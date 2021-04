Inicio » Top News Los 30 mejores Kimono Japones Hombre de 2021 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Kimono Japones Hombre de 2021 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Kimono Japones Hombre veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Kimono Japones Hombre disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Kimono Japones Hombre ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Kimono Japones Hombre pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Trajes de Estilo japonés de los Hombres Traje de meditación de Traje de Pijamas de Kimono Fino-Azul Marino XL € 30.69 in stock 1 new from €30.69

Amazon.es Features Tamaño Asiático, Talla XL: Longitud 31.89 "(81cm) / Cofre 49.61" (126cm) / Longitud de los pantalones 42.52 "(108cm) / Cintura 37.40" -51.18 "(95-130cm) / Circunferencia del muslo 29.52" (75cm, Alto más que yo 66.93 "(170 cm), con un peso de 85-100 kg.

Se puede lavar a máquina, el paquete incluye un traje de pijama (camisa + pantalón) como muestra la primera imagen.

Cómodo, texturizado y transpirable. Los productos se exportan principalmente a Japón y son telas de kimonos japoneses especializados.

Conveniente para el hogar, Khan vapor, sauna, ocio y meditación. También como regalos perfectos para familiares o amigos.

Material: 100% algodón. Telas finas

Hombre Camisa Kimono Hippie Cloak Estilo Japonés Estampado Holgado Manga 3/4 Cardigan 811009 L € 16.59 in stock 2 new from €16.59

Amazon.es Features Aviso: el tamaño de la etiqueta es Asian tamaño, que puede elige un mayor tamaño. (Nota: Amazon tamaño es no nuestro tamaño!!!)

Lo que obtienes: 1 * kimono de hombre

Mangas 3/4, estampado floral, prendas de vestir exteriores de estilo kimono para usar en interiores en el verano o para llevarlas a diario.

Estilo: ideal para la playa / resorts / piscinas, protegerlo del sol.

Lavable a máquina (lavado a mano recomendado) READ El jugador de 104 años derrotó a Covid-19 tras ser tratado en un hospital de Madrid Kolumna24.pl

Hombres Vintage Japonés Kimono Camisa Haori Cloak Abrigo Estampado Manga Larga Holgado Cárdigan € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.es Features La chaqueta tipo chaqueta japonesa Kimono para hombre es adecuada para llevar con ropa informal, actividades al aire libre, fechas o fiestas, cualquier ocasión es perfecta.

manga larga, sin botones, parte delantera abierta, diseño de impresión, aspecto elegante, ajuste holgado.

Tejido ligero, suave, transpirable y cómodo de llevar.

Por favor revise la tabla de tallas cuidadosamente antes de ordenar.

Es perfecto para la primavera, verano y otoño.

Double Villages - Yukata, kimono, túnica japonesa para hombre, pijama, albornoz negro B L € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Amazon.es Features Material: de algodón puro.

Kimono bordado para hombre, haori, yukata.

Vestido de gala de estructura ligera y cómoda con bordado.

El paquete incluye un kimono + cinturón.

Este estilo japonés de kimono es adecuado para casa, Khan Dampf, sauna, ocio.

Trajes de estilo japonés de los hombres Pijamas de Kimono de algodón puro flojo traje gris € 25.88 in stock 2 new from €25.50

Amazon.es Features Tamaño: L. Sea conveniente para la longitud de la ropa 78 cm / 30.71 pulgadas, Circunferencia del pecho 118 cm / 46.46 pulgadas, longitud de los pantalones 104cm / 40.94 pulgadas, entrepierna profunda 37 cm / 10.63 pulgadas, muslo 70cm / 27.56 pulgadas.

Lavable a máquina, paquete incluyendo un traje de pijamas (camisa + pantalones)

Cómodo y texturizado

Conveniente para el hogar, Khan vapor, sauna, ocio

Material: Algodón

Fancy Pumpkin Kimono japonés Robe Long Yukata Pijamas-TAMAÑO L-02 € 26.60 in stock 1 new from €26.60

Amazon.es Features Tamaño L: Longitud 43.31 "(110 cm) / anchura de los hombros 24.02" (61cm) / Pecho 47.24 "(120 cm) / manga 15.75" (40cm) / alta 173185Cm / Ponderación 7090Kg.

Lavable a máquina, paquete que incluye una bata

Cómoda y con textura

Conveniente para el hogar, Khan de vapor, sauna, Ocio, ser perfecto partido de pijama para.

Material: Algodón

Laciteinterdite Kimono japonés Hombre Negro y Rojo Bata Reversible tamaño XXL € 35.00 in stock 2 new from €35.00

Amazon.es Features Mide tus dimensiones y compáralas con las dimensiones de los artículos para elegir los tamaños correctos.

XXL - largo: 127cm / pecho: 140cm / manga: 44cm

5 tallas para elegir

Kimono doble cara rojo y negro

Bordado asiático

Kimono japonés Yukata japonés para Hombres Home Robe Vestido japonés para Pijamas # 08 € 41.10 in stock 1 new from €41.10

Amazon.es Features Tamaño: L. Sea conveniente para la longitud de la ropa los 145cm / 57.09inch, longitud del hombro70cm / 27.56inch. Circunferencia del pecho 120 cm / 47.24 pulgadas, longitud de la manga 47 cm / 18.50 pulgadas. También tenemos el tamaño M. Si necesita otro servicio, póngase en contacto con nosotros y comunique el tamaño que necesita después de realizar un pedido.

Paquete que incluye un Robe + Belt

Cómodo y con textura

Conveniente para el hogar, Khan vapor, sauna, ocio

Material: Algodón

Kwon - Kimono de Artes Marciales, tamaño 170 cm, Color Negro € 28.20 in stock 1 new from €28.20

Amazon.es Features karate kimono de poco peso negro

de 100% algodon

pantalones tradiccioinales

incluye una cinturon blanco

Hombres Primavera Verano Algodón Lino Japón Happi Kimono Haori Chaqueta Ropa de Fiesta Vintage Loose Japanese Yukata Transition Jacket (Color : Schwarz, Size : EU M =XL) € 18.69 in stock 1 new from €18.69

Amazon.es Features Hombres Primavera Verano Algodón Lino Japón Happi Kimono Haori Chaqueta Ropa de Fiesta Vintage Loose Japanese Yukata Transition Jacket

✔ Nota: tenga en cuenta el tamaño antes de comprar, la ropa es en tamaño de Asia y pequeña, sería mejor si selecciona un tamaño más grande.

✔ Ocasión: Informal, fiesta, deportes, Muy cómodo de llevar.

✔ Atención: favor de 1-2 cm de diferencia debido a la medida manual.

✔ satisfacción del cliente es nuestra principal prioridad. Por favor, no dude en contactar con nosotros si este artículo no cumple con sus expectativas.

CIZEUR Hombre Hippie Camisa Kimono Japonés Estampado Holgado Manga 3/4,XL Muchas grullas inmortales € 23.99 in stock 2 new from €16.99

Amazon.es Features Diseño de impresión único, prendas de vestir exteriores de estilo kimono para usar en interiores en el verano o para llevarlas a diario.

Con tus pantalones harem, pantalones ajustados, pantalones de chándal, leggings,Pantalones de playa,Pantalones cortos,Sandalias,Zapatos de playa,Zapatillas de correr,Sombrero para el sol,Gorra de beisbol,muy buena combinación, moda.

Ideal para la deportes, Fiesta, Club, Hogar.Ocasional Primavera/verano/Playa/resorts / piscinas/Al aire libre Moda/ Relajación Vacaciones /fiesta/noche/baile/desgaste diario.

Lavado a máquina, 30 ° máx. Gracias por confirmar Enviado y vendido por CIZEU, pueden surgir problemas de calidad si compra productos de otros vendedores. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Estimados clientes, no consulten la tabla de tallas de Amazon, si tienen alguna pregunta, nuestro centro de atención al cliente está a su disposición.

Hombre Camisa Kimono Hippie Cloak Estilo Japonés Estampado Holgado Manga 3/4 Cardigan Chaqueta Capa Ropa Casual Abrigo Básico Camisetas Cuello Mao Vintage Blusa T-Shirt Top Gusspower € 16.84 in stock 4 new from €16.84

Amazon.es Features ➤➤Aviso(1): La carta del tamaño estándar de Amazon no es nuestro tamaño real, nuestro tamaño es tamaño asiático.Compruebe por favor la imagen del producto o la lista de tamaños antes de realizar el pedido y seleccione el tamaño correcto.(2):tenemos dos modos de transporte: uno es la entrega acelerada, por lo general de 3 a 7 días; la otra es la entrega estándar, generalmente 7 a 15 días. Por favor, elija de acuerdo a sus necesidades.

➤➤Ocasión: Loose Fit, Casual, Relaxed, Deportes, Fiesta, Club, Hogar.Ocasional Primavera/verano/Playa/Al aire libre Moda/ Relajación Vacaciones /fiesta/noche/baile/desgaste diario.-----Hombre de Camisa fácil de Planchar de Slim Fit para Traje, Business, Bodas, Tiempo Libre – Manga Larga Camisas Camisa de Manga Larga Camisa Hawaiana Señores Manga Corta Bolsillo Delantero impresión HawaiiBotella Cerveza Camiseta de la Impresión Moda Camisetas Impresión Camisa de Manga Corta Camiseta Blusa

➤➤Con tus pantalones harem favoritos, pantalones ajustados, pantalones de chándal, leggings,Pantalones de playa,Pantalones cortos,Sandalias,Zapatos de playa,Zapatillas de correr,Sombrero para el sol,Gorra de beisbol,muy buena combinación, moda-----gafas de sol hombre polarizadas gafas de sol hombre redondas gafas de sol hombre carrera gafas de sol mujer polarizadas gafas de sol mujer baratas gafas de sol hombre polarizadas gafas ciclismo hombre spiuk polarizadas gafas ciclismo hombre uv 400

➤➤Acerca de la Tienda-----Hombres, Mujeres, Niños,Camisetas,Camisas,Chándales,Sudaderas,pantalones casuales, jeans, vestidos, faldas, shorts, chaquetas, sandalias, sombreros, Gafas, ropa para mascotas, hogar,Productos electronicos,Productos al aire libre,ect.Constantemente actualizar nuevos productos, de moda y nuevos, bienvenidos a comprar.

➤➤Politica de reembolso-----1. El producto no coincide con la imagen ;2. Daño del producto ;3. El tamaño del producto es incorrecto. Por ejemplo, si elige L, le enviamos S -----Si ocurrieran las circunstancias mencionadas anteriormente, le reembolsaremos el artículo incondicionalmente o lo reemplazaremos sin cargo alguno.Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos!

Traje de Estilo japonés para Mujer Kimono Pijamas Traje-Grúa A, Talla L € 27.60 in stock 1 new from €27.60

Amazon.es Features Tamaño: L. Longitud de la ropa 75 cm / 29,52 pulgadas. Busto 112cm / 44.09inch. Pantalones de longitud 96cm / 37.80inch. Cintura 66-100cm / 25.98-39.37inch.

Lavable a máquina, paquete que incluye un traje pijamas (pantalones de shirt +)

Cómodo y textura

Conveniente para el hogar, Khan de vapor, sauna, ocio

Material: Algodón

LaoZanA Hombres Vintage Japonés Kimono Camisa Haori Estampado Holgado Cárdigan 15 XL € 12.46 in stock 1 new from €12.46

Amazon.es Features M:Hombro61CM;Longitud68CM;Cintura62CM;Manga28CM; L:Hombro62CM;Longitud69CM;Cintura64CM;Manga29CM; XL:Hombro63CM;Longitud71CM;Cintura66CM;Manga30CM; 2XL:Hombro65CM;Longitud72CM;Cintura68CM;Manga31CM;

Cómodamente suelto y relajante.

Varios patrones están disponibles

Ligero

Cuidado de la ropa: lavado a mano recomendado

Trajes de Estilo japonés para Hombre Sueltos de algodón Puro Kimono Pijama Traje Negro € 26.88 in stock 1 new from €26.88

Amazon.es Features Tamaño: L. Sea conveniente para la longitud de la ropa 78 cm / 30.71 pulgadas, Circunferencia del pecho 118 cm / 46.46 pulgadas, longitud de los pantalones 104cm / 40.94 pulgadas, entrepierna profunda 37 cm / 10.63 pulgadas, muslo 70cm / 27.56 pulgadas.

Lavable a máquina, paquete incluyendo un traje de pijamas (camisa + pantalones)

Cómodo y texturizado

Conveniente para el hogar, Khan vapor, sauna, ocio

Material: Algodón

Trajes de Estilo japonés de los Hombres Traje de Pijama de algodón Puro Kimono Bata Set-A1 € 33.24 in stock 1 new from €33.24

Amazon.es Features Tamaño: L. Ser adecuado para Ropa Longitud 77cm / 30,31 pulgadas, circunferencia del pecho 118cm / 46,46 pulgadas, ancho de los hombros 62cm / 24,41 pulgadas, longitud de la manga (desde el cuello) 53cm / 20.87 pulgadas, circunferencia de la cadera 120cm / 47.24, circunferencia de la cintura 31.50-35.43 pulgada, peso 70-85KG. Si necesita otro tamaño, contáctenos.

Lavable a máquina, paquete que incluye un traje de pijama (camisa + pantalón)

Cómodo y con textura

Conveniente para el hogar, Khan vapor, sauna, ocio

Material: Algodón

Aibrou Clásico Pijamas Hombre 2 Piezas Saten Ropa de Dormir Hombre,Suave,Cómodo y Agradable € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Amazon.es Features 【Hecha En E.U】No pierde el color y No se deforma

【Como Lavar】Lavado Mano o Maquina del 30-40 Grado

【Ideal para Verano Otoño y Invierno】Suave Comodo y Agradable

【Estilo】 Pijamas Hombre Con 3 Bolsillo & Mangas Pantalones Largas

【Envío por Amazon Rápidamente】Nuevo Pijamas Hombre Saten & Puede cambiarlo con Amazon Servicio si no le gusta.

LYH Estilo Japonés Casual Kimono Streetwear Hombres Mujeres Moda Cardigan Japón Harajuku Anime Thin Robe Clothes-Style_N_L € 25.21 in stock 1 new from €25.21

Amazon.es Features ★ PARA MUCHAS OCASIONES: adecuado para San Valentín, dama de honor, cosplay, geisha, fiesta, boda, despedida de soltera o sensual sensual todos los días.

★ TRAJE PARA MUCHOS PROGRAMA DE DEPORTES: como taichi quan, kong fu, natación y también la ropa de dormir. Cuando lo use, sienta el encanto de las artes marciales chinas.

★ MUESTRA LA DIFERENTE BELLEZA -Múltiples patrones de color con estampado floral Bata larga. Cuando lo usas, te haces más a la moda y hermosa.

★ TELA FINA EXCELENTE: sensación y aspecto lujoso y sedoso, tacto suave y liso. Muy cómodo de llevar, al igual que la seda, suave y transpirable.

★ REGALO IDEAL: Ideal para uno mismo y también esta bata es el regalo perfecto.

GUOCU Hombres Camisa Japonés Cardigan Yukata Estilo Kimono con Bordado Vintage Holgado Casual Camiseta con Hebilla Negro L € 19.33 in stock 1 new from €19.33

Amazon.es Features Unisex Top Kimono Japonés Cool Retro Cardigan Frente Abierto Camiseta Abrigo

Tejido de alta calidad, cómodo para la piel

Ocasiones : Albornoz, playa, ropa de calle, hip hop, aikido, taekwondo.

Traje para la primavera y el verano, único estilo de ocio.

Lavar a mano y lavar a máquina

Abrigo para Hombre Japón Primavera Kimono Cardigan Verano Modernas Casual Chaqueta De Lino Abrigo Delantero Abierto Abrigo De Transición Hombres Moda (Color : Schwarz, One Size : S(Label:L)) € 18.19 in stock 1 new from €18.19

Amazon.es Features Abrigo Para Hombre Japón Primavera Kimono Cardigan Verano Modernas Casual Chaqueta De Lino Abrigo Delantero Abierto Abrigo De Transición Hombres Moda

❄ Nota: tenga en cuenta el tamaño antes de comprar, la ropa es en tamaño de Asia y pequeña, sería mejor si selecciona un tamaño más grande.

❄ favor de 1-3 cm de diferencia debido a la medida manual.

❄ Como la pantalla de ordenadores es diferente, el color del artículo real puede variar ligeramente de las imagenes de arriba, gracias por tu comprensión.

❄ Si tiene alguna idea o pregunta, por favor contáctenos por correo electrónico.

Trajes De Estilo Japonés De Meditación para Hombres Robes Kimono Khan Pijamas Albornoz Rucio L € 15.89 in stock 1 new from €15.89

Amazon.es Features Consulte la descripción del tamaño a continuación para obtener información del producto.

M:Busto:110CM,Longitud:75CM,LongitudPantalones:100CM,Caderas:110CM,Cintura:64-104CM L:Busto:120CM,Longitud:80CM,LongitudPantalones:107CM,Caderas:122CM,Cintura:74-115CM

Perfecto para mantener cómodo y cálido como se relaja.

Mens acurrucarse de lujo cómodo bata.

Máquina lavable a 40° C.

HAORUN Hombres Japonés Kimono Chaqueta Casual Cardigan Blanco Negro Tops Vintage Coat € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Amazon.es Features Lavable a máquina.

Color: como se muestra en las imágenes.

Paquete: 1 chaqueta.

Esta chaqueta es de talla asiática, comprueba las medidas cuidadosamente antes de realizar el pedido.

Asskyus Vestido de Kimono de Raso de los Hombres Estilo Largo Ligero de la luz (XXL, Negro) € 26.49 in stock 3 new from €26.49

Amazon.es Features Material: 100% poliéster. Sensación y apariencia sedosas, suaves y suaves, le dan un toque agradable a su piel. Dormir fácilmente con esta túnica de kimono.

Estilo clásico Slim Fit, te hacen lucir elegante y encantador. Cuatro colores elegantes están disponibles: puedes elegir tu color favorito.

Características: Manga larga, largo hasta la rodilla con bolsillo de parche, diseño de cinturón ajustable / extraíble y ligero, fácil de poner y quitar. Apto para toda la temporada.

Puede usarse en diferentes ocasiones: casaca, pijama, pijama, hotel, spa, etc. Regalo perfecto para usted, amigos y familia preciosa.

Consulte nuestra tabla de tallas, no la de Amazon, para un ajuste preciso. (Diferencias de 1 a 2 pulgadas debido a la medición manual) Permita una ligera diferencia de color entre la imagen y el elemento real causado por el brillo.

BABEYOND Kimono de Seda Vestido de Satén Kimono Pavo Real Novia Pijamas de Seda Bata de Satén (Blanco) € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Amazon.es Features Material : Poliéster, talla única que le queda a la mayoría. Longitud :53".

Kimono vestido con estampado de Pavo Real.

Vestido de kimono de estilo largo hasta el tobillo con cierre de lazo, trabillas y corbatas interiores.

¡Lavar a mano en agua tibia o fría! Ocasiones - una túnica de kimono floral ampliamente utilizada, perfecta para el uso diario y muchos tipos de ocasiones especiales, como cosplay, fiesta familiar, despedida de soltera, fiesta temática, boda.

Bon amixyl - Albornoz para hombre, seda satinada, kimono, bordado de dragón, Yukata Hakma, vintage € 33.39 in stock 3 new from €33.39

Amazon.es Features Material: 30% seda, 70% poliéster

Kimono de lujo del caballero Alineado con la correa

Albornoz satén de los hombres del kimono de aplicación ampliamente: perfecto para muchas ocasiones incluyendo Spa Hotel, Bata, San Valentín, pijamas y ropa de dormir.

Bordado del dragón y del kanji / caracteres chinos en la parte delantera, la espalda y las mangas

Ligera: nueva gama para toda la temporada, especialmente en primavera y verano.

Los Hombres de Estilo japonés de algodón Fino Albornoz Pijamas Kimono Batas de baño Ropa de dormir-F11 € 28.80 in stock 1 new from €28.80

Amazon.es Features Tamaño L: Longitud de la ropa de dormir: 110 cm (43.30 pulgadas); circunferencia del pecho: 120 cm (47.24 pulgadas); anchura de los hombros: 61 cm (24.01 pulgadas); Longitud de la manga: 40 cm (15.74 pulgadas) Altura recomendada: 173-180 cm

Principalmente material: algodón

No solo se puede usar como ropa de dormir, sino también como traje de casa, ropa humeante, fotografía, etc.

Muy cómodo, buena elasticidad, ceñido, adecuado para la primavera y el verano. Espesor moderado, sin cargas de sentimiento. Puede ayudarlo a disfrutar y relajarse después de un día completo de trabajo.

Lavado de manos recomendado. Regalo perfecto para su familia y amigos, pijamas para mujeres, batas para mujer.

Shaoyao Hombres Cárdigan Chaqueta De Kimono Japonesa Chaqueta De Informal Chino (S, Armada) € 20.14 in stock 7 new from €19.95

Amazon.es Features Atención: por favor, siga los detalles de nuestro tamaño a continuación.(1CM = 0,39 pulgadas, 1 pulgada = 2,54 cm)

M:Busto:102CM,Manga:44CM,Longitud:72CM L:Busto:107CM,Manga:45.5CM,Longitud:73.5CM XL:Busto:112CM,Manga:47CM,Longitud:75CM 2XL:Busto:117CM,Manga:48.5CM,Longitud:76.5CM 3XL:Busto:122CM,Manga:50CM,Longitud:78CM 4XL:Busto:128CM,Manga:51.5CM,Longitud:79.5CM

El paquete incluye: 1 piezas de abrigo chaqueta.

Juego para el verano de primavera y otoño.Perfecto para el ocio, más ocasión.

Cuidado de la ropa: lavado a mano y lavable a máquina. READ Alerta meteorológica: lluvias-inundaciones en el suroeste

Kimono de CC Collections 16 Colores Shipping Bata de Vestir túnica lencería Ropa de Noche Prenda Despedida de Soltera (Negro) € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Amazon.es Features El Peacock Kimono es el vestido ligero para mujer que ofrece lujo y belleza a un precio asequible. Este kimono de estilo japonés es adecuado para muchas ocasiones. Regalo del día de San Valentín para las mujeres. Túnica de Dama de honor, Despedida de soltera, Boda matutina, Dia de spa, Regalo de cumpleaños, O incluso como un disfraz de geisha cosplay. La bata de seda satinada ofrece todos los días sexy. Al mismo tiempo cómodamente flojo, ambién es duradero como elegante todos los días en la casa

Esta es la VERSIÓN PREMIUM, No es la imitación barata producida. O es conveniente como regalo para un ser querido para cualquier ocasión especial. La bata de novia yukata para mujer está bien hecha, lo que la hace muy fácil de lavar. Lleva muchos años de uso y no pierde su brillo satinado de seda brillante y deslumbrante.

La túnica de lencería tiene un escote ancho en forma de V, emparejando cinturón. Manga suelta para cómodo. Las mangas del vestido son de estilo típico kimono asiático. No todo el camino hasta la muñeca, Pero en cambio las mangas bajan un poco por el antebrazo. Esto hace que la bata de baño para mujer sea práctica cuando se hacen las tareas cotidianas en la casa y se visten con un pijama o ropa de dormir sexy.

Ccollections lujoso traje de dama de honor para damas, con estampado de flores de pavo real, DISPONIBLE EN 16 HERMOSOS COLORES. Es de un tamaño libre pero esto es muy generoso. Es una ropa floja que la hace perfecta para el tamaño - FR/ES 36-44, IT 40-48, DE/DK 34-42 , UK/AU 8-16, US/CA 4-12. La longitud desde el hombro hasta el dobladillo inferior es de 42 pulgadas (106cm). Hombro a hombro es de 26 pulgadas (67cm) O - alrededor de 53 pulgadas (134 cm) que es lo mismo que la cintura. Llene el

Especialmente adecuado para una lujosa bata de seda BRIDESMAID en la mañana de su boda o un regalo de satén sedoso para esa persona especial. CCcollections se enorgullece de sus productos. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o pregunta, haremos LO QUE PODEMOS para ayudar a nuestros clientes.

GRACEART Japonés Sakura Yukata Haori Bata de Baño Cubrir Arriba Bata de Noche € 18.99 in stock 2 new from €18.99

Amazon.es Features Disfraz de kimono japonés

Vestido de tafetán con tallas grandes

Spa Yukata Haori camisón de albornoz

Talla única

Material: Mezcla de algodon

Camisón japonés para Hombre, Pijama, Kimono, algodón, camisón [Azul Marino, Talla L] € 25.48 in stock 1 new from €25.48

Amazon.es Features Tamaño L: Longitud 44.49 "(113cm) / Cofre 47.24" (120cm) / Ancho de hombro 24.41 "(62 cm) / Longitud de la manga 24.02" (61cm); Ser adecuado para alto 68.11 "-72.83" (173-185 cm) / peso 70-90 kg;

Lavable a máquina, paquete que incluye una bata.

Cómodo, texturizado y transpirable. Los productos se exportan principalmente a Japón y son telas especializadas de kimono japonés.

Adecuado para el hogar, vapor Khan, sauna, ocio y meditación. También como regalos perfectos para familiares o amigos.

Material: Algodón.

