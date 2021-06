Inicio » Electrónica Los 30 mejores Iphone Xs Funda de 2021 – Revisión y guía Electrónica Los 30 mejores Iphone Xs Funda de 2021 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Iphone Xs Funda veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Iphone Xs Funda disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Iphone Xs Funda ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Iphone Xs Funda pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



JETech Funda iPhone XS/X, Carcasa Anti-Choques y Anti-Arañazos, Transparente € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para iPhone XS y iPhone X 5,8"

Hecho con PC y TPU. Respaldo ultra transparente y resistente a los arañazos

Biseles levantados para ofrecer protección para la pantalla y la cámara. Tecnología de absorción de choque avanzada: 4 esquinas acolchadas con aire

Fácil acceso a todos los controles y funciones; Recortes perfectos para altavoces, cámara y otros puertos

El paquete incluye: funda para iPhone XS/X

JETech Funda de Silicona Compatible iPhone X, iPhone XS, 5,8", Sedoso-Tacto Suave, Cubierta a Prueba de Golpes con Forro de Microfibra (Negro) € 7.49

€ 6.36 in stock 1 new from €6.36

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Compatibilidad] Especialmente diseñado Compatible iPhone X, iPhone XS de 5,8 pulgadas. Da a su dispositivo un cuerpo completo alrededor de la protección. Admite carga inalámbrica

[Fácil de usar] Construido con silicona y PC de alta calidad. Sedoso-tacto suave y buen agarre, El suave forro de microfibra en el interior mantiene la parte posterior de su teléfono sin arañazos

[Highly Protective] Raised edges offer extra protection to camera and screen. Anti-fingerprint

[Recortes precisos] Fácil acceso a todos los controles y funciones

[Paquete] Funda iPhone X, iPhone XS * 1, tarjeta de servicio al cliente

Spigen Funda Ultra Hybrid Compatible con iPhone XS y Compatible con iPhone X - Transparente € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tecnología híbrida hecha de parachoques de TPU y trasera de policarbonato

Tecnología de Air cushion para la protección de todas las esquinas

Biseles elevados para proteger la pantalla y la cámara de superficies planas

Recortes para que las funciones opcionales sean accesibles

Funda iPhone X iPhone XS Carcasa HUSHCO Ligera Silicona Suave TPU Gel Bumper Case Cover de Protección Antideslizante [Anti-Rasguño] [Anti-Golpes] Caso - Transparente € 4.89

€ 4.29 in stock 1 new from €4.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con iPhone X and iPhone XS. [No para iPhone XR]

[Diseño Minimalista]: Ligero y delgado, no agregue abultar a su phone. Funda Diseñado para enfatizar la delgadez sin comprometer la protección. Satisfaga las necesidades de las personas que persiguen un concepto de vida minimalista.

[Protección Completa]: El marco de TPU suave con cuatro esquinas reforzadas proporciona amortiguación para proteger su phone. Los labios levantados levantan la cámara y la pantalla de visualización frontal de la superficie plana al caer.

[Ajuste Perfecto]: Los recortes precisos facilitan el acceso a todos los botones y puertos. Botones táctiles para una respuesta rápida. Sin margen de maniobra. Al igual que el teléfono está desnudo. Perfil delgado y agarre cómodo.

[Siempre Transparente]: A diferencia de otras fundas de TPU blandas en el mercado que se volverán amarillas después de un uso prolongado, nuestra cubierta posterior ultra clara, que está hecha de PC de alta calidad, deja brillar el color original de su phone. Nunca se ponga amarillo. Siempre mantente limpio.

Yohii Funda con Cuerda Compatible con iPhone X/XS y [2 Pack] Cristal Templado Protector de Pantalla, Carcasa Transparente TPU Suave Silicon Colgante Ajustable Collar - Verde € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Compatibilidad]: Funda con Cuerda Compatible con iphone X/ iphone XS + 2 Pack Cristal Templado Protector de Pantalla.

[Diseño clásico]: Ideal para viajes, salidas de día y de noche, fiestas, familias con sus manos llenas, Además es ideal para usarlo en festivales y concierto. Al usarlo evitarás que tu smartphone se caiga por si se te resbala de las manos. La longitud de la cuerda es ajustable.

[Materiales Supremos]: La cubierta flexible suave ultra delgada del silicón de Transparente TPU, el material es durable, rasguña resistente y antideslizante y suciedad-resistente con la tecnología que absorbe de choque Con el componente antiamarillejo.

[Ajuste Perfecto]: Fácil acceso a todos los botones y características. Recortes precisos para altavoces, cámara y otros puertos.

[Cristal Templado]: Cristal Templado superior Protector de pantalla, dureza, brillo HD perfecto. La puede proteger la pantalla de los arañazos y el revestimiento impermeable resistente ai aceite ayuda que la pantalla mantenga clara. READ Los 30 mejores Tv Smart Tv 4K de 2021 - Revisión y guía

JETech Funda iPhone XS MAX 6,5", Carcasa Absorción de Impacto, Transparente € 5.99

€ 5.09 in stock 1 new from €5.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para Apple iPhone XS Max 6,5"

Hecho con PC y TPU. Diseño delgado. Respaldo ultra transparente y resistente a los arañazos

Biseles levantados para ofrecer protección para la pantalla y la cámara. Diseño único de absorción de impactos: 4 esquinas absorben con eficacia los golpes

Fácil acceso a todos los controles y funciones; Recortes perfectos para altavoces, cámara y otros puertos

El paquete incluye: funda iPhone XS Max, tarjeta de servicio al cliente

UNBREAKcable Funda para iPhone X, Funda para iPhone XS - [Anti-choques, Antideslizante, Ultrafino] Carcasa Protectora con TPU Suave para iPhone X/XS (5,8'') - Negro € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Protección de pantalla y cámara] El borde frontal elevado de 0,6mm empotra la pantalla del teléfono para protegerlo cuando se coloca boca abajo. El marco está diseñado 1 mm más alto que la lente de la cámara para su iPhone XS, iPhone X, lo que le ofrece la máxima protección contra arañazos y caídas.

[Material Alemán Alta Calidad TPU de Bayer] La funda iPhone X/ XS UNBREAKcable está hecha de material TPU alemán de Bayer, que puede reducir eficazmente el impacto en caso de caída. En comparación con los materiales generales, la resistencia a la oxidación de la UNBREAKcable funda para iPhone X / XS es ​​el doble que la de otras alternativas

[Recortes Precisos] Cubierta especial de cuerpo completo diseñada para iPhone X y iPhone XS. Y los recortes precisos perfectos en el marco de TPU le fácil acceso al puerto, los parlantes. Este exquisito diseño puede hacerle más tranquilizador cuando se la usa, muy a prueba de polvo, y extender la vida de los botones del teléfono.

[Antihuellas & Antideslizante] Esta funda iPhone X/ XS tiene un revestimiento antihuellas, una sensación de tacto helado. Es fácil de limpiar la carcasa de su teléfono. Con un diseño único de textura exterior y patrón interior, no solo mejora la antideslizante al mismo asegura disipar el calor para mantener su teléfono fresco.

[Compatibilidad] Perfectamente compatible iPhone X / XS (5.8”). Da a su dispositivo un cuerpo completo alrededor de la protección. Al mismo tiempo, la carcasa ultra-delgada soporta carga inalámbrica.

ESR Funda Ultrafina iPhone X/XS 5.8", Carcasa Ligera Silicona Suave TPU Gel, Anti-Choques y Anti-Arañazos, Transparente € 7.99 in stock 3 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Fino y ligero]: solo 1 mm de grosor, no añade volumen a tu teléfono.

[Crystal Clear]: muestra el estilo original de tu iPhone XS/iPhone X.

TPU suave: mejor protección que el PC duro y PP para la parte trasera de cristal de tu iPhone XS/iPhone X.

[Protección de la pantalla y la cámara: bordes elevados ayudan a proteger la pantalla y la cámara de roces contra superficies planas.

[Evita la adherencia]: el patrón de micropuntos evitará que se pegue "aspecto mojado", manteniendo tu teléfono con un aspecto genial.

SURPHY Funda para iPhone X iPhone XS Silicona Case, Carcasa iPhone X iPhone XS Case, Fundas Silicona Líquida Protección con Forro de Microfibra, Compatible con iPhone X iPhone XS 5.8",Verde Azulado € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de Silicona Líquida】Funda iPhone X iPhone Xs slicona, está hecha de un material de silicona líquida que le da una sensación agradable y suave. El material mate anti-deslizante garantiza una sujeción firme de tu iPhone X iPhone Xs.

【Compatible con iPhone X iPhone XS】La fundas iPhone X iPhone Xs adapta perfectamente al iPhone X iPhone Xs 5.8 con recortes de precisión para todos los botones. Conserva el acceso a las funciones de su teléfono sin quitar la funda.

【Forro de Microfibra Suave】Forro de microfibra suave y antideslizante en el interior de estas fundas de silicona para iPhone X iPhone Xs, protege tu iPhone de la abrasión y el deslizamiento y da la protección a prueba de los golpes.

【Estilo Elegante】Funda silicona para iPhone X iPhone Xs, acabado mate y color puro. Puede mantenerlo encendido todo el tiempo, incluso cuando está cargando de forma inalámbrica para iPhone X iPhone Xs.

【Fácil de Limpiar】Fácil de limpiar el polvo y la suciedad de la carcasa con un trapo húmedo. (La funda de silicona para iPhone X iPhone Xs 5.8 pulgadas)

Geestyle Funda para iPhone X,Funda para iPhone XS,Funda para iPhone 10,Silicona Transparente PC/TPU Bumper Antigolpes Caso para iPhone XS X Naranja Azul € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Perfecta Compatibilidad] - La funda móvil de edición actualizada 2021 de Geestyle es plenamente compatible con iPhone X e iPhone XS. Puede usarse junto con el cargador inalámbrico.

[Tecnología Exclusiva] - GEESTYLE investiga y desarrolla exclusivamente la tecnología de doble absorción de choque para iPhone, el diseño compuesto del marco de silicona suave en combinación con el forro de TPU reforzado, más las cuatro esquinas exteriores pueden absorber diversas vibraciones e impactos, resistiendo a la caída desde 360 grados para ofrecer protección perfecta para iPhone X / iPhone XS.

[Diseño de Detalles] - La placa posterior PC altamente transparente utiliza la tecnología de supercondensación de tercera generación alemana, garantizando que el teléfono móvil no se rompa ni se deforme cuando se caiga desde lo alto. El marco engrosado de 8 mm hace que la cámara y la pantalla no se toquen a la mesa, protegiendo bien la cámara y la pantalla. Los botones precisos y los cortes perfectos le dan comodidad a su uso aunque use el teléfono móvil por mucho tiempo.

[Experiencia Genial] - El diseño ligero de la funda iPhone X / iPhone XS añade el tamaño más pequeño a su iPhone, pesa solamente 0,05 libras. Mantiene la experiencia original de iPhone y proporciona un toque similar a la piel. Muy apto usar cuando hace ejercicio, juega videojuegos y trabaja.

[Servicio Posventa] - GEESTYLE toma la satisfacción del cliente como nuestra prioridad, nos dedicamos a proporcionar perfecto servicio posventa. GEESTYLE proporciona servicio al cliente profesional y amigable por 24 horas, prometemos un servicio posventa de 365 días. Para cualquier duda, póngase en contacto con [email protected], le proporcionaremos satisfactoria solución.

memumi Compatible con iPhone XS Funda, Ultra Slim 0.3 mm Anti-Rasguño y Resistente Huellas Funda para iPhone XS 5.8" (2018) Thin Case Negro Transparente € 12.77 in stock 1 new from €12.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Servicio al Cliente de Amazon】: Si tiene algún problema con este producto, puede contactarnos, le proporcionaremos una solución satisfactoria dentro de las 24 horas.

[PROTECTOR ULTRA DELGADO]: Con un grosor menor a 0.3 mm proteje a la perfección su iPhone XS. Con una sensación similar al uso sin protector.

[DISEÑADO PARA PROTEGER LA CÁMARA]: El borde elevado de 0,5 mm ayuda a proteger su cámara de roces contra superficies, golpes y situaciones cotidianas.

[EXCLEENTE PROTECCIÓN]: Hecho con PP (polipropileno), la fuerza de cualquier impacto se distribuye proporcionalmente en todo el teléfono brindando mayor protección

[SIEMPRE LIMPIA Y ELEGANTE]: El proceso y terminado obtenido en el PP brinda gran facilidad de limpieza, reduce los arañazos y nunca deja residuos de huella digital.

kwmobile Funda Compatible con Apple iPhone XS - Funda Carcasa de TPU para móvil - Cover Trasero en Lavanda Pastel € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Apple iPhone XS.

GRAN FLEXIBILIDAD: La cubierta protectora de silicona es especialmente elástica, suave y ligera. El protector antideslizante de goma se adapta perfectamente a tu dispositivo.

SIN RIESGOS: La funda antideslizante para tu smartphone es anticaídas y le da una sobreprotección como ninguna otra, evitando que tu dispositivo se resbale. Es liviana, antigolpes y manejable.

SIMPLE Y FUNCIONAL: El case sin diseño es muy sobrio, ideal para conservar el diseño original de tu teléfono inteligente.

DISEÑO SOBRIO: La funda clásica hará que tu móvil se vea sobrio y simple. Este case le dará una gran protección y una apariencia clásica y elegante.

kwmobile Carcasa Compatible con Apple iPhone XS - Funda de Silicona TPU para móvil - Cover Trasero en Verde Musgo € 8.99 in stock 2 new from €8.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FLEXIBLE: La cubierta protectora de silicona es especialmente elástica, suave y ligera. El protector antideslizante de goma se adapta perfectamente a tu teléfono.

SIN RIESGOS: La funda antideslizante para tu smartphone es anticaídas y le dará una protección completa. Es liviana, antigolpes y muy manejable.

COMPATIBILIDAD: Compatible con Apple iPhone XS.

ACABADO EN GOMA: La carcasa tiene un acabado en goma, que la hace suave al tacto, pero que, además evita que se queden los dedos marcados.

DISEÑO MINIMALISTA: Esta funda delgada y clásica hará que tu móvil tenga una apariencia elegante y minimalista. Este case además le proporcionará una protección completa.

laxikoo Funda con Cuerda para iPhone X/iPhone XS (5,8''), Carcasa Transparente TPU Suave Silicona Case con Correa Colgante iPhone XS Funda Ajustable Anti Golpes Case con Cuerda para iPhone X € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad】 : Funda con Cuerda para iPhone XS, Los orificios precisos le permiten acceder fácilmente a todas las funciones, Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello.

【Practico y Estiloso】 : Mantener tu móvil suspendido sobre un cordón significa que no se te caerá, lateral o frontal. Ideal para viajes, salidas de día y de noche, fiestas, familias con sus manos llenas, Además es ideal para usarlo en festivales y conciertos.

【Gran Proteccion】: Diseño de refuerzo de cuatro esquinas, resistente con proteccion extra anti golpes, que protegerá tu smartphone de golpes y caídas. Los biseles elevados protegen la cámara trasera y el borde de la pantalla, la parte posterior suave protege su iPhone de arañazos y suciedad.

【Transparente y Delgado】 : La funda diseño ultra delgado de color puro Sencillo para un excelente tacto y la impresión visual. El la parte posterior transparentes muestran perfectamente el diseño original y hermosos colores del iPhone.

【Sensación Suave】 : La funda utiliza constituido por material importado de TPU, el material es durable, rasguña resistente y antideslizante. La forma de la funda iPhone X con cuerda se ajusta perfectamente a las curvas de tu dispositivo sin añadir volumen, ni rayar el borde de tu iPhone cuando quitas la funda.

Funda con Cuerda para iPhone X/XS, Carcasa Transparente TPU Suave Silicona Case con Correa Colgante Ajustable Collar Correa de Cuello Cadena Cordón para iPhone X/XS - Oro Rosa € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad】 : Carcasa para iPhone X/XS, Los orificios precisos le permiten acceder fácilmente a todas las funciones, Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello

【Practico y Estiloso】 : Mantener tu móvil suspendido sobre un cordón significa que no se te caerá, lateral o frontal. Ideal para viajes, salidas de día y de noche, fiestas, familias con sus manos llenas, Además es ideal para usarlo en festivales y conciertos

【Material de TPU suave】 : Hecha de material TPU suave y resistente a los arañazos, la capa de TPU resistente al desgaste es muy duradera, la buena textura hace que las personas se sientan cómodas, Además al ser traslúcida conservarás el diseño original de tu teléfono inteligente

【Cuerda de PPM】 : Tiene una longitud de 1,5 m, cuerda de PPM (paracord), muy resistente, no absorbe humedad / inodoro y seco. una correa ajustable permiten que cuelgue perfectamente a tu lado cuando lo llevas cruzado, Cuando la cuerda necesita ser limpiada, puedes quitar y poner la correa fácilmente

【Bolsas de aire】 : Carcasa esquinas tienen bolsas de aire, pueden reforzar la protección del teléfono cuando cae en el suelo, puede mitigar con eficacia daños en el teléfono READ Los 30 mejores Mando Distancia Lg de 2021 - Revisión y guía

Amonke Funda para iPhone X iPhone Xs Silicona Transparente TPU + 2 Pcs Protector de Pantalla para iPhone X iPhone Xs Cristal Templado € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ Recuerde ] El protector de pantalla está diseñado para ser más pequeño que el tamaño real del iPhone X/XS, necesario para prevenir la creación de burbujas y que se levante en los bordes curvados del móvil. Este diseño hace que los iPhone X/XS protectores de pantalla sean compatibles con la mayoría de las fundas.

[ Estilo minimalista ] El diseño de ultra fina slim hace que la funda sea casi invisible y extremadamente fácil de manejar y mantener sin pesadez. ofreciendo una muy bien durabilidad, resistencia a arañazos, transmitancia óptica. La Cristal templada se puede instalar fácilmente con la ayuda de la tecnología de pulverización de plasma y autoadsorción.

[ Protección de Cámara, Pantalla y Esquinas ] El borde y labio elevados ayuda a proteger la pantalla y la cámara de las mesas y otras superficies. El diseño de la funda de 1,5 mm grosor para proteger su iPhone X/XS de arañazos, caídas y otros daños.

[ Súper Protección ] Hecho con cristal templado de alta calidad de 0.33mm de grosor y dureza premium 9H, con bordes 2.5D redondeados, puede evitar los arañazos por cuchillo y llaves y otras objetos cortantes.

[ Alta Definicion, Rapida Respuesta ] Ópticamente transparente, que proporciona una claridad del 99% para una resolución de imagen nítida. El vidrio templado mantiene la experiencia táctil original, no afecta la sensibilidad de la pantalla cuando se usa y brinda la máxima protección y un gran toque a tu dispositivo.

Jenuos Funda iPhone X/iPhone XS, Transparente Suave Silicona Protector TPU Anti-Arañazos Carcasa Cristal Caso Cover para Apple iPhone X/XS iPhone 10 - Transparente (IX-TPU-CL) € 12.99

€ 6.99 in stock 2 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: Diseñado específicamente para Apple iPhone XS / X 5,8 pulgadas.

Función a prueba de golpes: el parachoques de TPU de silicona suave ofrece protección contra caídas o caídas accidentales.

Estuche transparente: la transparencia intensa muestra el diseño y el color original del teléfono.

Protección Total: todos los botones y esquinas están elevados, y los bordes elevados levantan la pantalla y la lente de la cámara de la superficie, lo que protege todos los lados de su dispositivo.

Material duradero: antiarañazos y rasguños, no resbaladizo, se siente muy cómodo.

CANSHN Funda iPhone Xs,Funda iPhone X, Carcasa Protectora Antigolpes Transparente con Parachoques de TPU Suave Flexible [Slim Delgada] Anti-Choques para Apple iPhone Xs/X 5.8” - Transparente € 7.49 in stock 1 new from €7.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅[Funda iPhone Xs/X] Revestimiento oleófobo anti huellas proporciona anti-amarilleo y la claridad de larga duración.

✅[Protección Anticaída SGS] Esta funda para iPhone Xs/X está diseñada con tecnología MILITAR, cuatro bolsas de aire en las esquinas evitan que su amado iPhone Xs/X se resbale y se caiga accidentalmente.

✅[Carcasa transparente iPhone Xs/X] Diseñado de forma innovadora con cubierta de conversión de sonido para reproducción estéreo WIDER y experiencias INCREÍBLES de realidad aumentada cuando juegas, ves programas en vivo o Facetiming.

✅[Xs/X Funda] Le permite despegar rápidamente y ponerse esta funda ajustada sin rayar el teléfono.

✅[Compatible con iPhone Xs/X] La funda es adecuada para el iPhone Xs/X y solo las fundas para teléfonos están incluidas en el suministro. Si hay algún problema de calidad, no se preocupe, brindaremos un servicio al cliente oportuno para resolver mejor su problema.

Spigen Funda Liquid Air Compatible con iPhone XS y Compatible con iPhone X - Negro € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de TPU con patrón de droide exterior

Tecnología de Air cushion para la protección de todas las esquinas

Biseles elevados para proteger la pantalla y la cámara de superficies planas

Grabado interior de Spider Web para absorción de impactos.

Recortes para que las funciones opcionales sean accesibles

Greneric Funda con Cuerda para iPhone XS MAX, Carcasa Mármol Brillante Ultrafina Rígida PC con Correa Colgante Ajustable Collar Correa de Cuello Cadena Cordón, Oro Rosa € 7.99 in stock 2 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad】 : Carcasa para iPhone XS Max, Los orificios precisos le permiten acceder fácilmente a todas las funciones, Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello

【Practico y Estiloso】 : Mantener tu móvil suspendido sobre un cordón significa que no se te caerá, lateral o frontal. Ideal para viajes, salidas de día y de noche, fiestas, familias con sus manos llenas, Además es ideal para usarlo en festivales y conciertos

【CALIDAD PREMIUM】 : Hecho de TPU y PC de alta calidad y amortiguación. Borde elevado circundante proporciona protección para su teléfono. El diseño de la funda, con formas geométricas, contornos dorados y partículas de oro, no sólo le dará un toque moderno a tu dispositivo, sino que también le ofrecerá una protección completa

【Cuerda de PPM】 : Tiene una longitud de 1,5 m, cuerda de PPM (paracord), muy resistente, no absorbe humedad / inodoro y seco. una correa ajustable permiten que cuelgue perfectamente a tu lado cuando lo llevas cruzado

【Bolsas de aire】 : Carcasa esquinas tienen bolsas de aire, pueden reforzar la protección del teléfono cuando cae en el suelo, puede mitigar con eficacia daños en el teléfono

LAYJOY Funda iPhone XS, Funda iPhone X, Carcasa Ligera Silicona Negro Suave TPU Bumper y Transparente Duro PC Case Anti-Arañazos, Anti-Golpes Caso Cover 5.8'' - Clear € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: Funda compatible con iPhone X (2017)/ iPhone XS (2018) 5.8 pulgadas.

Premium Material de TPU y PC: Hecho con suave TPU y duro PC para ofrecer la protección completa alrededor del dispositivo. suave TPU y la funda del teléfono es fácil de quitar y poner. El silicona de alta calidad tiene una mayor resistencia a la caída que el silicona ordinario. Exterior durable de la duro PC proporciona la protección excelente del primer-nivel, Dureza de alto impacto, peso ligero,resistencia a los rayos UV y antiamarillas, larga vida de servicio.

Protección de Pantalla y Cámara: El marco elevado ayuda a proteger la pantalla y la cámara de las mesas y otras superficies. Proteger su iPhone X/XS de arañazos, caídas y otros daños.

Diseño de Tampón de Puntos: En el interior de la caja contenía partículas neta impide blister marca de agua y mejora la disipación del calor.

Elegante Diseño Simple: La parte posterior transparente sin amarillear con el tiempo, está diseñada para ver el aspecto original del teléfono. Funda más ligera con toque cómodo.

NEW'C Funda para iPhone X y iPhone XS, Anti- Choques y Anti- Arañazos, Silicona TPU, HD Clara € 4.79 in stock 3 new from €4.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño especial para iPhone X y iPhone XS

Hecho con TPU premium, que garantiza una transparencia cristalina.

Biseles levantados para ofrecer protección para pantalla y cámara. Diseño único de absorción de impactos: 105 esquinas absorben efectivamente los choques

Fácil acceso a todos los controles y características; Recortes perfectos para altavoces, cámara y otros puertos

Esta funda ha sido especialmente diseñada para iPhone X y iPhone XS, para garantizar una protección total.

Eono Essentials Funda para iPhone XS/iPhone X, Funda Rígida Negra de TPU Delgado Absorbe los Golpes [Ultra-Delgada y Alta Protección] para iPhone XS/iPhone X, Negro € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ultra-Delgada: Nuestra funda se adapta perfectamente a su iPhone XS resultando casi imperceptible.

Ligera: Peso y volumen reducidos para no hacer que tu iPhone XS sea voluminoso.

Ligera: Peso y volumen reducidos para no hacer que tu iPhone XS sea voluminoso.

Acabado Mate: Textura sedosa y superficie a prueba de huellas dactilares.

Recortes Precisos: Fácil acceso al puerto de carga y a los altavoces sin tener que quitar la funda.

JETech Funda para iPhone XS y iPhone X, Bumper Anti-Choques y Anti-Arañazos, Azul Marino € 3.96 in stock 1 new from €3.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para iPhone XS y iPhone X 5,8"

Hecho con PC y TPU. Respaldo ultra transparente y resistente a los arañazos

Biseles levantados para ofrecer protección para la pantalla y la cámara. Tecnología de absorción de choque avanzada: 4 esquinas acolchadas con aire

Fácil acceso a todos los controles y funciones; Recortes perfectos para altavoces, cámara y otros puertos

El paquete incluye: funda para iPhone XS/X, tarjeta de servicio al cliente

ESR Funda Cristal Compatible con iPhone XS MAX 6.5" 2018, Carcasa Anti-Amarillea y Anti-Arañazos, Parte Posterior del Vidrio Templado 9H+ Borde de TPU, Transparente € 19.75

€ 14.99 in stock 6 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Parte Posterior en Vidrio Templado 9H]: Hecho de vidrio templado 9H + Borde de TPU suave para ofrecer una protección integral.

[Conserva la Belleza Original del iPhone XS Max]: Imita la parte posterior lisa de cristal del iPhone XS Max y le ofrece un agarre excepcional.

[Resistente a los Arañazos]: La parte posterior en vidrio templado 9H es lo suficientemente fuerte como para resistir los astillamientos y arañazos de la vida cotidiana.

[Resistente a los Golpes]: El material de esquina suave es más capaz de absorber los golpes; protegiendo el vidrio de tu iPhone XS Max.

[Garantía de por Vida]: reemplazo o reembolso en caso de daños a nuestros productos durante el período de garantía. READ Los 30 mejores Camara De Video de 2021 - Revisión y guía

CENHUFO Funda iPhone X Funda iPhone XS antigolpes Transparente Fundas Protección 360 Grados Case protección Completa del Cuerpo Bumper con Protector de Pantalla, Carcasa para iPhone X/XS - Negro € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ajuste perfecto】 Esta funda protectora de teléfono de cuerpo completo de 360 ​​grados es particularmente adecuada para iPhone X/ XS. cortes precisos para todos los botones, altavoces, cámara y puertos.admite carga inalámbrica.

【360 grados Protección de cuerpo ente】: esta funda iPhone X/ XS se compone de TPU más avanzado y material PC de Alemania. Dispone de un marco protector interior reforzado y una capa exterior de silicona TPU. El diseño de cuerpo completo de 360 ° ofrece a su iPhone X/ XS una excelente protección contra golpes. Polvo/arena y más.

【Protector de pantalla incorporado y cubierta trasera transparente】: Con un protector de pantalla sensible compatible con el iPhone X/ XS la pantalla táctil estará protegida de arañazos y abrasiones en el uso diario. Protector de pantalla incorporado. Con parte trasera transparente, muestra la belleza original de tu iPhone X/ XS.

【Protege pantalla y cámara】: Coloque su teléfono de forma segura en cualquier lugar. Los labios mejorados en esta carcasa iPhone X/ XS son resistentes a los golpes y envuelve la parte más cara de la pantalla del teléfono y la cámara, para evitar arañazos para protección a prueba de golpes en todas las esquinas, también aptas para exteriores.

【Servicio postventa de calidad】: 100% reembolso o reemplazo de la garantía. Si no estás satisfecho con tu compra antes de dejar un comentario negativo, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico en cualquier momento. Estamos aquí para usted y responderemos a su pregunta tan pronto como hayamos recibido su queja.

Amonke Funda iPhone X, Funda iPhone XS - Silicona Transparente TPU Carcasa, (iPhone XS-Transparente) € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐[Compatible con] Fundas silicona transparente diseñado específicamente para iPhone X y iPhone XS. No aplicable a otros modelos.

⭐[Excelente Protección] El Funda iPhone X / XS ofrece una excelente protección para su precioso teléfono muy inteligente desde huella digital, polvo, aceite, impacto y dispositivo de caída.

⭐[Materiales excelentes] Solo peso 18 g y 1.5 mm de grosor debido al material especial, que proporciona un mejor agarre y muestra la bellaza original de su móvil sin agregar peso extra.

⭐[Protección de Borde elevado] Los bordes elevados ayudan a proteger la pantalla y la cámara de su teléfono contra rasguños contra superficies planas, mejorar la protección de caída accidental, es efectiva aliviar el daño del teléfono móvil.

⭐[Garantía de Amonke] Prometemos un reemplazo de 90 días. Si hay algún problema de calidad, no se preocupe, brindaremos un servicio al cliente oportuno las 24 horas, los 7 días de la semana, para ayudarlo a resolver mejor el problema.

KEEPXYZ Funda para iPhone X iPhone XS Silicona Transparente TPU Antigolpes + 2 Pcs Protector de Pantalla para iPhone X iPhone XS Cristal Templado, Vidrio Templado para iPhone X iPhone XS € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Recuerde ] El Screen protector de pantalla está diseñado para ser más pequeño que el tamaño real del iPhone X iPhone Xs, necesario para prevenir la creación de burbujas y que se levante en los bordes curvados del móvil. Este diseño hace que los iPhone X iPhone Xs protectores de pantalla sean compatibles con la mayoría de las fundas.

【Anti-Huellas】iPhone X iPhone Xs Cristal Templado de El revestimiento anti-huella digital de alta densidad. Previene la dispersión de agua y aceite, tratamiento superficial hidrófobo oleófobo, antiadherente líquido de recubrimiento de nano recubrimiento, pueden ser una buena superficie de la membrana de separación de aceite, no deja residuos después de la limpieza, fácil de limpiar.

【Protección de Cámara, Pantalla y Esquinas 】El borde y labio elevados ayuda a proteger la pantalla y la cámara de las mesas y otras superficies. El diseño de la funda de 1,5 mm grosor para proteger su iPhone X iPhone Xs de arañazos, caídas y otros daños.

【Alta Definicion, Rapida Respuesta】 Ópticamente transparente, que proporciona una claridad del 99% para una resolución de imagen nítida. El vidrio templado mantiene la experiencia táctil original, no afecta la sensibilidad de la pantalla cuando se usa y brinda la máxima protección y un gran toque a tu dispositivo.

【Fácil Instalación】-Quitar el polvo y alinearlo correctamente antes de la instalación real; con tecnología avanzada antiestática, fuerte adherencia, se pega fácilmente y sin marcas de agua, sin burbujas y no se despega ,no se quedan las huellas marcadas sobre el cristal, ajusta perfectamente al iPhone X iPhone Xs.

Dexnor Funda para iPhone X iPhone XS (5.8''), Carcasa con Parachoques de Silicona de 360 Grados, [A Prueba de Golpes] [Ligero] Panel Posterior Transparente, Protector de Pantalla Incorporado - Negro € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ 【La funda / protector del teléfono solo es compatible con el Iphone X/ XS】:Esta funda transparente se adapta perfectamente al Iphone X/ XS con recortes precisos para todos los botones y puertos. Además, la carcasa tiene bordes elevados para mantener la pantalla y la cámara alejadas de la superficie, protegiendo la pantalla y la cámara de arañazos.

★ 【resistente a los golpes, antideslizante, sin decoloración】: el suave parachoques de silicona reduce en gran medida el daño causado por las vibraciones del teléfono celular y protege eficazmente su Iphone X/ XS de caídas repentinas. Un buen toque no hará que su teléfono se caiga tan fácilmente, por lo que puede tener una gran experiencia a largo plazo.

★ 【Protección de protección total de 360 ​​grados】: las 4 esquinas y el parachoques de silicona absorben la suciedad y la parte posterior de la PC puede revivir su teléfono desde cero.

★ 【Acceso completo】: los cortes perfectamente alineados brindan acceso completo a los puertos, botones de función, altavoces y cámara.

★ 【Diseño minimalista】 - Elegante La carcasa del Iphone X/ XS presenta un diseño refinado. Maximum permite que tu Iphone X/ XS se mantenga delgado y elegante.

CABLEPELADO Funda Silicona iPhone X/XS Textura Suave Color Verde Claro € 7.51 in stock 3 new from €7.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda silicona iphone X/XS

color verde claro

No Incluye logo

Mira el presupuesto

Lo primero que la mayoría estamos contentos y lo que tienen que ser es nuestro presupuesto. Quedarse sin presupuesto en cualquier momento puede arruinar la experiencia del usuario. Por lo tanto, es muy importante que una persona conozca sus limitaciones y luego piense en comprar ese producto en particular.

A medida que el nivel de competencia en el mercado ha aumentado en mayor medida, una variedad de marcas han ofrecido una amplia gama de opciones. No es tan difícil conseguir un Precio según su presupuesto. En resumen, ahora depende de usted si está listo para gastar menos o más en su propiedad preferida.

Todo lo que tiene que hacer es hacer una investigación exhaustiva del mercado y luego realizar la compra final en consecuencia. Si el presupuesto no es su problema, siempre preferimos que tenga Iphone Xs Funda solo como el producto más reciente y actualizado del mercado.

Haga una lista de sus preferencias

Es una buena idea hacer una lista de sus preferencias generales de Iphone Xs Funda antes de comprar cualquier producto en el mercado. No sólo le ayudará a encontrar el mejor producto para usted, sino que también le ahorrará mucho tiempo. Saque el mejor cuatro o cinco Iphone Xs Funda del mercado y luego decida cuál es la mejor opción para usted. Los beneficios adicionales al mismo precio son una ventaja para usted.

Prefiera la garantía de marca confiable

El nombre de la marca es a menudo uno para servicios de alta calidad a los precios más bajos posibles. El mercado está lleno de una amplia variedad de marcas. Sin embargo, cuando esté listo para tener una idea de lo que está haciendo, es una buena idea elegir la opción de marca más confiable. Las marcas de renombre suelen ofrecer a sus consumidores productos de mayor calidad y una mejor atención al cliente las 24 horas del día. La elección de una marca conocida también ofrece un excelente servicio al cliente en el futuro.

No sé temporada de ofertas.

pierde especiales Iphone Xs Funda Navidad Le recomendamos que lleve lo mejor. Lo mejor de la temporada navideña es que% KEYWORD% están disponibles aquí a precios mínimos. La mayoría de los vendedores en línea y fuera de línea revisan una temporada alta cuando las ofertas son extremas y los precios son los más bajos. Si desea comprar en línea, manténgase actualizado con los sitios de comercio electrónico como Amazon Francia y disfrute de la libertad de comprar durante la temporada de ofertas especiales.

Verifique las opciones de garantía

Todos los productos del mercado actual tienen una opción de garantía. Pero, ¿todas las marcas cumplen con este nivel de seguridad para los clientes?

La elección de una marca conocida le aporta mucha confianza. Lo mejor de las marcas conocidas es que, por lo general, no se dañan fácilmente. Sin embargo, cuando lo hace, esta marca a menudo ofrece una opción de garantía activa. En resumen, esta opción le ahorra gastar el dinero que tanto le costó ganar en muchas reparaciones y mantenimiento.

No se pierda las reseñas Las

reseñas son la experiencia del mundo real de la mayoría de los clientes del mundo. Si se adhiere a estos, los clientes potenciales pueden saber mejor exactamente cómo funcionan exactamente estos productos y qué calidad, vida útil y ventajas y desventajas tienen. Dado que el mercado de las tiendas de comercio electrónico ha crecido rápidamente en estos días, se ha vuelto más fácil para las personas leer las reseñas de personas de todo el mundo en línea.

¿Es confiable el vendedor?

Bueno, este factor no funciona la mayor parte del tiempo, pero a menudo hemos visto muchos incidentes en el mercado en los que las personas han pasado por estafas o estafas; la diferencia entre el Iphone Xs Funda original Es bastante difícil encontrar las primeras copias y eso es en lo que trabajan la mayoría de los estafadores.

Para protegerse de tales incidentes en el futuro, por lo tanto, solo nos gustaría contratarlo con un vendedor confiable en el mercado.

Conclusión

Así que chicos! Si tiene grandes problemas para el mejor encontrar Iphone Xs Funda, simplemente una guía perfecta para usted para preparamos Iphone Xs Funda.Hemos trabajado e investigado cuidadosamente los diversos factores para tener una idea exacta de las distintas cosas.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.