Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Impresora Láser Color de 2021 – Revisión y guía Ordenadores personales Los 30 mejores Impresora Láser Color de 2021 – Revisión y guía 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Impresora Láser Color veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Impresora Láser Color disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Impresora Láser Color ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Impresora Láser Color pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



HP Color Laser MFP 178nw 4ZB96A, Impresora Láser Color Multifunción, Imprime, Escanea y Copia, Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0 alta velocidad, HP Smart App, Panel de Control LCD, Blanca y Gris € 259.90

€ 239.00 in stock 12 new from €239.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprime a doble cara manualmente, escanea y fotocopia documentos con negros nítidos y colores vibrantes; la velocidad de impresión es de 18 ppm en negro y de 4 ppm en color

La bandeja de entrada cuenta con una capacidad de hasta 150 hojas, la bandeja de salida con una capacidad de hasta 50 hojas y un escáner de superficie plana

Conectividad: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Fast Ethernet, Puerto USB 2.0 de alta velocidad, HP Smart App, Apple AirPrint y Mopria

Con la aplicación HP Smart podrás imprimir, escanear, copiar y compartir en todo momento tus documentos con resultados uniformes cómodamente desde tu móvil

Esta impresora es compatible con los cartuchos de tóner originales HP 117A Negro, HP 117A Amarillo, HP 117A Cian y HP 117A Magenta

HP Color Laser 150a 4ZB94A, Impresora Láser Monofunción, Impresión a Doble Cara Manual, Puerto Hi-Speed USB 2.0, Panel de Control LED, Blanca € 189.90

€ 139.61 in stock 23 new from €196.80

18 used from €139.61

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprime a doble cara manualmente documentos con negros nítidos y colores vibrantes en todas las páginas; la velocidad de impresión es de 18 ppm en negro y de 4 ppm en color

La impresora dispone de una bandeja de entrada con una capacidad de hasta 150 hojas y una bandeja de salida con una capacidad de hasta 50 hojas

Cuenta con una conectividad estándar Puerto Hi-Speed USB 2.0 y con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off que te permite ahorrar energía

Esta impresora es adecuada para pequeñas y medianas empresas, además el ciclo mensual de trabajo recomendado es de hasta 20.000 páginas A4

La impresora HP Color Laser 150a es compatible con los cartuchos de tóner originales HP 117A Negro, HP 117A Amarillo, HP 117A Cian y HP 117A Magenta

HP Color Laser MFP 179fnw 4ZB97A, Impresora Láser Color Multifunción, Imprime, Escanea, Copia y Fax, Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0 alta velocidad, HP Smart App, Panel de Control LCD, Blanca € 289.90

€ 259.00 in stock 17 new from €259.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprime a doble cara de forma manual, copia, escanéa y envía por fax documentos con resultados impecables en todas las páginas; la velocidad de impresión es de 18 ppm en negro y de 4 ppm en color

La bandeja de entrada principal tiene una capacidad de hasta 150 hojas y la bandeja de salida de 50 hojas, además cuenta con un escáner de superficie plana y un AAD de 40 hojas

Conectividad: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Fast Ethernet, Puerto USB 2.0 de alta velocidad, HP Smart App, Apple AirPrint y Mopria

Con la aplicación HP Smart podrás imprimir, escanear, copiar y compartir en todo momento tus documentos con resultados uniformes cómodamente desde tu móvil

Esta impresora es compatible con los cartuchos de tóner originales HP 117A Negro, HP 117A Amarillo, HP 117A Cian y HP 117A Magenta READ Los 30 mejores Monitor Ips 24 de 2021 - Revisión y guía

HP Laser 107w 4ZB78A, Impresora Láser Monofunción Monocromo, Impresión a Doble Cara Manual, Wi-Fi, USB 2.0 de alta velocidad, HP Smart App, Apple AirPrint, Panel de control LED, Blanca € 128.45 in stock 32 new from €126.00

8 used from €115.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprime a doble cara de forma manual y sencilla documentos con resultados impecables en todas las páginas; la velocidad de impresión es de 20 ppm en negro

La impresora tiene una bandeja de entrada con una capacidad de hasta 150 hojas, 10 sobres y una bandeja de salida con una capacidad de hasta 100 hojas

Conectividad: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Puerto USB 2.0 de alta velocidad, HP Smart App, Apple AirPrint y Mopria

Con la aplicación HP Smart podrás imprimir, escanear, copiar y compartir en todo momento tus documentos con resultados uniformes cómodamente desde tu móvil

La impresora HP Laser 107w es compatible con el cartucho de tóner original HP Laser 106A Negro W1106A

Brother HL-L3270CDW - Impresora láser color (Wifi, USB 2.0, 256 MB, 800 MHz, 24 ppm, 430 W) blanco € 285.90 in stock 6 new from €293.18 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Interfaz: USB 2.0 Hi-Speed

Conectividad: Ethernet, Wifi, Wifi Direct, NFC

24 ppm color y monocromo

Impresión N en 1, impresión de póster, impresión segura y modo silencio

Impresión segura, bloqueo seguro de funciones y bloqueo de configuración

Kyocera ECOSYS P5021cdw Impresora Laser Color WiFi (1.200 x 1.200 PPP; 21ppm en Blanco y Negro y a Color; A4 ; 512 MB de RAM; USB 2.0; Dúplex; 410 x 410 x 329 mm) € 292.84 in stock 4 new from €292.84 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta calidad: La impresora láser Ecosys P5021cdw es empleada para impresiones rápidas a blanco y negro y a color gracias a sus 1200 dpi de resolución con la más alta calidad para imprimir

Ecológica: Gracias a la tecnología Ecosys y a sus componentes de larga duración, sólo hay que sustituir el cartucho de tóner. Esto reduce los costes de impresión significativamente

Potente: Esta impresora láser a color con puerto doble y USB 2.0 imprime hasta 21 páginas por minuto logrando una impresión rápida y de alta calidad

Silenciosa: Aparte de ser respetuosa con el medio ambiente y sus bajos costes de impresión, esta impresora garantiza una impresión con bajos niveles de ruido gracias al modo silencio

Práctica: A través de Mobile Print App para iOS y Android, es posible imprimir o escanear fotos y documentos desde el smartphone. AirPrint y Google Cloud Print son compatibles

Brother HL-L3210CW - Impresora láser color (Wifi, USB 2.0, 256 MB, 800 MHz, 18 ppm, 390 W) blanco € 420.69 in stock 2 new from €418.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Interfaz: USB 2.0 Hi-Speed

Conectividad: WiFi, Wi-Fi Direct y conexión móvil

18 ppm color y monocromo

Tipo de impresora: Color

Impresión segura, bloqueo seguro de funciones y bloqueo de configuración

HP Laser MFP 135w 4ZB83A, Impresora Láser Multifunción Monocromo, Imprime, Escanea y Copia, Wi-Fi, USB 2.0 de alta velocidad, HP Smart App, Apple AirPrint, Panel de Control LCD, Blanca € 172.13 in stock 15 new from €170.00

1 used from €167.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprime a doble cara manualmente, escanea y fotocopia de forma sencilla documentos con aspecto profesional; la velocidad de impresión es de 20 ppm en negro

La bandeja de entrada tiene una capacidad de hasta 150 hojas, la bandeja de salida de 100 hojas y el escáner es de superficie plana

Cuenta con una conectividad Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Puerto USB 2.0 de alta velocidad, HP Smart App, Apple AirPrint y Mopria

Con la aplicación HP Smart podrás imprimir, escanear, copiar y compartir en todo momento tus documentos con resultados uniformes cómodamente desde tu móvil

La impresora HP Laser MFP 135w es compatible con el cartucho de tóner original HP Laser 106A Negro W1106A

Brother DCP-L3550CDW - Impresora multifunción (Wifi, USB 2.0, 512 MB, 800 MHz, 18 ppm, 400 W) Blanco € 452.99 in stock 2 new from €452.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Interfaz: USB 2.0 Hi-Speed

Conectividad: Ethernet, Wifi, Wifi Direct

18 ppm color y monocromo

Impresión N en 1, impresión de póster, impresión segura y modo silencio

Impresión segura, bloqueo seguro de funciones y bloqueo de configuración

HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw 7KW75A, Impresora Láser Color Multifunción, Imprime, Escanea, Copia y Fax, Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0 alta velocidad, Host USB, HP Smart App, Pantalla Táctil, Blanca € 419.90

€ 389.00 in stock 3 new from €389.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprime a doble cara de forma automática, copia, escanéa y envía por fax a diario documentos con resultados de gran calidad; la velocidad de impresión es de 21 ppm en negro y en color

La bandeja de entrada principal tiene una capacidad de hasta 250 hojas y la bandeja de salida de 100 hojas, además cuenta con un escáner de superficie plana y un AAD

Dispone de una conectividad fiable gracias a la conexión Wi-Fi de doble banda, Wi-Fi Direct, Fast Ethernet, Puerto USB 2.0 de alta velocidad, USB Host frontal, HP Smart App, Apple AirPrint y Mopria

Con la aplicación HP Smart podrás imprimir, escanear, copiar y compartir en todo momento tus documentos con resultados uniformes cómodamente desde tu móvil

Esta impresora es compatible con los cartuchos de tóner originales HP 207A Negro, HP 207A Amarillo, HP 207A Cian, HP 207A Magenta, HP 207X Negro de alta capacidad y HP 207X Amarillo de alta capacidad

Brother HL-L3230CDW - Impresora láser color (WiFi, LED, USB 2.0, 256 MB, 800 MHz, 18 ppm, 390 W) blanco, A4 € 287.97 in stock 8 new from €287.97 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Interfaz: USB 2.0 Hi-Speed

Conectividad: Ethernet, Wifi, Wifi Direct

18 ppm color y monocromo

Impresión N en 1, impresión de póster, impresión segura y modo silencio

Impresión segura, bloqueo seguro de funciones y bloqueo de configuración

Brother DCP-L2530DW 2400 x 2400DPI Laser A4 30ppm WiFi Multifuncional - Impresora multifunción (Laser, 2400 x 2400 dpi, 250 Hojas, A4, Impresión Directa, Negro) € 169.00 in stock 6 new from €169.00

1 used from €142.46 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Laser Printer

HP LaserJet Pro MFP M428dw W1A28A, Impresora Láser Multifunción, Imprime, Escanea y Copia, Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0, 1 Host USB, 1 Puerto USB, HP Smart App, Mopria, Pantalla Táctil a Color, Blanca € 349.00 in stock 31 new from €349.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprime a doble cara de forma automática, copia, escanéa y envía por correo electrónico documentos empresariales con resultados de gran calidad a una velocidad de hasta 40 ppm en negro

La impresora tiene una bandeja de salida de 150 hojas, un AAD de 50 hojas y dos bandejas de entrada, la primera cuenta con una capacidad de 100 hojas y la segunda de hasta 250 hojas

Dispone de una conectividad fiable gracias a la conexión Wi-Fi de doble banda, Wi-Fi Direct, Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad, 1 Host USB posterior, 1 Puerto USB frontal, HP Smart App y Mopria

Con la aplicación HP Smart podrás imprimir, escanear, copiar y compartir en todo momento tus documentos con resultados uniformes cómodamente desde tu móvil

Esta impresora es compatible con los cartuchos de tóner originales HP 59A Negro CF259A y HP 59X Negro de alta capacidad CF259X

Epson Workforce WF-2850 - Impresora Multifunción Color € 129.99

€ 98.54 in stock 34 new from €98.54

1 used from €83.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Wi-Fi 4 en 1 | Impresión, escaneado, copia y función de fax

Características para empresas | ADF, documentos de calidad empresarial e impresión a doble cara en A4

Impresión y escaneado móvil de forma sencilla | Imprime fácilmente desde tu smartphone o tablet y usa el escaneado a la nube

Tintas independientes | Cambia solo los colores usados y ahorra dinero

Pantalla LCD de 6,1 cm | Explora fácilmente las funciones de la impresora

Impresora Multifunción HP Envy 6020e - 6 meses de impresión Instant Ink con HP+ € 89.90

€ 83.67 in stock 43 new from €83.67

1 used from €73.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LA MEJOR IMPRESORA FAMILIAR; Imprime, escanea y copia en blanco & negro y en color; la velocidad de impresión es de 10 ppm en negro y 7 ppm en color

Impresión a doble cara de forma automática, Wi-Fi de doble banda con restablecimiento automático, Wi-Fi Direct, HP Smart App, USB 2.0 de alta velocidad y Apple AirPrint

DESCUBRE HP+, la solución de impresión más inteligente; CÓMODA: la impresora solicita tinta automáticamente antes de que se agote; SENCILLA: permite imprimir, escanear y gestionar todo fácilmente, incluso desde el móvil, gracias a la app HP Smart; SOSTENIBLE: utiliza cartuchos ecodiseñados, +80 % de los cartuchos de Tinta Original HP contienen plástico reciclado

ELIGE HP+ en la configuración y OBTÉN 1 AÑO ADICIONAL DE GARANTÍA y 6 MESES DE INSTANT INK INCLUIDOS, si te registras a Instant Ink en los 7 días posteriores a la configuración de la impresora; Instant Ink es un servicio de impresión con el que recibes los cartuchos en casa, antes de quedarte sin tinta, con reciclaje incluido y sin preocuparte de nada; Incluye la tinta, el envío y el reciclaje desde solo 0,99 €/mes

ELIGE HP+ en la configuración para activar los beneficios; HP+ requiere una cuenta de HP, una conexión permanente a Internet y el uso exclusivo de Tinta Original HP durante toda la vida útil de la impresora; Más información legal en la página de HP en la sección de HP+ READ Los 30 mejores Wd My Passport 2Tb de 2021 - Revisión y guía

Brother DCPL2530DW - Impresora multifunción láser monocromo Wifi con impresión dúplex, 30 ppm, USB 2.0, Wifi Direct, procesador de 600 MHz, memoria de 64 MB, gris, 39.8 x 27.2 x 41 cm € 174.12 in stock 13 new from €169.81 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Productividad con una velocidad de impresión de 30 ppm

WiFi, Wifi Direct y conexión con dispositivos móviles

Bandeja de entrada 250 hojas y ranura manual

Conectividad móvil: compatible con AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Mopria y Borhter Print Service Plugin para Android

Sistemas operativos y software compatibles: Windows 10 (32 & 64 bit), Windows 8.1 (32 & 64 bit), Windows 8 (32 & 64 bit), Windows 7(32 & 64 bit), Windows Server 2016, 2012, 2012R2, 2008 & 2008R2

HP DeskJet 3760 T8X19B, Impresora Multifunción A4, Imprime, Escanea y Copia, Wi-Fi, USB 2.0, HP Smart App, Incluye 4 Meses del Servicio Instant Ink, Azul € 69.90

€ 64.90 in stock 71 new from €62.00

10 used from €55.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprime a doble cara manualmente, escanea y fotocopia de forma rápida y eficiente documentos y fotografías; la velocidad de impresión es de 8 ppm en negro y de 5,5 ppm en color

La impresora cuenta con una bandeja de entrada con capacidad de hasta 60 hojas de papel común, 20 hojas de papel fotográfico y con una bandeja de salida de 25 hojas

Conectividad: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, puerto Hi-Speed USB 2.0, HP Smart App, tecnología HP Scroll Scan, HP ePrint App, Apple AirPrint y Mopria

Con la aplicación HP Smart podrás imprimir, escanear, copiar y compartir en todo momento tus documentos con resultados de gran calidad cómodamente desde tu móvil

Esta impresora es compatible con los cartuchos de inyección de tinta originales HP 304 Negro, HP 304 Tricolor y viene con 4 meses incluidos del servicio automático de tinta HP Instant Ink

HP Color LaserJet Pro M454dw W1Y45A, Impresora Láser Color Monofunción, Impresión a Doble Cara Automática, Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0, 1 Host USB, HP Smart App, Pantalla Táctil en Color, Blanca € 429.34 in stock 15 new from €429.34

1 used from €499.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprime a doble cara de forma automática a diario en la oficina documentos con resultados uniformes; la velocidad de impresión es de 27 ppm en negro y en color

La impresora tiene una bandeja de salida de hasta 150 hojas y dos bandejas de entrada, la bandeja multiuso cuenta con una capacidad de hasta 50 hojas y la segunda de hasta 250 hojas

Dispone de una conectividad fiable gracias a la conexión Wi-Fi de doble banda, Wi-Fi Direct, Gigabit Ethernet, 1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 Host USB, HP Smart App, Apple AirPrint y Mopria

Con la aplicación HP Smart podrás imprimir, escanear, copiar y compartir en todo momento tus documentos con resultados uniformes cómodamente desde tu móvil

Esta impresora es compatible con los cartuchos de tóner originales HP 415A Negro, HP 415A Amarillo, HP 415A Cian, HP 415A Magenta, HP 415X Negro de alta capacidad y HP 415X Amarillo de alta capacidad

Xerox B215V_DNI S/W- láser Scanner copiadora Fax LAN WiFi, Gris, 36.2 x 40.1 x 36.5 cm € 210.63 in stock 26 new from €189.00

4 used from €95.26 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resolución: 600 x 600 ppp

Conexión: 1 us2.0, 1 rj-45

Tipo de dispositivo: impresora láser

Velocidad de impresión (monocromo): a4: 30 s/min

Impresión a doble cara: sí

KYOCERA Ecosys P2135DN - Impresora multifunción láser (b/n 35 PPM, 1200 x 1200 dpi) € 329.95

€ 172.34 in stock 9 new from €172.34

6 used from €79.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tres en uno: La Ecosys M2135dn ofrece funciones avanzadas de impresión, copia y escaneado. Las impresiones y fotocopias son de alta calidad gracias a su resolución de 1200 dpi

Respetuoso con el medio ambiente: Su tecnología Ecosys hace que el tóner sea la única pieza ha sustituir. reduciendo así en desperdicios y costos de impresión significativamente

Potente: Esta impresora láser monocolor ayuda a ahorrar tiempo en la oficina gracias a su sistema dúplex (doble cara). La velocidad de impresión es de hasta 35 páginas por minuto

Silenciosa: Además de ser medioambiental y económica, esta impresora multifunción compacta con WiFi garantiza una impresión con bajo nivel de ruido lo que es ideal para la oficina

Práctica: A través de Mobile Print App para iOS y Android, es posible imprimir o escanear fotos y documentos desde el smartphone. AirPrint y Google Cloud Print son compatibles

HP Color LaserJet Pro MFP M183fw 7KW56A, Impresora Láser Color Multifunción, Imprime, Escanea, Copia y Fax, Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad, HP Smart App, Panel de control LCD, Blanca € 395.29 in stock 2 new from €395.29

1 used from €303.82

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprime a doble cara de forma manual, copia, escanéa y envía por fax de forma sencilla documentos con colores excepcionales; la velocidad de impresión es de 16 ppm en negro y en color

La impresora dispone de una bandeja de entrada de hasta 150 hojas, una bandeja de salida de 100 hojas y un escáner de superficie plana

Cuenta con una conectividad fiable gracias a la conexión Wi-Fi de doble banda, Wi-Fi Direct, Fast Ethernet, Puerto USB 2.0 de alta velocidad, HP Smart App, Apple AirPrint y Mopria

Con la aplicación HP Smart podrás imprimir, escanear, copiar y compartir en todo momento tus documentos con resultados uniformes cómodamente desde tu móvil

Esta impresora es compatible con los cartuchos de tóner JetIntelligence originales HP 216A Negro, HP 216A Amarillo, HP 216A Cian y HP 216A Magenta

HP LaserJet Pro MFP M227fdn G3Q79A, Impresora Láser Multifunción, Imprime, Escanea, Copia y Fax, Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad, HP Smart App, Apple AirPrint, Panel de Control LCD, Blanca € 279.90

€ 272.60 in stock 4 new from €272.60

1 used from €382.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprime a doble cara de forma automática, copia, escanéa y envía por fax documentos empresariales con resultados homogéneos; la velocidad de impresión es de 28 ppm en negro

La bandeja de salida tiene una capacidad de hasta 150 hojas, la bandeja de entrada una capacidad de hasta 250 hojas, la bandeja prioritaria una capacidad de 10 hojas y el AAD una capacidad de 35 hojas

Cuenta con una conectividad Gigabit Ethernet, 1 USB 2.0 de alta velocidad, HP Smart App, HP ePrint App y Apple AirPrint

Con la aplicación HP Smart podrás imprimir, escanear, copiar y compartir en todo momento tus documentos con resultados uniformes cómodamente desde tu móvil

Esta impresora es compatible con los cartuchos de tóner JetIntelligence originales HP 30A Negro CF230A y HP 30X Negro de alta capacidad CF230X

HP Neverstop Laser 1202nw 5HG93A, Impresora A4 Multifunción Monocromo Con Depósito de Tóner, Imprime, Escanea y Copia, Wi-Fi, Fast Ethernet, Puerto USB 2.0, HP Smart App, Panel de Control LED, Blanca € 309.90

€ 189.00 in stock 59 new from €189.00

5 used from €137.01

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprime desde el primer momento a doble cara manualmente hasta 5000 páginas gracias el tóner incluido, escanea y fotocopia documentos con resultados con resultados de óptima calidad

La bandeja de entrada tiene una capacidad de hasta 150 hojas, la bandeja de salida de hasta 100 hojas y el escáner es de superficie plana

Conectividad: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Fast Ethernet, Puerto USB 2.0 de alta velocidad, HP Smart App, Apple AirPrint y Mopria

Con la aplicación HP Smart podrás imprimir, escanear, copiar y compartir en todo momento tus documentos con resultados uniformes cómodamente desde tu móvil

Recarga el tóner en tan solo 15 segundos de forma sencilla gracias a los kits de recarga de tóner Originales HP Neverstop 143A Negro y el Pack de 2 HP Neverstop 143AD Negro

HP Color LaserJet Pro MFP M283fdn 7KW74A, Impresora Láser Color Multifunción, Imprime, Escanea, Copia y Fax, Ethernet, USB 2.0 alta velocidad, USB Host, HP Smart App, Pantalla Táctil en Color, Blanca € 948.60 in stock 1 new from €948.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprime a doble cara de forma automática, copia, escanéa y envía por fax en la oficina documentos con colores bien definidos; la velocidad de impresión es de 21 ppm en negro y en color

La bandeja de entrada principal tiene una capacidad de hasta 250 hojas y la bandeja de salida de 100 hojas, además cuenta con un escáner de superficie plana y un AAD

Conectividad: Puerto de Red Fast Ethernet, puerto USB 2.0 alta velocidad, USB Host frontal, HP Smart App, HP ePrint App, Apple AirPrint y Mopria

Con la aplicación HP Smart podrás imprimir, escanear, copiar y compartir en todo momento tus documentos con resultados uniformes cómodamente desde tu móvil

Esta impresora es compatible con los cartuchos de tóner originales HP 207A Negro, HP 207A Amarillo, HP 207A Cian, HP 207A Magenta, HP 207X Negro de alta capacidad y HP 207X Amarillo de alta capacidad

Impresora Multifunción HP DeskJet 4120e - 6 meses de impresión Instant Ink con HP+ € 74.90

€ 68.56 in stock 55 new from €68.56

2 used from €62.61

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprime, escanea, copia y envía por fax móvil en blanco & negro y en color; la velocidad de impresión es de 8,5 ppm en negro y de 5,5 ppm en color

Alimentador automático de documentos de 35 hojas, Impresión a doble cara manualmente, Wi-Fi de doble banda con restablecimiento automático, Wi-Fi Direct, HP Smart App, USB 2.0 de alta velocidad y Apple AirPrint

DESCUBRE HP+, la solución de impresión más inteligente; CÓMODA: la impresora solicita tinta automáticamente antes de que se agote; SENCILLA: permite imprimir, escanear y gestionar todo fácilmente, incluso desde el móvil, gracias a la app HP Smart; SOSTENIBLE: utiliza cartuchos ecodiseñados, +80 % de los cartuchos de Tinta Original HP contienen plástico reciclado

ELIGE HP+ en la configuración y OBTÉN 1 AÑO ADICIONAL DE GARANTÍA y 6 MESES DE INSTANT INK INCLUIDOS, si te registras a Instant Ink en los 7 días posteriores a la configuración de la impresora; Instant Ink es un servicio de impresión con el que recibes los cartuchos en casa, antes de quedarte sin tinta, con reciclaje incluido y sin preocuparte de nada; Incluye la tinta, el envío y el reciclaje desde solo 0,99 €/mes

ELIGE HP+ en la configuración para activar los beneficios; HP+ requiere una cuenta de HP, una conexión permanente a Internet y el uso exclusivo de Tinta Original HP durante toda la vida útil de la impresora; Más información legal en la página de HP en la sección de HP+ READ Los 30 mejores Cable Carga Rapida Micro Usb de 2021 - Revisión y guía

HP LaserJet MFP M234sdw 6GX01F, Impresora Láser Multifunción, Imprime, Escanea, Copia, Wi-Fi, Fast Ethernet, USB 2.0, HP Smart App, Panel de control con botones LED, Blanca y Gris € 329.90

€ 319.88 in stock 19 new from €319.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprime a doble cara de forma automática, escanea y fotocopia documentos profesionales con resultados de gran calidad con una velocidad de hasta 29 ppm en negro

La impresora tiene una bandeja de entrada con una capacidad de hasta 150 hojas, una bandeja de salida con una capacidad de hasta 100 hojas y un AAD de 40 hojas

Cuenta con una conectividad fiable gracias a la conexión Wi-Fi de doble banda con restablecimiento automático, Wi-Fi Direct, Fast Ethernet, USB 2.0, HP Smart App, Apple AirPrint y Mopria

Con la aplicación HP Smart podrás imprimir, escanear, copiar y compartir en todo momento tus documentos con resultados uniformes cómodamente desde tu móvil

Esta impresora es compatible con los cartuchos de tóner originales HP 135A Negro W1350A y HP 135X Negro de alta capacidad W1350X

Impresora Multifunción HP DeskJet 2720e - 6 meses de impresión Instant Ink con HP+ € 59.52 in stock 42 new from €59.52

2 used from €59.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprime, escanea y copia en blanco & negro y en color; la velocidad de impresión es de 7,5 ppm en negro y 5,5 ppm en color

Impresión a doble cara manualmente, Wi-Fi de doble banda con restablecimiento automático, Wi-Fi Direct, HP Smart App, USB 2.0 de alta velocidad y Apple AirPrint

DESCUBRE HP+, la solución de impresión más inteligente; CÓMODA: la impresora solicita tinta automáticamente antes de que se agote; SENCILLA: permite imprimir, escanear y gestionar todo fácilmente, incluso desde el móvil, gracias a la app HP Smart; SOSTENIBLE: utiliza cartuchos ecodiseñados, +80 % de los cartuchos de Tinta Original HP contienen plástico reciclado

ELIGE HP+ en la configuración y OBTÉN 1 AÑO ADICIONAL DE GARANTÍA y 6 MESES DE INSTANT INK INCLUIDOS, si te registras a Instant Ink en los 7 días posteriores a la configuración de la impresora; Instant Ink es un servicio de impresión con el que recibes los cartuchos en casa, antes de quedarte sin tinta, con reciclaje incluido y sin preocuparte de nada; Incluye la tinta, el envío y el reciclaje desde solo 0,99 €/mes

ELIGE HP+ en la configuración para activar los beneficios; HP+ requiere una cuenta de HP, una conexión permanente a Internet y el uso exclusivo de Tinta Original HP durante toda la vida útil de la impresora; Más información legal en la página de HP en la sección de HP+

HP Envy Photo 6230 K7G25B, Impresora Multifunción Tinta A4, Color, Imprime, Escanea y Copia, Wi-Fi, USB 2.0, HP Smart App, Incluye 4 Meses del Servicio Instant Ink, Negra € 109.90

€ 99.99 in stock 55 new from €99.99

50 used from €55.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprime a doble cara de forma automática, escanea y fotocopia en casa fotografías y documentos con colores vivaces y uniformes; la velocidad de impresión es de 12 ppm en negro y de 8 ppm en color

La impresora tiene una bandeja de entrada principal con una capacidad de hasta 125 hojas, una bandeja de fotografías de 15 hojas y una bandeja de salida de hasta 25 hojas

Cuenta con una conectividad fiable gracias a la conexión Wi-Fi de doble banda con restablecimiento automático, Wi-Fi Direct, USB 2.0 de alta velocidad, HP Smart App, Apple AirPrint y Mopria

Con la aplicación HP Smart podrás imprimir, escanear, copiar y compartir en todo momento tus documentos y fotografías con resultados de gran calidad cómodamente desde tu móvil

Esta impresora es compatible con los cartuchos de inyección de tinta originales HP 303 Negro, HP 303 Tricolor y viene con 4 meses incluidos del servicio automático de tinta HP Instant Ink

Xerox B205NI S/W-Multifunktionsimpresora láser Scanner copiadora LAN WiFi € 150.99 in stock 10 new from €150.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features B205 A4 30PPM WIFI COPY/PRINT MFP

HP Officejet Pro 7740 - Impresora multifunción tinta, color, Wi-Fi, Ethernet (G5J38A) € 269.90

€ 239.99 in stock 9 new from €239.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprime, copia, escanéa y envía fax; con velocidades de impresión de 22/18 ppm (negro/color)

Bandeja de entrada principal de 500 hojas, bandeja de salida de hasta 75 hojas. Escáner de superficie plana y ADF automático. Fax a color

Conectividad fiable gracias a la conexión Wi-Fi de doble banda con restablecimiento automático y Ethernet

Ponte en marcha rápidamente con una configuración sencilla que te guía paso a paso desde la aplicación HP Smart, además, gestiona tareas fácilmente, comparte tus documentos y realiza copias con facilidad: todo desde tu teléfono móvil

Esta impresora es compatible con los cartuchos de tinta originales HP 953

Mira el presupuesto

Lo primero que la mayoría estamos contentos y lo que tienen que ser es nuestro presupuesto. Quedarse sin presupuesto en cualquier momento puede arruinar la experiencia del usuario. Por lo tanto, es muy importante que una persona conozca sus limitaciones y luego piense en comprar ese producto en particular.

A medida que el nivel de competencia en el mercado ha aumentado en mayor medida, una variedad de marcas han ofrecido una amplia gama de opciones. No es tan difícil conseguir un Precio según su presupuesto. En resumen, ahora depende de usted si está listo para gastar menos o más en su propiedad preferida.

Todo lo que tiene que hacer es hacer una investigación exhaustiva del mercado y luego realizar la compra final en consecuencia. Si el presupuesto no es su problema, siempre preferimos que tenga Impresora Láser Color solo como el producto más reciente y actualizado del mercado.

Haga una lista de sus preferencias

Es una buena idea hacer una lista de sus preferencias generales de Impresora Láser Color antes de comprar cualquier producto en el mercado. No sólo le ayudará a encontrar el mejor producto para usted, sino que también le ahorrará mucho tiempo. Saque el mejor cuatro o cinco Impresora Láser Color del mercado y luego decida cuál es la mejor opción para usted. Los beneficios adicionales al mismo precio son una ventaja para usted.

Prefiera la garantía de marca confiable

El nombre de la marca es a menudo uno para servicios de alta calidad a los precios más bajos posibles. El mercado está lleno de una amplia variedad de marcas. Sin embargo, cuando esté listo para tener una idea de lo que está haciendo, es una buena idea elegir la opción de marca más confiable. Las marcas de renombre suelen ofrecer a sus consumidores productos de mayor calidad y una mejor atención al cliente las 24 horas del día. La elección de una marca conocida también ofrece un excelente servicio al cliente en el futuro.

No sé temporada de ofertas.

pierde especiales Impresora Láser Color Navidad Le recomendamos que lleve lo mejor. Lo mejor de la temporada navideña es que% KEYWORD% están disponibles aquí a precios mínimos. La mayoría de los vendedores en línea y fuera de línea revisan una temporada alta cuando las ofertas son extremas y los precios son los más bajos. Si desea comprar en línea, manténgase actualizado con los sitios de comercio electrónico como Amazon Francia y disfrute de la libertad de comprar durante la temporada de ofertas especiales.

Verifique las opciones de garantía

Todos los productos del mercado actual tienen una opción de garantía. Pero, ¿todas las marcas cumplen con este nivel de seguridad para los clientes?

La elección de una marca conocida le aporta mucha confianza. Lo mejor de las marcas conocidas es que, por lo general, no se dañan fácilmente. Sin embargo, cuando lo hace, esta marca a menudo ofrece una opción de garantía activa. En resumen, esta opción le ahorra gastar el dinero que tanto le costó ganar en muchas reparaciones y mantenimiento.

No se pierda las reseñas Las

reseñas son la experiencia del mundo real de la mayoría de los clientes del mundo. Si se adhiere a estos, los clientes potenciales pueden saber mejor exactamente cómo funcionan exactamente estos productos y qué calidad, vida útil y ventajas y desventajas tienen. Dado que el mercado de las tiendas de comercio electrónico ha crecido rápidamente en estos días, se ha vuelto más fácil para las personas leer las reseñas de personas de todo el mundo en línea.

¿Es confiable el vendedor?

Bueno, este factor no funciona la mayor parte del tiempo, pero a menudo hemos visto muchos incidentes en el mercado en los que las personas han pasado por estafas o estafas; la diferencia entre el Impresora Láser Color original Es bastante difícil encontrar las primeras copias y eso es en lo que trabajan la mayoría de los estafadores.

Para protegerse de tales incidentes en el futuro, por lo tanto, solo nos gustaría contratarlo con un vendedor confiable en el mercado.

Conclusión

Así que chicos! Si tiene grandes problemas para el mejor encontrar Impresora Láser Color, simplemente una guía perfecta para usted para preparamos Impresora Láser Color.Hemos trabajado e investigado cuidadosamente los diversos factores para tener una idea exacta de las distintas cosas.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.