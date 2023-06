Inicio » Top News Los 30 mejores Kit Bicicleta Electrica de 2023 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Kit Bicicleta Electrica de 2023 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Kit Bicicleta Electrica veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Kit Bicicleta Electrica disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Kit Bicicleta Electrica ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Kit Bicicleta Electrica pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



YOSE POWER Ebike Kit de conversión 36V250W 27.5" Motor Trasero Kit de conversión de Bicicleta eléctrica 27.5" para piñón Cassette con Controlador Integrado batería Hailong 36V13Ah € 515.99 in stock 1 new from €515.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Motor sin escobillas AKM de 250 W: el kit de conversión YOSEPOWER es accionado por un motor de engranajes sin escobillas, poco ruido, con una reputación ganadora en términos de rendimiento y durabilidad. Puedes cruzar fácilmente cualquier terreno difícil y alcanzar tu destino mientras disfrutas del viaje. Muy adecuado para el uso diario, el camino al trabajo y el viaje de un día más largo. ¡Su PRIMERA opción para viajar por las carreteras de la ciudad!

Certificado y garantía: certificación CE, ROHS. Todos los kits han sido completamente probados antes de salir de la fábrica y están calificados para la entrega. Motor: 18 meses de garantía. Accesorios: 12 meses de garantía. A partir de la fecha de compra 30 días no hay razón para devolver.Más allá de la garantía, seguimos ofreciendo instrucciones técnicas, y los accesorios serán reemplazados por una tarifa.

Velocidad y seguridad: velocidad máxima aprox. 25 km/h. Velocidad fija garantiza estabilidad y seguridad en una conducción rápida. La palanca de freno garantiza que desconecte la fuente de alimentación al frenar. Ofrece una experiencia de conducción segura y agradable. La pantalla LCD proporciona información básica para el conductor. Tiene 5 niveles de soporte de servo.

Instrucciones de instalación: adecuado para bicicletas de ciudad, bicicletas de turismo, bicicletas de viaje y bicicletas de montaña. El juego no es compatible con "HOLLOWTECH II" y freno hidráulico. Accesorios completos, vídeo de instalación, manual bilingüe alemán en inglés. Se puede instalar perfectamente en una hora.

【Entrega rápida】 Tenemos dos rodamientos en Alemania, el tiempo de entrega es de aprox. 2-4 días hábiles.

BAFANG Kit de conversión de bicicleta eléctrica de 50.4 V 1000 W DIY Kit de conversión de bicicleta eléctrica con batería de 19.6 Ah y pantalla DPC181, nuevo kit de motor central 8FUN para soporte € 1,320.59 in stock 1 new from €1,320.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Negro

DERUIZ BBS02 750W Kit de conversión de Bicicleta eléctrica de Motor Medio con Pantalla Opcional y batería de Litio de 48V para Bicicleta de Carretera Bicicleta para Adultos Bicicleta de montaña € 809.00 in stock 1 new from €809.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Estándar JIS] - Mid Motors es adecuado para bicicletas de montaña, bicicletas de carretera, bicicletas de cercanías. Soportes inferiores JIS de 750 W: 68 mm, que se adapta al 95 % de los soportes inferiores estándar de Ebike Frame de 68-73 mm. Si no está seguro, contáctenos y podemos recomendarle un motor adecuado

[Entrega eficiente] - Almacén DE/ES/UK. Los métodos confiables de almacenamiento y logística garantizan su paquete. Envíe dentro de 1-2 días normalmente después del pedido, 3-7 días a su dirección

[Conversión simple] - Fácil de convertir su bicicleta en una bicicleta eléctrica. Proporcionamos el manual de instalación o visita directamente nuestro canal YOUTUBE (DERUIZ) para obtener más guía de instalación.

[Tres tipos de ciclismo]: 3 modos de conducción le brindan una experiencia de conducción emocionante y agradable: modo asistido por pedal para entusiastas de las bicicletas eléctricas, modo de pedal para ejercicios de conducción, modo eléctrico puro para disfrutar de una velocidad rápida

[Accesorios de conversión]: se incluyen todos los accesorios de montaje necesarios. Palancas de freno o sensores de freno hidráulico (por defecto), acelerador de pulgar, rueda de cadena, bielas, pantalla, sensor de velocidad, cable 1T4, contratuercas, luz de cabeza de bicicleta eléctrica, 10 bridas, tornillos, herramienta, pegatina de 250W, imanes como regalo gratis; Aviso: los sensores de freno se han empaquetado en el kit, si necesita palancas de freno, deje un mensaje

VIRIBUS Kit de Conversión para Bicecleta Eléctrica Kit de Conversión de Bicicleta Electric para Rueda Trasera 26Pulgadas Bike Conversion Kit con Controlador de Modo Dual € 182.99 in stock 1 new from €182.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especificaciones del motor: 36V / 500W / 300rpm; velocidad máxima aproximada: 25 km / h

Modo dual: El motor funciona con efecto Hall y sin efecto Hall gracias al controlador de modo dual mejorado

Larga vida: Alimentado por un motor de cubo sin escobillas de 36V 500W, funciona con poco ruido y tiene una larga vida útil

Paquete: Viene con todas las piezas necesarias, incluyendo 1 rueda trasera, 1 motor, 2 extractores de freno, 1 controlador eléctrico, 1 acelerador giratorio, etc.

Bolsa duradera: Bolsa de transporte de tela Oxford 600D duradera junto con un compartimento principal con cremallera para controlador eléctrico

Kit de Conversión de Bicicleta Eléctrica, 72V 3000W Motor 26'' Rueda de Cubo Trasero LCD5 Metro Ebike Kit, Kit de Conversión de Bicicleta Eléctrica (Volante Accionamiento Trasero) € 831.23 in stock 1 new from €831.23 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Material de Alta Calidad] Este es un kit de bicicleta eléctrica, fabricado con materiales de buena calidad. Las palancas de freno cortan la fuente de alimentación al motor de forma segura.

[Más Rápido y Más Largo] Motor de alta potencia, 72 V 3000 W, resistencia, te hace disfrutar plenamente del placer de montar.

[Ebike Kit Completo de DIY] Con medidor LCD, permite llevar un control de los datos de velocidad, kilometraje, marcha, etc. Un completo kit de conversión para E-bike, práctico y maravilloso.

[Modo Estándar y de Conducción] El ebike kit es adecuado para una bicicleta estándar de 170 mm, es adecuado para la mayoría de las bicicletas, como: MTB, bicicleta de ciudad, bicicleta de carretera, cercanías.

[Lista de Accesorios y Embalaje] Contiene todos los accesorios de conversión necesarios, incluidos el motor y el kit de batería; consulte la lista de empaque para obtener más información.

Bafang Kit Bicicleta Electrica 1000w 48V 52V BBSHD BBS03 Motores Electricos para Bicicletas para MTB y Bike € 765.00 in stock 2 new from €765.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Envío y garantía] - Enviado por DHL / GLS / DPD desde España / Francia / Polonia, 3-7 días a su dirección de la UE (excepto las islas), 1 año de garantía y proporcionar asistencia técnica y un servicio postventa

[Lista de accesorios y embalaje]: el kit de motor Bafang (batería y cargador no incluidos) contiene todos los accesorios de conversión necesarios; La batería contiene la batería y el soporte de la batería y el cargador, consulte la lista de embalaje para obtener más información

[Modo de conducción]: el motor BBSHD tiene 3 soportes inferiores JIS: 68 mm / 100 mm / 120 mm, la bicicleta de 90/110 mm debe agregar una arandela de 10 mm. Adecuado para la mayoría de las bicicletas, como: bicicleta de montaña, bicicleta de ciudad, bicicleta de carretera, cercanías, etc

[Instalación y regalo] - Se enviará una llave exclusiva como regalo, para bloquear los anillos del motor, otras herramientas como la bicicleta ordinario, si necesita cambiar al sensor de freno, deje el mensaje; bienvenido a reservar nuestro canal de Youtube (DERUIZ) para obtener más guía de instalación

[Nota] - Bafang produjo la versión BBSHD 1000W de 48 / 52V a la vez, una batería de 48V no mostrará el 100% de potencia en la pantalla, si no puede aceptarla, compre una batería de 52V READ Los 30 mejores Batidora De Varillas de 2023 - Revisión y guía

Bafang Kit de conversión para bicicleta eléctrica de 27,5 pulgadas, 650B, 500 W, 48 V, rueda trasera con radios, para cassette 8/9/10 RWD Kit IP65 C961 G040, motor de buje BF-RWDC-50048-G040-275 € 447.00 in stock 1 new from €447.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potencia: 500 W, 48 V, par de giro: 48 Nm, ancho de montaje: 138 mm, protección contra el agua: IP 65. Peso del motor: 4,3 kg/5,5 kg

Contenido del envío: tracción trasera Bafang 27,5 pulgadas 650B RWD 500 W 48 V V-Brake / Disk Bafang Controller, arnés de cables para controlador BAFANG (también se pueden conectar sensores de freno para frenos hidráulicos), pantalla BAFANG C961, palanca de freno con sensor de freno para frenos V-Brake (freno de llanta). Freno de disco mecánico ( Con cuerda). Sensor PAS (sensor de pedal) para montaje en el soporte inferior de 4 cantos. Disco magnético PAS con 12 imanes (se coloca a la derecha en el eje de los pedales de 4 cantos)

Compatible con todas las otras pantallas C965 o BAFANG

El controlador BAFANG CRS101.500.SN se puede programar libremente (requiere cable de datos externo con SW)

Tamaño de la rueda: 27,5 pulgadas, color negro

YOSE POWER Kit de conversión de bicicleta eléctrica Ebike 36 V250 W 26 pulgadas, kit de conversión para llave Freewheel con controlador integrado 36 V13 Ah € 502.99 in stock 1 new from €502.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Motor sin escobillas AKM de 250 W. El kit de conversión YOSEPOWER es un motor de transmisión sin escobillas, poco ruido, con una reputación ganadora en términos de rendimiento y durabilidad. Puede cruzar fácilmente cualquier terreno difícil y alcanzar su destino mientras disfruta del viaje. Muy adecuado para el uso diario, el camino al trabajo y excursiones de un día más largas. ¡Tu primera opción para viajar en calles de la ciudad!

Certificado y garantía: certificación CE, ROHS. Todos los kits han sido completamente probados antes de salir de fábrica y están calificados para la entrega. Motor: 18 meses de garantía. Accesorios: 12 meses de garantía. A partir de la fecha de compra 30 días no hay motivo para devolver.Más allá de la garantía, seguimos ofreciendo instrucciones técnicas y los accesorios se reemplazarán por una tarifa.

Velocidad y seguridad: velocidad máxima de aprox. 25 km/h. La velocidad fija proporciona estabilidad y seguridad en una conducción rápida. La palanca de freno garantiza que desconecta la fuente de alimentación al frenar. Proporciona una experiencia de conducción segura y agradable. La pantalla LCD proporciona información básica para el conductor. Tiene 5 niveles de soporte de servo.

Instrucciones de instalación: adecuado para bicicletas urbanas, bicicletas de turismo, bicicletas de viaje y bicicletas de montaña. El juego no es adecuado para "HOLLOWTECH II" y freno hidráulico. Accesorios completos, vídeo de instalación, manual bilingüe alemán. Se puede instalar perfectamente en una hora.

【Entrega rápida】 Tenemos dos rodamientos en Alemania, el tiempo de entrega es de aprox. 2-4 días laborables.

UIHECTA Kit ConversióN Bicicleta 48V 1000/1500W, Kit De ConversióN De Motor De Rueda Trasera De Bicicleta EléCtrica, 20"/24"/26"/27,5"/28"/29"/700C Kit De Bicicleta Electrica,1500w,27.5in € 446.96 in stock 1 new from €446.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✿ La modificación es simple: simplemente retire la rueda original e instale nuestro kit de conversión. Funciona perfectamente con la batería puesta. Todo el proceso toma solo unas pocas horas. Incluso las personas que no están acostumbradas a diseñar equipos pueden disfrutar de la diversión de modificar.

✿ Alto rendimiento: el kit de modificación de bicicleta eléctrica es liviano, de alta calidad, generoso, con una gran capacidad de carga, más cómodo que otros tipos de motores y logra un funcionamiento silencioso, para que pueda disfrutar al máximo del placer de conducir. El motor de CC utiliza una llanta de aleación de aluminio que se procesa con una artesanía fina, lo que mejora efectivamente el borde de la llanta.

✿ Potente y eficiente: motor potente, la velocidad máxima es de aprox. 35-45 km/h, y el potente y potente motor puede mejorar significativamente la comodidad de conducción. El kit de conversión es adecuado para ruedas de 20 pulgadas/24 pulgadas/26 pulgadas/27,5 pulgadas/28 pulgadas/29 pulgadas/700C, adecuado para la mayoría de bicicletas, bicicletas de ciudad, bicicletas de montaña, bicicletas de turismo y bicicletas de cercanías.

✿ Pantalla LCD: actualice su kit de conversión de bicicleta eléctrica a una pantalla LCD. Muestra toda la información básica, como el porcentaje de batería, la velocidad, la distancia total en una dirección, la potencia, el nivel de PAS y el código de error para facilitar la resolución de problemas.

✿ Accesorios completos: el kit viene con todos los componentes necesarios para la instalación: ruedas traseras, control de motor, conjunto de control, bridas y vendajes para cables, joystick, par de palancas de freno, pantalla LCD, asistencia eléctrica. (Nota: pilas no incluidas)

CHEIRS 48V 1000W 20"/ 24" / 26"/27.5" / 28"/ 29" / 700C Kit de Bicicleta Eléctrica de Motor de Rueda Trasera de Bicicleta eléctrica con Pantalla LED,CassetteFlywheel-29INCH € 425.99 in stock 1 new from €425.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ [Motor de engranajes sin escobillas]: la capacidad de carga máxima de una bicicleta eléctrica es de 150-250 kg. Llantas de aleación ligera de doble pared con radios de acero inoxidable reforzado para aumentar la tensión. Motorreductor sin escobillas de 48V 1000W, la velocidad máxima es de 40-55 km / h.

★ [Sin incluir la batería]: la potencia y el voltaje de la batería que compre deben ser coherentes con nuestra configuración. Durante la instalación, asegúrese de que los cables no se mezclen. De lo contrario, el producto puede resultar dañado.

★ [Ruedas]: El kit de actualización es adecuado para ruedas 700c de 20 "24" 26 "28", especialmente para bicicletas eléctricas. Esto le permite convertir fácilmente una bicicleta de pedales en una bicicleta motorizada.

★ [Ámbito de aplicación]: adecuado para la mayoría de bicicletas, bicicletas urbanas, bicicletas de montaña y bicicletas eléctricas.

★ [Fácil de instalar]: puede convertir fácilmente una bicicleta normal en una bicicleta eléctrica. Esto es cientos de libras más barato que comprar una bicicleta eléctrica nueva. Solo se necesitan de 1 a 2 horas para que una persona complete el cambio. ¡Le proporcionamos un paquete de controladores gratis! Colocamos las instrucciones de instalación en el embalaje.

BAFANG 36V 250/350 / 500W Bicicleta Eléctrica Motor Central BBS01B Kit de Conversión Motor Central con Batería de 36V 13/15.6/17.4/19.2 / 24Ah (Opcional) 36V250W-44T-750C-36V-15.6Ah € 689.08 in stock 1 new from €689.08 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Garantía y breve plazo de entrega】 La garantía de la batería y del motor es de un año. También se aplica una garantía de tres meses a otros componentes El paquete se envía desde Alemania, Bélgica y España. Todos los clientes de países de la UE pueden recibir el artículo en un plazo de 3-5 días.También proporcionamos servicio de facturación, si necesita hacer una factura, no dude en contactarnos.

【Varios modos de conducción】 El sistema de asistencia facilita aún más la conducción. También puede funcionar de forma totalmente eléctrica con el acelerador de pulgar, se puede conducir libremente en todo tipo de carreteras.

【Montaje sencillo】 Solo se requieren las herramientas comunes (las herramientas especiales necesarias se incluyen como obsequio en el volumen de suministro). Antes de realizar el pedido, debe medir el eje de pedalier (normalmente es de 68-73 mm, consulte la tabla para obtener más detalles) y seleccionar el tamaño de motor adecuado.

【Nuevo Juego Completo de Accesorios】 Todo el pedido incluye el motor, la batería y los accesorios correspondientes (pantalla LCD, piñón, manivelas, tuercas, miniaturas, sensor de velocidad, imanes, etc.). Advertencia: los frenos son mecánicos de serie, póngase en contacto con nosotros si desea sustituirlos por frenos hidráulicos.

【Amplia gama de aplicaciones】 Es apto para diferentes bicicletas (mountain bikes, city bike, snow, playa, plegables, etc.) y se suministra con las correspondientes ruedas de cadena según el modelo.

BAFANG 250W 48V BBS01B Kit Mid Drive Juego de Conversión de Bicicleta Eléctrica Kit de Motor Central Bicicleta de Montaña € 493.54 in stock 1 new from €493.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [JIS estándar] --- Instale un soporte inferior estándar de JIS 68 - 73 mm (instalación de piezas adicionales de juntas como regalo), consulte la imagen de instalación con cuidado. Adecuado para bicicleta de montaña, bicicleta de carretera, bicicleta de cercanías. Este motor tal vez no se puede instalar en la bicicleta de neumáticos de grasa. NO se recomienda aplicar este motor a bicicletas con cuadro de fibra de carbono en caso de dañar el cuadro

[Accesorios de conversión] --- Se incluyen todos los accesorios de montaje necesarios (sin POWER). Mire la imagen en la lista de empaque. Consejo: normalmente le enviaremos las sensores de freno hidráulico. Si necesita palancas de freno mecánicas, deje un mensaje sobre sus necesidades

[Instalación fácil] --- Se puede instalar con éxito en una bicicleta eléctrica en tan solo un tiempo con solo unas pocas herramientas que pueden quitar el juego de bielas y el eje central, así como las herramientas para instalar este motor de transmisión media. ¡El comprador no puede modificar o desmontar el motor sin permiso! Si hay un problema con el motor, el comprador es responsable y el costo de la reparación correrá a cargo del comprador

[Modo de dos carreras] --- Bicicletas eléctricas y bicicletas con pedales, tráfico más rápido y ejercicio físico se pueden lograr al mismo tiempo. No es una mala elección para los entusiastas del ciclismo y para aquellos que no desean un tráfico demasiado rápido para transportar o viajar. Este motor de 250 vatios es el motor de potencia media de la serie Bafang BBS01B, que proporciona la potencia adecuada

[Envío y garantía] --- El paquete normalmente llegará a la mayoría de las direcciones de la UE (excepto las islas) durante 7-10 días. El motor y la Power están garantizados por un año. También ofrecemos servicio al cliente en Polonia. Servicio en línea las 24 horas

BAFANG Ebike BBS02B 48V 750W Kit de Conversión de Bicicleta de montaña con Motor Central Bicicleta € 463.83 in stock 1 new from €463.83 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alcance de la entrega】Todos los componentes necesarios están incluidos en el alcance de la entrega, excepto la batería. Si necesita una batería, seleccione el plato con batería en la selección de tamaño. Nota: En el caso de los frenos hidráulicos, las palancas de freno mecánicas incluidas en el volumen de suministro deben sustituirse por sensores de freno electromagnéticos. Por favor, infórmenos de sus necesidades después de hacer el pedido.

【Fácil instalación】Con las herramientas proporcionadas, puede quitar con éxito el juego de bielas y el pedalier. Después, puede montar el motor central en la bicicleta sin esfuerzo. Por favor, no cambie el enchufe del motor, especialmente el de la batería. En caso contrario, BAFANG se negará a prestar servicios de mantenimiento.

【Compatibilidad】El motor central se ajusta a las bicicletas con un ancho de pedalier de 68-73mm. Los materiales de sellado necesarios para la instalación se incluyen de regalo. El kit de conversión es adecuado para bicicletas de montaña, de carretera y de paseo. Es posible que este motor no pueda instalarse en la Fat-Tire Bike. No se recomienda instalar este motor en bicicletas con cuadros de fibra de carbono para evitar posibles roturas del cuadro.

【Dos modos de conducción】Ya sea como una e-bike pura o una bicicleta tradicional, viajar más rápido y sin embargo hacer algo de ejercicio físico al mismo tiempo ahora se puede combinar. Una magnífica opción para los entusiastas del ciclismo y para los que desean un tráfico más rápido para transportarse o viajar. Este motor de 750W es el de mayor potencia de la serie Bafang BBS02B y ofrece un potente rendimiento.

【Envío rápido y garantía】El motor y la batería están garantizados por un año. Los demás accesorios tienen una garantía de 30 días. Normalmente, los productos se entregan en un plazo de 7 a 10 días a partir de la recepción del pedido (excepto en las islas).

TaNeHaKi 27.5" Kit Bicicleta Eléctrica 500w,Kit Rueda Delantera para Bicicleta Eléctrica 36V,Rueda Bicicleta Eléctrica con Controlador Bi-Modo € 230.00 in stock 1 new from €230.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features KIT COMPLETO: Este kit contiene el conjunto de accesorios necesarios para la conversión de tu bicicleta, sin que tengas que comprarlos por separado. El kit a juego te proporcionará un rendimiento más consistente y estable.

Controlador de modo dual: el motor funciona con y sin efecto Hall. En caso de fallo del componente, el controlador entra en modo sin efecto Hall y el motor sigue funcionando.

Robusto y duradero: el marco de rueda de aleación de aluminio es muy duradero, estable, antioxidante y resistente al desgaste, asegurando una larga vida útil y una fuerte capacidad de carga.

Disfruta de la conducción: convierte tu bicicleta en una bicicleta eléctrica para mayor eficiencia y comodidad, lo que te permite disfrutar plenamente del placer de conducir durante tus viajes diarios y cortos.

Seguro y confiable: la palanca de freno puede cortar la alimentación del motor en caso de frenado de emergencia, para que la bicicleta pueda detenerse a tiempo y garantizar la seguridad del usuario.

BAFANG Kit Bicicleta Electrica 1000W 750W con Batería de Ebike AirTag 48V 20Ah, Kit de Conversión de Ebike de 500W 250W con Rastreador de Batería de Ebike de 48V con Pantalla € 744.82 in stock 1 new from €744.82 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Dispositivo de rastreo】La base de la batería de la Ebike viene con un AirTag incorporado que permite el seguimiento fácil de las baterías de la Ebike montadas en su bicicleta. No es necesario instalarlo usted mismo. El AirTag puede reproducir un sonido en el altavoz incorporado o puede pedirle ayuda a Siri. Haga clic para reproducir el sonido y el AirTag emitirá un sonido si está cerca. Toda la comunicación con la red Find My es anónima y encriptada para proteger la privacidad.

【Cómo configurar】Requiere iPhone con iOS 14.5 o iPadOS 14.5 o posterior. Asegúrese de que su aplicación Find My y Bluetooth estén activados antes de usarlo. Se requiere una conexión Wi-Fi o celular fuerte y los servicios de ubicación deben estar activados. Vaya a Configuración>Privacidad>Servicios de ubicación para habilitar el acceso a la ubicación para Find My y use Precision Finding para ver la ubicación más precisa de su AirTag.

【Requisitos de instalación】Se adapta a sistemas de cadena de transmisión y frenos de disco, sistemas de freno en V. Se adapta a 68-73MM/100MM/120MM de soporte inferior, el diámetro interior del soporte inferior debe ser de 34-36MM, el diámetro exterior debe ser menor que 58MM. El cassette debe ser menor o igual a 9 velocidades. Por favor, compruebe si el plato se acerca al soporte de cadena.

【Fácil de instalar】Puede convertir fácilmente su bicicleta convencional en una bicicleta eléctrica con nuestro kit de conversión de bicicleta eléctrica DIY fácil de instalar. Incluye todo lo necesario para convertir su bicicleta, incluido un motor central, pantalla, acelerador, batería y todos los accesorios y piezas de montaje necesarios. También proporcionamos herramientas para hacer que el proceso de instalación sea más suave, pero el sensor de cambio de marcha no está incluido.

【Especificaciones del motor central】El kit de conversión de bicicleta eléctrica BAFANG tiene un excelente rendimiento en ciclismo, con un par máximo de 80Nm de 250W, 100Nm de 500W, 120Nm de 750W, 160Nm de 1000W. Hay tres modos de ciclismo para el motor de tracción media: acelerador, asistencia de pedaleo y asistencia de caminar, que satisfacen perfectamente sus diferentes necesidades. READ Los 30 mejores Pendrive Pequeño Para Coche de 2023 - Revisión y guía

Bafang Bicicleta Eléctrica Motor Central BBS01B Kit de Conversión 36V 250/350 / 500W Motor Central con Batería de 36V 13/15.6/17.4/19.2 / 24Ah (Opcional) 36V250W-46T-C965-36V-13Ah € 630.25 in stock 1 new from €630.25 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Garantía y breve plazo de entrega】 La garantía de la batería y del motor es de un año. También se aplica una garantía de tres meses a otros componentes El paquete se envía desde Alemania, Bélgica y España. Todos los clientes de países de la UE pueden recibir el artículo en un plazo de 3-5 días.También proporcionamos servicio de facturación, si necesita hacer una factura, no dude en contactarnos.

【Varios modos de conducción】 El sistema de asistencia facilita aún más la conducción. También puede funcionar de forma totalmente eléctrica con el acelerador de pulgar, se puede conducir libremente en todo tipo de carreteras.

【Montaje sencillo】 Solo se requieren las herramientas comunes (las herramientas especiales necesarias se incluyen como obsequio en el volumen de suministro). Antes de realizar el pedido, debe medir el eje de pedalier (normalmente es de 68-73 mm, consulte la tabla para obtener más detalles) y seleccionar el tamaño de motor adecuado.

【Nuevo Juego Completo de Accesorios】 Todo el pedido incluye el motor, la batería y los accesorios correspondientes (pantalla LCD, piñón, manivelas, tuercas, miniaturas, sensor de velocidad, imanes, etc.). Advertencia: los frenos son mecánicos de serie, póngase en contacto con nosotros si desea sustituirlos por frenos hidráulicos.

【Amplia gama de aplicaciones】 Es apto para diferentes bicicletas (mountain bikes, city bike, snow, playa, plegables, etc.) y se suministra con las correspondientes ruedas de cadena según el modelo.

BAFANG 48V 1000W G062 Kit de Conversión de Bicicleta Eléctrica Rear Hub Motor para 26" Bicicleta Fat Tire, con Pantalla LCD, Opcional Downtube Batería/Batería del Portaequipajes/Batería Triangle € 477.57 in stock 1 new from €477.57 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【REVOLUTIONARY】Transforma fácilmente tu bicicleta de 26 pulgadas FAT TIRE en una bicicleta motorizada. Con una velocidad de 45 KM/H. Motor de cubo sin escobillas para un funcionamiento sin ruido, para disfrutar plenamente del placer de montar.

【PREMIUM MOTOR】El motor de cubo sin escobillas BAFANG G062 48V 1000W, funciona silenciosamente y tiene una larga vida útil. Se adapta a 26 pulgadas de rueda de cassette trasero motor de cubo es compatible con las bicicletas de menos de 9 velocidades . El OLD (drop out trasero) debe ser de 175MM. Este motor de buje sólo se ajusta a las bicicletas con freno de disco.

【TWO MODES】Modo eléctrico puro & modelos de asistencia eléctrica. 2 modos de trabajo se puede cambiar a voluntad.

【COMPLETE KIT】Incluye un motor de cubo de rueda de cassette trasera con llanta y radios, un controlador de 30A y una caja de controlador, una pantalla (opcional), una batería y un cargador (si pide la batería juntos), palancas de freno mecánicas( o sensores de freno hidráulico), cable 1T4, acelerador de pulgar, PAS sensor, faro y manual.

【GUARANTEE】Recibirá el paquete dentro de 3-7 días(Excepto las islas) después de realizar un pedido. Estos artículos pueden ser divididos en dos o tres paquetes. Si hay algún problema con los artículos, le enviaremos un correo electrónico, por favor, mantenga un ojo de su bandeja de entrada de Amazon. El motor y la batería (opcional) tienen un año de garantía y un servicio de atención al cliente de 24 horas.

Dilwe Kit de Conversión de Rueda Trasera de Bicicleta Eléctrica, 48V 1500W 26in 35a Kit de Conversión de Bicicleta Eléctrica con Panel Inteligente LCD3 € 448.95 in stock 1 new from €448.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARCASA DE DISIPACIÓN DE CALOR: La carcasa del controlador está diseñada con ranuras, y la carcasa tiene una buena función de disipación de calor, que puede proteger eficazmente el circuito interno y evitar la sobrecarga térmica.

MANO DE OBRA FINA: La llanta de la rueda de aleación de aluminio se trata con tecnología de procesamiento fino y fortalece efectivamente el borde del borde de la rueda, lo que hace que tenga una gran capacidad de carga y comodidad.

ALTA SENSIBILIDAD: el controlador de motor sin escobillas proporciona una velocidad estable, un frenado sensible y un control de cambio de dirección, lo que brinda un excelente rendimiento en uso

PANEL DE VISUALIZACIÓN: panel LCD con funciones de visualización, como visualización de energía, voltaje de la batería, visualización de retroiluminación, visualización de faros, visualización de frenos, velocidad de conducción, velocidad máxima, distancia total en un sentido, logotipo del sensor de asistencia eléctrica, asistencia de empuje de 6 km/H, crucero función, etc

FÁCIL INSTALACIÓN: los kits de conversión incluyen todos los componentes necesarios para la instalación, los cables de alto rendimiento y las interfaces son duraderas, lo que garantiza un uso a largo plazo con pocas fallas y mejora el disfrute de la conducción.

BAFANG Motor Central 250W 36V/48V BBS01 Kit de Conversión de Bicicleta Eléctrica, Pantalla LCD, Rueda de Cadena 44T con Sensor de Engranajes de Metal para Bicicletas de Montaña € 494.79 in stock 1 new from €494.79 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Estándar JIS】 El motor de 250W 36V / 48V adecuado para la bicicleta con pedalier de 68-73MM. Este motor central BAFANG, que es compatible con el freno de disco, ofrece una potencia ideal para bicicletas y es adecuado para casi todas las bicicletas estándar.

【Fácil instalación】 Tenemos un diagrama de conexión en la imagen del producto. El paquete contiene las instrucciones de instalación, escanee el código QR y vea el tutorial. O puede buscar videos relacionados en las redes sociales.

【Accesorios necesarios】 Se enviará al cliente el plato 44T y los sensores de freno hidráulico de serie. Además de la pantalla y otros accesorios necesarios, los guantes blancos, faros, pegatinas, tiradores de manivela, llaves BBS, también con un sensor de engranaje metálico como regalo. El sensor de cambio de metal es mucho más duradero que el plástico y protege la cadena y el desviador.

【Compre con confianza】 El motor están garantizados por un año; otros accesorios están garantizados por seis meses. La entrega a su dirección de la UE (excluyendo la isla) demora entre 7 y 10 días sin pagar ningún impuesto. Ingrese su número de contacto al realizar el pedido, la empresa de envío necesita esta información. Si tiene algún problema con el motor, no dude en contactarnos. Haremos todo lo posible para resolver su problema.

【Nota】 El motor de 250 W es un motor de baja potencia y cumple con la ley europea de tráfico por carretera. Adecuado para la calle de la ciudad. Si desea conducir por la carretera de montaña, elija un motor de 750 W o 1000 W. El motor es ligeramente impermeable. No conduzca bajo la lluvia. No cambie el conector del motor, especialmente el conector de la batería.

BAFANG HD 1000W Motor Central 48V 52V 1000W 68MM 100MM 120MM M615 de Bicicleta Eléctrica Kit de Conversión € 698.93 in stock 1 new from €698.93 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Estándar JIS】 Instale el soporte inferior estándar JIS 68-73MM / 100MM / 120MM (herramienta para quitar el faro y la manivela, y la llave BBS y la pegatina como regalo). Preste especial atención al diagrama de instalación, este motor no debe montarse sobre neumáticos grandes. No se recomienda instalar este motor en bicicletas con cuadros de fibra de carbono si el cuadro está dañado.

【Fácil instalación】 Se puede desmontar e instalar fácilmente con unas pocas herramientas, y el motor central se puede instalar con éxito en una bicicleta eléctrica en cuestión de minutos. ¡El comprador no puede convertir o desmontar el motor sin permiso! Si hay algún problema con el motor, es responsabilidad del comprador y el costo de reparación es responsabilidad del comprador.

【Accesorios de conversión】 Todos los accesorios de montaje necesarios se incluyen en la entrega. Tenga en cuenta la imagen de la lista de embalaje. Consejo: normalmente le enviamos las palancas de freno mecánicas y el plato 46T. Si necesita los sensores hidráulicos o el plato 40T / 42T / 44T, déjenos un mensaje sobre su requerimiento.

【Atención】 Ahora 1000W tiene un motor de 48V 1000W con controlador de 48V y controlador de 52V, pero las dos marcas en el motor son 48V 1000W. Seleccione el artículo correcto de la selección de tamaño. Envíale el motor correcto.

【Entrega y garantía】 El paquete suele tardar entre 7 y 10 días en llegar a la mayoría de las direcciones de la UE (excepto las islas). El motor y la batería tienen una garantía de un año. También ofrecemos servicio al cliente en Polonia. Servicio online las 24 horas.

28" 36V/ 48V 250W / 500W / 800W / 1000W Kit de Conversión de Motor de Bicicleta Eléctrica de Rueda Trasera E-Bike Hub de Rueda Trasera de Bicicleta Eléctrica con LCD(LCD Incluido, 48V 1000W) € 262.00 in stock 1 new from €262.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Freno】Usamos el cable de freno con un cable de alimentación, nuestros clientes pueden usar frenos de disco, pero usted no puede usar el freno hidráulico.

【Batería】El tamaño de los amperios determina la cantidad de almacenamiento de la batería, el almacenamiento de la batería determina la duración del tiempo de uso, la batería de nuestro paquete debe coincidir con la interfaz de nuestro controlador. La potencia y el voltaje de la batería que compre deben ser consistentes con nuestro conjunto Al instalar, asegúrese de que el cableado no esté invertido. De lo contrario, puede dañar el producto.

【LCD】La pantalla LCD está incluida en algunos tipos pero no está incluida en otros tipos, tenga cuidado de elegir el tipo antes de su compra. Si necesita comprar la pantalla LCD solo, no dude en contactarnos e informarnos los parámetros de la pantalla LCD que necesita y haremos nuestro mejor esfuerzo para ayudarlo, gracias.

【No impermeable】La bicicleta eléctrica no es completamente impermeable. Considerando su seguridad, le sugerimos sinceramente que no viaje en un día lluvioso.

【Después de La Venta】No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta, no escatimaremos esfuerzos para ayudarlo. Cualquier pregunta será respondida dentro de las 24 horas.

YOSE Power Ebike Kit 36 V250 W 28 Pulgadas Motor Delantero Bicicleta eléctrica Hub Kit de conversión de Controlador Integrado con 36V 13Ah portaequipajes batería para Freno de Disco V-Brake Bicicleta € 584.99 in stock 1 new from €584.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Motor sin escobillas AKM de 250 W. El kit de conversión YOSEPOWER es un motor de transmisión sin escobillas, poco ruido, con una reputación ganadora en términos de rendimiento y durabilidad. Puede cruzar fácilmente cualquier terreno difícil y alcanzar su destino mientras disfruta del viaje. Muy adecuado para el uso diario, el camino al trabajo y el viaje de un día más largo. ¡Tu primera opción para viajar en carreteras de la ciudad!

Certificado y garantía: certificación CE, ROHS. Todos los kits han sido completamente probados antes de salir de fábrica y están calificados para la entrega. Motor: 18 meses de garantía. Accesorios: 12 meses de garantía. A partir de la fecha de compra 30 días no hay motivo para devolver.Más allá de la garantía, seguimos ofreciendo instrucciones técnicas y los accesorios se reemplazarán por una tarifa.

Velocidad y seguridad: velocidad máxima de aprox. 25 km/h. La velocidad fija proporciona estabilidad y seguridad en una conducción rápida. La palanca de freno garantiza que desconecta la fuente de alimentación al frenar. Proporciona una experiencia de conducción segura y agradable. La pantalla LCD proporciona información básica para el conductor. Tiene 5 niveles de soporte de servo.

Instrucciones de instalación: adecuado para bicicletas urbanas, bicicletas de turismo, bicicletas de viaje y bicicletas de montaña. El juego no es adecuado para "HOLLOWTECH II" y freno hidráulico. Accesorios completos, vídeo de instalación, manual bilingüe alemán. Se puede instalar perfectamente en una hora.

【Entrega rápida】 Tenemos dos rodamientos en Alemania, el tiempo de entrega es de aprox. 2-4 días laborables.

VIRIBUS 500W Kit de Bicicleta Eléctrica con Pantalla LCD para Rueda Trasera 26’’ Kit de Conversión de Bicicleta Eléctrica de 5 Velocidades Kit de Motor de Bicicleta para Bicicleta de Montaña € 259.99 in stock 1 new from €259.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features IMPULSO PODEROSO: Este kit completo de conversión de bicicleta eléctrica incluye todas las herramientas que necesita para cambiar fácilmente su vieja rueda trasera de 66 cm y transformar su bicicleta impulsada por el hombre en una bicicleta eléctrica, lo que le permite hacer frente a viajes más largos, pendientes más pronunciadas y cargas más pesadas con velocidades más rápidas pero menos esfuerzo

CONVENIENCIA DE 5 MARCHAS: Gracias a nuestro motor de cubo de rueda sin escobillas de 500 W, su bicicleta eléctrica está equipada con 5 marchas de velocidades máximas a 7.5, 16, 24.5, 32, 40 km/h para que pueda volar en las rectas sin dejar de proporcionar un montón de encienda una vez que sea hora de comenzar a escalar; el mango del acelerador mantiene más velocidad o torsión al alcance de tu mano

CONDUCCIÓN PERSONALIZADA: Con nuestro kit de herramientas de conversión de bicicletas eléctricas, su bicicleta transformada obtiene un modo de sistema de asistencia de pedaleo (PAS) y un modo de bicicleta eléctrica que le permite cambiar entre relajación y ejercicio, ya sea durante un viaje largo o un viaje corto de regreso de la tienda

DURABILIDAD SUPERIOR: Desde la rueda trasera de aleación de aluminio liviano hasta el motor sin engranajes de alto rendimiento, desde las palancas de freno sensibles hasta el conveniente panel LCD, este kit de herramientas para bicicletas todo en uno electrifica su bicicleta con facilidad y garantiza un uso satisfactorio durante años venir

ACTUALIZACIÓN INSTANTÁNEA: Las instrucciones paso a paso y el diseño fácil de usar lo guían a través de una transformación fácil, rápida y divertida; una vez que haya terminado, comience a disfrutar de un ciclismo seguro y cómodo con el panel LCD que le brinda información instantánea sobre su velocidad, distancia y porcentaje de batería (batería no incluido) READ Los 30 mejores Escritorio Abatible Pared de 2023 - Revisión y guía

bafang E-Bike BF-RWDC-50048-C961-26 - Kit de conversión para bicicleta eléctrica (26", 500 W, 48 V, para cassette 8/9/10 RWD, IP65, C961 G020) € 471.00 in stock 1 new from €471.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potencia: 500 W, 48 V. Par de torsión: 45 Nm. Ancho de montaje: 138 mm. Protección contra agua: IP 65. Peso del motor: 3,4 kg.

Contenido del envío: Tracción trasera Bafang de 26 pulgadas RWD 500 W 48 V V-Brake / disco Bafang, arnés de cables para controlador BAFANG (también se puede conectar sensores de freno para frenos hidráulicos), pantalla BAFANG C961 - Palanca de freno con sensor de freno para V-Brake (freno de llanta) y freno de disco mecánico (con cable PAS. Sensor (sensor de pedal) para montaje en el pedalier de 4 cantos, disco magnético PAS con 12 imanes (se fija a la derecha en el eje del pedal de 4 cantos).

Compatible con todas las demás pantallas C965 o BAFANG.

BAFANG Controlador CRS101.500.SN se puede programar libremente (cable de datos externo con SW requerido).

Radgrösse - Rueda (26"), color negro

BAFANG 48V 500W eBike Kit de conversión BBS02B 48V 500W Kit de conversión de Bicicleta eléctrica Incluye Motor, Pantalla de eBike, Sensor de Velocidad, Acelerador, manivela y Frenos € 499.99 in stock 1 new from €499.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit de conversión de bicicleta eléctrica BAFANG BBS02B 48V 500W El kit de conversión de bicicleta eléctrica incluye motor, pantalla de bicicleta eléctrica, sensor de velocidad, acelerador, brazo de manivela y frenos

Potente motor de 500W 100NM que funciona bien en colinas y calles de la ciudad

Pantalla eBike C965 con asistencia de pedaleo de 9 niveles y retroiluminación automática

El paquete incluye todas las herramientas necesarias que ayudan a transformar una bicicleta estándar en una bicicleta eléctrica

Amplia compatibilidad, se puede instalar en bicicletas con eje de pedalier de 33,5 mm de diámetro con un ancho entre 68 y 73 mm

Rueda de Bicicleta Eléctrica Kit, 48V 1500W Impermeable Bicicleta de Montaña MTB E-Bici de Conversión, con 26" de Rueda, Cubo del Motor, Medidor de LCD, Regulador, Palanca del Freno(Casete) € 496.23 in stock 1 new from €496.23 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este es un kit de bicicleta eléctrica, hecho de materiales de buena calidad.

Motor de alta potencia, 48 V 1500 W, resistencia, te hace disfrutar plenamente del placer de montar.

Con un potente controlador, garantiza un suministro de alta corriente.

Con medidor LCD, le permite realizar un seguimiento de la velocidad, el kilometraje y los datos de marcha, etc.

Un completo kit de conversión para E-bike, práctico y maravilloso.

SHOWLIVEU Kit de conversión para bicicleta eléctrica de 26", 48 V, 1000 W, kit de conversión para bicicleta eléctrica LCD € 237.00 in stock 1 new from €237.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este kit de bicicleta eléctrica contiene todo lo que necesitas (excepto la batería) para tu bicicleta con un alto rendimiento que ofrece un rendimiento y fiabilidad inigualables

Convierte cualquier bicicleta con ruedas de 26 ″. Convierte tu bicicleta de pedal en una bicicleta motorizada sin esfuerzo

Sistema de asistencia de pedal (PAS): para que puedas divertirte mientras conduces con la bicicleta eléctrica

E-frenos, apaga el motor automáticamente, ahorra energía, aumenta la seguridad

Potente motor de buje sin escobillas de 1000 W, 48 V

VIRIBUS 48V 1000W Kit de Conversión para Bicecleta Eléctrica Kit de Conversión de Bicicleta Electric para Rueda Delantera 26’’ Bike Conversion Kit con Controlador de Modo Dual (48V 1000W) € 199.99 in stock 1 new from €199.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESPECIFICACIONES: La velocidad máxima del motor es de 45-48km/h. El tamaño de la llanta es de 26 pulgadas (adecuado para bicicletas de 26 pulgadas).

El MOTOR PREMIUM: Alimentado por un motor de cubo sin escobillas de 48V 1000W, funciona con poco ruido y tiene una larga vida útil.

2 MODELOS DE CONTROALDOR: Se garantiza que puede montar su bicicleta motorizada incluso cuando la fuente de señal (Hall) está desactivada.

KIT COMPLETO: El paquete incluye 1 rueda delandera, 1 motor, 2 extractores de freno, 1 controlador eléctrico, mazo de cables y 1 acelerador de velocidad, etc.

APLICACIÓN: Nuestro kit de conversión le permite conectar un motor eléctrico a su bicicleta, Se adapta a la mayoría de las ranuras para neumáticos de 26 ".

Fetcoi Kit de conversión de bicicleta eléctrica de 29 pulgadas, kit de conversión de rueda delantera, 36 V, 240 W, eléctrico bicicleta sin escobillas, kit de cubo de motor € 346.00 in stock 1 new from €346.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sistema de frenado: adecuado para todos los sistemas de frenado mecánico y detección automática de caídas de velocidad, intervención inteligente en frenos electrónicos.

Bicicleta Power + Control Drive + Power Source Trinity para una variedad de modelos.

Puede activar el modo de conducción puramente eléctrico, realizar la interacción humano-computadora, detectar inteligentemente el cierre rápido de la batería, el estado de funcionamiento de los vehículos y las piezas, reconocer la velocidad de conducción y el kilometraje, así como el fallo de la bicicleta.

También tiene una interfaz de carga USB externa que también puede alimentar teléfonos móviles, luces nocturnas, etc., y tiene una duración de la batería de velocidad fija que facilita la conducción.

Logística rápida: el tiempo de entrega es de aprox. 3-10 días. Tiempo de garantía del producto: 2 años. Al mismo tiempo, ofrecemos un excelente servicio de preventa y postventa. Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta!

HPDONM 48V 1000W/1500W Kit de conversión de Bicicleta eléctrica 20", 24", 26", 27,5", 28", 29", 700c Rueda Delantera Kit de Bicicleta eléctrica con Motor Delantero y Pantalla LCD,28in-1500w € 478.40 in stock 1 new from €478.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☛【Kit de conversión profesional】: ¿Cansado de tener que andar en bicicleta por la montaña todos los días? Estamos aquí para proporcionarle el equipo adecuado para convertir fácilmente su bicicleta en una bicicleta eléctrica. Las llantas de aluminio de doble pared y los motores de buje ya están instalados. Todo lo que necesita hacer es transferir los neumáticos originales a un kit de conversión de bicicleta eléctrica.

☛【Motor sin escobillas】: potente motor de engranajes sin escobillas de 48 V 1000 W, velocidad máxima de 35-45 km/h, potente motor de engranajes sin escobillas de 48 V 1500 W, velocidad máxima de 44-55 km/h, bajo nivel de ruido durante el funcionamiento, el tamaño de apertura de la horquilla delantera es de 100 mm, lo que dará eres un poderoso poder delantero. La capacidad de carga máxima de la bicicleta eléctrica es de 150-250 kg.

☛【Rendimiento de alto costo】: con este producto, puede convertir fácilmente bicicletas ordinarias en bicicletas eléctricas. Eso es unos cientos de libras más barato que comprar una bicicleta eléctrica nueva. Las modificaciones pueden ser realizadas por una sola persona en solo 1-2 horas.

☛【Notas】: Nuestros productos no contienen baterías de litio, y la potencia y el voltaje de las baterías que compre deben ajustarse a nuestra configuración. Los kits de reacondicionamiento se adaptan a ruedas de 16"/20"/24"/26"/27,5"/28"/29"/700C y se adaptan a la mayoría de las bicicletas, bicicletas de ciudad, bicicletas de montaña, bicicletas de turismo y bicicletas urbanas.

☛【Contenido del paquete】: El kit de conversión de bicicleta eléctrica incluye todos los componentes necesarios para la instalación; motor de cubo, controlador, pantalla, acelerador, palanca de freno, sistema de asistencia al pedaleo, brazo de torsión y bridas, etc. ¡Te regalamos el paquete del controlador! Ponemos instrucciones de instalación en el paquete.

