Los 30 mejores Imprimacion Spray Plasticos de 2023 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Imprimacion Spray Plasticos veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Imprimacion Spray Plasticos disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Imprimacion Spray Plasticos ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Imprimacion Spray Plasticos pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



PINTYPLUS Tech 295 Imprimación plásticos Spray 520cc Transparente I199, Único, Estándar, Multicolor, 290 g (Paquete de 1) € 9.00 in stock 13 new from €4.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features IMPRIMACIÓN INCOLORA PARA MAYORÍA DE PLÁSTICOS. OBTENGA EL MEJOR ANCLAJE PARA SU POSTERIOR PINTADO. IDEAL PARA MAQUETAS Y MODELISMO, SUPERFICIES PLÁSTICAS DEL AUTOMÓVIL (PARACHOQUES, SPOILERS, RETROVISORES, ETC.) ASÍ COMO PIEZAS DE PLÁSTICO EN GENERAL QUE DEBAN PINTARSE (MUEBLES, MALETAS DE PLÁSTICO DURO, JUGUETES, ETC.).

Imprimacion Universal spray PINTYPLUS ART & CRAFT 520cc € 9.46

€ 7.66 in stock 7 new from €5.26

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprimacion Universal spray PINTYPLUS ART & CRAFT 520cc

Montana Colors MTN PRO Imprimación Plásticos - Spray 400ml € 11.89 in stock 5 new from €11.88 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprimación de anclaje a base de una solución de aditivos especiales que proporcionan adherencia sobre PP (polipropileno) y algunos otros plásticos.

Secado muy rápido. Buena elasticidad. Facilidad de aplicación y repintado con acrílicos, sintéticos y nitrocelulósicos.

Excelente adherencia sobre polipropileno (EPDM modificado). Sobre otros plásticos es aconsejable realizar una prueba antes de su uso.

Indicada, como capa de anclaje en sistemas de pintura en aerosol.

Su poder adherente sobre diversas superficies la hace ideal como primera capa en: Automoción, Industria, Bricolaje, Manualidades...

Montana Colors MTN PRO Imprimación Universal Spray 400ml, Blanco € 13.70

€ 12.70 in stock 5 new from €9.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprimación y pintura universal para todo tipo de superficies complicadas.

Color blanco. Alto poder anticorrosivo.

Secado rápido. Resistente a temperaturas de hasta 100 ºC

Alta adherencia sobre cualquier superficie. De uso interior y exterior. READ Barcelona, ​​Messi no se olvida: "puedo volver"

BOTE SPRAY PINTURA MONTANA COLORS BASE IMPRIMACION TRANSPARENTE PARA PLASTICOS € 14.30 in stock 3 new from €11.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alto 19 CM Ancho 7 CM Fondo 7 CM LA LITOGRAFIA Y DISEÑO DEL BOTE PUEDE VARIAR POR MOTIVOS COMERCIALES DEL FABRICANTE, PERO EL CONTENIDO DEL PRODUCTO ES SIEMPRE EL MISMO.

El fabricante en el propio bote indica que es para plásticos, pero también sirve para metales pulidos como se puede comprobar en las características indicadas en la propia web del fabricante indicada más abajo. Por motivos internos del fabricante puede ocurrir que este detalle no venga especificado en la publicidad actual del bote.

Imprimación transparente que se utiliza como capa de anclaje en superfícies poco porosas como metales pulidos o plásticos, incluyendo el polipropileno.

Capacidad 400ml Secado al tacto 10min Secado total 15min Rendimiento teórico 3-4 m2 para un aerosol de 400ml Limpieza Disolvente limpiador

http://mtnindustrial.thekoalan.com/es/producto/imprimacion-plasticos/

AEROSOLES P&F Smooth Layer 3D print, filler primer, aparejo alto espesor, imprimación spray para impresión 3D, imprimación para plásticos spray, postprocesado pla, Masilla relleno spray, 400ml, P&F € 13.50 in stock 1 new from €13.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features -SUAVIZADO DE CAPAS: este producto ha sido diseñado para alisar las líneas del depositado de filamento, y cubrir pequeños desperfectos de las piezas o figuras.

-FACIL LIJADO: Necesitaras de poco esfuerzo para conseguir el acabado perfecto.

-GRAN CAPACIDAD DE RELLENO: con dos capas es capaz de cubrir arañazos o las líneas de impresión 3D, aunque depende de la altura de capa que se utilice necesitara más o menos capas.

-GRAN PODER DE CUBRICIÓN: no será necesario mucha cantidad de producto para lograr el objetivo deseado.

-MULTISUPERFICIE: el poder de adherencia es perfecto para usar sobre todo tipo de plásticos, madera, metal, aluminio y poliéster.

Capa de imprimación Vallejo 028010, 14 años to 99 años, color blanco, 400 ml € 13.17

€ 11.10 in stock 10 new from €11.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprimación en spray para miniaturas de metal, plástico y resina, con un o acabado mate autonivelante; nuestra original y exclusiva fórmula está diseñada específicamente con el objetivo de respetar y resaltar hasta el mínimo detalle de las maquetas y miniaturas

El surtido de la gama Hobby Paint incluye 3 colores para aplicar como capa base, 19 para fantasía, 5 para vehículos blindados y 4 para la infantería de la Segunda Guerra Mundial

Cada spray incorpora un anillo de plástico (pintado con el mismo color del spray) para una correcta identificación del mismo, así como 2 difusores: una válvula de salida reducida, especialmente recomendada para líneas finas y pintura de detalles, y otra de salida media, especialmente recomendada para pintar líneas más gruesas y superficies de mayor tamaño

Toda la gama está diseñada para que exista una a equivalencia con su color correspondiente de las gamas Game Color o Model Color, de manera que se puedan combinar ambas técnicas de pintura

La gama se complementa con 3 opciones de barniz: brillante, mate y satinado, que proporcionan una protección adicional contra el desgaste al manipular las miniaturas, así como un acabado general uniforme

HOBBY PAINT AEROSOL: Negro, 400 ml (Paquete de 1) € 15.90

€ 11.10 in stock 8 new from €11.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprimación en spray para miniaturas de metal, plástico y resina, con un perfecto acabado mate autonivelante. Nuestra original y exclusiva fórmula está diseñada específicamente con el objetivo de respetar y resaltar hasta el mínimo detalle de las maquetas y miniaturas.

El surtido de la gama Hobby Paint incluye 3 colores para aplicar como capa base, 19 para fantasía, 5 para vehículos blindados y 4 para la infantería de la Segunda Guerra Mundial.

Cada spray incorpora un anillo de plástico (pintado con el mismo color del spray) para una correcta identificación del mismo, así como 2 difusores: una válvula de salida reducida, especialmente recomendada para líneas finas y pintura de detalles, y otra de salida media, especialmente recomendada para pintar líneas más gruesas y superficies de mayor tamaño. Las válvulas de baja presión permiten un excelente control del flujo del spray.

Toda la gama está diseñada para que exista una perfecta equivalencia con su color correspondiente de las gamas Game Color o Model Color, de manera que se puedan combinar ambas técnicas de pintura.

La gama se complementa con 3 opciones de barniz: brillante, mate y satinado, que proporcionan una protección adicional contra el desgaste al manipular las miniaturas, así como un acabado general uniforme.

edding 5200 spray permanente de imprimación para plásticos - 200 ml - pintura en spray para imprimación para preparar superficies plásticas que se pueden pintar € 10.49

€ 10.13 in stock 2 new from €10.13

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprimación incolora en bote para plásticos duros; sellador en aerosol como capa base para pintura acrílica, laca de resina sintética o laca de nitrocelulosa

Garantiza una excelente adhesión, ofrece el brillo perfecto

Secado muy rápido - puede pintarse encima tras aprox. 15 min; una vez seca, es resistente al agua, al roce, a la intemperie y puede pintarse encima con colores

Fácil de aplicar, incluye cierre de seguridad; menos neblina de pulverización debido a un sistema de presión bien equilibrado

Pintura opaca en spray disponible como el edding 5200 spray permanente, en botes de 30 colores así como colores modernos

PINTYPLUS CHALK 820 Imprimación spray 520cc Blanca CK820, Estándar € 9.14

€ 7.34 in stock 8 new from €6.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprimación spray PINTYPLUS CHALK 520cc Blanca CK820

AEROSOLES P&F PROMOTOR ADHERENCIA PLASTICOS, FIBRA DE VIDRIO Y RESINA - FILLER 0 - IMPRIMACIÓN INCOLORA - PLASTIC PRIMER GRIP - adhesion promoter spray - P&F € 12.65 in stock 1 new from €12.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GRAN PODER DE ADHERENCIA

SIN LIJADO PREVIO

MULTISUPERFICIE

GRAN RENDIMIENTO

FACILIDAD DE USO

Nespoli Pintura en Spray, Imprimación para Plásticos, 400 ml, Acabado Profesional € 8.50 in stock 3 new from €8.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alto poder cubriente

Secado rápido

Para uso en interiores y exteriores

Con válvula autolimpiable

edding 5200 spray permanente de imprimación para plásticos - 200 ml - pintura en spray para imprimación para preparar superficies plásticas que se pueden pintar € 15.47

€ 12.91 in stock 4 new from €10.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprimación incolora en bote para plásticos duros; sellador en aerosol como capa base para pintura acrílica, laca de resina sintética o laca de nitrocelulosa

Garantiza una excelente adhesión, ofrece el brillo perfecto

Secado muy rápido - puede pintarse encima tras aprox. 15 min; una vez seca, es resistente al agua, al roce, a la intemperie y puede pintarse encima con colores

Fácil de aplicar, incluye cierre de seguridad; menos neblina de pulverización debido a un sistema de presión bien equilibrado

Pintura opaca en spray disponible como el edding 5200 spray permanente, en botes de 30 colores así como colores modernos

PINTYPLUS ART & CRAFT Imprimacion Gesso spray 520cc, Blanco, Estándar € 10.84 in stock 4 new from €6.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprimacion Gesso spray PINTYPLUS ART & CRAFT 520cc

Ingredientes seleccionados

Alta calidad

Brand: PINTYPLUS ART & CRAFT

Pintura Spray 400ml imprimacion para madera, metal, ceramica, plasticos / Pintura para todo tipo de cosas y superficies Radiadores, bicicleta, coche, plasticos, microondas, graffiti € 6.95 in stock 2 new from €6.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➡️ PINTURA EN SPRAY PARA ANTIOXIDANTE PARA METAL Pintura antioxido para todo tipo de metales, hierro, aluminio , forja... tanto para interior como para exterior .Es una pintura antioxidante en spray de aplicación directa sobre las superficies de hierro o acero, ya sean nuevas u oxidadas, sin necesidad de utilizar ninguna imprimación previa. Proporciona una excelente protección contra la corrosión.

➡️ PINTURA ANTIOXIDANTE SIN NECESIDAD DE IMPRIMACION Aplicación directa sobre hierro y acero, sin imprimaciones ni minio. Es eficaz incluso directamente sobre superficies oxidadas, con sólo eliminar las partículas sueltas de óxido.

➡️ RÁPIDO SECADO SIN GOTEO / ACABADO SIN BURBUJAS Los tiempos de trabajo son extraordinariamente rápidos. Las capas sucesivas pueden aplicarse a partir de 15minutos de manera que pueden realizarse en un solo día trabajos que con pinturas convencionales tardan mucho más. Utilizar supone ahorros importantes en tiempo y mano de obra.

➡️ PINTURA EN AEROSOL DE FÁCIL APLICACIÓN 1️⃣ Agitar enérgicamente el bote de spray 2️⃣ Aplicar el producto en varias capas. Rociar la pintura accionando el pulsador a una distancia de entre 15 y 25cm del objeto. 3️⃣ Limpiar la boquilla, para que los restos de producto en la misma no se sequen y pueda reutilizarse el spray. Para limpiar la boquilla todo lo que hay que hacer es apretar el pulsador con el spray boca Abajo hasta que solo salga gas.

➡️ PERFECTOS ACABADO - PARA EXTERIOR E INTERIOR Muy fácil de aplicar. Es tixotrópica y no gotea. La nivelación y la cubrición son excelentes. Gran dureza y resistencia a los golpes y a la abrasión.Con nuestra pintura liso brillante en spray puede pintar aproximadamente unos 2 m2 por bote de 400 mL. READ “El gobierno no busca residencia en Juan Carlos

Outletdelocio. Vallejo 28012. Spray Pintura Imprimacion Negra de grano extrafino, para superficies de plastico o metal € 16.89 in stock 1 new from €16.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ideal para aplicar sobre metales y plásticos. No contiene CFC ni Tolueno

Se suministra un bote en Spray de 400 ml de capacidad, en color blanco

Aplicación: 1. Limpiar y desengrasar bien el objeto a pintar. Agitar el bote enérgicamente durante un minuto. Pinte con el envase en posición vertical en pasadas rápidas y finas a una distancia de unos 25 cm., dejando secar durante 5 minutos entre capa y capa.. 3. Al finalizar el pintado invierta el bote y pulverice unos segundos en esta posición, hasta que deje de salir pintura por el difusor, evitando así la obstrucción de éste

Kit Spray Imprimación Aparejo Color Negro para Coche Mirobriga Acabado Mate x3 Unid.(400ml) € 25.99 in stock 1 new from €25.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestro Kit contiene 3 Spray de Aparejo imprimacion de color Negro

Caracteristica especial de anclaje de base de carroceria sobre pintura final

Aparejo imprimacion para carroceria, coches, motos, piezas, camiones, etc

Pintura con excelente adherencia sobre metal, spray especialmente pensado para realizar retoques a tu coche

Fija Pintura de coches sobre acero

Montana Colors MTN PRO Imprimación Fondo Blanco - Spray 400 ml € 14.00 in stock 3 new from €12.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pintura imprimación blanca, formulada para la utilización como primera capa o fondo.

Ideal sobretodo en superficies oscuras, para conseguir que los colores aplicados posteriormente tengan más luminosidad, especialmente cuando queramos terminar el objeto con pinturas fluorescentes o colores nítidos poco cubrientes.

Por sus características puede también ser utilizada como capa final, siempre y cuando se requiera su acabado blanco mate.

Rápido secado. Buena adherencia. Excelente poder de cubrición. Facilidad de aplicación y repintado.

No contiene plomo ni otros metales pesados. Durabilidad del color. No amarillea.

Bolt Spray Premium Paint - IMPRIMACION ADHERENTE PLASTICOS 1K 500 ML € 12.68 in stock 1 new from €12.68 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ideal para obtener agarre sobre las superficies plásticas en el sector de la automoción.

FABRICANTE: DISPIVAL

SECADO: 10 Minutos

REPINTADO: 20 Minutos

DILUCIÓN: Al uso

HOBBY PAINT AEROSOL: Rojo Visceral 400 ml € 14.82

€ 14.40 in stock 9 new from €9.33 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprimación en spray para miniaturas de metal, plástico y resina, con un perfecto acabado mate autonivelante. Nuestra original y exclusiva fórmula está diseñada específicamente con el objetivo de respetar y resaltar hasta el mínimo detalle de las maquetas y miniaturas.

El surtido de la gama Hobby Paint incluye 3 colores para aplicar como capa base, 19 para fantasía, 5 para vehículos blindados y 4 para la infantería de la Segunda Guerra Mundial.

Cada spray incorpora un anillo de plástico (pintado con el mismo color del spray) para una correcta identificación del mismo, así como 2 difusores: una válvula de salida reducida, especialmente recomendada para líneas finas y pintura de detalles, y otra de salida media, especialmente recomendada para pintar líneas más gruesas y superficies de mayor tamaño. Las válvulas de baja presión permiten un excelente control del flujo del spray.

Toda la gama está diseñada para que exista una perfecta equivalencia con su color correspondiente de las gamas Game Color o Model Color, de manera que se puedan combinar ambas técnicas de pintura.

La gama se complementa con 3 opciones de barniz: brillante, mate y satinado, que proporcionan una protección adicional contra el desgaste al manipular las miniaturas, así como un acabado general uniforme.

edding 5200 spray permanente - negro intenso mate - 200 ml - pintura acrílica para pintar y decorar vidrio, metal, madera, cerámica, plástico, lienzo - aerosol, spray acrílico, spray de pintura € 10.35 in stock 3 new from €9.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1 spray acrílico: pulveriza, decora y restaura madera, piedra, papel pintado, metal, vidrio, mimbre, plástico, hormigón. etc. - duradera en interior/exterior

Pintura en aerosol de secado rápido; polvo-seco 1-3 min; seco al tacto aprox. 10 min; secado completo aprox. 30 min (depende del entorno y grosor de la pintura)

Pintura en aerosol; opaca, alta cobertura: a prueba de rasguños, de la intemperie, resistente a golpes, impactos y amarillamiento; 200 ml cubren aprox. 0,7-1 m²

Para los materiales absorbentes (por ejemplo, el plástico que se puede pintar), utilice la imprimación universal edding o la imprimación para plásticos

Los edding 5200 spray permanente en bote están disponibles en 27 tonos mate y 3 tonos brillantes, además de colores modernos. Cabezales rociadores disponibles

COSMOS LAC - SPRAY IMPRIMACION PLASTICOS N233 400 ML € 11.80 in stock 1 new from €11.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ideal para dar agarre en la mayoría de plásticos.

FABRICANTE: COSMOS LAC

RENDIMIENTO: 3-4 m2

SECADO: 15 minutos

REPINTADO: 15 minutos

Evolution pinty p. M123014 - Pintura spray acrilica 520 cc blanco mate € 8.27

€ 5.90 in stock 21 new from €4.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se adhiere a cualquier tipo de superficie madera, metal, piedra, papel, cartón y algunos plásticos

Proporciona protección y un acabado uniforme suave

Recomendado para pintar superficies que requieren un secado rápido

Adecuado para uso interior y exterior

Se seca en 15 minutos

AMBRO-SOL - Pintura acrílica en spray, color Gris Antracita Mate, RAL 7016, resultado profesional en múltiples superficies, exteriores e interiores, 400 ml € 4.80 in stock 1 new from €4.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PINTURA ACRÍLICA en spray 400 ml de color Gris Antracita Mate (pintura RAL 7016), pertenece a la amplia gama de carta RAL que encontrarás en Ambro-Sol, un acierto en todo tipo de materiales, ya sea en interiores o exteriores, con aplicaciones que van desde bricolaje, decoración o manualidades

RESULTADO PROFESIONAL gracias a su fórmula con resinas acrílicas, pigmentos de alta calidad y aditivos estabilizadores, obtenemos un barniz brillante, con una excelente cubrición, dureza y adherencia, además, es mucho más fácil de usar que las pistolas de pintura gracias al pulverizador de pintura

MÚLTIPLES SUPERFICIES, aplícalo en tus superficies de madera, es perfecto para pintar puertas, sillas, muebles y cuadros; pero no solo eso, utilízalo como pintura para metal, yeso, piedra, plástico, cristal, cerámica, cemento…¡y desata tu creatividad pintando hasta 3 m2!

RECOMENDACIONES DE USO o secretos de nuestros expertos para un acabado profesional: utiliza antes un preparador de superficies para mayor anclaje y protección, aplica la pintura de secado rápido en solo 15 minutos y prueba a terminar con uno de nuestros barnices…¡asómbrate con el acabado!

COMPROMISO ECOLÓGICO de Ambro-Sol, primera empresa Benefit de aerosoles en el mundo, avalada con la certificación internacional ISO 14001, trabajamos en el uso sostenible de recursos naturales y energéticos: no incluimos metales pesados en las composiciones, nuestro sistema de aerosol es a base de gases inócuos, reciclamos los disolventes y trabajamos con metales indefinidamente reciclables, el 100% de la energía necesaria para producir nuestros productos es de origen renovable...

Montana Colors MTN Pro Wash Primer-Imprimación fosfatante, Spray 400ml, Gris, 400 ml (Paquete de 1), 400 € 15.55 in stock 4 new from €15.55 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Producto indicado como capa de imprimación fosfatante especifica para superficies metálicas (acero galvanizado, electrozincado, aluminio y otro tipo de metales pulidos)

Proporciona una excelente adherencia a la base sobre la cual se aplicará la pintura

Especialmente indicado para utilizar en puertas de garaje, persianas, perfilería de aluminio y tuberías de cobre

Es ideal como capa de anclaje antes de utilizar nuestras pinturas, le proporciona durabilidad y hace que la pintura no salte ni se escarche READ 30 de octubre de 2023 - diciembre de 2023

PINTYPLUS TECH 214 Spray Imprimacion 520cc Universal Blanca I101, Non Concerné, Estándar € 9.46

€ 6.84 in stock 29 new from €6.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Spray imprimacion pintyplus tech 520cc universal blanca i101

Marca: pintyplus tech

Producto de calidad

Fácil de usar

Montana Colors, Acrílico, MTN PRO Imprimación Antioxidante - Gris, Spray 400ml € 11.95 in stock 6 new from €8.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprimación antioxidante a base de resinas acrílicas y pigmentos inhibidores de la corrosión (fosfato de zinc modificado)

Indicada, como capa de imprimación en sistemas de pintura en aerosol .su poder anticorrosivo la hace ideal para proteger cualquier superficie férrea

Excelente adherencia sobre la superficie aplicada; no contiene plomo; alto poder cubriente

Elevada resistencia a la intemperie; excelente poder anticorrosivo

PINTYPLUS Pintura en Spray Auto 520 Aparejo Blanco AP101, 400 ml (Paquete de 1) € 7.02 in stock 3 new from €7.02

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tiempo de secado y repintado a los 20 minutos.

The Army Painter Colour Primer Ash Grey, 400 ml Imprimación en aerosol acrílico, pintura en aerosol para imprimación en miniatura, juegos de rol de mesa, juegos de mesa y modelado € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color único con 100% combinación: esta imprimación de capa inferior con pigmento muy fino es una imprimación perfecta para todos los trabajos de pintura. Esta imprimación actúa como el primer paso perfecto en el spray especial The Army Painter Spray, Paint, Dip, Done! Método de pintura rápida: todos nuestros imprimadores de color están hechos para que coincida con nuestra línea de pinturas Warpaints del mismo nombre.

Ahorra tiempo y dinero: todos los imprimadores de color del pintor del ejército son una ingeniosa combinación de imprimación tradicional y spray de color altamente pigmentado en uno para ahorrar tiempo y dinero. No hay necesidad de 2 aerosoles diferentes, todo lo que necesitas es 1 imprimación de color

Versatilidad y excelente cobertura: la fórmula única de imprimaciones de color ha sido diseñada para ser utilizada en todas las miniaturas de metal, plástico y resina y deja un acabado perfecto. Nota: fecha de producción indicada en la parte inferior de la lata, no la fecha de caducidad

Acrílico y de secado rápido: todas las imprimaciones Army Painter son de base acrílica, mate y se secan muy rápidamente. Asegúrate de leer la guía de mejor uso impresa en la lata y limpiar tus boquillas rociando la lata boca abajo durante un poco después de cada uso para garantizar la longevidad de cualquier pintura en aerosol

Nacido de juegos: el pintor del ejército es la creación de veteranos de guerra y pintura de muchos años Bo Penstoft y Jonas Færing – Queríamos producir las pinturas y accesorios que podrían habernos llevado todo el camino desde el nivel de novato hasta pintores y jugadores experimentados cuando comenzamos por primera vez. Nuestro objetivo es ayudarte a obtener impresionantes modelos pintados en la mesa, y aún así obtener más tiempo para jugar

Montana Colors MTN Hardcore Negro Mate, Spray 400ml € 8.00

€ 5.92 in stock 14 new from €5.35 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 400ml. Pintura sintética. Acabado mate

Alta presión

Secado rápido

Alta cubrición

