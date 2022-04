Inicio » Videojuegos Los 30 mejores Juegos Nintendo 2Ds de 2022 – Revisión y guía Videojuegos Los 30 mejores Juegos Nintendo 2Ds de 2022 – Revisión y guía 5 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Juegos Nintendo 2Ds veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Juegos Nintendo 2Ds disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Juegos Nintendo 2Ds ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Juegos Nintendo 2Ds pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo - Nintendo Selects - Nintendo 3DS [Importación alemana] € 27.48 in stock 4 new from €27.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Herkunftsland: Deutschland

Pack: Mario & Luigi: Bowser's Inside Story + Bowser Jr.'s Journey € 40.49 in stock 2 new from €40.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nintendo DS classic, Mario & Luigi: Bowser's Inside Story, is back for more gut-busting adventures in Mario & Luigi: Bowser's Inside Story + Bowser Jr.'s Journey for Nintendo 3DS family systems

Mario and Luigi have been tasked with finding a cure for the blorbs, a disease threatening all life in the Mushroom Kingdom

But, thanks to Fawful, both brothers have been devoured by Bowser! And so, their journey takes them deep into the belly of the beast, leaving Bowser to scour the kingdom for the cure

The only way forward is to change between the Bros. and Bowser. The big bad will even beef up for monstrous boss battles fit for a king! Take 'em down in this action-packed RPG, and find out what happens behind the scenes in the untold story of Bowser Jr

Compatible with 3DS, 3DS XL, 2DS, New 3DS, New 3DS XL and New 2DS XL consoles

Pokémon Ultraluna € 44.99

€ 39.95 in stock 10 new from €39.95

2 used from €33.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pokémon Ultraluna nos traen una nueva aventura en la región tropical de Alola

Habrá elementos adicionales que te permitirán disfrutar de tu aventura aún más y descubrir secretos escondidos de Alola

Exclusiva para la familia de consolas Nintendo 3DS

LEGO: Batman 3. Más Allá De Gotham € 19.99

€ 17.03 in stock 14 new from €14.95

2 used from €11.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PEGI 7

Plataforma: Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS

FIFA 15 - Standard Edition [Importación Alemana] € 24.99 in stock 2 new from €24.99

1 used from €7.08

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 1023243 Model 1023243 Is Adult Product Release Date 2014-09-25T00:00:01Z Edition Standard Language Alemán Format Importación

Giochi per Console Nintendo Sw 3DS 2238549 Story Of Seasons -Trio Of € 37.99 in stock 2 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NINTENDO

Sonic Boom: Le Feu & La Glace [Importación Francesa] € 34.89 in stock 4 new from €34.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego compatible con 2DS 3DS New 3DS

Filtro

Luigi's Mansion 2 € 29.99

€ 27.99 in stock 10 new from €26.99

1 used from €39.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Mansión 2 de Luigi solo está disponible para Nintendo 3DS

Es compatible con la función de juego compartido

Aprovecha los sensores de movimiento

New Super Mario Bros 2 € 45.99

€ 33.66 in stock 13 new from €33.66

9 used from €17.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El juego permite que dos jugadores cooperen, como Mario y Luigi, conectando dos consolas Nintendo 3DS en juego local

Más de 80 nuevos niveles llenos de áreas ocultas y secretos por desvelar

Tus estadísticas se quedarán registradas y servirán para desafiar a la gente con la que te cruces a través de StreetPass

Mario Party Star Rush € 39.99

€ 28.75 in stock 10 new from €28.75

5 used from €19.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disponible para la familia de consolas Nintendo 3DS

El título cuenta con ocho modos de juego, más de 50 minijuegos y tableros

Hasta cuatro jugadores pueden disfrutar del modo multijugador de muchas maneras diferentes

El juego también es compatible con amiibo

Amazon Basics - Bolsa de viaje para la Nintendo 2DS XL - Turquesa € 12.58

€ 11.63 in stock 1 new from €11.63

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolsa de viaje para transportar la Nintendo 2DS XL y los accesorios de juego esenciales.

Diseño ligero y compacto para un uso cotidiano.

Funda de nailon, con correa de hombro ajustable para un transporte cómodo.

Perfil elegante en color turquesa contemporáneo con borde negro.

Super Mario 3D Land 3DS € 29.99

€ 27.48 in stock 8 new from €24.92

1 used from €18.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un nuevo juego de Mario en 3D que se juega como un juego 2D

Explora nuevos niveles y prueba nuevas habilidades

Los nuevos enemigos incluyen Goombas con colas, pilas altas de Goomba y un establecimiento Piranha

Nintendogs + Cats: Toy Poodle & New Friends 3DS € 26.49 in stock 7 new from €23.33

1 used from €20.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nintendogs & Cats uses the built-in Nintendo 3DS camera and facial recognition technology to enable your puppies and kittens to react

More than 20 breeds to choose from: Each puppy and kitten has unique coloring and personality possibilities. Breed choice depends on game version. These include French Bulldog, Toy Poodle and Golden Retriever

Puppies and kittens come to life: Puppies and kittens look fluffier, softer and more expressive than ever in 3D. Adorably life-like puppies and kittens react to your touch and your voice using the built-in camera, touch screen and microphone. The facial-recognition technologies on the Nintendo 3DS even let puppies recognize their owners. You can take pictures of your puppies and kittens by simply tapping the camera

Share your experience with friends and other players: Exchange your Mii characters, puppies and kittens, and presents with other nearby players over a wireless connection (StreetPass). Seamlessly hop online and download new game content such as new Mii characters and items such as pet accessories (SpotPass)

Play with your puppies and kittens in your world: With the Nintendo 3DS augmented-reality feature, you can watch your puppy play on your dining room table or sit in the palm of your hand. You will be able to walk with your puppy and have your steps counted by the built-in pedometer on the Nintendo 3DS system when you have the game inserted and in sleep mode. The Journal feature will keep track of your daily activities in the game. You can view other players you've encountered with StreetPass, vi

Nintendo Selects - Super Mario Maker - Nintendo 3DS [Importación inglesa] € 22.90 in stock 12 new from €22.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features There's lots to play right out of the box, with 100 built-in courses designed by Nintendo. Those levels have extra challenges too, such as collecting every coin or defeating every enemy before reaching the goal. Completing these extra challenges earns you medals.

Just like the Wii U version of Super Mario Maker, this game lets players freely create their own Super Mario courses.

But dont worry if you find course creation a little intimidating: Mashiko and Yamamura guide you with interactive tutorials. You will be creating with confidence in no time!

Super Mario Maker for Nintendo 3DS is about bringing players together with nearby friends to build close-knit communities. Instead of uploading courses online, courses you make can be shared via local wireless and StreetPass. You can also share incomplete courses via local wireless, so you can team up to create courses. These courses will be marked with a special icon to show off your collaboration.

You can go online to play courses made using the Wii U version of Super Mario Maker in the 100 Mario Challenge, and Recommended Courses game modes. There wont be any shortage of great content here

Pokémon Ultra Sun - Nintendo 3DS [Importación inglesa] € 38.92 in stock 10 new from €38.92

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pokemon Ultra Sun and Pokemon Ultra Moon for Nintendo 3DS family systems offer an alternative story taking place in the same world as Pokemon Sun and Pokemon Moon, as well as new Pokemon that didn't appear in Pokemon Sun and Pokemon Moon

More details TBC

Compatible with 3DS, 3DS XL, 2DS, New 3DS, New 3DS XL and New 2DS XL consoles

Nintendo Selects - Animal Crossing New Leaf: Welcome amiibo - Nintendo 3DS [Importación inglesa] € 27.49 in stock 11 new from €27.01

1 used from €19.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Experience a living, breathing world where new friends and new discoveries await every daymorning, noon, and night. Express yourself by customizing your character, your house, and your town as you create your ideal world.

Visit other players' homes and towns through your local wireless connection or online play for creative inspiration, or to socialise with up to three other players at once. Show off your custom designs and cool new outfits by posting your in-game screenshots with Nintendo 3DS Image Share.

If you use Animal Crossing amiibo cards, the animals on the cards will visit your town. Some of them will even move in if you invite them! Animal Crossing amiibo figures will also be compatible.

If you use Animal Crossing amiibo cards, the animals on the cards will visit your town. Some of them will even move in if you invite them! Animal Crossing amiibo figures will also be compatible.

Bestico Funda Accesorios Kits para New Nintendo 2DS XL,Funda de Protección para Nintendo DS (New 3DS XL/3DS/3DS XL/New 3DS) con 16 Cartuchos de Juegos +Stylus Pen +Correa+4 Protector de Pantalla € 15.89 in stock 1 new from €15.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran Almacenamiento: Dentro de la funda hay 8 ranuras para guardar las tarjertas de juego.Con un gran compartimiento para almacenar la consola, un cargador, cartuchos de juego

Duradera :Estuche antichoque de almacenamiento, protección y transporte para NEW 2DS XL o NEW 3DS XL consolas y accesorios. Funda de protección para consola y cargador - Negro y naranja

Excelente Protection: Estuche antichoque de almacenamiento, protección y transporte para consola Nintendo New 2DS XL y New 3DS XL en EVA (ultra-resistente) Con el elásticos para el mantenimiento de la consolay almacenamiento neta para el cargador y los accesorios.

Compatible : Diseñado a medida para Nintendo 3DS XL, Nintendo 3DS, New 3DS XL, New 3DS, New 2DS XL.

Contenido del Paquete: 1x protección y transporte para NEW 2DS XL o NEW 3DS XL consolas; 1 x Stylus Pen +1 x Correa+4 x Protector de Pantalla

Mario Party: Star Rush 3DS € 29.36 in stock 6 new from €25.22

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Recruit characters like Toadette, Rosalina and Wario to team up with and support you in Toad Scramble starring Toads

Choose from multiple boards in different worlds, each with tricky boss battles

Up to four players can simultaneously roll and move freely around a map

Team up with up to four Mushroom Kingdom characters who can help you win by participating in different events

Multiplayer via Local Play or Download Play. For the first time in series history, compatible with multi-card communication

Nintendo Selects - Donkey Kong Country Returns 3D - Nintendo 3DS [Importación inglesa] € 23.99 in stock 8 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Donkey Kong Country Returns is the Nintendo 3DS remake of the Wii title Donkey Kong Country Returns

The game is a side-scrolling platform title where the player takes the role of Donkey Kong (helped by his friend, Diddy) and tries to recover his stolen banana stash by completing stages

The player will embark on a quest through various parts of an island and battle different enemies in multiple themed areas, such as jungle, beach, forest, caves, and volcanic environments

Donkey Kong Country Returns brings the acclaimed title to Nintendo 3DS and retains all of the original content, as well as extras and adding a 'New Mode' that makes the game slightly easier with the addition of extra items and more energy for Donkey and Diddy Kong

LEGO: Marvel Super Heroes € 43.50 in stock 4 new from €39.65

5 used from €8.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de producto: videojuego de acción y aventura

Plataforma del juego: Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS

El juego se alterna entre varias secuencias de acción y aventura y escenarios de resolución de puzzles

Los personajes incluyen: Iron Man, Capitán América, Hulk, Spider-Man, Viuda Negra, Hawkeye, Thor, los X-Men, los Cuatro Fantásticos, Silver Surfer y Nick Fury

Los jugadores son capaces de controlar personajes del Universo Marvel, cada uno con sus propias habilidades únicas

Nintendo Pokémon Lune Fan Edition, 3DS Steelbook Nintendo 3DS Inglés, Francés vídeo - Juego (3DS, Nintendo 3DS, RPG (juego de rol)) € 75.00 in stock 1 new from €75.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 2234847 Language Alemán

Nintendo eShop Tarjeta de regalo 75 EUR | Código de descarga (EU) | Switch/3DS/Wii-U € 75.00 in stock 1 new from €75.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dale una alegría a tus amigos y familiares con una Nintendo eShop Card, ¡o date un capricho!

Es el regalo ideal para aquellos que disfrutan jugando a videojuegos.

La Nintendo eShop Card es una alternativa rápida, fácil y segura a las tarjetas de crédito a la hora de comprar juegos y otros contenidos en Nintendo eShop o en el sitio web oficial de Nintendo.

Accede a Nintendo eShop en tu consola Nintendo Switch, Wii U o consola de la familia Nintendo 3DS y descubrirás un mundo de juegos disponibles para comprar y descargar al momento.

Con una Nintendo eShop Card, puedes añadir fondos a Nintendo eShop por valor de 15, 25, 50 y 75 €. Ten en cuenta que en Nintendo eShop el precio aparece indicado en la divisa de la región que hayas elegido al configurar tu consola.

WRC 9. World Rally Championship 9: The Official Game - Versión Española (Nintendo Switch) € 59.99

€ 38.99 in stock 5 new from €38.99

1 used from €25.53

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un Modo Carrera desafiante: Aclamado como uno de los modos de carrera de cualquier juego de carreras, WRC 8 fue un éxito entre los aficionados al rally; vuelve en WRC 9 con una mecánica de juego mejorada, nuevas oportunidades para mejorar tu equipo, una mayor variedad de eventos y un vínculo más fuerte con lo que hacen los equipos del campeonato del mundo real a lo largo del año

Contenido: WRC 9 incluye de nuevo un amplio contenido con tres eventos añadidos al calendario: el regreso del icónico Safari Rally de Kenya, el Rally de Japón y sus desafiantes y estrechas carreteras de asfalto, el hermoso escenario del Rally de Nueva Zelanda y otros dos rallies con entornos completamente rediseñados; los fans también podrán tomar el volante de nuevos coches clásicos que han dejado su huella en la historia del WRC

Una experiencia de juego realista: Para mejorar y perfeccionar ciertos comportamientos de los vehículos, los desarrolladores se han centrado de nuevo en el realismo de la física del automóvil - incluyendo las suspensiones, el frenado y la transferencia de masa - para llevar la autenticidad al siguiente nivel; esta atención a los detalles reproduce fielmente la capacidad de respuesta de los vehículos en todas las superficies y en todas las condiciones que se encuentran en el campeonato real; un enfoque especial en el sonido también proporciona una inmersión más profunda

En el WRC 9, los jugadores se sumergen en el corazón de la nueva temporada del Campeonato Mundial de Rallies de la FIA con todo el contenido del calendario anual y mucho más: 3 circuitos mas: Japón, Nueva Zelanda, Kenia; Más de 50 equipos oficiales y sus libreas del WRC, WRC 2, WRC 3 y WRC Junior; Más de 15 coches de bonificación que han dejado su huella en la historia del WRC

Pokémon Lune [Importación Francesa] € 25.00 in stock 6 new from €25.00

2 used from €25.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - Pokémon Lune Occasion [ Nintendo 3DS ]

Nintendogs + Gatos: Golden Retriever € 24.00 in stock 5 new from €28.65

4 used from €23.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye + Gatos: Golden Retriever - Selects

Fortnite Pack de Leyendas de Menta - NSW € 29.99

€ 19.99 in stock 19 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye: Traje de Aura fresca, Accesorio mochilero Multimochila mentolada, Pico Montañista mentolado, Traje de Bombardera mentolada, Accesorio mochilero Macuto mentolado, Pico Rompefrescuras, Traje de Oro esquelementa, Accesorio mochilero Manto mentolado, Pico Cetro triplementa, Envoltorio Menta ardiente y 1000 paVos

Los paVos son la moneda del juego que puede utilizarse en Battle Royale de Fortnite, en el modo Creativo y en Salvar el mundo. En Battle Royale y en el modo Creativo, puedes comprar nuevos objetos de personalización, ¡como trajes, alas delta, picos, gestos y envoltorios! En Salvar el mundo, por su parte, puedes comprar llamas de rayos X que contienen esquemas de armas y trampas, ¡además de nuevos héroes y más! READ Los 30 mejores Tomb Raider Ps4 de 2022 - Revisión y guía

Super Mario 3D € 24.95

€ 19.00 in stock 3 new from €23.55

3 used from €18.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de producto: cartuchos de juego

Plataforma: Nintendo 3DS

Es un producto de Nintendo

UGU 482 en 1 juego NDS Game Pack Card DS Games Super Combo con NDS 2DS nuevo 3DS NDSI XL € 25.99

€ 22.99 in stock 3 new from €22.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Súper combinación: 482 tipos de combinaciones de juegos pueden satisfacer bien tus necesidades, necesarios para viajar y conveniente.

Compatible con: NDS NDSL NDSI DS 2DS sistema 3DS XL

Fácil de usar: el idioma del juego DS es inglés, que reconoce el mismo idioma que el anfitrión y combina perfectamente con el anfitrión.

Tarjeta de terceros: esta tarjeta de juego es compatible con el oficial, por favor, ten la seguridad de comprar

Servicio de venta: cualquier problema del producto puede ser consultado por correo electrónico. Si tienes alguna pregunta después de comprar nuestros productos, por favor ponte en contacto con nosotros por correo electrónico. Responderemos dentro de 24 horas

Mario + Rabbids Kingdom Battle € 21.99

€ 21.30 in stock 13 new from €27.90

5 used from €21.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Embárcate con tu equipo de héroes en una misión épica para liberar a tus amigos y devolver la paz y el orden al Reino Champiñón

Mario, Luigi, Peach y Yoshi se aliarán con cuatro héroes rabbids, cada uno con su personalidad única: el poderoso Rabbid Mario, el temeroso Rabbid Luigi, la coqueta Rabbid Peach y el peculiar Rabbid Yoshi

Explora cuatro mundos icónicos llenos de misiones, búsquedas, secretos, rompecabezas por resolver… e impredecibles enemigos a los que deberás vencer

UGU 208 en 1 juego NDS Game Pack Card DS Games Super Combo con NDS 2DS nuevo 3DS NDSI XL € 25.99

€ 22.99 in stock 1 new from €22.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Súper combinación: 208 tipos de combinaciones de juegos pueden satisfacer bien tus necesidades, necesarios para viajar y conveniente

Compatible con: NDS NDSL NDSI DS 2DS sistema 3DS XL

Fácil de usar: el idioma del juego DS es inglés, que reconoce el mismo idioma que el anfitrión y combina perfectamente con el anfitrión.

Tarjeta de terceros: esta tarjeta de juego es compatible con el oficial, por favor, ten la seguridad de comprar

Servicio de venta: cualquier problema del producto puede ser consultado por correo electrónico. Si tienes alguna pregunta después de comprar nuestros productos, por favor ponte en contacto con nosotros por correo electrónico. Responderemos dentro de 24 horas

