Los 30 mejores Juegos Nintendo-Switch de 2022 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Juegos Nintendo-Switch veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Juegos Nintendo-Switch disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Juegos Nintendo-Switch ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Juegos Nintendo-Switch pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Plants vs. Zombies Battle for Neighborville Edición Completa

Amazon.es Features JcE sin conexión - Descubre Parque Mareante, regiones de libre exploración JcE y los modos de Partida privada sin necesidad de una conexión a internet

Controles de movimiento y menús táctiles - Usa los controles de movimiento para apuntar y interactúa con los menús de la interfaz de usuario en el juego mediante la pantalla táctil

Selección de mapa de premios - Elige e interactúa con los 12 mapas de premios en cualquier momento e intercambia bolas de premio por premios adecuados

Tienda de monedas de Rux - Juega para ganar monedas y gástalas en la tienda de Rux para desbloquear artículos de personalización alucinantes, además de personajes y beneficios

WRC 9. World Rally Championship 9: The Official Game - Versión Española (Nintendo Switch)

Amazon.es Features Un Modo Carrera desafiante: Aclamado como uno de los modos de carrera de cualquier juego de carreras, WRC 8 fue un éxito entre los aficionados al rally; vuelve en WRC 9 con una mecánica de juego mejorada, nuevas oportunidades para mejorar tu equipo, una mayor variedad de eventos y un vínculo más fuerte con lo que hacen los equipos del campeonato del mundo real a lo largo del año

Contenido: WRC 9 incluye de nuevo un amplio contenido con tres eventos añadidos al calendario: el regreso del icónico Safari Rally de Kenya, el Rally de Japón y sus desafiantes y estrechas carreteras de asfalto, el hermoso escenario del Rally de Nueva Zelanda y otros dos rallies con entornos completamente rediseñados; los fans también podrán tomar el volante de nuevos coches clásicos que han dejado su huella en la historia del WRC

Una experiencia de juego realista: Para mejorar y perfeccionar ciertos comportamientos de los vehículos, los desarrolladores se han centrado de nuevo en el realismo de la física del automóvil - incluyendo las suspensiones, el frenado y la transferencia de masa - para llevar la autenticidad al siguiente nivel; esta atención a los detalles reproduce fielmente la capacidad de respuesta de los vehículos en todas las superficies y en todas las condiciones que se encuentran en el campeonato real; un enfoque especial en el sonido también proporciona una inmersión más profunda

En el WRC 9, los jugadores se sumergen en el corazón de la nueva temporada del Campeonato Mundial de Rallies de la FIA con todo el contenido del calendario anual y mucho más: 3 circuitos mas: Japón, Nueva Zelanda, Kenia; Más de 50 equipos oficiales y sus libreas del WRC, WRC 2, WRC 3 y WRC Junior; Más de 15 coches de bonificación que han dejado su huella en la historia del WRC READ Los 30 mejores Ratchet And Clank Ps4 de 2022 - Revisión y guía

FIFA 22 Standard Nintendo Switch PG ES

Amazon.es Features Captura avanzada de partidos 11 contra 11: Por primera vez, los trajes Xsens nos han permitido capturar los movimientos de 22 futbolistas profesionales jugando a alta intensidad

Aprendizaje automático: El algoritmo de aprendizaje automático de vanguardia obtiene información de más de 8,7 millones de fotogramas de la captura avanzada de partidos y genera animaciones en tiempo real

Todos los datos obtenidos de los toques, las entradas, los sprints y los duelos suponen la mayor actualización de animaciones de la historia de FIFA. Se han añadido más de 4000 animaciones

El algoritmo ML - Flow genera nuevas animaciones en tiempo gracias a los más de 8,7 millones de fotogramas obtenidos mediante la captura avanzada de partidos 11 contra 11. De este modo, los jugadores pueden ajustar mejor la distancia que cubren con cada zancada y su velocidad cuando se acercan al balón para controlarlo o disparar con precisión

Los jugadores ahora pueden tomar hasta seis veces más decisiones por segundo, por lo que son más conscientes de lo que hay a su alrededor, se mueven con más inteligencia para desarrollar las jugadas y reaccionan más rápido cuando el balón se queda en tierra de nadie

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Amazon.es Features Embárcate con tu equipo de héroes en una misión épica para liberar a tus amigos y devolver la paz y el orden al Reino Champiñón

Mario, Luigi, Peach y Yoshi se aliarán con cuatro héroes rabbids, cada uno con su personalidad única: el poderoso Rabbid Mario, el temeroso Rabbid Luigi, la coqueta Rabbid Peach y el peculiar Rabbid Yoshi

Explora cuatro mundos icónicos llenos de misiones, búsquedas, secretos, rompecabezas por resolver… e impredecibles enemigos a los que deberás vencer

daydayup Funda para Nintendo Switch y Switch OLED con 20 Ranuras para Tarjetas de Juego - Funda Rígido de Almacenamiento en Material para Consola y Accesorios de Nintendo Switch

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda de alta calidad: carcasa rígida duradera de alta calidad, protege tu consola Nintendo Switch libre de arañazos. Un bucle de velcro asegura el Nintendo Switch dentro de la funda (hemos reemplazado dos correas elásticas con una pestaña, es mucho más fácil de poner y sacar el interruptor con una pestaña), hace que tu interruptor sea más estable y cómodo cuando estás de viaje o no utilizando.

Diseño único de la cabeza de la cremallera: utilizamos una cabeza de cremallera de nailon de alta calidad, no como la otra funda de Nintendo Switch, la cabeza de la cremallera de hierro rayará tu precioso interruptor (mostramos este contraste en la quinta imagen). La cremallera garantiza que tus objetos pequeños no se caigan.

Gran almacenamiento: un gran bolsillo de malla con cremallera proporciona espacio de almacenamiento seguro para algunos pequeños accesorios de Nintendo Switch como cargador pequeño, cable de carga, banco de energía delgado, auriculares y 2 Joy-Cons adicionales, más fácil de cerrar y más fácil de transportar. También construye con 20 ranuras para tarjetas de juego, lo que te permite llevar y cambiar tus juegos favoritos en cualquier momento y en cualquier lugar.

Protección múltiple: nuestra funda de transporte es grande en el interior pero pequeña en el exterior. Es lo suficientemente fuerte como para una gran protección diaria. Diseñado para hacer que tu nueva consola Nintendo Switch sea aún más portátil y fácil de transportar

Servicio: si no estás completamente satisfecho con nuestra funda, por favor ponte en contacto con nosotros. Hestia Goods se adhiere a los productos y servicios de alta calidad para este propósito

SanDisk microSDXC UHS-I Tarjeta para Nintendo Switch 128GB, Producto con Licencia de Nintendo

Amazon.es Features Velocidades increíbles en una tarjeta MicroSD con licencia oficial para el sistema Nintendo Switch

Pasa menos tiempo esperando y más tiempo jugando gracias a las velocidades de lectura de hasta 100.MB/s y velocidades de escritura de hasta 90.MB/s

Añade hasta 512.GB al instante

Guarda los juegos que descargues y las capturas de pantalla y vídeo en un solo lugar para que así puedas viajar ligero

Capacidad de almacenamiento de memoria: 128GB

LUIGI'S MANSION 3 (NS)

Amazon.es Features Luigi's mansion 3 (ns)

Pang Adventures Buster Edition

Amazon.es Features Carátula reversible

Set de pegatinas

Manual retro

Super Mario 3D World + Bowser'S Fury - Nintendo Switch

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 10004580 Language Italiano

Just Dance 2022 SWITCH

Amazon.es Features ¿Quieres divertirte haciendo ejercicio? Comienza tu rutina con el modo Sweat. El contador de calorías quemadas y el tiempo que pasas bailando te servirán de motivación.

Controla y mejora tu rendimiento con el repaso de puntuación detallado y compara tu puntuación con la de tus amigos.

¡Acompañado se baila mejor! ¡Júntate con tus amigos en el modo Co-op y combinad vuestras puntuaciones para dominar la pista de baile!

¿Buscas un modo para los más pequeños? El modo Kids se adapta a las necesidades de los minibailarines. Disfruta de 8 canciones y coreografías nuevas para que los peques se diviertan bailando.

¿Tienes la sensación de que hay pocas canciones? ¡Accede al servicio en streaming con suscripción Just Dance Unlimited2 para seguir bailando con más de 700 canciones! ¡Todas las copias del juego incluyen 1 mes de acceso gratuito!

Sonic Colours Ultimate Vanilla - Switch

Amazon.es Features Acelera a una supervelocidad que te hará subir la adrenalina, recorre mundos desafiantes y maniobra a través de peligrosos obstáculos; Calcula perfectamente tus ataques para cargar tu impulso y alcanzar la velocidad de Super Sonic

Explora y aventúrate en entornos envolventes, como una Montaña Dulce llena de deliciosos dulces o un Parque de Acuarios repleto de vida marina e innumerables piscinas, todo ello centrado en un misterioso parque de atracciones

Transforma a Sonic aprovechando el magnífico poder alienígena de los Wisps para derrotar a los enemigos y descubrir los secretos del Parque de Atracciones Interestelar; Atraviesa objetos sólidos y descubre caminos alternativos utilizando el nuevo Jade Ghost Wisp

Pon a prueba tus habilidades y enfréntate a Metal Sonic; Rompe récords para desbloquear recompensas

Compatible con las consolas de nueva generación y ahora con mejoras visuales y gráficos mejorados (4K), rendimiento de 60 fotogramas por segundo, controles refinados y muchas más mejoras en la jugabilidad

Amazon.es Features Conviértete en un maestro Assassin

Vive la saga completa de Ezio

Hotwheels Unleashed

Amazon.es Features Prepárate para divertirte y demostrar tus habilidades de conducción. Derrapa como un profesional, carga tu impulso y atraviesa los bucles para vencer al tiempo, a los rivales y a la propia gravedad. Compite junto a un amigo en el modo local de pantalla dividida para 2 jugadores o enfréntate a hasta 12 jugadores online en un evento mundial

Los terrenos de juego temáticos están listos para acoger las carreras envolventes

Diviértete dentro y fuera de la pista con estos entornos bellamente detallados e interactivos, donde cualquier objeto puede desempeñar un papel y ser parte real de tu circuito

Incluso puedes construir una pista de carreras dentro de tu propia habitación, un espacio que podrás personalizar con los muebles y los objetos que recogerás durante tu viaje

Dobla y estira la icónica pieza de pista naranja para crear tu diseño y luego añade potenciadores especiales, bucles, obstáculos y elementos interactivos para construir tu propio paraíso de las carreras READ Los 30 mejores Batman Arkham Collection de 2022 - Revisión y guía

Super Mario Odyssey, Edición Estándar

Amazon.es Features La princesa Peach ha vuelto a desaparecer - enfráscate en todo tipo de aventuras para rescatar a Peach de las garras de Bowser

Usa a Cappy, la gorra de Mario, para poder enfrentarte a tus enemigos, descubre nuevos movimientos, con los que podrás tomar el control de todo tipo de cosas como objetos y enemigos

Descubre el modo de juego cooperativo para 2 jugadores, usando cada uno un Joy-Con; de esta forma un jugador controlará a Mario y otro a Cappy

Podrás jugar con los Joy-Con desencajados para usar los sensores de movimiento y dirigir ataques usando a Cappy

Explora enormes reinos 3D llenos de secretos y sorpresas; interactúa con el entorno en vehículos que incorporan la vibración HD de los Joy-Con

Mario & Sonic en las Olimpiadas de Tokyo 2020

Amazon.es Features Entra en la caótica diversión de Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con tres nuevos Eventos Fantasía

Monta en un patinete volador, patea con tu mejor karate y dispara hasta la victoria con Mario y Sonic

Los límites trascienden la realidad para los jugadores de Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que pueden adentrarse en un mundo más allá de la imaginación con los Eventos Fantasía.

Tiro Fantasía: Este nuevo evento consiste en alcanzar la mayor puntuación al apuntar y disparar a una serie de objetivos colocados a lo largo y ancho de toda una clásica finca señorial japonesa. Presta atención ya que, a veces, aparecerán cometas voladoras a las que disparar para conseguir puntos extra

Kárate Fantasía: La veloz acción del Kárate se puede combinar de alguna forma con un estilo de juego todos-contra-todos en un combate territorial. Cada espacio del terreno de combate en el que el jugador tire a un enemigo se iluminará con una luz de su color. El jugador o equipo que ilumine más espacios al final de la ronda, se llevará la victoria. ¡Caóticamente divertido!

✔ Estuche dockable para Nintendo Switch - Permitiendo el acoplamiento en el dock Estación, la carcasa rígida para la consola Nintendo Switch se puede colocar en la base y no es necesario colocarla y quitarla con frecuencia.

✔ Fácil de instalar y simple - Fácil de encender y apagar, con el diseño de tipo dividido, puede separar fácilmente el estuche para obtener las alegrías sin quitar la protección de la consola. Todos los recortes son de fácil acceso a todos los puertos y botones.

✔ Ultra delgado y ligero - Fácil de sujetar con la mano. Sensación de tacto fino, ligero y bueno. El diseño exclusivo en relieve es antideslizante, duradero y elegante, y proporciona un agarre cómodo que se mantiene y se juega continuamente.

✔ Lo que obtiene - 1x Funda para Nintendo Switch, 1x Par de Protectores de Cobertura Completa para Grip, 1x Protector de pantalla de vidrio templado, 6x Silicona Para Pulgares.

Amazon.es Features Part Number 5051893233551 Release Date 2017-04-07T00:00:01Z Edition Standard Language Inglés

Amazon.es Features Dos juegos remasterizados, ahora en un solo disco.

Desbloquea y juega con más de 200 de tus personajes favoritos.

Explora Hogwarts y lanza hechizos con un amigo en las partidas cooperativas.

Disco Elysium the Final Cut - Nintendo Switch

Amazon.es Features Incluye:

Póster

Libro de arte digital

30-in-1 Game Collection Volumen 1

multiplayer mode with 18 games for up to four players.

improve your skills and level up to become the King in the High scores.

plenty of fun to explore in puzzle, action, sports, strategy and more.

stunning hand-drawn graphics and animations

LEGO: Jurassic World

Amazon.es Features Descubre las maravillas de las películas de Jurassic World: Una aventura que ha estado esperando 65 millones de años, ahora en la clásica y divertida forma del ladrillo de LEGO

Causa el caos con los dinosaurios de LEGO: Por primera vez en la saga de videojuegos LEGO, juega con dinosaurios; escoge entre 20 especies, como el amistoso Triceratops, el letal Raptor, el cruel Compy o incluso el poderoso Tyrannosaurus rex

Personaliza tu propia colección de dinosaurios: Recoge ámbar LEGO y experimenta con ADN para crear dinosaurios completamente originales, como el Dilophosaurus Rex; con el Dino Customiser, los jugadores podrán mezclar colores, partes del cuerpo y habilidades, o meterse en la piel de los gigantescos dinosaurios de LEGO y jugar con las propias bestias

Da vida y explora Isla Nublar e Isla Sorna: Pon los dinosaurios únicos que has creado en prados y completa misiones especiales de juego libre

Juega con amigos y en familia en un modo cooperativo en el que entrar y salir es de lo más sencillo

Tails of Iron Crimson Knight Edition - Nintendo Switch

Minecraft [Importación Italiana]

Calidad óptima para los requisitos del cliente

Hecho de material resistente para un uso prolongado

Producto útil y práctico

Just Dance 2021 SWITCH. Edición en español

FR·TEC - Pack Dragon Ball Super Combo - Nintendo Switch

Amazon.es Features Carcasa rígida antideslizante

Grips XL un 30% + grande

Licencia Oficial Dragon Ball Super

Minecraft - Nintendo Switch

Amazon.es Features Minecraft es un juego de simulación y creación con gráficos pixelados

Construir todo tipo de elementos, edificaciones u objetos, permite dar forma a los escenarios más particulares que hayamos podido imaginar

El juego Minecraft se encuentra en constante actualización y progresión

El mundo de Minecraft está muy vivo y hay espacio para la exploración y la supervivencia

La jugabilidad es online y offline, beneficiándose de la útil función de pantalla partida READ Los 30 mejores Mad Max Ps4 de 2022 - Revisión y guía

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Amazon.es Features ¡Únete a Mario, Luigi, la princesa Peach y Toad en una aventura para salvar el Reino de las hadas en Super Mario 3D World + Bowser's Fury para Nintendo Switch! Bowser ha secuestrado a la princesa hada… ¡y solo nuestros héroes podrán rescatarla!

Esta versión mejorada de Super Mario 3D World trae consigo varias novedades en la mecánica de juego. Por ejemplo, ahora los personajes podrán correr más rápido y trepar más alto al usar la supercampana. ¡Incluso puedes aprovechar los controles por movimiento!

51 Worldwide Games

Disfruta de clásicos familiares… ¡y descubre nuevos favoritos entre una larga lista de juegos!

Coloca la consola Nintendo Switch en horizontal sobre una mesa para convertirla en un tablero de juego virtual y así disfrutar como nunca en compañía de otros jugadores.

Conecta hasta cuatro consolas con el modo multijugador local para desafiar a tus oponentes a auténticos clásicos como el mahjong japonés, o juega con amigos y emparéjate con rivales de todo el mundo con el multijugador en línea.

El modo tatami permite conectar hasta cuatro consolas de manera local y alinearlas para crear un gran tablero de juego. ¡Prueba a colocarlas de distintas maneras y descubre un mundo lleno de posibilidades!

Nintendo Switch Leyendas Pokemon: Arceus

Explora parajes salvajes inmensos donde te aguardan un sinfín de descubrimientos, observa, atrapa e investiga a los Pokémon salvajes en este juego de acción y rol que se desarrolla en el pasado.

Tus aventuras se desarrollan en el majestuoso entorno natural de la región de Hisui, donde te encargarás de investigar Pokémon para crear la primera Pokédex de la región.

Se dice que el enigmático Arceus es la clave para resolver un extraño fenómeno que afecta a ciertos Pokémon de la región. ¿Cómo estará conectado este Pokémon mítico con tu aventura?

Amazon.es Features 【Controles de movimiento, motores duales y turbo】: el mando de control profesional para Nintendo Switch es compatible con Gyro Axis, Dual Vibration y Turbo.

【Tiempo de reproducción prolongado】: el control remoto inalámbrico integrado en una batería recargable de 500 mAh. Tiempo de juego: Aprox. 6-8 horas / Tiempo en espera: Aprox. 25 días / Tiempo de carga: Aprox. 2 horas Distancia de transmisión inalámbrica: ≤ 10 m Disfruta de tu juego continuamente.

【VIBRACIÓN DE MOTOR DOBLE Y FUNCIÓN TURBO】 que proporciona una experiencia de juego más realista. Funciones de motores eléctricos duales y controles de movimiento Gyro de 6 ejes para una experiencia de juego mejorada. Motor dual incorporado, joystick 3D de alta precisión.

【CONTROLADOR DE JUEGO PARA NINTENDO SWITCH】 con 4 funciones de indicación LED azul y 16 botones de entrada de función, incluye un acelerómetro y giroscopio, lo que hace posible el control de movimiento independiente hacia la izquierda y hacia la derecha. El mejor controlador profesional de terceros para nintendo switch.

【TECNOLOGÍA DE GAMEPAD INALÁMBRICO BLUETOOTH V2.1】 admite una conexión estable dentro de los 8 metros, baja interferencia y facilidad de operación. El diseño ergonómico y la construcción liviana lo hacen cómodo incluso durante largas horas de juego continuo.

