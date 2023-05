Inicio » Salud y Belleza Los 30 mejores Impact Whey Isolate de 2023 – Revisión y guía Salud y Belleza Los 30 mejores Impact Whey Isolate de 2023 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

PBN Premium Body Nutrition - Proteína de suero de leche en polvo, 2.27 kg (Paquete de 1), sabor Chocolate, sabor optimizado out of stock Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuevo sabor mejorado

PBN - Bote de proteína de suero de leche en polvo, 2,27 kg (sabor chocolate)

Cada ración contiene 23.0 g de proteína

Ingredientes de excelente calidad

Apto para vegetarianos

Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey, Proteína en Polvo para Recuperacíon y Desarrollo Muscular con Glutamina Natural y Aminoácidos BCAA, Sabor Double Rich Chocolate, 29 Dosis, 899 g € 39.99

€ 36.98 in stock 9 new from €36.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gold Standard 100% WHEY de Optimum Nutrition es la proteína en polvo más vendida del mundo* diseñada para respaldar tu proceso de transformación física desde el día uno

Proteína whey de RÁPIDA ABSORCIÓN con aislado de proteína de suero como ingrediente principal que ayuda a ganar músculo y favorece la recuperación* después de cada sesión de entrenamiento

La fórmula de proteína whey ON está certificada por Informed Choice, contiene BCAA y GLUTAMINA naturales y es BAJA EN AZÚCAR y grasa

Disponible en una VARIEDAD DE TAMAÑOS y SABORES: double rich chocolate, crema de banana, helado de vainilla, proteína en polvo sin sabor y más

FÁCIL Y CONVENIENTE: mezcla una cucharada de cazo en 180-240 ml de agua fría; tómala por la mañana y/o durante los 30 minutos previos del entrenamiento o justo después de finalizarlo

BioTechUSA 100% Pure Whey, Complejo de suero de leche con bromelina, aminoácidos, sin azúcar añadido, sin aceite de palma, 1 kg, Cookies & Cream € 30.90 in stock 3 new from €30.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% Pure Whey de BioTechUSA es una cremosa bebida en polvo de suero de leche, con bromelina, sin azúcar añadido (excepto sabor a black biscuit), con edulcorante.

1 ración (28 gr) contiene: 21 gr de proteín

Más de 4,3 gr de BCAA por ración

No contiene azúcar añadido*, sin gluten**, sin aceite de palma, sin conservantes (*El producto contiene azúcares naturalmente presentes. La afirmación no se aplica al sabor de black biscuit. **Sin gluten, en conformidad con la normativa de la Unión Europea.)

Amplia gama de sabores

Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey, Proteína en Polvo para Recuperacíon y Desarrollo Muscular con Glutamina Natural y Aminoácidos BCAA, Sin Sabor, 75 Dosis, 2.25 kg, El Embalaje Puede Variar € 78.54 in stock 5 new from €78.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gold Standard 100% WHEY de Optimum Nutrition es la proteína en polvo más vendida del mundo* diseñada para respaldar tu proceso de transformación física desde el día uno

Proteína whey de RÁPIDA ABSORCIÓN con aislado de proteína de suero como ingrediente principal que ayuda a ganar músculo y favorece la recuperación* después de cada sesión de entrenamiento

La fórmula de proteína whey ON está certificada por Informed Choice, contiene BCAA y GLUTAMINA naturales y es BAJA EN AZÚCAR y grasa

Disponible en una VARIEDAD DE TAMAÑOS y SABORES: double rich chocolate, crema de banana, helado de vainilla, proteína en polvo sin sabor y más

FÁCIL Y CONVENIENTE: mezcla una cucharada de cazo en 180-240 ml de agua fría; tómala por la mañana y/o durante los 30 minutos previos del entrenamiento o justo después de finalizarlo

Aislado de Proteína de Suero de HSN Evolate 2.0 | Sabor Vainilla 500 g = 16 Tomas por Envase | Whey Protein Isolate CFM + Enzimas Digestivas | No-GMO, Vegetariano, Sin Gluten ni Soja € 29.90 in stock 3 new from €29.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ PROTEÍNA ISOLATE ] Preparado alimenticio en polvo con sabor a base de Aislado de Proteína de Suero de leche procedente de vacas alimentadas con pasto, con edulcorante (sucralosa) → Por servicio hasta 27 gramos de Proteína con 7g aminoácidos ramificados BCAAs + 5g L-Glutamina.

[ MATERIA PRIMA ] La materia prima empleada en el desarrollo de nuestra Evolate 2.0 procede exclusivamente de la leche de vacas alimentadas con pasto (grass-fed) → Sin el alérgeno Soja.

[ 100% ISOLATE ] Para la obtención de la proteína, el suero de la leche se ha sometido a un proceso cruzado de microfiltración (CFM) y ultrafiltración mecánica a temperaturas controladas → Textura inigualable, una baja densidad aparente, con una solubilidad excelente y un sabor con bajo grado de acidez.

⭐ [ ENZIMAS DIGESTIVAS ] Evolate 2.0 (Whey Isolate CFM) contiene DigeZyme, un complejo enzimático elaborado con una mezcla de lipasa, celulasa, lactasa, proteasa y amilasa → no alteran el sabor propio de la proteína y sus componentes.

☀️ [ FABRICACIÓN EN ESPAÑA ] Fabricado en laboratorio certificado con IFS. Sin OGM (Organismos Modificados Genéticamente). Buenas prácticas de fabricación (GMP). NO Contiene → Gluten, Soja, Pescado, Frutos Secos, Huevo. READ Los 30 mejores Bleu De Chanel de 2023 - Revisión y guía

Concentrado de Proteína de Suero de HSN | Sin Sabor 2 Kg = 67 Tomas por Envase Whey Protein Concentrate 2.0 | Batido de Proteínas en Polvo | No-GMO, Vegetariano, Sin Gluten ni Soja € 63.90

€ 58.90 in stock 2 new from €58.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ PROTEINA WHEY ] Preparado alimenticio, a base de proteína de Suero de Leche Concentrado (Whey Protein Concentrate), procedente de vacas alimentadas con pasto → Es una proteína que se desarrolla por medio del empleo de técnicas de ultrafiltración y secado por atomización.

[ PROTEÍNA SIN SABOR ] Ideal para → Mezclar con bebidas como café o té y darles un toque lácteo; Elaborar milkshakes o batidos de sus frutas favoritas; Utilizar con agua, simplemente percibirás un agradable y ligero sabor lácteo, ligeramente dulce.

⭐ [ SIN AÑADIDOS] Preparado para mezclar con agua o la bebida favorita → La lecitina empleada para la elaboración de nuestro WPC 80% 2.0 procede del girasol, una novedad en la formulación del producto que elimina el alérgeno de soja común a casi todas las proteínas de suero de leche.

[ ALTO EN PROTEÍNAS ] ¿Qué te aporta cada toma de Whey Protein Concentrate 2.0 cada servicio? → 84% de pura proteína + 5,9g de BCAAs + 4,1g de Glutamina.

☀️ [ FABRICACIÓN EN ESPAÑA ] Fabricado en laboratorio certificado con IFS. Sin OGM (Organismos Modificados Genéticamente). Buenas prácticas de fabricación (GMP). NO Contiene → Gluten, Soja, Pescado, Frutos Secos, Huevo. CONFORME A NUESTRA POLÍTICA DE COMPROMISO RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE NO SE INCLUYE CACITO DOSIFICADOR.

Optimum Nutrition ON Gold Standard 100% Isolate, Proteína Whey Pura, BCAA y Glutamina Naturales, Ganador de Masa para Pre y Post Entrenamiento y Recuperador Muscular, Sabor Vainilla, 31 Dosis, 930 g € 49.99

€ 44.80 in stock 10 new from €44.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La proteína en polvo Whey de Gold Standard contiene 25 g por dosis (83 %) de una mezcla de proteína de aislado de suero 100 % pura y de alta calidad para apoyar y mejorar la ganancia de masa muscular magra*

El aislado de proteína de suero está ultrafiltrado para una pureza excepcional; mejora el crecimiento y el mantenimiento de la masa muscular y el mantenimiento de los huesos*

La proteína en polvo Whey de ON está certificada por Informed Choice y contiene un bajo contenido de azúcar (0,3 g), un bajo contenido de grasa (0,4 g) y 5,5 g de aminoácidos esenciales naturales BCAA por dosis

Esta proteína en polvo es perfecta para hacer batidos de proteínas, antes y después del entrenamiento, tanto para hombres como para mujeres; disponible en 3 sabores de vainilla, chocolate y fresa

Para crear geniales bebidas proteicas agrega 30 g (1 cucharada colmada) a 200 ml de agua fría y mezcla bien

Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey, Proteína en Polvo para Recuperacíon y Desarrollo Muscular con Glutamina Natural y Aminoácidos BCAA, Sabor Chocolate Avellana, 71 Dosis, 2.27 kg € 78.58 in stock 8 new from €74.78

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gold Standard 100% WHEY de Optimum Nutrition es la proteína en polvo más vendida del mundo* diseñada para respaldar tu proceso de transformación física desde el día uno

Proteína whey de RÁPIDA ABSORCIÓN con aislado de proteína de suero como ingrediente principal que ayuda a ganar músculo y favorece la recuperación* después de cada sesión de entrenamiento

La fórmula de proteína whey ON está certificada por Informed Choice, contiene BCAA y GLUTAMINA naturales y es BAJA EN AZÚCAR y grasa

Disponible en una VARIEDAD DE TAMAÑOS y SABORES: double rich chocolate, crema de banana, helado de vainilla, proteína en polvo sin sabor y más

FÁCIL Y CONVENIENTE: mezcla una cucharada de cazo en 180-240 ml de agua fría; tómala por la mañana y/o durante los 30 minutos previos del entrenamiento o justo después de finalizarlo

AMIX- Proteína Isolada, Isoprime CFM, Aislado de Proteína de Suero, Sabor Chocolate, Ayuda a la Recuperación Muscular, Proteína de Suero de Alta Pureza, 2 Kg € 88.80

€ 85.20 in stock 21 new from €85.20 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROTEÍNAS ISOLATE: la proteína isolada de Amix tiene una gran cantidad de aminoácidos con bajo contenido en grasa y lactosa; además, esta proteína en polvo está edulcorada con Splenda, un endulzante natural sin calorías que sustituye al azúcar

INGREDIENTES Y ALÉRGENOS: Las proteínas isoladas contienen un aislado de proteína de suero CFM; contiene un 90% de proteínas; alérgenos: Contiene leche y soja; puede contener trazas de huevo, gluten, marisco, crustáceos, cacahuetes y frutos secos

MODO DE EMPLEO: Debe mezclarse 1 cacito (1 cacito colmado = 35 g) de Amix IsoPrime CFM con 200-300 ml de agua fría o leche baja en grasa; después, batir durante 30 segundos con una batidora eléctrica o manual

RESULTADOS VISIBLES: el objetivo de este producto es contribuir al aumento de tu masa muscular, y además contiene enzimas digestivas DigeZyme para mantener tu correcta salud intestinal y facilitar la absorción de las proteínas

TIENDA DE NUTRICIÓN DEPORTIVA: nuestra marca Amix ha sido creada con el objetivo de ofrecer la mejor suplementación deportiva con más de 200 productos de calidad para todo tipo de personas que busquen mejorar su rendimiento y el cuidado de su salud

Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey, Proteína en Polvo para Recuperacíon y Desarrollo Muscular con Glutamina Natural y Aminoácidos BCAA, Sabor Frambuesa y Chocolate Blanco, 76 Dosis, 2.28 kg € 79.99 in stock 4 new from €79.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gold Standard 100% WHEY de Optimum Nutrition es la proteína en polvo más vendida del mundo* diseñada para respaldar tu proceso de transformación física desde el día uno

Proteína whey de RÁPIDA ABSORCIÓN con aislado de proteína de suero como ingrediente principal que ayuda a ganar músculo y favorece la recuperación* después de cada sesión de entrenamiento

La fórmula de proteína whey ON está certificada por Informed Choice, contiene BCAA y GLUTAMINA naturales y es BAJA EN AZÚCAR y grasa

Disponible en una VARIEDAD DE TAMAÑOS y SABORES: double rich chocolate, crema de banana, helado de vainilla, proteína en polvo sin sabor y más

FÁCIL Y CONVENIENTE: mezcla una cucharada de cazo en 180-240 ml de agua fría; tómala por la mañana y/o durante los 30 minutos previos del entrenamiento o justo después de finalizarlo

ISOHD Zero Protein - 100% whey protein isolate, proteinas whey para el desarrollo muscular - Proteinas para masa muscular con aminoácidos - proteinas whey isolate - 2,27 kg (Fresa con nata) € 83.90 in stock 1 new from €83.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ PERFECTA PARA TUS MÚSCULOS: 100% aislado de proteína (whey protein isolate) de alta calidad: estas proteinas whey son el combustible que tus músculos necesitan.

✅ ALTA CANTIDAD DE PROTEÍNA: Hasta 86 g de proteína whey por cada 100 g.

✅ 0 GRASAS SATURADAS: Como lo oyes, esta proteína no tiene absolutamente nada de grasas saturadas.

✅ SIN GRUMOS: Esta proteina de suero de leche está super filtrada, y formulada de tal manera que se disuelve instantaneamente en tu shaker.

✅ CRECIMIENTO MUSCULAR: Las proteínas contribuyen al crecimiento de la masa muscular, por lo que nuestros batidos son ideales para tus entrenamientos con pesas. Esta proteina en polvo es perfecta para tus entrenamientos deportivos.

MM SUPPLEMENTS - Whey Protein80-2 Kg - Fresa y Plátano - Suplemento Deportivo Puro de Calidad - Proteína Whey - Con Lacprodan de Arla y Suero de Leche - Ayuda a Aumentar la Masa Muscular € 46.99 in stock 1 new from €46.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PENSADO PARA DEPORTISTAS: Nuestro Whey Protein80 está pensada para aquellos deportistas y atletas que quieren aumentar la energía y mejorar en sus entrenamientos. Su concentrado de suero de leche facilitará una óptima recuperación muscular y un incremento de la resistencia.

DESARROLLA TUS MÚSCULOS: Este suplemento está elaborado a partir de suero de proteína - el nutriente ideal para aquellas personas que buscan incrementar su musculatura y su potencia. Además - al tener un bajo contenido en azúcares y carbohidratos - te ayudará a tener un mayor control sobre tu peso.

MODO DE EMPLEO: Recomendamos la ingesta diaria de 30 g mezclados en 300 ml de agua o leche desnatada - preferiblemente después de entrenar. Es aconsejable no superar la dosis diaria recomendada y mantener el producto fuera del alcance de los niños. Una vez abierto - se debe conservar en un lugar fresco y seco.

INGREDIENTES NATURALES: Elaborado a base de la proteína Lactomin - este complemento alimenticio está creado con las mejores materias primas. Al estar enriquecida con suero de leche - se ha conseguido que las cualidades de la proteína permanezcan intactas. Además - contiene DigeZyme - un complejo enzimático que favorecerá la asimilación total de sus nutrientes.

SOBRE NOSOTROS: MM Supplements es una marca de MasMusculo - sinónimo de rendimiento - trabajo y superación. Somos referentes en la elaboración y distribución de suplementos nutricionales y deportivos que te aportarán un valor extra para cumplir tus objetivos en el gimnasio y en tu día a día.

WFN Approved Whey - Neutro - 1 kg - Proteína en polvo con lactasa - Proteína de suero muy soluble - Fabricado en Alemania - Probado en laboratorio externo € 29.90 in stock 1 new from €29.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SUMINISTRO SUPERIOR PARA SUS MÚSCULOS - Complejo de suero de leche con valores nutricionales perfectos, para un suministro rápido de sus músculos después del entrenamiento. Rico en aminoácidos esenciales y BCAA.

FACILMENTE DIGESTIBLE - La fórmula de concentrado y aislado de suero de leche está disponible para el cuerpo en cuestión de minutos. Las enzimas lactasa suplementadas mejoran la digestión de la lactosa.

SABOR DELICIOSO - Para todos los sabores se utilizan únicamente aromas naturales y un agradable dulzor suave. Cada batido se disuelve sin grumos en agua y leche.

SIN ADITIVOS INNECESARIOS - Para un alto contenido en proteínas pero bajo en carbohidratos y grasas, la receta prescinde de aditivos innecesarios. Todas las variedades son sin aspartamo y sin gluten.

CALIDAD DE ALEMANIA - Approved Whey se fabrica en Alemania bajo normas de calidad certificadas y se somete a pruebas independientes.

Marca Amazon - Amfit Nutrition Proteína de Suero de Leche en Polvo 2.27kg - Chocolate (anteriormente PBN) € 48.57 in stock 1 new from €48.57

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sabor Chocolate - 2.27kg

Las proteínas contribuyen a conservar y a que aumente la masa muscular

Este envase contiene 75 porciones

Apto para dietas vegetarianas.

Todas las declaraciones de propiedades saludables y nutricionales han sido verificadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria - EFSA READ Los 30 mejores Plantillas Doctor Scholl Mujer de 2023 - Revisión y guía

Life Pro Whey 1Kg | Alimento Deportivo, 78% Proteína de Concentrado de Suero, Protege Tejidos, Anticatabolismo, Crecimiento Muscular y Facilita Períodos de Recuperación € 32.90 in stock 1 new from €32.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ LIFE WHEY 1KG: Proteina de máxima calidad y deliciosos sabores. Contiene un 78% de proteína de máxima calidad extraida mediante el proceso de microfiltración de flujo cruzado o CFM, sistema con el cual se consigue la máxima pureza de la proteína sin necesitar ningún proceso químico para su obtención.

CALIDAD: LIFE PRO WHEY, al contar con la mejor materia prima del mayor fabricante mundial Arla, garantiza un óptimo aminograma, libre de aspatamo, libre de sustancias excitantes, y con encimas digestivas, que ayudan a una fácil digestión y mayor asimilación.

TÚ CUENTAS: Para la creación de Life Pro Whey se ha tenido en cuenta la opinión de muchos deportistas; especialmente de fitness, bodybuilding y culturismo. Por ello LIFE WHEY no contiene azúcar y es muy baja en carbohidratos.

BENEFICIOS: Aporta un 78% de proteína de calidad, protege los tejidos musculares frente al catabolismo, contribuye al crecimiento de masa muscular magra, mejora el rendimiento muscular y facilita y hace más efectivos los períodos de recuperación.

SABOR ÚNICO: Los sabores, junto a la efectividad y calidad, es una de las mayores cualidades de Life Pro. Los aromas y sabores son completamente naturales y está completamente libre de aspartamo, inspirados en helados italianos.

Life Pro Isolate Zero 2Kg | Suplemento Deportivo de Aislado de Proteína de Suero 87%, Mejora Rendimiento Físico y Recuperación, Sabor Salted Caramel, 2 kg € 81.90 in stock 2 new from €81.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ LIFE PRO ISOLATE ZERO: Se trata de una proteína de la mejor calidad y la máxima pureza. Isolate Zero de Life Pro tiene los mejores sabores que hayas probado en una proteína isolatada.

PROTEÍNAS: Ofrece un 87% de proteína por toma y, al ser tan pura, apenas contiene grasas o hidratos de carbono. De esta forma, se pueden aprovechar todas las propiedades de un porcentaje de concentración proteica tan elevado. Con este suplemento podrás mejorar tu rendimiento físico, sobre todo en términos de trabajo muscular, ya que las proteínas son el macronutriente más importante para los músculos. Además, aumenta la efectividad de los períodos de recuperación y mejora el rendimiento.

INCREMENTA VOLUMEN: Mantiene la masa muscular bien protegida frente a procesos como el catabolismo, que tiende a deteriorar los tejidos musculares con el objetivo de obtener energía de ellos. Un aporte proteico como este impide dicha degradación, a la vez que facilita el anabolismo y, con él, la creación de nuevas fibras musculares que hagan incrementar tu volumen.

BENEFICIOS: Aporta un potente 87% de proteína de calidad. Facilita el crecimiento de masa muscular magra. Mejora la salud general del sistema muscular. Aumenta el rendimiento físico del deportista y optimiza la recuperación muscular tras un esfuerzo intenso.

SABOR ÚNICO: Los sabores, junto a la efectividad y calidad, es una de las mayores cualidades de Life Pro. Se recomienda tomar 30 gramos disueltos en 200-250ml de agua o leche desnatada. Realizar una o dos tomas al día, en el desayuno y/o después de entrenar.

Myprotein Impact Whey Protein Suplemento, Sabor Vainilla - 1000 gr € 38.90 in stock 1 new from €38.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de leche de vacas de pasto

También le proporciona todos los aminoácidos esenciales

Contribuye al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular

Myprotein Impact Whey Proteína de Suero, Sabor Cookies & Cream - 5000 gr € 139.89 in stock 1 new from €139.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 21g de proteínas por ración

4.5g de bcaa, incluyendo 2g de leucina por ración

Sobresaliente en el ranking de labdoor

De la marca: Myprotein

Myprotein Protein Impact Whey Protein 2,5 kg Fresa Crema € 150.00 in stock 1 new from €150.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es

Myprotein Impact Whey Protein (1000G) 1000 g € 36.90 in stock 1 new from €36.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features myprotein impact whey protein (1000g) - suficiente para 40 porciones

una porción le proporciona 21g de proteína

myprotein impact isolate apoya el crecimiento muscular y el mantenimiento

además, hay 4,5 g de bcaa naturales, 3,6 g de glutamina y todos los aminoácidos esenciales incluidos

disponible en diferentes sabores y tamaños

Myprotein Claro Whey Isolate 500g Ramune, MYP9051/100/110 € 69.00 in stock 1 new from €69.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 20 g de proteína por porción

Sabores afrutados ligeros y refrescantes

4 g de BCAA y 3 g de glutamina

Sin sabor o textura lechosa

Bajo en azúcar

Scientiffic Nutrition - Isolat 2.0, Whey Protein, Suplemento de Proteina Aislada ISO con Lactasa, Proteina de Suero de Leche en Polvo - 2Kg, Chocolate. € 83.90 in stock 7 new from €83.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ BENEFICIOS: Suplemento alimenticio en polvo alto en proteina de suero de leche, está enriquecido con lactasa haciéndolo apto para intolerantes a la lactosa. Nos ayudará a aumentar y tonificar la masa muscular. Cuenta con el certificado sin gluten.

COMPOSICIÓN: Complemento formulado a base de proteina de suero de leche en un 90%, la cual además contiene arginina, ácido glutámico, triptófano, tirosina, alanina y otros aminoácidos. Tiene un alto valor biológico, ayuda a la digestión.

✅ RECOMENDADO PARA: Cualquier tipo de persona que quiera ganar masa muscular, aunque esta especialmente indicada para deportistaas que realicen actividades de alta intensidad, tanto de fuerza como de resistencia.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cazo colmado (50g aprox) mezclado con 300ml de agua antes y especialmente después del ejercicio o entrenamiento, ya que es el momento en el que más rápido se absorbe. Durante su procesamiento se elimina casi toda la grasa.

EXTRAS: Esta proteína whey tambien es ideal para personas que quieran bajar de peso, además de aumentar la masa muscular, es un potente antioxidante, elevando los niveles de glutatión. Ayuda al correcto mantenimiento del sistema inmune.

Hydro Zero Protein - Proteina hidrolizada - whey protein, proteinas whey para el desarrollo muscular - Proteinas para masa muscular con aminoácidos - proteinas whey isolate - 2,27 kg (Chocolate) € 81.90 in stock 1 new from €81.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ PERFECTA PARA TUS MÚSCULOS: Proteina whey hidrolizada: el combustible que tus músculos necesitan. Estas proteinas whey son perfectas para tus entrenamientos deportivos. Las proteinas para masa muscular perfectas!

✅ ALTA CANTIDAD DE PROTEÍNA: Hasta 78 g de proteína por cada 100 g en el sabor chocolate.

✅ 0,4 g de GRASAS SATURADAS por servicio: Como lo oyes, esta proteína no tiene prácticamente grasas saturadas.

✅ SIN GRUMOS: Esta proteina de suero de leche está super filtrada, y formulada de tal manera que se disuelve instantaneamente en tu shaker.

✅ CRECIMIENTO MUSCULAR: Las proteínas contribuyen al crecimiento de la masa muscular, por lo que nuestros batidos son ideales para tus entrenamientos con pesas. Esta proteina en polvo es perfecta para tus entrenamientos deportivos.

BioTechUSA Iso Whey ZERO, Lactose, Gluten, Sugar FREE, Whey Protein Isolate, 2.27 kg, Chocolate € 81.00 in stock 8 new from €80.52 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AISLADO DE SUERO NATIVO: ¡Tu rendimiento empieza por los ingredientes! Nuestro Aislado de Suero Nativo se produce directamente a partir de leche fresca, pasteurizada, microfiltrada y ultrafiltrada a bajas temperaturas, y luego pulverizada en una cámara de secado especial. Este proceso único preserva la estructura de la proteína en una forma más completa, y también permite una mejor retención de inmunoglobulina (anticuerpo) y lactoferrina (parte del sistema inmunológico).

ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNA: Iso Whey Zero contiene un 84% de proteína. La proteína es un componente esencial de tu cuerpo, un nutriente compuesto de aminoácidos producidos por el cuerpo o tomados de fuentes externas. Contribuye al mantenimiento y al crecimiento de la masa muscular*. El ejercicio físico regular, el aumento de la masa muscular, la pérdida de peso y el envejecimiento aumentan la necesidad de proteínas[*Declaración aprobada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria(EFSA)]

SIN: Azúcar - 0,5 g de azúcar por 100 ml en la bebida lista para consumir. Lactosa - si se utilizan diluciones superiores, el producto listo para consumir no contiene lactosa. Gluten - de acuerdo con la normativa de la UE. Iso Whey Zero no contiene conservantes y no contiene OGM ni aspartamo.

✔️ RECOMENDADO A: 1) Mujeres y hombres que lleven un estilo de vida activo, o incluso a deportistas de élite. 2) A quienes deseen complementar su ingesta diaria de proteínas con una bebida proteica en polvo. 3) Durante el embarazo, especialmente en el segundo y tercer trimestre, y en los primeros 6 meses de lactancia, el organismo necesita un mayor aporte de proteínas, por lo que esta bebida proteica en polvo es una excelente opción durante estos periodos.

FABRICADO EN LA UE: Nuestros productos se fabrican en nuestra propia base de producción europea, en un entorno controlado, a partir de materias primas de alta calidad cuidadosamente seleccionadas. Además, garantizamos la calidad mediante las siguientes normas y sistemas de protocolo ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad; ISO 22000 Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria; FSSC 22000 Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria; HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control).

BioTechUSA 100% Pure Whey, Complejo de proteína de suero, con aminoácidos añadidos y edulcorantes, 454 g, Neutro € 18.50 in stock 1 new from €18.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alto contenido de proteínas: 78%

4,6 g BCAA por servicio* (*Este valor es aplicable a las versiones con sabor; la versión de sabor neutro contiene 4,8 g de BCAA por servicio.)

Libre de gluten, libre aceite de palma

Sin conservantes

Amplia gama de sabores. Disponible incluso en versión de sabor neutro

Dymatize ISO 100 Hydrolyzed Gourmet Chocolate 2264g - Hidrolizado de Proteína de Suero Whey + Aislado en Polvo € 99.99

€ 88.32 in stock 1 new from €88.32

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 25 g de aislado de proteínas de suero de leche por porción

Cada porción contiene 5,6–5,8 g de aminoácidos ramificados, incluidos 2,6–2,7 g del importante aminoácido L-leucina, según el sabor

Sin azúcares ni grasas y menos de 116 kcal por porción (si se mezcla con agua)

Sin gluten e apto para vegetarianos

Sometido a pruebas efectuadas por “Informed Choice” para descartar la existencia de substancias prohibidas, con el fin de brindar la garantía necesaria para los deportistas y ofrecer la calidad de producto más elevada

Scitec Nutrition 100% Whey Isolate, Polvo aislado de proteína de suero, l-glutamina, l-arginina con edulcorantes, sin azúcares, sin gluten, sin aceite de palma, 2 kg, Chocolate € 71.90 in stock 6 new from €71.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La proteína de suero es una de las fuentes de proteína más populares entre los atletas. Para nosotros, la proteína de suero es como los materiales en un sitio de construcción.

La proteína 100% Whey Isolate contribuye al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular y la estructura ósea normal * (*Declaraciones científicamente fundamentadas aprobadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).)

¡Dependiendo de tus objetivos, también puedes consumirlo después de tu entrenamiento con carbohidratos rápidos o combinados, como VitarGO! o Supercarb Xpress!

Sin azúcar**, sin gluten*** (**

Sin aceite de palma READ Los 30 mejores Set De Brochas De Maquillaje de 2023 - Revisión y guía

Whey Protein | Proteina whey pura con colágeno + magnesio | Tonifica y aumenta la masa muscular | Protege músculos y ayuda a la recuperación de los tejidos fibrosos | 1000g de proteína sabor chocolate € 34.90

€ 25.11 in stock 1 new from €25.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ LA WHEY PROTEIN MÁS COMPLETA Y EXCLUSIVA - 100% Pure Whey Protein X3 es un producto pionero e innovador que contiene componentes activos de calidad insuperable. La proteína de suero utilizada en nuestro producto es exclusiva de nuestro laboratorio, con una pureza y asimilación como ninguna otra proteína puede ofrecer. Además, 100% Pure Whey Protein X3 es el único producto que contiene también colágeno puro y magnesio asimilado, para conseguir que la recuperación muscular sea completa.

✅ AUMENTA LA MASA MUSCULAR – Las proteínas son unos de los componentes más importantes del cuerpo y son esenciales, sobre todo, para aumentar la masa muscular. La proteína desempeña un papel decisivo a la hora de aumentar esa masa muscular, ya que la musculatura está compuesta en gran parte por proteínas. Con 100% Pure Whey Protein conseguirás alcanzar tus objetivos de forma rápida, otorgándole a tu cuerpo la cantidad proteica necesaria para desarrollar y aumentar la musculatura.

✅ MÚSCULOS 100% EN FORMA – 100% Pure Whey Protein X3 te proporcionará un aumento de la masa muscular limpia y sin daños colaterales, debido a la pureza y el filtrado de sus componentes activos, capaces de proporcionar al cuerpo la oxigenación y fuerza que los músculos necesitan. Además, al ser componentes pre-asimilados evitan los molestos problemas de digestión que otras proteínas del mercado de baja calidad sí producen.

✅ MEJORES ENTRENAMIENTOS - 100% Pure Whey Protein X3 contiene magnesio microfiltrado capaz de llegar a las fibras musculares para así evitar los calambres que se pueden producir en el entrenamiento deportivo, consiguiendo realizar mejores y más completos entrenamientos de forma continuada.

✅ CALIDAD Y SATISFACCIÓN GARANTIZADA – Desde Laboratorios Fersa Ibérica garantizamos la máxima calidad en nuestros productos, todos con certificación GMP, ISO 9001 e ISO 9002. Nuestros productos pasan por minuciosos controles de calidad internos y cuentan con todos los permisos sanitarios correspondientes. Calidad, confianza y satisfacción garantizada. Si tienes cualquier pregunta no dudes en contactarnos, estaremos encantados de atenderte.

Healthy Fusion Whey Protein | Proteina whey pura con colágeno + magnesio | Tonifica y aumenta la masa muscular | Mejora tus entrenamientos | 1000g de proteína (Fresa) out of stock Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ LA WHEY PROTEIN MÁS COMPLETA Y EXCLUSIVA - 100% Pure Whey Protein X3 es un producto pionero e innovador que contiene componentes activos de calidad insuperable. La proteína de suero utilizada en nuestro producto es exclusiva de nuestro laboratorio, con una pureza y asimilación como ninguna otra proteína puede ofrecer. Además, 100% Pure Whey Protein X3 es el único producto que contiene también colágeno puro y magnesio asimilado, para conseguir que la recuperación muscular sea completa.

✅ AUMENTA LA MASA MUSCULAR – Las proteínas son unos de los componentes más importantes del cuerpo y son esenciales, sobre todo, para aumentar la masa muscular. La proteína desempeña un papel decisivo a la hora de aumentar esa masa muscular, ya que la musculatura está compuesta en gran parte por proteínas. Con 100% Pure Whey Protein conseguirás alcanzar tus objetivos de forma rápida, otorgándole a tu cuerpo la cantidad proteica necesaria para desarrollar y aumentar la musculatura.

✅ MÚSCULOS 100% EN FORMA – 100% Pure Whey Protein X3 te proporcionará un aumento de la masa muscular limpia y sin daños colaterales, debido a la pureza y el filtrado de sus componentes activos, capaces de proporcionar al cuerpo la oxigenación y fuerza que los músculos necesitan. Además, al ser componentes pre-asimilados evitan los molestos problemas de digestión que otras proteínas del mercado de baja calidad sí producen.

✅ MEJORES ENTRENAMIENTOS - 100% Pure Whey Protein X3 contiene magnesio microfiltrado capaz de llegar a las fibras musculares para así evitar los calambres que se pueden producir en el entrenamiento deportivo, consiguiendo realizar mejores y más completos entrenamientos de forma continuada.

✅ CALIDAD Y SATISFACCIÓN GARANTIZADA – Desde Laboratorios Fersa Ibérica garantizamos la máxima calidad en nuestros productos, todos con certificación GMP, ISO 9001 e ISO 9002. Nuestros productos pasan por minuciosos controles de calidad internos y cuentan con todos los permisos sanitarios correspondientes. Calidad, confianza y satisfacción garantizada. Si tienes cualquier pregunta no dudes en contactarnos, estaremos encantados de atenderte.

Weider Isolate Whey 100CFM. 100% aislado de proteina de suero. Cero azúcar, cero aspartamo, con stevia, con dygezime, con BCAA, apto para vegetarianos. Isolac. Para dietas keto. 2000 gr Chocolate € 99.99

€ 84.99 in stock 10 new from €84.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Proteína de suero de leche 100% aislada, de máxima pureza y calidad. Su combinación de ingredientes es perfecta para recuperar después de cada entrenamiento, y ayudarte a conseguir resultados. Weider es una compañía global pionera en nutrición deportiva y especializada con más de 83 años ofreciendo calidad e innovación

Está formulada con proteínas que provienen de vacas que se alimentan en pastos al aire libre, BCAAs, cero azúcar y aspartamo, stevia y enzimas digestivas

Perfecto para tomar después del entrenamiento, o para completar el aporte proteico en cualquier momento del día, por ejemplo, en el desayuno o bien saciar el apetito entre horas

Para esta proteína, Weider utiliza técnicas avanzadas de extracción mecánica en frío, que consigue un porcentaje de proteína cercano al 90 % y mantiene intactas sus propiedades

Mezclar 30 g de polvo en 200 ml de leche semidesnatada o de agua. Gracias a sus excelentes características, es una elección ideal para personas activas que hacen deporte, se cuidan y cuidan su dieta

