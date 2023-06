Inicio » Herramientas y hardware Los 30 mejores Juego Destornilladores Electricista de 2023 – Revisión y guía Herramientas y hardware Los 30 mejores Juego Destornilladores Electricista de 2023 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Juego Destornilladores Electricista veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Juego Destornilladores Electricista disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Juego Destornilladores Electricista ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Juego Destornilladores Electricista pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Stanley FatMax 0-65-443 - Juego de 6 destornilladores aislados 1000V, Hoja de acero, Protección de poliamida, Mango suave, Multicolor € 31.95

€ 18.99



Amazon.es Features Juego de 3 destornilladores electricista, 2 Pozidrive y 1 Test de Voltaje

Mango bimatería ergonómico y de gran diámetro

Gran capacidad de torsión

Cuello delgado para una rápida rotación

Código de color en el mango para identificación del tipo de punta

VDE Juego de Destornilladores - 6 unidades - 3 Destornilladores de Estrella - 3 Destornilladores Planos - Aislamiento hasta 1000 V - Magnéticos, Electricista, Profesionales, Aficionados, Obra € 16.95



Amazon.es Features Juego universal: este juego de destornilladores VDE incluye los destornilladores que a menudo se necesitan: 3 destornilladores de punta plana (0,5 x 3,0 x 75 mm/0,8 x 4,0 x 100 mm/1,0 x 5,5 x 125 mm) 3 destornilladores cruzados (PH0 x 75 mm/PH1 x 80 mm/PH2 mm x 100 mm.

Aislado hasta 1.000 voltios: para proporcionar protección contra descargas eléctricas, los mangos y las cuchillas de los destornilladores 6 VDE están aislados hasta un voltaje de 1.000 voltios. Están protegidos en gran medida de descargas eléctricas en el hogar y en el sitio.

Alta calidad: los destornilladores del juego están hechos de acero cromo vanadio revestido de plástico de alta calidad. Con mangos perfectamente procesados, compuestos de varios componentes multicapa que tienen una forma ergonómica.

Manejo profesional: gracias al mango suave ergonómico, estos destornilladores VDE se adaptan perfectamente a la mano. Permiten un agarre cómodo durante mucho tiempo y no se deslizan de la mano incluso con un uso muy fuerte. READ Los 30 mejores Medidor De Angulos de 2023 - Revisión y guía

CCLIFE 9 piezas Juego de Destornilladores Electricista Destornilladores Aislados VDE Herramientas Electricista,Buscapolos Electricista 1000V € 25.98

€ 22.08



Amazon.es Features Destornillador plano VDE 0,5x3,0x75mm, 0,8x4,0x100mm, 1,0x5,5x125mm, 1,2x6,5x150mm

Destornillador Phillips VDE PH1x100mm PH2X100mm

Destornillador Prozidriv VDE PZ0x75mm, PZ1x80mm

Probador de voltaje 3,0x140 mm, CE: 200-250V

SEGURO: sus destornilladores ranurados y Phillips tienen un eje de goma de hasta 1000 V y el probador de fase aislado lo ayuda a verificar todo tipo de sistemas eléctricos y electrónicos en busca de voltaje (200 - 250 V)

INGCO 1000V Electricista 12 Piezas Juego de Destornilladores Aislados Aislamiento hasta VDE/GS, Juego de Herramientas(HKISD1201) € 39.99

€ 29.99



Amazon.es Features Material: acero S2 de alta calidad con tratamiento térmico global presenta una dureza y resistencia superiores, mientras que el material aislado va con un excelente rendimiento ignífugo, durabilidad y resistencia a altas y bajas temperaturas(SL2.0x100 , SL2.5x100, SL3.0x100, SL3.5 x100, SL4.0x100, SL5,5x100, SL6,5x100, PH0x100, PH1x100, PH2x100)

Seguridad: según la certificación GS, VDE, cada destornillador de electricista pasa la prueba aislada de alta tensión de 1000 V, inspección completa al 100%

Destornillador eléctrico de uso múltiple: la punta de destornillador tiene una variedad de especificaciones y es fácil de reemplazar. Se puede utilizar para el funcionamiento en directo y el mantenimiento de la rutina.

Mango ergonómico: cómodo, duradero y antideslizante, el mango del destornillador se adapta bien a tu palma y te permite trabajar con menos esfuerzo y mejorar la eficiencia.

Nota: cuando trabajas en electricidad, asegúrate de comprobar si el aislamiento del destornillador está roto; al mismo tiempo, debes llevar la ropa de protección necesaria, como guantes de seguridad.

Juego de 7 destornilladores aislados y buscapolos de WIESEMANN 1893 I Aprobado por la VDE | Destronilladores para electricistas I Planos y PH I 80218 € 30.18



Amazon.es Features CONTENIDO - Juego de 7 destornilladores aislados VDE, diseñados cumpliendo la normativa DIN ISO 2380/8764. DESTORNILLADORES - planos (2,5 x 75 mm; 4,0 x 100 mm; 5,0 x 125 mm; 6,5 x 150 mm), Phillips (PH 1 x 80 mm; PH 2 x 100 mm) y un buscapolos.

SEGURIDAD - Todos las herramientas están aisladas con un tubo de goma en el vástago y cumplen con los estándares de seguridad de la Federación alemana de industrias electrotécnicas, electrónicas y de tecnologías de la información, VDE en alemán (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V.). Viene con un buscapolos aislado para comprobar la presencia de corriente eléctrica. El juego cumple con la normativa DIN ISO 2380/8764.

ERGONOMÍA - Ejerce el máximo de presión posible gracias a la forma del mango, que se adapta a tu mano a la perfección. Todos los destornilladores ofrecen un muy buen agarre gracias a sus dos paneles antideslizantes. Los elementos de plástico de color rojo son extrablandos para evitar que las manos o el destornillador resbalen. Además, se trata de destornilladores magnéticos lo que facilita el trabajo.

VERSÁTIL - Todos los destornilladores planos y de estrella tienen un mango con una corona hexagonal. De este modo se minimiza el riesgo de que rueden sobre superficies irregulares. Además, el recubrimiento aislante del vástago es más delgado en el extremo para facilitar el giro cuando haya poco espacio de maniobra.

WIESEMANN 1893 - Herramientas de calidad para el bricolaje y los artesanos. Con más de cien años de tradición, Wiesemann es uno de los fabricantes de herramientas más antiguos de Alemania. WIESEMANN 1893 es sinónimo de calidad alemana tradicional con una venta online moderna.

BGS Diy 35815 | Juego de destornilladores para electricista | planos / y cruz | 5 piezas € 15.89



Amazon.es Features Empuñaduras ergonómicas de 2 componentes

Certificado vde según din en 60900

Destornillador para electricista vde cruz ph1, 80 mm

Destornillador para electricista vde cruz ph2, 100 mm

Destornillador para electricista vde plano 0,5 x 3 mm, 75 mm

Malayas® Juego de 7pzas Destornillador y Atornillador para Electricista a 500V Reemplazable con Mango Ergonómico € 14.99



Amazon.es Features 8 Adaptadores tuercas

Material: acero al cromo vanadio.

Ideal para mango de un destornillador o destornillador eléctrico

Práctico para conducción rápida de tuercas, tornillos y elementos de fijación, etc., acelera su trabajo

El paquete incluye: 8 piezas para taladro eléctrico

Wera '05051575001 1060 i/1062 i/6 Juego de destornilladores Kraftform VDE, 6 piezas, Rojo, Amarillo € 26.20

€ 22.08



Amazon.es Features Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable

Prueba individual

Con marcación del tamaño en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente

Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede

La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

BRIMIX 13 PCS JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADOS 1000V VDE Y BUSCAPOLO. ELECTRICISTA, PUNTA MAGNETICA, HOJAS INTERCAMBIABLES Y ESTUCHE ORGANIZADOR € 29.99



Amazon.es Features CONTENIDO: estuche organizador con 8 puntas aislados + 1 buscapolos (4 phillips, 4 planos, 3 torx y 1 buscapolos) y el mango de destornillador

SEGURIDAD: Todos las herramientas están aisladas con un tubo de goma en el vástago, certificado GS garantiza estándares de trabajo seguros de 1000 voltios y cumplen con los estándares de seguridad VDE.

IMANTADO: puntas imantadas para una fácil manipulación de los tornillos y evita que se caiga

ERGONÓMICO: el mango de destornillador ofrece un muy buen agarre gracias a su mango antideslizantes. Los elementos de plástico son extrablandos para evitar que las manos o el destornillador resbalen.

RESISTENTE: Acero CR-V tratado térmicamente, ofreciendo una durabilidad y resistencia superior

Bahco B220.007 - Juego 7 Bahcofit Aislo Pl/Ph € 50.22

€ 37.17

Amazon.es Features Innovación has been the basis for growth, ma bahco a la brand of hand tools; bahco is the flagship of the sna europe company

Wiha PocketMax Electric 45296 - Juego de Destornilladores (4 Piezas, Incluye Cargador de bits para electricistas, Ranura de Cruzado/Menos ventajoso € 40.88



Amazon.es Features Wiha PocketMax Electric 45296 - Juego de destornilladores (4 piezas, incluye cargador de bits para electricistas, ranura de cruzado/menos ventajoso

VANPO Destornilladores Electricista VDE, 1000V Juego de 10 Destornilladores Aislados Magnético Electricista con Destornillador Ranurado & PZ & PH, Cuchillo de Cable, Probador de Voltaje € 31.89



Amazon.es Features 【Material aislante profesional】 El destornilladores electricista VDE utiliza material aislante especial con anti-quemaduras y temperatura alta-baja. El agarre mejorado del material PP y TPR proporciona resistencia a la corrosión, resistencia al aceite y alta resistencia al impacto. Cada tubo aislado y toda la empuñadura ha pasado 2 veces la prueba de 1000 V para garantizar la seguridad. Inyección 3 veces, alta resistencia al impacto, aumenta el par de conexión.

【Rendimiento de seguridad】 Cada destornilladores aislados ha superado la prueba de sello, prueba de aislamiento, prueba de retroceso de llama, prueba de niebla salina, prueba de vida útil de torsión, prueba de dureza, prueba eléctrica, prueba de impacto. Cada se prueban individualmente y se aíslan a 1000 VCA o 1500 DC y están certificados por GS de acuerdo con EN IEC 60900: 2018. Todas las herramientas del están probadas por VDE para garantizar estándares de trabajo seguros de 1000 voltios.

【Empuñadura ergonómica y punta magnética】 El juego de destornilladores electricista utiliza un diseño de ranura cóncavo-convexa, resistente al agua y a la humedad. La comodidad ergonómica y el buen agarre de TPR pueden completar las tareas de forma rápida y sencilla. Logotipo de impresión clara con buena solidez. El destornillador de punta magnética puede mantener fácilmente los tornillos pegados y mejorar la eficiencia de su trabajo. El práctico orificio para colgar facilita el almacenamiento.

【Útil juego de destornilladores aislados VDE】 Este juego de herramientas de reparación de destornilladores VDE es multipropósito. Incluye 8 destornilladores VDE de diferentes tamaños: SL2.5 x 75mm, SL4 x 100mm, SL5.5 x 125mm, SL6.5 x 150mm, PH1 x 80mm, PH2 x 100mm`` PZ1 x 80mm, PZ2 x 100mm y un cable VDE cuchillo y detector de voltaje. También proporcionamos una bolsa de almacenamiento con cremallera, una buena organización y un fácil almacenamiento para usted.

【Amplia aplicación】 El juego de destornilladores electricista VDE es adecuado para electrodomésticos, instalación de muebles, reparación de computadoras, reparación de automóviles de nueva energía, mantenimiento eléctrico, barcos, aplicaciones industriales y muchas áreas de la vida pública para satisfacer diferentes necesidades eléctricas. READ Los 30 mejores Guantes Crossfit Hombre de 2023 - Revisión y guía

BRIMIX 9 pc Juego de destornilladores de electricista puntas intercambiables VDE 1000V Aislados, pozidrive, phillips, plana y Buscapolos. Puntas magnéticas. Estuche organizador € 21.99



Amazon.es Features CONTENIDO: estuche organizador con 8 puntas aislados + 1 buscapolos (3 phillips, 5 planos, 1 buscapolos) y el mango de destornillador

SEGURIDAD: Todos las herramientas están aisladas con un tubo de goma en el vástago, certificado GS garantiza estándares de trabajo seguros de 1000 voltios y cumplen con los estándares de seguridad VDE.

IMANTADO: puntas imantadas para una fácil manipulación de los tornillos y evita que se caiga

ERGONÓMICO: el mango de destornillador ofrece un muy buen agarre gracias a su mango antideslizantes. Los elementos de plástico son extrablandos para evitar que las manos o el destornillador resbalen.

RESISTENTE: Acero CR-V tratado térmicamente, ofreciendo una durabilidad y resistencia superior

FACOM AT5VE.PB - Juego de 5 destornilladores aislados Rojo/Negro € 39.70

€ 38.63



Amazon.es Features Set de destornilladores para trabajos en tensión de hasta 1.000 voltios en corriente alterna y 1.500 voltios en corriente continua, conforme con la norma EN 60900

Mango Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos

Diseño con marcado láser para una mejor resistencia al desgaste

Tres destornilladores de Cabeza plana, dimeniones 2.5 x 75 mm, 4 x 100 mm y 5.5 x 125 mm

Dos destornilladores Pozidriv de dimensiones 100 x 1 mm y 2 x 125 mm

WIHA 25477 - Juego de destornilladores SoftFinish® electric 320NZK6SO SoftFinish electric Ref. 320NZK6SO € 46.74



Amazon.es Features Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten

Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10

000 V AC getestet und zugelassen für 1

000 V AC

Wera 05105631001 Kraftform Big Pack 100 VDE- Juego de destornilladores, Set 14 Piezas € 74.18

€ 58.09



Amazon.es Features Varillas VDE aisladas para trabajos seguros hasta 1.000 voltios

Mango Kraftform multicomponente para altas velocidades y un trabajo de apriete ergonómico

Con indicación de la medida en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente

Con sistema anti-rodamiento hexagonal para evitar que la herramienta ruede

Con punta tipo Lasertip para un alojamiento más seguro en la cabeza del tornillo

Silverline - Destornilladores aislados con mango engomado, 11 pzas (918535) € 17.25



Amazon.es Features Mango engomado antideslizante

Vástago y punta de cromo-vanadio

Completamente aislados

Planos: 2,5 x 75 mm, 3 x 100 mm, 4 x 100 mm, 5 x 125 mm, 6 x 150 mm y 8 x 175 mm

Phillips: PH0 x 60, PH0 x 75, PH1 x 80, PH1 x 100 y PH2 x 100 mm

Bahco B220.005 - Juego de 5 destornilladores Bahcofit Aislo Pl/Ph € 34.12

€ 24.42



Amazon.es Features Bahco B220.005 - Juego de 5 destornilladores Bahcofit Aislo Pl/Ph

STAHLWERK VDE 1000V Juego de destornilladores y vasos aislados de 41piezas VSS-41ST Juego profesional de destornilladores de carraca | Juego de herramientas de electricista con maletín de herramientas € 119.99

Amazon.es Features El juego de destornilladores y llaves de vaso STAHLWERK de 41 piezas con aislamiento VDE es el equipo ideal para todos los trabajos eléctricos en el hogar, como en enchufes, ordenadores, electrodomésticos, coches eléctricos e híbridos, etc.

Gracias al aislamiento de protección VDE, el juego de destornillador y carraca también es apto para trabajos en tensión seguros de hasta 1.000 V.

La herramienta profesional de electricista incluye un juego de destornilladores/llaves de vaso VDE de 25 piezas y un juego de carraca de llaves de vaso VDE de 16 piezas.

Compre directamente del fabricante - 7 años de garantía de acuerdo del paragrafo 13 de terminos y condiciones generales (haga clic es el nombre del vendedor) en equipos de Soldadores, cortadores de plasma, compresores, cartuchos de filtro & cargadores de baterías de automóviles., asesoramiento telefónico, soporte técnico y servicio también fuera del período de garantía.

Pruebas de producto, soldadura de prueba, corte de prueba in situ - vea usted mismo nuestra alta calidad.

Intercable ao1714 Juego 8 Destornilladores con tijeras F1, Rojo € 60.74



Amazon.es Features Dos tijeras en una + giraviti aislados

Idónea para spellare y cortar cables en cu/al hasta a 50 mm²

Con muescas para crimpare terminales a brújula de 0,5 a 4 mm²

Forma especial de las cuchillas para rebanar y spellare

8 giraviti aislado 1000 V más usados

S&R Juego de Destornilladores Electricista VDE - Forma SL-PH + Tester Calidad Profesional (7 Piezas) € 21.97



Amazon.es Features Destornillador de seguridad con aislamiento de eletro, trabajo seguro hasta 1.000 voltios garantizada

Comprobador de tensión 145 mm; Material: Acero al cromo molibdeno

Agarre seguro del destornillador mediante Slip pantalla integrado para el pulgar

Transmisión de alta fuerzas por el power-form-handle, esto garantiza una sujeción extra; Magnético; T

Typ: pH 0 75 mm; Tipo: pH 1, 75 mm; Tipo: PH2 100 mm; Tizio SL 3.0 80 mm; Tipo: SL 5.5 125 mm; Tipo: SL 6.5 150 mm

Wiha S de Juego de destornilladores 2 speede® Electric, 590T102 12.6W, 240V € 298.22



Amazon.es Features Contenido: 13.piezas: en l-boxx mini con 8.x portapuntas, 1.x easytorque adaptador, 2.x pilas y cargador ue

Protege su salud: recomendado por médicos y terapeutas del agr

Le ofrece protección completa: portapuntas en 10.000.v ac probado y aprobado para 1.000.v ac; eléctrico atornillar con función de protección para evitar material de fijación con plena sensación manual daños (max 0,4.nm)

Aumenta su velocidad: 2.x trabaje más rápido gracias a 3.niveles de proceso; máxima libertad de decisión: sistema abierto con batería estándar

Wera 05003471001 Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1, Juego de varillas intercambiables para destornillador aislado , 18 piezas € 68.90



Amazon.es Features Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1

Porta-varillas Kraftform, multicomponente, aislado con sistema antirodamiento

Varillas intercambiables VDE, 89 mm o 154 mm de largas

Probador monopolar de fases

En bolso plegable robusto

Juego básico de destornillador eléctrico speedE® I electric € 156.05



Amazon.es Features Protege tu salud: Recomendado por médicos alemanes y terapeutas del AGR.

Aumenta tu control: Fijación manual con sensación completa.

Te ofrece una protección completa: Juego de destornilladores eléctricos aislados, slimBits a 10.000 V CA probado y aprobado para 1000 V CA.

Aumenta tu velocidad: Trabajo 2 veces más rápido gracias al proceso de 3 niveles.

Protege tu material: Atornillado eléctrico con función de protección para evitar visitas de materiales (máx. 0,4 Nm).

VDE - Juego de destornilladores eléctricos aislados de 11 piezas, 1000 V, juego de destornilladores de ranura y PH, cruz magnética + puntas de corte, acero al cromo vanadio € 29.99



Amazon.es Features 11 piezas. Juego de destornilladores magnéticos Haskyy juego de herramientas de CRUZ + LLAVE ✔ CE:1000 V

Juego de destornilladores: ✔ PH0 x 60 ✔ PH0 x 75 mm ✔ PH1 x 80 mm ✔ PH2 x 100 mm ✔ SL2.5 x 75 mm ✔ SL3 x 7100 mm ✔ SL4 x 100 mm ✔ SL5.5 x 125 mm ✔ mm ✔ mm ✔ mm ✔ mm ✔ mm ✔ mm ✔ mm ✔ mm ✔ ✔ SL8*. 175 mm

✔ Mango aislado de goma dura de hasta 1000 V ✔ Punta magnética para facilitar la absorción ✔ Acero cromo vanadio

✔ Mango de plástico ergonómico ✔ 1 mango de componentes

✔ Cabeza perforada para montaje en pared fácil ✔ Maletín de herramientas compacto

STANLEY STHT0-62143 - Set de 57 piezas, destornilladores y puntas de destornillador € 44.95

€ 20.99



Amazon.es Features Juego de destornilladores y puntas de 57 piezas con organizador, que se puede montar en la pared

Juego de 19 puntas (1 pulgado/25 mm): Ranurado (4 mm,45 mm, 55 mm, 6 mm), Phillips (PH0, PH1, PH2, PH2, PH3), Hexagonal (H2,H25,H3, H4, H5, H6), Torx (T20,T25, T30, T40)

Juego de 8 destornilladores: Ranurado (6x38, 5x75, 6x100, 8x150 mm), Phillips (PH2x38, PH1x75, PH2x100, PH3x150 mm)

Juego de 8 destornilladores de precisión: Ranurado (20x50, 25x50, 30x50), Phillips (PH000x50,PH00x50, PH0x50), Torx (T6x50, T8x50)

Juego de vasos 20 piezas 1/4 pulgadas x 20 mm: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 5/32 pulgadas, 3/16 pulgadas, 7/32 pulgadas, 1/4 pulgadas, 9/32 pulgadas, 5/16 pulgadas, 11/32 pulgadas, 3/8 pulgadas, 7/16 pulgadas, 1/2 pulgadas READ Los 30 mejores Detector Monoxido Carbono de 2023 - Revisión y guía

Juego de destornilladores VDE Felo e-Smart € 47.03

1 used from €69.79



Amazon.es Features Resistente estuche de plástico abs

12 varillas aisladas intercambiables

Cada varilla está individualmente testada a 10.000 v conforme a la norma din iso 60900: 2012. Para un trabajo seguro en hasta 1.000 v

Anclaje seguro de las varillas en el mango smart. Con botón de extracción rápida y seguro contra extracción involuntaria

Con tapón adicional para convertir cada varilla en un destornillador de precisión. Ideal para aplicaciones de bajo par de apriete

WERA-05059030001-Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 - Conjunto con mango y varillas intercambiables € 127.73

€ 61.00



Amazon.es Features Kraftform Kompakt VDE 60i+iS/62i/65i/67i/17

Porta-varillas Kraftform, multicomponente, VDE von sistema antirodamiento

Varillas intercambiables VDE, 154 mm de largas

En bolso plegable robusto

Probadas individualmente en inmersión en agua a 10.000 voltios

Brüder Mannesmann M 1187-PROFI - Juego de atornilladores para electricidad (7 piezas) € 14.49

€ 11.60



Amazon.es Features 10 años de garantía

TÜV / GS probado

7 piezas

Para trabajar en las partes activas o en las proximidades

Induzeug Juego de herramientas aislado VDE de 14 piezas con alicates de electricista y juego de destornilladores de electricista, probado hasta 10.000 voltios € 70.17



Amazon.es Features Seguridad: completamente aislado y probado hasta 1000 voltios con mangos de agarre suave, con certificado VDE. Incluye 6 destornilladores, comprobador de voltaje 1, embalado en una bolsa de nailon.

Contenido: con aislamiento VDE, garantiza un trabajo seguro de hasta 1000 voltios, incluye cinta adhesiva VDE, destornillador Phillips, PH 0 x 75 mm, PH 1 x 80 mm, PH 2 x 100 mm. Destornillador ranurado, SL 0,5 x 3,0 x 75 mm.SL 0,8 x 4,0 x 100 mm, SL 1,0 x 5,5 x 125 mm.SL1,2 x 6,5 x 150 mm. 4 alicates VDE de 160 mm VDE. Alicates de nariz larga VDE de 160 mm. Alicates pelacables VDE de 160 mm. 180 mm VDE-Kombinationszange.1- Spannungprüfer, Messspannungsbereich ca. 100 V ~ 500 V. Cinta adhesiva de 2 VDE.

Características: forjado en acero al cromo vanadio, corte adicionalmente endurecido por inducción. Mangos de dos componentes con protección antigoteo. Destornillador y alicates para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 V CA o hasta 1500 V CC probado según DIN EN 60900. Con certificado VDE

Cómodo y rápido: cada destornillador o alicate está marcado con la información del modelo correspondiente. Puede encontrar rápidamente el modelo apropiado y usarlo rápidamente. El mango de tacto suave le permite atornillar fácilmente. El práctico orificio para colgar hace que sea más fácil de almacenar.

【USAR】Nuestro destornillador y alicates aislados de seguridad son una herramienta profesional para la reparación en el hogar, los enchufes, los contadores de electricidad, el ordenador, el aire acondicionado o las lavadoras, etc. La bolsa de herramientas portátil es fácil de llevar

