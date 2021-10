Inicio » Salud y Belleza Los 30 mejores Kijimea Colon Irritable de 2021 – Revisión y guía Salud y Belleza Los 30 mejores Kijimea Colon Irritable de 2021 – Revisión y guía 8 Vistas Guardar Saved Removed 0

Kijimea Colon Irritable Pro, Una Terapia Contra El Síndrome del Colon Irritable (Diarrea, Dolor Abdominal, Flatulencia, Estreñimiento), Producto Vegano, Sin Gluten ni Lactosa, Verde, 84 cápsulas € 89.95

€ 79.29 in stock 14 new from €79.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Como un parche para el intestino. Las bifidobacterias B. bifidum HI-MIMBbb75 se adhieren a las zonas dañadas de la pared intestinal, como un parche. Bajo este parche puede regenerarse la pared intestinal. Las típicas molestias intestinales disminuyen.

✅ Ayuda eficaz. La eficacia de Kijimea Colon Irritable PRO para la diarrea recurrente, el dolor abdominal, la flatulencia y el estreñimiento fue demostrada por científicos alemanes en estudio de productos de venta libre del mundo sobre el síndrome del intestino irritable.

Mayor calidad de vida. La diarrea recurrente, el dolor abdominal, la flatulencia o el estreñimiento pueden hacer que disminuya mucho la calidad de vida. Un reciente estudio clínico demuestra que Kijimea Colon Irritable PRO es capaz de mejorar significativamente la calidad de vida de los afectados.

Sin efectos adversos conocidos. Kijimea Colon Irritable PRO tiene buena tolerabilidad y se desconocen efectos adversos o interacciones con otros medicamentos.

Vegano, sin gluten ni lactosa. Apto para pacientes con diabetes.

Kijimea® Colon Irritable. Ayuda eficaz para el colon irritable, diarrea, dolor abdominal, flatulencia, estreñimiento. Probiótico. Producto vegano, sin gluten ni lactosa. 84 cápsulas € 75.44 in stock 11 new from €75.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Kijimea Colon Irritable es un producto sanitario de clase IIb para el tratamiento del colon irritable con los síntomas típicos de diarrea, dolor abdominal, flatulencia y estreñimiento.

En muchos casos, la causa de las molestias intestinales recurrentes como la diarrea, el dolor abdominal y la flatulencia es una barrera intestinal dañada.

Como un parche para el intestino. Las exclusivas bifidobacterias B. bifidum MIMBb75 se adhieren a las zonas dañadas de la pared intestinal, como un parche. Lo especial: Bajo este parche puede regenerarse la pared intestinal. Las típicas molestias intestinales pueden disminuir.

✅ Ayuda eficaz. La eficacia de Kijimea Colon Irritable para la diarrea recurrente, el dolor abdominal, la flatulencia y el estreñimiento fue demostrada en un estudio.

Mayor calidad de vida. La diarrea recurrente, el dolor abdominal, la flatulencia o el estreñimiento pueden hacer que disminuya mucho la calidad de vida. En un estudio clínico1 se demostró que Kijimea Colon Irritable es capaz de mejorar significativamente la calidad de vida de los afectados. Eficacia clínicamente probada.

Kijimea - Colon Irritable, 28 Cápsulas € 34.40 in stock 5 new from €32.05 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 206003889 Color L 38/40 Is Adult Product Size 28 Unidad (Paquete de 1)

Kijimea Colon Irritable, 84 cápsulas € 85.90 in stock 3 new from €70.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 206003890 Color L 38/40 Size 84 Unidad (Paquete de 1)

Kijimea Colon Irritable, 14 cápsulas € 19.99 in stock 3 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 206003888 Color L 38/40 Size 14 Unidad (Paquete de 1)

Kijimea Regularis - estreñimiento, Digestión Lenta, Hinchazón Abdominal - Suave Y Natural - Eficaz Y Planificable - Vegano, Sin Gluten, Sin Lactosa, color Verde, 500 ml € 39.80 in stock 5 new from €39.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALIVIO PLANIFICABLE Y FIABLE DEL ESTREÑIMIENTO – Con Kijimea Regularis la digestión se reanuda de forma natural y se alivia el estreñimiento – planificable y fiable. Además, Kijimea Regularis reduce activamente los gases y la hinchazón abdominal.

LA SUAVE SOLUCIÓN – Kijimea Regularis contiene fibras de origen natural que se expanden en el intestino y lo dilatan suavemente. Esto les da a los músculos intestinales el impulso para volver a transportar los alimentos con normalidad. Además, Kijimea Regularis contiene simeticona, que reduce los gases del intestino y hace desaparecer así la hinchazón abdominal.

ASÍ DE FÁCIL FUNCIONA – Añada una cucharada de Kijimea Regularis en un vaso de agua dos o tres veces al día según sea necesario, remueva el granulado y beba el líquido. El efecto de Kijimea Regularis es físico y no produce efecto hábito, ni siquiera con el consumo a largo plazo.

SIN EFECTOS SECUNDARIOS – Kijimea Regularis tiene una buena tolerabilidad y no se conocen efectos secundarios ni interacciones. Es vegano, sin gluten y sin lactosa y también es apto para pacientes con diabetes.

Colon Care Complex Vegavero® | Detox + Digestión + Limpieza Intestinal + Colon Irritable + Toxinas | 120 Cápsulas | Probióticos con Jengibre + Psyllium + Hinojo + Capsicum Annuum € 19.90 in stock 1 new from €19.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SALUD INTESTINAL: Colon Care Complex es un suplemento dietético natural cuyos ingredientes ayudan a limpiar el intestino y tratar problemas de estómago. Ayuda a reforzar la salud del aparato digestivo, regular el tránsito intestinal, mejorar la digestión, eliminar toxinas y tratar problemas estomacales. Favorece el correcto metabolismo de nutrientes y equilibra la flora intestinal.

⭐ 100% NATURAL: Es un suplemento completamente natural, una combinación única de ingredientes de alta calidad que actúan sinérgicamente para apoyar el equilibrio intestinal. Combinamos el probiótico Lactobacillus Acidophillus con extractos de ingredientes vegetales: cáscara de psyllium, semilla de hinojo, pimienta de cayena (Capsicum Annuum) con capsaicina, raíz de jengibre y raíz de galanga.

SIN ADITIVOS: Producto premiado por la web alemana vergleich1.de en 2019. No contiene aditivos como estearato de magnesio, celulosa microcristalina o gelatina (procedente de animales) que suelen ser ingredientes de los comprimidos de limpieza de colon o de los suplementos de limpieza intestinal. Por supuesto, nuestro producto es para veganos. Por envase: 120 cápsulas. Dosis recomendada: 2 cápsulas al día.

VEGAVERO COMPLEX: Nuestra línea Complex representa productos únicos diseñados para satisfacer las necesidades individuales de las personas. Estas recetas únicas desarrolladas por nuestro experto equipo de nutricionistas y que se basan tanto en el conocimiento de la medicina tradicional como en los últimos descubrimientos científicos. Vegavero Complex - Para nosotros es sinónimo de productos individuales hechos de las combinaciones más naturales y de alta calidad de materias primas.

A TU LADO: Preocuparnos por ti es parte de nuestra filosofía. Por este motivo, además de producir suplementos diseñados para cubrir tus necesidades, trabajamos en fórmulas únicas para alcanzar la sinergia perfecta entre ingredientes y dosis. Estamos disponibles para aconsejarte y apoyarte para que logres tus metas, facilitarte los certificados de nuestros productos y resolver todas tus preguntas. READ Los 30 mejores La Vida Es Bella Perfume de 2021 - Revisión y guía

Probióticos y Prebióticos Intestinales | Con Inulina y Glutamina | Sistema Inmunológico, Colon Irritable y Más | 90 Cápsulas | Repara Flora Intestinal y Vaginal | Amplio Espectro | 60 Mil Millones UFC € 21.95 in stock 1 new from €21.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features POR QUÉ ESTE PROBIÓTICO Y NO OTRO: En Magister Fórmula desarrollamos este producto en base a lo que nos pedían nuestros clientes, un probiótico y prebiótico de calidad y liberación prolongada con la tecnología patentada de Megaflora9 EVO (ProbioAct ) y la Glutamina, los cuales forman una combinación perfecta para potenciar la salud intestinal y digestiva natural de las bacterias buenas en el organismo.

MÚLTIPLES BENEFICIOS: Con 2 cápsulas al día, 1 antes del desayuno y 1 antes de la cena obtendrás una dosis garantizada de 60 Mil Millones de UFC (Unidades Formadoras de Colonias) con los siguientes beneficios: aumento del sistema inmune, mejora las defensas, alivio de trastornos gastrointestinales (Colon Irritable, Diarreas, Aerofagias, Estreñimiento, Intolerancias Alimentarias). Mejora de neurotransmisores (Eje Intestino-Cerebro), trastornos cutáneos y reparación de flora intestinal y vaginal.

PROTEGE Y REPARA LA MUCOSA INTESTINAL: Además, hacemos uso de la GLUTAMINA, un potente reparador de la mucosa que recubre nuestro intestino. Así, se mejora la función barrera y la permeabilidad de la mucosa, lo que impide que penetren toxinas y permita una correcta absorción de los nutrientes. De igual manera, este aminoácido crea un entorno muy favorable para que se reproduzcan las bifidobacterias y lactobacillus presentes en Megaflora9 (los probióticos).

TECNOLOGÍA PATENTADA (COMPARATIVA): usamos la tecnología ProbioAct bajo patente, que protege las bacterias contra las condiciones ácidas del estómago y las mantiene vivas, asegurando una supervivencia superior al 90% (frente a un 1% de otras marcas). Gracias a ello, combinamos 9 cepas de bacterias de tipo Lactobacillus, Bifidobacterias y Enterococcus, que juntas repoblan la microbiota dañada del intestino de forma eficaz. Además es apto para veganos, hombre, mujer y niños.

CALIDAD FARMACÉUTICA PROFESIONAL: En Magister Fórmula llevamos más de 130 años de experiencia ayudando a farmacias de toda España, por lo que puedes estar seguro de que nuestros productos son eficaces y elaborados bajo los más altos estándares de calidad europea, sin usar aditivos artificiales, saborizantes, conservantes, colorantes, sin lactosa, gluten ni componentes animales. Y cuenta con la calificación de QPS (Quality Presumption of Safety).

Bio Probióticos Complex - 21 cepas bacterianas MÁS Inulina Bio- 180 cápsulas veganas de liberación prolongada- 20 mil millones UFC- Flora intestinal- Lactobacillus gasseri € 24.97 in stock 1 new from €24.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ MEJOR RELACIÓN PRECIO/CALIDAD - 180 cápsulas veganas con revestimiento entérico para la mejor relación precio-calidad. 21 Cepas bacterianas cuidadosamente recopiladas más inulina orgánica de agricultura ecológica controlada (DE-ÖKO-006). 20 mil millones de UFC por dosis diaria (2 cápsulas). INCLUYE E-BOOK sobre la salud intestinal y el buen funcionamiento de la flora intestinal, las cepas bacterianas y las bacterias intestinales.

✅ FÓRMULA DE AMPLIO ESPECTRO BACTERIANO- LACTOBACILOS Y BÍFIDOBACTERIAS- Nuestro complejo de bacterias intestinales contiene los siguientes 21 cultivos de bacterias vivas: Lactobacillus-Acidophilus, -Plantarum, -Casei, -Crispatus, -Gasseri, -Bulgaricus, Rhamnosus, -Salivarus, -Paracasei, -Reuteri, -Fermentum, -Johnsonii, Bifidobacterium Breve, Longum, Lactis, Bifidum, Infantis, Animalis, Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus y Pediococcus acidilactici.

✅ CÁPSULAS CON REVESTIMIENTO ENTÉRICO - Las cápsulas entéricas protegen a las sensibles bacterias del ácido gástrico y aseguran una liberación retardada. Se disuelven al estar en el intestino delgado, no antes. Esto minimiza en gran medida las pérdidas de los ingredientes activos. ADVERTENCIA: Muchos fabricantes no utilizan cápsulas con resistencia a los jugos gástricos. Esto puede hacer que partes de las valiosas bacterias sean destruidas por el ácido gástrico antes de que lleguen al intestino.

✅ VEGANO Y 100% SIN ADITIVOS - Nuestro complejo Probivia de alta calidad con probióticos y prebióticos para la flora intestinal se produce sin aditivos artificiales como los estearatos de magnesio, agentes separadores, de rellenos, saborizantes, colorantes, estabilizadores, gelatina u otros componentes animales y por supuesto, SIN TECNOLOGÍA GENÉTICA. Garantizado sin lactosa, sin gluten y sin conservantes.

✅ MARCA DE CALIDAD ALEMANA Y PROBADO EN LABORATORIOS INDEPENDIENTES ACREDITADOS - Producidos bajo los más altos estándares de calidad y en instalaciones estrictamente certificadas, otorgadas con ISO y, como lo requiere la ley de alimentos, con certificación HACCP, cada producto GloryFeel está sujeto a pruebas continuas de laboratorios alemanes independientes certificados DIN EN ISO/IEC 17025. ▶️ Certificado de Análisis: Ver en las fotos del producto.

Alflorex de PrecisionBiotics | 30 cápsulas en envase blíster | (4 semanas) | Se ha demostrado que reduce la hinchazón, el dolor abdominal y los movimientos intestinales impredecibles. € 31.25 in stock 6 new from €26.76 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NO.1 El cultivo vivo MAS RECOMENDADO por los gastroenterólogos de EE.UU y en la que confían millones de consumidores de todo el mundo

ÚNICA y NATURAL cultivo 35624, respaldada por más de 17 años de investigación

SE HA DEMOSTRADO CLÍNICAMENTE que reduce la hinchazón y el gas, el dolor abdominal y los movimientos intestinales impredecibles en los ensayos clínicos

Bióticos de nivel profesional de PRECISIONBIOTICS - Desarrollado por LOS PRINCIPALES CIENTÍFICOS Y GASTROENTERÓLOGOS para ayudar a la salud intestinal y aliviar problemas digestivos

SIN GLUTEN * LIBRE DE LACTEOS * SIN LACTOSA * Adecuado para personas con una dieta baja en FODMAP y como parte de un estilo de vida saludable. No requiere refrigeración

COLONFIT - Alivio de Gases e Hinchazón con Probióticos, Prebioticos y Fibra. Desintoxicación de Sistema Digestivo, Limpieza del Colon y un Estómago Contento! € 20.95 in stock 1 new from €20.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 180 CÁPSULAS GASTRORRESISTENTES - combina cáscara de psyllium, probióticos e inulina (prebiótico) para asegurar un intestino sano y un correcto funcionamiento del sistema digestivo. Contiene 5 cepas de bacterias vivas 20 mil millones UFC

COLON CLEANSE - vientre plano y más favorecedor, aumento de energía, mejores digestiones y salud gastrointestinal. Remueve los residuos que no han sido digeridos, y elimina las toxinas. Restablece el equilibrio que tu cuerpo ya no tiene debido a la mala alimentación, el estrés, los antibióticos, etc

LIMPIADOR DIGESTIVO NATURAL- ayuda a reducir el cúmulo de gas, la hinchazón, los impredecibles movientos intestinales, dolor abdominal y flatulencia. Proporciona un efectivo alivio, ideal con antibióticos

Producto de alta calidad que mantiene tu intestino sano y le da la regularidad que éste necesita. Limpieza avanzada, desintoxicación y ayuda y cuidados que el intestino requiere. Ayuda con los problemas intestinales como el estreñimiento o la diarrea

100% natural, sin gluten, sin gmo, probado y recomendado como suplemento alimentario para hombres, mujeres y niños a partir de 12 años. Aconsejado por gastroenterólogos

Colon irritable: Cómo curar las intolerancias alimentarias y otros problemas digestivos € 11.95

€ 11.35 in stock 8 new from €11.35

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Edition 1 Language Español Number Of Pages 220 Publication Date 2019-05-06T00:00:01Z Format Ilustrado

Le syndrome de l'intestin irritable: Mieux le comprendre, mieux le vivre (LA SANTE SANS TABOU) € 14.95 in stock 5 new from €14.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Edition Illustrated Language Francés Number Of Pages 160 Publication Date 2019-04-19T00:00:01Z Format Big Book

Pharmaton Complex - Multivitamínico con Ginseng - 100 Comprimidos Compactos - Energía Física y Mental € 29.05

€ 21.88 in stock 4 new from €21.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pharmaton Complex, con vitaminas y Ginseng G115, ayuda a recuperar la energía y contribuye a mantener el bienestar físico y mental, con una solo comprimido al día

Gracias a su extracto estandarizado de Ginseng ayuda a mantener el rendimiento físico, la concentración y un buen rendimiento cognitivo

Ayuda al metabolismo energético normal y a reducir el cansancio y la fatiga gracias a su aporte en vitaminas del grupo B (B2, B3, B6 y B12)

Recomendado para las épocas en las que te encuentras más cansado: cambios de estación, períodos de exámenes, épocas de sobrecarga de trabajo

No tomar este producto si es alérgico a alguno de sus ingredientes

Digestic - Laxante para Aliviar el Estreñimiento - Ablandador de Heces - Ingredientes 100% Naturales - 60 Cápsulas - Nueva Fórmula Innovadora Limpieza Detox del Colon € 27.90 in stock 1 new from €27.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EL FRUTO DE 18 AÑOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFÍCA: ¿Estás cansado de productos para el estreñimiento que no funcionan? Descubre la innovadora solución científicamente probada para aliviar eficazmente los síntomas de estreñimiento crónico del SII-C . Pide Digestic, un suplemento 100% vegetal natural para aliviar el estreñimiento crónico.

☑ ALIVIO PURO: Alivia rápidamente y promueve la salud óptima del colon regulando la función intestinal y el sistema digestivo. Fortalece y favorece la contracción de los músculos estomacales para la evacuación diaria. Digestic actúa como un eficaz laxante natural para aliviar el estreñimiento.

FÓRMULA REVOLUCIONARIA: Revolucionario laxante vegetal natural formulado con ayudas digestivas y estimulantes de la digestión. Limpieza natural detox. Una mezcla única de hierbas y productos botánicos que alivia el estreñimiento, el SII, la hinchazón y los gases. Ablandador natural de heces que favorece la salud intestinal y los movimientos intestinales.

INGREDIENTES NATURALES: Carica Papaya, Aloe Ferox, Cassia Angustifolia, Rhamnus Frangula, Rhamnus Purshiana, Elettaria Cardamome, Foeniculum Vulgare.

✔ SEGURO Y EFICAZ: Clínicamente probado, sin efectos secundarios, no adictivo. No forma hábito. Seguro para el uso diario y a largo plazo. Fabricado cumpliendo las normas GMP, En una instalación registrada en la FDA

Premium Probiótico [ 120 Mil Millones de UFC ] 30x Cepas Bacterianas incl. Lactobacillus Acidophilus & Bifidobacterium por Dosis - 90 Cápsulas de Liberación Retardada (DRcaps®) - Vegano € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤ MEZCLA DE ESPECTRO COMPLETO: Nuestra misión en AAVALABS era crear el complejo de bacterias más completo en el mercado hoy en día, y con Premium Probiolac, hemos hecho exactamente esto. Junto con los prebióticos, cada cápsula contiene 30 cepas diferentes de bacterias buenas que tienen cada una su función única en el intestino. Y con la enorme cantidad de 120 UFC por dosis diaria, nuestra nueva mezcla es 2 veces más potente que nuestra formulación original.

➤ SOPORTE NATURAL DE ZINC: Para disfrutar realmente de un estilo de vida saludable y activo, debes estar siempre preparado(a) para la aventura. Esa es una de las razones por las que incluimos zinc en nuestra nueva fórmula, ya que respalda la función normal del sistema inmunitario. Además, se ha demostrado que el zinc contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes y a la protección de las células contra el estrés oxidativo, nutriendo tu cuerpo de adentro hacia afuera.

➤ PRUEBAS DE TERCEROS: El control de calidad está al frente de todo lo que hacemos aquí en AAVALABS. Queremos que nuestros seres queridos puedan beneficiarse de nuestros productos, por lo que aplicamos los más altos estándares europeos de calidad y seguridad en todas las etapas de desarrollo y producción. Cada fórmula pasa por varias fases de prueba rigurosas, asegurando que te entregamos los productos finales de la más alta calidad posible.

➤ NÓRDICO POR NATURALEZA: Nuestro mayor objetivo aquí en AAVALABS es infundir nuestros valores nórdicos de pureza y frescura en el mundo y apoyarte en su aventura, donde sea que te lleve. Somos una empresa familiar con sede en Finlandia, obtenemos ingredientes crudos de alta calidad del mundo natural y los fusionamos con el poder de la tecnología moderna. ¿Cuál es el resultado? Productos de alta calidad que a tu cuerpo les resultan fáciles de absorber y usar.

➤ GARANTÍA DE REEMBOLSO DE 365 DÍAS DE AAVALABS: Nuestro objetivo principal en AAVALABS es ayudarte a vivir la vida al máximo y a prosperar, tanto mental como físicamente. Queremos que compres con confianza, así que si no estás 100% satisfecho/a, por favor háznoslo saber. ¡Vamos más allá del periodo de retorno de 30 días de Amazon y ofrecemos una GARANTÍA DE REEMBOLSO VÁLIDA POR 365 DÍAS en cada pedido. Nuestro equipo de atención al cliente multilingüe estará encantado de ayudarte.

Tránsito Intestinal Complex Vegavero® | Aloe Vera + Jengibre + Achicoria | 100% Orgánico | Colon Cleanse + Estreñimiento + Gases | Con Ciruela & Genciana Amarilla | Sin Aditivos | 120 Cápsulas € 19.90 in stock 1 new from €19.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐ SALUD INTESTINAL: Las evacuaciones irregulares y los trastornos gastrointestinales como el estreñimiento, la diarrea, colon irritable o la hinchazón y los gases son condiciones que afectan a muchas personas. Tener un tránsito irregular puede llevar a un aumento excesivo de microorganismos dañinos para la salud. Los cambios en el estilo de vida, incluidos los cambios en la dieta, (como la ingesta de fibra), pueden ayudar a mantener la regularidad de las evacuaciones intestinales.

⭐ DIGESTIVO VEGETAL: Nuestro Green Transit es 100% vegetal. Es una combinación única de extractos de plantas de primera calidad de aloe vera, achicoria, ciruela, genciana amarilla y raíz de jengibre. Los ingredientes actúan de forma combinada para favorecer de forma natural un movimiento intestinal regular (evitando el estreñimiento) y lo hacen perfecto para el día a día. Nuestro complejo vegetal es por lo tanto una ofrece una alternativa natural.

100% ORGÁNICO: Nuestro suplemento no sólo es completamente natural. Elegimos extractos de plantas de alta calidad de cultivos orgánicos. Además, nuestro producto no contiene aditivos como estearato de magnesio, celulosa microcristalina o gelatina animal que se encuentran a menudo en las pastillas contra el estreñimiento o en los suplementos de limpieza intestinal. Por supuesto, nuestro producto es apto para veganos. Por envase: 120 cápsulas. Dosis recomendada: 3 cápsulas al día.

VEGAVERO COMPLEX: Nuestra línea Complex representa productos únicos diseñados para satisfacer las necesidades individuales de las personas. Estas recetas únicas desarrolladas por nuestro experto equipo de nutricionistas y que se basan tanto en el conocimiento de la medicina tradicional como en los últimos descubrimientos científicos. Vegavero Complex - Para nosotros es sinónimo de productos individuales hechos de las combinaciones más naturales y de alta calidad de materias primas.

A TU LADO: Preocuparnos por ti es parte de nuestra filosofía. Por este motivo, además de producir suplementos diseñados para cubrir tus necesidades, trabajamos en fórmulas únicas para alcanzar la sinergia perfecta entre ingredientes y dosis. Estamos disponibles para aconsejarte y apoyarte para que logres tus metas, facilitarte los certificados de nuestros productos y resolver todas tus preguntas. READ Los 30 mejores Alargador De Pene de 2021 - Revisión y guía

Probiótico [ 50 mil millones de UFC ] 20x Cepas bacterianas (Incl. Acidophilus & Bifidobacterium) + Inulina por dosis - Zinc agregado para apoyo inmunológico - 60 Cápsulas € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤ 20 CEPAS PROBIÓTICAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA: Nuestro complejo de cultivos único de cepas probióticas contiene una variedad de cepas bacterianas patentadas, cuya eficacia para actuar directamente en numerosas partes del tracto digestivo humano ha sido demostrada científicamente. Seguros frente a los ácidos del estómago, nuestros probióticos viajan a través de tu sistema digestivo con DRCaps, llegando incluso al intestino delgado, en donde se encuentra la mayor parte de la flora intestinal.

➤ MEJORA DE LA FLORA DIGESTIVA Y DEL SISTEMA INMUNE: Tu tracto digestivo es responsable de mucho más que simplemente proporcionar a tu cuerpo todas las vitaminas, nutrientes y minerales esenciales. Más de 2/3 de tu inmunidad depende de tu flora intestinal. Nuestro probiótico de amplio espectro es una elección totalmente natural para conseguir un intestino sano y reforzar las defensas. También está diseñado para ayudar a tu sistema inmunológico gracias al zinc añadido de forma natural.

➤ 25 MIL MILLONES DE UFC GARANTIZADAS: Te garantizamos que todas y cada una de las cápsulas retendrán 30 mil millones de UFC hasta el final de la vida útil indicada del producto. Esto es debido a su tecnología de microencapsulación patentada, que garantiza además la efectividad del producto.

➤ LIMPIO, FORMULADO CIENTÍFICAMENTE Y PROBADO EN LABORATORIOS: La trifecta de oro. Nuestro probiótico no contiene gluten, lactosa ni productos modificados genéticamente, y además es 100% vegano. Ha sido elaborado en Europa, bajo estrictos estándares, para que puedas tener la tranquilidad de que estás tomando un producto seguro y limpio, fabricado por una marca nórdica.

➤ GARANTÍA DE REEMBOLSO DE 365 DÍAS DE AAVALABS: Nuestro objetivo principal en AAVALABS es ayudarte a vivir la vida al máximo y a prosperar, tanto mental como físicamente. Queremos que compres con confianza, así que si no estás 100% satisfecho/a, por favor háznoslo saber. ¡Vamos más allá del periodo de retorno de 30 días de Amazon y ofrecemos una GARANTÍA DE REEMBOLSO VÁLIDA POR 365 DÍAS en cada pedido. Nuestro equipo de atención al cliente multilingüe estará encantado de ayudarte.

NatureWise Vitamina D3 1000 UI, función muscular saludable, salud ósea y apoyo inmunológico (suministro para 1 año, 360 unidades) € 16.95 in stock 1 new from €16.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FORMA MÁS ACTIVA: NatureWise Vitamin D3 en aceite de oliva orgánico certificado ayuda a mantener la salud de los dientes y los huesos, proporciona apoyo inmunológico y promueve la función muscular saludable.

VITAMINA ESENCIAL: Nuestra fórmula ofrece la misma forma biológicamente activa de vitamina D producida por el cuerpo como resultado de la exposición al sol, sin exposición a los rayos UVB.

OBTENGA SU DOSIS DIARIA: El Consejo de Vitamina D recomienda vitamina D diariamente para que los adultos alcancen y mantengan niveles óptimos.

MÁS ALTA POTENCIA: Nuestras cápsulas blandas de vitamina D 1000 UI son fáciles de tragar. Algunas investigaciones indican que la vitamina D3 en forma líquida de gelatina blanda es más biodisponible que las formas en polvo o tabletas.

PURO Y NATURAL: Estos suplementos de apoyo inmunológico y salud ósea de vitamina D3 no contienen OGM ni gluten. Probado por terceros para determinar su pureza y potencia.

Colon Cleanse, 60 Cápsulas de Limpieza de Colon Natural | Enriquecido con Prebióticos y Probióticos Lactobacillus y Bifidobacterias, Con Jengibre y Minerales como Calcio, Magnesio, Selenio y Potasio € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Por Qué Elegir Nuestra Cápsulas Colon Cleanse de WeightWorld? - Las cápsulas colon cleanse es un plan de 10 días que ayuda a tu dieta, a tu digestión y a conseguir un respaldo natural para tu colon, esto es gracias su alto contenido en fibra, raíz de jengibre y a minerales como el calcio que contribuye al funcionamiento normal de las enzimas digestivas propiedad confirmada por la EFSA.

Con Probióticos y Prebióticos - Nuestro suplemento contiene una gran concentración de probióticos como el Lactobacillus Acidophilus y la Bifidobacterias Infantis, y una gran cantidad de prebioticos que ayudan a cuidar tu flora intestinal como la fibra de arroz integral, el psyllium husk , la goma arábica y la pectina de manzana.

Enriquecido con Raíz de Jengibre y Minerales para tu Energía, Metabolismo y Digestión - Nuestro suplemento contiene una gran cantidad de minerales como el calcio y el magnesio que contribuye al metabolismo energético normal, el potasio contribuye al mantenimiento de la presión arterial normal y el selenio contribuye a la función tiroidea normal, propiedades confirmadas por la EFSA y de soporte para tu digestión.

Apto Para Veganos y Vegetarianos - Junto con los ingredientes que componen Colon Cleanse, las cápsulas se han creado combinando sólo ingredientes naturales de origen vegetal. Esto significa que los beneficios de este suplemento pueden ser consumidos por cualquier persona con todo tipo de necesidades y requisitos dietéticos, incluidos los veganos y los vegetarianos.

¿Cuál es la Historia de Weightworld? - WeightWorld es una pequeña empresa familiar con más de 15 años de experiencia. En todos estos años nos hemos convertido en una marca de referencia en suplementos alimenticios y vitaminas. Además todos nuestros productos utilizan ingredientes de gran calidad y con los estándares de fabricación GMP.

Lactoflora IBSolución - Incomodidad intestinal - 28 sobres € 20.02 in stock 19 new from €17.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Complemento alimenticio con probióticos y vitamina D3 para situaciones de incomodidad intestinal, como hinchazón, calambres o trastornos deposicionales.

Fórmula específica con 3 cepas que ayudan a mejorar los síntomas en situaciones de incomodidad intestinal: Lactobacillus plantarum CECT 7484, Lactobacillus plantarum CECT 7485 y Pediococcus accidillactici CECT 7483.

Para aquellos desequilibrios de la flora intestinal ocasionados por cambios en la alimentación, tratamientos con antibióticos, cambios en el estilo de vida, sobrecarga de trabajo, etc que cursan con hinchazón , calambres y alteraciones de la defecación.

Incluye 28 sobres vía oral con un agradable sabor a frambuesa

Tomar 1 sobre al día después del desayuno.

Alflorex® de PrecisionBiotics® | 30 cápsulas (suministro para 4 semanas) | Se ha demostrado que reduce la hinchazón, el dolor abdominal y los movimientos intestinales impredecibles. € 27.35 in stock 4 new from €26.75 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NO.1 El cultivo vivo MAS RECOMENDADO por los gastroenterólogos de EE.UU y en la que confían millones de consumidores de todo el mundo

ÚNICA y NATURAL cultivo 35624, respaldada por más de 17 años de investigación

SE HA DEMOSTRADO CLÍNICAMENTE que reduce la hinchazón y el gas, el dolor abdominal y los movimientos intestinales impredecibles en los ensayos clínicos

Bióticos de nivel profesional de PRECISIONBIOTICS - Desarrollado por LOS PRINCIPALES CIENTÍFICOS Y GASTROENTERÓLOGOS para ayudar a la salud intestinal y aliviar problemas digestivos

SIN GLUTEN * LIBRE DE LACTEOS * SIN LACTOSA * Adecuado para personas con una dieta baja en FODMAP y como parte de un estilo de vida saludable. No requiere refrigeración

Alga Espirulina Ecológica en Comprimidos de 500mg (500 Tabletas). 100% Orgánica, Natural y Pura, Ficocianina 17%. Cultivada en India en Tamil Nadu. Apto para vegetarianos y veganos. NATURALEBIO € 19.58

€ 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ ¿QUÉ ES LA ESPIRULINA?: La espirulina es una alga azul, que pertenece a la clase de algas unicelulares celulares espiraliformes verde-azules. Es un alga microscópica que crece en aguas dulces y tiene unos orígenes muy antiguos. Aunque pertenezca a la clase de algas azules, la espirulina tiene un color verde oscuro, mientras que su nombre proviene de su forma, que recuerda a una espiral.

✔ PROPIEDADES DE LA ESPIRULINA: La espirulina tiene una acción de apoyo y restauración. Nuestra espirulina garantiza una concentración de ficocianina al 17%. La ficocianina tiene un alto poder antioxidante.

✔ CERTIFICADO ECOLÓGICO Y VEGANO: puro, eco y organico al 100%. Sin utilizar pesticidas y fertilizantes químicos que no ayudan al cuerpo y la salud. Sin aditivos y excipientes. Adecuado para veganos y vegetarianos. Cultivado en India en Tamil Nadu, posee un certificado ecológico por organismos de control autorizados por el Ministerio de Agricultura.

✔ TABLETAS DE SPIRULINA ORGANICA: La espirulina se presenta en prácticos comprimidos de color verde oscuro con reflejos azulados. Su sabor es muy especial. Es muy importante el método de secado en frío, ya que la espirulina debe secarse a temperaturas bajas para preservar intactos todos sus nutrientes y los altos niveles de ficocianina.

✔ DISPONIBILIDAD GARANTIZADA: La completa satisfacción de nuestros clientes es nuestra prioridad. Estamos a su disposición para cualquier consulta o observación.

Probióticos Complex - 18 cepas bacterianas - 200 cápsulas con revestimiento entérico - Probióticos y prebióticos para la flora intestinal - Inulina + Lactobacillus gasseri € 22.97 in stock 1 new from €22.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ 18 CEPAS EFECTIVAS Y NATURALES MÀS INULINA - Fórmula de amplio espectro bacteriano - Bifidobacterium (B.) bifidum, B. breve, B. infantis, B. lactis, B. longum, Lactobacillus (L.) acidophilus, L. bulgaricus, L. casei, L. crispatus, L. gasseri, L. paracasei, L. plantarum, L. reuteri, entre otros.

✅ 200 CÁPSULAS - MEJOR RELACIÓN PRECIO VALOR - 200 cápsulas con revestimiento entérico y veganas. Contienen lactobacillus gasseri, acidophilus y bifidobacterium para la flora intestinal. 10 mil millones de UFC por día. INCLUYE E-BOOK.

✅ CÁPSULAS CON REVESTIMIENTO ENTÉRICO - Las cápsulas entéricas protegen a las sensibles bacterias del ácido gástrico y aseguran una liberación retardada. Se disuelven al estar en el intestino delgado, no antes. Esto minimiza en gran medida las pérdidas de los ingredientes activos. ADVERTENCIA: Muchos fabricantes no utilizan cápsulas con resistencia a los jugos gástricos. Esto puede hacer que partes de las valiosas bacterias sean destruidas por el ácido gástrico antes de que lleguen al intestino.

✅ LABORATORIO DE ALTA CALIDAD - 100% VEGANO Y SIN ADITIVOS - Nuestra Probivia se produce sin aditivos artificiales, ingeniería genética u otros componentes de origen animal. Laboratorios acreditan el número de UFC (Unidades Formadoras de Colonias) su pureza y la NO presencia de sustancias nocivas.

✅ PRODUCCIÓN EN ALEMANIA - CALIDAD DE MARCA CON GARANTÍA DE SATISFACCIÓN * - Nuestras cápsulas Probivia son fabricadas bajo los más altos estándares de calidad y los controles más estrictos en Alemania. Si por alguna razón no está satisfecho, solicite un reembolso. Sin indicar motivos y rápido!

Aboca Colilen Ibs 96Cap 1 Unidad 200 g € 27.12

€ 23.49 in stock 27 new from €23.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colilen Ibs 96Cap.

Los mejores productos de higiene y belleza para tu día a día.

Cuidarse y sentirse bien nunca ha sido tan fácil.

Cúrcuma Orgánica de 1440mg con Jengibre y Pimienta Negra - 180 Cápsulas Veganas - Cúrcuma en Cápsulas Alta Resistencia - Curcuma Ecologica en Polvo con Extracto de Curcumina - Fabricado por Nutravita € 19.95 in stock 1 new from €19.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ ¿POR QUÉ EL SUPLEMENTO DE CURCUMA ORGÁNICA CON JENGIBRE Y PIMIENTA NEGRA DE NUTRAVITA? - Nuestras cápsulas de cúrcuma orgánica, con suministro para 3 meses, han sido formuladas para proporcionar una dosis de 1440mg: 1340mg de cúrcuma orgánica (670mg por cápsula), 80mg de jengibre orgánico (40mg por cápsula) y 20mg de pimienta negra orgánica (10mg por cápsula). Puede estar seguro de que obtiene uno de los suplementos de cúrcuma con pimienta negra y jengibre de mayor efectividad en Amazon

✔ ¿POR QUÉ EL SUPLEMENTO DE CURCUMA CON JENGIBRE Y PIMIENTA NEGRA DE NUTRAVITA? - Nuestras curcuma en cápsulas, con suministro para 3 meses, han sido formuladas para proporcionar una dosis de 1440mg: 1340mg de cúrcuma orgánica (670mg por cápsula), 80mg de jengibre orgánico (40mg por cápsula) y 20mg de pimienta negra orgánica (10mg por cápsula). Puede estar seguro de que obtiene uno de los suplementos de cúrcuma de mayor efectividad en Amazon.

✔ CERTIFICACIÓN ORGÁNICA DE LA SOIL ASSOCIATION (LA ASOCIACIÓN DE SUELOS) - Exclusivamente lo mejor para nuestro producto de Cúrcuma. Nuestra cúrcuma en polvo ha sido obtenida de forma orgánica en India y las cápsulas de cúrcuma han sido fabricadas en el Reino Unido. Hemos pasado por controles rigurosos y salimos triunfantes. El producto ha sido testado y sometido a pruebas y tiene Certificación Orgánica de la prestigiosa Soil Association (Asociación de Suelos).

✔ ¿QUÉ INGREDIENTES SE UTILIZAN EN NUTRAVITA? Contamos con un equipo dedicado de farmacólogos, químicos e investigadores científicos que trabajan para obtener los mejores y más beneficiosos ingredientes, lo que nos permite ofrecer vitaminas y suplementos avanzados y de alta resistencia que no contienen colorantes ni aromas artificiales, sin OGM (organismos modificados genéticamente) y sin la presencia de alérgenos como el gluten, el trigo, la lactosa y los frutos secos.

✔ ¿QUÉ HISTORIA HAY DETRÁS DE NUTRAVITA? Nutravita es una empresa familiar establecida en el Reino Unido en 2014; desde entonces, nos hemos convertido en una marca de Vitaminas y Suplementos alimenticios de confianza y reconocida por nuestros clientes en todo el mundo. Nuestros productos son de alta calidad: todo lo que producimos está fabricado y certificado en el Reino Unido y está protegido por los estándares de fabricación más altos en el mundo (GMP, BRC - British Retail Consortium). READ Los 30 mejores Codigo Da Vinci de 2021 - Revisión y guía

BIO Reishi Vegavero® | Extracto 10:1 = 7000 mg | 40% Polisacáridos + 20% Betaglucanos | Sin Aditivos | Estrés + Ansiedad + Sistema Inmunitario | Ayurveda | Ganoderma Lucidum € 22.90 in stock 1 new from €22.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BENEFICIOS MÚLTIPLES: Debido a sus beneficios para la salud, el Reishi (Ganoderma Lucidum) se ha usado a lo largo de la historia en la TCM y Ayurveda. Junto con Cordyceps, Hericium, Shiitake y Auricularia, el Reishi se usa en micoterapia para diferentes propósitos, principalmente su efecto adaptógeno que puede ayudar a sobrellevar el estrés físico y mental. Ayuda a reducir la ansiedad y los betaglucanos presentes en el producto ayudan a la función del sistema inmunológico.

⭐ EXTRACTO - NO POLVO: Mientras que otros productos sólo ofrecen cápsulas de polvo de Reishi, el nuestro aporta 500 mg de un extracto altamente dosificado (~ 14:1) de cultivo orgánico controlado. Esto corresponde a 7000 mg de polvo seco de Reishi orgánico. La ventaja de un extracto no es sólo la mayor cantidad de Reishi en una cápsula, sino también la mayor concentración de sustancias bioactivas y una mejor biodisponibilidad del suplemento.

40% DE POLISACÁRIDOS: Usamos un extracto estandarizado con al menos 40% de polisacáridos y 20% de polisacáridos betaglucanos - el ingrediente bioactivo más importante del Reishi. Por la misma razón elegimos un extracto derivado del cuerpo fructífero del Reishi, ya que es la principal fuente de esas sustancias bioactivas. Nuestro producto está libre de pesticidas y aditivos y es apto para veganos. Por envase: 60 cápsulas. Dosis recomendada: 1 cápsula al día. Testado en laboratorio.

VEGAVERO ORGANIC: Nuestra línea orgánica comprende productos que contienen 100% materias primas orgánicas. No usamos productos químicos ni pesticidas en la agricultura orgánica. Por supuesto, el uso de OMG está totalmente prohibido. Creemos que los materiales cultivados orgánicamente no sólo son mejores para nuestra salud sino también para el medio ambiente. Vegavero Organic - lo hacemos por amor a nosotros mismos y a la naturaleza.

A TU LADO: Preocuparnos por ti es parte de nuestra filosofía. Por este motivo, además de producir suplementos diseñados para cubrir tus necesidades, trabajamos en fórmulas únicas para alcanzar la sinergia perfecta entre ingredientes y dosis. Estamos disponibles para aconsejarte y apoyarte para que logres tus metas, facilitarte los certificados de nuestros productos y resolver todas tus preguntas.

Maca Negra de los Andes Peruanos Capsulas 3500 mg - 180 Cápsulas Veganas con Maca negra de Alta Potencia - Suministro para 6 Meses - Producto elaborado en el Reino Unido por Nutravita € 19.95

€ 18.95 in stock 1 new from €18.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ ¿POR QUÉ UTILIZAR EL SUPLEMENTO DE RAÍZ DE MACA NEGRA DE NUTRAVITA? - Cada una de nuestras 180 cápsulas veganas contiene 3500 mg de extracto de raíz de maca negra de alta potencia, por lo que es el suplemento vegetal de raíz de maca más potente en Amazon.

✔ ¿POR QUÉ EL SUPLEMENTO DE RAÍZ DE MACA NEGRA DE NUTRAVITA OFRECE UNA BUENA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO? - Además de ser el suplemento de raíz de maca de mayor potencia disponible en Amazon, le ofrecemos el suministro necesario para 180 días. La forma de la cápsula hace que nuestro polvo de raíz de maca sea más fácil de ingerir que los comprimidos de raíz de maca.

✔ ¿DE DÓNDE PROVIENE LA RAÍZ DE MACA? - Solo utilizamos el extracto de raíz de maca peruana (también conocido como ginseng peruano), el cual se obtiene de manera sostenible de su fuente nativa en la hermosa montaña de los Andes, en Perú.

✔ ¿QUÉ INGREDIENTES UTILIZA NUTRAVITA? - Contamos con un equipo especializado de farmacólogos, químicos y científicos expertos en investigación que se encargan de obtener los ingredientes de mejor calidad y más beneficiosos. Esto nos permite ofrecer vitaminas y suplementos superiores de alta potencia sin colorantes ni aromatizantes artificiales, ni organismos modificados genéticamente (OMG) o alérgenos, como gluten, trigo, lactosa o frutos secos.

✔ ¿CUÁL ES LA HISTORIA DE NUTRAVITA? - Nutravita es un negocio familiar que se estableció en el Reino Unido en 2014. Desde entonces, se ha convertido en una marca de vitaminas y suplementos reconocida en la que confían clientes de todo el mundo. Elaboramos productos de gran calidad, fabricados y certificados en el Reino Unido con la garantía de las normas de fabricación más exigentes del mundo (las Prácticas Adecuadas de Fabricación, y la norma BRC).

Potente e innovador tratamiento Antiinflamatorio, Analgésico y Regenerador – Con PEA Cúrcuma, Condroitina y Colágeno | Acaba con el dolor continuo o neuropático | Fórmula Eficaz | 90 cápsulas € 19.95 in stock 1 new from €19.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ANTIINFLAMATORIO, ANALGÉSICO Y REGENERADOR – No + Dol contiene PEA o Palmitoiletanolamida, componente lipídico natural que actúa como analgésico natural en casos de dolor e inflamación crónicos, actuando sobre el dolor neuropático y neuroinflamatorio de manera eficaz y segura, obteniendo unos resultados excepcionales.

¡NO TE RINDAS FRENTE AL DOLOR! - El increíble efecto de la PEA se une con la potente acción de la cúrcuma, la condroitina y el colágeno, haciendo de No+Dol un producto de vanguardia en el ámbito de los complementos alimenticios enfocados en el tratamiento del dolor muscular.

ELIMINA EL DOLOR Y LA INFLAMACIÓN - No+Dol es un potente producto emergente en el tratamiento del dolor y la inflamación gracias a su potente poder analgésico y antiinflamatorio, producido principalmente por la PEA, una sustancia endógena esencial para nuestro bienestar producida de forma natural por nuestro organismo y con un alto poder de absorción.

CALIDAD Y SATISFACCIÓN GARANTIZADA – Desde Laboratorios Fersa Ibérica garantizamos la máxima calidad en nuestros productos, todos con certificación GMP, ISO 9001 e ISO 9002. Nuestros productos pasan por minuciosos controles de calidad internos y cuentan con todos los permisos sanitarios correspondientes. Calidad, confianza y satisfacción garantizada. Si tienes cualquier pregunta no dudes en contactarnos, estaremos encantados de atenderte.

Cúrcuma orgánica Turmeric (650mg) con Jengibre(50mg) y Pimienta Negra(10mg) | 120 cápsulas vegetales | Máxima calidad | Potente antiinflamatorio y antioxidante natural | Cúrcuma complex | Nutralie € 19.90 in stock 1 new from €19.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CURCUMINA: cada cápsula de Curcuma Complex lleva 650mg de curcuma compuesto de curcumina, haciendo que se convierta en un producto estrella en el mercado. Nuestra fórmula es una fuente de beneficios antiinflamatorios y antioxidantes y conviene tanto a deportistas como a personas sufriendo de dolores articulares o digestivo

FÓRMULA REFORZADA POR LOS BENEFICIOS DEL JENGIBRE Y DE LA PIMIENTA NEGRA: completamos nuestra fórmula con pimienta negra concentrada con piperina, que es esencial para potenciar los beneficios de la cúrcuma. El jengibre es ideal para detoxificar y estimular el metabolismo.

ORGÁNICO Y NATURAL: nuestras cápsulas son 100% orgánicas y vegetales aptas para veganos. Cúrcuma complex está formulada con ingredientes de máxima calidad, naturales y orgánicos. Todo el proceso de elaboración de Curcuma complex ha sido controlada y certificado bajo los más estrictos protocolos de calidad.

MÁXIMA EFECTIVIDAD: la fórmula de Cúrcuma complex contiene extracto puro de la mejor cúrcuma, que juntamente con el jengibre y la pimienta negra luchan contra el envejecimiento celular y pueden ayudar a tener la piel y el pelo más saludable.

ANTIOXIDANTE Y ANTIINFLAMATORIO: la cúrcuma es una de las especias con más propiedades beneficiosas para la salud. Ayuda a combatir la inflamación aliviando los dolores articulares, es un potente antioxidante y ayuda a mejorar nuestras digestiones.

