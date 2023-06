Inicio » Top News Los 30 mejores Jengibre En Polvo de 2023 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Jengibre En Polvo de 2023 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

Jengibre en polvo (250g), jengibre molido, especia 100% natural, suavemente secado y molido, vegano y sin aditivos € 8.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% NATURAL: Nuestro jengibre en polvo se muele suavemente. No contiene aditivos, potenciadores del sabor o sabores artificiales. Es un producto vegano.

GRAN CALIDAD: Nuestras raíces de jengibre se secan suavemente para preservar las propiedades del jengibre fresco.

USO DIARIO: Las propiedades del jengibre y su aplicación versatil son muy conocidas y ampliamente utilizadas, por lo que la cúrcuma en polvo está ganando cada vez más popularidad en nuestro día a día.

VERSATILIDAD: El jengibre en polvo es perfecto para la preparación de té, el refinamiento de platos y mezclas de especias. Para una tetera (750 ml) es suficiente una cucharadita de jengibre. Déjelo hervir 5 minutos y disfrute.

EMBALAJE RESELLABLE: La bolsa con cierre fácil asegura la vida útil del producto y la preservación de su aroma.

FRISAFRAN - Jengibre Ecológico en polvo | Digestivo | Fuente de energia | Origen India - 100Gr € 6.35

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Jengibre Ecológico en Polvo FRISAFRAN, 100% Natural proveniente de la Raiíz de Jengibre.

✅ El Jengibre ecológico facilita la digestión, ayuda contra las migrañas y es beneficioso para combatir el envejecimiento prematuro y reducir los niveles de estrés.

Producto de gran versatilidad. Condimenta cualquier tipo de receta aportando un sabor y aroma espectacular.

Perfecto para preparar un té de Jengibre con un pequeño toque picante. Encaja perfectamente con carnes, purés, sopas, salsas, pescados y guisos.

Nortembio Jengibre Ecológico en Polvo 100 g. Origen 100% Natural. Especial para Infusiones. Jengibre Seco Molido Sin Aditivos ni Conservantes, Vegano y Sin Gluten. E-Book con Recetas Incluido. € 6.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JENGIBRE ECOLÓGICO. Jengibre en polvo con Certificación Oficial para su utilización en cocina y elaboraciones ecológicas, así como en terapias y remedios tradicionales. Apto para dietas vegetarianas, veganas y celíacas. Sin gluten, sin lactosa y sin OGM. Jengibre molido 100% libre de saborizantes, conservantes y aditivos artificiales.

100% NATURAL. Elaborado bajo los más altos estándares de calidad, el Jengibre Nortembio es rico en Vitaminas A y C, y posee un alto contenido en hierro y calcio. Dadas sus propiedades naturales, el jengibre ha sido utilizado tradicionalmente en el mundo entero como ingrediente indispensable en infusiones y bebidas depurativas, antiinflamatorias y antioxidantes.

✅ ENVASE SEGURO. Formato de nuevo diseño para garantizar un almacenamiento hermético y facilitar el ahorro de espacio en el hogar. Fabricado con polietileno alimentario altamente resistente. Dispone de cierre zip antihumedad para mantener intactas las propiedades organolépticas del producto. Envase no contaminante y 100% libre de BPA (Bisfenol A, producto químico perjudicial para la salud y el medio ambiente).

E-BOOK GRATUITO. Durante la primera semana tras la compra, recibirás un email para conseguir nuestro e-Book con recetas ricas y saludables para elaborar en casa usando nuestras especias. En caso de no recibir las instrucciones de descarga, contacta con nosotros a través de la dirección de correo que encontrarás en el etiquetado de nuestro producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE. Si tienes algún problema con nuestro producto, por favor, comunícanos tu incidencia a través del Servicio de Mensajería Interna de Amazon o en la dirección de correo que encontrarás en el etiquetado. ¡Estaremos encantados de ayudarte! READ Los 30 mejores Bateria De Cocina Induccion de 2023 - Revisión y guía

Jengibre en polvo orgánico (500g), jengibre molido de cultivo orgánico controlado, jengibre en polvo, 100% natural, sin aditivos, sin gluten, sin lactosa, probado en laboratorio, vegano € 15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EL JENGIBRE ORGÁNICO DE ALPI NATURE: Procedente de la India, nuestro jengibre orgánico es 100% natural y está sujeto a constantes controles de calidad. Además, nuestro jengibre en polvo se seca suavemente, se muele suavemente, no contiene aditivos, potenciadores de sabor ni aromas artificiales y es vegano.

CALIDAD ORGÁNICA: Nuestro polvo de jengibre está certificado orgánicamente, por supuesto también vegano y naturalmente sin gluten y sin lactosa.

VALIOSO EN LA VIDA COTIDIANA: Las propiedades del jengibre y los usos versátiles son conocidos y generalizados. Por lo tanto, el polvo de la raíz de jengibre se está volviendo cada vez más popular en nuestra vida cotidiana. La bolsa resellable asegura la vida útil del producto y conserva su aroma.

USOS VERSÁTILES: Las sopas asiáticas, diversas salsas, batidos y té se pueden refinar agregando pequeñas cantidades y obtener fácilmente el característico sabor ligeramente picante del jengibre.

IDEA DE RECETA: El jengibre en polvo es perfecto para la preparación de té, para el refinamiento de platos y mezclas de especias. Una cucharadita de polvo es suficiente para una tetera (750 ml). Cocina por 5 minutos y disfruta.

Biojoy Jengibre en Polvo Ecologico (1 kg), producida de raíces desecadas de Jengibre naturales, secado y molido € 20.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤ JENGIBRE BIO EN POLVO | Raíces de jengibre naturales finamente molidos de calidad orgánica controlada. Un producto natural, libre de aditivos, residuos y modificación genética.

➤ ¿POR QUÉ? | El jengibre en polvo es apreciado por su sabor picante;

➤ ¿CÓMO? | Nuestro jengibre en polvo orgánico es perfecto para la preparación rápida de limonada y té de jengibre, como condimento para la comida asiática.

➤ NUESTRO CONSEJO | El polvo de jengibre tiene un sabor menos intenso y picante que el jengibre fresco. Le da un delicado sabor picante a los platos de arroz, chutney y curry – es ideal si desea reducir un poco el sabor picante de los raices de jengibre sin renunciar al aroma típico.

➤ SATISFACCIÓN | Nuestro polvo de jengibre orgánico es un producto natural puro, fabricado con el mayor cuidado. Su satisfacción es importante para nosotros, por lo que le pedimos una evaluación tanto para nosotros, como también para otros clientes. Cordialmente le agradecemos!

Especias Céltigos Jengibre molido en bote de 400 grs. Sin gluten € 9.50

Amazon.es Features Bote PET con dosificador

Jengibre en polvo, calidad suprema

Sin gluten

100% natural y sin aditivos

Onena Jengibre Especias 40 g € 3.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un sabor muy particular, intenso, aromático, dulce y picante

Hecho de ingredientes 100%naturales

Imprescindible en la cocina china

Aporta un sabor a cualquier plato o infusión.

Ideal para pollo, cremas vegetales, sopas, pescado, curry, compotas, bizcochos, salsas e infusiones.

Carefood - Jengibre Ecológico en Polvo - Superfood Jengibre 100% Bio y Apta para Veganos - Superalimento Orgánico Ideal para Comidas, Condimentos y Desayunos - 200 g € 8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿QUÉ ES EL JENGIBRE?: Es una planta herbácea originaria de la zona tropical de Asia, la India y China de la que podemos extraer su rizoma y aportar a nuestros platos un sabor picante, aroma intenso y exótico con notas críticas. Su formato en polvo te será de gran utilidad para mitigar molestias digestivas.

MÚLTIPLES BENEFICIOS: El jengibre es considerado un excelente carminativo, lo que se traduce en una mejora en la función del tracto digestivo. También es un gran aliado para acelerar el metabolismo, controlar tu peso, mejorar el drenaje del hígado y reducir la sensación de malestar, consiguiendo un efecto relajante cuando lo tomas.

JENGIBRE 100% ORGÁNICO: Nuestro jengibre en polvo procede de agricultura ecológica para que disfrutes de un producto totalmente natural. Es apto para veganos, no contiene gluten ni aditivos y es libre de pesticidas. Y si todo esto te parece poco, ¡no se ha modificado genéticamente!

¿CÓMO TOMARLO?: Si quieres disfrutar de una deliciosa infusión de jengibre, recomendamos mezclar media cucharadita con jugo de limón, un poco de miel y agua caliente y dejarlo reposar durante 10 minutos. Por otro lado, en la cocina podrás emplearlo para aromatizar los guisos de arroz y crear salsas agridulces y postres.

CAREFOOD, UNA VIDA MÁS SANA: Carefood nace de la búsqueda del cuidado del medioambiente y la necesidad de ofrecer alimentos 100% naturales. Somos "la comida que te cuida", y por eso te guiamos para ayudarte a ti y a tu familia a llevar una vida saludable, a la par que protegemos el planeta.

Naturix24 Polvo de jengibre (1 x 1 kg) € 18.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Polvo de jengibre de Nigeria

Desesterilizado

Picante y afilado

País de origen: Alemania

[MA] bio-épicerie | Jengibre confitado bajo en azúcar BIO en cubitos | 940G | Suelto en confección | Certificado ecológico | Fruta confitada | Sin conservantes € 21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JENGIBRE CONFITADO BIO: El jengibre es una raíz conocida por sus propriedades estimulantes y tonificantes. Ideal para combatir el cansancio y darte la vitalidad que necesitas.

100% NATURAL: La cultivación bio y el proceso tradicional para hacerlo confitado garantizan jengibre confitado de calidad, 100% natural, sin conservantes!

CERTIFICADO BIO: Nuestro jengibre es producido en el respeto del ambiente y nuestro salud: el jengibre es cultivado conformemente a las exigencias del agricultura ecológica. Calidad y gusto 100% natural!

SIN FIBRA: Utilizamos una variedad de jengibre bajo en azúcar con menos fibra y practicamos una cosecha anticipada.

MA BIO EPICERIE lleva el bio en tu cocina: descubre los ingredientes indispensables provenientes de la agricultura ecológica (harinas, arroz, legumbres…) para tus creaciones culinarias. Gracias a los embalajes gran tamaño puedes ahorrar manteniendo las calidades nutritivas y gustativas en tus recetas. Descubre la gama de nuestros productos haciendo clic en « MA BIO EPICERIE »

Jengibre en Polvo Ecologico - 150g. Jengibre Molido de Raíz Orgánica para Té o Tisana o Especias para la Cocina. Gengibre Polvo de Cultivo Organica. Organic Ginger. € 7.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Jengibre crudo en polvo – 100% orgánico, cosechado según técnicas artesanales y luego dejado secar durante una semana al sol, para mantener intactos sus beneficios y su intenso aroma.

CALIDAD SUPERIOR - hay un truco para reconocer si el jengibre en polvo es realmente bueno: mira el color - debe ser amarillo ocre - y huele el aroma, solo si son exactamente iguales a los que notarías en el rizoma fresco, puedes estar seguro de su elección

USO EN LA COCINA - perfecto para preparar las clásicas galletas de jengibre, para tisanas, en chocolate y para dar un toque extra a todas tus recetas saladas de inspiración oriental y no oriental

CiboCrudo es el líder italiano en la producción de alimentos naturales procesados ​​orgánicos, integrales, veganos, naturalmente sin gluten a bajas temperaturas y utiliza solo envases reciclables.

SERVICIO SUPERIOR SATISFECHO O REEMBOLSADO: en CiboCrudo ponemos a nuestro cliente primero, no dude en contactarnos para cualquier problema, estaremos encantados de atenderlo a corto plazo.

CURCUMA ORGANICA 180 capsulas con Jengibre y Pimienta Negra 100% BIO ECOLOGICA. Alta Concentración. Máxima Absorción Curcumina. Sin aditivos o rellenos. No GMO. Sin Gluten. Apto para Veganos. € 18.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CON JENGIBRE y PIMIENTA NEGRA: La cúrcuma es una de las especias con más propiedades beneficiosas para la salud. La combinación con Jenjibre y Pimienta Negra (Piperina) proporciona Alta Biodisponiblidad en la absorcion de la Curcumina por nuestro organismo.

CURCUMA BENEFICIOS: Rica en Vitaminas y Minerales para Articulaciones y Músculos - La cúrcuma Bio es una fuente de vitaminas y minerales como la vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los huesos y del cartílago y al ser una fuente de calcio contribuye al funcionamiento normal de los músculos. Propiedades confirmadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

LA CÚRCUMA ORGANICA VEGÁGENO es cultivada en el mejor entorno natural libre de residuos tóxicos procedentes de pesticidas, antibióticos, fertilizantes sintéticos, aditivos y conservantes. Llas excelentes propiedades nutricionales y garantizando la máxima pureza de la Curcumina (componente Bioactivo de la Curcuma).

CERTIFICACIÓN CÚRCUMA, JENGIBRE y PIMIENTA NEGRA ORGÁNICA BIO: Nuestra Cúrcuma Complex tiene el Certificado Europeo de Agricultura Ecológica, garantizando así su origen BIO. Los productos EU Organic y cumplen con las prácticas medioambientales, la preservación de los recursos naturales.

VEGÁGENO ofrece una gama de productos apto para veganos y vegetarianos. Completamente natural y de máxima pureza en todos sus suplementos. 100% garantizado con los más estrictos métodos de selección y fabricación, respetando el medio ambiente. READ VIDEO: el spray que crea robots

Jengibre en polvo (1kg), jengibre molido, especia 100% natural, suavemente secado y molido, vegano y sin aditivos € 16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% NATURAL: Nuestro jengibre en polvo se muele suavemente. No contiene aditivos, potenciadores del sabor o sabores artificiales. Es un producto vegano.

GRAN CALIDAD: Nuestras raíces de jengibre se secan suavemente para preservar las propiedades del jengibre fresco.

USO DIARIO: Las propiedades del jengibre y su aplicación versatil son muy conocidas y ampliamente utilizadas, por lo que la cúrcuma en polvo está ganando cada vez más popularidad en nuestro día a día.

VERSATILIDAD: El jengibre en polvo es perfecto para la preparación de té, el refinamiento de platos y mezclas de especias. Para una tetera (750 ml) es suficiente una cucharadita de jengibre. Déjelo hervir 5 minutos y disfrute.

EMBALAJE RESELLABLE: La bolsa con cierre fácil asegura la vida útil del producto y la preservación de su aroma.

Polvo de Cúrcuma orgánica 500g | raíz de cúrcuma finamente molida en calidad orgánica | ideal para preparar una leche dorada, como complemento del té, platos asiáticos, sopas picantes | vom Achterhof € 8.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RAÍZ DE TURKUMA La llamada cúrcuma puede utilizarse de muchas maneras para dar a los alimentos y bebidas una nota agradablemente picante e intensamente especiada.

USO Ya sea como especia en la cocina india o asiática, como un café con leche de cúrcuma, leche dorada o té de cúrcuma. No hay límites para el uso de la raíz amarilla con su intenso color amarillo.

LECHE DORADA En la medicina ayurvédica, la llamada leche dorada se considera desde hace siglos una receta secreta por sus propiedades vitalizantes. El color amarillo típico de la cúrcuma da nombre a la Leche Dorada.

CALIDAD BIOLÓGICA El polvo de cúrcuma orgánica totalmente natural procede de un cultivo ecológico controlado y se envasa cuidadosamente a mano en una práctica bolsa de cierre aromático.

PRODUCCIÓN CONTROLADA, HECHO EN ALEMANIA Nuestros productos se fabrican y controlan según los más altos estándares de calidad.

Biotiva Polvo de jengibre orgánico 250 g - jengibre - raíz de jengibre molida - por ejemplo para infusiones o aguas de jengibre € 13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features POLVO DE JENGIBRE ORGÁNICO contiene jengibre seco 100% puro de cultivo orgánico, lat. Zingiber officinale. No utilizamos sustancias disociadoras, agentes de relleno ni de flujo. Solamente naturaleza pura.

MÁXIMA CALIDAD DE LA SUSTANCIA ACTIVA: El polvo de jengibre es de cultivo ecológico sostenbile y es molido cuidadosamente. El jengibre ha jugado un papel importante en la medicina china durante miles de años.

EL SER HUMANO Y EL MEDIO AMBIENTE SON IMPORTANTES PARA NOSOTROS. El producto es vegano, sin lactosa, sin gluten, sin soja y sin azúcar añadido. Sin aditivos. Embalaje de almacenamiento con cierre de cremallera.

35 AÑOS DE EXPERTICIA CON ORGÁNICOS. MADE IN GERMANY. Después de más de 35 años de experiencia con lo orgánico, conocemos las mejores áreas de cultivo y los productores y procesadores más confiables. Cada producto se llena y se verifica en nuestra manufactura.

COMPRAR Y HACER EL BIEN: Con tu compra apoyas nuestra iniciativa "1 Producto = 1 Árbol": Por cada producto vendido, se planta un árbol - para una mayor protección del clima y la biodiversidad y menos C02.

Biocop Condimento Jengibre Polvo Biocop 30 G 300 g € 6.50
€ 4.02

€ 4.02 in stock 2 new from €3.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elaborado con productos naturales

Producto de la marca BIOCOP

El mejor producto para el cuidado y bienestar de tu cuerpo

Mycofoods Jengibre En Polvo 80 Gr 80 Gramos 80 ml € 5.37
€ 4.03

€ 4.03 in stock 2 new from €4.03 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Jengibre En Polvo 80 Gr 80 Gramos

Productos alimenticios para llevar una dieta saludable.

Productos naturales para nuestro propio bienestar.

JENGIBRE ECO* EN POLVO € 8.63

Amazon.es Features JENGIBRE ECO* EN POLVO

Monte Nativo Jengibre en polvo ecológico de India, Ayurveda, Raíz de jengibre, finamente molida y cuidadosamente secada, Para el té de jengibre, el curry o el chupito de jengibre 500 g (Paquete de 1) € 17.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Jengibre en polvo 100% ecológico : Un producto puro, a base de hierbas, de calidad ecológica garantizada. Producido cuidadosamente con métodos de cultivo respetuosos con el medio ambiente en la India. Se obtiene de raíces de jengibre de alta calidad. Nuestro jengibre en polvo está lleno de nutrientes y antioxidantes saludables, y no contiene aditivos, colorantes ni conservantes indeseados.

Mejora tu vida diaria : El jengibre tiene muchas propiedades beneficiosas y su versatilidad es bien conocida.... No es de extrañar que el jengibre seco sea cada vez más popular en la vida cotidiana. Añádalo a los batidos, tés, picadas y diversas recetas y disfrute de su intenso aroma y su delicioso sabor picante. Un producto imprescindible en cualquier cocina.

Un superalimento en polvo : El jengibre es una especia picante y no sólo da a los platos un sabor delicioso, sino que también contiene innumerables vitaminas y minerales. Apto para veganos y vegetarianos.

Té de jengibre o chupito de jengibre : Puedes mezclar el polvo con cúrcuma, pimienta, miel y limón y preparar tu propio chupito de jengibre para reforzar el sistema inmunitario. La inyección es perfecta para poner en marcha su sistema inmunológico.

Beneficios para la salud : El jengibre es una de las plantas aromáticas más antiguas del mundo. Se considera una poderosa planta medicinal desde hace miles de años y antiguamente se utilizaba para tratar muchas dolencias. Tradicionalmente, el jengibre se ha utilizado para la pérdida de apetito, para apoyar la función digestiva y para tratar las náuseas. Además, se dice que el jengibre es útil para los resfriados.

El Natural Jengibre Trociscos 80 Gr 500 g € 6.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elaborado con productos naturales

Producto de la marca el natural

El mejor producto para el cuidado y bienestar de tu cuerpo

Jengibre Molido € 30.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 47690

Biotiva Polvo de jengibre orgánico 100g - raíz de jengibre molida - por ejemplo para infusiones o aguas de jengibre - llenado y verificado en Alemania € 10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features POLVO DE JENGIBRE ORGÁNICO contiene jengibre seco 100% puro de cultivo orgánico, lat. Zingiber officinale. Sin aditivos. Solamente naturaleza pura.

MÁXIMA CALIDAD DE LA SUSTANCIA ACTIVA: El polvo de jengibre es de cultivo ecológico sostenbile y es molido cuidadosamente. El jengibre ha jugado un papel importante en la medicina china durante miles de años.

EL SER HUMANO Y EL MEDIO AMBIENTE SON IMPORTANTES PARA NOSOTROS. El producto es vegano, sin lactosa, sin gluten, sin soja y sin azúcar añadido. Sin aditivos. Embalaje de almacenamiento con cierre de cremallera.

35 AÑOS DE EXPERTICIA CON ORGÁNICOS. HECHO EN ALEMANIA. Después de más de 35 años de experiencia con lo orgánico, conocemos las mejores áreas de cultivo y los productores y procesadores más confiables. Cada producto se llena y se verifica en nuestra manufactura.

COMPRAR Y HACER EL BIEN: Con tu compra apoyas nuestra iniciativa "1 Producto = 1 Árbol": Por cada producto vendido, se planta un árbol - para una mayor protección del clima y la biodiversidad y menos C02.

jengibre en polvo 500 g € 15.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number H183I500

Pinisan Jengibre Polvo 50 Gr Envase De 50 Gramos 200 g € 6.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elaborado con productos naturales

Producto de la marca pinisan

Producto Para El Cuidado Y Bienestar De Tu Cuerpo

Urban Flavorz Polvo de jengibre, 60 g € 16.88

Amazon.es Features Añádelo a pasteles, galletas y pudines de esponja para dar un sabor dulce cálido.

Popular en mezclas de especias como polvo de curry

Para revuelva las papas fritas, mezcle con salsa de soja y un poco de vino de arroz o jerez.

Jenjibre en polvo en tarro de cristal - La Finestra Sul Cielo - 60g - Alimentación macrobiótica € 7.38

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Puede contener trazas de soja y gluten.

Italia

Jengibre en polvo*

SVATV Polvo De Jengibre | Ginger Powder | Zingiber Officinale Roscoe | Mejora La Inmunidad Y El Metabolismo | Beneficios De Belleza Múltiples | Para Té Y Sopa - 227g € 15.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medicina Ayurvédica :: SVATV El Jengibre en Polvo es una especia que pertenece a la familia Zingiberaceae, y está estrechamente relacionada con la cúrcuma, el cardomón y la galanga. El jengibre se ha utilizado durante miles de años en la India como un ingrediente importante en la medicina ayurvédica. Tiene un sabor intenso que realza muchos tipos diferentes de alimentos.

Uso de jengibre :: El polvo de jengibre está hecho de raíz de jengibre que se ha secado y molido hasta convertirlo en polvo. Es un ingrediente muy común en las recetas y se puede usar en panes, muffins, pasteles, galletas y otros productos horneados.

Sweet Aroma :: Se sabe que el jengibre agrega un perfil de sabor único a casi cualquier receta de plato o bebida. Nuestro perfil de sabor a jengibre consiste en que es ligeramente picante con un aroma dulce y picante natural. Esto lo convierte en un excelente y delicioso condimento para agregar a sus recetas favoritas.

Múltiples Beneficios y Nutrientes: Nutricionalmente denso y cargado con antioxidantes de origen vegetal y vitaminas/minerales como manganeso, potasio, cobre y magnesio.

Ingrediente a base de hierbas :: Esta es una especia que ofrece no solo un gran perfil de sabor, sino que también se conoce como un superalimento cargado de nutrientes. Queríamos capturar todo lo que el jengibre tiene para ofrecer en nuestro producto haciéndolo lo más natural y puro posible. Solo use polvo de jengibre puro para ayudar a crear una experiencia única y placentera con cada cucharada.

Polvo de jengibre puro | 100% totalmente natural, suavemente secado y en polvo, sin aditivos, raíz de jengibre | Potente Antiinflamatorio y Antioxidante (100) € 7.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es

Minotaur Spices | Jengibre | Raíz de Jengibre molida | Jengibre en Polvo | Jengibre Suave | 2 x 500 g (1 Kg) € 21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los 2 x 500 g están envueltos en una membrana protectora transparente para proteger el producto de los daños durante el transporte. Abra cuidadosamente la membrana protectora y retire los paquetes de 2 x 500 g. Recibirá el producto dividido en dos bolsas para que lo disfrute siempre fresco.

100% raíz de jengibre molida, de primera calidad

Aroma muy intenso y armonioso, sabor picante

Sin conservantes, sin potenciadores del sabor añadidos, sin aromas, sin colorantes, sin ingeniería genética, vegano

Producto natural de máxima calidad

Biotiva Polvo de jengibre orgánico 1kg (4x250g) - molida - por ejemplo para infusiones o aguas de jengibre - llenado y verificado en Alemania € 42.99

Amazon.es Features EL POLVO DE JENGIBRE ORGÁNICO contiene jengibre seco 100% puro de cultivo orgánico, lat. Zingiber officinale. Sin aditivos. Solamente naturaleza pura.

MÁXIMA CALIDAD DE LA SUSTANCIA ACTIVA: El polvo de jengibre es de cultivo ecológico sostenbile y es molido cuidadosamente. El jengibre ha jugado un papel importante en la medicina china durante miles de años.

EL SER HUMANO Y EL MEDIO AMBIENTE SON IMPORTANTES PARA NOSOTROS. El producto es vegano, sin lactosa, sin gluten, sin soja y sin azúcar añadido. Sin aditivos. Embalaje de almacenamiento con cierre de cremallera.

35 AÑOS DE EXPERTICIA CON ORGÁNICOS. MADE IN GERMANY. Después de más de 35 años de experiencia con lo orgánico, conocemos las mejores áreas de cultivo y los productores y procesadores más confiables. Cada producto se llena y se verifica en nuestra manufactura.

COMPRAR Y HACER EL BIEN: Con tu compra apoyas nuestra iniciativa "1 Producto = 1 Árbol": Por cada producto vendido, se planta un árbol - para una mayor protección del clima y la biodiversidad y menos C02.

