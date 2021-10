Inicio » Varios Los 30 mejores Juguetes Para Agapornis de 2021 – Revisión y guía Varios Los 30 mejores Juguetes Para Agapornis de 2021 – Revisión y guía 5 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Juguetes Para Agapornis veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Juguetes Para Agapornis disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Juguetes Para Agapornis ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Juguetes Para Agapornis pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Mecmbj Juguetes de Loro Pájaros, 8 Juguetes para Masticar Loros, Juguetes para Pájaros Pequeños y Medianos, Anillos De Columpio De Troncos, Cuerdas De Campana, para Perchas De Pájaros € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping

Amazon.es Features [Mantenga la salud física y mental] Los juguetes coloridos pueden atraer fácilmente a sus aves como mascotas. El pájaro puede masticar, gatear y jugar con juguetes, por lo que puede hacer ejercicio y mantenerlo sano.

[Seguro y de alta calidad] A todo tipo de aves les gusta masticar y picotear. Los juguetes para masticar están hechos de madera natural y coloreados con colorante alimentario.

[Fácil de usar e instalar] Todos los columpios para pájaros tienen un gancho de metal móvil. Por lo tanto, puede colocar fácilmente el gancho de acero en la parte superior de la jaula para mascotas.

[Aplicable a la mayoría de las aves] Adecuado para periquitos pequeños, agapornis, pinzones, etc. Las aves pueden masticar con confianza y mantener sus picos sanos.

[El paquete incluye] Contiene 5 campanillas colgantes, 1 escalera de casa, 1 columpio de juguete con hamaca para pájaros y 1 escalera blanda de troncos. Diviértete con pájaros y loros que se adapten a tus diferentes necesidades.

Juguetes para Pájaros , CAMITER 8 Piezas Pájaros Juguetes con Campanas, Escalera de madera, Columpios, Juguetes para Masticar para pequeños y medianos loros de aves € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping

Amazon.es Features 8 diferentes tipos de juguetes para Pájaro para pájaros dispuestos para escalar, masticar y explorar. A ellos les encantará rebotar de juguete a juguete para hacer ejercicio. Puede mantener a tu mascota un feliz estado de ánimo y añadir vitalidad a la vida.

Diseño de alta calidad: puede satisfacer las necesidades naturales de las aves de juguete, puede ejercitar el cuerpo del ave, fortalecer el físico, mejorar la inmunidad y prevenir la depresión de las aves.

Fácil de instalar: todos los accesorios de la jaula de perico vienen con un gancho activo que simplemente se fija a la parte superior de la jaula para mascotas para una fácil instalación.

Seguro para masticar: nuestros bloques de madera están hechos de madera 100% natural , por lo tanto, seguro para las mascotas y no les daña y proporciona un divertido.

Este juguete de ave es solo para periquitos, pequeños y medianos loros de aves loros, periquitos, cacatúas, pájaros, pollos, así como muchos pequeños animales hámsters, gerbos, ratas ,No es adecuado para aves grandes.

Zacro 7pcs Juguetes de Loro Pájaro, Juguetes para Pájaros Juguete Colgante para Mascotas con Campanas,Columpios,Juguete de Masticación para Pequeños y Medianos Loros de Aves, Periquitos, Pinzones € 13.99

€ 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping

Amazon.es Features El producto incluye: Hay 7 juguetes para jaulas de pájaros en total: 1 * Puente colgante Zanthoxylum bungee * diferentes tipos de campanas, 1 * Molares de madera, 1 * Zanthoxylum bungee, 1 * Pentagrama de ratán, que puede satisfacer sus diversas necesidades de loro pájaro.

Seguro para jugar: los juguetes para pájaros están hechos de materiales seguros y de alta calidad, con mano de obra fina, segura y no tóxica. Colorido y brillante hace felices a los pájaros.

Usos múltiples: los juguetes para pájaros son coloridos y contienen muchos estilos. Las campanas,juguetes pajaros escalera y los juguetes para masticar atraen a las aves. Los loros pueden disfrutar de la diversión y pasar horas felices.Adecuado para una variedad de juguetes para pájaros: loros,periquitos, periquitos australianos,pajaros agapornis,ninfas pajaros, loros yacos,periquito ect.

Diseño de alta calidad: puede satisfacer las necesidades naturales de las aves de juguete, puede ejercitar el cuerpo del ave, fortalecer el físico, mejorar la inmunidad y prevenir la depresión de las aves. Adecuado para mascotas pequeñas y medianas, peonía, Sakura, Myna, Golden Sun, Urraca.

Nota: El producto no agrega pegamento ni pintura dañinos, puede desvanecerse después del contacto con el agua. Este es un fenómeno normal. No se preocupe, úselo con confianza. Todos los colores del producto son aleatorios.

Juguetes para Pajaros Periquitos, Juego de Juguetes para Loros, Mini Carro de la Compra monopatín Anillo de Entrenamiento, Juguetes Interactivos para Pajaros, Loros, Guacamayos, Periquitos, Cacatúas € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping

Amazon.es Features Entrenamiento deportivo: al jugar con Juego de Juguetes para Loros, manténgalos de buen humor, fortalezca la interacción y la colaboración; también puede entrenar y mejorar las capacidades de equilibrio, coordinación y reconocimiento de colores de las aves.

Juego de Juguetes para Loros: el Juguetes para pájaros que recibirá incluye 1 patineta, 5 anillos de entrenamiento, 1 juego de mini aro de baloncesto y 1 carrito de juguete para loros. Los colores son brillantes y coloridos, lo que es más atractivo para los loros y todos los demás pájaros pequeños.

Material seguro: el Juguetes y Accesorios de Entrenamiento para Loros está hecho de plástico seguro e inofensivo y aleación de hierro. Tiene las características de seguridad para aves, no tóxico, inofensivo, fuerte y duradero, y se puede usar de manera segura durante mucho tiempo.

Juguetes interactivos: los juguetes de entrenamiento para pájaros pueden mejorar la inteligencia de las aves y crear diversión; los juguetes de baloncesto pueden entrenar el sentido de dirección de las aves; las patinetas pueden entrenar sus pies; los carros con ruedas pueden satisfacer las necesidades de las aves de diferentes maneras, por lo tanto Promover eficazmente su salud física y mental.

El regalo perfecto: Juguetes para Pajaros adecuados para la mayoría de pájaros pequeños y medianos, como loros pequeños, loros cónicos, periquitos, loros, agapornis, pueden hacerte feliz y dar vida a la vitalidad. Regalos de pájaros. READ Los 30 mejores Cajas De Pesca de 2021 - Revisión y guía

Welltop Juguetes para Pájaros, 6 Piezas Perchas Pájaros Juguetes con Campanas, Escalera de Madera, Columpios, Hamaca de Madera, Que cuelga la Perca Juguete para pequeños y medianos Loros de Aves € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Funny Bird Toys】 - A todas las novias les gusta hacer ruido y juguetes coloridos. Este paquete incluye 6 paquetes de diferentes tipos de juguetes para columpios colgantes para masticar pájaros, proporciona a las aves mascotas un lugar elevado y divertido para columpiarse, masticar y trepar.

【Seguro para masticar】 - A todos los tipos de pájaros mascotas les encanta picotear y masticar. Los juguetes de loro están hechos de madera natural y materiales ABS no tóxicos, y teñidos con pigmentos comestibles, seguros y duraderos. Tu pájaro mascota puede jugarlos sin dudas.

【Fácil de instalar】: todos los accesorios para jaulas de pájaros vienen con un gancho activo que es fácil de conectar al gancho de acero en la parte superior de la jaula de su mascota.

【Entrenamiento mental y físico】: su loro estará ocupado jugando con los columpios y las campanas, lo que los hace mantenerse activos, física y mentalmente más saludables.

【Adecuado para】: casi satisface las necesidades naturales de todas las aves, adecuado para periquitos, loros, conure, mynah, guacamayo, aves medianas y pequeñas y muchos otros animales pequeños, como hámsters, ratones, jerbos, ratas.

THE TWIDDLERS 10 Piezas Juguetes para Loros y Pájaros - Juguetes para Masticar para Pequeños y Medianos Loros y Pájaro Mascotas € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping

Amazon.es Features Enriquecimiento Perfecto - Hemos creado este set pensando en el entretenimiento y el ejercicio de sus pájaros. El paquete viene con ramitas para sujetar los juguetes, cuerda de campana, cuerda de campana triangular, cuerda de campana de bola de madera, columpio, columpio de puente colgante, puente colgante, cuentas de madera giratorias y bola de campana.

Mantenerse Activo - Los juguetes son brillantes y coloridos, diseñados para atraer su atención. Fabricados con madera de primera calidad y con tintes comestibles, nuestros juguetes se pueden masticar de forma fiable, lo que garantiza la seguridad de sus pájaros, a la vez que les proporciona el ejercicio y la distracción que tanto necesitan.

Adecuado para muchos Pájaros - Estos juguetes para pájaros son fuertes y duraderos, lo que permite la libertad de juego mientras los pájaros trepan, mastican y se balancean. Adecuado para loros, periquitos, canarios, pinzones, cacatúas y muchos más.

Nota - Dado que nuestros productos de madera se fabrican con tintes comestibles para la seguridad de las aves, puede producirse una decoloración si se exponen al agua.

Devolución del dinero - Ofrecemos una garantía del 100% en nuestros productos. Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene algún problema y le responderemos en 24 horas.

HQdeal Juguetes para Pájaros, 13pcs Juguetes de Loro con Campanas,Columpios,Perchas,Juguete de Masticación, juguetes para agapornis, ninfas, Mynah,Budgies, Periquitos,Pequeños y Medianos Loros de Aves € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping

Amazon.es Features ✿Juego de juguetes para pájaros: nuestros juguetes para pájaros incluyen 9 tipos de juguetes para pájaros coloridos, como juguetes para percha, juguetes para masticar, juguetes para colgar campanas, juguetes para columpios para pájaros, etc., que pueden satisfacer las diversas necesidades de pájaros y loros.

✿Alta calidad: están hechos de materiales duraderos y no tóxicos para mascotas, que son resistentes a las mordeduras y seguros. Tu pájaro mascota puede usarlos con confianza.

✿ Instalación simple: nuestros juguetes para pájaros están diseñados con ganchos de metal, por lo que puede colgarlos fácilmente en cada jaula para pájaros. Puede instalarlos muy fácilmente.

✿ Ampliamente utilizado: el juego de juguetes para pájaros no solo es adecuado para pájaros pequeños, como loros, periquitos, polluelos, estorninos, cacatúas, pavos reales, etc., sino que también es adecuado para hámsteres, jerbos, ratones, ratones y otros animales pequeños para reducir peso. Ayuda a la salud de los animales pequeños y enriquece su vida espiritual.

✿ Garantía de satisfacción: si tiene alguna pregunta sobre nuestros juguetes para pájaros, ¡no dude en contactarnos!

8pz Juguetes para Pájaros Columpio para Loros Accesorios Madera Natural Jaula Pajaros Bite Toy con Campanas para Periquitos, Cockatiels, Cacatúas, Conures, Pinzones, Pájaros del Amor, Agapornis € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Seguro & Saludable】Hecho de madera 100% natural y hojas de maíz con manos que son muy resistentes a las picaduras y duraderas, seguras y duraderas. Tu pájaro mascota puede jugarlos sin dudas.

【Campana colgante mejorada para caja fuerte】Use nuestras campanas de actualización sin preocuparse de que la campana se atasque en el pico del pájaro. Proporciona a tu pajarito un lugar elevado ideal para balancearse, masticar y trepar.

【Suministros de jaula de pájaros divertidos】Están diseñados para permitir que las patas de sus aves descansen mientras que también ofrecen oportunidades de ejercicio para que sus aves se mantengan saludables y en forma. Dele a sus pájaros una delicia y diviértase horas viéndolos jugar.

【Agregue vitalidad a su hogar】Proporciona a tus aves mascotas un lugar elevado y divertido para balancearse y masticar cuando no estás en casa. Después de un día ajetreado, ver a tu mascota jugar con estos juguetes también es una forma de relajarte.

【Paquete incluido】Incluye 8 tipos diferentes de columpios para mascotas y juguetes para masticar, adecuados para periquitos, pinzones, canarios, loritos, mynah y pájaros pequeños y medianos.

Juguetes para Pajaros, 8 Piezas Juguete de Ave Colorida para Masticar Pájaros Columpios de Juguete Juguetes, Colgar Juguetes de Jaula de Pájaros o Pequeños Periquitos Cockatiels Conure Guacamayos € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping

Amazon.es Features El paquete incluye: estos juguetes para loros incluyen 8 piezas de diferentes tipos de juguete de madera para satisfacer tus diversas necesidades de loros, tamaño perfecto para loros, periquitos, cacatúas, tortolitos y etc.

Seguridad y resistencia a las puntas: este juego de juguetes para loro está hecho de madera natural, materiales ABS no tóxicos, que es seguro y duradero para que tu pájaro mastique y se pare.

Juguetes de colores brillantes: los pájaros de las mascotas como el color brillante, los juguetes colgantes para pájaros son coloridos y hermosos, la campana, el espejo y el juguete para masticar atraerán a tus pájaros a jugar y masticar.

Fácil de instalar: conveniente para poner estos pequeños juguetes de pájaros en la jaula de pájaros, solo tienes que conectar el gancho de acero a la parte superior de la jaula de tu mascota. Se pueden enlazar rápidamente y fácil colocación se adapta a la mayoría de las jaulas.

Juguete para pájaros multifunción: diseñado para que los pies de tu pájaro descansen mientras que también ofrece oportunidades de ejercicio para que tus pájaros se mantengan saludables y en forma. Proporciona a tu pequeño pájaro un lugar elevado ideal para balancearse, masticar y escalar.

Juguete para Loros, Juguetes para Masticar Loros, Juguete de Loro para pájaros, Alfombra Tejida de Paja Natural Comestible 18 x 18 cm € 14.50 in stock 1 new from €14.50

Free shipping

Amazon.es Features 【Comportamientos naturales】 - ¡El juguete de red de cuerda trenzada de paja realmente requiere que sus pájaros canten durante la cena! Imitando a la naturaleza y complaciendo sus comportamientos naturales, tenga la seguridad de que los picos más ocupados se mantienen saludablemente saciados y ocupados con los múltiples niveles de esfuerzo que trae este muro de diversión.

【Material seguro】: esta hamaca hecha de ratán de paja totalmente natural y materiales seguros para los pájaros, esta red está firmemente tejida en un patrón de cuadros clásico. Asegura que la diversión y el forraje duren y no arruinarás tu tiempo de diversión con tus mascotas.

【Juguete ideal para sus pájaros】: está hecho con materiales duraderos de grado alimenticio para pájaros, lo que lo hace resistente a las mordeduras y seguro para las mascotas. A las aves de compañía de todo tipo les encanta picotear, columpiarse, masticar, trepar, colgar, que es un juguete ideal para sus pajaritos.

【Diversidad de uso, el pájaro no aburrirá】: simplemente puede agregar, quitar o reposicionar las golosinas adjuntas a su dispensador de golosinas para pájaros y al juguete para que sus mascotas nunca se aburran. Los juguetes incluso se pueden reutilizar y transferir a otros juguetes para pájaros y proporcionar una sensación de refugio como beneficio adicional.

【Adecuado para una variedad de aves】: la pajita natural exudará una leve fragancia para atraer aves, como grises africanos, amazonas, eclectus, mini guacamayos y cacatúas; ¡Prueba este explorador de aves con tus amigos emplumados sin importar la especie!

Arquivet Bolas de colores para pájaros € 1.79

€ 1.72 in stock 1 new from €1.72

Free shipping

Amazon.es Features Ideal para picotear y jugar

Colores llamativos

Para pasar muchas horas de entretenimiento

TRIXIE Percha, forma de Y para Pájaros € 8.27

€ 1.79 in stock 3 new from €1.79

Free shipping

Amazon.es Features madera natural

con tornillería y accesorios

la forma natural es idónea para las patas de las aves y contribuye al bienestar de las aves

TRIXIE Área Juego Madera, Escaleras para Pájaros € 30.25

€ 16.99 in stock 8 new from €16.99

1 used from €15.10

Free shipping

Amazon.es Features LO MEJOR PARA EL CUIDADO DE TU MASCOTA : Producto especialmente destinado para cuidar a las mascotas.

TRIXIE MARCA LÍDER : La marca alemana es líder en Europa desde hace casi 50 años. Con más de 7.000 artículos para perros, gatos, roedores, conejos, pájaros, reptiles y peces.

INNOVACIÓN PARA TODAS LAS MASCOTAS : Los productos Trixie son sinónimo de innovación entre los accesorios para los animales de compañía.

2 Piezas Pincho de Loro Brochetas de Frutas para Pájaros Acero Inoxidable Loro Fruta Vegetal Carne Alimento Complemento para Palitos Pequeño Animal Jaula de Jaula de Forraje Juguete de Forraje € 15.66 in stock 1 new from €15.66

Free shipping

Amazon.es Features 【Soporte para frutas y verduras, evite el peligro】 Un útil soporte para frutas para pájaros para servir frutas y verduras u otras golosinas nutritivas para su pájaro y animal pequeño favorito. Al mismo tiempo, también es un juguete divertido para que los pájaros mastiquen, rompan y jueguen. Puede cambiarse y rellenarse tantas veces como sea necesario.

【Acero inoxidable de alta calidad】 Fabricado en material de acero inoxidable, antioxidante y no deformado, sólido y duradero para uso permanente. Todas las superficies son seguras, no tóxicas y ecológicas. Superficies lisas, fáciles de limpiar, convenientes para su uso.

【Fácil instalación y uso】 La operación es muy simple, solo unos pocos pasos de desmontaje pueden completar la instalación. Para usarlo, debe empalar comida para pájaros, luego cerrar la cerradura de la caja fuerte, las aves pueden comer fácilmente la comida.

【Varios usos】 El soporte de verduras para pájaros ofrece suficiente espacio para poner comida, es adecuado para un rico almuerzo para tu loro. Es adecuado para periquitos, periquitos y otras aves, incluidos hámsters, chinchillas y otros animales pequeños.

【Popular entre aves de tamaño mediano】 Una útil herramienta de alimentación y manipulación para animales pequeños. Llenado con piezas de juguete para masticar, triturar y jugar. Puede lavarse y rellenarse tantas veces como sea necesario. READ Los 30 mejores Set Regalo Mujer de 2021 - Revisión y guía

ICA BR100 Juguete de Madera con Cuentas Grandes y Campana para Pájaros € 3.70

€ 3.19 in stock 1 new from €3.19

Free shipping

Amazon.es Features Alto: 28 cm

Nuestra experiencia nos avala

Producto de alta calidad

TSHAOUN Pájaro Baño Ducha Limpieza Tina Cuenco Cuenco con Espejo Colgante Baño para PáJaros Pequeños Juguete Accesorios para Loros Periquito Cockatiel Bandeja de Agua para Alimentos (Azul) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping

Amazon.es Features Paquete: 1 bañera para pájaros con 6 tornillos y 1 espejo. La bañera para pájaros con un espejo, puede satisfacer las necesidades habituales de los pájaros de mirar en el espejo. El tamaño es de 18,7 x 10 cm. Es un maravilloso regalo para los agricultores de pájaros.

Amplia aplicación: esta bandeja de ducha para pájaros no solo se puede utilizar como una bañera para pájaros, sino que también se puede utilizar como una caja de alimentación para pájaros, mejora la relación con el pájaro amoroso.

Material premium: nuestro lavabo para pájaros está hecho de plástico de calidad, que es seguro y resistente. Perfecto para pájaros de tamaño pequeño como loros, tortolitos, periquitos, pinzones, canarios, etc.

Función: mantén a tus pájaros saludables, utilizando nuestro baño para pájaros, tu pájaro puede construir un hábito de baño saludable, no solo un baño puede limpiar el polvo de plumas y parásitos claros, también ayuda al pájaro a disipar el calor e hidratar la piel.

Fácil de usar: se puede hacer en un minuto, con tuercas de mariposa, gancho a la puerta de la jaula y cuando el baño haya terminado de quitar para limpiar. Esto hará que el pájaro sea más divertido para bañarse. Estable y difícil de volcar para menos desorden.

MEISO 74 x 10 cm juguetes para pájaros para loro escalera, columpio, entrenamiento arco iris puente para loros, periquitos africanos grises conures cacatúas, agapornis, ninfas. € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping

Amazon.es Features Escaleras de 12 peldaños. Tamaño: 80 cm de largo y 10 cm de ancho, hecho de madera natural, materiales no tóxicos. Alambre de acero en toda la escalera.

Escalera flexible que se adapta a la mayoría de jaulas, el gancho de acero se conecta fácilmente a la jaula.

Para jugar, trepar y descansar, alivia el aburrimiento y aumenta el nivel de actividad. Diseño especial para ayudar a tus pájaros a ejercer y desarrollar la capacidad de equilibrio y coordinación.

Columpio de madera perfecto para hámster, rata, loro, y pájaros grandes como guacamayos. Reutilizable, duradero, práctico y con buena elasticidad.

Estable. Escalera flexible plegable con peso ligero, se adapta a la mayoría de las jaulas, el gancho de acero se conecta fácilmente a la jaula y el acero con cable en toda la escalera.

Juguetes para Pájaros, PietyPet 8 Piezas Perchas Pájaros Juguetes con Campanas, Escalera de madera, Columpios, Hamaca de Madera, Que cuelga la Perca Juguete para pequeños y medianos loros de aves € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping

Amazon.es Features 8 diferentes tipos de juguetes para Pájaro ( 1 x Hamaca de Escaleras, 1 x Percha con superficie rugosa, 1 x Giratoria Cuentas de madera, 1 x Columpio Cuentas de madera y 4 x Pájaros Juguetes con Campanas ). Los juguetes se hacen del Madera, Acero y Del algodón lo que son inofensivos y seguros.

Pájaros les gusta el color brillante, el juguete de la jaula de columpios es colorido y hermoso, la campana atraerá a sus pájaros para que jueguen y mastiquen. Puede mantener a su mascota un estado de ánimo feliz y agregar vitalidad a la vida.

* Las dimensiones del producto han sido marcadas en las imágenes. Este juguete de ave es solo para periquitos, pequeños y medianos loros de aves, No es adecuado para aves grandes.

Percha con superficie rugosa: 13 x 9 cm. Un juguete ideal para que tus pequeños amigos se suban, jueguen, pulan las uñas, reduzcan el aburrimiento y aumenten el nivel de actividad.Cubierta de arena para poder limar el pico y patas de los pájaros, que reduce calambres en las patas y llagas por presión.

Escalera de madera: 8 escalones. Largo:45 cm. Ancho de la escalera:10 cm. Las escaleras de colores son mucho más atractivas para las mascotas.

zfdg Juguetes para Pájaros Columpio, 7 Piezas Pájaros Escalera de Madera, Jaula Pajaros Bite Toy, Juguetes Masticar Loros, para Loros Cacatúas Pinzones Guacamayos Columpio Juguete Masticable € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping

Amazon.es Features ▶Alta Calidad: El juguete loro está hecho de madera y cuerda natural de alta calidad, 100% seguro y no tóxico, hecho a mano, seguro para mascotas, resistente y duradero, y se puede usar durante mucho tiempo.

▶Fácil de Instalar: Todos los accesorios y juguetes de la jaula para loros tienen ganchos extraíbles, que se pueden conectar simplemente a la parte superior de la jaula para mascotas para una fácil instalación.

▶Multifuncional: Están diseñados para descansar las patas de su pájaro y, al mismo tiempo, proporcionar a sus pájaros oportunidades de ejercicio para mantenerlos sanos. Proporcione un lugar elevado ideal para que sus pájaros se balanceen, mastiquen y trepen.

▶Manténgase Saludable: Los juguetes para loros no solo son plataformas de hábitat y estaciones de descanso, sino también juguetes de pie, juguetes deportivos y plataformas de entrenamiento intestinal, que pueden mantener un estado de ánimo feliz y agregar vitalidad a la vida.

▶Ampliamente Utilizado: Adecuado para la mayoría de jaulas, adecuado para peces, periquitos, loros, polluelos y muchos animales pequeños de hámsters, jerbos o cualquier otra mascota de plumas pequeñas y medianas.

Comedero transparente para pájaros, comedero automático para pájaros, estación de alimentación para pájaros, se puede colgar, 16 x 10 x 9,5 cm, gran capacidad. € 16.81 in stock 1 new from €16.81

Free shipping

Amazon.es Features Tamaño de la pajarera: 16 x 10 x 9,5 cm, 500 g de gran capacidad, ofrece a los pájaros aprox. 15 días de comida de almacenamiento alimentaria, alimentación automática para pájaros.

La apertura automática en forma de arco puede añadir alimentos automáticamente sin bloquear, la espiga y el maíz desechado se deslizan automáticamente al pequeño cajón, y la espiga ya no es difícil de manejar.

Ahorra comida, los alimentos desechados caen en la caja inferior extraíble y se puede volver a verter en el recipiente.

De plástico resistente, estación de alimentación universal decorativa: bonita pajarera para herrerillos, loros, gorriones y otros pájaros pequeños.

Fácil de limpiar. Se puede limpiar con un paño húmedo y enjuagar con agua. También es importante mantener el comedero de pájaros limpio.

Cama para Animales Pequeños Portátil Casa de Invierno de Peluche, Algodón, Cama para Nido, Multifuncional con Esterilla Extraíble, Cueva para Hámster, Cobaya, Chinchilla, Ardilla, Erizo. € 13.96 in stock 1 new from €13.96

Free shipping

Amazon.es Features El nido para mascotas está hecho de franela de alta calidad, algodón grueso cálido, suave y antideslizante, relleno con esponja de alta elasticidad, es súper suave, cálido, duradero y ligero. No daña a tu mascota. Esto hará que tu mascota se sienta feliz y duerma bien.

Pequeño nido de algodón para animales. Tamaño: 14 cm x 12 cm. Ideal para animales pequeños como cobayas, ratas, hámsters, ardillas, erizos, etc.

El pequeño nido viene con una hebilla que permite fijar fácilmente el nido en la jaula. El diseño del gancho se puede fijar a la jaula o utilizar como columpio.

Base antideslizante y alfombrilla extraíble, la jaula para hámster tiene un acolchado suave que se puede quitar, fácil de limpiar. La alfombra es antideslizante, transpirable, resistente a la humedad y a la suciedad.

La forma bonita se adapta bien a tu adorable mascota. Es muy cálida y fácil de limpiar. Se puede colocar dentro y fuera de la casa para proporcionar a tu mascota un mejor entorno de descanso.

POPETPOP Parrot Toys Set Parrot Skateboard Trolley Bell Ball Ferrule Bird Formación Educativa Juguete para Periquitos Cockatiel Parakeet € 18.99 in stock 2 new from €18.99

Free shipping

Amazon.es Features Este juguete puede mantener a tus mascotas ocupadas jugando, destruyendo menos y disfrutando de más placer.

Este juguete de patinaje de pájaro es un juguete interesante y duradero que puede satisfacerlos.

Adecuado para periquitos, loros, agapornis y otras aves de tamaño similar.

Es un gran y perfecto regalo para sus amigos y familiares que tienen mascotas.

Este juego de juguetes está hecho de materiales agradables, que son duraderos y seguros para que juegue su mascota, lo que podría brindarles un patio de juegos divertido.

Dsaren Juguetes para Pájaros Colorful Columpio para Loros Accesorios Jaula Pajaros Bite Toy con Campanas para Periquitos, Cockatiels, Africana Greys Loros, Paquete de 3 (Colores aleatorios) € 10.59 in stock 1 new from €10.59

Free shipping

Amazon.es Features Diversión ilimitada: este juguete para pájaros ofrece una actividad interesante para su mascota. Pueden masticar, escalar y jugar con fines deportivos y de ejercicio.

Colores brillantes: colores coloridos atraen a tus loros y mascotas para jugar. La cuerda del pájaro oscilante también producirá sonidos agradables a medida que las mascotas toquen. A tu mascota le encantará este proyecto.

Materiales de alta calidad: hechos de madera natural y acero inoxidable, son seguros, no tóxicos y completamente hechos a mano. Por lo tanto, no lastimará a tu mascota.

Longitud ideal: este loro mastica juguetes es un total de tres juegos, incluyendo columpios, juguetes para masticar y juguetes de campana. La altura del columpio y el juguete masticable es 7.9 pulgadas, y la altura de la campana es de 6 pulgadas. Su mascota lo colgará fácilmente en la jaula.

Ampliamente utilizado: Nuestros juguetes para columpiar pájaros se utilizan no solo para todas las aves, sino especialmente para los loros. También se puede usar para animales pequeños como hamsters y ratones.

NAMIS Juguetes Agapornis 7pcs Juguetes Loros Mini Carro de la Compra monopatín Anillo de Entrenamiento Campana Juguetes interactivos para pajaros,Loros,guacamayos,cotorras,periquitos,cacatúas € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping

Amazon.es Features Entrenamiento deportivo: los juguetes agapornis interesantes pueden promover el movimiento de las mascotas para mantener a sus mascotas con un estado de ánimo feliz, reduciendo así las enfermedades, y también pueden entrenar y mejorar el equilibrio, la coordinación y las capacidades de reconocimiento de colores de las aves.

Juego de juguetes loros: contiene 1 mini carrito de compras, 1 monopatín, 1 alcancía, 5 anillos de entrenamiento y 2 bolas de campana, adecuado para juegos de mesa interactivos diarios con loros, entrenar loros para pararse y afilar sus patas, fortalecer los músculos.

Materiales seguros: los juguetes para pajaros están hechos de plásticos y aleaciones de hierro seguros e inofensivos, que son seguros para los pájaros, no tóxicos, inofensivos, resistentes y duraderos, y se pueden usar de forma segura durante mucho tiempo.

Tamaño: Tamaño del carrito de la compra de la tienda: 11,8 × 8,5 × 11,8 cm / 4,72 × 3,16 × 4,72 pulgadas. Tamaño del anillo de entrenamiento de aves: 7 × 16,5 cm / 2,7 × 6,2 pulgadas. La dimensión larga de la patineta: 14 × 4 × 2.4cm / 5.5 × 1.6 × 0.9in. Bola de campana: 4 × 4 cm / 1,6 × 1,6 pulg. Tamaño de la alcancía: 6 × 7 × 7 cm / 2,3 × 2,75 × 2,75 pulg.

El regalo perfecto: el juguetes agapornis interactivos es adecuado para la mayoría de las aves pequeñas y medianas, como pajaros,loros,guacamayos,cotorras,periquitos,cacatúas, que pueden mantenerte feliz y dar vida a la vitalidad. Un regalo de tu pájaro. READ Los 30 mejores Bici Carretera Carbono de 2021 - Revisión y guía

Trixie Columpio Arco Coloreado Tacos Madera, 13x19 cm € 4.80 in stock 6 new from €4.80

Free shipping

Amazon.es Features Accesorio para enriquecer la jaula de los pájaros

Los juguetes para pájaros son fundamentales para su bienestar

Evita el aburrimiento y los comportamientos indeseados

ofrece estimulación mental diaria a tu mascota

10 Piezas Bolas de Ratán para Pájaros, Juguetes Agapornis Madera, Pequeños Animales Juguetes para Masticar, Bolas de Juguete para Pájaro, Loro, Conejos, Hámster, Cobayas, Periquito, Agapornis(5cm) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping

Amazon.es Features Materiales naturales seguros El juguete para pájaros sepak takraw está hecho de madera de ratán natural y teñido con pintura segura. No contiene otros materiales químicos, es liviano y duradero, y es adecuado para que las mascotas lo mastiquen.

El paquete incluye Recibirás 10 bolas de mimbre sepak takraw, cada una con un diámetro de 5 cm / 1,97 pulgadas (un poco más grande que una pelota de golf). El diseño colorido, a los pájaros les gustan los colores brillantes, por lo que este será un sepak takraw adecuado para todo tipo de loros y otras mascotas, y satisfará las necesidades de sus mascotas. (Color aleatorio)

Satisfacer el instinto de masticación Estas bolas de sepak takraw pueden ayudar a su mascota a mantener los dientes limpios y saludables, satisfacer el instinto de masticación de algunos animales pequeños, despertar su interés y prevenir eficazmente que se sientan aburridos y deprimidos.

Regalo ideal para animales pequeños Puedes poner algunos bocadillos en la bola sepak takraw, que obligará a los animales pequeños a masticar y destruir para obtener bocadillos. Esta es una excelente manera de mantenerlos activos y no aburrirse. Además, también puedes hacer bricolaje con un juguete colgante para decorar la jaula de los animales.

Amplia gama de aplicaciones Estos sepak takraws son principalmente adecuados para loros, loros peonía, loros del Pacífico, cacatúas, cacatúas y muchas otras aves. También son adecuados para cobayas, jerbos, hámsteres, conejos y otros animales pequeños.

Juguetes para Pájaros, PietyPet 6 Piezas Pájaros Juguetes con Campanas, Escalera de madera, Colorido Columpio Juguetes, Hamaca de Madera, Que cuelga la Perca Juguete para pequeños loros de aves € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping

Amazon.es Features Seis diferentes tipos de juguetes para Pájaro. El conjunto de juguetes incluye Colorido Juguetes con Campanas, Escalera de madera, Que cuelga la Perca. Inofensivo y durable. Los juguetes se hacen del Madera, Acero y Del algodón lo que son inofensivos y seguros.

Pájaros les gusta el color brillante, el juguete de la jaula de columpios es colorido y hermoso, la campana atraerá a sus pájaros para que jueguen y mastiquen. Puede mantener a su mascota un estado de ánimo feliz y agregar vitalidad a la vida.

Escalera de madera: 8 escalones. Largo:45 cm. Ancho de la escalera: 8 cm. Las escaleras de colores son mucho más atractivas para las mascotas.

Mascotas les encanta picotear y masticar. Colorido, bonito, tu loro seguramente va a disfrutarlo. Para jugar, trepar y descansar, alivia el aburrimiento y aumenta el nivel de actividad.

* Las dimensiones del producto han sido marcadas en las imágenes. Este juguete de ave es solo para pequeños loros de aves, No es adecuado para aves grandes.

Arquivet Columpio de Metal y Madera para pájaros 12 cm- Juguetes pájaros - Accesorios de Jaula para pájaros - Columpio para Loros, periquitos, agapornis - Complementos Jaula Aves out of stock Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Columpio de metal y madera para pájaros con enganche.

Ayuda a los pájaros a hacer deporte. Lugar acogedor y cómodo para jugar y entrenar.

Para que las aves se balanceen dentro de la jaula.

Reduce el estrés de los pájaros.

Medida: 8,5 x 12 cm.

xutong 11 Piezas Juguete para Loros, Juguetes para Pájaros Juguete Colgante para Mascotas con Campanas,Columpios,Juguete de Masticación para Pequeños y Medianos Loros de Aves, Periquitos, Pinzones € 18.99 in stock 2 new from €18.99

Free shipping

Amazon.es Features El producto incluye: Nuestro paquete viene con una gran variedad de juguetes para entretener y deleitar hasta al pájaro más pequeño. Con la opción de 2 ramitas para unir juguetes, y 1 de cada una - Cuerda de campana, cuerda de campana triangular, cuerda de campana de bola de madera, columpio de puente colgante, puente de suspensión, cuentas de madera giratorias y bola de campana.

Bueno para La Salud: Como las aves siempre pueden permanecer en la jaula, es esencial que tengan más actividades para mejorar su vitalidad; nuestros juguetes para masticar son seguros y duraderos para que puedan masticar para acortar y afilar su pico para evitar morir de hambre.

Seguro para Masticar: Nuestros juguetes para masticar pájaros están hechos de madera natural pura, cuerda de algodón no tóxica, todos teñidos con pigmentos comestibles, y no te preocuparán tanto por la calidad de los juguetes como por la seguridad de tus pájaros.

Fácil de Instalar: Todos los juguetes para masticar loros tienen un gancho activo que está disponible para sujetarlos en la parte superior de la jaula, proporcionando un paraíso ideal para que tus amigos de plumas mastiquen y trepen.

Usos múltiples: los juguetes para pájaros son coloridos y contienen muchos estilos. Las campanas,juguetes pajaros escalera y los juguetes para masticar atraen a las aves. Los loros pueden disfrutar de la diversión y pasar horas felices.Adecuado para una variedad de juguetes para pájaros: loros,periquitos, periquitos australianos,pajaros agapornis,ninfas pajaros, loros yacos,periquito ect.

mellystore 6pcs Juguete para Loros Juguetes para Masticar Loros Juguetes de Loro Pájaro con Campanas Juguetes para Pájaros Accesorios para Pequeños y Medianos Loros de Aves Periquitos Pinzones € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping

Amazon.es Features Kit deJuguete para Loros: obtendrá 6pcs Juguetes de Loro Pájaro, incluido 1 soporte de puente de urraca, 1 amuleto de campana de cuerno, 1 amuleto de campana de cuerno de cerradura, 1 amuleto de campanilla de viento de cadena retorcida, 1 amuleto de campana de carrete, un columpio de puente de madera puede satisfacer sus diversas necesidades de pájaros loro.

Juego seguro: el kit de juguetes para masticar loros está hecho de madera natural y material ABS no tóxico, y teñido con colorante para alimentos, seguro y no tóxico, duradero, brillante y brillante, más atractivo para que jueguen las aves.

Fácil de instalar: el juguete de loro para pájaros tiene un gancho móvil que se puede conectar fácilmente al gancho de acero en la parte superior de la jaula para mascotas. Fácil de instalar y quitar.

Ejercicio y ejercicio: con nuestro Juguetes de Loro Pájaro, el loro estará ocupado balanceando y tocando la campana para mantenerlo activo, ejercitar el cuerpo del ave, mejorar la condición física y la inmunidad, y mantener la salud física y mental.

Amplia aplicación: los juguetes para loros casi pueden satisfacer las necesidades naturales de todas las aves, adecuados para periquitos, loros, conos, estorninos, guacamayos, aves pequeñas y medianas y muchos otros animales pequeños, como hámsters, ratones, jerbos, ratas.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.