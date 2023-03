Inicio » Varios Los 30 mejores Kit Acrilico Uñas de 2023 – Revisión y guía Varios Los 30 mejores Kit Acrilico Uñas de 2023 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Kit Acrilico Uñas veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Kit Acrilico Uñas disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Kit Acrilico Uñas ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Kit Acrilico Uñas pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Yokilly Polvo Acrilico Para Uñas,Polvos Acrilicos Para Uñas Set Con Blanco Rosa Y Transparente,Kit Profesional De Uñas Acrílicas Con 5 Pinceles Acrílicos,Primer € 22.99

Amazon.es Features [Conjunto De Uñas De Acrílico] Este conjunto de uñas de acrílico está equipado con 30 G de polvo de acrílico rosa, blanco y transparente, 5 cepillos de uñas de acrílico, 100 plantillas de uñas, 5 limas de uñas y vasos. El kit de uñas acrílicas cuenta con todas las herramientas necesarias para el diseño artístico de las uñas de bricolaje. Le ayuda a completar las uñas de manera fácil, rápida y duradera.

[No Amarillenta & No Necesita Solidificarse] La funda de uñas en polvo acrílica está hecha de una fórmula saludable de alta calidad, sin burbujas, capaz de nivelarse y adherirse a las uñas naturales, proporcionando un control increíble, sin imprimación, formando una capa protectora dura en la superficie de las uñas para garantizar un color claro y evitar amarillentas o oscuras.

[Fácil De Aplicar,Duradero] Aplicar sobre las uñas reales con un cepillo de uñas acrílicas. Los colores se mantienen brillantes durante semanas. Puedes usar este traje de polvo acrílico para uñas francesas de bricolaje, uñas acrílicas, tallas de uñas, extensión de uñas, gel adhesivo y decoración de uñas, etc.

[No Tóxico,No Hay Necesidad De Solidificar] el traje de polvo de ácido acrílico no es tóxico y no es perjudicial para las uñas. No se necesitan lámparas de uñas para curarse. Es una mejor manera de hacer que tus uñas sean más rápidas y seguras, tengan un olor bajo, cumplan con los requisitos de la FDA y no contengan MMA (se recomienda usar este producto en ambientes ventilados para reducir el olor)

[Maravillosos Regalos Y Servicios] El traje de polvo acrílico es ideal para regalos de cumpleaños, vacaciones, aniversarios, navidad, San Valentín y día de la madre. Si tiene alguna pregunta sobre este kit de uñas acrílicas, Póngase en contacto con nosotros en cualquier momento y haremos todo lo posible para ayudarlo a resolver el problema. ¡¡ le animamos a compartir sus imágenes creativas de uñas!

SPTHTHHPY Colección Pintauñas Semipermanente Lámpara LED de 48W + kit uñas acrilicas de 90ML y Set de Polvos +Kit Uñas Semipermanentes en 6 Colores +2 Bases y Top Coat,kit completo para principiantes € 43.99

Amazon.es Features 【Kit de Todo en Uno】: SPTHTHHPY le ofrece el kit de uñas acrílicas perfecto para principiantes para conseguir unas manos y pies bonitos. Contiene 1 lámpara de uñas UV de 48 vatios, más de 25 accesorios importantes para el modelado de sus uñas, incluyendo 6 esmaltes de uñas UV de diferentes colores, un 2 base / top coat ultra brillante, un set de uñas acrílicas de 3 colores (90ml), diferentes limas de uñas y mucho más.

【48W Lámpara de Uñas】: la nueva tecnología de doble longitud de onda de 48 LED combina las ventajas de la lámpara LED UV con las de las uñas, 3 modos de temporización del secador de uñas led uv-30s/60s/90s, el sensor de la lámpara UV del secador de uñas detecta el movimiento.La lámpara de uñas LED con pantalla LCD muestra automáticamente el tiempo de uso y se detiene cuando se retira la mano.

【POLVO ACRÍLICO PROFESIONAL】: El polvo acrílico SPTHHPY está hecho con una fórmula especial y capacidades de fabricación avanzadas; Proporciona una consistencia impecable, una adhesión superior, una autonivelación suave y una aplicación sin burbujas, al tiempo que ofrece una resistencia y durabilidad excepcionales, con una duración aproximada de 3 semanas sin curar.

【ACRÍLICO LÍQUIDO NO AMARILLO Y LISO】: El monómero acrílico líquido de SPTHHPY está formulado con estabilizadores UV para garantizar la claridad del color y evitar el amarilleo o la falta de brillo. Puede garantizar la mejor adhesión a la placa de la uña natural y proporciona un brillo impecable. Es menos oloroso que otras marcas, se recomienda utilizar el líquido monómero en un lugar ventilado.

【PROFESIONAL EN CASA】: Con el kit de inicio, SPTHTHHPY permite a cada uno de ustedes tener una manicura y pedicura profesional digna de un salón de belleza. Tanto si eres principiante como aficionado, el kit contiene todo lo que necesitas para aplicar y retirar tus esmaltes semipermanentes de forma rápida y sencilla. Además, este kit incluye accesorios para el arte de las uñas para expresar tu creatividad.

BORN PRETTY Polvos Acrílicos para Uñas Set, 90ml Acrilico uñas Polvo 3 colores Blanco Rosa Polvo Acrilico con Líquido Acrílico para uñas 60ml, 5 Pinceles Acrílicos para Principiantes y Expertos € 22.99

Amazon.es Features [Acrilico para Uñas Polvo y Líquido Kit]: Obtendrás tres tipos 30ML de acrilico polvo para uñas para elegir (potencia acrílica transparente, potencia acrílica rosa y potencia acrílica blanca), líquido acrílico de 60 ml, pinceles acrílicos de 5 piezas, forma de uñas de 40 piezas, lima de uñas de 1 pieza y cuenco de 1 pieza

[Profesional Acrilico Polvo para Uñas]: Born Pretty acrilico polvo para uñas está hecho de fórmula especial y habilidad de fabricación avanzada; Proporciona una consistencia impecable, una adhesión superior, una aplicación suave autonivelante y sin burbujas, al tiempo que brinda una resistencia y durabilidad excepcionales, dura aproximadamente 3 semanas sin curar

[Liquido Acrilico Monomero que no amarillea y de poco olor]: Born Pretty liquido acrilico monomero está formulado con estabilizadores UV para asegurar la claridad del color y prevenir el amarilleo o el opacamiento, puede asegurar la mejor adherencia a la placa de la uña natural y asegura un brillo impecable; Tiene un olor más bajo que el de otras marcas, se recomienda usar el líquido monómero en un lugar ventilado

[Tiempo de secado medio]: El tiempo de secado de este líquido acrilico para uñas monomero es de 3-5 minutos; Tiempo suficiente para permitirle hacer extensiones de uñas, superposiciones o esculpir con polvo acrílico (no incluido) antes de que se endurezca; Kit de uñas acrílicas que se adapta tanto a expertos en uñas como a estudiantes de arte de uñas

[Cuidado del cepillo]: después de cada uso, asegúrese de limpiar el cepillo con monómero acrílico para evitar que el polvo acrílico en el cepillo se aglutine, o será difícil de limpiar porque el polvo acrílico se aglutina rápidamente en poco tiempo y el líquido cristalino residual del cepillo debe rasparse de la pared de la copa de cristal, no lo frote con algodón para secarlo

SPTHTHHPY Coleção Pinta-unhas semipermanente,lâmpada LED de 48 W, kit de unhas acrílicas de 90 ml+Torno para Uñas,conjunto de pós, kit de unhas semipermanentes, em 6+2cores, completo para iniciantes € 53.99

Amazon.es Features 【Kit Todo en Uno】: SPTHTHHPY Kit de manicura completo con lámpara LED UV de 48W, 6+2 colores de esmalte de uñas semipermanente, base y top coat, disolventes y otros accesorios + un set de polvo acrílico y de líquido 90ML (Se incluye un cortaúñas eléctrico adicional en el juego)

【48W Lámpara de Uñas】: la nueva tecnología de doble longitud de onda de 48 LED combina las ventajas de la lámpara LED UV con las de las uñas, 3 modos de temporización del secador de uñas led uv-30s/60s/90s, el sensor de la lámpara UV del secador de uñas detecta el movimiento.La lámpara de uñas LED con pantalla LCD muestra automáticamente el tiempo de uso y se detiene cuando se retira la mano.

【 20000 RPM Lima de uñas eléctrica】 El potente motor de la torno para Uñas SPTHTHHPY puede alcanzar la velocidad máxima en 2S, y el dispositivo giratorio en el cable de alimentación le permite ajustar libremente la velocidad en el rango de 0-20000 RPM. incluye 5 brocas de vástago diferentes,Juego de limas de uñas de 4 piezas, 6 bandas de lijado Puede usarse para manicura, pedicura, pulido para eliminar el exceso de cutícula o manicura de mascotas.

【ACRÍLICO LÍQUIDO + POLVO ACRÍLICO】: El monómero acrílico líquido de SPTHHPY está formulado con estabilizadores UV para garantizar la claridad del color y evitar el amarilleo o la falta de brillo. El polvo acrílico proporciona una consistencia impecable, una adhesión superior, una autonivelación suave y una aplicación sin burbujas, al tiempo que ofrece una resistencia y durabilidad excepcionales, con una duración aproximada de 3 semanas sin curar.

【100% servicio con una sonrisa】:Inevitablemente habrá algunos accidentes durante el proceso de transporte. Si hay algún problema con el producto o falta de producto después de recibir el paquete, comuníquese con el servicio al cliente de SPTHTHHPY a tiempo.Polvos Acrílicos para Uñas set están certificados por FDA, CE, MSDS. Es menos oloroso que otras marcas, se recomienda usar el monómero líquido en un lugar ventilado. READ Los 30 mejores Microondas Sin Grill de 2023 - Revisión y guía

Polvos Acrílicos para Uñas set,SPTHTHHPY Gel para Uñas Acrilico para Uñas ,Adecuado para Principiantes y Expertos,4 Color(Polvere Trasparente, Rosa, Bianco,Rosa desnudo)No se Requiere Lámpara UV € 23.99

Amazon.es Features 【Juego de polvo y líquido acrílico perfecto 14 en 1】: el juego de polvo y líquido acrílico contiene 4 x 20 g de polvo acrílico (rosa, blanco, transparente, rosa desnudo), 1 x 75 ml de líquido acrílico, 1 x 10 ml de pegamento 1, 1 tazón de vidrio transparente , 5 * Cepillo de uñas acrílico, 20 piezas para extensión de uñas, 2 * Lima de uñas.

【No se necesita lámpara de uñas】: polvos líquido acrílicos para uñas set no requiere una lámpara de uñas para curar, lo que puede prevenir daños en la piel. El kit de uñas acrílicas es maravilloso para hacer uñas francesas, uñas acrílicas, flores talladas, extensiones de uñas, decoración de uñas. El juego de uñas acrílicas se puede utilizar para uñas naturales, uñas postizas, uñas acrílicas y uñas francesas.

【Aplicación del kit de uñas acrílicas】: el líquido para uñas de monómero acrílico pertenece al líquido acrílico de secado rápido EMA. Tarda unos 3-5 minutos en secarse. Monómero acrílico líquido Sumerja un poco de polvo acrílico en el vaso de precipitados de vidrio con una brocha para uñas acrílica. Sumerja un poco de polvo acrílico en el líquido para polvo acrílico para uñas y aplique el polvo acrílico en las uñas

【Monómero acrílico líquido EMA】: El monómero acrílico líquido superior que no amarillea está formulado con estabilizadores UV para garantizar la claridad del color y evitar el amarilleo o el deslustre. Puede asegurar la mejor adhesión a la placa de la uña natural y asegura un brillo impecable sin la necesidad de una imprimación.

【Servicio al cliente】: Si tiene algún problema con nuestro juego de polvo y líquido acrílico, comuníquese con nosotros a través del Centro de mensajes de Amazon. Nos comunicaremos con usted en un plazo de 24 horas. Recibirá un reembolso completo por el problema de calidad dentro de los 90 días.

Juego de Extensión de uñas, Eleanore's Diary Arte de uñas de 3 Colores Profesional, con Cepillo de Uñas de Líquido/Formas de uñas/Capa Base/Superior/Lima de Uñas, Regalos para damas € 21.99

Amazon.es Features 【SET DE REGALO】 Este kit de uñas de acrílico incluye 【3 x 20 g de polvo acrílico (rosa natural, blanco transparente y brillante), 1 x 60 ml de monómero líquido acrílico, 1 plato de vidrio transparente, 150 piezas de extensión de uñas, 1 capa base. , 1 * Top Coat, 3 * Cepillo de uñas de acrílico y 2 * Lima de uñas】 El kit de uñas de acrílico tiene todas las herramientas que necesita para hacer un diseño de uñas de bricolaje fácil, rápido, duradero y profesional.

【No se requiere curado】: Nail System no requiere una lámpara UV para curar, lo que puede evitar que la piel se vuelva negra y que la piel se dañe con algunas lámparas UV. Es una mejor manera de hacer que tu arte de uñas sea más rápido y fácil.

【Aplicación del kit de uñas】: El líquido para uñas tarda entre 3 y 5 minutos en secarse. El líquido para uñas sumerge un poco de polvo para uñas en el vaso de precipitados con un cepillo para uñas. Sumerge un poco de polvo para uñas en el líquido para uñas y aplícalo en las uñas.

【FÁCIL DE USAR】: nuestro polvo de uñas le brinda una consistencia impecable y una excelente adherencia. Es maravilloso hacer uñas francesas, tallar uñas, extensiones de uñas, gel de pegamento y decoración de uñas.

【Servicio de Satisfacción 100%】: Si recibe un producto dañado o tiene otros problemas, contáctenos activamente y lo resolveremos de inmediato.

Polvos Acrílicos para Uñas set Colección,SPTHTHHPY Gel para Uñas Acrilico para Uñas ,Adecuado para Principiantes y Expertos,3 Color(Polvere Trasparente, Rosa, Bianco)No se Requiere Lámpara UV € 18.99

Amazon.es Features 【Kit profesional de uñas acrílicas】: Este kit de uñas acrílicas viene con polvo de uñas acrílicas, monómero líquido y cepillo de uñas acrílicas de aspecto natural para sus uñas acrílicas en este kit de uñas

【Polvo acrílico y kit líquido】: en este kit de uñas acrílicas, puede elegir entre tres tipos de polvos acrílicos para uñas (polvo acrílico rosa, polvo acrílico blanco, polvo acrílico transparente) y monómero acrílico líquido

【Aplicación del kit de uñas acrílicas】: El líquido acrílico monomérico para uñas pertenece al líquido acrílico EMA de secado rápido. Tarda unos 3-5 minutos en secarse. Monómero líquido acrílico Sumerja un poco de polvo acrílico en el vaso de precipitados de vidrio utilizando un pincel para uñas acrílicas. Sumerja un poco de polvo acrílico en el líquido de polvo para uñas acrílicas y aplique el polvo acrílico a sus uñas

【Monómero acrílico líquido EMA】: el monómero acrílico líquido no amarillento y superior está formulado con estabilizadores UV para garantizar la claridad del color y evitar el amarillamiento o el embotamiento. Puede garantizar la mejor adhesión a la placa de la uña natural y proporciona un brillo impecable sin necesidad de imprimación

【Servicio de atención al cliente】: si tiene algún problema con nuestras diademas, sólo tiene que ponerse en contacto con nosotros a través del Centro de Mensajes de Amazon. Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas. En un plazo de 90 días, obtendrá un reembolso completo por el problema de calidad

Kit Uñas de Gel, MYSWEETY Uñas Acrilicas Kit Completo con 6 Poligel, 6 Pintauñas Semipermanentes, Base Coat y Top Coat Semipermanente, Decoracion Uñas y Kit de Manicura € 49.99

Amazon.es Features 【Kit Uñas de Gel】El paquete incluye 6 pintauñas uñas semipermanentes de 8 ml, 6 polygel de 15 ml, 1 lámpara UV de 48W, 1 solución deslizante de 30 ml, 1 top coat, 1 mate top coat, 1 base coat, 1kit decoracion uñas y kit de manicura

【La Lámpara UV de 48W Se Seca Muy Rápido】La lámpara de uñas es un sensor inteligente. Cuando pones tu mano en él, se encenderá automáticamente, lo cual es muy conveniente. Equipado con 30 perlas de lámpara LED de larga duración al mismo tiempo, las uñas recubiertas de esmalte de uñas se pueden secar rápidamente y el tiempo de curado se reduce en un 80 %.La lámpara UV de 48 W recomienda un tiempo de curado de 30 a 60 segundos

【Fácil de construir】Se seca muy rápido, el tiempo de curado de la lámpara LED es de 30-60 s y la lámpara UV es de 2 minutos. Es más fuerte, más flexible, más fácil. Es más liviano que el gel acrílico o UV, cuando se hacen las uñas, parece que no llevas nada en las uñas. Hace que tus uñas se vean naturales, con bastante largo y pulcro

【Consejos tibios】La solución de deslizamiento o el 70% (o más) de alcohol líquido puede ayudar a aplicar suavemente el poligel en el molde de la uña, pero no sumergirlo demasiado. Si el cepillo está demasiado mojado, sería difícil formar el gel ya que hay demasiado líquido mezclado en el gel para uñas

【Perfecto para Beautiful Lady】Con este kit de gel de extensión de uñas todo en uno, ahorre tiempo y dinero para el salón de uñas, y puede crear varias uñas de extensión adornadas y hermosas u otros diseños de arte de uñas. Solo trae tu salón de uñas a casa

Polvos Acrílicos para Uñas set,SPTHTHHPY 120ML Gel para Uñas Acrilico para Uñas ,Adecuado para Principiantes y Expertos,3 Color(Polvere Trasparente, Rosa, Bianco)No se Requiere Lámpara UV € 27.99

Amazon.es Features 【Juego de polvo y líquido acrílico perfecto (14 en 1)】: El juego de polvo y líquido acrílico contiene 3 x 30 g de polvo acrílico (rosa, blanco, transparente), 1 x 120 ml de líquido acrílico, 1 x tazón de vidrio transparente, 5 x Cepillo de uñas acrílico, 20 piezas para extensión de uñas, 3 * lima de uñas

【No se necesita lámpara de uñas y es fácil de usar】: El sistema de uñas de polvo acrílico no requiere una lámpara de uñas para curar, lo que puede prevenir daños en la piel. El kit de uñas acrílicas es maravilloso para hacer uñas francesas, uñas acrílicas, flores talladas, extensiones de uñas, decoración de uñas. El juego de uñas acrílicas se puede utilizar para uñas naturales, uñas postizas, puntas de uñas de media cubierta.

【Cómo usar el kit de uñas acrílicas】: El líquido acrílico monómero para uñas es parte del líquido acrílico de secado rápido EMA. Tarda entre 3 y 5 minutos en secarse. Monómero acrílico líquido Con un pincel acrílico para uñas, sumerja un poco de polvo acrílico en los vasos de vidrio. Sumerja un poco de polvo acrílico en el líquido de polvo acrílico para uñas y aplique el polvo acrílico en las uñas para

【Monómero acrílico líquido EMA】: El monómero acrílico líquido superior y que no amarillea está formulado con estabilizadores UV para garantizar la claridad del color y evitar el amarilleo o el deslustre. Puede asegurar la mejor adhesión a la placa de la uña natural y asegura un brillo impecable sin la necesidad de una imprimación.

【Servicio al cliente】: Si tiene algún problema con nuestro juego de líquidos y polvos acrílicos, comuníquese con nosotros a través del Centro de mensajes de Amazon. Nos comunicaremos con usted en un plazo de 24 horas. Recibirá un reembolso completo por el problema de calidad dentro de los 90 días.

TopDirect Uñas de Gel Kit Completo, Set de Uñas 48W UV Lámpara con 8 Colore Gel de Extensión + 4 Colore Esmaltes Semipermanentes de Uñas + 100 Uñas Postizas + Base Top Coat, Uñas Acrilicas Manicura € 52.99

Amazon.es Features Uñas Semipermanentes Kit Completo: Contiene 8 x 15 ml extensiones de uñas , 4 x 8 ml semipermanente para uñas, 1 x 48 W lámpara UV, 1 x 12ml top coat, 1 x 12 ml base coat, 1x 12 ml gel adhesivo, 1 x 30 ml Solución deslizante, 100 formas duales de uñas, 1 juego de herramientas de manicura. Kit de uñas para principiantes que hará que la decoración de uñas sea fácil y divertida.

Lámpara de uñas de 24W/48W: Puede cambiar entre 24 W y 48 W en 2 modos. Diseño automático de inducción de infrarrojos, entrega, luz encendida; Mano fuera, luces apagadas. Enchufe de la UE y 3 configuraciones de temporizador 5/30/60 s. Perlas de luz LED de larga duración, curan todo tipo de esmalte de uñas en gel, gel LED, gel UV, gel de construcción, gel de escultura, etc.

Múltiples Efectos de Eecoración: Incluye 3 tipos de gel de extensión (monocromo, color gelatina, purpurina) y 2 tipos de gel de esmalte de uñas (color gelatina y purpurina), posibles para varias formas de decoración, como cambio gradual, cambio puro a purpurina, la gelatina se superpone al brillo, o agrega algunos diamantes de imitación para tener tus uñas únicas.

Natural y Duradero: Fabricado con ingredientes no tóxicos, sin olor fuerte ni adhesivos para evitar daños en las uñas. Con la preparación adecuada de pintauñas gel (limado, pulido y limpieza), el set uñas dura de 3 a 4 semanas. Incluso en casa, el kit uñas de gel podría brindarle un resultado de salón profesional y perfecto.

Gran Regalo para Principiantes y Amantes de las Uñas: su madre, hija, hermanas y novias estarán muy felices cuando reciban el kit manicura semipermanente con un paquete exquisito para Navidad, Día de San Valentín, cumpleaños, Día de la Madre y aniversario.

4.23oz Acrílico para uñas polvo y líquidos de 150ml, kit uñas acrilicas para tallar y extensiones de uñas, polvo acrilico para uñas profesional rosa, Juego de uñas acrílicas para uñas acrílicas € 19.99

Amazon.es Features kit uñas acrilicas: el paquete contiene una botella con 150 ml de líquido de cristal, una lata con polvo acrílico de 4.23 oz, vidrio, tiras de lijado, almohadillas para uñas y un cepillo para uñas listo para usar y muy práctico. El rico contenido del paquete puede crear un fantástico efecto de cristal.

acrilico para uñas polvo y líquido: puedes crear una capa protectora para fortalecer las tuyas naturales y hacerlas fuertes. Decoración de uñas, según su gusto, cree varios hermosos diseños de uñas en la uña, puede crear una capa protectora para fortalecer su propio natural y hacerlo fuerte. Decoración de uñas, según su gusto, cree varios hermosos diseños de uñas en la uña.

No requiere lámpara. kit acrilico uñas: se seca sin lámpara y es increíblemente rápido, que es aproximadamente un 30% menos que el tiempo que tarda el acrílico. Perfecto para principiantes y salones profesionales, para que pueda obtener una manicura con calidad de salón en casa. Consejos: si usa una capa base y una capa superior, se necesita la lámpara UV.

Haz tu uña acrílica con liquido acrilico: duradera y brillante, hace que tus dedos sean más atractivos y no daña los lechos ungueales. Cuando se usan correctamente, permanecerán durante mucho tiempo sin caer. Se puede realizar con efecto espejo o efecto inmersión como más te guste.

Útil kit profesional uñas acrilicas: adecuado para uso profesional o doméstico. El mejor producto de bricolaje para los amantes del arte de las uñas, técnicos de salones de uñas. Después de sumergir la uña en el polvo de inmersión, cepille el exceso de polvo con un cepillo.

COSCELIA Kit Uñas Acrilicas Completo Kit de Decoración de Uñas Acrilicas Uñas de Porcelana Blanco Rosa Transparente € 12.99

Amazon.es Features 3 pcs diferentes colores en polvo y 30ml líquido, decoración de uñas y herramientas de manicura para crear un efecto de cristal fantástico. Crea uñas hermosas para puntas de uñas brillantes y duraderas.

Vierta líquido acrílico en el copa de vidrio, use un lápiz para uñas para aplicar un poco de polvo y luego aplique el líquido. Luego aplíquelos sobre su uña o uñas postizas.

Podrían usarse en uñas naturales y postizas para hacer decoraciones de uñas 3D o mezclarse con brillos o superponerse con escamas de concha / ópalo para obtener resultados sobresalientes.

Aplicación fácil para extender tus uñas. Hace que sus manos sean más atractivas y se puede usar en uñas naturales y uñas postizas. Es fácil de agarrar la forma de la carvación con una operación simple.

Creación de uñas hermosas para puntas de uñas brillantes y duraderas, adecuadas para uso profesional o uso doméstico.

COSCELIA Kit para Uñas Acrilicas Completo Decoración Uñas Acrilicas Porcelana para Uñas Kit Blanco Rosa Transparente € 9.99

Amazon.es Features Paquete incluido: polvo de 3 colores, líquido 30 ml, copa de vidrio, pincel de uñas.

Usar: Vierta líquido en la copa, use un lápiz para uñas para aplicar un poco de polvo y luego aplique el líquido. Luego aplíquelos sobre su uña o uñas postizas.

Es fácil de operar; Puedes crear uñas acrílicas por tu cuenta en casa con este kit. Creando uñas hermosas para puntas de uñas brillantes y duraderas.

Paquete combinado de gran valor para cualquier artista de uñas para comenzar a hacer uñas de acrílico en casa o dentro de un estudio / salón.

Regalo maravilloso para su esposa, novia, madre o hermanas, y excelente para bodas / hogar / fiestas/ etc. READ Los 30 mejores Accesorios Para Acuarios de 2023 - Revisión y guía

BORN PRETTY Polvos Acrílicos para Uñas Set, 60ml Acrilico uñas Polvo 6 colores Blanco Rosa Oro Plata Glitter con Líquido Acrílico para uñas 60ml, 5 Pinceles Acrílicos, Deshidratador y Primer para Uñas € 29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Acrilico para Uñas Polvo y Líquido Kit]: Obtendrás 6 tipos 10ML de acrilico polvo para uñas para elegir (potencia acrílica transparente, potencia acrílica rosa y potencia acrílica blanca, desnudo, Oro Plata glitter), líquido acrílico de 60 ml, pinceles acrílicos de 5 piezas, forma de uñas de 40 piezas, lima de uñas de 1 pieza y cuenco de 1 pieza, Deshidratador y Primer para Uñas, 20 puntas de uñas postizas, 1 pegamento de uñas.

[Nueva versión mejorada]: Born Pretty acrilico polvo para uñas 6 colores de polvo de cristal pueden cambiar una variedad de efectos de arte de uñas, agregando lentejuelas doradas y plateadas para que sea más brillante, con uñas, Deshidratador y Primer para Uñas, una adhesión superior, una aplicación suave autonivelante y sin burbujas, al tiempo que brinda una resistencia y durabilidad excepcionales, dura aproximadamente 3 semanas sin curar, puedes hacer fácilmente la manicura en casa.

[Liquido Acrilico Monomero que no amarillea y de poco olor]: Born Pretty liquido acrilico monomero está formulado con estabilizadores UV para asegurar la claridad del color y prevenir el amarilleo o el opacamiento, puede asegurar la mejor adherencia a la placa de la uña natural y asegura un brillo impecable; Tiene un olor más bajo que el de otras marcas, se recomienda usar el líquido monómero en un lugar ventilado

[Tiempo de secado medio]: El tiempo de secado de este líquido acrilico para uñas monomero es de 3-5 minutos; Tiempo suficiente para permitirle hacer extensiones de uñas, superposiciones o esculpir con polvo acrílico (no incluido) antes de que se endurezca; Kit de uñas acrílicas que se adapta tanto a expertos en uñas como a estudiantes de arte de uñas

[Cuidado del cepillo]: después de cada uso, asegúrese de limpiar el cepillo con monómero acrílico para evitar que el polvo acrílico en el cepillo se aglutine, o será difícil de limpiar porque el polvo acrílico se aglutina rápidamente en poco tiempo y el líquido cristalino residual del cepillo debe rasparse de la pared de la copa de cristal, no lo frote con algodón para secarlo

Polvos Acrílicos para Uñas set Colección,SPTHTHHPY Gel para Uñas Acrilico para Uñas ,Adecuado para Principiantes y Expertos,3 Color(Polvore Trasparente, Rosa, Bianco)No se Requiere Lámpara UV € 28.99

Amazon.es Features 【Juego de polvo y líquido acrílico perfecto 20 en 1】: el juego de polvo y líquido acrílico contiene 3 * 30 g de polvo acrílico (rosa, blanco, semitransparente), 1 * 120 ml de líquido acrílico, 1 * 10 ml de pegamento 1, 12 * Polvo acrílico para tallar, 24 * polvo de brillo, 1 * tazón de vidrio transparente, 3 * cepillo de uñas acrílico, 200 * uñas postizas, 50 piezas de extensión de uñas, 2 * lima de uñas y otros accesorios para uñas.

【No se necesita lámpara de uñas】: el sistema de uñas de polvo acrílico no requiere una lámpara de uñas para curar, lo que puede prevenir daños en la piel. El kit de uñas acrílicas es maravilloso para hacer uñas francesas, uñas acrílicas, flores talladas, extensiones de uñas, decoración de uñas. El juego de uñas acrílicas se puede utilizar para uñas naturales, uñas postizas, puntas de uñas de media cubierta.

【Cómo usar el kit de uñas acrílicas】: El líquido acrílico para uñas monómero es parte del líquido acrílico de secado rápido EMA. Tarda unos 3-5 minutos en secarse. Se recomienda utilizar el líquido monómero en un lugar ventilado. Monómero líquido acrílico Con un pincel acrílico para uñas, sumerja un poco de polvo acrílico en el polvo acrílico líquido para uñas y aplique el polvo acrílico en las uñas para.

【Monómero acrílico líquido EMA】: El monómero acrílico líquido superior que no amarillea está formulado con estabilizadores UV para garantizar la claridad del color y evitar el amarilleo o el deslustre. Puede asegurar la mejor adhesión a la placa de la uña natural y asegura un brillo impecable sin la necesidad de una imprimación.

【Servicio al cliente】: Si tiene algún problema con nuestro juego de polvo y líquido acrílico, comuníquese con nosotros a través del Centro de mensajes de Amazon. Nos comunicaremos con usted en un plazo de 24 horas. Recibirá un reembolso completo por el problema de calidad dentro de los 90 días.

ROSALIND Rosa Gel de Extensión de Uñas, 60ml Acrilicas Poly Nail Extension Gel Kit Uñas de Gel Esmaltes Semipermanentes de Uñas Gel con Cepillo y Moldes de Uñas para Principiantes y Profesionales € 9.99

Amazon.es Features 【ROSALIND Gel de Extensión de Uñas】60ml uñas de gel+formas de uñas+cepillo de uñas, adecuado para hacer diferentes formas de extensiones de uñas, como uñas cuadradas, uñas redondas o uñas francesas. El gel puede ayudar a alargar las uñas y mejorar su forma, ayuda para fortalecer tus uñas con una capacidad brillante duradera!

【Efecto Duradero】Tenga en cuenta que la parte delantera y trasera de las uñas necesitan ser iluminadas con UV/LED durante unos 90s-180s para que se sequen completamente. El gel de extensión de uñas dura hasta unos 14 días o más con la preparación adecuada de las uñas (limado, tampón y limpieza). Además, puede rellenar sus uñas cada dos semanas a medida que crece la nueva cutícula.

【¡Salud y Naturaleza】ROSALIND nail extensión gel está hecho de materiales inofensivos y de bajo olor, lo que reduce en gran medida la apariencia de piel muerta y púas alrededor de la uña. Poly nail extension gel permite obtener uñas hermosas mientras se mantiene saludable.

【Regalo Ideal】El kit de extensión de uñas de gel ROSALIND es perfecto para principiantes en el arte de las uñas y para artistas de uñas profesionales, es un regalo ideal para el cumpleaños de las mujeres, el Día de la Madre, el Día de San Valentín, Navidad, Año Nuevo.

【Servicio al Cliente】Si tiene algún problema con ROSALIND poly nail gel set, comuníquese con nuestro servicio al cliente, haremos todo lo posible para ayudarlo a resolver el problema.

SPTHTHHPY Kit Esmalte Semipermanente 8+6 Colouris y 48W Lámpara LED Secador de uñas UV(con Bases y Top Coat) ,Torno para Uñas Profesional,15pcs Pincel Acrilico Uñas,El kit completo para Principiantes € 47.99

Amazon.es Features 【SPTHTHHPY Kit completo de manicura con lámpara UV Led de 48w】, 14 colores de esmalte semipermanente, capa base y superior, disolventes y otros accesorios. El set incluye un cortaúñas eléctrico adicional, que puede utilizarse para eliminar el esmalte de uñas. Puedes probar varias combinaciones de nail art según tus preferencias.

【Lámpara de uñas UV / LED de 48W】: La lámpara de secado de uñas UV / LED SPTHTHHPY tiene una potencia superior de 48W y 24 bolas de luz LED, que puede curar las uñas más rápido, con pantalla digital creativa de tiempo y 3 ajustes de temporizador. El diseño del sensor inteligente puede detectar tus manos automáticamente, por lo que no necesitas encenderlo o apagarlo manualmente.

【Brillo de larga duración】: Después de ser mejorado varias veces, nuestro esmalte de uñas tiene una gran cobertura, altamente pigmentada y tan suave. Puede durar hasta 21 días + colorido y brillante con la aplicación adecuada y no es fácil de chip y crack.

【Bases y Top Coat】: La capa base de esmalte de uñas puede evitar que el esmalte de gel entre en contacto directo con las uñas, reducir las lesiones y mejorar la adherencia del esmalte. El top coat brillante da a las uñas un efecto de brillo. Puede proteger el esmalte de uñas de los arañazos, no deja manchas y mantiene el efecto de las uñas durante más tiempo.

【Lima eléctrica profesional para uñas】: Se puede utilizar para manicura, pedicura, pulido para eliminar el exceso de cutículas o manicura para mascotas. Es una buena opción para reuniones familiares y salones de manicura con amigos.

COSCELIA Kit de Uñas Completo, Transparente Rosa Blanco Color Clásico y con Herramientas Accesorios Torno de Uñas, Arte de Uñas de Extensión, Kit Uñas Completo Profesional Manicura € 29.99

[Buena Calidad& Colores Clásicos]: Nuestro kit de uñas acrílicas está hecho de ingredientes naturales no tóxicos, por lo que puede sentirse seguro al usarlo. Los colores clásicos son perfectos para construir una base para agregar a las uñas esculpidas

[Torno de Uñas]: Hay diferentes tipos de brocas para el cuidado de las uñas para satisfacer sus diferentes necesidades. Es ligero y portátil. Buen herramienta para manicuristas profesionales y uso doméstico

[Dedo Falso para Practicar]: Este kit completo de uñas acrílicas viene con un dedo falso de práctica, que es muy ideal para principiantes para hacer las muestras de uñas acrílicas y practicar las habilidades en el arte de las uñas

[No Necesita Curar]: El polvo no necesita una lámpara U V/LED para curarse, lo que puede evitar dañar la piel. Si tiene alguna pregunta sobre este kit de uñas acrílicas, no dude en consultarnos. Vamos a hacer todo lo posible para resolver su problema

Kit De Manicura 2Pcs Líquido de Uñas 30ML Profesional Monómero de líquido € 4.99

Fácil de usar: Basta con mezclar el polvo y el monómero en el vaso, y luego aplicar el lápiz de esculpir en la uña.

Amplia gama de usos: El monómero líquido se puede utilizar para uñas naturales y artificiales, para el arte de uñas de bricolaje, extensiones de uñas y pedrería de viscosa.

Fórmula anti-amarilleo: El líquido para uñas garantiza el color transparente del arte de las uñas, evita que se amarilleen o ennegrezcan, y no necesita una imprimación para formar una capa protectora.

Adecuado: El líquido para uñas que no amarillea es adecuado para los principiantes del bricolaje en casa, los artistas de uñas profesionales y los entusiastas de las uñas para hacerlas en la moda de uñas o en casa.

500 Piezas Kit de Uñas Postizas Acrilico Tips Uñas de Falsas Artificiales Puntas de Uñas Francesas con 4 Piezas Pegamento de Uñas para Uñas de Gel Diseño de Uñas, Transparente € 9.99

Amazon.es Features Material Seguro - Las uñas postizas acrilico están hechas de material ABC de alta calidad, duradero, seguro y no tóxico, que no dañará tus uñas naturales.

Tamaño Variado - 500 piezas de tips uñas contienen 10 tamaños diferentes, 50 piezas para cada tamaño. Cada uña falsa está marcada con un número (0 - 9), puede elegir fácilmente el tamaño correcto.

Con Pegamento - El juego de puntas de uñas viene con 4 piezas de pegamento de 2g. Estos pegamentos se secan rápidamente y se adhieren bien, se pueden usar para arreglar puntas de uñas o agregar decoraciones de uñas.

Fácil de Usar - Elija la uña falsa del tamaño adecuado para su uña y aplique pegamento. Corta, lima, pule la uña falsa según tus necesidades, lo que hace que tus uñas se vean hermosas y elegantes.

Aplicación Amplia - Estas uñas postizas son buenas para los amantes del arte de las uñas y para uso profesional, adecuadas para un salón de uñas y arte de uñas casero. Son el mejor regalo para la familia, la novia y la esposa.

AUXSOUL 240 Piezas Uñas Postizas Transparentes 12 Tamaños Tips Uñas Postizas de Cortas Transparente Acrílico Uñas Tips Mate Tips Uñas Gel Transparente Uñas Acrilicas Kit para Mujeres y Niñas € 4.99

Amazon.es Features Kits: Los kits de uñas artificiales están disponibles en 12 tamaños, 20 cada uno, tamaño y cantidad suficientes para adaptarse a la mayoría de las personas.

Material: nuestras uñas artificiales están hechas de material de resina de alta calidad, que tiene una mayor flexibilidad, más delgadas, características más naturales, suaves y cómodas, no tóxicas e insípidas, lo que reduce el daño a las uñas reales. Adecuado para todo tipo de lámparas UV/LED.

Características: nuestras uñas artificiales son flexibles y estirables, se pueden recortar fácilmente con un cortaúñas y, al mismo tiempo, tienen una superficie lisa, adecuadas para cepillar cualquier esmalte de uñas, adecuadas para aplicar decoraciones como henna y diamantes, ayudando a crear más uñas adecuadas.

Fácil de usar: simplemente retire suavemente las uñas, limpie las uñas, aplique pegamento para uñas y pegue las uñas postizas, presione suavemente durante un minuto. Puede usar un cortaúñas para cortar la forma adecuada para sus uñas.

Regalo: con uñas de resina diferentes de los soportes de plástico ordinarios, es amigable con las uñas, adecuado como regalo para esposas, madres, amantes, hijas, etc., para brindarles una experiencia de arte de uñas diferente.

RSTYLE Gel de Extensión de Uñas, 30g Poly Nail Extension Builder Gel Nail Kit UñAs Acrilicas Nail Gel Extension Esmaltes Semipermanentes de Uñas Gel Para de Gel Profesionales Nail Art Nude € 16.99

Amazon.es Features Gel de Extensión de Uñas RSTYLE: 30g Kit de Gel de Extensión de uñas + bolígrafo de doble punta + Tiras para frotar las uñas + molde de uñas + bandeja de papel + clip de fijación *5, adecuado para hacer diferentes formas de extensiones de uñas, como uñas cuadradas, uñas redondas o uñas francesas, ¡puede satisfacer sus diversas necesidades de arte de uñas!

Efecto Duradero: Tenga en cuenta que la parte delantera y trasera de las uñas necesitan ser iluminadas con UV/LED durante unos 90s-120s para que se sequen completamente, lo que puede durar hasta 21 días o más con un funcionamiento adecuado, para una mejor adhesión con la imprimación puede hacer que las uñas duren más tiempo. Además, usted puede rellenar sus uñas cada dos semanas a medida que la zona de la cutícula renovada crece.

Fácil de Aplicar y Quitar: Puede usarlo sin esfuerzo para conseguir unas uñas perfectamente formadas, si quiere cambiar el estilo de las uñas y quitar el gel de extensión de uñas, puede limar el gel de extensión de uñas y amortiguarlo, el taladro de uñas le ahorrará tiempo y le ayudará a quitar las uñas de una manera más rápida y limpia.

Alta Calidad y Seguridad: Formulado con innovadores ingredientes no tóxicos y extractos de plantas para unas uñas sin residuos, con poco olor, más naturales y seguras. Lea atentamente las instrucciones de uso y realice una prueba cutánea. El contacto con la piel puede provocar reacciones alérgicas, interrumpa su uso en cuanto aparezca cualquier signo de malestar.

Regalo Ideal para Chicas Guapas: El kit de extensión de uñas de gel RSTYLE es perfecto para principiantes en el arte de las uñas y para artistas de uñas profesionales, es un regalo ideal para el cumpleaños de las mujeres, el Día de la Madre, el Día de San Valentín, Navidad, Año Nuevo, ¡disfruta del bricolaje en casa con tus hermanas!

COSCELIA Kit de Uñas en Polvo Kit Herramientas Uñas con Polvos Rosa Blanco Transparente Liquido Monómero 30ml y Primer Kit de Manicura € 9.99

3 piezas de diferentes colores de polvo acrílico para crear fantástico efecto de cristal.

Crea hermosas uñas de larga duración.

Puedes crear un hermoso diseño de uñas lo que quieras.

Para uso doméstico o profesional.

Puntas de Uñas Postizas, Venares 500 Pcs Uñas Postizas Bailarina con 10G Pegamento Uñas, Limas de Uñas 100/180, Bloque de Lima para Uñas 120, Cepillo de Uñas, kit uñas postizas con pegamento € 17.99

Amazon.es Features Kit de puntas de uñas postizas todo en uno: 500 puntas de uñas de ataúd en 10 tamaños diferentes de color blanco que se adaptan a la mayoría de los dedos. 1 pieza de pegamento para uñas con pincel Venares (10 g), 1 cortaúñas acrílico, 2 limas de uñas de 100/180 granos, 1 bloque de pulido de uñas de 10 granos y 1 cepillo de uñas.

Material ABS de calidad: las puntas de las uñas de bailarina de Venares están hechas de material ABS de alta calidad, que no huele ni es tóxico, es duradero y le brinda una experiencia de uñas segura y cómoda.

Gran socio de puntas de uñas: las puntas de uñas de Venares son claras y flexibles y se combinan perfectamente con tus uñas reales. Las uñas postizas acrílicas con forma de ataúd son fáciles de recortar, pintar y aplicar, sin decolorar el color sin separarse ni rayarse. Hará que las uñas sean más naturales si combina pintura y decoración colorida.

Pegamento para uñas Bulit-in Brush: el pegamento acrílico para uñas de secado rápido está hecho de cianoacrilato de etilo, no daña las uñas naturales y tiene un adhesivo súper fuerte que brinda un tiempo de uso de más de 21 días. Facilitador para pegar puntas de uñas falsas, decoraciones de pedrería, láminas de oro u otra decoración de uñas.

La gran elección para regalo: Nuestro kit de puntas de uñas es valioso, adecuado para cualquier día festivo o evento especial, como cumpleaños, aniversario, Día de San Valentín, Día de la Madre, Navidad. Es el mejor regalo para las personas que aman el arte de uñas o el arte de uñas para principiantes. Incluso las uñas que se pasan por alto fácilmente merecen una belleza.

Aokitec Kit de Polvo y Líquido de Inmersión de Uñas, Polvo Acrílico de Negro Blanco Pastel con Capa Base y Superior Activador Protector de Cepillo para Arte de Uñas Francesa Manicura, 8 Colores 14 pcs € 23.64

Amazon.es Features ✨【Súper Asequible】 Polvo de inmersión de uñas de 8 colores (10g cada uno), kit esencial de 4 líquidos de inmersión (con capa base y superior, activador, protector de cepillo, 15 ml cada uno), 3 herramientas de manicura de inmersión profesionales (un cepillo de uñas profesional, una lima de uñas de doble cara grande,1 manual). El polvo de inmersión de uñas Aokitec le permite obtener manicura artística de calidad de salón por un módico precio.

✨【Operación Fácil】El polvo de inmersión Aokitec se debe utilizar con capa base/superior y activador. Aplíquelo de manera correcta, puede durar más de 2 semanas. No desperdiciará más dinero en el salón de uñas. No requiere lámpara de uñas para curar, que puede evitar los daños a su uña. Es una manera más rápida para embellecer sus uñas.

✨【Ecológico y Saludable】 El kit de uñas de polvo de inmersión Aokitec está hecho de 9 ingredientes atóxicos, ha demostrado una fórmula única y saludable rica en calcio y vitaminas para proporcionar alta resistencia y durabilidad a las uñas. Libre de parabenos y crueldad, seguro e inofensivo y sin olor, no dañará su lecho de la uña. Es una manera más rápida para embellecer sus uñas.

✨【Uso Prolongado y Duradero】Utilice el polvo de inmersión para uñas combinado con tapa base/superior y activador. Aplicarlo de forma correcta durará 3-6 semanas sin astillado. Agregarán longitud, protección y brillo sin arruinar el lecho de la uña natural. Si no está plenamente satisfecho, obtendrá un reembolso de dinero, además de gozar de 18 meses de servicio al cliente libre de preocupaciones.

✨【Múltiples Colores y Combinaciones】 8 colores populares, que puede diseñar más de 15,000 combinaciones de color, apto para fiestas o aplicaciones profesionales, como eventos de boda, sesión de fotos, fiestas, salidas nocturnas y uso diario durante el día. Cubrir perfectamente estos polvos de inmersión de alta calidad, sus uñas se ven radiantes, más livianas y atractivas, y usted se verá con naturalidad, elegante y hermosa.

Kit de 15 Piezas de Pincel uñas de UV Gel y 5Psc Pintura Pening Detailing Pen, Pluma de Uñas, Kit de Manicura decorar uñas decoración Acrylic and Gel Nails. € 4.49

Amazon.es Features Kit de Accesorios Decoración Uñas Nail Art,15 Pinceles y 5 Punzones Incluidos.Por lo que puede tener el pincel adecuado para crear sus detalles perfectos, lo que hace que sus uñas sean más hermosas y encantadoras.Pinceles para uñas están hechas de materiales sintéticos, suave y no dispersa, resistente.

15 cepillos de uñas. Diferentes formas de bolígrafos pueden dibujar diferentes formas. Puede usarlos para dibujar líneas, completar detalles y diseñar imágenes simples para satisfacer sus necesidades de muchas maneras.

Pluma de Puntos de 5 Piezas.cada herramienta de punteado para uñas con 2 extremos diferentes. Conveniente para que pueda hacer diferentes manualidades y puede satisfacer sus diferentes necesidades.

Pincel uñas acrilicas fácil de atrapar el polvo de uñas, el esmalte en gel o los copos de colores, aplique la capa superior con la punta del pincel y decore sus uñas con su color o brillo favorito. Adicionalmente, puede usar alcohol o acetona para limpiar las Nail art cepillo de manera fabulosa con poco esfuerzo.

Adecuado para uñas, manicura DIY en el hogar o diseño de uñas en salón profesional. El mejor regalo de cumpleaños, Navidad, Acción de Gracias y Halloween. Ideal para amigas, hijas y madres que aman la manicura. Con este conjunto de pinceles de uñas de manicura, crea uñas hermosas y deslumbrantes para una larga duración.

Mano de práctica de uñas de silicona para uñas acrílicas, maniquí de mano realista con soporte, kit de mano flexible de silicona flexible con 50 puntas de uñas (mano derecha) (3 #) € 264.82

Amazon.es Features Actualización del producto: (1) Las manos de práctica de silicona mejoran el diseño de la cutícula del lecho ungueal, que son más duraderas y menos susceptibles a daños. (2) Maniquíes de mano de silicona aumentan la parte de la muñeca, que se ven más realistas y hermosas. (3) El soporte mejorado soporta diferentes materiales de mesa, fácil de instalar, resistente y duradero, dobla fácilmente en cualquier forma que quieras y guarda.

Detalles del producto: los maniquíes de silicona están hechos de material de silicona de alta calidad, y las manos de práctica de silicona tienen un tacto suave y un aspecto vívido. Los dedos tienen huesos integrados, por lo que puedes doblar varios ángulos de acuerdo a tus necesidades, lo que los hace fáciles de practicar y sentir como si estuvieras trabajando con clientes reales. Duradero, respetuoso con el medio ambiente, insípido y seguro de usar.

Uso multifuncional: las manos realistas de silicona añaden una parte de muñeca que no solo se puede utilizar para arte de uñas, tatuajes y prácticas de masaje de manos, sino que también son adecuadas para exhibir joyas, incluyendo anillos, joyas, relojes y otros productos. Nuestros modelos de mano de silicona son reutilizables y fáciles de limpiar, simplemente lavar con agua tibia o jabón después de su uso.

Contenido del paquete: esta mano de silicona para práctica de uñas es una gran herramienta para cualquier artista de uñas para mejorar sus habilidades de arte de uñas. Incluye 1 mano de práctica de silicona (pulseras y anillos no incluidos), 1 soporte de soporte, 1 lima de uñas, 1 cortador de puntas de uñas, 5 espaciadores de soporte y 50 puntas de uñas de práctica.

【Posventa de alta calidad】Ofrecemos posventa de alta calidad para ti. Si tienes alguna pregunta, por favor ponte en contacto con nosotros, te ayudaremos a resolver el problema por primera vez.

AIMEILI Kit Gel de Extensión de Uñas, Esmaltes Semipermanentes Gel Construcción Rápida Molde Finger 6 Colores con Uñas Postizas/Cepillo Kit1 € 23.39

Amazon.es Features KIT TODO EN UNO: 6 * 15 ml de geles de colores increíbles, 100 piezas de formas de uñas, 50 * puntas de uñas, 1 * 15 ml de solución deslizante, 1 * lima de uñas, 1 * Cepillo de uñas de doble punta y espátula, 1 * Manual de instrucciones (Aviso: Requiere una lámpara de uñas para curar que no está incluida en el kit).

Adecuado para la aplicación en uñas de gel UV, uñas acrílicas y uñas naturales, etc.

Ayuda a fortalecer tus uñas con un pelaje brillante y duradero.

Requiere de secar a UV o de la lámpara LED.

Nota: Debido a la iluminación y del ajuste de la pantalla, el color puede variar ligeramente de la imagen.

100 Piezas oro Moldes Uñas, Bandeja de papel de manicura Guía de Extensión de Uñas, Pegatinas Uñas Acrilicas, extensión de uñas profesional para extensiones de gel acrílico o UV (Oro) € 3.99

Amazon.es Features Adecuado para extensión de uñas acrílicas o extensión de uñas de gel UV.

La escultura acrílica dorada está impresa con escalas de longitud y número, lo que proporciona una guía precisa para hacer uñas hermosas.

Adecuado para gel acrílico o extensión UV.Es adecuado para el arte de uñas profesional de estudiantes designados y el hermoso arte de hacer uñas en casa o en el salón.

Ayuda útil y necesaria cuando quieres hacer las uñas o incluso ir poco a poco porque se calienta un poco.

Después de terminar la manicura, coloque las formas de las uñas con las uñas y comience el trabajo de arte de las uñas. Además, las formas de nail art ayudan a evitar que el esmalte de uñas manche la cutícula y los dedos.

Kit Uñas Completo Profesional Kit de Manicura Uñas Accesorios y Decoraciones 12pcs Pedrería Uñas Limas y Nail Art € 32.99

Amazon.es Features El paquete incluye: color transparente, rosa, blanca, uñas postizas, purpurina decoración de uñas, herramientas de manicura,diamantes de imitación decoraciones de uñas.

Creando hermosas uñas para una larga duración, crea diseño de moda de uñas que quieras.

Perfecto apto para uñas de gel UV, uñas postizas, puntas de uñas.

Material resina no tóxica e inofensiva, de alta calidad, bajo olor, sin daños para el cuerpo y la piel.

Conjunto completo de manicura kit, apto para uso profesional o uso doméstico.

