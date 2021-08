Inicio » Salud y Belleza Los 30 mejores Kit Kat Japones de 2021 – Revisión y guía Salud y Belleza Los 30 mejores Kit Kat Japones de 2021 – Revisión y guía 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

Kit Kat chocolate Especial Dagashi caja japonesa 20 piezas con AKIBA KING Sticker € 29.80 in stock 1 new from €29.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Puedes intentar comer el mini kit de chocolate japonés Kat! Este es un increíble aperitivo de chocolate japonés.

Dagashi se refiere a dulces baratos y bocadillos. Dagashi son comparables a los penny candy estadounidense. La palabra "dagashi" se deriva de las palabras japonesas "da" ("inútil" o "despreciable") y "kashi" (bocadillos).

El paquete de bajo precio y divertido está diseñado para atraer a los niños con pequeños subsidios, y el "dagashi" se conoce como los pequeños dulces que los niños pueden pagar con dinero de bolsillo.

La mayoría de los dagashi están empacados en un envoltorio infantil brillante y, a veces, vienen con un pequeño juguete o premio. Los juguetes suelen ser pequeñas figuras, y un premio común es un premio aleatorio que le permitirá al titular reclamar un segundo bocadillo gratis. Dagashi solía venderse en tiendas especializadas principalmente en dagashi llamado "dagashiya".

No puedes elegir el tipo y el sabor de Dagashi. Tamaño de la caja: 165 × 120 × 30 (mm) con el adhesivo AKIBA KING.

Kitkat Matcha Flavor mini chocolate 12 pcs 144g Japan Import [Standard ship by SAL: NO Tracking & Insurance] € 8.95 in stock 3 new from €5.75 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cheap !!! Japan Nestle KIT KAT Green Tea Matcha Chocolate 12 Mini Bars

KITKAT MINI MATCHA GREEN TEA - KIT KAT TE' VERDE JAPAN € 11.99 in stock 2 new from €8.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 17640189 Model 17640189 Color chocolate Size 13 Unidad (Paquete de 1)

20 KitKat & Tirol Japonés Regalo de Surtido de Chocolate € 19.39 in stock READ Los 30 mejores Calvin Klein Mujer Perfume de 2021 - Revisión y guía 1 new from €19.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 20 Kitkat y Tirol japonés surtido regalos de chocolate

15 sabores diferentes

Peso total 200 g (son más pequeños que la versión europea)

Tenga en cuenta que el chocolate está refrigerado, pero se puede derretir durante la entrega en su país.

Tenga en cuenta que el chocolate está refrigerado, pero se puede derretir durante la entrega en su país.

KitKat japonés Mini Onsen Manju - Hecho en Japón' € 11.95 in stock 2 new from €7.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es

KITKAT MINI STRAWBERRY - KIT KAT FRAGOLA JAPAN € 9.95 in stock 3 new from €7.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 12 unidades

Compromiso de materiales primos: el corte del kit es la mejor característica. enfatizamos la sensación de crujiente de la oblea y el chocolate, utilizamos la materia prima óptima para darte cuenta del sabor adecuado para esa textura.

Método de fabricación: la tecnología de fabricación de obleas es una ventaja superior que no se puede imitar. Incluyendo la proporción de obleas y chocolate, nos adherimos a la mejor textura. Hacemos chocolate en molde de chocolate después de la fabricación de oblea. Mediante el método de fabricación aplastado y extendido, las galletas trituradas se amasaron uniformemente en tela con sabor a fresa.

【Característica del gusto】 Hice galletas y fresas en tela con sabor a fresa y me di cuenta del sabor de fresas perfecto para adultos.

Características de la apariencia: la apariencia es una forma en la que se conectan dos filas de palos, cada una con "KitKat" y la marca en relieve. Además, el grano de fresa se puede ver en la tela con sabor a fresa. El diseño del paquete atraía a la fresa con una sensación de calidad fresca y elegante, expresando una arándano de "profundo, oscuro".

Japanese Kit Kat - Wasabi Chocolate Box (12 Mini Bar) € 26.80 in stock 1 new from €26.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Japanese Kit Kat - Wasabi Chocolate Box (12 Mini Bar)

52 Japanese Candy and Snack Okashi Set € 29.00 in stock 2 new from €29.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 52 piezas variadas

Surtido de dulces y aperitivos japoneses

Contiene dulces retro y aperitivos y con sabor japonés original.

Japanese Kit Kat - Azuki Bean (Sweet Bean Jelly) Chocolate Box 5.2oz (12 Mini Bar) € 30.99 in stock 2 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Japanese Kit Kat - Azuki Bean (Sweet Bean Jelly) Chocolate Box 5.2oz (12 Mini Bar)

Caja feliz de Dagashi 20pcs ver.2 caramelo japonés Umaibo de la patata de la patata Chip Gumi calamar chocolate con AKIBA KING Etiqueta € 19.20 in stock 1 new from €19.20 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dagashi se refiere a dulces baratos y meriendas.

Dagashi son comparables al caramelo americano del penique. La palabra "dagashi" se deriva de las palabras japonesas "da" ("inútil" o "insignificante") y "kashi" (aperitivos).

El precio bajo y el empaquetado de la diversión se diseñan para atraer a niños con subsidios pequeños, y el "dagashi" vino ser conocido como los caramelos pequeños que los niños pueden permitirse con dinero de bolsillo.

La mayoría de los dagashi se envuelven en envoltorios brillantes, infantiles ya veces vienen con un pequeño juguete o premio. Los juguetes suelen ser figuritas pequeñas, y un premio común es un premio al azar que le permitirá al titular reclamar un segundo refrigerio gratis. Dagashi solía ser vendido en tiendas especializadas principalmente en dagashi llamado "dagashiya".

Tamaño de la caja: ¡201 × 167 × 102 (milímetro) con la etiqueta engomada de AKIBA KING!

Huesitos Superchoc, Paquete de 5 x 46g € 2.20 in stock 1 new from €2.20 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuevo Huesitos Superchoc

El delicioso sabor original

Ahora con MÁS chocolate

Y en una barrita MÁS grande

Multipack con 5 unidades

Nestlé Kit Kat Pop Choc 140g - Pack de 17 € 29.55 in stock 1 new from €29.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Grasa láctea, cacahuete, frutos de cáscara

Azúcar, harina de trigo, leche desnatada en polvo, manteca de cacao, grasas vegetales (palma, shea), cacao desgrasado, grasa láctea, agentes de recubrimiento (goma arábiga, goma laca)

Tómate un respiro y compártelo con el Kitkat pop choc: deliciosas bolitas crujientes recubiertas de chocolate con leche que al comerlas, hacen 'pop' en tu boca

Kitkat pop choc es el snack adecuado para disfrutar y compartir con los amigos y toda la familia; Además, es un topping magnífico para completar tus helados, crepes y todo tipo de postres

MILKA NAPS Mix Chocolate 207 x 5g € 29.33 in stock 1 new from €29.33 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 962559 Model 962559 Is Adult Product Size 1 kg (Paquete de 1) Language Francés

Té Verde Matcha Orgánico Japonés En Polvo [ Calidad Premium ] 100g. Té Matcha Biológico Japonés. Té Bio Grado Premium. Matcha Ecológico Cultivado En Japón, Uji, Kyoto. Ideal Para Beber, Cocina, Latte € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ORÍGINES DEL TÉ MATCHA: El Matcha es un té verde japonés de gran calidad. Cultivado en Japón, se presenta en forma de polvo muy fino y perfumado, aunque su característica principal es el color, ¡un verde esmeralda realmente intenso. El nuestro tè Matcha proviene de la ciudad de Uji, en la periferia meridional de la prefectura de Kyōto. Las condiciones climáticas de esta zona son óptimas para la producción de Matcha.

GRADO PREMIUM: El té Matcha ecologico representa la esencia del té verde. Utilizado tradicionalmente en Japón, difiere de otros tés verdes por su color verde encendido, el sabor y es un grado más alto que el Matcha de Grado Culinario. Las hojas se protegen de la luz solar durante 20 días antes de ser cosechadas, manteniendo intactos los elevados niveles de teanina y clorofila presentes en el té.

MATCHA BIO: 100 % puro y organico. Sin utilizar pesticidas y fertilizantes químicos que no ayudan a su cuerpo y salud. Producido en Japón y certificado biológico por organismos de control autorizados por el Ministerio de Políticas Agrícolas.

DISPONIBILIDAD GARANTIZADA: La completa satisfacción de nuestros clientes es nuestra prioridad. Estamos a su disposición para cualquier consulta o observación. EMBALAJE: El embalaje y las etiquetas del producto pueden variar con el tiempo, pero el contenido sigue siendo el mismo.

Lote para Regalo +25 Chocolates Kinder y 450 grs de Chuches, Contiene Chocobons, Kinder Maxi, Kinder Bueno, Kinder Joy, Kinder Happy Hippo y 450 grs de Chuches varias. Opc. Dedicatoria Personalizada € 24.90 in stock 1 new from €24.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【ESPECTACULAR Lote】 Con más de 25 chocolates Kinder y 450 gramos de tiernas chucherias. Ideal como detalle para niños y no tan niños...

【Un REGALO DULCE con mucho amor】 perfecto para Cumpleaños, Aniversarios, Navidad, Pascua o Dia del Padre o Madre, o porque simplemente quieres tener un detalle con esa Persona a la que aprecias o quieres.

【Un SUEÑO de regalo】 Contiene 1 Huevo Kinder Joy, 6 Kinder Chocolate, 12 Schocobons, 4 Kinder Bueno (iguales o variados), 4 Kinder Happy Hippo , 5 bolsitas con 450 grs de chuches dulces (Jamones multicolor, Platanos, Besos, Fresas Nata y Mix de chuches y ositos Haribo)

【Personalizado】 Incluye TARJETA PERSONALIZADA POR TI donde puedes incluir el texto que quieras (mira la foto 3 para ver instrucciones)

【TODO incluido】 en una Cajita Dorada ideal para tu Regalo.

Rainbow Socks - Hombre Mujer Divertidos Calcetines de Hamburguesa Vegana - 2 Pares - Talla 36-40 € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HAMBURGUESA VEGANA DE CALCETINES - Solo comes productos vegetales para el desayuno y solo bebes con pajitas ecológicas en las fiestas? Tu dieta consiste principalmente en vegetales, pero eso no significa que no quieres comer aperitivo ? Has encontrado el plato perfecto (o más bien calcetines)! Los divertidos calcetines veganos no solo traen una sonrisa, sino que expresan tu visión del mundo! Freímos hamburguesas vegetarianas en tamaños para hombres y mujeres con los mejores productos veganos 😀

BROMA SABROSA- Una hamburguesa vegana de Rainbow Socks es una sorpresa divertida para todos gourmet vegetarianos. Los calcetines están envueltos en papel y una caja, gracias a los cuales son como hamburguesería vegana. La caja está hecha de cartón marrón no cubierto con pelicula de plastico. Regala a tu amigo una hamburguesa de calcetines y observa su rostro sorprendido cuando descubra lo que hay dentro. ¡Una hamburguesa de calcetín es el sustituto de carne más inusual que el mundo haya visto!

REGALO PARA VEGANOS- Los calcetines de hamburguesa vegetal son un gran regalo de cumpleaños para cualquier vegano. Si estás completando un cesto de regalos veganos, hay que tener una hamburguesa! Este regalo no solo es divertido, sino también práctico: dos pares de calcetines hechos de hilo de algodón de alta calidad con temas veganos. ¡Los calcetines son coloridos, llegan hasta la mitad de la pantorrilla y estimulan el apetito por una cocina saludable!

INGREDIENTES DE ALTA CALIDAD - Burger Rainbow Socks proviene de nuestra granja vege- una planta familiar para la producción de calcetines en Europa Central. Cada hamburguesa se prepara de acuerdo con nuestro mejor libro de cocina. Gracias a proveedores de calidad, nuestro queso cheddar vegano, panecillo de centeno (sin gluten!), Delicioso aguacate o lechuga están hechos de algodón peinado de alta calidad con certificado OEKO-TEX. Proporciona comodidad para la piel que puede respirar libremente.

CALCETINES COLORIDOS - Rainbow Socks es una marca de calcetines extremadamente coloridos que a menudo se convierte en un food truck de los mejores calcetines de street food. El apetito solo alimenta nuestras ideas locas. Una hamburguesa vegana es otra sugerencia que pizza o los pepinillos para aquellos que quieren algo más que calcetines normales! Esos calcetines están disponibles tanto para mujeres como para hombres (36-40 y 41-46). Rainbow Socks, Where feet and colours meet. READ Los 30 mejores Plancha Pelo Inalambrica de 2021 - Revisión y guía

Té Matcha Premium 100% Ecológico 80g [Grado Premium Ceremonial]. Té Verde en polvo Orgánico de Japón. Té Matcha Grado Ceremonial Orgánico. Té Verde Matcha Premium 100% Natural. Matcha & CO € 32.95 in stock 5 new from €32.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Té Matcha 100 % Ecológico de alta calidad de Uji, Japón. Un poderoso antioxidante que proporciona energía, acelera el metabolismo y ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre. Sin colorantes, conservantes ni azúcar.

En cada una de las dosis de nuestro té matcha de grado ceremonial premium orgánico, estarás consiguiendo mejorar las funciones cerebrales de tu cuerpo logrando una mayor atención, concentración, y mejora del estado de ánimo. Puede ayudar a bajar de peso y contribuye a un correcto mantenimiento del mismo, siempre y cuando se realice una dieta equilibrada y ejercicio.

Cultivado de forma ecológica y sostenible en los campos de té de Uji, Kyoto; nuestro matcha proviene de las mejores hojas de té verde. Cosechadas manualmente en las estaciones de primavera y otoño, molidas en molinos de piedra para obtener una mejor textura, aroma y un sabor de máxima pureza.

♻️ Para Matcha & CO la calidad y la sostenibilidad van de la mano, todos nuestros productos contienen el sello de certificado ecológico, por lo que no utilizamos, pesticidas, ni colorantes ni conservantes, las plantas utilizadas para este té matcha no están modificadas genéticamente (GMO’s). Los envases son 100% reciclables.

Snack Kit Kat Chocolatina, 45 g, 36 unidades € 18.80 in stock 6 new from €17.70 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alimento con ingredientes de calidad

Producto de Nestle

Mantener en un lugar fresco y seco

Galleta recubierta de chocolate con leche

KATIVA ALISADO BRASILEÑO Kit (KERATINA), Único, 1 Unidad (Paquete de 1) € 9.99 in stock 6 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features KATIVA ALISADO BRASILEÑO KIT (KERATINA)

Kativa Pack Ahorro Kit Alisado Brasileño com Champú Post Alisado - Tratamiento Alisado Profesional En Casa - Hasta 12 Semanas de Duración - Alisado Keratina, 1 pack € 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El pack se ha formulado a base de aceite orgánico de argán, manteca de karité, proteína de keratina vegetal, aminoácidos y gyoxilic. La proteína de keratina vegetal ayuda a hidratar, dar brillo y suavidad al cabello gracias a los aminoácidos de trigo y soja.

Kit de alisado en casa para conseguir un cabello liso, con movimiento natural y brillante. Además hidrata en profundida y proporciona un efecto sedoso. Resultados probados.

El pack contiene un kit de alisado (con el champú pre-tratamiento 15ml, la máscara alisado de 150ml, el champú post de 30ml y el acondicionador de 30ml) y un champú post alisado con keratina que alarga la duración del tratamiento del resultado alisado japonés.

La duración del alisado en casa es hasta 12 semanas. Es fácil de aplicar y tiene resultado profesional. Es apto para todo tipo de cabello.

Es libre de sulfatos, sales y parabenos. No está testado en animales. Tiene certificación cruelty free.

Kit Cat Classic Chocolate 24 x 45G € 24.29 in stock 3 new from €12.46 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 12287698 Model 12287698 Is Adult Product

Barra gigante de Milka - Barra XL de Milka personalizada con nombre y mensaje de tu elección, la barra gigante contiene 9 barras de delicioso choaolate Milka € 29.95 in stock 1 new from €29.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PERSONALIZACIÓN - personaliza esta barra gigante de chocolate Milka con mensaje personal de tu elección.

REGALO ÚNICO - regalar chocolate siempre viene bien, no te puedes equivocar, ya sea que quieres felicitar a alguien o sorprender al amor de tu vida esta barra de chocolate es perfecta.

CONTENIDO - la barra gigante de Milka contiene 9 barras de chocolate Milka. Mucho chocolate para compartir con tu familia o seres queridos.

DISEÑO ORIGINAL DE MILKA - las 9 barras de chocolate Milka vienen dentro de 1 barra gigante de Milka con el envoltorio personalizado.

INFORMACIÓN ADICIONAL - Dimensiones: 60 x 26 x 2 cm. Tomar en cuenta que no podemos garantizar la calidad del chocolate cuando la temperatura exterior supere los 25 grados.

Caja japonesa de Dagashi del caramelo 20pcs Umaibo Snack Gumi de la patata Chip Kitty chocolate con la etiqueta engomada de AKIBAKING € 14.00 in stock 2 new from €14.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dagashi se refiere a dulces y aperitivos baratos. Dagashi es similar a los caramelos Penny americanos. El término "dagashi" proviene de las palabras japonesas "da" ("perdón" o "descuidable") y "kashi" (aperitivos).

El bajo precio y divertido paquete está diseñado para ganar a los niños con pequeñas cantidades y el "dagashi" se conoce como los pequeños caramelos que los niños pueden hacer con dinero de bolsillo.

La mayoría de los dagashi están empaquetados en un paquete brillante y infantil y a veces vienen con un pequeño juguete o precio. Los juguetes son a menudo figuras pequeñas, y un precio común es un precio aleatorizado que permite al propietario recurrar un segundo aperitivo libre. Dagashi se vende en tiendas especializadas en Dagashi llamado "dagashiya".

Tamaño de la caja: 201 × 167 × 102 (mm)

Con adhesivo Akiba King

Nestlé KitKat Chocolate negro 70% - Barritas de chocolate negro, Snack de chocolate 24x41,5g € 26.39 in stock 3 new from €23.73 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Barrita de chocolate Nestlé KitKat Dark 70%, la mejor excusa para tomarse un intenso RESPIRO

KITKAT Dark 70%, 4 barritas de crujiente galleta recubiertas de chocolate negro 70% Tu respiro más intenso

Contiene 24 unidades de KITKAT Dark 70% (24 x 41.5 g)

Tómate un intenso respiro con KITKAT Dark 70% donde y cuando quieras

100% cacao de cultivo sostenible seleccionado a través de NESTLE Cocoa Plan Certificado UTZ

Kit Kat chocolate y prueba Japonés Dagashi Caja Umaibo snack gomoso papa frita w / AKIBA KING Pegatina € 21.99 in stock 1 new from €21.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Puedes intentar comer el mini kit de chocolate japonés Kat! Esto es increíble snack de chocolate japonés y dulces.

Dagashi se refiere a dulces baratos y bocadillos. Dagashi son comparables a los penny candy estadounidense. La palabra "dagashi" se deriva de las palabras japonesas "da" ("inútil" o "despreciable") y "kashi" (bocadillos).

El paquete de bajo precio y divertido está diseñado para atraer a los niños con pequeños subsidios, y el "dagashi" se conoce como los pequeños dulces que los niños pueden pagar con dinero de bolsillo.

La mayoría de los dagashi están empacados en un envoltorio infantil brillante y, a veces, vienen con un pequeño juguete o premio. Los juguetes suelen ser pequeñas figuras, y un premio común es un premio aleatorio que le permitirá al titular reclamar un segundo bocadillo gratis. Dagashi solía venderse en tiendas especializadas principalmente en dagashi llamado "dagashiya".

No puedes elegir el tipo y el sabor de Dagashi. Tamaño de la caja: 165 × 120 × 30 (mm) con el adhesivo AKIBA KING. READ Los 30 mejores Eau De Courreges de 2021 - Revisión y guía

Caramelo Americano Caja Fiesta Dulces Americanos. 120 piezas! Classic USA Candy Airheads, Laffy-Taffy, Twizzlers, Nerds, Jolly Ranchers! ¡Dulces ideales para Halloween! Paquete de 30x20x5cm € 26.95 in stock 1 new from €26.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SATISFACE ESE DULCE DIENTE - Esta caja está cargada con aproximadamente 120 dulces y golosinas clásicas americanas surtidas, por lo que no tiene que ser tímido. ¡Disfrute de sus placeres culpables!

CUADRO PARA COMPARTIR NO SEA STINGY - Ofrezca favores a una fiesta o simplemente comparta sus golosinas cubiertas. Desde Nerds hasta Warheads, hay mucho para todos.

EMBALADO CON ENCANTO Y NOSTALGIA - Nuestra caja de dulces americanos trae el encanto con sus vibraciones retro vintage y vanguardista. Es elegante sin ser chillón. ¡No querrás tirarlo nunca!

UN DELICIOSO REGALO QUE VALE LA PENA COMPARTIR - Garantizado para traer buen ánimo. Hecho para todas las ocasiones, nuestro juego de regalo de dulces retro es perfecto para Pascua, Navidad, San Valentín y cumpleaños.

ENTREGADO CON CUIDADO - Entregamos dulces cuidadosamente empaquetados con fechas claramente indicadas, lo que garantiza que los disfrutará frescos hasta por 3 meses o más. Una nota de "agradecimiento" muestra cuánto lo apreciamos

Como Dibujar Anime y Manga / Dibujo al Estilo Japones: Fundamentos para el Diseno de Personajes - Movimiento y Perspectiva: Volume 28 (Coleccion Borges Soto) € 14.60 in stock 4 new from €14.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Language Español Number Of Pages 112 Publication Date 2018-05-05T00:00:01Z Format Texto grande

The Magicians - Season 2 out of stock Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Language Alemán

Fairy Platinum Plus Pastillas Lavavajillas, 100 cápsulas (5 x 20), Limón, Mega Pack € 26.51 in stock 2 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La fórmula de Fairy para eliminar restos difíciles y dejar la vajilla limpia, reluciente y como nueva

Descompone hasta los restos más difíciles y la grasa incrustada

Combate incluso la opacidad acumulada con el tiempo para ayudar a recuperar el brillo original de la vajilla

Cápsula con 3 cámaras de líquido que también se disuelve rápidamente en temperaturas más bajas,también para ciclos cortos

Incorporan sal, ayudan al aclarado, y protegen el cristal y la plata

Caja de dulces veganos americanos | Golosinas y barra de caramelos de selección en caja regalo | Surtido incluye Nerds Gobstoppers | 14 artículos de caramelos Retro € 14.95 in stock 1 new from €14.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FELICIDAD EN UNA CAJA! - ¿Deseas ese estallido de energía que viene con un subidón de azúcar? Nuestra caja llena de dulces y chocolates que inducen la dopamina le brinda suculenta alegría y deleite ambrosial.

UNA INDULGENCIA QUE SE MERECE: no solo servimos dulces comunes. Desde Nerds hasta Jolly Rancher, nuestra canasta está llena de dulces clásicos estadounidenses amados por familias de todo el mundo

EMBALADO CON ENCANTO Y NOSTALGIA: nuestra caja de dulces estadounidenses trae el encanto con sus vibraciones retro vintage y vanguardistas. Es elegante sin ser chillón. ¡No querrás tirarlo nunca!

APROBADO POR VEGANOS, SIEMPRE FRESCOS: ningún animal fue dañado o incluido en la elaboración de estos dulces estadounidenses.

ENTREGADO CON CUIDADO: entregamos dulces cuidadosamente empaquetados con fechas claramente indicadas, lo que garantiza que los disfrutará frescos durante más de 3 meses. Una nota de “agradecimiento” muestra cuánto lo apreciamos.

