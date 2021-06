Inicio » Electrónica Los 30 mejores Kodak Portra 400 de 2021 – Revisión y guía Electrónica Los 30 mejores Kodak Portra 400 de 2021 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Kodak Portra 400 veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Kodak Portra 400 disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Kodak Portra 400 ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Kodak Portra 400 pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Kodak Porta 400 - Película fotográfica (5 x 120 Unidades) € 46.58

Amazon.es Features Grano ultra fino.

Tonos de piel espectaculares

Saturación de color excepcional en diferentes condiciones de iluminación

Perfecta para retratos y fotografía de acción

Kodak Portra 400 135-36 - 10 rollos de película profesional de 35 mm, película negativa de color € 139.99

Amazon.es Features Película negativa de color equilibrado con luz diurna.

ISO 400/27° en proceso C-41.

Alta saturación de color, bajo contraste.

Exposición: 36 (cada rollo).

El mejor grano del mundo a 400 velocidades.

Kodak Portra 400 Professional ISO 400, 35 mm, 36 exposiciones, película negativa de color (5 rollos por paquete) 3 unidades € 58.90

Amazon.es Features Hermosos tonos de piel naturales y excelente reproducción de color

5 x Kodak Portra 400 120 rollo de película profesionales (5 unidades) € 359.90

Amazon.es Features del mundo mejor alta velocidad flor color Película negativa

ISO 400

Grano fino y de alta nitidez

VIVID y reproducción de color precisa

5 x 5 Pack de ahorro Bulk (25 rollos en total)

Kodak - 3 rollos de película Professional Portra 400 120 (5 paquetes) € 219.90

Amazon.es Features Película de negativos de color de alta velocidad y el grano más fino del mundo.

ISO 400.

Grano fino y alta nitidez.

Reproducción vívida y exacta del color.

5 paquetes de 3 rollos para ahorrar más.

KODAK KOD130714 - Película negativo color (35mm, portra 160 135-36 p-5) multicolor, 1 Paquete € 58.30

Amazon.es Features Alta calidad de material

Ideal para aficionados y expertos en fotografía

Muy resistente

Kodak KOD103414 - Película Negativo Color (120 portra 160 p-5), Multicolor € 58.39

Amazon.es Features Alta calidad de material

Ideal para aficionados y expertos en fotografía

Muy resistente

Kodak KOD103202 - Película Negativo Color (35mm, Ultra MAX gc 400-36 tripack) Multicolor € 35.90

Amazon.es Features Alta calidad de material

Ideal para aficionados y expertos en fotografía

Muy resistente

Kodak Gold 36 exposiciones, pack de 3 - Película negativa en color de velocidad media, color amarillo. € 20.90

Amazon.es Features Película negativa en color de velocidad media

Pack de 3 carretes de 36 exposiciones

ISO nominal 200

Grano fino y excelente nitidez

Kodak Portra - Película Negativa Color, 120/800 ISO, 5 Unidades € 85.37
€ 71.50

€ 71.50 in stock 5 new from €71.50

Amazon.es Features Grano fino

Nitidez superior

Tonos de piel y colores naturales

Gran latitud de subexposición para poder forzar hasta 1600 en condiciones de luz escasa

Kodak Kodacolor Gold 200 GB 135 – 36 – Película de Cn 3 P € 30.25

Amazon.es Features Lente de cámara desechable: sin lente.

Tipo de procesamiento (láminas deslizantes): sin desarrollo.

Película profesional: no.

Velocidad: 200-399.

Velocidad en ISO: 200-399.

Kodak Professional PORTRA 800 - Película fotográfica (Color, ISO 135), Multicolor € 22.80
€ 16.85

Amazon.es Features Alta calidad de material

Ideal para aficionados y expertos en fotografía

Muy resistente

Kodak KOD103206 - Película Blanco y Negro (35 mm, tri-x pan 400-36), Multicolor € 12.40

Amazon.es Features Alta calidad de material

Ideal para aficionados y expertos en fotografía

Muy resistente

Kodak KOD102800 - Película Negativo Color (35 mm, Professional Ektar 100 135-36) Multicolor € 19.10

Amazon.es Features Alta calidad de material

Ideal para aficionados y expertos en fotografía

Muy resistente

Kodak KOD103205 - Película blanco y negro (35mm, t-max 400-36 tmy) multicolor € 12.08

Amazon.es Features Alta calidad de material

Ideal para aficionados y expertos en fotografía

Muy resistente

Kodak Professional Portra 400 - Película negativa (formato mediano, 120 rollos, 5 unidades) € 3,399.90

Amazon.es Features Película negativa de color equilibrada con luz diurna – ISO 400/27° en proceso C-41

Grano muy fino, tecnología de película de visión – saturación de color alto, bajo contraste.

Color preciso y tonos de piel neutro.

Alto nitidez y detalle de borde fino.

Emulsión T-GRAIN, ideal para escanear

Kodak T-Max 400 - Rollos de película fotográfica (5 unidades) € 55.94

Amazon.es Features Iso 400/27º.

Grano muy fino; emulsión t-grain

Gran nitidez y resolución

Amplia latitud de exposición y gama tonal

Kodak ColorPlus - Película fotográfica (200 asa, 35 mm, 36 exposiciones, 3 unidades) € 39.90

Amazon.es Features Part Number CAT 603 1470 Model CAT 603 1470

MegaGear Ever Ready MG1894 - Funda de Piel para cámara Fujifilm X100V, Color Negro € 37.37

Amazon.es Features Ajuste perfecto: la media funda de piel auténtica MegaGear con acceso a la batería está específicamente diseñada con cuero de alta calidad para los modelos Fujifilm X100V para un ajuste y cobertura precisos.

Accesibilidad funcional: el "Ever Ready" está diseñado para una fotografía eficiente y precisión. Puedes acceder a todos los puertos periféricos, ranuras para tarjetas, botones y la batería sin quitar la funda, y fijarlo a un trípode con la funda puesta.

Protección mejorada: debido a su construcción robusta y ajuste a medida, esta funda proporciona protección para el cuerpo de tu cámara contra arañazos.

Práctico: las características de comodidad permiten un uso rápido de tu cámara cuando sea necesario. Perfecto para viajes funcionales y uso al aire libre.

Diseño elegante: tanto si eres un principiante como un fotógrafo experimentado y profesional, querrás estas fundas de cuero ligeras con un estilo exquisito y sin edad a tu lado.

Kodak KOD130102 - Película negativo color (120 ektar 100 p-5) multicolor € 48.99

Amazon.es Features Colores vívidos

Grano ultra fino

Nitidez excepcional

Alta calidad de material

Kodak KOD102010 - Película Negativo Color (35mm, Gold 200-24 tripack) € 34.90

Amazon.es Features Alta calidad de material

Ideal para aficionados y expertos en fotografía

Muy resistente

Fujifilm Pro 400H Fujicolor Pro 120 - Película negativo color 400H ISO 400, paquete de 5, multicolor € 91.90

Amazon.es Features Reproducción fiel de grises neutros en un amplio rango de exposición

Colores claros en condiciones de luz intensa y saturación de color adecuadamente controlada en las sombras

Nivel de densidad negativo para una óptima uniformidad y eficiencia de impresión

Reproducción fiel del color de escenas bajo una amplia variedad de iluminación

Kodak KOD131007 - Película Blanco y Negro (120 Tri-x Pan 400 TX p-5 u) Multicolor € 53.98

Amazon.es Features Alta calidad de material

Ideal para aficionados y expertos en fotografía

Muy resistente

DIGITNOW! Escáner de película para 35mm negativos y diapositivas , Digitalizador de alta resolución de 5MP, Convertidor No se requiere PC y software € 89.99
€ 69.99

€ 69.99 in stock 3 new from €69.99

Amazon.es Features Garantía: Un año; Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene cualquier problema con el producto y vamos a ocurrir feliz setup una vuelta a un reembolso completo.

5 MP ultra High resolution sensor.

Rápido en dia marcar reforzar SafeSense Dia plana/Rapid Slide Feeder.

Stand Alone escáner con almacenamiento de directamente en tarjeta SD

Compatible con Mac, PC y iPad, etc.

Ilford HP5 Plus 400-36 Película Fotográfica, Color Blanco y Negro € 8.94

Amazon.es Features Alta calidad de material

Ideal para aficionados y expertos en fotografía

Muy resistente

Kodak GC135-24-C Ultra MAX 400 - Película fotográfica a Color € 20.64

Amazon.es Features Carrete de película negativa 35 mm, iso 400, 24 exposiciones.

Grano fino ideal para ampliaciones o para escanear

Imagen nítida

Saturación equilibrada para colores vívidos y tonos de piel naturales

Amplia latitud de exposición para excelentes resultados en una gran variedad de condiciones de luz READ Los 30 mejores Adaptador Movil Coche de 2021 - Revisión y guía

Kodak Kodacolor Gold 200 - Película fotográfica Color € 10.00

Amazon.es Features Alta calidad de material

Ideal para aficionados y expertos en fotografía

Muy resistente

10 rollos Kodak Portra 400 120 color negativo película fotográfica de boda viaje y tiro al aire libre € 154.90

Amazon.es Features Luz diurna-film equilibrado negativo

ISO 160/23 ° en el proceso C-41

Grano muy fino, tecnología de película de visión

Saturación de color medio, bajo contraste

