Los 30 mejores Huerto En Casa de 2021 – Revisión y guía

Mini Huerto Urbano Vintage de Plantas Aromáticas y Culinarias (Tomillo Albahaca Perejil y Cilantro) - Semillas Orgánicas de España - Kit Completo para Cultivar tus Hierbas Frescas en Casa € 27.97 in stock 1 new from €27.97

Amazon.es Features CULTIVA TUS HIERBAS AROMÁTICAS DE MANERA FÁCIL Y COMODA - Contiene 4x tipos de semillas, Bandeja de madera estilo vintage, 16x Discos de tierra, 4x Macetas de yute con forro impermeable, 4x Marcadores de bambú, Tijeras de Podar y Manual de Instrucciones Paso a Paso.

SEMILLAS 100% ORGANICAS ELABORADAS EN ESPAÑA - Semillas orgánicas cuidadosamente elaboradas en las costas Mediterráneas de España. Cultiva fácilmente tus propias plantas aromáticas y culinarias en casa sin necesidad de jardín y añádelas a tus mejores recetas.

DECORA TU HOGAR CON NUESTRO MINI HUERTO VINTAGE - Todos los componentes del kit son de alta calidad. Puede ser usado como kit de cultivo interior y además es un gran elemento decorativo en encimeras, ventanas, balcones o terrazas.

REGALO IDEAL - Este kit es el regalo perfecto para niños, para amigos iniciándose en la jardinería o en la cocina, como regalo decorativo para la oficina o cualquier lugar de la casa, o bien como kit de germinación para brotar semillas vegetales antes de trasplantarlas a un jardín al aire libre.

NAUKUA - Nuestro objetivo es acercarte la esencia de la naturaleza a tu hogar con nuestros kits de cultivo facil y sostenibles. No dudes en escribirnos directamente si tienes cualquier duda o necesitas ayuda con tu kit.

Huerto Urbano - Huerto vintage - Batlle € 29.95

Amazon.es Features Contiene el contenedor, sustrato, semilla y fertilizante

Contiene semillas de albahaca, perejil, tomate, calabacín y baby leaves

Kit completo de imagen rustica y alta calidad

Huerto Urbano - Seed Box Huerto - Batlle € 19.95

€ 17.57 in stock 5 new from €17.43

Amazon.es Features Permite disfrutar del placer de cultivar tus especies más deseadas en cualquier pequeño espacio

Está formado por una pequeña mesa de cultivo de 30 x 30 cm con el sustrato necesario para el cultivo de las especies incluidas en el pack

Con diferentes combinaciones de especies conseguimos acercar a todos los usuarios la opción de poder cultivar de forma rápida

amzWOW Clizia Smart Garden Huerto de Interior, Sistema de Cultivo hidropónico para Cultivar Plantas y Semillas aromaticas - Jardinera de Interior de Hierbas con luz de Crecimiento LED (Blanco) € 54.99 in stock 1 new from €54.99

Amazon.es Features Maceta de Jardín Inteligente con tecnología automatizada: gracias a nuestra tecnología, las plantas se riegan automáticamente. con el riego y la iluminación automática (la luz se enciende automáticamente 16 horas al día), smart garden le advierte cuando sus hierbas y flores frescas necesitan agua.

Creciendo todas las plantas: la agricultura tradicional e intensiva ha resultado en la desaparición de muchas variedades de frutas y verduras. smart garden te da la oportunidad de cultivar cualquier planta aromática. decora tus platos con hierbas frescas.

Divertido, sencillo y especialmente biológico: la jardinería estimula la curiosidad, desarrolla las habilidades del niño y mejora su relación con la naturaleza. después de solo 3 semanas, verás los primeros brotes de gérmenes. ¡luego puedes decantar la planta en una maceta más grande y comenzar un nuevo cultivo!

Smart Garden con Vermiculita: no hay cápsulas, el suelo cultivado de este sistema de cultivo hidropónico está hecho de material de vermiculita, lo que facilita el intercambio y la adsorción de elementos, facilita la respiración de las raíces de las plantas y puede brindar un mejor entorno de crecimiento para las plantas que el suelo ordinario, y tiene un mayor uso. -valor, perfecto para una variedad de tareas de jardinería, como macetas, tierra vegetal, enraizamiento, corte.

Luces de cultivo de alto rendimiento: las luces LED de 8W del kit de cultivo de hierbas para interiores simulan el espectro de la luz solar, lo que promueve la fotosíntesis de las plantas de manera efectiva en cualquier clima. Puede plantar verduras en la cocina, el dormitorio o la oficina. READ Los 30 mejores Cesped Artificial Barato de 2021 - Revisión y guía

Mini Huerto Urbano Vintage de Tomates Cherry - Semillas Orgánicas de España - Kit Completo para Cultivar Tomates Cherry en Casa. € 25.97 in stock 1 new from €25.97

Amazon.es Features CULTIVA TU MINI HUERTO DE TOMATES DE MANERA FÁCIL Y COMODA - Contiene 2x sobres de semillas, Jardinera de Madera con Malla Geotextil , 16x Discos de tierra, 2x Marcadores de bambú, Tijeras de Podar y Manual de Instrucciones Paso a Paso en 5 idiomas.

SEMILLAS DE TOMATES 100% ORGANICAS ELABORADAS EN ESPAÑA - Semillas orgánicas cuidadosamente elaboradas en las costas Mediterráneas de España. Cultiva fácilmente tus propios tomates Cherry en casa sin necesidad de jardín y añádelos a tus mejores recetas

DECORA TU HOGAR CON ESTA JARDINERA VINTAGE - Todos los componentes del kit son de alta calidad. Puede ser usado como kit de cultivo interior y además es un gran elemento decorativo en encimeras, ventanas, balcones o terrazas

NAUKUA - Nuestro objetivo es acercarte la esencia de la naturaleza a tu hogar con nuestros kits de cultivo fácil y sostenibles. No dudes en escribirnos directamente si tienes cualquier duda o necesitas ayuda con tu kit

Huerto urbano Madera Natural Rectangular - Faura € 73.95 in stock 3 new from €73.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 61001

iDoo Sistema de Cultivo Hidropónico, Kit de Inicio de Jardín de Hierbas para Interiores con luz de Crecimiento LED, Maceta de Jardín Inteligente para Cocina casera, Altura Ajustable (7 vainas) € 99.99

€ 76.48 in stock 1 new from €76.48

Amazon.es Features Sistema de Circulación Hidropónica: Este kit de germinación de jardín interior está diseñado con un sistema de circulación de agua que aumenta el oxígeno en el agua. Creciendo en el agua nutritiva más rápido que el suelo. Tienes un control total sobre el clima durante todo el año.

Luces de Cultivo de Alto Rendimiento: Las luces LED de 24 vatios del sistema de cultivo hidropónico simulan el espectro de la luz solar, lo que promueve la fotosíntesis de las verduras en cualquier clima. la jardinería interior con verduras se puede colocar en la cocina, el dormitorio o la oficina. El kit de jardín interior es un regalo educativo para los niños, que les ayuda a observar el proceso de crecimiento.

3 Modos Inteligentes para Diferentes Etapas de Crecimiento: Modo Normal: ciclo de 14 horas encendido y 10 horas apagado, con luces LED rojas, azules y blancas, adecuado para la etapa de germinación, floración y visualización. Modo De Cultivo: ciclo de 16 horas encendido y 8 horas apagado, con luces LED rojas y blancas, para la etapa de germinación y visualización. Modo Disfrute: ciclo de 12 horas encendido y 12 horas apagado, con 50% de luces LED rojas y blancas

2 Modos de Circulación de la Bomba de Agua: en el modo normal, la bomba de agua funciona durante 5 minutos y se detiene durante 30 minutos. Cambie la bomba de agua al modo de suspensión presionando prolongadamente el "Pump Switch" durante 5 segundos. La bomba de agua se apagará durante 12 horas y luego volverá al ciclo normal. Puede disfrutar de un sueño profundo en la misma habitación que el jardín de su casa.

Kit de Jardín de Altura Ajustable: La altura de la parte de iluminación del sistema de cultivo hidropónico se puede ajustar para verduras en diferentes etapas de crecimiento, lo que ayuda a las verduras a absorber la energía de las luces LED y promueve el crecimiento. Y puede cultivar simultáneamente hasta 7 plantas de hasta 13,4 pulgadas con las 7 vainas incluidas.

iDoo Sistema de Cultivo Hidropónico, Kit de Inicio de Jardín de Hierbas para Interiores con luz de Crecimiento LED, Maceta de Jardín Inteligente para Cocina casera, Altura Ajustable (7 vainas) € 99.98 in stock 1 new from €99.98

Amazon.es Features Sistema de Circulación Hidropónica: Este kit de germinación de jardín interior está diseñado con un sistema de circulación de agua que aumenta el oxígeno en el agua. Creciendo en el agua nutritiva más rápido que el suelo. Tienes un control total sobre el clima durante todo el año.

Luces de Cultivo de Alto Rendimiento: Las luces LED de 24 vatios del sistema de cultivo hidropónico simulan el espectro de la luz solar, lo que promueve la fotosíntesis de las verduras en cualquier clima. la jardinería interior con verduras se puede colocar en la cocina, el dormitorio o la oficina. El kit de jardín interior es un regalo educativo para los niños, que les ayuda a observar el proceso de crecimiento.

3 Modos Inteligentes para Diferentes Etapas de Crecimiento: Modo Normal: ciclo de 14 horas encendido y 10 horas apagado, con luces LED rojas, azules y blancas, adecuado para la etapa de germinación, floración y visualización. Modo De Cultivo: ciclo de 16 horas encendido y 8 horas apagado, con luces LED rojas y blancas, para la etapa de germinación y visualización. Modo Disfrute: ciclo de 12 horas encendido y 12 horas apagado, con 50% de luces LED rojas y blancas

2 Modos de Circulación de la Bomba de Agua: en el modo normal, la bomba de agua funciona durante 5 minutos y se detiene durante 30 minutos. Cambie la bomba de agua al modo de suspensión presionando prolongadamente el "Pump Switch" durante 5 segundos. La bomba de agua se apagará durante 12 horas y luego volverá al ciclo normal. Puede disfrutar de un sueño profundo en la misma habitación que el jardín de su casa.

Kit de Jardín de Altura Ajustable: La altura de la parte de iluminación del sistema de cultivo hidropónico se puede ajustar para verduras en diferentes etapas de crecimiento, lo que ayuda a las verduras a absorber la energía de las luces LED y promueve el crecimiento. Y puede cultivar simultáneamente hasta 7 plantas de hasta 13,4 pulgadas con las 7 vainas incluidas.

PLANTAWA Kit de Cultivo, Huerto Urbano para Plantar en Casa, Kit de Cultivo Completo, cultiva Hortalizas Flores y Aromáticas, Fabricado en España, Ecológico, Regalar Español € 41.95 in stock 1 new from €41.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta calidad】 El kit de cultivo de Plantawa tiene una calidad superior. Todos sus componentes son fabricados en España. El kit de cultivo tiene todo lo necesario para que empieces cuando lo recibas con tu huerto urbano.

【Diseño único】 Hemos diseñado este huerto urbano para satisfacer las necesidades de un kit de alta calidad y con todas las garantías necesarias. Inicia tu hobby con este kit con productos de agricultores profesionales.

【Regalo único】 Este kit de cultivo es perfecto para regalar, un regalo único de verdad. Si necesitas un regalo con el que sorprender a un amigo o familiar, es la mejor opción.

【Instalación sencilla】 Podrás instalar el kit de cultivo fácilmente, se compone para que pueda realizarse con una simple instalación, sin necesidad de herramientas ni grandes habilidades. Además, se incluye en el Kit un pequeño manual de instrucciones para que no tengas ninguna duda.

【Resistente y duradero】 La madera está tratada con Lasur, un protector de madera con efecto natural para conseguir un acabado perfecto. Se recomienda seguir aplicándolo una vez al año.

Hortalia Leo - Huerto Urbano Kit de Cultivo, Talla S, 60 x 40 x 40 cm € 69.95

€ 59.95 in stock 2 new from €59.95

Amazon.es Features Contiene instrucciones de montaje en su interior

Incluye tela geotextil cosida a medida que permite la respiración de las raíces y un buen drenaje, previniendo un exceso de humedad

Capacidad de litros de sustrato: 35L. El pack contiene todo lo necesario para empezar a cultivar

Huerto urbano para todos: Guía completa para cultivar tus propios alimentos en casa € 19.95

€ 18.95 in stock 11 new from €18.94

Amazon.es Features Edition edición Language Español Number Of Pages 168 Publication Date 2019-04-18T00:00:01Z

El huerto en casa al estilo Montessori € 19.50

€ 18.52 in stock 5 new from €18.52

Amazon.es Features Release Date 2017-05-29T00:00:01Z Language Español Number Of Pages 208 Publication Date 2017-05-29T00:00:01Z

Huertos urbanos para principiantes: Todo lo que necesitas saber para comenzar a cultivar tus propios alimentos en casa € 12.37 in stock 1 new from €12.37

Amazon.es Features Is Adult Product Language Español Number Of Pages 134 Publication Date 2020-09-09T00:00:01Z

Tu huerto ecológico en casa (Hobbies) € 21.50

Amazon.es Features Release Date 2016-05-31T00:00:01Z Language Español Number Of Pages 208 Publication Date 2016-05-31T00:00:01Z

Mezcla De Semillas De 12 Vegetales, 5100 Semillas De Tomate, Pimiento Dulce, Cebolla, Lechuga, Calabacín, Pepino, Tomate Cherry listos Para Sembrarse Al Aire Libre. Cultive Su Propio Jardín € 8.95 in stock 1 new from €8.95

Amazon.es Features ✅GENEROSA OFERTA ESPECIAL. Escoja este paquete para obtener más de 5100 semillas tradicionales para cultivar de 12 variedades de vegetales de gran calidad cuidadosamente seleccionadas Más que suficiente para cultivar su propio jardín vegetal y disfrutar de manjares frescos por una fracción del precio.

✅CAJA DE SEMILLAS MEZCLADAS DE VEGETALES. Coloridos paquetes de semillas de hierbas mezcladas para sembrar, que incluye los más representativos e indispensables de cualquier jardín de vegetales: tomate, pimiento dulce, cebolla, rábano, calabacín, pepino, tomate cherry, zanahoria, arvejas, remolacha, pimiento de cayena y lechuga.

✅ OBSEQUIO DIVERTIDO DE JARDINERÍA. Este kit para sembrar semillas sería un obsequio hermoso para jardineros natos, ya sea principiantes o especializados. ¿Pueden pensar en un obsequio más sano para navidades, fiestas de estreno de casa o cumpleaños que plantas frescas de vegetales que pueden crecer en su propio hogar?

✅ FÁCIL COMER BIEN. Si le encanta la jardinería tanto como la cocina, esta mezcla de populares semillas de vegetales culinarios seguramente llevará sus comidas a otro nivel: tomates chery para pastas, mantequilla de espinaca para complementar las papas, pimiento de cayena para perfeccionar los tacos.

✅CULTIVO DE VERDURAS DURANTE TODO EL AÑO. Nos aseguramos de seleccionar cuidadosamente 12 variedades de semillas de vegetales para la caja de jardinería que pueden crecer fácilmente bajo techo en su cocina o al aire libre en el jardín o invernadero. Hay en realidad suficientes semillas para hacer ambos.

Resetea Minihuerto de hierbas aromáticas € 19.90 in stock 1 new from €19.90

Amazon.es Features Cultiva en casa perejil rizado, albahaca y cilantro de una manera sencilla y natural

Cada kit contiene 3 bombas de semillas,3 macetas biodegradables,3 pastillas de turba y 3 fichas de cultivo

Esta caja de madera se fabrica en un centro especial de empleo, que da apoyo, formación y oportunidades a personas en riesgo de exclusión social

Las bombas de semillas son elaboradas según el método Nendo Dango

Disfruta la experiencia de cultivar tus propios ingredientes

Mini Huerto de Interior para Plantas Semillas Hortalizas y Aromáticas, Kit de Cultivo Completo Huerto Urbano Ecológico en Casa Jardín Terraza Regalo Original € 27.99 in stock 1 new from €27.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Kit con todo lo que necesitas para cultivar en casa】 El kit de cultivo básico destaca por incluir lo imprescindible para tus cultivos, todo lo necesario para que empieces a cultivar tus propias hortalizas en tu huerto urbano, jardín, terraza, patio o interior con luz

【Diseño clásico y estético】 Hemos diseñado este huerto urbano para satisfacer las necesidades de un kit de completo y con todas las garantías necesarias para empezar cuanto antes. Inicia tu hobby con este kit con productos de agricultores profesionales

【Sustrato para huerto urbano】 Este kit de cultivo incluye una mezcla de sustratos ideales para el desarrollo de las hortalizas. Se debe mezclar humus de lombriz y fibra de coco en proporción: 40% humus 60% fibra de coco

【Ideal para interior y exterior】 Incluye un cajón de cultivo compacto y tratado, resistente a los rayos solares y la humedad. Con un tamaño ideal para poder colocarlo en balcones, terrazas o incluso en el alféizar de la ventana

【Instalación sencilla】 Podrás instalar el kit de cultivo fácilmente. Se compone para que pueda realizarse con una simple instalación, sin necesidad de herramientas ni grandes habilidades. Además, se incluye en el Kit un pequeño manual de instrucciones para que no tengas ninguna duda

Huerto Urbano - Mi primer huerto - Batlle € 5.95 in stock 7 new from €5.89

Amazon.es Features Mi primer Huerto BATLLE es un producto preparado para iniciar a los más pequeños en la experiencia de cultivar su propio huerto

Contiene todo lo necesario: semillas, macetas de turba y pastillas de sustrato para hacer crecer especies de germinación asegurada y de desarrollos, recolección y crecimientos diferentes

Con el Kit Mi primer Huerto, el éxito, la ilusión y la educación medioambiental están asegurados

YISSVIC Herramientas de Jardín 12Pcs Kit de Jardinería Juegos de Herramientas con Organizador Bolsa € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【PROFESIONAL】Gardening Tools está hecho de acero inidable restente, las herrientas son resistentes y duraderas. No tendrá que preuparse por la oxición y por que se vayan a romper

【IDEAL】La bolsa es muy resistente y cuenta con múltiples bolsillos. Está hecha de Terylene 600D sólido, ideal para almacenar diferentes tipos de herramientas, se puede limpiar facilmente

【ALTA EFICIENCIA】Tijeras de podar con concuchlas de acero inoxidable de precisión, se mantienen afiladas, ayudan a cortar tallos y ramas livianas. La paleta de suelo con borde dentado facilita abrir la bolsa de fertilizante o semillas

【MANIJA MUY CÓMODA】La manija cumple con el diseño de ingería ya que propciona agarres de goma, reduce la presión sobre la muñeca y la mano. El diseño con orificio para colgar es muy práctico a la hora de guardarlo

Kit Cultivo Vintage de Hierbas Aromaticas y Culinarias (Cebollino, Orégano, Menta y Salvia) - Semillas 100% Orgánicas de España - Kit Completo para Cultivar Tu Mini Huerto Urbano En Casa € 24.97 in stock 1 new from €24.97

Amazon.es Features CULTIVA TUS HIERBAS AROMÁTICAS DE MANERA FÁCIL Y COMODA - Contiene 4x tipos de semillas, Bandeja de madera estilo vintage, 16x Discos de tierra, 4x Macetas de yute con forro impermeable, 4x Marcadores de bambú, Tijeras de Podar y Manual de Instrucciones Paso a Paso.

SEMILLAS 100% ORGANICAS ELABORADAS EN ESPAÑA - Semillas orgánicas cuidadosamente elaboradas en las costas Mediterráneas de España. Cultiva fácilmente tus propias plantas aromáticas y culinarias en casa sin necesidad de jardín y añádelas a tus mejores recetas.

DECORA TU HOGAR CON NUESTRO MINI HUERTO VINTAGE - Todos los componentes del kit son de alta calidad. Puede ser usado como kit de cultivo interior y además es un gran elemento decorativo en encimeras, ventanas, balcones o terrazas.

REGALO IDEAL - Este kit es el regalo perfecto para niños, para amigos iniciándose en la jardinería o en la cocina, como regalo decorativo para la oficina o cualquier lugar de la casa, o bien como kit de germinación para brotar semillas vegetales antes de trasplantarlas a un jardín al aire libre.

NAUKUA - Nuestro objetivo es acercar la esencia de la naturaleza a tu hogar con nuestros kits de cultivo facil y sostenibles. No dudes en escribirnos directamente si tienes cualquier duda o necesitas ayuda con tu kit.

Kit Autocultivo de setas ostra sobre posos de café reciclados de Resetea, 1 € 21.90 in stock 3 new from €21.90

Amazon.es Features Con este kit de autocultivo de setas ostra, podrás disfrutar en casa de una experiencia fácil, divertida y sostenible

Su uso es muy sencillo, sólo tienes que abrir, regar y en unos pocos días cosechar

De cada kit es posible obtener hasta 3 cosechas; en total podrás disfrutar de unos 700 gr; de setas ostra

Producto garantizado, comestible y 100% seguro

Un regalo original, artesano y hecho en españa

KHOMO GEAR Huerto Urbano Carrito Galvanizado Elevado para Cultivo en Casa Plantas Frutas Verduras Terraza Jardín Interior Exterior - Negro € 99.99 in stock 2 new from €99.99

Amazon.es Features ✔️ Huerto urbano con ruedas para mover fácilmente en cualquier superficie

✔️ Huerto elevado para la máxima comodidad al plantar y cultivar sin esforzar la espalda

✔️ Ideal para flores, plantas, hierbas, frutas y verduras

✔️ Estructura sólida de acero galvanizado, fácil de armar

✔️ KHOMO GEAR es una marca registrada especializada en productos y accesorios de exterior e interior

Viridescent® Kit Jardinería para Huerto Interior - Todo lo que Necesitas Para Cultivar tu Huerto - 3 Macetas Reutilizables,Caja Jardinera Madera, Bandeja, Semillas, Pizarra y Tiza € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features [PARA PRINCIPIANTES Y PROFESIONALES ] - Este kit cultivo incluye 3 macetas, caja jardinera, bandeja para retener el agua, semillas y medio de cultivo. ¡Todo lo que necesitas para tu huerto en casa!

[HUERTO PERSONALIZABLE] - Para que no olvides lo que plantaste, este mini huerto incluye pizarrón y tiza para etiquetar y por qué no, dejar un mensaje personalizado

[IDEAL PARA COCINAR] - ¿Disfrutas de los ingredientes frescos? Este huerto en casa te permitirá trasplantar vegetales frescos o hierbas. Guárdalos en tu alféizar para tenerlos a mano cuando cocines

[UN REGALO PERFECTO] - ¿Quieres sorprender a un ser querido? Regálale este kit jardinería. ¡Todos aman las hierbas frescas! El diseño moderno complementa la decoración de cualquier cocina

[PREVIENE REBALSES] - Las macetas del mini huerto en casa tienen agujeros para drenar y la caja jardinera tiene una bandeja discreta para que no tengas que preocuparte por la limpieza del agua sobrante

Amazon.es Features 【Kit con todo lo que necesitas para cultivar tomates】 El kit de cultivo completo de Plantawa destaca por incluir lo imprescindible para tus cultivos, todo lo necesario para que empieces a cultivar tus propios tomates en tu huerto urbano

【Diseño único】 Hemos diseñado este huerto urbano para satisfacer las necesidades de un kit de alta calidad y con todas las garantías necesarias. Inicia tu hobby con este kit con productos de agricultores profesionales

【Sustrato para huerto urbano】 Este kit de cultivo incluye una mezcla de sustratos ideales para el desarrollo de los tomates. Se debe mezclar humus de lombriz y fibra de coco en proporción: 40% humus 60% fibra de coco. También, se le añade la vermiculita y la arlita. Periódicamente, se recomienda añadir una cucharada de fertilizante para aumentar más aún el crecimiento de las tomateras.

【Ideal para jardín o terraza】 Incluye un cajón de cultivo de diseño resistente a los rayos solares y la humedad. Con un tamaño ideal para poder colocarlo en balcones, terrazas o incluso en el alféizar de la ventana

【Regalo único】 Este kit de siembra es perfecto para regalar, un regalo único de verdad. Si necesitas un regalo con el que sorprender a un amigo o familiar, es la mejor opción para que cultive sus propias hortalizas

ONVAYA® Kit de Cultivo de Hierbas con Caja de Madera | Kit de Cultivo | Mini jardín de Hierbas | Juego de jardín de Hierbas con Semillas de albahaca, cebollino, perejil y eneldo € 29.95 in stock 1 new from €29.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit de cultivo de hierbas con cuatro hierbas populares: Semillas de albahaca, cebollino, perejil y eneldo

Todo lo que necesitas para cultivar hierbas incluido: tierra, macetas, semillas y tacos para plantas

Con macetas de hierbas de alta calidad hechas de cáñamo y tacos para plantas hechos de bambú

Para un almacenamiento decorativo y práctico de las hierbas, la caja de madera adjunta

El jardín de hierbas de interior es ideal como regalo, también perfecto para los niños como experimento

AD servicios Oferta Huerto Urbano Oferta Mesa de Cultivo Vintage. Cajón Totalmente montado, Solo Hay Que unir Las Patas. 102x52x74 cm de Madera tratada para el Exterior € 39.95 in stock 1 new from €39.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features aspecto antiguo. Vintage

Económico

Resistente

Madera tratada

Exterior

Kit Haga crecer su propio Bonsái - Cultiva fácilmente 4 tipos de árboles Bonsái con nuestro kit de semillas de Bonsái completamente para principiantes - Kit de semilla, Idea única de regalo € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features KIT BONSÁI PARA PRINCIPIANTES: TODO LO QUE NECESITA PARA HACER CRECER 4 HERMOSOS ÁRBOLES BONSÁI: - Buda Crece. El Kit para Principiantes Haga crecer su propio Bonsái contiene todos los elementos necesarios para cultivar 4 tipos de hermosos árboles Bonsái en una sola caja. También recibirá semillas, macetas, tierra, podadoras, etiquetas de nombres, macetas de terracota, un folleto e incluso un libro electrónico.

INCLUYE LA MACETA PREMIUM BONSÁI: a diferencia de otros kits de Bonsái, nuestros kits vienen con una maceta Premium Bonsái diseñada según los estándares más altos.

TOTALMENTE AMIGABLE PARA PRINCIPIANTES: nuestros kits son ideales para principiantes, maestros y niños por igual. Mientras desarrollamos los kits de inicio Bonsái de Buda Crece, nos aseguramos de que nuestros kits de Bonsái sean totalmente amigables para los principiantes.

ALTAS TASAS DE GERMINACIÓN (PRUÉBELO POR SÍ MISMO): Todas nuestras semillas de Bonsái proceden del Reino Unido de viveros de renombre. Nosotros mismos hemos probado y germinado las semillas antes de ofrecer las semillas en cualquiera de nuestros lotes de los Kit de Bonsái.

UNA IDEA DE REGALO VERDADERAMENTE ÚNICA: ¿Conoces a alguien especial que ame las plantas? Imagínese su emoción cuando reciban este conjunto de inicio Bonsái único y cuidadosamente diseñado. Un regalo único para el día de la madre, para jardineros, principiantes, niños, mamá, papá, abuelo, abuela, la oficina e incluso los botánicos más experimentados.

Bellota 2994 - Kit de jardinería y huerto que incluye: rastrillo, transplantador y azuela, herramienta pequeña de jardin € 16.11

€ 13.95 in stock 5 new from €8.29

1 used from €11.85

Amazon.es Features Fabricadas en fibra de vidrio

Herramientas para jardin muy ligeras

Fáciles de limpiar

Ideal para realizar las tareas básicas: trabajos en terrazas, macizos, rocallas y balcón.

Las medidas del producto son: 375 x 255 x 70 mm. Y el peso es de: 0,63 kg.

Semillas Hortícolas - Perejil Gigante d´Iltalia - Batlle € 1.60 in stock 5 new from €1.53

Amazon.es Features Planta de tallos erguidos, hojas de gran tamaño, anchas onduladas de color verde oscuro, muy aromático y de acentuado sabor

Siembra: Se puede realizar todo el año, aunque lo más apropiado es en Primavera, sembrar de asiento o a voleo, o incluso en macetas

Su germinación es lenta, necesita de 20 a 30 días. Es recomendable poner la semilla en remojo 24 horas antes de su siembra

Es conveniente poner la semilla a macerar durante 24 horas antes de la Siembra.

