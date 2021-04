Inicio » Varios Los 30 mejores Kit Bicicleta Electrica 1500W de 2021 – Revisión y guía Varios Los 30 mejores Kit Bicicleta Electrica 1500W de 2021 – Revisión y guía 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Kit Bicicleta Electrica 1500W veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Kit Bicicleta Electrica 1500W disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Kit Bicicleta Electrica 1500W ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Kit Bicicleta Electrica 1500W pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



HIRAM Kit de Conversión de Bicicleta Eléctrica 48V 1000W 26’’ Kit de Conversión de Bicicleta para Rueda Trasera DIY Electric Bike Conversion Kit con Controlador de Modo Dual € 193.99 in stock 1 new from €193.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MOTOR DE 1000W - Alimentado por un motor de cubo sin escobillas de 48V 1000W, funciona con poco ruido y tiene una larga vida útil

KIT COMPLETO - Incluye rueda trasera de 26'', extractores de freno, 1 controlador electrónico, mazo de cables y acelerador de velocidad, etc.

2 MODELES DE CONTROLADOR: Le garantiza que puede andar en bicicleta motorizada incluso cuando la fuente de señal (Hall) está desactivada

CON FACILIDAD - Viene con agujeros de freno de disco pretaladrados, por lo que es totalmente compatible con los frenos de disco, y puede instalarlos para mayor seguridad. (el freno de disco NO está incluido)

SEGURIDAD - Fusible disponible para garantizar que el motor esté protegido todo el tiempo

Kit de conversión de Bicicleta eléctrica 48V 1500W Motor Delantero Buje Rueda de Motor sin llanta Ebike Motor sin Engranajes (48V 1500W 26inch) € 262.50 in stock 1 new from €262.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Este kit es un kit de conversión para bicicletas eléctricas sin llantas. Puedes hacer llantas con radios tú mismo y te daremos herramientas

2. Sistema de control: utilizamos el sistema de control Kunteng. No cambie los accesorios a voluntad. Si tiene alguna duda, puede ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente. Usamos un controlador de reverberación que puede comenzar de nuevo de manera rápida y suave, y no hay pausa cuando vas cuesta arriba.

3.48 V 1500 W Potente motor sin engranajes sin escobillas con una velocidad máxima de 45 km / h. El tamaño abierto de la horquilla delantera es de 100 mm. La velocidad del motor de 48 V y 1500 W es de 414-487 rpm, el par de 71-74,6 Nm. Esto le da un fuerte impulso hacia adelante. La capacidad de carga máxima de las bicicletas eléctricas es de 150-250 kg. Llantas de aleación ligera de doble pared con radios de acero inoxidable reforzados para una tensión adicional.

4. Descripción: ¡Nuestros productos no contienen baterías de litio, ruedas, cámaras ni neumáticos!

5. Garantizamos postventa, si hay algún problema con la calidad de los productos, puede contactar en cualquier momento

Sfeomi Kit de Conversión de Bicicleta Eléctrica 36V 500W Kit de Conversión de Bicicleta Electric Bike Conversion Kit con Controlador de Modo Dual (para Rueda Trasera) € 168.96 in stock 1 new from €168.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especificaciones del motor: 36V / 500W / 300rpm; velocidad máxima aproximada: 25 km / h

Modo dual: El motor funciona con efecto Hall y sin efecto Hall gracias al controlador de modo dual mejorado

Larga vida: Alimentado por un motor de cubo sin escobillas de 36V 500W, funciona con poco ruido y tiene una larga vida útil

Paquete: Viene con todas las piezas necesarias, incluyendo 1 rueda trasera, 1 motor, 2 extractores de freno, 1 controlador eléctrico, 1 acelerador giratorio, etc.

Bolsa duradera: Bolsa de transporte de tela Oxford 600D duradera junto con un compartimento principal con cremallera para controlador eléctrico

RICETOO Kit de conversión de Bicicleta eléctrica 48V 1500W 20"24" 26"27.5" 28"29''700C Rueda Trasera de Cassette E-Bike Ciclismo Hub Motor con Pantalla KT-LED880 (48V 1500W 20inch) € 274.95 in stock 1 new from €274.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Con este producto, puede convertir fácilmente bicicletas comunes en bicicletas eléctricas. Esto es cientos de libras más barato que comprar una bicicleta eléctrica nueva. No es necesario reemplazar su bicicleta, solo se necesita reemplazar una rueda. Solo una o dos horas requieren que una persona complete la modificación. ¡Le proporcionamos una bolsa de control gratis! Ponemos las instrucciones de instalación en el embalaje.

2.48V 1500W Potente motor sin engranajes sin escobillas con una velocidad máxima de 45 km / h. El tamaño abierto de la horquilla trasera es 135-142 mm. La velocidad del motor de 48V y 1500W es de 414-487 RPM, el torque es de 71-74.6 N.M. Esto le proporcionará un fuerte impulso hacia adelante. La capacidad de carga máxima de las bicicletas eléctricas es de 150-250 kg. Llantas de aleación de doble pared con radios de acero inoxidable reforzado para mayor tensión.

3. En el momento del envío, declararemos el valor del producto como $ 35. Si se incurre en aranceles, debe pagarlos. Después de firmar, de acuerdo con la situación actual, proporcionar la certificación de impuestos aduaneros. Subvencionaremos los subsidios aduaneros de hasta $ 30.

4.Pantalla KT-LED880 Hecho de plástico de alta calidad, alta resistencia y resistencia a la abrasión, duradero.Cuatro indicadores electrónicos de volumen inteligentes / transmisión de asistencia de par de imitación de cinco velocidades. El manual del usuario se incluye en el paquete de la pantalla. ¡Experiencia de conducción cómoda!

5. Ofrecemos una garantía de 12 meses para el motor. El período de garantía para todos los demás componentes es de 3 meses. Soy el fabricante de origen, si hay postventa, se comunicará directamente con la fábrica, es muy conveniente. Trabajamos duro para asegurarnos de que esté satisfecho con nuestros servicios y productos. READ Los 30 mejores Lazos Para Perros de 2021 - Revisión y guía

RICETOO 48V 1500W Rueda de radios Delanteros Motor de Cubo de Engranaje sin escobillas 20" 24" 26" 27.5" 28" 29'' 700C con Pantalla KT-LED880 Kit de conversión de (48V 1500W 20inch) € 265.49 in stock 1 new from €265.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Con este producto, puede convertir fácilmente bicicletas comunes en bicicletas eléctricas. Esto es cientos de libras más barato que comprar una bicicleta eléctrica nueva. No es necesario reemplazar su bicicleta, solo se necesita reemplazar una rueda. Solo una o dos horas requieren que una persona complete la modificación. ¡Le proporcionamos una bolsa de control gratis! Ponemos las instrucciones de instalación en el embalaje.

2.48V 1500W Potente motor sin engranajes sin escobillas con velocidad máxima de 45 km / h. El tamaño abierto de la horquilla delantera es de 100 mm. La velocidad del motor de 48V y 1500W es de 414-487 RPM, el torque es de 71-74.6 N.M. Esto le proporcionará un fuerte impulso hacia adelante. La capacidad de carga máxima de las bicicletas eléctricas es de 150-250 kg. Llantas de aleación de doble pared con radios de acero inoxidable reforzado para mayor tensión.

3. En el momento del envío, declararemos el valor del producto como $ 35. Si se incurre en aranceles, debe pagarlos. Después de firmar, de acuerdo con la situación actual, proporcionar la certificación de impuestos aduaneros. Subvencionaremos los subsidios aduaneros de hasta $ 30.

4.Pantalla KT-LED880 Hecho de plástico de alta calidad, alta resistencia y resistencia a la abrasión, duradero.Cuatro indicadores de volumen electrónicos inteligentes / transmisión de asistencia de par de imitación de cinco velocidades. El manual del usuario se incluye en el paquete de la pantalla. ¡Experiencia de conducción cómoda!

5. Ofrecemos una garantía de 12 meses para el motor. El período de garantía para todos los demás componentes es de 3 meses. Soy el fabricante de origen, si hay postventa, se comunicará directamente con la fábrica, es muy conveniente. Trabajamos duro para asegurarnos de que esté satisfecho con nuestros servicios y productos.

FOLOSAFENAR Kit de Panel de Bicicleta eléctrica 48V 1500W Kit de conversión de Bicicleta eléctrica, con medidor LCD(Backdrive) € 402.49 in stock 1 new from €402.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un completo kit de conversión para E-bike, práctico y maravilloso.

Con medidor LCD, le permite realizar un seguimiento de la velocidad, el kilometraje y los datos de marcha, etc.

Las palancas de freno cortan el suministro de energía al motor de forma segura.

Este es un kit de bicicleta eléctrica, fabricado con materiales de buena calidad.

El motor de alta potencia, 48V 1500W, resistencia, te hace disfrutar plenamente del placer de conducir.

RICETOO Kit de conversación de Bicicleta eléctrica48V 1500W Rueda de Motor de Cubo con KT LCD4 Motor de Rueda de Casete Trasero Kit de conversación de Bicicleta eléctrica E (48V 1500W 26inch) € 294.09 in stock 1 new from €294.09 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.Con este producto, puede convertir fácilmente bicicletas comunes en bicicletas eléctricas. Esto es cientos de libras más barato que comprar una bicicleta eléctrica nueva. No es necesario reemplazar la bicicleta, solo se necesita reemplazar una rueda. Solo toma de 1 a 2 horas para que una persona complete la modificación. ¡Le proporcionamos una bolsa de control gratis! Colocamos las instrucciones de instalación en el embalaje.

2.48V 1500W Potente motor sin engranajes sin escobillas con una velocidad máxima de 45 km / h. El tamaño abierto de la horquilla trasera es de 135-142 mm. La velocidad del motor de 48V 1500W es de 414-487 RPM, el par es de 71-74.6 N.M. Esto le proporcionará un fuerte impulso hacia adelante.La capacidad de carga máxima de las bicicletas eléctricas es de 150-250 kg. Llantas de aleación de doble pared con radios de acero inoxidable reforzado para mayor tensión.

3. En el momento del envío, declararemos el valor del producto como $ 35. Si se incurre en tarifas, debe pagarlas. Después de firmar, de acuerdo con la situación real, proporcionar la certificación fiscal de aduanas. Subvencionaremos subsidios aduaneros de hasta $ 30.

4.Pantalla de visualización KT-LCD4. Muestra el nivel de batería, el tiempo de conducción, la velocidad de conducción, la velocidad máxima de conducción y la velocidad media unidireccional, retroiluminación, PAS y visualización de códigos de avería, etc. Compatible con 24V / 36V / 48V e incluye manual de usuario.

5. Ofrecemos una garantía de 12 meses para el motor. El período de garantía para todos los demás componentes es de 3 meses. Soy el fabricante de origen, si hay postventa, se comunicará directamente con la fábrica, es muy conveniente. Trabajamos arduamente para asegurarnos de que esté satisfecho con nuestros servicios y productos.

Rueda de Motor KEENSO, aleación de Aluminio 48V 1500W 26x4.0 Pulgadas Kit de Rueda de Motor de Motor de conversión de Bicicleta eléctrica con medidor LCD(Rear Drive 190mm) € 465.29 in stock 1 new from €465.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【PORTÁTIL Y DE USO COMPLETO】 : Nuestro kit presenta motores sin dientes sin escobillas de alta calidad, es la mejor opción para los amantes de la bicicleta.

【PROCESAMIENTO EXCELENTE】 : Hecho de material de aleación de aluminio de alta calidad, resistente, duradero y de larga vida útil.

【CONVENIENTE DE USAR】 : Alta sensibilidad, fácil de instalar y operar, cómodo de usar.

【DURABILIDAD Y CONFIABLE】 : Con el medidor LCD, le permite realizar un seguimiento de la velocidad, el kilometraje y los datos de marcha, etc.

【SATISFACE SUS NECESIDADES】 : Fabricación profesional, características estables y alta confiabilidad.

Sfeomi Kit de Conversión de Bicicleta Eléctrica 48V 1000W Kit de Conversión de Bicicleta 26’’ Rueda Electric Bike Conversion Kit con Controlador de Modo Dual (para Rueda Delantera) € 156.99 in stock 1 new from €156.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MOTOR PREMIUM: Alimentado por un motor de cubo sin escobillas de 48V 1000W, funciona con poco ruido y tiene una larga vida útil

2 MODELES de CONTROLADOR: Le garantiza que puede andar en bicicleta motorizada incluso cuando la fuente de señal (Hall) está desactivada

KIT COMPLETO: Incluye rueda motorizada, controlador de motor, mazo de cables y acelerador de velocidad, etc.

NOTA: Este producto solo es adecuado para frenos en V, no se pueden instalar frenos de disco ni está incluido el freno de disco

SEGURIDAD ACTUALIZADA: Fusible disponible para garantizar que el motor esté protegido todo el tiempo

Hansemay Kit de conversión de bicicleta eléctrica de 48V 1000W 26 Kit de conversión de motor de bicicleta eléctrica de la rueda trasera E-bike € 210.00 in stock 1 new from €210.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potente kit de conversión de bicicleta eléctrica de 48V 1000W para la rueda trasera.

El kit de bicicleta eléctrica contiene todo lo necesario (excepto la batería) para que sea su bicicleta en un rendimiento hoche, que proporciona un rendimiento y confiabilidad sin igual.

Nota: Al conectar el controlador a los cables, asegúrese de conectar los colores correctos al controlador. De lo contrario, el controlador puede estar roto.

La pantalla LCD no se puede conectar a este kit. Si desea instalar una pantalla LCD, póngase en contacto con nosotros para comprar el controlador correspondiente (indique los parámetros de su pantalla LCD)

Garantía: Hansemay brinda un servicio 100% satisfecho. 12 meses de devolución de dinero y reemplazo gratuito. ¡Cómpralo con confianza! Cualquier problema, no dude en contactarnos, haremos todo lo posible para ayudarlo, ¡puede confiar en nosotros!

VGEBY Ebike 48V 1500W Motor Rueda de 26 Pulgadas KT-LCD5 Metro Bicicleta de montaña Convertir a Kit de Bicicleta eléctrica((Rotating flywheel)) € 716.09 in stock 1 new from €716.09 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Gran Expirence】 Con controladores potentes, se garantizan altas corrientes. La pantalla LCD con luz suave garantiza una vista cómoda.

Controller Controlador de potencia fuerte】 Kit de conversión de bicicleta eléctrica, especificaciones de motor 48V 1500W, fuerte y potente. No se preocupe por quedarse sin energía durante el ciclismo.

【Engranaje abierto de instalación del motor】 El tamaño abierto del engranaje delantero es de 100 mm, el engranaje abierto de la transmisión trasera es de 135-142 mm.

【Visualización de datos meter Medidor KT-LCD5, registre la velocidad del vehículo, el kilometraje, el nivel de marcha y otros datos. Un kit de conversión completo para E-bike, práctico y maravilloso.

【Lista de paquetes】 Paquete que incluye 1 x motor, 1 x controlador, 1 x accesorio de asistencia, 1 x mango de freno de apagado, 1 x mango de dedo, 1 x panel de instrumentos, 1 x instrucción, 1 x cable de conexión a prueba de agua.

RICETOO Kit de conversión de Bicicleta eléctrica 48V 1500W 20"24" 26"27.5" 28"29''700C Rueda de Casete Trasera Motor de buje de Bicicleta eléctrica con Pantalla a Color KT-LCD8S (48V 1500W 27.5inch) € 322.58 in stock 1 new from €322.58 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.Con este producto, puede convertir fácilmente bicicletas comunes en bicicletas eléctricas. Esto es cientos de libras más barato que comprar una bicicleta eléctrica nueva. No hay necesidad de reemplazar la bicicleta, solo se necesita reemplazar una rueda. Solo toma 1-2 horas para que una persona complete la modificación ¡Le proporcionamos una bolsa de control gratis! Colocamos las instrucciones de instalación en el embalaje.

2.48V 1500W Potente motor sin engranajes sin escobillas con una velocidad máxima de 45 km / h. El tamaño abierto de la horquilla trasera es de 142 mm. La velocidad del motor de 48V 1500W es de 414-487 RPM, el par es de 71-74.6 N.M. Esto le proporcionará un fuerte impulso hacia adelante.La capacidad de carga máxima de las bicicletas eléctricas es de 150-250 kg. Llantas de aleación de doble pared con radios de acero inoxidable reforzado para mayor tensión.

3. En el momento del envío, declararemos el valor del producto como $ 35. Si se incurre en tarifas, debe pagarlas. Después de firmar, de acuerdo con la situación real, proporcionar la certificación fiscal de aduanas. Subvencionaremos subsidios aduaneros de hasta $ 30.

4.Pantalla a color KT-LCD8S. Muestra el porcentaje de batería, la velocidad, la distancia, la potencia, el valor PAS y los posibles códigos de error para una fácil resolución de problemas. El paquete de pantalla contiene un manual.

5. Ofrecemos una garantía de 12 meses para el motor. El período de garantía para todos los demás componentes es de 3 meses. Soy el fabricante de origen, si hay postventa, se comunicará directamente con la fábrica, es muy conveniente. Trabajamos arduamente para asegurarnos de que esté satisfecho con nuestros servicios y productos.

Keenso Kit de conversión de Bicicleta eléctrica, 48V 1500W 20x4.0 Pulgadas Kit de Rueda de Motor de Motor de conversión de Bicicleta eléctrica(Rear Drive 190mm) € 399.29 in stock 1 new from €399.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestro Motor Electric Bike Kit presenta motores sin dientes sin escobillas de alta calidad, es la mejor opción para los amantes de la bicicleta.

Nuestro kit de motor de bicicleta eléctrica está hecho de material de aleación de aluminio de alta calidad, resistente, duradero y de larga vida útil.

Alta sensibilidad, fácil de instalar y operar, cómodo de usar.

Un kit de conversión completo para E-bike, práctico y maravilloso.

Fabricación profesional, características estables y alta fiabilidad.

RICETOO 48V 1500W Rueda Trasera Rueda giratoria Motor sin escobillas Hub Hub 20"24" 26"27.5" 28"29''700C, Kit de conversión para Motor con Pantalla KT-LCD3 (48V 1500W 27.5inch) € 290.41 in stock 1 new from €290.41 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Con este producto, puede convertir fácilmente bicicletas comunes en bicicletas eléctricas. Esto es cientos de libras más barato que comprar una bicicleta eléctrica nueva. No es necesario reemplazar su bicicleta, solo se necesita reemplazar una rueda. Solo una o dos horas requieren que una persona complete la modificación. ¡Le proporcionamos una bolsa de control gratis! Ponemos las instrucciones de instalación en el embalaje.

2.48V 1500W Potente motor sin engranajes sin escobillas con una velocidad máxima de 45 km / h. El tamaño abierto de la horquilla trasera es 135-142 mm. La velocidad del motor 48V 1500W es 414-487 RPM, el torque es 71-74.6 N.M. Esto le proporcionará un fuerte impulso hacia adelante. La capacidad de carga máxima de las bicicletas eléctricas es de 150-250 kg. Llantas de aleación de doble pared con radios de acero inoxidable reforzado para mayor tensión.

3. En el momento del envío, declararemos el valor del producto como $ 35. Si se incurre en aranceles, debe pagarlos. Después de firmar, de acuerdo con la situación actual, proporcionar la certificación de impuestos aduaneros. Subvencionaremos los subsidios aduaneros de hasta $ 30.

4.KT-LCD3 Pantalla . Muestra el porcentaje de batería, velocidad, distancia, potencia, valor PAS y posibles códigos de error para una fácil solución de problemas. El paquete de la pantalla contiene un manual.

5. Ofrecemos una garantía de 12 meses para el motor. El período de garantía para todos los demás componentes es de 3 meses. Soy el fabricante de origen, si hay postventa, se comunicará directamente con la fábrica, es muy conveniente. Trabajamos duro para asegurarnos de que esté satisfecho con nuestros servicios y productos. READ Los 30 mejores Mantas Para Perros de 2021 - Revisión y guía

Kit de conversión para bicicleta eléctrica, motor eléctrico de 48 V, 1500 W + LCD + neumático Theebikemotor, color Rear Wheel, tamaño 26"/66 cm € 355.00 in stock 1 new from €355.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El kit incluye rueda motorizada, neumático, un controlador de onda sinusoidal de 45 A, PAS, palanca de freno, acelerador con bloqueo, pantalla LCD, paquete regulador, arnés y cambio de 6 o 7 velocidades (enviamos 6 velocidades si no se realiza una petición especial) para la rueda trasera.

Controlador de onda sinusoidal marca KT: más estable y eficiente, bajo consumo y larga vida útil; apto para función de crucero, apto para función regenerativa (carga la batería durante el frenado, por lo que se debe usar una pantalla LCD de la misma marca para activar esta función).

Velocidad máxima: 660 rpm, 60 km/h, va con rueda de 26 pulgadas; torque: 50 N/m.Espacio de engranaje frontal: 120 mm, espacio de engranaje trasero: 145 mm; la pantalla LCD muestra el nivel de energía de la batería, la hora, la velocidad, el kilometraje, el cambio. Sistema de asistencia de pedal (PAS) para disfrutar de ciclismo mientras montas la bicicleta eléctrica.

La pantalla LCD muestra el nivel de batería, la hora, la velocidad, el kilometraje y la marcha.

Sistema de asistencia de pedaleo (PAS).

Bafang 8fun - Motor eléctrico para acoplar a bicicleta, tracción central, 48 V, 750 W, 25 A, kit de conversión BBS02 € 425.00 in stock 1 new from €425.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potente motor de tracción central, 1200-1300 W (máx.) de potencia a 48 V, 750 W, 25 A, modelo BBS02B

Nuevo controlador mejorado BBS02B

Compatible con anclaje inferior de 68 mm.

Aceleración completa en modo PA "0".

Herramientas de instalación incluidas en el paquete.

GZFTM Motor eléctrico de bicicleta eléctrica de montaña de 1500 W 48 V € 206.58 in stock 2 new from €206.58 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product

RICETOO Kit de conversión de Bicicleta eléctrica 48V 1500W 20"24" 26"27.5" 28"29''700C Rueda Trasera de Cassette E-Bike Ciclismo Hub Motor con Pantalla KT-LCD8H (48V 1500W 29inch) € 322.80 in stock 1 new from €322.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Con este producto, puede convertir fácilmente bicicletas comunes en bicicletas eléctricas. Esto es cientos de libras más barato que comprar una bicicleta eléctrica nueva. No es necesario reemplazar su bicicleta, solo se necesita reemplazar una rueda. Solo una o dos horas requieren que una persona complete la modificación. ¡Le proporcionamos una bolsa de control gratis! Ponemos las instrucciones de instalación en el embalaje.

2.48V 1500W Potente motor sin engranajes sin escobillas con una velocidad máxima de 45 km / h. El tamaño abierto de la horquilla trasera es 135-142 mm. La velocidad del motor de 48V y 1500W es de 414-487 RPM, el torque es de 71-74.6 N.M. Esto le proporcionará un fuerte impulso hacia adelante. La capacidad de carga máxima de las bicicletas eléctricas es de 150-250 kg. Llantas de aleación de doble pared con radios de acero inoxidable reforzado para mayor tensión.

3. En el momento del envío, declararemos el valor del producto como $ 35. Si se incurre en aranceles, debe pagarlos. Después de firmar, de acuerdo con la situación actual, proporcionar la certificación de impuestos aduaneros. Subvencionaremos los subsidios aduaneros de hasta $ 30.

4. Pantalla a color KT-LCD8H. Muestra el porcentaje de batería, velocidad, distancia, potencia, valor PAS y posibles códigos de error para una fácil solución de problemas. El paquete de la pantalla contiene un manual.

5. Ofrecemos una garantía de 12 meses para el motor. El período de garantía para todos los demás componentes es de 3 meses. Soy el fabricante de origen, si hay postventa, se comunicará directamente con la fábrica, es muy conveniente. Trabajamos duro para asegurarnos de que esté satisfecho con nuestros servicios y productos.

RICETOO Kit de conversión de Bicicleta eléctrica 48V 1500W 20"24" 26"27.5" 28"29''700C Rueda Trasera de Cassette E-Bike Ciclismo Hub Motor con Pantalla KT-LCD3 (48V 1500W 20inch) € 297.66 in stock 1 new from €297.66 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Con este producto, puede convertir fácilmente bicicletas comunes en bicicletas eléctricas. Esto es cientos de libras más barato que comprar una bicicleta eléctrica nueva. No es necesario reemplazar su bicicleta, solo se necesita reemplazar una rueda. Solo una o dos horas requieren que una persona complete la modificación. ¡Le proporcionamos una bolsa de control gratis! Ponemos las instrucciones de instalación en el embalaje.

2.48V 1500W Potente motor sin engranajes sin escobillas con una velocidad máxima de 45 km / h. El tamaño abierto de la horquilla trasera es 135-142 mm. La velocidad del motor de 48V y 1500W es de 414-487 RPM, el torque es de 71-74.6 N.M. Esto le proporcionará un fuerte impulso hacia adelante. La capacidad de carga máxima de las bicicletas eléctricas es de 150-250 kg. Llantas de aleación de doble pared con radios de acero inoxidable reforzado para mayor tensión.

3. En el momento del envío, declararemos el valor del producto como $ 35. Si se incurre en aranceles, debe pagarlos. Después de firmar, de acuerdo con la situación actual, proporcionar la certificación de impuestos aduaneros. Subvencionaremos los subsidios aduaneros de hasta $ 30.

4.KT-LCD3 Pantalla . Muestra el porcentaje de batería, velocidad, distancia, potencia, valor PAS y posibles códigos de error para una fácil solución de problemas. El paquete de la pantalla contiene un manual.

5. Ofrecemos una garantía de 12 meses para el motor. El período de garantía para todos los demás componentes es de 3 meses. Soy el fabricante de origen, si hay postventa, se comunicará directamente con la fábrica, es muy conveniente. Trabajamos duro para asegurarnos de que esté satisfecho con nuestros servicios y productos.

CDSL Kit Conversión Bicicleta Eléctrica Kit De Motor Eléctrico De Aleación De Aluminio 48V 1500W 26x4.0 Pulgadas Motor De Conversión De Bicicleta Motor Kitrear Drive Flywheel 190mm € 520.70 in stock 1 new from €520.70 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta sensibilidad, fácil de instalar y operar, fácil de usar.

Un completo kit de conversión para e-bike, práctico y maravilloso.

Fabricación profesional, características estables y alta confiabilidad.

Hecho de material de aleación de aluminio de alta calidad, robusta, duradera y larga vida útil.

24 V 250 W Kit de Bicicleta ELÉCTRICA Kit DE CONVERSIÓN E-Bike Scooter ELÉCTRICO Bicicleta GNG Motor ELÉCTRICO (Montaje Lateral) € 94.11 in stock 2 new from €94.11 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features The install instruction : https://www.dropbox.com/sh/kol1inhyqqdv0f7/AAAtDtS7pLAFvCyIL8MGWAr5a?dl=0

RICETOO Kit de conversión de Bicicleta eléctrica 48V 1500W 20"24" 26"27.5" 28"29''700C Rueda Trasera de Cassette E-Bike Ciclismo Hub Motor con Pantalla KT-LCD7U (48V 1500W 29inch) € 301.98 in stock 1 new from €301.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Con este producto, puede convertir fácilmente bicicletas comunes en bicicletas e

2.48V 1500W Potente motor sin engranajes sin escobillas con una velocidad máxima de 45 km / h. El tamaño abierto de la horquilla trasera es 135-142 mm. La velocidad del motor de 48V y 1500W es de 414-487 RPM, el torque es de 71-74.6 N.M. Esto le proporcionará un fuerte impulso hacia adelante. La capacidad de carga máxima de las bicicletas eléctricas es de 150-250 kg. Llantas de aleación de doble pared con radios de acero inoxidable reforzado para mayor tensión.

3. En el momento del envío, declararemos el valor del producto como $ 35. Si se incurre en aranceles, debe pagarlos. Después de firmar, de acuerdo con la situación actual, proporcionar la certificación de impuestos aduaneros. Subvencionaremos los subsidios aduaneros de hasta $ 30.

4.KT-LCD7U Pantalla de visualización. Muestra el nivel de batería, el tiempo de conducción, la velocidad de conducción, la velocidad de conducción máxima y la velocidad promedio unidireccional, retroiluminación, PAS y visualización de código de falla, etc. Compatible con 24V / 36V / 48V, con enchufe USB e incluye manual de usuario.

5. Ofrecemos una garantía de 12 meses para el motor. El período de garantía para todos los demás componentes es de 3 meses. Soy el fabricante de origen, si hay postventa, se comunicará directamente con la fábrica, es muy conveniente. Trabajamos duro para asegurarnos de que esté satisfecho con nuestros servicios y productos.

Bafang Bicicleta eléctrica BBS02B 48V 750W Kit de conversión de Bicicleta de montaña con Motor Central Bicicleta de EBike con batería de 48V 13/16/17.5Ah Batería de Litio € 359.99 in stock 1 new from €359.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es

L-faster 24V36V250W Electric Conversion Kit for Common Bike Left Chain Drive Customized for Electric Geared Bicycle Derailleur (Twist Kit) € 112.99 in stock 2 new from €109.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features The install instruction video:https://youtu.be/2dDEep9pu2U

sheng milo Beach Bicicleta eléctrica 26 Pulgadas 1000W Crucero Todoterreno Carreras de montaña 21 velocidades 4.0 neumático Gordo Moto de Nieve Doble Amortiguador € 1,599.00 in stock 2 new from €750.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aspectos destacados: el cuadro y las ruedas están fabricados con una aleación de aluminio ligera y duradera. Los neumáticos anchos de 26 x 4.0 pulgadas aumentan la fricción en la carretera para una conducción más estable. La horquilla delantera tiene una gran resistencia y favorece la absorción de impactos. El cojín del asiento europeo es cómodo y acolchado. La batería de litio de 48 V * 12,8 Ah tarda de 5 a 7 horas en cargarse por completo y admite aproximadamente 900 ciclos de carga.

Aspectos destacados: neumático grueso de 26 * 4 pulgadas, neumático antideslizante de grado todoterreno, gránulos de rueda engrosados y agrandados, resistente al desgaste. La pantalla LCD resistente al agua puede mostrar la potencia, la velocidad actual y la información del ejercicio de nivel auxiliar actual. El cuadro está hecho de una resistente aleación de aluminio 6061 y la horquilla de suspensión total proporciona una amortiguación uniforme al conducir en terrenos irregulares.

Diseño de actualización: motor sin escobillas de 48V * 1000W, velocidad máxima de 42KM / h, rango de batería de litio de 48V * 12.8AH 80-100km (modo de asistencia de pedal) y 40-60km (modo eléctrico puro). Sistema de frenos y engranajes, un engranaje especial de 21 velocidades para mayor potencia, rango y adaptabilidad al terreno durante la escalada. Los frenos de disco delanteros y traseros aseguran un frenado fuerte y progresivo incluso en condiciones climáticas adversas.

3 tipos de modos de funcionamiento de conducción. Modo eléctrico puro: Gire la palanca del acelerador en los incrementos necesarios para impulsar el motor de la bicicleta. Modo asistido por motor: el motor le proporcionará una potencia moderada al pedalear la bicicleta, ahorrando hasta un 70% de energía durante el viaje. Modo manual: si quieres tener un mejor ejercicio, puedes pedalear directamente. Una variedad de opciones para brindarle una experiencia ciclista rica y colorida.

Garantía: motor, marco de un año de garantía, batería de seis meses de garantía, no use ningún problema. (Nota: para garantizar la calidad, consulte la marca "Sheng milo"). Si no comprende la instalación, comuníquese con nosotros y le enviaremos un video para guiarlo. No dude en ponerse en contacto con el equipo profesional de Shengmilo si tiene alguna pregunta sobre la preventa o la posventa.

X-go Batería Eléctrica para Bicicleta, Batería De Bicicletas Eléctrica Silver Fish (36V10Ah350W) € 209.99 in stock 1 new from €209.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Larga vida útil de la batería】 Utilizando una batería de iones de litio de alta calidad, combinada con el tablero de protección BMS de alta resistencia, la carga de la batería y el ciclo de descarga hasta 1000 veces, la vida útil de hasta 5 años, la carga completa normal de la batería tarda aproximadamente de 3 a 5 horas, distancia de línea de conducción de hasta 30 kilómetros, batería para motor de 200-350W

【Fácil de usar design】Diseño moderno la batería se puede levantar, fácil de instalar y desmontar. La pantalla precisa de la batería le brinda una comprensión más clara de la energía restante de la batería, evite que se apague la batería mientras conduce, y la batería tiene una protección impermeable y contra la arena, no tiene que preocuparse por conducir

【Protección del medio ambiente y de seguridad】 El núcleo de la batería utiliza materiales de protección del medio ambiente de iones de litio, que no solo tienen un rendimiento estable de la batería, sino también una sobretensión integrada, sobrecorriente, sobrecarga, protección contra cortocircuitos y protección de la temperatura, para que su seguridad no Amenaza, y una batería bien diseñada. Dispositivo antirrobo para protegerte de la batería perdida.

【Alta eficiencia de descarga】 La batería puede funcionar a una temperatura de -20 ~ 60 ° C, y la eficiencia de descarga puede alcanzar el 95%. Hacer un uso completo de la batería, y la distancia de conducción es más larga. Cuando no se usa la batería, la tasa de autodescarga no excede el 3%. Puede ahorrar energía de la batería.

【Servicio postventa】 La garantía de la batería es de 12 meses. Nuestros productos se envían directamente desde el almacén de Europa. Nota: Debido a la compra incorrecta en lugar de problemas de calidad del producto (ver los parámetros, dimensiones, etc. incorrectos que no satisfacen sus necesidades, en realidad se indica en nuestro página), debe devolver o cambiar los productos, y correrá con los gastos de envío usted mismo. Cualquier pregunta, contáctenos por correo electrónico. READ Los 30 mejores Regalos Para San Valentin de 2021 - Revisión y guía

RICETOO Kit de conversación de Bicicleta eléctrica 1500W Rueda de Motor de Cubo 48V con KT LED900S Motor de Rueda de Casete Trasero Kit de conversación de Bicicleta eléctrica E (48V 1500W 27.5inch) € 280.95 in stock 1 new from €280.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.Con este producto, puede convertir fácilmente bicicletas comunes en bicicletas eléctricas. Esto es cientos de libras más barato que comprar una bicicleta eléctrica nueva. No es necesario reemplazar la bicicleta, solo se necesita reemplazar una rueda. Solo toma de 1 a 2 horas para que una persona complete la modificación. ¡Le proporcionamos una bolsa de control gratis! Colocamos las instrucciones de instalación en el embalaje.

2.48V 1500W Potente motor sin engranajes sin escobillas con una velocidad máxima de 45 km / h. El tamaño abierto de la horquilla trasera es de 135-142 mm. La velocidad del motor de 48V 1500W es de 414-487 RPM, el par es de 71-74.6 N.M. Esto le proporcionará un fuerte impulso hacia adelante.La capacidad de carga máxima de las bicicletas eléctricas es de 150-250 kg. Llantas de aleación de doble pared con radios de acero inoxidable reforzado para mayor tensión.

3. En el momento del envío, declararemos el valor del producto como $ 35. Si se incurre en tarifas, debe pagarlas. Después de firmar, de acuerdo con la situación real, proporcionar la certificación fiscal de aduanas. Subvencionaremos subsidios aduaneros de hasta $ 30.

4.KT-LED900S Hecho de plástico de alta calidad, alta resistencia y resistencia a la abrasión, duradero. Barra luminosa de 19 LED para indicación de velocidad, con función de aceleración de 6 km / h / indicación de subtensión. Cuatro indicadores de volumen electrónicos inteligentes / transmisión de asistencia de par de imitación de cinco velocidades. Con función de control de interruptor de faro, conveniente y práctico. Se incluye un manual de instrucciones con el paquete de la pantalla.

5. Ofrecemos una garantía de 12 meses para el motor. El período de garantía para todos los demás componentes es de 3 meses. Soy el fabricante de origen, si hay postventa, se comunicará directamente con la fábrica, es muy conveniente. Trabajamos arduamente para asegurarnos de que esté satisfecho con nuestros servicios y productos.

Ambienceo 80cc 2 Tiempos Ciclo de Pedal Gasolina Gas Motor Kit de conversión de Bicicleta para Bicicleta motorizada Plata € 96.99 in stock 1 new from €96.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Viene con todo el hardware necesario para una fácil instalación

Excelente consumo de combustible, solo consume 2,5 litros de combustible por cada 100 km

Su motor tratado térmicamente y el tanque de gas recubierto de energía son antioxidantes para una larga vida útil

Apto para la mayoría de bicicletas tipo 26 "y 28", como bicicletas de montaña, bicicletas de carretera, cruceros, helicópteros

Este kit de motor de 80cc es perfecto para actualizar la bicicleta normal a una bicicleta motorizada, puedes disfrutar de conducir a una velocidad más rápida, que puede alcanzar los 38 km / h tan rápido como una motocicleta o un scooter.

Dioche Kit de Controlador de Motor, 36V / 48V 1500W Kit de Panel LCD Sin Escobillas EléCtrico para la Bicicleta Eléctrica E-Bike Scooter € 148.49 in stock 2 new from €148.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Buena disipación de calor】 La carcasa del controlador está hecha de carcasa de aluminio con diseño de ranura que garantiza una buena disipación de calor y una capacidad de resistencia a altas temperaturas, lo que proporciona una mejor protección para el circuito interno, evitando la sobrecarga térmica

【Speed ​​Velocidad constante y control sensible】 Este elemento es un controlador de motor sin escobillas, puede proporcionar una velocidad constante y un control sensible de los frenos y los cambios de dirección

【Mal funcionamiento bajo】 Los cables y las interfaces tienen un buen contacto y garantizan un mal funcionamiento bajo para un uso prolongado. Controlador de motor sin escobillas accesorio perfecto para bicicleta eléctrica, scooter, etc. Trayendo una experiencia de conducción más cómoda.

【Multifunción】 Controlador de velocidad del motor equipado con panel LCD, y admite múltiples funciones de configuración, como la visualización de la velocidad de conducción, el estado de la batería, el ajuste de asistencia de energía y más

【Garantía de 30 días】 Nuestro producto con garantía de 30 días, si tiene algún problema con este producto, puede contactarnos, cambiaremos o reembolsaremos por cualquier motivo.

CRMY Kit De Bicicleta Eléctrica 48V 500W 20"/24"/26"/27.5"/ 28"/ 29"/700C Kit De Conversión De Motor De Bicicleta Eléctrica De Rueda Trasera Buje De Bicicleta Eléctrica con Pantalla LCD8S € 390.99 in stock 1 new from €390.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil de instalar, puede convertir fácilmente bicicletas normales en bicicletas eléctricas. Esto es cientos de libras más barato que comprar una bicicleta eléctrica nueva. Solo se necesitan entre 1 y 2 horas para que una persona complete la modificación. ¡Le proporcionamos un paquete de controlador gratis! Colocamos las instrucciones de instalación en el embalaje.

El kit completo de bicicleta eléctrica incluye casi todo lo necesario para convertir su bicicleta estándar en una bicicleta eléctrica, incluido motor, PAS, pantalla LCD, rueda, freno, acelerador, etc.

La capacidad de carga máxima de las bicicletas eléctricas es de 150-250 kg. Llantas de aleación de doble pared con radios reforzados de acero inoxidable para una tensión adicional. 48 V 500 W Potente motor de engranajes sin escobillas con velocidad máxima de 32 km / h. El tamaño abierto de la horquilla de rotación trasera es de 135-142 mm.

Pantalla LCD7: ofrece porcentaje de batería, velocidad, distancia de viaje total y única, potencia, niveles de PAS y posibles códigos de error para una resolución de problemas más sencilla. ¡Le brinda una experiencia de conducción más cómoda y de alta gama!

Trabajamos duro para asegurarnos de que esté satisfecho con nuestros servicios y productos.

