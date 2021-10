Inicio » Electrónica Los 30 mejores Insta 360 One X de 2021 – Revisión y guía Electrónica Los 30 mejores Insta 360 One X de 2021 – Revisión y guía 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Insta 360 One X veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Insta 360 One X disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Insta 360 One X ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Insta 360 One X pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Insta360 One X - Cámaras de 360 Grados (Micro-USB, Black, Ultra Wide-Angle, 200°, 18 MP, 25.4/2.3 mm (1/2.3")) € 276.36 in stock 1 new from €276.36

Amazon.es Features Tipo de lente: Ultra gran angular

Insta360 ONE R Twin Edition - Cámara deportiva,Color negro y rojo, 4K, USB € 529.76 in stock 10 new from €487.29

1 used from €599.00

Amazon.es Features La Insta360 ONE R Twin Edition incluye un módulo de baterías rojas, un módulo con pantalla táctil LCD y dos módulos de lentes diferentes. Puedes usar el módulo de lentes 4K para grabar video de gran angular y el módulo de lentes dobles 360 para grabar video de 360 grados. El sistema modular de la cámara ONE R le permite elegir el objetivo que mejor se adapte a su situación de rodaje

Ambos módulos de lentes están equipados con un giroscopio de 6 ejes incorporado para estabilizar el disparo. El módulo de la batería sirve como base para montar la pantalla táctil y la lente. La batería tiene una capacidad de 1190 mAh y un tiempo de funcionamiento de aproximadamente 65 a 70 minutos. Este tiempo depende de los paráms seleccionados para la creación de sus imágenes de vídeo. Puedes cargar la cámara con el cable USB-C en 65 minutos

El módulo de la pantalla táctil se puede colocar en el módulo de la batería de dos maneras diferentes. Puedes posicionar el monitor LCD como lo haces en las cámaras de acción ordinarias, en la dirección opuesta a la lente. Pero también puedes darle la vuelta y apuntar hacia el sujeto, para que te veas a ti mismo cuando grabes un video blog o un vlog, por ejemplo. Una opción interesante en el módulo de visualización es la capacidad de previsualizar imágenes de vídeo en tiempo real

La Lente Gran Angular 4K es un lente gran angular que permite hacer videos de gran angular a 4K 60 fps. Cuando se dispara con el objetivo 4K a una resolución de 3K o 1080p, se pueden incluso grabar películas a 100 fps o incluso 200 fps respectivamente

La función "Point to Track" es una de las características avanzadas de la cámara. Le permite seleccionar manualmente o por comando de voz un sujeto que la cámara seguirá durante la duración del video. Si los colores de los videos o las fotos se vuelven un poco mate en situaciones de exposición moderada, puedes refrescarlos fácilmente con el HDR y el Color Plus READ Los 30 mejores Casi Sin Querer de 2021 - Revisión y guía

Insta360 One X2-5.7K Cámara de 360 Grados con estabilización, Resistencia al Agua IPX8, Efecto Selfie Stick Invisible, Pantalla táctil, Edición IA, Control por Voz € 518.96 in stock 2 new from €518.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MODO STEADY CAM y MODO CÁMARA 360: Grabación estabilizada con una sola lente. Pon todo toda la artillería detrás de una lente con el modo Steady Cam. Contenido gran angular ultra estabilizado listo para compartir al momento. Captura 5.7K 360 con doble lente. Descubre la libertad creativa del 360. Grábalo todo y apunta después a resolución súper 5.7K y codificación H.265.

ESTABILIZACIÓN FLOWSTATE: La mejor estabilización posible. La Estabilización FlowState está de vuelta con un algoritmo mejorado. Deshazte de tus gimbals y disfruta de una cámara totalmente estabilizada con nivelación de horizonte.

SELFIE STICK INVISIBLE y BULLET TIME 3.0: Graba con el Selfie Stick Invisible y descubre cómo desaparece en el vídeo. Captura ángulos imposibles como los de un drone y perspectivas en tercera persona con un simple movimiento de muñeca. Congela el tiempo en el centro de la acción. Bullet Time es más fácil y mejor que nunca con la nivelación automática de horizonte, aceleración inteligente y un accesorio completamente nuevo.

CERTIFICACIÓN IPX8: Cámara 360 de bolsillo sumergible. La Insta360 ONE X2 es IPX8 sumergible hasta 10 metros (33 pies). Sácala en una tormenta o junto a la piscina sin preocuparte, o usa la Dive Case para coser sin problemas bajo el agua hasta 45 metros.

En la caja (versión estándar): ONE X2 (versión estándar) incluye 1x Insta360 ONE X2, 1x Cable de Carga, 1x batería, 1x Funda protectora, 1x Gamuza, 1x Guía del usuario.

Insta360 1.2M Selfie Stick Invisible (ONE R / ONE X / ONE / EVO) € 16.00 in stock 3 new from €16.00

Amazon.es Features Oculto automáticamente en fotos y vídeos mediante algoritmos avanzados.

Se puede utilizar con el Mango de Bullet Time para obtener impresionantes tomas.

Compatible con: ONE R, ONE X, ONE, EVO.

Fácil de plegar, liviano y portable. Ajusta la longitud a tu gusto, haciendo que grabar sea más fácil.

Especificaciones del producto: Material: Aluminio de Aviación; Longitud: 23,5cm-126,5cm; Tornillo superior: Rosca estándar de 1/4"; Color: Negro; Peso: 139gr; Tornillo inferior: Rosca estándar de 1/4".

Batería ENEGON (Paquete de 2) y estación de Carga rápida de 3 Canales USB para el Cargador Insta360 One X PL903135VT-S01 € 11.58 in stock 2 new from €11.58

Amazon.es Features Las baterías (clasificadas a 3.8V, 1480mAh) y el cargador rápido de 3 canales son totalmente compatibles con el Insta360 ONE X.

Batería de iones de litio recargable con celdas de primera calidad para una mayor duración de la batería sin efecto memoria.

El cargador rápido de 3 canales permite cargar 3 baterías a la vez para ahorrar tiempo. (Compatible con su batería original).

La luz LED inteligente indica ROJO cuando se está cargando y VERDE cuando estácargada.

El paquete incluye: 2 * Baterías; 1 * Cargador USB de 3 canales; 1 * Cable de carga USB con garantía ENEGON de 18 meses.

Newmowa Batería de Repuesto (2-Pack) y Kit de Cargador Doble para Micro USB portátil para Insta360 One X € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features 2 x batería, 1 x cargador, 1x USB cable

Cada batería cuenta con 3.8V, 1200mAh

Puede cargar dos baterías al mismo tiempo. Indicador de la luz roja encendida durante la carga, la luz cambia a verde, mientras que termine la carga

Producto de calidad - 100% compatible con la batería original gracias a su tamaño y montaje perfectos que incluyen protecciones de seguridad electrónicas. Diseño compacto y portátil, conveniente para los viajeros y usuarios de negocios

Compatible:Insta 360 ONE X. Certificación de seguridad CE, todas las características de seguridad integradas. Totalmente decodificado versión con micro (info) viruta que puede mostrar el tiempo restante en la cámara. El microchip integrado evita la sobrecarga y alarga la vida de la batería. Garantía:1 años

Insta360 One R - Cámara de acción Resistente al Agua (IPX8) con Lente Intercambiable, Pantalla táctil y Control por Voz (edición One R 4K) € 339.99 in stock 4 new from €339.00

Amazon.es Features Contenido del paquete: La edición ONE R 4K incluye 1 modo de gran angular, 1 núcleo, 1 base de batería y 1 soporte de montaje.

Lente intercambiable y resistente al agua hasta 5 m: el diseño de lente intercambiable te permite elegir entre el modo de gran angular 4K y el modo de gran angular de 360º/1 pulgada (se venden por separado). La ONE R es resistente al agua hasta 5 m (IPX8). Estar junto a la piscina o en un día de lluvia no será un problema para ONE R (*Nota: la ONE R es resistente al agua una vez montada completamente y colocada en el soporte de montaje incluido).

Estabilización FlowState: FlowState logra una estabilización similar al cardán, pero sin cardán. Gracias a un nuevo algoritmo de detección de escenas, tus imágenes se ven claras y estables incluso con poca luz.

Edición automática FlashCut: Más real. Menos edición. La aplicación ONE R utiliza FlashCut con IA para encontrar las mejores fotos y editarlas juntas. FlashCut analiza imágenes por tema, calidad y tiempo de captura para crear clips cinematográficos listos para compartir.

Control por voz, Color Plus, fotos y vídeos HDR y tomas nocturnas: La ONE R admite capturas en HDR para fotos y vídeos. Las luces, las sombras y los tonos medios aparecen tal como los ves. Color Plus califica automáticamente tus imágenes por color. Imágenes vibrantes, brillantes e impresionantes en un solo toque.

Insta360 GO 2 - Pequeña Cámara de Acción, Pesa 27 Gramos, Sumergible, Estabilización, Captura POV, Sensor de 1/2,3", con Estuche de Carga y Accesorios de Deporte y Viaje incluidos, Vlog € 319.99 in stock 5 new from €319.99

Amazon.es Features Pequeña y Poderosa: Cámara de acción del tamaño de un pulgar que pesa sólo 27 gramos. Utiliza un potente sensor de imagen de 1/2,3" para grabar vídeo nítido a 1440p. Resistente y sumergible hasta 4 mt.

Móntala en cualquier lugar: Diseño wearable. Monta la GO 2 en cualquier lugar con sus accesorios magnéticos incluidos y graba con las manos libres.

Estabilización FlowState: La estabilización de imagen y los algoritmos de nivelación del horizonte mantienen el vídeo estable, da igual dónde la montes. Preparada para la acción.

Estuche de Carga multiuso: Viene con un estuche de bolsillo que también es cargador, mando a distancia y trípode, todo en uno. Prolonga la duración de la batería hasta 150 minutos.

En la Caja: 1x Insta360 GO 2, 1x Estuche de Carga, 1x Protector de Lentes (preinstalado), 1x Colgante Magnético, 1x Soporte Pivotante, 1x Easy Clip y 1x Cable de Carga USB Tipo C.

Insta360 Bullet Time Bundle - Kit con Selfie Stick de Aluminio y Manija Ergonómica Adicional con Trípode Integrado, Compatible con la Videocámara One/One X/EVO, Extensible hasta 120 cm, Negro € 55.00 in stock 8 new from €55.00

5 used from €48.00

Amazon.es Features FOTOS PERFECTAS: El compañero perfecto para "Insta360 ONE X", oculto automáticamente en fotos y videos con algoritmos avanzados

SELFIE STICK INVISIBLE: El palo de selfie invisible utiliza un orificio de tornillo estándar de 1/4 "y está especialmente reforzado para usar con el mango ergonómico. No aparecerá en los disparos ni en los disparos, lo que ofrece ángulos imposibles y sin obstrucciones

COMPATIBILIDAD: Este palo de selfie Insta360 es compatible con las videocámaras ONE, ONE X y EVO

INSTA360: Fundada en 2014, Insta360 es el líder mundial en cámaras de 360 grados. Las cámaras de video Insta360 permiten que las personas compartan libremente experiencias: experiencias completas, atractivas y vividas, independientemente de la hora o el lugar

CONTENIDO: 1x Palo especial para selfie (versión reforzada)

Insta360 One R Quick Charge Hub € 56.22 in stock 8 new from €56.22

1 used from €28.78

Amazon.es Features Recarga 2 baterías a la vez

Diseño funcional

Alta calidad

De la marca Insta 360

POHOVE Funda de transporte rígida compatible con Insta-360 One X/X2 Hard Shell Bag impermeable PU Funda protectora de viaje para Insta360 Action Camera Storage Bag € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features Conveniente: no hay necesidad de desmontar la cámara y quitar el palo selfie, puedes utilizar directamente la bolsa de almacenamiento para proporcionar protección y portabilidad para la cámara

Material de la PU: con tela de poliuretano duro, tiene una excelente textura, puede resistir la presión, la absorción de impactos, resistencia a los arañazos y al desgaste. Portátil: diseño compacto, ligero y se puede guardar en una mochila o maleta

Protección de la lente: diseño de tarjeta de lente y la lente convexa, puede proteger mejor la lente. Rápido: diseño de cremallera semiabierta, libre de desmontaje de accesorios, puede almacenar rápidamente la cámara. Cremallera: diseño de cremallera, fuerte resistencia a la tracción, se puede tirar repetidamente, duradero

Resistente al agua: hecho de material impermeable, es práctico y duradero. Peso ligero: diseño pequeño y ligero, se puede guardar en una mochila o maleta

A prueba de impactos: el interior protege tu cámara de impactos con trípode: úsalo con un palo selfie o un trípode READ Los 30 mejores Tripodes Camaras Reflex de 2021 - Revisión y guía

TELESIN 45 M carcasa subacuática cubierta protectora impermeable para Insta360 ONE R/4K 360 Edition cámara caso accesorios (para ONE R 360 Edition) € 26.90 in stock 1 new from €26.90

Amazon.es Features Resistente al agua profesional, resistente al agua hasta 40 m para Insta360 ONE R 4K, resistente al agua hasta 45 m para edición 360

Disparo de alta definición, captura el momento maravilloso

Resistente a los arañazos, lente resistente al desgaste

Hecho de vidrio templado, 95% de alta transmitancia

Resistente a los golpes, compuesto de alta densidad

Yushu Para uno X2 protectores de lente tapa cuerpo protector accesorios para Insta 360 One X 2 lentes protectores para una cámara de acción Accesorios para deportes al aire libre € 12.88 in stock 1 new from €12.88 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☆ Para quitar los protectores de lente utiliza la herramienta de palanca proporcionada. Ten cuidado de no rayar las lentes mientras quitas los protectores de lente.

☆ Tamaño: 33,5 x 7,6 mm.

☆ Al quitar los protectores de lente, aplica nuevos adhesivos antes de volver a colocar en tu One X2.

Los protectores de lente son a prueba de salpicaduras, pero no están diseñados para uso bajo el agua. Utiliza la funda de buceo para disparar bajo el agua en su lugar.

Antes de usar, asegúrate de que las lentes estén limpias y secas.

Fututech - Funda de protección para cámara Insta360 One X2 (antigolpes, antivibración) € 12.49 in stock 2 new from €12.49

Amazon.es Features - Tamaño preciso, ajuste perfecto, no interfiere con un uso normal, puede proteger eficazmente la cámara de acción

- Viene con adaptadores, puede conectarse al equipo correspondiente según sea necesario

- Diseño humanizado, puede reemplazar directamente la batería, conectar para cargar y sustituir la tarjeta de memoria sin quitar la tapa protectora

- Antivibración, antigolpes, protege la cámara

- Instalación sencilla, herramientas gratuitas, instalación y desmontaje prácticos y rápidos

Insta360 ONE X2 Protector de Lentes Adhesivo € 24.99 in stock 2 new from €24.99

Amazon.es Features Protección para tus lentes.

JJSCHMRC Estuche de transporte para Insta-360 One X X2 Cámara Organizador portátil Bolsa de almacenamiento grande Viaje Bolso Cámara Accesorios € 33.66 in stock 1 new from €33.66

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolsa multifunción: gran capacidad, puede almacenar cámara + funda protectora, cargador, 4 baterías, selfie stick, lente de protección y otros accesorios.

Compartimento suave para separar la cámara y los accesorios. Con bolsillo de malla para guardar objetos pequeños como filtros de lentes, cable de carga, etc.

Material: tela resistente al desgaste, duradera y no es fácil de rayar. Con asa, es portátil y fácil de transportar.

Protección: absorción de golpes y compresión, protección eficaz.

Tamaño aproximado: 320 x 180 x 69 mm

Insta360 One X2 Batería (1420mAh) € 34.99 in stock 2 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La batería es adecuada para temperaturas de -10℃ ~ 40℃ (14 ℉ ~ 104 ℉).

El tiempo de funcionamiento a temperatura ambiente de la batería es de hasta 73 minutos.

Fututech - Funda de protección de PC para Insta360 One X2 Impermeable diario, antiaceite, antipolvo y antiarañazos € 21.99 in stock 2 new from €21.99

Amazon.es Features - Impermeable diario, antiaceite, antipolvo y anticolisión, evita que su objetivo de cámara de acción se raye y se produzca un impacto accidental

- Alta transmisión luminosa y resistencia a la corrosión PC alemán Bayer 2805,

- Diseño ligero, no añade casi ninguna carga a su cámara de acción

- Ajuste para la cámara deportiva Insta360 One X2

- Alta transmitancia de la luz, la transmitancia de la luz hasta un 99%, no tiene efectos negativos sobre el efecto de disparo

Bzocio Juego de protectores para objetivo de cobertura adhesiva para el cuerpo de la cámara con adhesivo para Insta 360 One X2 € 24.13 in stock 1 new from €24.13

Amazon.es Features La funda de silicona del cuerpo de la cámara se puede utilizar con la protección de la lente Insta360 ONE X2 sin la grabación, y la imagen y el vídeo no tienen bordes negros.

La funda de silicona se puede utilizar normalmente sin un protector de lente.

Insta360 Invisible Selfie Stick 1/4 Pulgada Tornillo 28 cm-120 cm Longitud Ajustable para la cámara Insta360 One X/One/EVO € 22.48 in stock 1 new from €22.48

Amazon.es Features Part Number YYE6251012170792OU Is Adult Product

Insta 360° Objektivdeckel für ONEX € 11.43 in stock 2 new from €11.43

Amazon.es Features Objektivdeckel für One X

Insta360 Trípode Multiusos para One X & One & EVO € 34.90 in stock 3 new from €34.90

1 used from €27.61

Amazon.es Features Insta360 Trípode multiusos para ONE X & ONE & EVO.

Tornillo de montaje de 1/4 pulgadas.

Muy estable con patas extensibles.

Diseñado para ONE X, EVO y UNO. Ideal para uso en exteriores.

Newmowa Batería de Repuesto (2-Pack) y Kit de Cargador Doble para Micro USB portátil para Insta 360 One X2 € 46.99 in stock 1 new from €46.99

Amazon.es Features Incluye 2 baterías, 1 cargador USB dual y 1 cable micro USB para Insta360 ONE X2

Cada batería cuenta con 3,85V, 1630mAh,. Triplique el tiempo de ejecución de su cámara con un paquete de respaldo completo que incluye dos baterías de repuesto y un cargador doble

Método de carga conveniente: la entrada micro-USB común y la capacidad de cargar con un cargador de pared USB, cargador de automóvil o batería externa le brinda más opciones que un cargador de batería estándar. Puede cargar dos baterías al mismo tiempo. Indicador de la luz roja encendida durante la carga, la luz cambia a verde, mientras que termine la carga

Producto de calidad - 100% compatible con la batería original gracias a su tamaño y montaje perfectos que incluyen protecciones de seguridad electrónicas. Diseño compacto y portátil, conveniente para los viajeros y usuarios de negocios

Certificación de seguridad CE, todas las características de seguridad integradas. Totalmente decodificado versión con micro (info) viruta que puede mostrar el tiempo restante en la cámara. El microchip integrado evita la sobrecarga y alarga la vida de la batería. Garantía de 1 año y servicio al cliente amigable las 24 horas

PGYTECH Soporte adhesivo para casco de motocicleta, compatible con cámaras GoPro, casco de cámara, soporte para Insta One R/X/X2, para Osmo Pocket/Pocket 2, Osmo Action € 39.90 in stock 1 new from €39.90

Amazon.es Features 【Especialmente diseñado para MOTORCYCLE Rider】Utilice este soporte adhesivo para el casco para conectar su cámara de acción incluyendo GoPro, Osmo pocket / Pocket 2 / Insta 360 a superficies planas o curvas como cascos y tableros para capturar fácilmente tomas de movimiento;

【Amplia adaptación】Se adapta a todas las cámaras de acción, incluyendo Gopro7/8/9, Insta 360, Osmo pocket/pocket 2, Osmo action that below 300g siempre y cuando therer 's conexión universal o 1/4 hilo;

【Ajuste de 360°】Conéctese con el soporte mágico del brazo PGYTECH para inclinar o girar 360o para cualquier ángulo de visión que desee;

【Fácil instalación】Coloque la base de montaje en cualquier posición que necesite (2 curvas 2 planas) a una temperatura ambiental superior a 10oC, y utilícla después de 24 horas. La cinta VHB de 3M

【Lista de paquetes】1x montaje adhesivo de la cámara de acción; 1x 1/4 cabeza de bola roscada; 2 x Base de Montaje Plano; 2x Base de Montaje Curvado; 2x Cinta VHB para Base de Montaje; 2x Base de Seguridad; 1x Cinta VHB para Base de Seguridad; 1x Cable de seguridad; 4x almohadilla anti-desplazamiento; 2x pin de liberación rápida;

Insta 360 - Sensor - para la Insta One R - Módulo de cámara Insta360 One R - Sensor de 1" - Vídeo 5.3K y Foto 16 MP - Estabilización de Imagen FlowState € 299.00 in stock 5 new from €299.00

Amazon.es Features Con este módulo de sensor de 1", puedes convertir tu cámara Insta360 ONE R en una cámara con un rendimiento diez veces mayor! Aumentando el tamaño del sensor a 1", puede capturar imágenes con mayor precisión y detalle en todas las condiciones de iluminación!

Este módulo es intercambiable con las otras dos lentes que se ofrecen con la Insta360 ONE R: ¡dependiendo de sus necesidades puede cambiar de la lente 4K o 360 a la lente de 1"!

Con este último, es posible grabar videos estabilizados hasta 5.3 K pero también a cámara lenta x4 en full-HD. Además, el módulo captura imágenes de gran angular de 16 MP. La estabilización de la imagen en estado de flujo añade un toque profesional al contenido.

Una vez instalado en los módulos de batería y pantalla, el módulo de sensor de 1" es impermeable hasta 5 metros. Módulo de cámara Insta360 ONE R - Módulo de sensor de 1" - Vídeo de 5.3K y foto de 16 MP - Estabilización de imagen en estado de flujo READ Los 30 mejores Tv 22 Pulgadas de 2021 - Revisión y guía

Batterytec Batería de Repuesto para cámara de acción y Kit de Cargador Dual para la cámara Insta360 One R. [Recargable, 1200 mAh] € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Amazon.es Features Incluye 1 batería de repuesto, 1 cargador rápido de 2 canales y 1 cable de carga de entrada micro 1pcs MICRO 5P para la cámara de acción INSTAR360 ONE R

Tipo de batería: Li-ion, 3,85 V, 1200 mAh, 4,6 Wh

Entrada del cargador: 5V 2.4A (Entrada Micro 5P o Tipo-C). Salida: 4,4 V 500mA * 2 / 70mA * 1

Certificado CE / FCC / RoHS para seguridad. Soporte por correo electrónico 24 x 7, 12 meses de garantía sin problemas.

SMALLRIG Cage Jaula de Metal con Dos Cold Shoe Integradas Compatible con Insta360 One R - 2798 € 49.99 in stock 2 new from €49.99

Amazon.es Features Compatibilidad: SMALLRIG Cage 2798 es una cage de aluminio para Insta360 ONE R. Protege el cuerpo de la cámara y proporciona una gran cantidad de soportes para accesorios

Ajuste perfecto: se adapta perfectamente al cuerpo de la cámara y no obstruye botones ni puertos

Fácil de usar: simplemente deslice la cámara en la cage desde un lado y presione la cubierta para bloquearla en su lugar

Puntos de montaje: cuenta con dos zapatas flash y varios orificios roscados de 1/4”-20 para el montaje de accesorios, como un micrófono o una pequeña luz LED

Notas: Esta cage NO es compatible con los protectores de lente Insta360 para ONE R 360 Dual-Lens Mod (par). No utilice la jaula en agua de mar porque no tiene resistencia a los ácidos ni a la corrosión

Insta360 CINX2CB/A One X2 Schnelllade-Hub – lädt bis zu 3 Akkus gleichzeitig auf. € 55.00 in stock 12 new from €55.00

Amazon.es Features Schnelllade-Hub für Insta360 One x2

Entworfen für eine x 2 Batterien.

3 Akkus gleichzeitig aufladen.

Maximale Brennweite: 1000,0

Optische Sensorauflösung: 18,0 Megapixel

ULBTER - Protector de pantalla para Insta360 ONE X2 + funda de goma negra, funda protectora de silicona para cámara de acción panorámica Insta 360 ONE X2 € 21.98 in stock 1 new from €21.98

1 used from €18.79

Amazon.es Features ✪Esta funda de goma está diseñada específicamente para la cámara de acción Insta 360 ONE X2. Orificio preciso para la lente.

✪ Esta funda de silicona negra suave y duradera ofrece protección adicional contra el polvo, arañazos y huellas dactilares. Material delgado y flexible que hace que sea fácil de aplicar y quitar tu cámara de acción Insta 360 ONE X2.

3 protectores de pantalla LCD que se ajustan perfectamente a la cámara panorámica Insta360 ONE X2. Fácil de instalar con adhesivos 100% sin burbujas, instalación sin burbujas.

Dureza 9H: mayor tiempo de templado, lo que hace que el protector de pantalla tenga una mayor dureza. Evita que la pantalla de la cámara sufra caídas de alto impacto, arañazos como llaves y cuchillos.

99.99% Claridad HD: alta transparencia proporciona una visualización clara de alta definición. Revestimiento hidrofóbico que protege la pantalla de tu cámara de huellas dactilares de forma eficaz.

Fenmic Palo Selfie de Fibra de Carbono de 1,5 m para Insta360 One X2 / One X/One R Compatible con Gopro 9 8 7 / OSMO Pocket 2 € 28.99 in stock 2 new from €28.99

Amazon.es Features Se aplica a: Insta 360 ONE X2 / ONE X / ONE R / Go pro 9 8 7 / OSMO POCKET 2 (compatible con todas las cámaras deportivas)

Material: fibra de carbono

Características: 4 secciones (1,5 metros) con orificios para tornillos de 1/4 en la parte inferior que se pueden conectar a un trípode

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.