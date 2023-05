Inicio » Cocina Los 30 mejores Kit Puerta Corredera de 2023 – Revisión y guía Cocina Los 30 mejores Kit Puerta Corredera de 2023 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

CCJH 6.6FT/2M Herraje para Puerta Corredera Kit de Accesorios para Puertas Correderas, Contiene Guía de suelo ajustable € 68.45 in stock 2 new from €68.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Artículos】6.6FT/201CM Herraje para Puerta Corredera Kit de Accesorios (Suitable Max door width is 3.3FT/100CM), Regalo actualización de la guía de piso, ajustable, sin necesidad de ranuras en la puerta.

✅【Fuerte capacidad de carga】Riel de aluminio de grado aeronáutico, estructura de placa rígida, el soporte de carga es 2 veces más fuerte que la riel de ordinario, El peso máximo de la puerta es de 150 kg, Pintura en aerosol superficie negra, anticorrosión.

✅【Fácil de instalar】Manual de instalación simple, Instrucciones paso a paso, cada paso se ha medido con precisión en la práctica y se escriben dimensiones detalladas. NOTA: para instalar sobre cemento, no sobre ladrillo hueco o espumado, Se requieren al menos 13 cm de espacio por encima de la entrada,

✅【Ampliamente utilizado】 funciona bien para la cocina, el lavadero, el trastero, el armario, el baño y la consola de entretenimiento. Adecuado para el grosor de la puerta de madera: 3.5 cm-4 cm.

✅【GARANTÍA DE POR VIDA】100% de garantía de devolución de dinero, instrucción paso a paso y un equipo experimentado de servicio al cliente. Haremos todo lo posible para ayudarlo.

Yaheetech 200 cm Kit de Accesorios de Puertas Herraje para Puertas Corredera Carril para Puerta Deslizante € 59.99

€ 49.99 in stock 2 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estilo rústico adecuado para decoración de interiores en cocina, dormitorio, vestidor, club, pub, etc. No se necesitan herramientas especiales. Ideal para grandes aberturas de pared.

Conjunto de puerta deslizante fácil de instalar con una longitud de 200 cm.

Carro de bajo ruido, robusto . Soporta cargas de hasta aproximadamente 100 kg.

Uso extensivo para una puerta de madera o metal con un ancho de aproximadamente 100 cm y un grosor de entre 35 y 45 mm.

Ideal para habitaciones pequeñas o puertas de armario. También es adecuado para casi todos los estilos de decoración.

HOMCOM Herraje para Puerta Corredera 186 cm Kit de Accesorios para Puerta Corrediza de Madera con Riel de Metal y 2 Poleas Plateado € 42.99 in stock 1 new from €42.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HERRAJES PARA PUERTA CORREDERA: Transforma tu puerta común en una puerta corredera innovadora y añádale un toque único con este fantástico juego de herrajes. Con rieles deslizantes para una apertura y cierre suaves

AHORRA ESPACIO: Las puertas correderas son ideales para espacios pequeños donde una puerta giratoria no sería práctica o incluso imposible de usar. Se puede instalar en paredes de madera o cemento, no recomendado para paredes de espuma o de ladrillo hueco

FÁCIL INSTALACIÓN: Este kit de herrajes para puertas correderas viene con instrucciones y todas las piezas de montaje necesarias para que puedas colocar tu puerta fácilmente. PUERTA NO INCLUIDA

RESISTENCIA Y DURABILIDAD: Estos herrajes de metal para puerta corredera soportan hasta 35 kg, adecuados solo para puertas de madera con un grosor de 35-40 mm

MEDIDAS TOTALES: 186x2,5x3,77 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 35 kg. ¡ATENCIÓN! Por encima de la puerta debe haber un espacio mínimo de 13 cm

WOLFBIRD 183CM / 6FT Herraje Para Puerta Corredera Kit, Accesorios Herraje Corredera , El kit de Riel Puerta Corredera de Granero,Forma Clásica. € 66.13 in stock 2 new from €66.13

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【RESISTENTE Y DURADERO】】 Carril de aluminio de alta calidad; diseño antioxidante y anticorrosión, Hermoso y puede extender la vida.

【CAPACIDAD DE PESO DE LA PUERTA】El kit de herrajes para puertas de granero se adapta al grosor del panel de la puerta de madera: 3cm a 5cm, Puede sostener fácilmente cargas de 150kg.

【EL EMBALAJE INCLUYE】(Solo hardware, la puerta no está incluida) Riel empalmado, conector, disco anti-salto: 2 piezas, guía de piso para uso en puertas de madera, tope de puerta: 2 piezas (1 par), perchas de rodillo: 2 piezas (1 par) ), Juego de colgador de pared (según los orificios del riel, 1 orificio necesita 1 juego), Tornillos de rodillo

【FÁCIL DE INSTALAR】 Claramente las instrucciones pueden ayudarlo a instalar fácilmente el hardware de la puerta del granero, si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros, resolveremos el problema lo antes posible.

【POSTVENTA DE CALIDAD】Garantía de calidad del 100%,si falta alguna pieza o está defectuosa durante el envío, háganoslo saber primero, le enviaremos un reemplazo sin cargo por las piezas faltantes o defectuosas.

Herraje para Puerta Corredera Kit Rodillo de riel para puerta de madera de granero corredizo de acero inoxidable de 150-300CM - Juego de riel de rueda para suspensión de armario para puerta única, acc € 422.78 in stock 1 new from €422.78 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Los productos incluyen: solo se incluyen los accesorios completos de montaje de hardware, sin incluir el panel de la puerta.

★ Material: acero inoxidable 304 de alta calidad y probado repetidamente antes de salir al mercado, esta pieza se fabrica para los próximos años, sin óxido ni corrosión. Adecuado para grosores de puerta: 40-45 mm.

★ Adecuado para - Puerta de armario, puerta de armario, taquilla, pared de TV, cocinas, salas de estudio, etc., y zonas de alta movilidad, lo que ahorra espacio y tiene cierto grado de cierre.

★ Características: cada dos rodillos pueden contener un panel de la puerta con un peso MÁXIMO de 150 kg, principalmente adecuados para la apertura no tienen suficiente espacio de viga para montar la pista.

★ Longitud de riel personalizable: la longitud del kit de riel para puerta de granero corrediza se puede personalizar. Si tiene requisitos especiales, comuníquese con nosotros por correo electrónico. READ Los 30 mejores Cojin Cuello Viaje de 2023 - Revisión y guía

Herraje para Puerta Corredera Kit Soporte de montaje en techo de acero inoxidable Kit de herrajes para rieles colgantes de puerta de madera de granero deslizante ( Size : 9.8ft/300cm single door kit ) € 471.27 in stock 1 new from €471.27 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Los productos incluyen]: solo incluyendo accesorios de montaje completo de hardware completo, sin incluir el panel de la puerta.

[Material de actualización] - Acero inoxidable 304, anti-óxido, adecuado para el grosor de la puerta: 40-45 mm.

[Amplio usando] -cabinet Puerta, puerta de guardarropa, casillero, pared de TV, cocinas, salas de estudio, etc. y áreas de alta movilidad, lo que ahorra espacio y tiene un cierto grado de apertura.

[Carga fuerte]: cada dos rodillos pueden sostener un panel de una puerta Máximo de peso 150 kg, principalmente adecuado para abrir, no tiene suficiente espacio de haz para montar la pista.

[Longitud de la pista personalizable] - Somos un fabricante profesional de kit de hardware de puerta de granero deslizante, se puede personalizar la longitud de la pista.Si no puede encontrar el tamaño que desea en la lista de tamaños, escríbanos y le enviaremos el enlace del precio y el pedido.

TSMST 5FT/152cm Herraje para Puerta Corredera Kit de Acero Inoxidable Accesorios para Puertas Correderas, Riel Juego para Puerta de Madera Soltera-Estilo T € 75.85 in stock 2 new from €75.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de Alta Calidad: Para aquellos que quieren hacer que su puerta corredera sea más atractiva, el kit de herrajes para puerta de granero de TSMST es la respuesta. Hecho de acero inoxidable de alta calidad, operación anticorrosión profesional, es resistente y duradero.

Elección Correcta para Su Puerta: Este kit de herrajes para puertas de granero se adapta a puertas de 3CM-4CM de espesor; Capacidad de peso de la puerta: 100KG; El kit de herrajes para puertas corredizas de 152CM se adapta al ancho máximo de la puerta: 75CM.

Paquetes Incluidos: 1 juego de herrajes para puerta de granero [1 riel de 5 pies, 2 rodillos, 2 topes de puerta, 1 guía de piso; Todo el resto del hardware necesario está incluido como se ve en las imágenes.] El panel de la puerta no está incluido.

Fácil de Instalar: TSMST - El kit de herrajes para puertas de granero es un excelente kit de herrajes para puertas de granero que es fácil de instalar. Tiene la capacidad de deslizarse sin esfuerzo sobre su pista. Estos kits de herrajes para puertas de granero son la manera perfecta de agregar un toque rústico y único a su hogar.

Servicio Confiable: Garantía de devolución del 100% del dinero, si el producto tiene algún problema de calidad durante el uso, le proporcionaremos un reemplazo o reembolso gratuito. instrucción paso a paso y un equipo de servicio al cliente experimentado. Haremos todo lo posible para ayudarlo.

HOMCOM Kit de Herrajes para Puerta Corredera 200 cm Guía de Puerta Corrediza Riel Madera Accesorios Aleación de Aluminio Marrón € 63.99 in stock 1 new from €63.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HERRAJES PARA PUERTA CORREDERA: Transforma tu puerta común en una puerta corredera innovadora y añádale un toque único con este fantástico juego de herrajes deslizantes. Con rieles deslizantes para una apertura y cierre suaves con topes para mayor seguridad

RESISTENCIA Y DURABILIDAD: Herrajes para puerta corredera de aleación de aluminio, soporta hasta 75 kg, adecuado solo para puertas de madera con un grosor de 35-40mm y 40-45mm

AHORRA ESPACIO: Las puertas correderas son ideales para espacios pequeños donde una puerta giratoria no sería práctica o incluso imposible de usar. Se puede instalar en paredes de madera o cemento, no recomendado para paredes de espuma o de ladrillo hueco

FÁCIL INSTALACIÓN: Este kit de herrajes para puertas correderas viene con instrucciones y todas las piezas de montaje necesarias para que puedas colocar tu puerta fácilmente. PUERTA NO INCLUIDA

MEDIDAS TOTALES: Medidas del riel: 200x3,05x3,06 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 75 kg.¡ATENCIÓN! Por encima de la puerta debe haber un espacio mínimo de 13 cm

Herraje para Puerta Corredera Kit Riel colgante blanco para puerta de granero deslizante 150-400cm - Kit de hardware profesional, riel para puerta deslizante Accesorios para riel de polea silenciosa p € 363.11 in stock 1 new from €363.11 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: acero al carbono de 6 mm de espesor, el grosor de puerta adecuado predeterminado es de 4-4,5 cm.

Uso amplio: puerta de armario, puerta de armario, casillero, estudio, dormitorio, sala de estar, baño, inodoro, balcón, cocina, trastero, pared de TV, etc., y áreas de alta movilidad, lo que ahorra espacio y tiene un cierto grado de cierre. .

Características: Cada dos rodillos pueden contener un panel de puerta con un peso MÁXIMO de 150 kg, principalmente adecuados para la apertura, no tienen suficiente espacio de viga para montar la pista

Kit completo de hardware: solo incluye hardware, no incluye panel de puerta.

Nota: Longitud del riel principal> 160 CM, dado que las empresas de logística no pueden entregar un tamaño demasiado largo, deben empalmarse (ver imagen 7) y no pueden afectar el grado de peso del riel deslizante.

6.6FT/200cm Herraje para Puerta Corredera Kit de Accesorios para Puertas Correderas, Puertas Correderas Guía de Riel Blanca, Sistema de Puerta Corredera para Puerta con Tornillos, Carga Máx.100 kg (1) € 46.82 in stock 2 new from €46.82 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️Seguridad. Riel para puerta corredera 200 cm. Este kit de rieles es adecuado para puertas de 35-45 mm de espesor, la carga máxima es de aproximadamente 100 kg. Adecuado para puertas simples de 900-1000 mm de ancho.

❤️Ahorra espacio. Se usa principalmente para guardar el área de apertura de la puerta y también se puede usar como una mejora de la sala óptica. Este riel para puerta corredera puede darle a cualquier habitación un aspecto industrial, moderno o rústico.

❤️La puerta se desliza silenciosamente sin fricción. Guías de acero al carbono, más silenciosas, robustas y resistentes. El tope del rodillo evita un deslizamiento excesivo. Ideal para habitaciones pequeñas o puertas de armario.

❤️Guía puerta corredera estable. 2 topes de puerta en los extremos del riel evitan que la polea se salga del riel; dispositivo antirrebote entre la puerta y el riel para evitar que la puerta salte del riel durante el deslizamiento; La guía de piso duradera mantiene la puerta equilibrada y estable.

❤️Amplia aplicabilidad: estilo rústico adecuado para decoración de interiores en cocina, dormitorio, vestidor, club, pub, etc. El kit corredizo antioxidante también es un buen accesorio para puertas corredizas de granero, garaje, almacén, etc.

TSMST 5FT/152CM Herraje para Puerta Corredera Kit de Accesorios para Puertas Correderas con Guía de Suelo Ajustable - T Estilo € 65.29 in stock 1 new from €65.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Por Qué Elegirnos】El hardware de la puerta corredera TSMST puede hacer que su puerta corredera sea más fácil de abrir y cerrar. Se incluye una guía de piso ajustable como regalo para resolver el problema de ranurar en la puerta de la guía de piso tradicional.

✅【Material】Acero al carbono premium, superficie: negro satinado, elegante y práctico; Capacidad máxima de peso: 100kg. [Aviso: solo hardware, sin incluir el puerta].

✅【Característica Ajustable】Los tornillos de rodillo ajustables pueden adaptarse al grosor de la puerta de 3cm-5cm; El kit de herrajes para puertas correderas de 152cm se adapta al ancho máximo de la puerta: 76cm.

✅【Reducción de Ruido】El tope de la puerta con un resorte integrado, reduce las vibraciones para un cierre silencioso, detiene la puerta exactamente donde lo desee.

✅【Posventa de por Vida】Garantía de devolución del 100% del dinero, si el producto tiene algún problema de calidad durante el uso, le proporcionaremos un reemplazo o reembolso gratuito. instrucción paso a paso y un equipo de servicio al cliente experimentado. Haremos todo lo posible para ayudarlo.

WOLFBIRD 5FT/150CM Herraje para Puerta Corredera Kit de Accesorios para Puertas Correderas, Kit de una Sola Puerta € 63.99 in stock 2 new from €63.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【RESISTENTE Y DURADERO】】 Carril de aluminio de alta calidad; diseño antioxidante y anticorrosión, Hermoso y puede extender la vida.

【CAPACIDAD DE PESO DE LA PUERTA】El kit de herrajes para puertas de granero se adapta al grosor del panel de la puerta de madera: 3cm a 5cm, Puede sostener fácilmente cargas de 150kg.

【EL EMBALAJE INCLUYE】(Solo hardware, la puerta no está incluida) Riel empalmado, conector, disco anti-salto: 2 piezas, guía de piso para uso en puertas de madera, tope de puerta: 2 piezas (1 par), perchas de rodillo: 2 piezas (1 par) ), Juego de colgador de pared (según los orificios del riel, 1 orificio necesita 1 juego), Tornillos de rodillo

【FÁCIL DE INSTALAR】 Claramente las instrucciones pueden ayudarlo a instalar fácilmente el hardware de la puerta del granero, si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros, resolveremos el problema lo antes posible.

【POSTVENTA DE CALIDAD】Garantía de calidad del 100%,si falta alguna pieza o está defectuosa durante el envío, háganoslo saber primero, le enviaremos un reemplazo sin cargo por las piezas faltantes o defectuosas.

Herraje para Puerta Corredera Kit de Accesorios para Puerta Corrediza de Madera con Guía de Suelo Riel de Acero al Carbono (200cm (blanco)) € 53.00 in stock 1 new from €53.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ 【VERSÁTIL】 Este kit de puertas correderas es adecuado tanto para muebles o espacios de estilo moderno como rústico. Perfecto para instalar en armarios, soportes de TV, estanterías, ventanas y más. Para crear además una bonita decoración en cualquier estancia de tu casa como el comedor, dormitorio, vestidor, etc.

★ 【KIT PARA PUERTAS CORREDERAS DE MADERA】 Los rieles para puertas correderas de industrial transforma la tradicional puerta de granero en una puerta corredera, lo que permite ahorrar espacio y es ideal para habitaciones pequeñas en las que una puerta batiente no sería práctica y además ocuparía mucho más espacio

★【Reducción de ruido】: Los elementos de bloqueo evitan que la polea móvil se salga de la pista y actúa como un amortiguador cuando la polea móvil golpea para reducir el ruido.

★ 【MATERIAL RESISTENTE Y DURADERO】 Este kit de riel para puerta corredera está hecho de acero de alta calidad. Con pintura con recubrimiento en polvo, ofrece una gran resistencia a la corrosión y mayor durabilidad en el tiempo

★ 【Ventaja del artículo】 1. Ahorro de espacio; 2. Topes de puerta con resorte, sin ruido, deslizamiento suave y silencioso; 3. Conector de riel diseñado con precisión, para garantizar una transición perfecta de riel a riel; 4. Decoración rústica antigua para potenciar el encanto moderno.

CCJH 150CM Herraje para Puerta Corredera Kit de Accesorios para Puertas Correderas, Acero Inoxidable Kit € 71.83 in stock 2 new from €71.83

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【PARÁMETROS ADECUADOS】 El sistema de herrajes para puertas corredizas corredizas se ajusta al grosor de la puerta 3cm-5cm; Kit de riel de puerta deslizante de 150CM/5FT, el ancho máximo adecuado de la puerta es de 75CM/2.5FT.

✅【CAPACIDAD DE PESO DE LA PUERTA】 Riel de acero inoxidable cromado, estructura de placa rígida, gran capacidad de carga, Peso máximo de la puerta: 150 kg.

✅【SEGURO Y VENTAJA】 ① Agregue una rueda anticaída en el rodillo, evite que el rodillo se caiga ② Rieles pretaladrados con asiento fijo ajustable, agregue tapete detrás del asiento, proteja la superficie de la pared ③ Adopción del proceso de rectificado de doble borde, el borde de la pista es suave y no lastima la mano

✅【APLICABILIDAD AMPLIA】 ahorro de espacio debido al movimiento deslizante, el accesorio de la puerta deslizante es muy fácil de decorar y adecuado para dormitorio, sala de estudio, vestidor, cocina, armario, gabinete, tierras de cultivo, etc.

✅【GARANTÍA DE CALIDAD DEL 100%】 Ofrecemos 10 años de garantía. Si tiene alguna pregunta, no dude en contarnos, nuestro equipo de Servicio al Cliente le dará seguimiento y lo resolverá lo antes posible. READ Los 30 mejores Telefono De Atencion Al Cliente Amazon España de 2023 - Revisión y guía

TSMST 6FT/183CM Herraje para Puerta Corredera Kit de Accesorios para Puertas Correderas con Guía de Suelo Ajustable € 68.13 in stock 2 new from €68.13

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Por Qué Elegirnos: El hardware de la puerta corredera TSMST puede hacer que su puerta corredera sea más fácil de abrir y cerrar. Se incluye una guía de piso ajustable como regalo para resolver el problema de ranurar en la puerta de la guía de piso tradicional.

Material: Acero al carbono premium, superficie: negro satinado, elegante y práctico; Capacidad máxima de peso: 100kg. [Aviso: solo hardware, sin incluir el puerta].

Característica Ajustable: Los tornillos de rodillo ajustables pueden adaptarse al grosor de la puerta de 3cm-5cm; El kit de herrajes para puertas correderas de 183cm se adapta al ancho máximo de la puerta: 90cm.

Reducción de Ruido: El tope de la puerta con un resorte integrado, reduce las vibraciones para un cierre silencioso, detiene la puerta exactamente donde lo desee.

Lo que Obtienes: A través de un riguroso control de calidad, embalado meticulosamente para evitar arañazos en el envío; El equipo de atención al cliente profesional lo ayuda a resolver todos los problemas de instalación a tiempo.

GIFSIN 16FT/488cm Kit de Puerta de Granero Puerta Corrediza de Granero Kit de Puerta Corredera para Puerta Simple € 176.99 in stock 1 new from €176.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carga máxima de acero al carbono de alta calidad 150 kg:Kit puerta corredera granero está hecho principalmente de acero al carbono, excepto las ruedas y los cojinetes de las ruedas. Material del rodillo del kit de la puerta: NYLON PREMIUM. Los cojinetes de las ruedas están hechos de ACERO INOXIDABLE de alta calidad. El resistente kit de riel deslizante puede soportar hasta 150 kg.

Tamaño específico:Kit puerta granero para PUERTA INDIVIDUAL (el panel de la puerta NO está incluido) .Diámetro de las ruedas: 69,9 mm. Grosor del riel deslizante: 5.8 mm y ancho: 39.9 mm. Ajuste para el ancho del panel de la puerta de madera: máximo 2440 mm y espesor: 35 mm-45 mm.

Adecuado para puertas interiores de madera: Kit de herrajes para puertas corredizas de granero está diseñado para puertas interiores, algunos compradores también lo usan en exteriores porque creen que el kit de puerta de granero oxidado es más atractivo

Riel de puerta corrediza de empalme:La longitud de la pista está empalmada principalmente por varios tamaños de pistas, lo cual es conveniente para el transporte y también aumenta la firmeza durante la instalación.

Prometemos: estamos garantizados 5 años de garantía de fábrica. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros PRIMERO, nos comunicaremos con usted dentro de las 8 horas, resuelva el problema por usted hasta que esté satisfecho.

Herrajes para Puertas Corredizas Kit de Accesorios para Puertas Correderas ​Armario Granero Kit de Riel de Interio Puertas Dobles (5FT/150CM) € 45.99 in stock 1 new from €45.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Durable】 Kit de riel de acero al carbono pesado, superficie de revestimiento de polvo negro a prueba de agua y antioxidante.

【Ultra silencioso】 No hay ruido cuando la puerta corredera de rodillo de nailon es ultra silenciosa.

【Conjunto para 2 puertas】 En el set se incluyen los rieles para colocar dos puertas correderas.

【Fácil de instalar】Incluye todos los accesorios para armar la puerta corrediza (No incluye la puerta).

【Ahorro de espacio】Perfecto para armario, ventana, ático, cocina, dormitorio, vestidor, etc.

11FT/335cm Kit de Puerta de Granero Puertas Corredizas de Granero Kit de Puerta Corredera para Dos Puertas € 174.33 in stock 1 new from €174.33 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features REDUZCA EL RUIDO Y EL RODAMIENTO MÁXIMO DE CARGA DE 150 KG: Material de rodillo de puertas correderas: PREMIUM NYLON (atención: todos los rodillos en el mercado están hechos de nylon, si no, tendrá un gran ruido). Guía puerta corredera: acero al carbono con recubrimiento en polvo para reducir el desgaste, para mantener un movimiento suave y silencioso en la pista. El resistente kit puertas correderas puede soportar hasta 150 kg.

GUÍA DE DIMENSIÓN: Grosor de rieles deslizantes: 5.8 mm. Ancho del riel de deslizamiento: 39.9 mm.Diámetro del rollo: 69.9 mm. Instale el grosor de la puerta: 35.0 mm-45.0 mm.

APTO PARA DOS PUERTA: Kit armario puertas correderas para DOS PUERTA. Ajuste de ancho de puerta: máximo 837 mm

FÁCIL INSTALACIÓN: Todos los accesorios para la instalación de la puerta corredera están incluidos en el suministro (tornillos, montaje en la pared, topes de la puerta, guía de piso, manual de instalación, etc.). La puerta NO ESTÁ INCLUIDA.

PROMETEMOS:Tenemos una garantía de fábrica de 5 años. Si tiene alguna pregunta, contáctenos PRIMERO. Nos pondremos en contacto con usted dentro de las 8 horas. Resuelve el problema por ti hasta que estés satisfecho.

JHGJBJ Puerta Corredera Riel para Puerta Corredera Granero Granero Accesorio De Armario con Rodillo De Riel para Puerta Doble Kit De Guía para Puerta Corredera Bypass (Size : 300CM(9.8 ft) Track Kit) € 398.54 in stock 1 new from €398.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【GARANTÍA DE CALIDAD】: Juego de rieles para puertas corredizas colgantes de acero al carbono esmerilado negro de alta calidad, que se desliza suavemente y ahorra espacio.

【GAMA APLICADA】: Perfecto para un estilo de cabaña / ambientes rústicos, un armario o para tus creaciones más modernas.

【FÁCIL DE MONTAR】: Gracias al acero al carbono de alta calidad, el sistema de puertas correderas es muy fácil de instalar. No solo es adecuado para puertas correderas de madera, sino que también se puede utilizar para puertas de garaje. Gracias a este sistema, su espacio vital se puede utilizar de manera eficiente y los problemas de portazos o las restricciones importantes en la distribución de las habitaciones son ahora cosa del pasado.

【Carga máxima de acero al carbono de alta calidad 150 kg】: El kit de puerta corredera está hecho principalmente de acero al carbono, excepto las ruedas y los cojinetes de las ruedas.Material del rodillo de la puerta colgante de la puerta corredera: nailon premium. El kit de puerta de granero puede soportar hasta 150 kg.

【Nota】: longitud de la varilla principal> 160 cm, ya que las empresas de logística no pueden entregar un tamaño demasiado largo, deben empalmarse sin problemas, pero no pueden afectar la clase de peso del riel guía.

BOSS Black Puerta corredera del vidrio modelo RAIN 90x215 cm (60/80/90 cm) Vidrio Bronce de 8 mm, patron arenado nanotratamiento Incoloro, kit completo de herrajes (90x215 cm, IZQUIERDO) € 740.54 in stock 1 new from €740.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features No olvides seleccionar la dirección deslizante: izquierda (mango de carcasa a la derecha), derecha (mango de carcasa a la izquierda)

Los productos incluyen: puerta de cristal templado decorado, tamaño: 90 x 208 cm (tamaño montado 90 x 215 cm). Ideal para una apertura rugosa de 85 x 205 cm. Juego completo de herramientas y kit de montaje

Puerta corredera de cristal para interiores modernos BOSS de 8 mm de grosor, vidrio templado de seguridad con diseño de lluvia hecho de materiales de alta calidad y un diseño moderno y duradero

Decoración arenada con la tecnología nano más avanzada fabricada exclusivamente en Alemania

La puerta se desliza en la parte superior del riel deslizante, cubierta con una cubierta decorativa de aluminio negro mate. Como resultado, en el suelo no tendrás nada más que una guía de 5 cm que se monta en la esquina de la puerta.

YAOJIA Herraje para Puerta Corredera Kit Riel Colgante Doble Deslizante para Puerta De Granero De 5 Pies A 18 Pies, Kit Completo De Herrajes para Puertas Dobles De Madera, Decoración Interior Antigua € 706.90 in stock 1 new from €706.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Material de actualización] Acero de carbono de 6 mm de espesor, adecuado para el grosor de la puerta: 44.5 cm, otros espesores deben escribir un correo electrónico para decirnos el grosor de la puerta.

[Características] Cada dos rodillos puede sostener un panel de puerta Máximo peso de 150 kg, principalmente adecuado para abertura, no tenga suficiente espacio de haz para montar la pista

FÁCIL DE INSTALAR: puede instalar el kit de rieles en poco tiempo, los rieles son silenciosos, seguros y fáciles de deslizar. Tiene un riel deslizante y accesorios de montaje, pero la puerta y la manija no están incluidas.

APLICACIÓN: con este juego de ruedas de radios grandes, puede darle a cualquier habitación un aspecto industrial, moderno o rústico. Amplia aplicación, adecuada para puertas correderas en dormitorios, salones, baños, cocinas, trasteros, armarios, trasteros, armarios, bodegas, balcones, garajes, etc.

Servicio postventa: si tiene alguna pregunta, puede contactarnos por correo electrónico en cualquier momento y le responderemos dentro de las 24 horas

GIFSIN 13.6FT/413cm Kit de Puerta de Granero Puerta Corrediza de Granero Kit de Puerta Corredera para Puerta Doble € 185.99 in stock 1 new from €185.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carga máxima de acero al carbono de alta calidad 150 kg:Kit puerta corredera granero está hecho principalmente de acero al carbono, excepto las ruedas y los cojinetes de las ruedas. Material del rodillo del kit de la puerta: NYLON PREMIUM. Los cojinetes de las ruedas están hechos de ACERO INOXIDABLE de alta calidad. El resistente kit de riel deslizante puede soportar hasta 150 kg.

Tamaño específico:Kit puerta granero para PUERTA DOBLE (el panel de la puerta NO está incluido) .Diámetro de las ruedas: 69,9 mm. Grosor del riel deslizante: 5.8 mm y ancho: 39.9 mm. Ajuste para el ancho del panel de la puerta de madera: máximo 1032.5 mm y espesor: 35 mm-45 mm.

Adecuado para puertas interiores de madera: Kit de herrajes para puertas corredizas de granero está diseñado para puertas interiores, algunos compradores también lo usan en exteriores porque creen que el kit de puerta de granero oxidado es más atractivo

Riel de puerta corrediza de empalme:La longitud de la pista está empalmada principalmente por varios tamaños de pistas, lo cual es conveniente para el transporte y también aumenta la firmeza durante la instalación.

Prometemos: estamos garantizados 5 años de garantía de fábrica. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros PRIMERO, nos comunicaremos con usted dentro de las 8 horas, resuelva el problema por usted hasta que esté satisfecho.

Corredera de 200cm Puerta corredera de granero Kit de hardware Armario de garaje Acero al carbono,Riel colgante para puerta de granero(gancho recto) instalación de una sola puerta € 52.00 in stock 1 new from €52.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ 【Ahorro de espacio】: La puerta de grano se empuja y tira contra la pared, ahorrando espacio que la puerta normal y resolviendo el problema de que la puerta corredera no se puede ensamblar debido al tamaño de la abertura de la puerta.

★ 【Estable y de funcionamiento suave】: el material principal de acero al carbono garantiza la estabilidad del riel deslizante móvil, el cojinete deslizante integrado reduce la resistencia al aire y se desliza más fácilmente con la rueda pequeña

★ 【Reducción de ruido】: Los elementos de bloqueo evitan que la polea en movimiento se deslice fuera del riel y actúan como un cojín cuando la polea en movimiento la toca para reducir el ruido.

★ 【Simple y duradero】: No tiene rueda de tierra, es fácil de limpiar, a prueba de humedad, resistente al desgaste, no se desvanece, extraíble

★ 【Ampliamente utilizado】: Se puede utilizar en la cocina, la oficina, el baño principal y otras áreas de gran movilidad, no solo para ahorrar espacio, sino también para cierta movilidad.

335cm/11FT Kit puerta granero herraje corredera,Puerta de Granero Corredera de Madera, Herraje para Puertas Corredizas Interiores,puerta doble € 233.82 in stock 1 new from €233.82 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit de herrajes de doble puerta deslizante 11FT/3.3M (El ancho de puerta máximo adecuado es 2.75FT/83.82cm)

Material: acero al carbono, color: negro, garantía: 5 años, la puerta con el hardware solo no incluye)

espesor de puerta adecuado: 1.18"-1.97"/(3cm-5cm),Peso máximo de la puerta: 220lbs/(100kg)

Ventaja: ① La puerta de resorte se detiene, reduce el ruido y prolonga la vida ② Rieles pretaladrados, rodamientos de acero ③ Placa de conexión de diseño nuevo, conecte los rieles suavemente

Diseño elegante Adecuado para el dormitorio, la sala de estudio, la sala de estar, la cocina, el armario, el armario, las tierras de cultivo, etc. READ Los 30 mejores Silla De Oficina de 2023 - Revisión y guía

JHGJBJ Puerta Corredera, Riel para Puerta Corrediza, Puerta Corrediza, Puerta Corrediza De Granero, Kit De Riel para Puerta Corrediza De Hardware, Puerta Corrediza Doble, Negro € 366.48 in stock 1 new from €366.48 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ventaja: ① Topes de puerta con resorte, reducen el ruido② Rieles pretaladrados, cojinetes de acero③ Placa de unión de nuevo diseño, conecta los rieles sin problemas

ESTADO]: 100% nuevo; Material: acero al carbono de alta calidad; Superficie: negro mate, resistente al agua, resistente al óxido; Taladre previamente un orificio de 40 cm en el riel para alinear los montantes estándar; Capacidad máxima de peso de la puerta: 105 kg; Ajuste el grosor de la puerta 3, 5 cm ~ 4, 5 cm; Se requiere un espacio libre de 16 cm por encima de la puerta.

Diseño elegante Adecuado para dormitorio, sala de estudio, sala de estar, cocina, armario, armario, tierras de cultivo, etc.

Todos los accesorios necesarios para la instalación están incluidos, fáciles de instalar, sin pasos complicados

Servicio postventa: Si hay algún problema con el producto, contáctenos. Somos un vendedor honesto, resolveremos varios problemas, esperamos resolverlo mediante la comunicación, estamos comprometidos a brindarle productos y servicios de calidad, ¡ esperamos que pueda comprender y crear un entorno de compra armonioso con nosotros!

CCJH 1.5M/5FT Herraje para Puerta Corredera Kit de Accesorios para Puertas Correderas, Contiene Guía de suelo ajustable € 65.29 in stock 1 new from €65.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Artículos】5FT/152CM Herraje para Puerta Corredera Kit de Accesorios (Suitable Max door width is 2.5FT/76CM), Regalo actualización de la guía de piso, ajustable, sin necesidad de ranuras en la puerta.

✅【Fuerte capacidad de carga】Riel de aluminio de grado aeronáutico, estructura de placa rígida, el soporte de carga es 2 veces más fuerte que la riel de ordinario, El peso máximo de la puerta es de 150 kg, Pintura en aerosol superficie negra, anticorrosión.

✅【Fácil de instalar】Manual de instalación simple, Instrucciones paso a paso, cada paso se ha medido con precisión en la práctica y se escriben dimensiones detalladas. NOTA: para instalar sobre cemento, no sobre ladrillo hueco o espumado, Se requieren al menos 13 cm de espacio por encima de la entrada,

✅【Ampliamente utilizado】 funciona bien para la cocina, el lavadero, el trastero, el armario, el baño y la consola de entretenimiento. Adecuado para el grosor de la puerta de madera: 3.5 cm-5 cm.

✅【GARANTÍA DE POR VIDA】100% de garantía de devolución de dinero, instrucción paso a paso y un equipo experimentado de servicio al cliente. Haremos todo lo posible para ayudarlo. Equipado con guía de piso de polea ajustable

Kit Hardware Rieles Puerta Corredera - Kit De Herrajes Para Puertas Corredizas De Granero De Doble Puerta De Servicio Pesado, Monorriel De Doble Puerta - Suave Y Silencioso - Fácil De Instalar € 428.85 in stock 1 new from €428.85 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❧【Material de actualización】: correderas de puerta de granero de acero al carbono de 6 mm de espesor de alta calidad, la superficie está recubierta de polvo negro, fuerte y resistente, a prueba de fuego, a prueba de agua y a prueba de herrumbre. El kit de montaje en techo es principalmente adecuado para aperturas que no tienen suficiente espacio de haz para montar el riel.

❧【Cojinete de rodillos de seguridad】: muy silenciosamente, pasó la prueba de apertura y cierre 150000 veces, resistente al desgaste, asegura el movimiento suave y la fluidez de la rueda, ajusta el grosor de la puerta: 3-4 cm.

❧【Amplia aplicabilidad】: estilo rústico adecuado para la decoración de interiores en la cocina, el dormitorio, el vestidor, el club, el pub, etc. kit de vías resistente al agua y al óxido, también un buen accesorio de puerta para graneros, garajes, establos, etc.

❧【Carga máxima de acero al carbono de alta calidad 150 kg】: el kit de puerta corrediza está hecho principalmente de acero al carbono, excepto las ruedas y los cojinetes de las ruedas. Material de la suspensión de rodillos de la puerta corrediza: nailon de primera calidad. Los cojinetes de las ruedas están hechos de acero inoxidable de alta calidad. El kit de puerta de granero corrediza sólida puede soportar hasta 150 kg.

❧【Longitud de pista personalizable】: Tenemos una fábrica especializada en la producción de kits de herrajes para puertas de granero. Si no puede encontrar el tamaño que más le convenga en la lista de tamaños, contáctenos por correo electrónico.

Kit de herrajes para puertas correderas, armario, armario de 2 a 3 a 4 puertas, 85 kg, freno suave, apertura y cierre (4 puertas, con kit para cortinas puertas) € 259.90 in stock 1 new from €259.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit de sistema deslizante para armarios con puertas colgantes. Cierre suave bidireccional (apertura y cierre de puerta) .

Longitud de los canales: 3000 mm. Grosor máximo de la puerta: 30 mm. Carga máxima: 80 kg.

Kit de cortinas de puerta: opcional pero recomendado para evitar la deformación de las puertas con el paso del tiempo.

Contenido del envío: 1 kit de carros superiores e inferiores amortiguados puerta interior + 1 kit de carros superiores e inferiores amortiguados puerta exterior + 1 perfil de aluminio anodizado riel superior reforzado + 1 perfil de aluminio anodizado riel inferior.

¡Atención! No es un armario sino solo el mecanismo deslizante. !

Herraje para Puerta Corredera Kit Riel colgante doble silencioso para puerta corrediza de granero de 150-550cm - Kit profesional completo de hardware, Las puertas dobles de madera utilizan riel de pol € 789.89 in stock 1 new from €789.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features □ Material: acero al carbono 6 mm de espesor, conveniente para espesor de la puerta: 4-4.5cm, otros espesores necesidad de escribir un correo electrónico para decirnos que el espesor de la puerta.

□ El uso de ancho: La puerta del armario, la puerta del armario, armario, pared de TV, cocinas, salas de estudio, etc, y las zonas de alta movilidad, lo que ahorra espacio y tiene un cierto grado de hermetismo.

□ Cargando Strong: Cada dos rodillos pueden sostener una puerta 150 kg panel de peso MAX, principalmente conveniente para openning no tienen suficiente espacio para montar haz pista

□ Slide Rail Kit completo: barra principal, conector, tornillos y hardware de montaje accesorios completos, sin incluir el panel de la puerta.

□ Safety-Rodamiento de rodillos: El uso de acero de rodamientos de alta pureza Gcr15, pasó la prueba de apertura - cierre de 100000 veces, resistentes al desgaste, garantizar la suavidad del movimiento y la fluidez de la rueda, rodillo uso Superficie nylon cubierto, en voz muy baja.

Herraje para Puerta Corredera Kit 5ft-16.4ft de cristal de la puerta silencioso barra de colgar - acero inoxidable Kit de hardware completa, Deslizar la puerta de granero barra de parada Polea Pista d € 608.17 in stock 1 new from €608.17 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Los productos incluyen: Sólo incluyendo hardware, sin incluir el panel de la puerta

★ Material: 304 acero inoxidable, conveniente para espesor de la puerta de vidrio: 8-12mm

★ Adecuado para: estudio, dormitorio, comedor, balcón, cocina, trastero, aseo, puerta del gabinete, puerta de armario, armario, pared de TV, etc, y las zonas de alta movilidad, lo que ahorra espacio y tiene un cierto grado de hermetismo vivir!

★ Características: Cada dos rodillos puede contener un panel de la puerta 150 kg de peso MAX, principalmente conveniente para openning no tienen suficiente espacio para montar haz pista

★ El producto se divide de acuerdo a la longitud: la longitud del producto 160cm se ensambla a partir de múltiples piezas

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.