luz cálida, la luz suave es más agradable a la vista.

DISEÑO MODERNO Y ÚNICO: Lampara led pie fabricada en aleación de aluminio y carcasa de ABS con pantalla de silicona, altura 104,5 cm. La apariencia general es ovalada, fácil de instalar y fácil de mover. Las lámpara de pie RGB regulable no solo pueden decorar su sala de estar, dormitorio y sala de juegos, sino que también brindan un regalo visual perfecto. READ Los 30 mejores Sudadera Harry Potter de 2023 - Revisión y guía

tomons Lámpara de Pie LED Regulable Trípode de Madera, Estilo Escandinavo, Moderna para Sala de Estar, Dormitorio, Estudio, Hotel y Oficina € 99.99 in stock 1 new from €99.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lámpara de suelo trípode: los materiales (madera y paño blanco) y el diseño originales hacen que esta lámpara se pueda combinar con diferentes estilos de decoración, como el estilo moderno, el estilo retro, el tradicional, el rural, el nórdico, el minimalista y el artístico.

Regulable: la bombilla “dimmable” te permite ajustar la intensidad de la luz como prefieres. La oferta incluye una bombilla de 8W de luz suave y natural (usar sólo bombillas regulables).

Materiales de alta calidad: pantalla cilíndrica con base trípode en madera. Para armarla es suficiente tornillar las patas. Para hacerla más estable y evitar los arañazos, colocar las protecciones. Protege la lámpara de niños y de mascotas.

Luz cálida: la bombilla blanca mateada emite una luz cálida. La pantalla alivia la intensidad y ayuda a crear una atmósfera cálida y romántica.

La oferta incluye: lámpara de suelo x 1, bombilla x 1, manual de instrucciones, embalaje profesional y servicio de atención al cliente siempre.

POWROL Lámpara de pie, 174CM Lámpara de pie con mando a distancia regulable 3 colores Temperaturas Moderna Lámpara de pie LED Luz de noche Lámpara de pie alta Negro 48W para sala de estar Dormitorio € 157.00 in stock 1 new from €157.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ■ Protección ocular que ahorra energía ■: Se utiliza una fuente de luz LED de alta calidad, que puede durar hasta 15,000 horas, la lámpara LED es ecológica y ahorra energía, y le ahorra muchas facturas de electricidad. La lámpara de pie LED no necesita reemplazar la bombilla, lo que reduce efectivamente el costo de mantenimiento.

■ Lámpara de pie moderna ■: lámpara de pie diseño en espiral de cinta moderno y perfecto, práctico y hermoso. lámparas de pie para sala de estar rodeadas de luz de 360 grados, la elegante decoración de muebles agrega más atmósfera a su hogar.

■ Atenuación continua ■: Las lámparas para sala de estar tienen luz cálida de 3000k/luz natural de 4500k/luz fría de 6000k ajustable, las lámparas tienen un brillo ajustable del 10% al 100%.Atenuación continua, no deslumbrante, cambia naturalmente la luz.

■ Base reforzada ■: La base de la lámpara de pie hecha de material metálico es pesada y estable, y no es fácil de derribar.La carcasa de la lámpara estándar está hecha de material metálico, que es duradero y no es fácil de dañar.

■ Instalación eficiente ■: 15 minutos de instalación de alta velocidad, lámparas de pie sin ensamblaje complicado, simplemente forme la base y el cuerpo de la lámpara, conecte el cable y úselo.Para su seguridad, asegúrese de que la instalación esté completa antes de intentar encender las luces, o contrate a un electricista profesional para que lo instale.

GLUROO Lámpara de Pie Moderna Control Táctil, 7 Modos de Color, 3 Temperaturas de Color y Brillo Continuo,RGB Bombilla LED E27 de 12W,Lámpara de Poste Alto para Sala de Estar Dormitorio Oficina € 56.99 in stock 1 new from €56.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Control táctil y brillo continuo】 Puede controlar fácilmente la lámpara de pie tocando 4 botones en el poste de luz. El nivel de brillo se puede ajustar de 0 a 100%, elija sus propias preferencias para personalizar su experiencia de iluminación exclusiva.

【3 temperaturas de color y 7 modos de colores】 Le ofrecen 3 opciones de temperatura de color de la luz, que son blanco cálido (2700K), blanco frío (5000K) y blanco luz diurna (6000K). Los 7 modos de color son rojo, verde, azul, naranja, rosa, morado y colorido, que pueden adaptarse a la mayoría de las necesidades de estilo y encontrar la luz perfecta.

【Función de memoria y protección ocular】 Con la función de memoria, el LED de la lámpara de pie recordará la última configuración después del apagado, y viene con una bombilla regulable LED E27 de 12W. Cuando lee o juega durante mucho tiempo, la luz suave que no parpadea le brinda una experiencia cómoda y protege sus ojos.

【Base resistente y fácil instalación】 Esta lámpara de pie mide aproximadamente 165CM y tiene una base resistente, lo que garantiza la seguridad de los niños y las mascotas cuando juegan en la habitación. Fácil de instalar, no se requieren herramientas, atornille todas las partes del poste de luz de acuerdo con las instrucciones.

【Decoración de estilo múltiple】 Esta lámpara de pie de estilo minimalista tiene un ajuste flexible del cabezal de la lámpara y la pantalla de lino blanco+beige es adecuada para la iluminación. Puede colocarse en su silla de lectura favorita, escritorio o en una posición cómoda junto al sofá, iluminando la luz donde la necesite, creando un ambiente suave y confortable.

HOMCOM Lámpara de Pie Moderna con Estantes Lámpara de Pie para Salón Casquillo E27 Max. 40W con Pantalla de Tela e Interruptor para Dormitorio Oficina 26x26x159 cm Blanco € 69.99 in stock 1 new from €69.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESTILO MODERNO: Lámpara de diseño moderno muy original, con pantalla de luz y 3 estantes. Diseño en forma de columna, pantalla de tela y estructura de metal. Ideal para cualquier habitación donde necesites iluminación adicional

CON 3 ESTANTES: Lámpara con estantería de 3 baldas para almacenar objetos pequeños y exhibir adornos. Puedes colocar marcos de fotos, libros, alguna maceta con plantas, etc. Para dar aún más calidez al ambiente

MATERIAL RESISTENTE: Iluminación de pie con marco de metal y estantes de MDF laminado. La pantalla suaviza la luz, ilumina el entorno circundante y protege tus ojos, ofreciendo una excelente experiencia de iluminación. Ideal para leer libros, ver películas, etc.

FÁCIL DE USAR: Enciende y apaga fácilmente la lámpara mediante el interruptor de cadena. Viene equipada con un cable de alimentación largo para facilitar el acceso a los enchufes

MEDIDAS TOTALES: 26x26x159 cm (LxANxAL). Medidas del estante: 26x26x39 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 2,5 kg (estante). Requiere bombilla (no incluida) E27 de 40W máx. Compatible con bombillas halógenas, bombillas LED, etc. Se requiere un montaje sencillo

LUVODI Lámpara de Pie Salon Led con Estantes Luz de Pie para Salon Moderna Lámpara de Lectura con Estante de Exhibición de Mármol Sintético Pantalla de Lona Marco Dorado 158.5x35.5cm € 119.99

€ 109.99 in stock 2 new from €109.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lámpara de pie elegante - la lámpara de pie trípode es una lámpara de pie de alta gama muy elegante y clásica. El estilo minimalista moderno agrega elegancia a la casa. El interruptor de tiro clásico y los postes cepillados dorados agregan elementos hermosos y exquisitos, integra fácilmente en el diseño de la habitación moderna. La apariencia llamativa de las lámparas de pie modernas también mejora el ambiente del hogar y es adecuada para dormitorios, salas de estar, salas de lectura y oficinas

No deslumbre - Nuestra luz de esquina moderna con bombilla LED cálida modelo E27 (reemplazable), LED de 12 V, 3000 k, en uso a largo plazo no se calentará, puede servir durante muchos años; emite una luz suave y cálida, no parpadeará, no hará que sus ojos se cansen. El bajo consumo de energía puede ahorrarle dinero y reducir los costos de mantenimiento y reemplazo. El interruptor incorporado puede controlar fácilmente la iluminación, creando una iluminación cálida incluso en habitación grande

Estable y hermoso: la pantalla está hecha de una excelente pantalla de lino, bonito color. La lámpara de pie de esquina para sala de estar está hecha con un marco de metal dorado cepillado, la estructura es estable y resistente. La base resistente y el trípode resistente evitan que se vuelque, no se agite, no tiene que preocuparse de que su hijo o mascota lo derriben. Tablero de vidrio de mármol, apariencia hermosa y fácil de limpiar, cada estante puede soportar artículos de 5 kg

Lámpara de pie LED útil: la hermosa lámpara de pie está diseñada con 3 capas de estantes, el estante de tablero de 3 capas se puede colocar en macetas de interior, obras de arte, marcos de fotos o decoraciones artesanales (se recomienda colocar los artículos más pesados en la capa más baja para mantener el equilibrio ) El cuerpo de la lámpara de pie de metal es delgado y se puede colocar en esquinas estrechas, lo cual es muy adecuado para las cualquier esquina de su casa

Cable de alimentación de 1,7 m con enchufe: la lámpara de pie moderna está equipada con un cable de 1,7 m de largo con enchufe estándar del UE, por lo que puede moverse a cualquier posición. El paquete tiene instrucciones y dibujos de montaje. Simplemente siga los pasos correctos para instalar la lámpara de pie de arriba a abajo. Durante el proceso de instalación, debe insertar el cable largo en los postes en el interior y atornillarlo. La instalación solo tarda 20 minutos en completarse

LUVODI Lámpara de Pie Salón: 140cm de Altura Color de Luz Led Regulable Lámparas de Pié para Salón Moderna con Pantalla de Acrílico Decorativa Ondulada para Sala de Estar Dormitorio Oficina € 169.99 in stock 1 new from €169.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features INSPIRASIÓN DE DISEÑO ÚNICO: Este pieza es del trabajo del famoso diseñador italiano Karmid Rashidde, el diseño está inspirado en la hermosa Andrómeda en el cielo estrellado, Su forma de diseño único es como la elegante curva de una mujer en su conjunto, con cóncavo y convexo, blanco, se pliega tan brillante como la luz de las estrellas, observa desde cualquier ángulo es una pura obra de arte

COMBINACIÓN DE LUZ Y LÍNEAS: La luz se refracta a través de la pantalla acrílica esmerilada, es suave y no deslumbrante, y la luz flexible se dispersa en el suelo y la pared por el cuerpo de línea, brillando como una joya en toda la habitación, es la fusión perfecta de luz e iluminación

AMBIENTE CÁLIDO Y CONFORTABLE : La luz suave y cálida, La sombra profunda, La pantalla acrílica esmerilada de color blanco puro, este combinación crean un ambiente cálido y romántico, como si fuera un rayo de luz de Dios, bañado en una iluminación cómoda. Este ambiente confortable hace que sientes tranquilo y paz

ES IDEAL PARA TODO TIPO DE ESTILO DE DECORACIÓN: no importa qué tipo de estilo de decoración sea su habitación, la combinación de luces y sombras, el diseño artístico, nuestras lámparas de pie se pueden integrar perfectamente a su espacio interior, ya sea estilo nórdico, estilo de playa, estilo moderno, estilo industrial etc. su familia y amigos siempre se sentirán atraídos por esta lámpara de pie única a primera vista

LUZ REGULABLE: Puede ajustar 3 tipos de temperatura de color, luz cálida 3000 K, luz neutra 4000 K, luz blanca 6000 K, LUVODI lámpara de pie pesa 7,3 KG,el interior es un marco de hierro con una almohadilla antideslizante en la parte inferior, no se deslizará ni rayará el piso, 140 cm/170 cm de alto, puede iluminar un área de 30/40 m²

LOLAhome Lámpara de pie moderna blanca de metal para salón Fantasy € 83.20 in stock 1 new from €83.20 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lámpara de pie, con el pie fabricado en metal tubular, con acabado en cromo brillante plateado, y lleva elegantes bolas talladas de cristal transparente, además, la pantalla está confeccionada con exquisito tejido de seda natural, en color blanco, y tiene forma cónica, para conseguir que la luz se irradie con mayor amplitud por la estancia.

Sus medidas son: Ø 40x144 cm.

Una lámpara de pie práctica y versátil para iluminar tu casa con estilo y personalidad, y la puedes encajar en ambientes de diferentes estilos decorativos.

La lámpara de pie es perfecta para colocar en algún rincón de tu salón, habitación o entrada y aportar más luz a un sector concreto, delimitando una zona de lectura o crear un ambiente acogedor.

Mira el presupuesto

Lo primero que la mayoría estamos contentos y lo que tienen que ser es nuestro presupuesto. Quedarse sin presupuesto en cualquier momento puede arruinar la experiencia del usuario. Por lo tanto, es muy importante que una persona conozca sus limitaciones y luego piense en comprar ese producto en particular.

A medida que el nivel de competencia en el mercado ha aumentado en mayor medida, una variedad de marcas han ofrecido una amplia gama de opciones. No es tan difícil conseguir un Precio según su presupuesto. En resumen, ahora depende de usted si está listo para gastar menos o más en su propiedad preferida.

Todo lo que tiene que hacer es hacer una investigación exhaustiva del mercado y luego realizar la compra final en consecuencia. Si el presupuesto no es su problema, siempre preferimos que tenga Lamparas De Pie Modernas solo como el producto más reciente y actualizado del mercado.

Haga una lista de sus preferencias

Es una buena idea hacer una lista de sus preferencias generales de Lamparas De Pie Modernas antes de comprar cualquier producto en el mercado. No sólo le ayudará a encontrar el mejor producto para usted, sino que también le ahorrará mucho tiempo. Saque el mejor cuatro o cinco Lamparas De Pie Modernas del mercado y luego decida cuál es la mejor opción para usted. Los beneficios adicionales al mismo precio son una ventaja para usted.

Prefiera la garantía de marca confiable

El nombre de la marca es a menudo uno para servicios de alta calidad a los precios más bajos posibles. El mercado está lleno de una amplia variedad de marcas. Sin embargo, cuando esté listo para tener una idea de lo que está haciendo, es una buena idea elegir la opción de marca más confiable. Las marcas de renombre suelen ofrecer a sus consumidores productos de mayor calidad y una mejor atención al cliente las 24 horas del día. La elección de una marca conocida también ofrece un excelente servicio al cliente en el futuro.

No sé temporada de ofertas.

pierde especiales Lamparas De Pie Modernas Navidad Le recomendamos que lleve lo mejor. Lo mejor de la temporada navideña es que% KEYWORD% están disponibles aquí a precios mínimos. La mayoría de los vendedores en línea y fuera de línea revisan una temporada alta cuando las ofertas son extremas y los precios son los más bajos. Si desea comprar en línea, manténgase actualizado con los sitios de comercio electrónico como Amazon Francia y disfrute de la libertad de comprar durante la temporada de ofertas especiales.

Verifique las opciones de garantía

Todos los productos del mercado actual tienen una opción de garantía. Pero, ¿todas las marcas cumplen con este nivel de seguridad para los clientes?

La elección de una marca conocida le aporta mucha confianza. Lo mejor de las marcas conocidas es que, por lo general, no se dañan fácilmente. Sin embargo, cuando lo hace, esta marca a menudo ofrece una opción de garantía activa. En resumen, esta opción le ahorra gastar el dinero que tanto le costó ganar en muchas reparaciones y mantenimiento.

No se pierda las reseñas Las

reseñas son la experiencia del mundo real de la mayoría de los clientes del mundo. Si se adhiere a estos, los clientes potenciales pueden saber mejor exactamente cómo funcionan exactamente estos productos y qué calidad, vida útil y ventajas y desventajas tienen. Dado que el mercado de las tiendas de comercio electrónico ha crecido rápidamente en estos días, se ha vuelto más fácil para las personas leer las reseñas de personas de todo el mundo en línea.

¿Es confiable el vendedor?

Bueno, este factor no funciona la mayor parte del tiempo, pero a menudo hemos visto muchos incidentes en el mercado en los que las personas han pasado por estafas o estafas; la diferencia entre el Lamparas De Pie Modernas original Es bastante difícil encontrar las primeras copias y eso es en lo que trabajan la mayoría de los estafadores.

Para protegerse de tales incidentes en el futuro, por lo tanto, solo nos gustaría contratarlo con un vendedor confiable en el mercado.

Conclusión

Así que chicos! Si tiene grandes problemas para el mejor encontrar Lamparas De Pie Modernas, simplemente una guía perfecta para usted para preparamos Lamparas De Pie Modernas.Hemos trabajado e investigado cuidadosamente los diversos factores para tener una idea exacta de las distintas cosas.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.