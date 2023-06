Inicio » Videojuegos Los 30 mejores Kingdom Come Deliverance Ps4 de 2023 – Revisión y guía Videojuegos Los 30 mejores Kingdom Come Deliverance Ps4 de 2023 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition € 25.82 in stock 5 new from €25.82

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mundo abierto muy realista: castillos majestuosos, amplios campos, todo construido en unos gráficos de alta calidad

Historia no lineal: resuelve distintas situaciones de diferentes maneras, después acepta las consecuencias de tus decisiones

Combates desafiantes: distancia, sigilo o cuerpo a cuerpo; elige tus armas y ejecuta docenas de únicos combos en bata

Desarrollo del personaje: elige tu equipo, mejora tus habilidades y gana nuevos beneficios

Mundo dinámico: tus acciones influyen en las reacciones de la gente que te rodea; lucha, roba, seduce, amenaza, persuade o soborna; todo depende de ti

Kingdom Come Deliverance (PS4) - PlayStation 4 [Importación francesa] € 13.90 in stock 6 new from €9.90

3 used from €7.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sc nario non lin aire : de nombreux moyens de venir à bout de vos qu tes, mais attention aux cons quences de vos d cisions

Syst me de combat immersif

Monde dynamique : vos actions influencent les r actions de ceux que vous rencontrez. Combattez, volez, s duisez, menacez, soudoyez... Le choix vous appartient

Fid lit historique : rencontrez des personnages historiques et d couvrez une Boh me m di vale criante de v rit

D veloppement du personnage : choisissez votre quipement, am liorez vos comp tences et gagnez de nouveaux talents. READ Los 30 mejores Dragon Age Inquisition de 2023 - Revisión y guía

Kingdom Come Deliverance. Royal Edition PS4 € 22.57 in stock 4 new from €22.57

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pegi rating

Pal version

Sony playstation 4

Kingdom Come Deliverance - Royal Edition € 24.99 in stock 7 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kingdom Come: Deliverance: Full Game.

Treasures of the Past: The Treasures of the Past unlocks unique treasure maps and additional in-game armour for Henry.

From The Ashes: As the newly appointed bailiff players have to decide which structures to build first, how they want to attract people and how to settle disputes amongst the citizens. A bailiffs lot is hard for sure, but even he can enjoy some fun after a hard days work. Taking one of the new horses for a ride, rolling the dice or just visit the local tavern which he just ordered to be assembled - are just some of the activities that are introduced to the game with From the Ashes.

The Amorous Adventures of bold Sir Hans Capon: Amorous Adventures challenges players to help their friend Hans Capon. Hans is in love and he needs Henrys guidance to conquer the heart of beautiful Karolina. However, things turn out to be trickier than expected. A lost family jewel, a magic love potion and the most romantic poem of all promise many hours of new fun moments in Kingdom Come: Deliverance.

Band of Bastards: This add-on lets players accompany a group of mercenaries guarding the roads. Caught in a web of old, well fertilized hatred between Radzig Kobyla and another noble family they are hired to protect Radzigs realm. Players will join this group of troubling men, led by the notorious Sir Kuno Baron von Rychwald, not only to assist them, but also to keep them in line.

Kingdom Come: Deliverance - Special Edition € 54.99 in stock 2 new from €54.99

2 used from €24.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mundo abierto muy realista: Castillos majestuosos, amplios campos, todo construido en unos gráficos de alta calidad. Historia exacta: Conoce personajes reales en la historia de Bohemia, y experimenta al máximo lo que fue vivir en la Bohemia medieval

Historia no lineal: Resuelve distintas situaciones de diferentes maneras, después acepta las consecuencias de tus decisiones

Combates desafiantes: Distancia, sigilo o cuerpo a cuerpo. Elige tus armas y ejecuta docenas de únicos combos en batalla

Mundo dinámico: Tus acciones influyen en las reacciones de la gente que te rodea. Lucha, roba, seduce, amenaza, persuade o soborna. Todo depende de ti

Kingdom Come Deliverance Royal Edition (PlayStation PS4) € 33.99 in stock 7 new from €33.99

2 used from €21.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Entdecken Sie die Welt des vielfach ausgezeichneten und von Kritikern gefeierten Rollenspiels inklusive aller Zusatzinhalte

Erkunden Sie detailreich rekonstruierte reale böhmische Landschaften des 15. Jahrhunderts

Erleben Sie tiefgründige, glaubhafte und historien-nahe Geschichte und meistern Sie realistischen, europäischen Schwertkampf

Inkl. Das Hauptspiel + 5 DLCs: "Treasures of the Past", "From The Ashes", "The Amorous Adventures", "Band of Bastards" + "A Woman's Lot"

Kingdom Come Deliverance - Royal Edition pour PS4 [Importación francesa] € 33.90 in stock 2 new from €33.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 4020628746452 Release Date 2019-06-11T00:00:01Z Language Inglés

Kingdom Come Deliverance Special Edition - PS4 [Importación alemana] € 26.36 in stock 3 new from €26.36

3 used from €6.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Entdecken Sie eine Welt, die dynamisch auf ihre Taten reagiert und die unabhängig von ihnen existiert

Erkunden Sie detailreiche, rekonstruierte reale böhmische Landschaften des 15. Jahrhunderts

Erleben Sie eine tiefgründige, glaubhafte und historien-nahe Geschichte und meistern realistischen, europäischen Schwertkampf

Genießen Sie außergewöhnlichen Detailgrad, dynamisches KI-System, Tag- und Nachtzyklus sowie wechselnde Wetterbedingungen

Kingdom Come: Deliverance € 29.17 in stock 3 new from €29.17

2 used from €9.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Genere del gioco: gioco di ruolo

Una storia intrigante basata su eventi storici reali e un mondo sconfinato e dinamico

Un dettaglio grafico migliorato

Combattimenti medievali da vivere in prima persona

Migliora le tue abilità, impara altri talenti, forgia e migliora il tuo equipaggiamento

Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition - PlayStation 4 [Importación inglesa] € 36.06 in stock 1 new from €36.06

1 used from €16.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number DESA13.UK.22GO Model DESA13.UK.22GO Release Date 2019-06-11T00:00:01Z Edition Standard

Black Mirror € 9.90 in stock 4 new from €8.74

1 used from €7.83 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una reimaginación moderna de la aclamada serie de aventuras de terror gótico

Interacciones con apariciones similares a la visión que te ayudan a aprender más sobre el pasado de tu familia

Ambiente espeluznante que se centra en los horrores de la mente, en el estilo de EA Poe y HP Lovecraft voz de alta calidad que actúa desde un atractivo conjunto de elenco

Kingdom Come Deliverance Special Edition (PS4) (PEGI) [Importación alemana] € 8.56 in stock

1 used from €8.56 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 1025057 Release Date 2018-02-13T00:00:01Z Edition Special Edition Language Inglés

Sony CEE Games (New Gen) Bloodborne Edición Juego Del Año € 19.99 in stock 5 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Caza tus pesadillas en el PlayStation Store de esta semana de la Semana: Bloodborne: Game of the Year Edition!

Un viajero solitario, una ciudad maldita, un misterio mortal que se traga todo lo que toca

El videojuego perfecto para una aventura sin olvidar

Red Dead Redemption 2 (PS4) € 17.99 in stock 15 new from €17.99

8 used from €19.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una banda de forajidos, renegados y parias unidos bajo el liderazgo del carismático e idealista Dutch van der Linde

Descubre algunas de las ciudades que conforman el vasto y variado mundo del juego

Diversos hábitats y climas con unas doscientas especies de animales terrestres, aves y peces

Monster Hunter: World € 24.38 in stock 14 new from €19.90

8 used from €10.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Poniéndose en la piel de un cazador, los jugadores tienen que embarcarse en una expedición a un continente recientemente descubierto conocido como “el nuevo mundo”

Un ecosistema muy vivo: Usa el paisaje que te rodea y su vida salvaje en tu favor. Los jugadores pueden montar los monstruos con el sistema de monta dinámico, permitiéndoles viajar a lomos del monstruo e infringir daño a sus enemigos

Sistema “Drop-in” multijugador online: Cuando la batalla es demasiado difícil para llevarla a cabo uno solo, recurre hasta a 3 cazadores para ayudarte durante la misión mandando una baliza de SOS a un servidor a nivel mundial repleto de potenciales compañeros de equipo

Caza para conseguir nuevo equipo: Derrota monstruos y recoge botines de los enemigos caídos para conseguir equipo y armas de los monstruos que hayan sido asesinados

Incluye contenido exclusivo de Horizon Zero Dawn al que se accederá completando determinadas misiones ambientadas en Horizon Zero Dawn. El contenido al que podrás acceder es la Armadura de Palico y la Armadura y el Arco de Aloy READ Los 30 mejores Mando Ps4 Con Palancas de 2023 - Revisión y guía

Hotline Miami Collection € 38.99 in stock 5 new from €22.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Libro de ilustraciones

Goza del salvajismo: tiroteos vertiginosos en pasillos de neón manchados de sangre. Empuña 35 armas diferentes, desde escopetas y rifles de asalto hasta katanas y tubos de plomo, todo está a tu disposición.

Trama surrealista y arenosa: ambientada en un Miami alternativo de 1989, asumirás el papel de un misterioso antihéroe en un alboroto asesino contra el sombrío inframundo a instancias de las voces de tu contestador automático.

Estilo distintivo: el estilo visual inconfundible de Hotline Miami, una banda sonora de conducción y una cadena surrealista de eventos te harán cuestionar tu propia sed de sangre mientras te empujan al límite con un desafío brutalmente implacable.

Infinitas hostilidades: Ajusta tus técnicas de combate a los cambios de narrativa entre facciones y familiarízate con variaciones únicas empleando nuevas armas y más movimientos y ataques cuerpo a cuerpo.

The Inner World The Last Wind Monk € 39.99

€ 21.73 in stock 8 new from €13.99

2 used from €11.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PS4

12+

Destroy All Humans! DNA Collector's Edition - PS4 € 94.66 in stock 4 new from €94.66

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vive el lado oscuro de una invasión alienígena estilo años 50

Redescubre por qué este juego es uno de los más divertidos de la historia

Reconstruido desde cero en todo su galáctico esplendor

Hazte pasar por humano e infíltrate en su frágil democracia

Usa la psicokinesis para lanzar a los enemigos por los aires o bombardearlos con objetos

KINGDOM HEARTS All-in-One Package for PlayStation 4 € 45.36

€ 43.36 in stock 10 new from €43.36

1 used from €62.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1157804

Horizon Forbidden West PS5 | Videojuego Oficial de Playstation Sony Interactive Entertainment, Configurable en Español, Portugués e Inglés - Edición Estándar € 79.99

€ 44.10 in stock 29 new from €44.10

5 used from €40.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROHIBIDO OESTE: Acompaña a Aloy en su aventura por las peligrosas y fantásticas tierras del 'Oeste Prohibido' y enfréntate a nuevas y misteriosas amenazas

EXPLORA un enorme mundo abierto: Descubre tierras lejanas, nuevos enemigos, ricas culturas y personajes llenos de vida. Recorre frondosos bosques, ciudades hundidas e imponentes montañas en el futuro lejano de un continente americano desolado.

NUEVOS PELIGROS: Lucha en batallas estratégicas contra máquinas enormes y los enemigos humanos que las controlan; usa armas, equipo y trampas improvisadas con las piezas que encuentres.

MISTERIOS SOPRENDENTES: Descubre el secreto del inminente colapso de la Tierra y saca a la luz un capítulo oculto del pasado lejano... que cambiará a Aloy para siempre.

OPTIMIZADO PARA PS5: Horizon Forbidden West es un juego de Playstation Studios y Guerrilla, por lo que está preparado para hacerte disfrutar de las características de PS5 como la carga rápida, gráficos imponentes, retroalimentación háptica, gatillos adaptativos o la tecnología de audio 3D Tempest con auriculares compatibles (no incluidos).

The Eternal Cylinder, PlayStation 4 € 35.99 in stock 4 new from €27.90

1 used from €25.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mundo alienígena inolvidable para explorar: los jugadores deben explorar un magnífico mundo repleto de vistas inolvidables y paisajes únicos, con sorpresas por descubrir en cada rincón

Resuelve misterios ancestrales: explora el mundo para descubrir una gran cantidad de desafiantes puzles que tendrás que resolver y superar

Destrucción del mundo en tiempo real: The Eternal Cylinder puede destruir todos los elementos del mundo en tiempo real, de modo que los jugadores deben evitar continuamente su camino destructivo para sobrevivir, mientras se maravillan del esplendor visual de su poder divino

Crea tu propia familia de alienígenas: desarrolla una horda nómada de criaturas alienígenas únicas llamadas Trebhums. Los jugadores controlan solo a un Trebhum de la horda a la vez y el resto lo siguen, pero puedes cambiar a cualquier otro miembro a tu antojo

Más de 50 mutaciones por descubrir: los jugadores pueden desbloquear más de 50 mutaciones únicas a medida que exploran el mundo, cada una de las cuales activa nuevas opciones de juego

Untitled Goose Game € 29.99

€ 20.60 in stock 9 new from €20.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenuti extra: un catalogo di 24 pagine raffigurante oggetti che l'oca può collezionare

Un poster 11" X 17" Con la mappa del villaggio, realizzata a mano dall’artista e game developer marigold bartlett

Uno sticker “no goose"

Bioshock : The Collection pour PS4 [Importación francesa] € 21.90 in stock 3 new from €21.40

1 used from €24.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Release Date 2019-08-16T00:00:01Z Language Alemán

Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition - Xbox One [Importación inglesa] € 30.06 in stock 1 new from €30.06

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kingdom Come: Deliverance: Full Game.

Treasures of the Past: The Treasures of the Past unlocks unique treasure maps and additional in-game armour for Henry.

From The Ashes: As the newly appointed bailiff players have to decide which structures to build first, how they want to attract people and how to settle disputes amongst the citizens. A bailiffs lot is hard for sure, but even he can enjoy some fun after a hard days work. Taking one of the new horses for a ride, rolling the dice or just visit the local tavern which he just ordered to be assembled - are just some of the activities that are introduced to the game with From the Ashes.

The Amorous Adventures of bold Sir Hans Capon: Amorous Adventures challenges players to help their friend Hans Capon. Hans is in love and he needs Henrys guidance to conquer the heart of beautiful Karolina. However, things turn out to be trickier than expected. A lost family jewel, a magic love potion and the most romantic poem of all promise many hours of new fun moments in Kingdom Come: Deliverance.

Band of Bastards: This add-on lets players accompany a group of mercenaries guarding the roads. Caught in a web of old, well fertilized hatred between Radzig Kobyla and another noble family they are hired to protect Radzigs realm. Players will join this group of troubling men, led by the notorious Sir Kuno Baron von Rychwald, not only to assist them, but also to keep them in line.

Edge of Eternity - Playstation 4 € 39.99

€ 29.99 in stock 16 new from €24.99

1 used from €29.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este producto fue creado con atención al detalle, para que el usuario pueda sentir la calidad óptima desde el primer segundo

Un equilibrio adecuado entre las necesidades del cliente y un merecido mimo

Hecho de material resistente para un uso prolongado READ Los 30 mejores Mando Inalambrico Nintendo Switch de 2023 - Revisión y guía

MERIDIEM GAMES, S.L.- Disney Classic Games Collection Jungle Book, Aladdin, & The Lion Videojuegos, Multicolor (VJGPS4MER21884581) € 42.34

€ 24.23 in stock 6 new from €24.23

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Obtendras mucha diversión

Excelentes gráficos

Una experiencia única

Personajes variados con una historia interesante

Accesible para todos

Ps4 Bloodborne - Game Of The Year Edition € 36.29

€ 29.95 in stock 8 new from €29.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta edición juego del año incluye el contenido descargable 'Antiguos Cazadores'

Encontrarás múltiples atuendos nuevos y armas transformables que incorporar a tu arsenal, incluida la hoja arco de Simon

Sony Days Gone - Edición Especial € 79.90

€ 74.85 in stock 2 new from €74.85 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lucha y avanza por parajes inhóspitos en busca de suministros, recursos y un buen motivo para seguir adelante

Toma el papel del motero sin ley Deacon St. John: vagabundo, cazarrecompensas y un vestigio errante de la humanidad

Days Gone te invita a explorar un mundo arrasado por unos monstruos de origen humano conocidos como los 'freakers'

Prepárate para las guerras robóticas y combate a los aliens en esta revisión del clásico de Mega Drive con renovados gráficos HD

Mientras la Tierra se recuperaba, la paz se vio interrumpida por un enemigo desconocido que surgió para amenazar la existencia de toda la humanidad

Dark Souls: Remastered € 22.99 in stock 13 new from €21.58

2 used from €28.24 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Precio mínimo ofrecido por este vendedor en los 30 días anteriores a la oferta: 31.4€

Generation Zero € 39.99

€ 13.00 in stock 7 new from €13.00

1 used from €22.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ve por tu cuenta o en equipo con tres amigos para colaborar y combinar vuestras habilidades únicas para vencer a los enemigos

Todos los enemigos están simulados en el mundo continuamente, y patrullan las calles con intención

Experimenta ciclos completos de día y noche, con efectos de clima dinámicos, como nevadas, tormentas y vientos huracanados, todo ello simulado por el galardonado motor de mundo abierto Apex

Aparte de equipo, también encontrarás trajes y peinados para que puedas recrear tu estilo favorito de los años 80 para eliminar a las máquinas con estilo

Algunos enemigos son demasiado fuertes para ser atacados de frente y en vez de eso, utiliza tácticas sigilosas para moverte sin hacer ruido, aprovechando los sensores de los enemigos y usando el entorno para tu beneficio

