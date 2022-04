Inicio » Top News Los 30 mejores Kit Solar Autoconsumo de 2022 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Kit Solar Autoconsumo de 2022 – Revisión y guía 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

ECO-WORTHY 2kW·h/día Kit Panel Solar con Inversor y Batería 480W 24V Fuera de la Red para RV/Doméstico: 4 Paneles solares 120W + Controlador de 30A + 2 Batería de litio de 50Ah + Inversor 1500W 24V € 1,219.99

Amazon.es Features [Potencia de salida 2kW·h por día]: La producción diaria de 2000Wh depende de la disponibilidad de luz solar, ideal para RV, casa, barco, autocaravana, coche de golf, coche eléctrico, yate,etc.

[El panel solar de 120 W aumenta un 20% la eficiencia para ahorrar tiempo de carga]: El mismo tamaño que el panel solar de 100 W en el mercado, pero convierte la energía eléctrica en un 20% más que el panel solar de 100 W. Marco de aluminio resistente a la corrosión para uso prolongado en exteriores, lo que permite que los paneles duren décadas y resistan fuertes vientos (2400 Pa) y cargas de nieve (5400 Pa).

[Inversor solar de onda sinusoidal pura fuera de la red de 1500W 24V]: Inversor de energía solar de 1500W 24V DC 24V, AC 220V, 3000W Peak Pure Sine Wave consistente con el voltaje doméstico y adecuado para la mayoría de los electrodomésticos, como microondas, cafetera, TV, refrigerador, cofre congelador, bomba de estanque, etc. Mejor que el inversor de onda sinusoidal modificada, protege la vida del aparato sin contaminación electromagnética.

[Controlador de carga PWM 60A 12V/24V]: El regulador de carga inteligente es adecuado para baterías de plomo-ácido, geland fosfato de litio. El controlador solar ECO-WORTHY tiene protección contra cortocircuitos, circuitos abiertos, reversa y carga vertical, mejora la eficiencia del sistema solar y prolonga la vida útil de la batería. La pantalla LCD indica el estado y los datos, adecuada para el hogar, industrial, comercial, etc.

[Kit completo de panel solar]: Con 2 baterías de litio de 50Ah, inversor solar de 1500W y controlador plug & play, fácil configuración. Tenga en cuenta que el kit se enviará en varios paquetes teniendo en cuenta las especificaciones de los productos.

ECO-WORTHY Kit Inversor Solar 480W: 4 Paneles Solares 120W + 1 Controlador de Carga 60A + Inversor 1500W 24V + Accesorios de Montaje para Caravana, RV, Barco, Sistema Fuera de la Red € 789.99

Amazon.es Features [Producción 1,5kWh por día]: 1500Wh de producción diaria depende de la disponibilidad de luz solar, ideal para RV, casa, barco, autocaravana, caravana, coche de golf, coche eléctrico, yate, barco, etc.

[El panel solar de 120W aumenta la eficiencia en un 20% para ahorrar tiempo de carga]: El mismo tamaño que el panel solar de 100W en el mercado, pero convierte la electricidad en más del 20% que el panel solar de 100W. Marco de aluminio resistente a la corrosión para uso extendido en exteriores, lo que permite que los paneles duren décadas y resistan fuertes vientos (2400 Pa) y cargas de nieve (5400 Pa).

[Inversor solar de onda sinusoidal pura fuera de la red de 1500W 24V]: Inversor de energía solar de 1500W 24V DC 24V, AC 220V, 3000W Peak Pure Sine Wave consistente con el voltaje doméstico y adecuado para la mayoría de los electrodomésticos, como microondas, cafetera, TV, refrigerador, cofre congelador, bomba de estanque, etc. Mejor que el inversor de onda sinusoidal modificada, protege la vida del aparato sin contaminación electromagnética.

[Controlador de carga PWM 60A 12V / 24V]: El regulador de carga inteligente es adecuado para baterías de gel de plomo-ácido. El controlador solar ECO-WORTHY tiene protección contra cortocircuitos, circuitos abiertos, reversa y carga vertical, mejora la eficiencia del sistema solar y prolonga la vida útil de la batería. La pantalla LCD indica el estado y los datos, adecuada para el hogar, industrial, comercial, etc.

[Soporte técnico]: El kit se enviará en varios paquetes teniendo en cuenta las especificaciones de los productos. El equipo de atención al cliente está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para responder todas las preguntas sobre nuestros productos.

XINPUGUANG 200w Kit de panel solar 2pcs 100W 18V Módulo solar fotovoltaico monocristalino 20A Cable controlador para autocaravana Coche Caravana Inicio 12v Carga de batería € 246.99

Amazon.es Features Componente básico para aplicaciones fuera de la red, como vehículos recreativos, remolques, barcos, cobertizos y cabinas. Fácil de instalar con los soportes Z y los orificios perforados en la parte posterior del panel para un montaje y aseguramiento rápidos.

Material de encapsulación avanzado con laminados de lámina multicapa para mejorar el rendimiento de la celda y proporcionar una larga vida útil.

Bastidor de aluminio resistente a la corrosión para un uso prolongado en el exterior, lo que permite que los paneles duren décadas, además de soportar vientos fuertes (2400 Pa) y cargas de nieve (5400 Pa).

Los diodos de by-pass están preinstalados en una caja de empalme impermeable con clasificación IP-67 para minimizar la caída de energía causada por la sombra y garantizar un excelente rendimiento en entornos de poca luz.

Garantía de potencia transferible de 25 años; 5 años de garantía en materiales y mano de obra.

Renogy Kit Solar Portátil de 100W 12V con Panel Solar Plegable y Regulador de Carga Impermeable Voyager (Nueva Versión) € 263.02

Free shipping

Amazon.es Features Soporte de aluminio ajustable y resistente a la corrosión, así como un asa grave y pestillos resistentes para una mayor longevidad. Tamaño plegado del kit solar: 19,9 x 27,2 x 2,8 pulgadas. Potencia ideal: 500 vatios-hora por día (depende de la disponibilidad de luz solar).

Compatible con baterías de gel, selladas, de litio e inundadas. El sensor de temperatura incluido le permite monitorear con facilidad. Controlador de carga con pantalla LCD para mostrar información y datos operativos.

Regulador de carga solar de 5 etapas integrado de 20A proporciona protección contra sobrecargas, lo que reduce el riesgo de incendio.

Controlador solar con conexión positiva a la tierra para compatibilidad con su caravana, barco, remolque, etc.

El sistema de bajo voltaje evita los peligros de descargas eléctricas. No dude en contactarnos si necesita el manual electrónico o las especificaciones de este producto.

ECO-WORTHY 150W 0.6KWH / día 12V Off Grid Kit completo de sistema de energía solar: Panel solar de 150W + Controlador de carga LCD de 20A + Batería de litio de 30AH 12V + Inversor de 600W € 399.99

Amazon.es Features Amplia aplicación: el panel solar de 150 vatios proporcionará un promedio de 0,6 KWH por día en 4 horas de pleno sol. Es un sistema solar de malla completo y, junto con la batería LiFePO4 para almacenar energía, se puede utilizar.

Batería de larga vida útil: la batería recargable de litio tiene ciclos de más de 5000 veces, lo cual es más de 8 veces en comparación con las baterías de plomo-ácido (generalmente solo duran entre 300 y 400 ciclos).

Panel solar: marco de aluminio resistente a la corrosión para un uso prolongado en exteriores, que permite que los paneles duren décadas y resistan fuertes vientos (2400 Pa) y cargas de nieve (5400 Pa). Y con un orificio pretaladrado, los paneles se pueden instalar en el techo o en la tierra mediante soportes de montaje inclinables para paneles solares ajustables. Cada panel solar viene con un cable de 90 cm y 12 awg con conectores rápidos MC4 Macho / Hembra.

Controlador e inversor: con el controlador de carga LCD de 20 A, puede ampliar este kit hasta 360 W (12 V). El inversor puede proteger el kit de sobrecargas, cortocircuitos, sobrecargas y quemaduras, proporcionando un entorno de uso más seguro.

Garantía: 1 año de garantía y equipo de soporte técnico 24/7, llame a la línea directa de ECO-WORTHY o contáctenos a través de Amazon para cualquier pregunta o inquietud que tenga.

#N/A/a Sistema de Panel Solar 220V 30W Panel Solar Controlador de Carga de batería Kit de inversor Solar Conjunto Completo de generación de energía - 100A € 85.52

Amazon.es Features Part Number c56d24a7772e04b2692acaadd357e875

Kit Solar Autoconsumo Inyección a Red 5000W / 25000W Día Inversor Vertido Cero € 3,926.00

Este Kit incluye

- 20 Panel solar Polycristalline 250W (5000w hora/ 25000w dia)

- 1 Inversor 5000w de vertido cero

- 100 metros de Cable 6mm (50m. Rojo y 50m Negro) con conectores MC4

Cualquir dudas puedes llamar a 665107379 Alex WccSolar.net

Kit Solar Autoconsumo Inyección a Red 2.000W / 10.000W Día + Inversor Vertido Cero € 1,628.00

Este Kit incluye

- 8 Panel solar Polycristalline 250W (2000w hora/ 10000w dia)

- 1 Inversor 2000w de vertido cero

- 40 metros de Cable 6mm (20m. Rojo y 20m Negro) con conectores MC4

Cualquir dudas puedes llamar a 665107379 Alex WccSolar.net

Kit Solar 24v 2500w/12500w día Batería 6OPzS 900Ah Inversor Multifunción 3kva Regulador MPPT 60A € 5,138.00

Este Kit incluye:

-10 Panel solar Polycristalline 250W (2500w hora/12500w dia)

-1 Inversor Multifunción 3kva Regulador MPPT 60A

- 12 Baterías 6OPzS 900Ah -20 Metros de Cable de 2x10m² con terminal de MC4

-4 Juego de conectores 3 en 1 MC4 -1 Juego de conectores 2 en 1 MC4 -Puentes para unir Baterias

Kit Solar 24v 1000w/5000w día Inversor Multifunción 5kva Regulador MPPT 80A Batería AGM U-Power TFS-250Ah € 3,031.00

Este Kit incluye:

-4 Panel solar Polycristalline 250W (1000w hora/5000w dia)

-1 Inversor Multifunción 5kva Regulador MPPT 80A

- 4 Baterías AGM U-Power TFS-250Ah -20 Metros de Cable de 6mm con terminal de MC4 (10m.Rojo - 10m.negro)

-1 Juego de conectores 3 en 1 MC4 -1 Juego de conectores 2 en 1 MC4 -1 Juego de Terminal masa P -Puentes para unir Baterias

Kit Solar 24V 1.500W / 7.500W Día + 5 Paneles + 4 Baterías UP-GC16 600Ah + Inversor Multifunción 5kva con Regulador MPPT 80A € 3,457.00

Este Kit incluye:

-5 Panel solar Polycristalline 300W (1500w hora/7500w dia)

-1 Inversor Multifunción 5kva Regulador MPPT 80A

- 6 Baterías UP-GC16 600Ah -20 Metros de Cable de 6mm con terminal de MC4 (10m.Rojo - 10m.negro)

-1 Juego de conectores 3 en 1 MC4 -2 Juego de conectores 2 en 1 MC4 -1 Juego de Terminal masa P -Puentes para unir Baterias

Kit Solar 24V 600W / 3.000W Día + 2 Paneles + 2 Baterías FT-250Ah + Inversor Multifunción 3kva con Regulador MPPT 60A € 1,550.00

Este Kit incluye:

-2 Panel solar Polycristalline 300W (600w hora/3000w dia)

-1 Inversor Multifunción 3kva Regulador MPPT 60A

- 2 AGM U-Power TFS-250Ah -10 Metros de Cable de 6mm con terminal de MC4 (5m.Rojo - 5m.negro)

-1 Juego de conectores 2 en 1 MC4 -1 Juego de Terminal masa P -Puentes para unir Baterias READ Asiento de automóvil autónomo, proyecto Diana Nivel 3

Kit Solar Autoconsumo Inyección a Red 1500w/7500w día Inversor vertido cero € 1,336.00

Este Kit incluye

- 6 Panel solar Polycristalline 250W (1500w hora/ 7500w dia)

- 1 Inversor 2000w de vertido cero

- 40 metros de Cable 6mm (20m. Rojo y 20m Negro) con conectores MC4

Cualquir dudas puedes llamar a 665107379 Alex WccSolar.net

INTERACTIVE Kit Solar Autoconsumo 10 paneles 100W + Inversor 4kW + Cableado y conectores € 4,000.00

Amazon.es Features Fácil instalación

Paneles monocristalinos

Gran eficacia

Kit Solar 20KW Trifásica Autoconsumo Inyección a Red (Tejado Sandwich Chapa) € 13,050.00

Amazon.es Features - 60 Paneles de 330w (19800w hora/ 99000w dia) - 1 Inversor 20000w de vertido cero - 1Interruptor Automatico Magnetotermico trifasica - 100 metros de Cable 6mm (50m. Rojo y 50m Negro) con conectores MC4 - 2 Fusible y portafusible para entrada de panel solar

-Rango de voltaje de entrada 200~800vdc -tensión continua de entrada Max 900v -Potencia maximo de entrada 22000W -potencia máxima de salida 20000W -Voltaje nominal 380Vac Trifásica-Rango de voltaje nominal 380/400v -Rango de frecuencia 50/60 Hz, -Factor de potencia > 0,95 -Forma de onda de salida Onda sinusoidal pura

Eficiencia MPPT 99% Protección contra la sobretensión sí Sobre la protección de la temperatura sí Protección contra polaridad inversa sí Protección anti-isla sí

Apilable Sólo por la salida de CA Rango de temperatura de funcionamiento -25C a +60C Protección de ingreso IP65 Vida diseñada 20Años Enfriamiento Automatico

Altitud de funcionamiento sin reducción 2000 Metros 10 años de garantía Tipo: DC / AC Inverters Especificación: 390* 453 * 154mm Peso 22KG

Kit Solar 24V 1.250W / 6.250W Día / 5 Paneles + 4 Baterías Monoblock TAB 245Ah + Inversor Multifunción 3kva con Regulador MPPT 60A € 2,339.00

Este Kit incluye:

-5 Panel solar Polycristalline 250W (1250w hora/6250w dia)

-1 Inversor Multifunción 3kva Regulador MPPT 60A

- 4 Baterías Monoblock TAB 245Ah -20 Metros de Cable de 6mm con terminal de MC4 (10m.Rojo - 10m.negro)

-1 Juego de conectores 3 en 1 MC4 -2 Juego de conectores 2 en 1 MC4 -1 Juego de Terminal masa G -Puentes para unir Baterias

Kit Solar 24V 900W / 4.500W Día + 3 Paneles + 2 Baterías FT-250Ah + Inversor Multifunción 3kva con Regulador PWM 50A € 1,667.00

Amazon.es Features 3 Panel solar 330W (990w hora/ 3960w dia) (Si desea otro tipo de paneles no dude en consultar con nosotros)

KIT Solar Autoconsumo 300W. BeON energy, sistema Plug&Play (Panel solar + Microinversor + Estructura + Cableado + Enchufe). € 649.00

Amazon.es Features Part Number BEON-10001 Size 164 x99 x 3.5cm

Kit Solar Autoconsumo Inyección a Red 4.000W / 2.0000W Día + Inversor Vertido Cero € 3,292.00

Este Kit incluye

- 16 Panel solar Polycristalline 250W (4000w hora/20000w dia)

- 1 Inversor 3500w de vertido cero

- 50 metros de Cable 6mm (25m. Rojo y 25m Negro) con conectores MC4

Cualquir dudas puedes llamar a 665107379 Alex WccSolar.net

Kit Solar Fotovoltaico 750W Autoconsumo Completo | Inversor Solar + Regulador Solar + Panel Solar € 535.00

Amazon.es Features Panel solar policristalino 150W

Controlador de Carga Solar MPPT40 40A 12V / 24V

Inversor Onda Pura 12V 3000W / 6000W

Cable solar

Kit Solar Autoconsumo Inyección a Red 3.000W / 1.5000W Día + Inversor Vertido Cero € 2,709.00

Este Kit incluye

- 12 Panel solar Polycristalline 250W (3000w hora/ 15000w dia)

- 1 Inversor 3500w de vertido cero

- 50 metros de Cable 6mm (25m. Rojo y 25m Negro) con conectores MC4

Cualquir dudas puedes llamar a 665107379 Alex WccSolar.net

Kit Solar 24V 1.000W / 5.000W Día + 4 Paneles + 12 Baterías 5OPzS 375Ah + Inversor Multifunción 3kva con Regulador PWM 50A € 2,752.00

Este Kit incluye:

-4 Panel solar Polycristalline 250W (1000w hora/5000w dia)

-1 Inversor Multifunción 3kva Regulador PWM 50A

- 12 Baterías 5OPzS 375Ah -20 Metros de Cable de 6mm con terminal de MC4 (10m.Rojo - 10m.negro)

-1 Juego de conectores 3 en 1 MC4 -1 Juego de conectores 2 en 1 MC4 -1 Juego de Terminal masa G -Puentes para unir Baterias

Kit Solar Autoconsumo Inyección a Red 1.000W / 5.000W Día + Inversor Vertido Cero € 943.00

Este Kit incluye

- 4 Panel solar Polycristalline 250W (1000w hora/ 50000w dia)

- 1 Inversor 1000w de vertido cero

- 20 metros de Cable 6mm (10m. Rojo y 10m Negro) con conectores MC4

Cualquir dudas puedes llamar a 665107379 Alex WccSolar.net

Kit Solar 10KW Trifásica Autoconsumo Inyección a Red (Tejado Sandwich Chapa) € 6,800.00

Amazon.es Features - 30 Paneles de 330w (9900w hora/ 49500w dia) - 1 Inversor 10000w de vertido cero - 1Interruptor Automatico Magnetotermico trifasica - 100 metros de Cable 6mm (50m. Rojo y 50m Negro) con conectores MC4 - 2 Fusible y portafusible para entrada de panel solar

-Rango de voltaje de entrada 200-800vdc -tensión continua de entrada Max 900v -Potencia maximo de entrada 11000W -potencia máxima de salida 10000W -Voltaje nominal 380VacTrifásico -Rango de voltaje nominal 380/400v -Rango de frecuencia 50/60 Hz,- Factor de potencia > 0,95 -Forma de onda de salida Onda sinusoidal pura

-Eficiencia MPPT 99% -Protección contra la sobretensión sí -Sobre la protección de la temperatura sí -Protección contra polaridad inversa sí -Protección anti-isla sí

-Apilable Sólo por la salida de CA -Rango de temperatura de funcionamiento -25C a +60C -Protección de ingreso IP65 -Vida diseñada 20 Años -Enfriamiento Automático

-Altitud de funcionamiento sin reducción 2000 Metros -10 años de garantía Tipo: DC / AC Inverters Especificación: 390* 453 * 154mm Peso 22KG

Regulador de Carga solar Kit 2.000W Autoconsumo Vertido Cero Inyección a Red € 2,730.00

Características principales:

Kit 2.000w Auntoconsumo vertido cero - 8 Panel solar 250w Policristalline (2000w hora/ 10000w dia) - 1 Inversor Inyeccion a Red 2000w 45v-90v - 1 Automático Legrand magnetotérmico 40A - 3 Juegos de Multicontact 2en1 para unir paneles - 5 Juegos Conectores MC4 - 40 Metros de Cables 6mm2

El inversor de GridFree con limitador con una salida de 1800W trabaja con la gama de voltaje de entrada de 45-90 Vdc. El limitador puede reducir la potencia de salida de acuerdo con el consumo real de la casa. La función MPPT proporciona una máxima eficiencia de los paneles solares.

El inversor GridFree con limitador es una solución revolucionaria para instalaciones solares domésticas que funciona de forma similar a otros microinvertidores GridFree, pero son capaces de reducir la producción propia de acuerdo con el consumo actual de la casa y así evitar completamente los desbordamientos a la red pública.

Estos inversores están diseñados para uso interno y usted puede monitorear los valores actuales en la pantalla a color donde se muestran los siguientes valores: La potencia de salida actual de los paneles solares / batería La energía suministrada desde la red pública Tensión en la entrada de CC Temperatura Tensión de la red Fecha y hora Gráfico de la producción diaria Ajuste del inversor. Garantía de 2 años por transformador y 1 año por resto

Kit Solar 24v 1500w/7500w día Inversor Multifunción 3kva Regulador MPPT 60A Batería UP-GC16 600Ah € 2,953.00

Amazon.es Features Kit solar 24V 1.500W completo para viviendas

Kit Solar 1.000W Autoconsumo Vertido Cero Inyección a Red € 1,365.00

Amazon.es Features Información básica del inversor de inyeccion a red, vertido cero. El inversor de GridFree con limitador con una salida de 1000W trabaja con la gama de voltaje de entrada de 45-90 Vdc. El limitador puede reducir la potencia de salida de acuerdo con el consumo real de la casa. La función MPPT proporciona una máximaeficiencia de los paneles solares. El inversor GridFree con limitador es una solución revolucionaria para instalaciones solares domésticas que funciona de forma similar a otros microin

Estos inversores están diseñados para uso interno y usted puede monitorear los valores actuales en la pantalla a color donde se muestran los siguientes valores: La potencia de salida actual de los paneles solares / batería La energía suministrada desde la red pública Tensión en la entrada de CC Temperatura Tensión de la red Fecha y hora Gráfico de la producción diaria Ajuste del inversor

Hay también los ajustes específicos del inversor adecuado en el caso cuando la batería está en el IE de entrada de CC. Trabajando tensión de entrada (límite inferior) y la potencia de salida máxima del inversor. GridFree inversor opera en el rango de entrada de voltaje de 45-90 Vdc y potencia continua es 1000w . La salida del inversor está en tensión nominal 230VAC y de salida está conectado entre el interruptor de circuito principal a la caja de contador de electricidad y disyuntores casa.

El inversor GridFree con limitador es una solución revolucionaria para instalaciones solares domésticas que funciona de forma similar a otros microinvertidores GridFree, pero son capaces de reducir la producción propia de acuerdo con el consumo actual de la casa y así evitar completamente los desbordamientos a la red pública.

Kit 1000w Auntoconsumo vertido cero - 4 Panel solar 250w Policristalline (1000w hora/ 5000w dia) - 1 Inversor Inyeccion a Red 1000w 45v-90v - 1 Automático Legrand magnetotérmico 20A - 1 Juego de Multicontact 2en1 para unir paneles - 3 Juegos Conectores MC4 - 20 Metros de Cables 6mm2

Kit Solar Autoconsumo Inyección a Red 6000w/30000w día Inversor vertido cero € 4,509.00

Este Kit incluye

- 24 Panel solar Polycristalline 250W (6000w hora/ 30000w dia)

- 1 Inversor 5000w de vertido cero

- 100 metros de Cable 6mm (50m. Rojo y 50m Negro) con conectores MC4

Cualquir dudas puedes llamar a 665107379 Alex WccSolar.net

Kit Solar Autoconsumo 500w/2500w día Inversor Inyección a Red vertido cero € 652.00

Este Kit incluye

- 2 Panel solar Polycristalline 250W (500w hora/ 2500w dia)

- 1 Inversor 1000w de vertido cero

- 20 metros de Cable 6mm (10m. Rojo y 10m Negro) con conectores MC4

Cualquir dudas puedes llamar a 665107379 Alex WccSolar.net

Panel Solar 450W Monocristalino HALF-CELL 144 Células - Instalaciones Solares Aisladas o de Red € 225.00

Amazon.es Features Ficha Tecnica CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS EN STC Potencia máxima: 450 W Voltaje de circuito abierto: 50,2V Corriente de cortocircuito: 11.28A Voltaje a máxima potencia: 41,8 V Corriente a máxima potencia: 10,77 A Eficiencia del módulo: 20,58 Temperatura de funcionamiento: -40ºC a + 85ºC Voltaje máximo del sistema: 1000 VCC / 1500 VCC Clasificación de resistencia al fuego: tipo 1 (de acuerdo con UL1703) / Clase C (IEC61730) Clasificación máxima del fusible de la serie: 20A

Tipo de celda: perc monocristalino 166 + 83 mm Número de celdas: 144 (6x24) Dimensiones del módulo: 2102x1040x35mm peso: 24kg Cubierta frontal: vidrio templado 3.2 con revestimiento AR Marco: aleación de aluminio anodizado Caja de conexiones: IP68, 3 diodos Cable: 4 mm2, Longitud: Vertical: 300 mm Horizontal: 1400 mm Conector: Mc4

.............................................................................

El panel solar de 450W monocristalino, Amerisolar, Tipos de panel solar Alta eficiencia 144 celulas, es uno de los más potentes en la gama de 24v para uso en instalaciones solares a 12 voltios, instalaciones solares a 24 voltios, instalaciones solares a 48 voltiosy instalaciones Inyeccion a Red autoconsumo .

Gracias a 9 buses 144 CelulasPERC cada célula para producir la alta eficiencia solar. Se ha fabricado mediante células de silicio Monocristalino de alto rendimiento.

