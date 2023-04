Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Hub Usb Tipo C de 2023 – Revisión y guía Ordenadores personales Los 30 mejores Hub Usb Tipo C de 2023 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Hub Usb Tipo C veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Hub Usb Tipo C disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Hub Usb Tipo C ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Hub Usb Tipo C pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Hub USB C a USB 3.0 4 en 1 Puertos, 5Gbps OTG Adaptador USB-C Dock USB Tipo C Compatible con MacBook Pro/ Macbook Air/ Tablet/ PC/ Phone € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【HUB USB C 3.0 de Fácil Expansión】: Nuestro concentrador puede expandir un puerto USB C en 4 puertos USB, lo que le ayuda a resolver el problema de la insuficiencia de los puertos USB del dispositivo. conecte dispositivos USB-A con este divisor USB C a su computadora portátil, como unidad flash USB, mouse, teclado, altavoz, controlador de juegos, HDD y muchos otros dispositivos que admiten OTG.

【Plug and Play】: No se necesita un controlador adicional, el extensor USB C 3.0 es compatible con Windows 10, 8, 7, Vista, XP Max OSx 10.6-10.12 o posterior Linux 2.6.14 o posterior. ¡Simplemente conéctelo al puerto USB 3.0 para disfrutar de la increíble sincronización rápida de datos!

【Súper Compacto y Ligero】: Concentrador USB de 4 puertos está hecho de aluminio de alta calidad, lo que lo hace resistente y bueno para la disipación del calor. Y desea ahorrar espacio, incluso en casa, se ve genial y ordenado con menos conexiones, lo que también ayuda cuando se mueve la computadora portátil. Ideal para viajes de hogar, oficina y negocios.

【Transmisión de Datos Alta Velocidad】: USB3.0 estándar teóricamente puede proporcionarle una velocidad de transmisión de alta velocidad de hasta 5 Gbps, transferir videos, fotos y archivos masivos en solo segundos. Mejoró enormemente la eficiencia de su trabajo. Mientras que la velocidad teórica de USB2.0 es de 480 Mbps. Los 3 puertos USB2.0 estándar pueden satisfacer sus necesidades de expansión multipuerto.

【Amplia Compatibilidad】: Compatible con MacBook Air / Dell XPS 15 / Microsoft Surface y muchos otros dispositivos que tienen concentrador USB C. Adaptador portátil de expansión de supervelocidad multi USB hub splitter cable adaptador de cable para PC, laptop, MacBook, PS3, Xbox, MAC, NoteBook, Mac Book, NetBook, Tablet, etc.

UGREEN Hub USB C a USB 3.0 4 Puertos, Ladrón USB C 5Gbps Adaptador USB C OTG Hub USB Tipo C Compatible con Macbook Pro M2 2023 M1 Macbook Air, PS5, iPad Pro Air M2, Galaxy S23, Xiaomi 13, DELL XPS 15 € 17.99 in stock 1 new from €17.98

4 used from €16.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USB-C HUB CON 4 PUERTOS USB 3.0: ¿Le molesta que su nuevo ordenador solo tenga puertos de USB tipo c y que los periféricos anteriores de USB A no sean compatibles? Este HUB USB tipo C agrega 4 puertos USB 3.0 adicionales a su dispositivo USB C, así que puede conectar cualquier USB periférico como disco duro, usb memoria, teclado, ratón, pendrive, ect. Queda adecuado para extender su portátil como macbook air m1 de un puerto USB C a 4 puertos USB 3.0.

SÚPER VELOCIDAD 5 Gbps: Con la velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, este USB-C dock transmite sus datos 10 veces más rápido que un USB 2.0. Le permite transferir una película HD en segundos. Además, es retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x. (NOTA: Le recomendamos que no utilice este HUB para cargar su dispositivo)

COMPATIBILIDAD AMPLIA: No necesita instalar driver en todos los sistemas como Windows, Mac OS, Linux. Este ladrón USB C, compatible con los dispositivos que tengan el puerto USB C, tales como PS5, MacBook Air/Pro M2 2023 2022 M1 2021 2020 2019 2018, iPad Air M1 2022, iPad Pro 2022 2021, Mac mini M2, iMac 24'' 2021 2019, Asus Zenbook 3, Zenbook Pro, Lenovo Yoga 920/720/thinkpad X1, Dell XPS 13"15", Chromebook Pixel, Microsoft Surface Pro 8, Galaxy S23 S22, Xiaomi 13 12, Poco X5 Pro, Redmi Note 12

MÁS ESTABLE Y SEGURO: Este Hub USB C tiene un puerto de alimentación, a través de cual puede conectar una fuente de alimentación para garantizar el funcionamiento estable al conectarse a los dispositivos que requieren mucha energía, tal como disco duro SSD HDD de 3,5". Ofrece protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuitos, garantiza la seguridad de sus dispositivos, garantiza la seguridad de los datos y todos los periféricos funcionan de manera óptima.

DURABLE Y PORTÁTIL: Gracias al tamaño reducido(10,3x3x1cm), puede llevar fácilmente este adaptador USB C a USB 3.0 a cualquier lugar, ligero y ultra delgado, e incluso puede meterlo en su bolsillo de pantalones.

Hoppac Hub USB C,4 en 1 Adaptador USB C con 1 Puertos USB 3.0,3 Puerto USB 2.0 USB Tipo C Hub,Multipuerto USB C Dock Adaptador per MacBook Pro/Air/iPad Pro/DELL XPS/Chromebook Dispositivos USB C € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hub USB C multipuerto 4 en 1: Un hub USB C inteligente que amplía tu portátil de tamaño C con 4 puertos USB adicionales, plug and play para tu uso diario.

Transferencia de datos: con 3 USB 2.0 se pueden conectar dispositivos como teclados o ratones sin ningún retraso. 1 puerto USB 3.0 SuperSpeed transfiere datos a una velocidad de hasta 5Gbps y puede conectarse a tabletas, discos duros y transferir datos fácilmente a través del puerto USB-C

Excelente fabricación: cuerpo de aluminio con una robusta carcasa metálica para evitar roturas; pequeño y delgado, el diseño compacto está pensado para ser lo más portátil posible; deslice este ligero gadget en su bolso o bolsillo y amplíe su escritorio con más periféricos USB

Función de carga: la carga por DP permite que tu MacBook Pro u otros portátiles compatibles se carguen completa y rápidamente utilizando el adaptador de corriente original de tu dispositivo, lo que reduce drásticamente el tiempo de carga

Dispositivos compatibles: Plug and play, sin necesidad de drivers adicionales; compatible con Surface Go/Book, MacBook Pro/Air , Huawei MateBook/MateBook Pro

Hub USB C, 7 En 1 Adaptador USB C Hub a HDMI 4K, 3 Puertos USB 3.0, SD/Micro SD Lector Tarjeta, USB C Hub Tipo C para MacBook Pro/Air, Surface Pro, Chromebook, iPad Pro, XPS 15 y Otros Dispositivos € 29.99

€ 17.80 in stock 1 new from €17.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Portátil & Funciona de inmediato al enchufarlo】 Delgado y compacto, 114*24*10 mm, cabe en su bolsillo, fácil de guardar en la manga, bolso o bolsillo de su computadora portátil. La carcasa de color espacial, hecha de aluminio de primera, hace al puerto USB C resistente y duradero. Funciona de inmediato al enchufarlo, no requiere de software, controladores o instalaciones complicadas

【Diseño 7 en 1 & mucha expansión】3 puertos USB 3.0 con velocidades de transferencia de 5Gbps permiten sincronizar y compartir archivos rápidamente; 1 puerto HDMI con salida de vídeo nítida de 4K que transfiere video con efectos tridimensionales en segundos; 2 ranuras para tarjetas SD (una es Micro SD) para almacenar tus datos con más versatilidad; 1 conector USB-C que le permite al Adaptador USB Cconectarse a cualquier dispositivo con puertos USB-C

【El adaptador de vídeo 4K HDMI】Extiende tu pantalla con el puerto HDMI y ve multimedios 4K UHD o reproduce video Full HD 1080p en HDTV, monitores, o proyectores. USB C Hub te brinda la más nítida sincronización de vídeo con efectos tridimensionales. Es perfecto para ver una película HD en tu HDTV; extender un juego de video tridimensional a tus monitores, o mostrar tu presentación en PowerPoint en proyectores en las reuniones de la oficina

【Listo para SD universal】Puedes conectar tarjetas SD y micro SD para una transferencia rápida de 104 MB/s, capacidad de 512 GB, es fácil transferir fotos o videos tomados con tu cámara de tus tarjetas a tu computadora portátil en segundos

【Control inteligente de temperatura】Con microchips inteligentes integrados y varios sistemas de protección para evitar excesos de corriente, voltaje, cortocircuitos y temperaturas altas para su seguridad y un rendimiento excelente

EUASOO Hub USB Tipo C 10 en 1 Hub de Aluminio Tipo C con HDMI 4K Gigabit Ethernet RJ45 1080P VGA 3.5mm de Salida de Audio 3 USB 3.0 Lector de Tarjetas SD/TF con Carga PD Tipo C € 53.99 in stock 1 new from €53.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Compra sin preocupaciones] No hay necesidad de preocuparse si algo sale mal porque el puerto EUASOO USB tipo C tiene una garantía de 12 meses que incluye el rembolso total o remplazo. Si tiene alguna duda no dude en contactarnos. Nos comprometemos con cada cliente, damos soluciones a los problemas existentes y brindamos orientación al cliente en menos de 24 horas.

[Un hub para todo] EUASOO Hub tipo C con 10 puertos. viene con un puerto de carga USB tipo C, 3 puertos USB 3.0, Salida HDMI 4K, 1080 P VGA, puerto Gigabit Ethernet, ranura para tarjeta TF/Micro SD/SD y conector de audio/micro de 3,5 mm. Es un Hub para todos los posibles accesorios. Siempre recomendamos que conecte el adaptador de corriente de su computadora al puerto de entrega de potencia femenino USB C de su hub (nota: le recomendamos que use el adaptador de corriente de su computadora).

[Hub USB tipo C con HDMI/VGA] refleje o amplíe su pantalla con el puerto femenino HDMI del Hub, transmita recursos de AV ultra HD de 4K*2K a una velocidad de actualización de 30Hz a la TV de ultra alta definición, monitor o proyector. Protocolo HDCP 2.2 compatible. Refleje o amplíe su pantalla con el Hub de USB tipo C de puertos VGA, transmite directamente vídeo Full HD 1080P a 60Hz. (nota: muestra la misma imagen en ambos cuando se utiliza el puerto HDMI y el puerto VGA al mismo tiempo).

[Suministro de potencia y transmisión de DATOS de Alta Velocidad] 3 puertos USB 3.0 que con velocidad de transmisión de hasta 5Gbps. USB 3.0 interfiere con los dispositivos inalámbricos debido a frecuencias similares. Como resultado, siempre recomendamos el uso de ratón y teclado con cable. SD/TF facilita y agiliza la importación de fotos y videos, el puerto Gigabit Ethernet RJ-45 da acceso a velocidades de red ultra rápidas.

[Adaptador de viaje & diseño] Le permite extender las capacidades de su equipo cuando está de viaje, complementa a la perfección los accesorios de Apple. Trabaja directamente desde la caja sin necesidad de conductores. Material de alta calidad diseñado para garantizar alta durabilidad y la mejor experiencia en su clase; se adapta perfectamente con portátiles de alta gama. READ Los 30 mejores Raton Gaming Logitech de 2023 - Revisión y guía

SABRENT Hub USB Tipo C de 4 Puertos | 1 USB 3.2 Gen 1 y 2 USB 2.0 | HDMI 2.0 | USB-C PD 60W | para PS5, PC, Xbox, MacBook [HB-TC5P] € 19.99 in stock 2 new from €19.98

1 used from €16.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Extensión USB tipo c diseño 5 en 1: Equipe su estación de trabajo con 1 puerto USB 3.2 Gen 1 con una velocidad de transferencia de 5 Gbit/s para una rápida sincronización y compartición de archivos | 2 usb 2.0 480Mbit/s perfectos para conectar teclados, ratones, unidades flash, impresoras u otros periféricos.

Salida de vídeo hdmi 4K: HDMI 2.1 - Hasta 4K a 30 Hz. Amplía tu pantalla a través de la conexión HDMI. Transmita vídeo 4K UHD o Full HD 1080p a televisores HD, monitores o proyectores. Perfecto para transmitir una película Full HD en su televisor de alta definición; ampliar un videojuego en 3D en sus monitores o mostrar su PPT a través de los proyectores para reuniones de oficina y entretenimiento.

Compatibles universales: El ADAPTADOR USB C de Sabrent es compatible con, unidad flash USB, discos duros externos, unidades flash USB, ratón, teclado, auriculares USB, altavoces, MacBook, Mac Pro/Mini, iMac, Surface Pro, PS4/PS5, XPS, PC portátil, unidades flash USB, HDD móvil y muchos más dispositivos USB.

El hub USB de SABRENT es lo más portátil posible, diseño ligero y fácil de viajar, El hub USB un material ABS de alta calidad, dan a este hub una durabilidad increíble, u garantizar una conexión estable entre sus periféricos y el ordenador.No hay necesidad de instalar controladores, Plug & Play. El adaptador USB es compatible con la conexión en caliente.

Compre con confianza: Si tiene algún problema durante el uso, póngase en contacto con nosotros a tiempo. Le daremos una respuesta satisfactoria lo antes posible. Registre su producto en Sabrent.com, contacte con nuestro amable servicio de atención al cliente [[email protected]].

D-Link DUB-M810 - Hub USB tipo C, 8 en 1, adaptador USB C con HDMI 4K y 1080p, 2 puertos USB3/USB2, puerto red 1 Gbps, lector SD y microSD, 1 x USB C de carga/datos hasta 100W € 68.97

€ 62.25 in stock 76 new from €59.99

8 used from €40.24 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hub USB-C con 2 puertos USB 3.0 compatibles con USB 2.0 y USB 1.1, con carcasa de aluminio y cable de 15 cm

Puerto HDMI 4K (resolución 3840 x 2160), 1080p, y 4096 x 2160 a 30 Hz

Puerto de red Gigabit RJ45 (10/100/1000 Mbps, megabits por segundo)

Puerto USB-C adicional para datos, con posibilidad de conectar la fuente de alimentación del dispositivo (portátil, tableta, etc.) para carga simultánea con el uso del hub, con capacidad de hasta 20V y 5A (100W)

Lector de tarjetas micro SD y SD, compatibles SDHC y SDXC (UHS-I)

Antika Hub USB c, Adaptador USB 3.0 Tipo C con 4 Puertos, Concentrador de Datos Ultra Fino para MacBook Pro 2019/2018/2017, Chromebook Pixel,DELL, XPS, MateBook, Surface Go, Samsung S9 S8 y más € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Hub USB 3.0 Enchufar y Usar] Enchufa y usa sin necesidad de instalar ningún controlador. Este hubusb c conecta cables USB, memoria usb, ratón, teclado y otros dispositivos periféricos USB a su ordenador portátil y teléfono móvil con puertos usb-c. No es aplicable para SuperDrive.

[Hub de Datos Súper Rápido] Los 4 puertos USB 3.0 conectan teclados, ratones, memoria USB, cámaras u otros dispositivos periféricos a MacBook u otros dispositivos Tipo C; la velocidad de transferencia puede alcanzar en 5Gbps, 10 veces más rápido que USB 2.0 (480 Mbps), permitiéndole transferir películas HD o archivos más grandes en segundos.

[Hub USB C (4 en 1)] Expanda un solo puerto USB-C para conectar más, el adaptador USB-C 4 en 1 de Antika cuenta con puerto Gigabit RJ45 de 1000 Mbps, todos los puertos del concentrador pueden funcionar simultáneamente.

[Diseño Ligero y Portátil] Nuestro hub USB-C mide 57 * 41, con una forma ultrafina y muy compacta, puede llevar consigo para satisfacer sus necesidades inesperadas.

[Amplia Compatibilidad] Este hub USB puede ser perfectamente compatible con sistemas operativos Mac, OS, Linux y Android. Además, ha pasado las homologaciones CE, ROSH y FCC. También goza de una garantía de reembolso incondicional de 30 días, si tiene cualquier problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

UtechSmart - Hub USB C 6 en 1 Adaptador USB C a HDMI con 1000M Ethernet, Puerto de Carga PD Tipo C, 3 Puertos USB 3.0 Adaptador Compatible con MacBook Pro, Chromebook, XP y Dispositivos USB C € 39.99

€ 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hub USB C 6 en 1: amplía tu portátil desde un puerto USB C a un puerto HDMI 4K, un puerto Gigabit Ethernet RJ45 de 1000 m, un puerto de carga USB tipo C y 3 puertos USB 3.0. Todos los puertos de este hub USB C se pueden utilizar simultáneamente, por lo que puedes conectar fácilmente tu teclado, mouse, controladores USB y discos duros externos a tu portátil. Satisface todas tus necesidades de trabajo y entretenimiento de manera eficiente. El paquete incluye 1 hub USB C de 6 en 1, 1 manual de usuario (idioma español no garantizado).

Salida de vídeo HDMI 4K HD: el puerto HDMI soporta espejo o extiende la pantalla de tu portátil a HDTV, monitores o proyectores. La resolución de este adaptador USB C es de hasta 4K a 30Hz. Soporta resoluciones 2K/1080p. Ya sea que necesites el efecto 3D del cine en casa o la presentación en el trabajo, es extremadamente adecuado.

Entrega de energía de 100 W: el hub USB tipo C está equipado con un puerto USB-C de suministro de energía para cargar tu portátil a velocidades notablemente más rápidas. La velocidad de carga más rápida para dispositivos Thunderbolt certificados de hasta 100 W (certificado de 96 W), mientras que también carga de forma segura portátiles que requieren 85 W o menos. (Nota: el cargador no está incluido. El puerto USB-C PD no admite transferencia de datos).

USB C a RJ45 Gigabit Ethernet: el puerto USB C a Ethernet soporta redes de 1000 Mbps, compatible con LAN RJ45 de 100 Mbps/10 Mbps. Simplemente conecta un cable Ethernet, puedes disfrutar de las velocidades Ethernet gigabit ultrarrápidas y la fiabilidad de una conexión por cable directamente. Sin preocupaciones por la inestabilidad y las interferencias de WiFi desde USB 3.0.

Diseño ultrafino y compatibilidad de placa: nuestro adaptador de base USB C con carcasa de aleación de aluminio, compacto y ligero, sin ocupar demasiado espacio. Compatible con Apple MacBook, Apple MacBook Pro 2021/2020/2019/2018/2017/2016, iMac/iMac Pro (21. 5 pulgadas, Huawei, Samsung, Dell, Asus, HP), nuevo Chromecast con Google TV, Google Chrome, Lenovo, XPS y muchos otros portátiles tipo C.

Lemorele Hub USB C 3.0 - USB C Hub con 4 Puertos, Carcasa de Aluminio Adaptador USB C 1*USB 3.0 y 3*USB 2.0, Multi USB Hub a Macbook Pro/Air, iPad, PS4, Xbox, Windows, iOS, Android, Vista, Linux y más € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Plug and Play-Fuerte Disipación de Calor-Tamaño Portátil】: Lemorele hub usb c 3.0 conecte y use sin ningún controlador, configuración o software. Microchip inteligente incorporado y una variedad de sistemas de protección para evitar sobrecorriente, sobrevoltaje, cortocircuito y alta temperatura, para garantizar el archivo Seguridad de transferencia y almacenamiento.USB c hub Tamaño portátil: 10.5 * 4.5 * 1.5 cm, cable: 9.5 cm, adecuado para su bolsillo, bolsa de computadora portátil, billetera.

【Transferencia de Datos Ultrarrápida USB 3.0】: USB C Hub está equipado con 1*USB 3.0 y 3*USB 2.0, velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps (USB3.0 = 5 Gbps / USB2.0 = 480 Mbps, la velocidad de transferencia es 10 veces más rápida que USB 2.0). Compatible con USB 2.0/1.1. El usb hub Soporte OTG La función, el teléfono móvil puede leer directamente los datos del disco U.

【Compatibilidad Fuerte y Amplia】: El usb hub 3.0 es compatible con todos los sistemas de PC desde Windows, Mac OS, dispositivos de interfaz USB 3.0 y Android. Esto le permite conectar los discos duros externos, mouse, teclado, SSD, USB-Stick, controlador, impresora, cámara, altavoz, ventiladores USB y auriculares USB a su computadora o tableta.

【Duradero y Seguro-Ultra Delgado y Ligero】: Para dispositivos conectados a USB Hub, puede proporcionar energía estable. Hecho de material aluminio de alta resistencia, es duradero, liviano y fácil de transportar cuando viaja. El cable es suave y resistente. Hub USB utilizan materiales exteriores resistentes y enchufes resistentes al calor. Cada puerto USB tiene una protección contra sobretensiones incorporada para proteger los dispositivos conectados contra daños causados ​​por cortocircuitos.

【Servicio Postventa Permanente y Lista de Productos】: ✅Compra 100% libre de riesgos: siempre ofrecemos una garantía de devolución de dinero del 100% de por vida, devolución y cambio de por vida y servicio de atención al cliente manual en línea las 24 horas. ✅Facturas: Siempre ha sido nuestra obligación proporcionar facturas a nuestros valiosos clientes. ✅Lista de productos: 1*Hub USB C y 1*Manual.

PULWTOP Hub USB C (no Soporte Video), 5 en 1 Adaptador USB C con 4 Puertos USB C 10 Gbps, 1 Puerto de Carga PD 100W Tipo C,USB C Hub para MacBook HP DELL ChromeBook iPad Pro Tablet Tipo C € 46.99 in stock 1 new from €46.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Debe leer antes de comprar: 1. Los puertos HUB USB C no admiten la función de salida de vídeo, incluidos 4 puertos de transmisión de datos y 1 puerto de carga rápida PD 100W. 2. El uso de este adaptador usb c requiere el puerto usb c de la computadora portátil para soportar la alimentación y la transmisión de datos. 3. Debe usar un cable que admita una velocidad de transmisión de 10 Gbps y la velocidad de transmisión puede alcanzar los 10 Gbps

UBS c hub 5 en 1: PULWTOP 5 en 1 usb a hub c USB incluye 4 puertos de transferencia de datos usb c de 10 Gbps y 1 puerto de carga rápida PD de 100 W, lo que le permite guardar fácilmente archivos, transferir imágenes, etc. Puerto de Carga PD Tipo C può ripristinare rapidamente l'alimentazione del tuo computer senza preoccuparti di problemi di alimentazione.Tenga en cuenta: 1. Los puertos de la estación de acoplamiento no admiten la función de salida de vídeo.

HUB USB C a USB C de 10 Gbps: el Docking Station USB C con puerto USB-C está equipado con 4 puertos USB C que solo admiten puertos de transferencia de datos, la velocidad de transferencia total es de 10 Gbps y la velocidad de transferencia de cada puerto USB C. es todo de hasta 10 Gbps. Nota: el usb c adaptador no admite la función de video 2.Per la migliore esperienza di trasmissione, se recomienda utilizar 1 o 2 discos duros externos al mismo tiempo.

Carga rápida de 100W PD: el puerto de alimentación del usb-c hub admite hasta 100W de entrada de alimentación y hasta 85W de salida de alimentación (segura) para su, lo que le permite cargar su computadora portátil mientras utiliza la función de transferencia de datos del USB C HUB. Tenga en cuenta: el puerto de carga TYPC C del adaptador multipuerto usb c solo admite la función de carga. La función de salida de vídeo no es compatible.

Diseño portátil: USB HUB es adecuado para ordenadores portátiles, teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos USB tipo C, plug and play, sin necesidad de instalar controladores, tamaño pequeño, muy adecuado para viajes, hogar y oficina. También es compatible con la mayoría de dispositivos USB con puerto C Dispositivos USB: como MacBook Pro/Air, iMac, iPad Pro, Microsoft Surface Lapto, Google PixelBook Go, ChromeBook, Samsung Galaxy Tab Pro S, HP, Huawei Matebook, etc.

Hub USB C con Gigabit Ethernet 8 en 1 Adaptador USB C MacBook Air Pro con HDMI 4K,PD 100W,Lector Tarjetas SD/TF, 3 USB-A 3.0,Hub USB Compatible para Computadora Portátil y Otros Dispositivos Tipo C € 29.99 in stock 2 new from €37.04

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 , 】El adaptador Hub USB C de VORSCH selecciona 8 de los puertos más prácticos. 1 puerto HDMI [email protected], 1 puerto de carga PD 100W, 1 puerto Gigabit Ethernet GJ45; 3 puertos USB 3.0, ranura para tarjeta SD/TF. Plug and Play, no es necesario instalar controladores. Los 8 puertos permiten conexiones simultáneas. El Hub USB C adaptador es fácil y portátil para satisfacer todas sus necesidades de trabajo y mejorar la eficiencia del trabajo.

【ó 】El Hub USB C HDMI admite resoluciones altas de hasta [email protected] y transmite video 4K o Full HD 1080p directamente a un HDTV, monitor o proyector. Para una mayor nitidez y sensibilidad, así como una realización de imágenes clara y sincronizada. El adaptador Hub USB C HDMI adaptador USB MacBook Air Pro es perfecto para la oficina en casa, el entretenimiento y las reuniones.

【í á 】El Hub USB C puede cargar su computadora portátil con hasta 100 W de potencia mientras conecta múltiples periféricos y transfiere datos al mismo tiempo.La potencia máxima puede alcanzar los 87W.(Nota: el puerto PD solo se usa para cargar,no para la transmisión de datos).Este Hub USB C está equipado con un chip inteligente que brinda múltiples funciones de seguridad:protección sobrecarga interna,regulación voltaje y protección temperatura.

【 á 】Hub USB C adaptador con 3 interfaces de transferencia de datos USB 3.0.Admite la transferencia ultrarrápida de varios tipos de datos desde dispositivos USB a una computadora portátil tipo C con todas las funciones. La transferencia de datos de la tarjeta SD/TF 2.0 desde el Hub USB C adaptador brinda una experiencia eficiente para compartir fotos.Simplemente conecte el cable Ethernet y podrá disfrutar de velocidades de hasta Gigabit Ethernet.

【 】Hub USB C pequeño y portátil compatible con computadoras portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes nuevos con puertos USB-C de función completa: MacBook Pro/Air 2021/2020/2019/2018, Pad Pro/Air, Galaxy S8/S9, HUAWEI MateBook/X/ E, Xiaomi y otra opción ideal para MacBook / USB C hub / USB C notebook hub, compatible con Windows 7/8/10/Chrome OS/ Mac OS/ Linux/ Android, etc. Si no está seguro de si su dispositivo es compatible, por favor Siéntete libre de contactarnos.

StarTech.com Hub USB-C de 4 Puertos de 10Gbps, Ladrón Concentrador USB Tipo C Industrial de Metal con 3 Puertos USB-A y 1 USBC, Protección ESD - Hub Autoalimentado USB 3.2/3.1 Gen 2, HB31C3A1CME € 160.82 in stock 5 new from €160.68

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONCENTRADOR INDUSTRIAL USB-C DE 4 PUERTOS: Expanda la conectividad de un ordenador equipado con USB-C O USB-A, agregando 3x puertos USB-A y 1x puerto USB-C; concentrador SuperSpeed 10Gbps (USB 3.2/3.1 Gen 2); cables USB-C y USB-A anfitrión (1m) incluidos (con tornillo de bloqueo)

PROTECCIÓN CONTRA ESD (DESCARGAS ELECTROESTÁTICAS): Este concentrador, con resistente caja cerrada de metal, es apropiado para entornos industriales o comerciales bajo condiciones extremas, ya que incluye protección de 15kV (aire) y 8kV (contacto) contra descargas electroestáticas (ESD) y 350W (descargas eléctricas)

ALIMENTE Y CARGUE SU DISPOSITIVOS: Concentrador USB C con adaptador de alimentación (36W) y conector de bloque de terminales (entradas de CC de 7 a 24V); carga con BC 1.2 y un total de 30W en todos los puertos | Proporciona 12W (2,4A) en todos los puertos, hasta un total de 30W de alimentación

FLEXIBILIDAD DE INSTALACIÓN: Concentrador USB Type-C para montaje, con pestañas integradas que permiten su montaje en una pared/superficie; todos los puertos USB-A y USB-C del concentrador incluyen conectores con tornillo de bloqueo que evitan la desconexión accidental del cable

COMPATIBILIDAD: El concentrador de expansión USB es independiente del sistema operativo (OS), compatible con Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS, Android; compatible con Thunderbolt 3 y USB 3.0/2.0; para su uso en entornos de fábricas, automatización, laboratorios, escuelas, informática

USB C a USB Hub 4 Puertos, Adaptador de múltiples USB USB C a USB Hub,Divisor USB C con Puerto USB 3.0, estación de Acoplamiento USB Tipo C para MacBook Pro/Air 2020/2019, Surface Pro y más € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Plug and Play: sin necesidad de software, controladores o complicados procesos de instalación.

Expansión USB: este hub tipo C transfiere un solo puerto USB C en 4 puertos de datos USB. Puedes obtener 1 puerto USB 3.0 y 3 puertos USB 2.0 con tu nuevo portátil USB C

Amplia compatibilidad: este adaptador tipo C tiene una amplia gama de compatibilidades, incluyendo cables USB, unidades flash, ratones, teclados. También funciona con concentradores para MacBook Pro 2021/2020/2019, Google Chromebook Pixelbook, Samsung Series y portátiles y más dispositivos USB tipo C (carga no compatible).

Hub USB C con puerto USB: el adaptador multipuerto USB C soporta una transferencia de datos súper rápida de hasta 5 Gbps, que es 10 veces más rápido que USB 2.0 (480 Mbps), lo que te permite transferir datos en cuestión de segundos; el concentrador de extensión USB tipo C está integrado en chip de función OTG, puede conectar fácilmente el mouse, teclado, disco USB y otros dispositivos USB a tus teléfonos y tabletas USB-C

Fácil de transportar: el adaptador USB C a USB tiene un cuerpo delgado y un aspecto moderno con carcasa gris espacial, lo que hace que el divisor USB C coincida perfectamente con tu MacBook; fácil de colocar en cualquier bolsa o maletín con tu laptop, fácil de transportar con un diseño ligero. READ Los 30 mejores Usb Otg Micro Usb de 2023 - Revisión y guía

ORICO Hub USB C, 5 en 1 Tipo C Hub HDMI, Adaptador Mac con USB 3.0, USB 2.0, Lector de Tarjetas SD/Micro SD, Compatible con MacBook Pro, Chromebook y Dispositivos USB C (Negro) € 12.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Hub USB C 5 en 1】Conéctate con los últimos dispositivos MacBook Pro o USB-C con el adaptador USB-C 5 en 1 con un puerto HDMI 4K, 1 USB 3. 0 puertos, 1 USB 2. 0 puertos y 1 lector de tarjetas SD y 1 lector de tarjetas micro SD. Velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps.

【Adaptador HDMI 4K a 30 Hz】(Nota: no todos los dispositivos admiten la transmisión HDMI. Por favor, confirma si tu dispositivo tipo C es compatible con la transmisión HDMI). El adaptador 5 en 1 HDMI es compatible con la extensión de tu pantalla con un puerto HDMI y la transmisión de vídeo 4 K a 30 Hz UHD o Full HD 1080p directamente a HDTV, monitor o proyector. Perfecto para entretenimiento de cine en casa, oficina, presentaciones, exposiciones, clases y mucho más.

【Adaptador tipo C de 5 Gbps】 Con una velocidad de transferencia de 5 Gbps, puedes transmitir películas HD en cuestión de segundos. Este concentrador tipo C ofrece 1 puerto USB 3.0 y 1 puerto USB 2.0 para conectar varios periféricos USB como cámaras, micrófonos, teclados MIDI, unidades flash USB, pianos electrónicos, ventiladores LED, etc.

Lector de tarjetas multifunción USB C: con este adaptador de lector de tarjetas SD/TF puedes transferir vídeos y fotos desde una tarjeta de memoria a una velocidad de 14 MB a 16 MB/s a tu teléfono/tablet. Este hub USB C OTG está hecho de material ABS, compacto y ligero, perfecto para viajes; el diseño de tira de Shell ayuda a enfriar el concentrador. (Nota: las ranuras para tarjetas TF y SD no se pueden utilizar al mismo tiempo)

Amplia compatibilidad: un adaptador OTG ideal y adaptador de MacBook. Compatible con MacBook Pro 2020/2019/2018/2017, MacBook 2018/2017/2016/2015, iPad Pro 2020/2018, Pixelbook, Galaxy Book, Pixelbook, Dell XPS 15/XPS 13, Surface. Book 2, Samsung Galaxy S20/S10 y muchos otros smartphones/portátiles/tabletas, etc.

NOVOO Hub USB C con 2 HDMI, Docking Station de 11 Puertos Tipo C para computadora portátil, RJ45 Gigabit Ethernet, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, VGA, Tipo C 100W PD, Tarjetas SD/TF para MacBook Pro € 57.65 in stock 1 new from €57.50

11 used from €43.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Expansión masiva】 Hub NOVOO 11 en 1 tipo C equipado con 2 puertos HDMI 4K, 1 puerto Ethernet Gigabit RJ45, 2 puertos USB-A 3.0, 2 puertos USB-A 2.0, 1 puerto USB-C de 100 W. (suministro de energía) puerto de carga rápida, 1*1080P VGA, 1* lector de tarjetas SD/TF. Este concentrador tipo c de 11 puertos es compatible con Windows, Mac OS, Android, Linux y compatible hacia abajo con USB2.0, USB1.X y resolución 1080P, 1080i, 720p.

【Monitor dual 2 HDMI y VGA】 Esta base USB C lo ayudará a lograr fácilmente una pantalla de monitor doble y triple, hacer que su trabajo / vida sea más eficiente; HDMI 1 de un solo uso puede hasta 4K 60Hz bajo fuente DP1.4; Y soporte de resolución de hasta [email protected] y [email protected] cuando se conectan simultáneamente dos HDMI; Y soporte de resolución de hasta 1080P para 3 monitores externos cuando se muestra triplemente bajo la fuente DP1.4

【RJ45 Ethernet y 4 * USB】El adaptador de red con cable tipo C a RJ45 proporciona una velocidad de Ethernet de hasta 10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps, este convertidor LAN Thunderbolt 3 es una solución perfecta para la transmisión de películas sin búfer, juegos en línea, transferencia de datos. y videoconferencia. La velocidad de USB 3.0 es de 5 Gbps y solo lleva unos segundos transferir películas. Este concentrador USB multipuerto le permite conectar cómodamente un teclado, un mouse, un controlador flash USB, discos duros USB C y buscar fotos a través de ranuras SD/TF con una velocidad rápida de hasta 104 MB/s.

【Lector de tarjetas USB-C PD y SD/TF】 Esta base Thunderbolt 3 admite una entrada de hasta 100 W y una salida (segura) de 87 W en su computadora portátil mientras conecta varios periféricos, sin preocuparse por el almacenamiento de energía.

【Amplia compatibilidad】Esta estación de acoplamiento para computadora portátil es compatible con las últimas computadoras portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes con puerto USB C: Apple MacBook Air2018/2019, Apple MacBook Pro2017/2018/2019, Google Chromebook Pixel2016/2017, Dell XPS 13/15. Y más portátiles tipo C, la mayoría de teléfonos, tabletas.

Hub USB C, Adaptador HDMI USB C 4 en 1, Adaptador multipuerto portátil con HDMI 4K, 87W PD, USB3.0,2.0, Adaptador Hub Tipo C Compatibles con MacBook Pro 13/15, ChromeBook, XPS y Portátiles USB C € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amplia compatibilidad: adaptador USB C a HDMI compatible con MacBook Pro 2021/2020/2019, MacBook Air 2021/2020/2019, MacBook 2020/2019/2018/2017, iMac/iPad Pro, Chromebook, Yoga 920, Pixelbook, Dell, HP, Surface Pro 7, Elitebook. G1, Surface G1, Surface Libro 3, Huawei Mate P40/P30/Mate 20/Mate10, Samsung S21/S20/S20/S10/S9/S9 Plus/S8/S8 Plus y dispositivos tipo C que soportan salida de video HDMI (modo Alt DP). Hub de expansión masivo compatible con Wins 10/8/7, Vista, XP, Mac OS, Linux, Android, etc.

Adaptador USB C multipuerto: este adaptador USB C tiene un puerto USB 3.0 de alta velocidad integrado, puerto USB 2.0, puerto HDMI de ultra alta resolución y puerto de carga rápida USB C de 87 W. Hub USB C para portátil compatible con monitor/proyector/TV compatible con HDMI para transmisión de video y audio. Adaptador tipo C compatible con memorias USB, ratones, teclados, discos duros y muchos otros dispositivos conectados a través de USB 3.0. El concentrador USB C soporta transferencia de datos, carga y carga.

Adaptador HDMI 4K UHD: puedes duplicar o extender con el puerto HDMI de este hub de expansión USB C, compatible con HDMI 4K a 30Hz x 2K (3840 x 2160). Adaptador Hub para conectar tu HDTV, monitor, TV, proyector, teléfono o portátil a una pantalla más grande, transmitiendo directamente video 4K Ultra HD a 30Hz o Full HD 1080P a HDTV, monitor o proyector. Disfruta de la experiencia de alta definición y fluida con la pantalla grande.

Transferencia de datos ultrarrápida USB 3.0: esta base USB-C se combina con velocidades de puerto USB 3.0 de hasta 5 Gbps que pueden transferir imágenes y hacer copias de seguridad de tus archivos y videos en cuestión de segundos. Las velocidades de puerto USB 2.0 alcanzan la transferencia de 480 MB/s son convenientes para que puedas utilizar mouse, unidad flash, teclado y otros periféricos habilitados para USB-A al mismo tiempo.

Ultra delgado y compacto: pequeño y ligero, el concentrador de expansión masivo contiene todas las interfaces necesarias para el uso diario. Plug and Play, no requiere controladores/software adicionales, sin retrasos ni defectos. El resistente cuerpo de aleación de aluminio y el diseño que ahorra espacio lo convertirán en tu hub USB C favorito. Ahorra espacio en el escritorio y sé un socio ideal para tu viaje de negocios.

Hub USB C, UtechSmart 11 en 1 Docking Station Adaptador USB Tipo C de Triple Pantalla con 2 4K HDMI, VGA, 100W PD, Lector de Tarjetas SD TF, 4 Puertos USB Compatible con MacBook, Dispositivos USB C € 71.99 in stock 1 new from €69.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estación de acoplamiento de triple pantalla 11 en 1: La estación de acoplamiento USB C convierte el puerto USB C de su ordenador portátil en doble HDMI 4K, VGA, Gigabit Ethernet, carga USB C PD, ranura para tarjetas SD/TF, 2 puertos USB 3.0 y 2 puertos USB 2.0. El diseño del producto es duradero y delgado, reduciendo su carga y descartando adaptadores de cable adicionales. Plug and Play, no se requiere ningún controlador.

Hub USB C 2 HDMI(4K) y VGA(1080P): Ampliación de una o dos pantallas HDMI hasta [email protected], pantallas triples hasta [email protected] Esta Dockingstation es adecuada para reuniones, entretenimiento, análisis financiero y programación informática. (Nota: Sólo modo espejo para MAC OS/Chrome OS).

Carga PD de 100W y seguridad inteligente: Soporta velocidades de carga de hasta 100W. No hay necesidad de preocuparse por el suministro de energía insuficiente. El hub USB C está equipado con una nueva generación de microchips inteligentes. Incluye protección interna contra sobrecargas, protección contra cortocircuitos, regulación de voltaje, protección de temperatura y protección contra sobrecorriente. (Nota: El puerto USB-C solo admite la carga, el cargador y el cable no están incluidos).

Ethernet de alta velocidad y transferencia de datos eficiente: El puerto Gigabit Ethernet de 1000M utiliza un chip avanzado del que podrás disfrutar para descargar películas más rápido y reducir la latencia en los juegos. Además, esta base USB C cuenta con 1 ranura para tarjetas SD/TF y soporte máximo de 104Mb/s. 2 puertos USB 3.0 con una tasa de transferencia de 5 Gbps, y 2 puertos USB 2.0 para ratón, teclado, disco duro, etc.

Múltiples compatibilidades: Nuestra estación de acoplamiento USB C es ampliamente utilizada para portátiles con Windows 10/11, Mac OS, iPad OS, Chrome OS, Dell XPS 13/15, XP, Linux, Chromecast, etc. Por favor, compruebe si su portátil tiene un puerto USB 3.1 Gen 2/Thunderbolt 3/4 y soporta el modo alternativo DisplayPort. Si no sabe cómo reconocerlo, por favor, póngase en contacto con un mensaje de nosotros en el fondo, vamos a probar para usted o hacer predicciones correctas.

Baseus Hub USB C - 6 En 1 USB C Adaptador a HDMI 4K, 3 Puertos USB 3.0, USB C 100W, Docking Station USB Tipo C a Ethernet 1Gbps para MacBook Pro/Air, XPS, Samsung S21/S20 y Otros Dispositivos € 42.99 in stock 1 new from €42.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【6-in-1 HUB para un trabajo eficiente】Con una sola interfaz para conectar varios dispositivos, el hub convierte un solo puerto USB-C en 6 puertos para la transferencia de datos, la expansión de la pantalla, la conexión a Internet y la carga.

【100W PD Fast Charge】Este hub USB-C admite una carga rápida de hasta 100W y una transferencia de datos USB-A 3.0 de 500MB/S, manteniendo su MacBook u otros portátiles USB-C completamente cargados.

【Pequeño y portátil】El hub pesa solo 77 gramos y puede guardar el enchufe en él. El pequeño tamaño permite un fácil almacenamiento en un bolsillo y maletín.

【4K Quality HDMI】Puede disfrutar de efectos visuales de calidad cinematográfica ya que el puerto HDMI emite resoluciones de hasta [email protected]

【What You Get】Baseus 6 en 1 hub USB-C con soporte de por vida. Confiamos en el rendimiento duradero de nuestro producto. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros, y le responderemos en 24 horas.

NOVOO USB C Hub [email protected] HDMI Multiport Adapter, 8-in-1 HUB USB C Adapter Docking Station con 1Gbps Ethernet, 100W PD, SD/Micro SD, USB 3.0 5Gbps Data Ports para MacBook Pro y más Dispositivos Tipo C € 45.99 in stock 1 new from €41.99

6 used from €39.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hub USB-C 8 en 1 - Expansión masiva- Amplía el puerto USB-C de sus dispositivos con 1 salida HDMI [email protected], 1 puerto de carga PD de 100 W, 1 puerto Ethernet RJ45 de 1 Gbps, 1 lector de tarjetas SD/lector de tarjetas TF y 3 Los puertos USB-A brindan un espacio de trabajo elegante. Recomendamos conectar primero el concentrador a la unidad principal y luego conectar los accesorios a los puertos

Pantalla multimedia 4K @ 60Hz- Puede conectar fácilmente el dispositivo habilitado para USB-C a cualquier televisor o monitor HDMI y experimentar una claridad de imagen y una reproducción de sonido excepcionales con 4K @ 60Hz (tenga en cuenta que la versión DP 1.4 de su dispositivo es compatible con 4K para obtener 60)

Carga súper rápida e Internet estable- El puerto PD de 100 W proporciona una velocidad de carga continua para su dispositivo USB-C de hasta 92 W (el dispositivo consume 8 W, sin función de datos). Conéctese a Internet al instante y disfrute de velocidades de conexión rápidas de hasta 1 Gbps. Consejos: las luces LED indican si hay una conexión a Internet válida

Transferencia rápida - 3 puertos de datos USB 3.0 están preparados para transferir archivos grandes de hasta 5 Gbps; Las ranuras para tarjetas TF y SD admiten varios formatos de tarjetas de memoria como SD, SDHC, Micro SD, MMC, SDXC) y leen tarjetas SD/TF al mismo tiempo. Excelente para situaciones diarias de trabajo desde el hogar, Dockteck Hub satisfará todas sus necesidades

Amplia compatibilidad y garantía - El elegante y pequeño concentrador USB-C es compatible con casi todos los dispositivos tipo C, incluidos MacBook Pro, MacBook Air, iPad Pro, así como con sistemas operativos como Windows y macOS, iPadOS.

UGREEN Hub USB C, 6 En 1 Adaptador USB C a HDMI 4K, 3 Puertos USB 3.0, Lector Tarjeta SD TF, USB C Dock Adaptador Compatible con Macbook Pro Air M1 M2 2023, Steam Deck, iPad Pro 2022, Galaxy S23 S22 € 29.99 in stock 1 new from €29.98

4 used from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HUB USB C 6 EN 1: Con este HUB USB tipo C, podrá disponer de un HUB USB 3.0, 4K HDMI, lector de tarjetas de TF y SD, todo lo que necesita está en este pequeño UGREEN HUB USB C, compacto y ligero, muy práctico para llevarse a cualquier lugar.

AMPLIA COMPATIBILIDAD: Este adaptador macbook air es compatible con los dispositivos que tengan el puerto USB C que soporta la salida de video, tales como Macbook Pro M2 2023 2022 M1 2021 2020 2019 2018, Macbook Air M2 2022 M1 2020 2019, iMac 24'' 2021, Mac Mini 2023, iPad, Steam Deck, Surface Pro 9 8 Go 2 3, Zenbook 3, Lenovo Yoga 920/720, Dell XPS 13" 15" 17‘’, Galaxy S23, Huawei Matebook X Pro, P50.(Nota: Para iPadOS 16.1, debe actualizar el FW según la guía del usuario adjunta a esta página)

4K VÍDEO HDMI: Este HUB USB C HDMI soporta la resolución hasta [email protected], mediante un cable HDMI puede conectar su PC o móvil compatible a un monitor, proyector o TV para disfrutar HD video en pantalla grande. Admite modo duplicado y modo extendido, así que es muy ideal para ver copa mundial de fútbol, hacer presentaciones o conferencias, dar clases, etc. (NOTA IMPORTANTE: Para funcionar bien, el puerto USB C de su dispositivo debe soportar la salida de vídeo)

HUB USB 3.0 Y USB-C LECTOR TARJETA: Este USB C dock añade a sus dispositivos 3 puertos USB 3.0 y lector de tarjetas SD TF. Así que puede conectar cualquier USB periférico como disco duro, usb memoria, teclado, ratón, pendrive, ect, y disfrutará de una velocidad de transmisión hasta 5Gbps. El lector de tarjetas puede leer o escribir en dos tarjetas al mismo tiempo, es decir puede usar a la vez 3 USB periféricos y 2 tarjetas y pasar archivos entre ellos.

BUENA DISIPACION DE CALOR: La carcasa de aluminio tiene mejor disipación del calor, se transfiere rápidamente el calor del interior de este adaptador USB C dock hacia el exterior, reduciendo su temperatura, lo que hace que este adaptador USB C sea más seguro.

Adaptador USB C a HDMI dual, 4 en 1 USB tipo C Hub con 2 HDMI (4K a 30Hz)/carga USB 3.0/PD, pantalla dual HD, estación de acoplamiento USB-C para Windows, MacOS € 28.99 in stock 1 new from €28.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adaptador multipuerto USB C a HDMI dual 4 en 1: el artículo viene con 2 cargas HDMI/USB 3.0/USB-C PD, HDMI dual de hasta 4K a 30Hz; velocidades de transferencia USB 3.0 de alta velocidad de hasta 5 Gbps, se aplica para unidades USB, ratones, teclados y otros dispositivos USB A 2.0/USB A 3.0; la carga USB-C PD puede producir rápidamente hasta 60 W de potencia, evitar que se agotse se de potencia durante el uso. (USB-C solo para cargar).

HDMI dual 4K a 30Hz: múltiples pantallas se muestran al mismo tiempo, los puertos HDMI dobles pueden emitir 2 dispositivos al mismo tiempo con el mismo contenido o diferente; compatible con sistemas Windows, MacOS, Android, Linux.

Misma pantalla y visualización de pantalla dividida: HDMI dual con modo espejo y modo extendido, sincronización de audio y video, alta definición suave, sin parpadeo, siente la imagen de alta definición similar al cine.

Interfaz niquelada para una transmisión rápida: la interfaz está hecha de material niquelado, con baja impedancia y transmisión rápida, reduciendo la pérdida de datos.

Compatible con dispositivos USB C como MacBook/MacBook Pro 2015-2019, iP-ad P ro2018, MacBook Air 2018, Surface Book, Google Chromebook Pixel, Dell XPS 12/13/15, HP Spectre X2/X360, Acer Spin7, Samsung S8/S9 y más equipos USB C.

Aceele Hub USB C, Ultra Slim USB Tipo C Adaptador con 4 USB 3.0 Puertos Thunderbolt 3 Compatible para MacBook Pro 2018 2017 iMac, DELL XPS 15, Huawei P20 y más … € 14.99

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Hub USB tipo C (compatible con Thunderbolt 3)]: Compatible con los últimos ordenadores y dispositivos inteligentes con puertos USB-C. (Como MacBook, Nokia N1, Chromebook Pixel).

[Extensión de puertos adicional]: Amplíe de un puerto USB-C a 4 puertos USB 3.0. Compatible con USB 2.0.

【Fácil de conectar】: el conector USB C está disponible en ambos lados. Simplemente enchufar sin distinguir la alineación. Hot Swap, no necesita controlador.

【Super Speed Data-Transfer】: los puertos USB 3.0 de concentrador admiten velocidades de transferencia de datos ultrarrápidas de hasta 5 Gbit/s (10 veces más rápido que USB 2.0) y retrocompatible con USB 2.0 / 1.1.

【Seguridad】: en cada puerto hay una protección contra sobrecorriente integrada para proteger tanto los dispositivos conectados como el concentrador de sobretensiones. READ Los 30 mejores Tarjeta Grafica 4Gb de 2023 - Revisión y guía

Adaptador multipuerto USB C, USB 2.0 3.0 Hub tipo C 3.1, adaptador 4 en 1, OTG compatible con Windows10/8/7/vista/XP/MacBook/Pro/Air/MateBook/Notebook/Sumsang GalaxyBook/Phones € 7.99

€ 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad amplia de tipo C】Compatible con todos los modelos de ordenador con puertos estándar tipo C y teléfonos móviles con conectores estándar tipo C con función OTG. Sistemas compatibles: Windows 10.8.7, Vista, XP, Mac10.4.6. Compatible con sistemas principales del mercado.

【Antihuellas dactilares + Hub USB portátil】La carcasa está hecha de una aleación de aluminio arenado para evitar la oxidación. El exquisito cuerpo exterior es hábil y dulce, lo que es muy cómodo de usar y llevar.

【Hub USB tipo C 4 en 1】 El puerto USB tipo C 2.0 3.0 puede transferir datos a una velocidad de 5.0 Gbps y las películas de alta resolución se pueden transferir en pocos segundos. La velocidad de transmisión de los 4 puertos USB 2.0 es de 480 Mbps, pero son más compatibles con diferentes dispositivos.

【Durabilidad】Los cables reforzados, la carcasa de aluminio de alta calidad y los conectores resistentes al calor garantizan la máxima durabilidad. (Es normal que la superficie del producto se caliente durante el uso del producto)

【Play and Plug】 No se requiere controlador o software, y los 4 puertos USB adicionales se pueden utilizar rápidamente. Puedes conectarlo a tu ordenador y otros dispositivos en cualquier momento para evitar el uso frecuente de la interfaz tipo C suministrada con tu ordenador. Color: plateado

PUTOAHAO USB C Hub,Multipuerto USB C,Hub USB C,Dock USB C,Docking Station USB C,USB 3.0 Adaptador USB C,Tipo C Hub para Macbook Pro Air M1,iPad Air,iMac,Surface Pro,XPS,Notebook,PC,Laptop,HP,DELL € 9.38

€ 9.08 in stock 1 new from €9.08

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♠♠♠El PUTOAHAO USB C Hub sin Driver, Plug and Play,Compatible con para OS, IOS ,MAC MACOS,PC,Android,Windows7/8/10/11, XP, Linux, Vista y otros sistemas.

♠♠♠ El multipuerto usb c tiene función OTG,Conecta teléfonos y tablets a una pantalla grande,Conecta teléfonos y tablets a memorias USB,(NOTA: los teléfonos y tablets deben soportar la función OTG).

♠♠♠ Las extensiones del adaptador usb C satisfacen las necesidades de ampliación de varios puertos de su dispositivo. Tales como carga, unidad flash USB, ratón, teclado. Disco duro, impresora ect, Ratón y teclado La conexión es rápida y sensible,Match con chips de alto rendimiento velocidad de núcleo rápido,Transferencia de datos rápida, el Hub USB C con 1 Puerto USB 3.0 , 2 Puertos USB 2.0, 1 Puerto Tipo C 2.0 ,Transmisión de datos sin esperas, rápida y eficiente.

♠♠♠ El Tipo C Hub Soporta sobrecarga de voltaje y función de protección entre corrientes, puede proteger el equipo conectado y el propio HUB eficazmente cuando se energiza repentinamente. Cargador USB puede cargar 3 teléfonos al mismo tiempo, USB Hub Extensiones muy potente. Equipado con super chip, que proporcionan un rendimiento eficiente y estable .

♠♠♠ El docking station usb c está hecho de material de aleación de aluminio, diseño delgado y ligero, chipset avanzado con buen diseño térmico. Mini portátil y fácil de llevar, Mantenga su escritorio limpio. Más agradable trabajar y jugar. ♠♠♠ Usted recibirá: 1 pc PUTOAHAO dock usb C, 1pc 1M teléfono cable de carga rápida

D-Link DUB-M520 - Hub USB tipo C, 5 en 1, adaptador USB C con HDMI 4K y 1080p, 2 puertos USB3.0/USB2.0, 1 puerto USB C de carga hasta 60W y datos € 63.98 in stock 64 new from €59.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hub USB-C con 2 puertos USB 3.0 compatibles con USB 2.0 y USB 1.1, con carcasa de aluminio y cable de 17 cm

Puertos USB de alta velocidad de hasta 5 Gbps (Gigabits por segundo), siendo 10 veces más rápidos que los USB 2.0

Puerto HDMI 4K (resolución 3840 x 2160), 1080p, y 4096 x 2160 a 30 Hz

Puerto de red Gigabit RJ45 (10/100/1000 Mbps, megabits por segundo)

Puerto USB-C adicional para datos, con posibilidad de conectar la fuente de alimentación del dispositivo (portátil, tableta, etc.) para carga simultánea con el uso del hub, con capacidad de hasta 20V y 3A (60W)

Aceele Hub USB 3.0 5 Puertos, Hub de Datos USB de 4 Puertos & USB Tipo C Carga Hub Ultra Delgado Compatible para MacBook Pro, Mini Mac, Surface Pro 9, XPS, Xbox 1, PS5, PC portátil, SSD/HDD móvil etc € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Nueva Versión Expansión Multi USB 3.0 & USB Tipo C】Aceele USB 3.0 Hub 5-en-1 con 4 puertos USB 3.0 y 1 puerto USB Tipo C, expanda 1 puerto USB en 4 puertos USB 3.0, que se pueden conectar al disco duro, disco U, teléfono móvil , mouse inalámbrico, teclado, etc.

【Transmisión de Datos de Alta Velocidad】El puerto USB 3.0 admite velocidades de transmisión de datos de hasta 5 Gbps (10 veces más rápido que USB 2.0), que puede transferir películas HD y archivos en unos pocos segundos. No se puede utilizar para cargar .

【USB Tipo C Mejora el Rendimiento】USB 3.0 HUB 5 en 1 con 5V 3A puerto USB Tipo C, que está cargando el concentrador para conectar el disco duro con un mejor rendimiento. Pero no puede cargar la computadora portátil.

【Seguro y Simple】El puerto USB 3.0 tiene una protección de energía incorporada, que puede extender la vida útil del concentrador; El multiplicador USB fácil de usar, no requiere unidad, plug and play y es compatible con todos los dispositivos USB 3.0, USB 2.0.

【Ultrafino y portátil】Este amplificador USB es delgado y compacto con múlti puertos USB 3.0, diseñado para pc laptops portátiles. El hub usb se puede colocar en una billetera o bolso de computadora para que el trabajo sea más eficiente cuando viaja o en viajes de negocios.

Aukvite Hub USB C, 4 en 1 Adaptador USB C Puertos USB 3.0/2.0 USB Tipo C Hub, USB C Adaptador per MacBook Pro/Air, Smartphones, iPad Pro, Surface Pro, Chromebook € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【High Speed】- 1 puerto USB 3.0 + 3 puertos USB 2.0 para la transferencia de datos para sus diferentes necesidades. El puerto USB 3.0 puede transferir datos a supervelocidad de hasta 5Gbps. Te permite transferir películas HD, fotos, canciones y archivos grandes en segundos. Disfruta de una transferencia de datos súper rápida con facilidad. Soporta el modo de alimentación USB y el modo de alimentación DC.

【Carga de paso】- Soporta el modo de suministro de energía USB y el modo de suministro de energía DC, lo que le permite transferir datos desde y hacia múltiples dispositivos mientras también admite la carga. No hay necesidad de preocuparse por los fallos en la transferencia de datos debido a una alimentación insuficiente del dispositivo.

【Adaptador USB C a USB A】- Soporta un puerto USB-A o TYPE-C de bus para ampliar 4 puertos USB-A, 4 puertos tienen funciones de detección de sobrecarga de corriente y protección, y soporta la compatibilidad con el estándar USB 2.0 y el estándar USB 1.1.

【Amplia Compatibilidad】- Modelos compatibles con el producto ] Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Mac OSx 10.6-10.12, Linux 2.6.14 o superior. Compatible con teléfonos inteligentes, unidades flash USB, ratón, tabletas, teclados, ordenadores portátiles, Mac mini, Mac Pro, IPad Pro, Surface Pro, Chromebook, MacBook Pro/Air.

【High Quality】- Este hub USB C es muy delgado y ligero, perfecto para el hogar, la oficina o cualquier lugar. El chip de alta calidad adopta múltiples medidas de protección de seguridad para evitar la sobrecorriente, la sobretensión, el cortocircuito y la alta temperatura.

Hub USB C, ZESKRIS 5 Puertos Ultra Slim Data Type C Hub con 1 USB 3.0, 2 USB 2.0, Lector de Tarjetas TF/SD/MicroSD Divisor USB portátil para Macbook Pro/Air, portátil, PS5/PS4 € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【5 en 1 USB C Hub】: ZESKRIS 5 puertos datos ultrafinos Hub tipo C con 1 USB 3.0, 2 USB 2.0, SD/Micro SD Lector Tarjeta, Divisor USB portátil, que es perfecto para su Macbook Pro Air. Al mismo tiempo, respaldamos una garantía de 18 meses sin preocupaciones y un servicio al cliente amigable

【SuperSpeed Data】: el puerto USB 3.0 transfiere datos a velocidades de hasta 5 gbps, puede transferir películas de alta definición, imágenes, archivos grandes, etc. en segundos, que es 10 veces más rápido que un USB 2.0. Con 2 USB 2.0, velocidad de transferencia de datos de hasta 480 Mbps. Puede usar fácilmente más dispositivos periféricos USB A al mismo tiempo

【Nuevo diseño único】: solo un conector USB-C no puede expandir una computadora con una interfaz USB, pero nuestro zeskris USB-C Hub ha conectado una interfaz USB al producto, que se puede cambiar rápidamente y adaptar a más computadoras y dispositivos. Este es nuestro diseño innovador único

【Lector de tarjetas SD / TF】: Nuestro adaptador multipuerto USB C zeskris es compatible con tarjetas SD y TF con capacidades de hasta 2 TB y velocidades de transferencia de datos de hasta 104 MB/s, lo cual es una buena noticia para los entusiastas de los viajes y la fotografía

【Travel Essential USB Hub 3.0】: Nuestro diseñador zeskris lo diseñó cuidadosamente para que sea más eficiente para viajes de negocios y vacaciones. Elegante y portátil. Pequeño y delgado. Centrarse en la moda moderna

HUB USB C, Adaptador USB C 8 en 1 con HDMI 4K, PD de 100 W, Puerto USB C, USB 3.0, Ethernet RJ45, SD/TF, Estación de Acoplamiento Compatible con Portátiles MacBook Pro/Air y Otros Dispositivos Tipo C € 28.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【USB C HUB 8 EN 1】: El adaptador de concentrador USB-C es compatible con todos los dispositivos que contienen puertos tipo C/USB, especialmente para MacBook Pro y Air. Incluye USB 3.0, USB 2.0, puerto USB C, PD, HDMI 4K, Ethernet RJ45 100M y ranuras para lector de tarjetas SD/Micro SD, compatible con MacBook Pro/Air, Chromebook y más dispositivos Tipo C. Para que pueda resolver el problema de una sola interfaz de computadora portátil en cualquier momento y en cualquier lugar.

【Salida de imagen HDMI 4K】: La salida HDMI USB C HUB se puede usar para sus diversos dispositivos de visualización (monitor, TV, proyector) para lograr efectos de sincronización de video vívidos. Use nuestro concentrador USB inteligente para expandir monitores. Le brinda el amplio espacio de trabajo y la flexibilidad para resolver cualquier tarea. La resolución máxima de salida alcanza los 4K (3840x2160 @ 30 Hz) a través de HDMI.

【Transferencia de datos súper rápida】: el puerto USB 3.0 admite una velocidad de transferencia de hasta 5 Gbps. La ranura SD/TF puede acceder a los archivos en unos segundos. El puerto de datos USB-C puede transferir datos en dispositivos Tipo-C. El puerto Ethernet RJ45 100M proporciona un acceso a Internet más estable y rápido que la mayoría de las conexiones inalámbricas. (Nota: la tarjeta SD/TF no se puede leer al mismo tiempo).

【Carga rápida de PD, fácil de conectar】: carga segura de PD El concentrador USB-C utiliza el protocolo PD (Power Delivery) y admite una carga rápida de hasta 100 W. USB 2.0, puede conectar fácilmente un teclado USB, Conecte el mouse. Type-C Hub también es compatible con la función OTG, que le permite transferir archivos/imágenes/videos desde una unidad flash USB a su teléfono inteligente directamente. (Nota: la carga rápida requiere un adaptador de carga rápida)

【Garantía de calidad y servicio sincero】: ¡Todas las piezas están estrictamente controladas y tienen la calidad asegurada! Gran compatibilidad, plug and play, no requiere controladores. Si encuentra algún problema con el producto, puede contactarnos en cualquier momento a través de Amazon y resolveremos el problema al 100%.

Mira el presupuesto

Lo primero que la mayoría estamos contentos y lo que tienen que ser es nuestro presupuesto. Quedarse sin presupuesto en cualquier momento puede arruinar la experiencia del usuario. Por lo tanto, es muy importante que una persona conozca sus limitaciones y luego piense en comprar ese producto en particular.

A medida que el nivel de competencia en el mercado ha aumentado en mayor medida, una variedad de marcas han ofrecido una amplia gama de opciones. No es tan difícil conseguir un Precio según su presupuesto. En resumen, ahora depende de usted si está listo para gastar menos o más en su propiedad preferida.

Todo lo que tiene que hacer es hacer una investigación exhaustiva del mercado y luego realizar la compra final en consecuencia. Si el presupuesto no es su problema, siempre preferimos que tenga Hub Usb Tipo C solo como el producto más reciente y actualizado del mercado.

Haga una lista de sus preferencias

Es una buena idea hacer una lista de sus preferencias generales de Hub Usb Tipo C antes de comprar cualquier producto en el mercado. No sólo le ayudará a encontrar el mejor producto para usted, sino que también le ahorrará mucho tiempo. Saque el mejor cuatro o cinco Hub Usb Tipo C del mercado y luego decida cuál es la mejor opción para usted. Los beneficios adicionales al mismo precio son una ventaja para usted.

Prefiera la garantía de marca confiable

El nombre de la marca es a menudo uno para servicios de alta calidad a los precios más bajos posibles. El mercado está lleno de una amplia variedad de marcas. Sin embargo, cuando esté listo para tener una idea de lo que está haciendo, es una buena idea elegir la opción de marca más confiable. Las marcas de renombre suelen ofrecer a sus consumidores productos de mayor calidad y una mejor atención al cliente las 24 horas del día. La elección de una marca conocida también ofrece un excelente servicio al cliente en el futuro.

No sé temporada de ofertas.

pierde especiales Hub Usb Tipo C Navidad Le recomendamos que lleve lo mejor. Lo mejor de la temporada navideña es que% KEYWORD% están disponibles aquí a precios mínimos. La mayoría de los vendedores en línea y fuera de línea revisan una temporada alta cuando las ofertas son extremas y los precios son los más bajos. Si desea comprar en línea, manténgase actualizado con los sitios de comercio electrónico como Amazon Francia y disfrute de la libertad de comprar durante la temporada de ofertas especiales.

Verifique las opciones de garantía

Todos los productos del mercado actual tienen una opción de garantía. Pero, ¿todas las marcas cumplen con este nivel de seguridad para los clientes?

La elección de una marca conocida le aporta mucha confianza. Lo mejor de las marcas conocidas es que, por lo general, no se dañan fácilmente. Sin embargo, cuando lo hace, esta marca a menudo ofrece una opción de garantía activa. En resumen, esta opción le ahorra gastar el dinero que tanto le costó ganar en muchas reparaciones y mantenimiento.

No se pierda las reseñas Las

reseñas son la experiencia del mundo real de la mayoría de los clientes del mundo. Si se adhiere a estos, los clientes potenciales pueden saber mejor exactamente cómo funcionan exactamente estos productos y qué calidad, vida útil y ventajas y desventajas tienen. Dado que el mercado de las tiendas de comercio electrónico ha crecido rápidamente en estos días, se ha vuelto más fácil para las personas leer las reseñas de personas de todo el mundo en línea.

¿Es confiable el vendedor?

Bueno, este factor no funciona la mayor parte del tiempo, pero a menudo hemos visto muchos incidentes en el mercado en los que las personas han pasado por estafas o estafas; la diferencia entre el Hub Usb Tipo C original Es bastante difícil encontrar las primeras copias y eso es en lo que trabajan la mayoría de los estafadores.

Para protegerse de tales incidentes en el futuro, por lo tanto, solo nos gustaría contratarlo con un vendedor confiable en el mercado.

Conclusión

Así que chicos! Si tiene grandes problemas para el mejor encontrar Hub Usb Tipo C, simplemente una guía perfecta para usted para preparamos Hub Usb Tipo C.Hemos trabajado e investigado cuidadosamente los diversos factores para tener una idea exacta de las distintas cosas.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.