Los 30 mejores Hp 364 Xl de 2021 – Revisión y guía

HP 364XL N9J74AE, Negro, Cian, Magenta y Amarillo, Cartuchos de Tinta de Alta Capacidad Originales, Pack de 4, compatible con impresoras HP Photosmart serie C5300, C6300, B210, B110 y Deskjet 3520 € 101.99

Amazon.es Features Pack de 4 Cartuchos de Alta Capacidad con tecnología de impresión por inyección térmica de tinta compatible con impresoras HP Photosmart serie B210, B110 y HP Deskjet serie 3520, 3522, 3524

Óptimo para imprimir fotografías de alta calidad y documentos cotidianamente, con resultados uniformes y de alta calidad; rendimiento medio de impresión: 550 páginas en negro y 750 de cada color

Los cartuchos con cabezal de impresión independiente permiten cambiar el color agotado individualmente, para optimizar el rendimiento de la impresora en casa o en la oficina

El cartucho está diseñado de manera respetuosa con el entorno, para un reciclaje sencillo y un menor número de residuos; El programa HP Planet Partners facilita el reciclaje de cartuchos de tinta

Solo los cartuchos originales HP están diseñados específicamente para impresoras HP y ofrecen, a diferencia de los cartuchos no originales, fiabilidad y servicio

GPC Image 364XL Cartuchos de Tinta Reemplazo para HP 364 364 XL Tinta para HP Photosmart 5510 5520 5522 6520 7510 7520 5524 6510 5515 B010a B109a, Officejet 4620 4622, Deskjet 3520 3070A (10-Pack) € 20.92 in stock 5 new from €20.92

Amazon.es Features GPC Image 10 Pack 364XL- Reemplazo de cartucho de tinta compatible para HP 364 364-XL cartuchos de tinta. (Consejo cálido: estos son cartuchos de tinta NO originales)

Impresoras compatibles: para HP Deskjet 3070A 3520; Officejet 4620 4622 4624; Photosmart 5510, 5511, 5512, 5514, 5515, 5520, 5522, 5524, 6510, 6520, 6512, 6515, 7510, 7515, 7520, B010a, B010b, B109a, B109b, B109c B109d, B109f, B109n, B110a, B110c, B111A, B209a, B210a, B210b, B210C, B210e, B8550, B8553, B8558, C309, C309a, C309c, C309g, C309h, C309n, C310b, C310c, C310a, C410a, C410b, C410d, C5324, C5370, C5373, C5380, C5383, C5388, C5390, C5393, C6324, C6380, C6388 Impresoras.

Volumen de tinta: rendimiento de página: 800 páginas por cartucho negro, 750 páginas por cartucho de color. (5% cubierta de papel A4)

El espléndido paquete de caja incluye: 4 Negro / 2 Cian / 2 Magenta / 2 Amarillo, reemplazo para el paquete múltiple de cartuchos de tinta HP364 XL

Nuestros cartuchos de tinta 364XL ofrecen una impresión de calidad, le proporcionan impresiones vívidas y naturales.

GPC Image 364XL Compatible para HP 364 364 XL Cartuchos de Tinta para HP Photosmart 5520 5510 5522 5524 6510 6520 7510 7520 B010a HP Officejet 4620 4622 HP Deskjet 3070A 3520 (4 Negro) € 12.79

Amazon.es Features GPC Image cartucho de tinta compatible para HP 364 364XL cartuchos de tinta. (Consejo cálido: estos son cartuchos de tinta NO originales)

mpresoras compatibles: para HP Deskjet 3070A 3520 3522; Officejet 4620 4622 4624; Photosmart 5510, 5511, 5512, 5514, 5515, 5520, 5522, 5524, 6510, 6520, 6512, 6515, 7510, 7515, 7520, B010a, B010b, B109a, B109b, B109c B109d, B109f, B109n, B110a, B110c, B111A, B209a, B210a, B210b, B210C, B210e, B8550, B8553, B8558, C309, C309a, C309c, C309g, C309h, C309n, C310b, C310c, C310a, C410a, C410b, C410d, C5324, C5370, C5373, C5380, C5383, C5388, C5390, C5393, C6324, C6380, C6388 Impresoras.

Volumen de tinta: rendimiento de página: 800 páginas por cartucho negro. (5% cubierta de papel A4)

l espléndido paquete de caja incluye: 4 Negro, para cartuchos tinta hp 364

Nuestros cartuchos de tinta 364XL ofrecen una impresión de calidad, le proporcionan impresiones vívidas y naturales. READ Los 30 mejores Hp 302 Negro de 2021 - Revisión y guía

LxTek Reemplazo Compatible para HP 364 364XL Cartuchos de Tinta para HP Photosmart 5520 6520 5510 6510 7510 7520 HP Deskjet 3070A 3520 HP Officejet 4620 4622 (1 Negro, 1 Cian, 1 Magenta, 1 Amarillo) € 12.29 in stock 5 new from €12.29

Amazon.es Features El paquete contiene: 4 Unidades (1 Negro/1 Cian/1 Magenta/1 Amarillo) Reemplazo de tinta compatible con Cartuchos de Tinta HP 364 364XL (No es original).

Rendimiento de Páginas: 800 Páginas por cartucho negro 364 XL, 750 Páginas por cartucho de color 364XL (Con una cobertura de 5%).

Compatible con: HP Deskjet 3070A 3520 3522 Officejet 4620 4622 4610 Photosmart 5510 5511 5512 5514 5515 5522 5524 5520 6510 6520 6512 6515 7510 7515 7520 B010a B010b B109a B109b B109c B109d B109f B109n B110a B110c B111a B209a B210a B210b B210c B210e B8550 B8553 B8558 C309 C309a C309c C309g C309h C309n C310b C310c C310a C410a C410b C410d C5324 C5370 C5373 C5380 C5383 C5388 C5390 C5393 C6324 C6380 C6388 D5460 Impresora.

Nombre del producto: LxTek 364XL (No es original) Reemplazo Compatible para Cartuchos de Tinta HP 364.

Cada cartucho de tinta Photosmart 5520 estaba equipado con un chip inteligente para asegurar la compatibilidad con su impresora.

Timink 364 XL Cartuchos de Tinta Reemplazo de HP 364 XL Compatibles con HP Deskjet 3070A 3520 3524 Officejet 4610 4620 4622 Photosmart 5510 5511 5512 5520 5522 6512 6515 6520 (5 Paquetes) € 13.29 in stock 2 new from €13.29

Amazon.es Features ❣【Compatibilidad Perfecta】 Timink 364xl cartuchos de tinta compatibles para HP 364 XL perfectamente.

❣【Modelos Impresora】 Timink cartuchos de tinta 364xl para HP Deskjet 3070A 3520 3522 3524 Officejet 4610 4620 4622 Photosmart 5510 5511 5512 5514 5515 5520 5522 5524 5510 6512 6510 6520 7510 7515 7520 7510 B8550 C5380 C6380 D5460. (★ Compruebe el modelo de impresora antes de adquirir ★)

❣【Super Volumen】Cartucho Negro 30ML, Cian / Magenta / Amarillo 18ML por color. Rendimiento de páginas: 800 páginas por cartucho negro, 750 páginas por cartucho de color. (ISO TEST: 5% de cobertura)

❣【Embalaje】 Timink 364XL (No Original) Compatible con Cartuchos HP 364XL (2 Negro 1 Cian 1 Magenta 1 Amarillo, 5 Paquetes).

❣【Garantías】 Timink cuentan con las certificaciones ISO9001, ISO14001, CE y MSDS. No dude en contactarnos por correo electrónico para cualquier problema que será respondido dentro de 24 horas.

HaloFox Cartuchos de Tinta Compatible para HP 364XL para HP DeskJet 3520 3070A OfficeJet 4620 Photosmart 5510 5514 5515 5520 5524 5525 6510 6520 7510 7520 € 20.99 in stock 2 new from €18.39

Amazon.es Features Número de Modelo : Compatible para HP 364 364XL 364 XL

Recibirá : Cartuchos de tinta 4 negro, 2 cian, 2 amarillos, 2 magenta compatible para HP 364 364XL 364 XL

Fabricante Profesional : Más de 10 años de experiencia en la industria de cartuchos de tinta en el mercado de Europa

Salida del cartucho de tinta : Hasta 800 páginas por cartucho negro, 750 páginas por cartucho de color (con una cobertura del 5% en páginas A4)

Compatible para Modelos de Impresoras : Compatible para HP Photosmart 5520 5525 5510 7510 b109a b109n b110a 5514 5515 5522 5524 6510 6520 6525 7520 b8550 b109d b110 b209a b210a c310a c5380 Officejet 4620 4622 DeskJet 3520 3070a impresoras

DOUBLE D 364XL 364 XL Negro Cartuchos de Tinta para HP Deskjet 3070A OfficeJet 4620 Photosmart 5510 5520 7510 7520 5514 5515 5522 5524 4622 6510 B110A B8550 (4 x Negro) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features Compatibilidad de impresora: HP Photosmart 5520 5510 5512 5514 5515 5522 5524 6510 6520 6515 7510 7520 7515 4622 B8550 B8553 C5380 C5324 C5370 C5373 C5383 C5388 C5393 C5393 C6380 C6388 D5460 D5463 7560 B110a B110c B010a B010b B111a B109a B109b B109c B109d B109f B109n C309 C309a C309c C309g C309h C309n C310a C310b C310c C410a C410b C410d B209a B210a B210b B210c B210e 35A HP Deskjet 3070A 20 3522 3524 HP Officejet 4620 4622 4610

Contenido del paquete: compatibles HP 364XL Negro, 4 x negro.

Alto Yield: 800 páginas para 364XL cartucho negro(5% cobertura de papel A4)

Embalaje: cada cartucho de tinta 364XL se empacó en una bolsa de plástico individual, práctica y fácil de instalar a pedido

Calificación del producto: certificado por ISO9001, ISO14001, CE, RoHS, REACH, STMC. Tinta exclusiva formulada para garantizar colores vivos e

GPC Image Cartuchos de Tinta Compatible para HP 364 364XL (Negro/Cian/Magenta/Amarillo) para HP Deskjet 3070A, Photosmart 5510 5515 5520 5522 5524 6510 6520 6515 7510 7520 7515 B8550 B110c Impresora € 10.51

€ 8.49 in stock 1 new from €8.49

Amazon.es Features 1. GPC Image Reemplazo de cartucho de tinta compatible con 4 paquetes para cartuchos de tinta HP 364 XL 364XL.

2. Rendimiento de la página: 800 páginas por (1) Cartucho negro / 750 páginas por (1) Cartucho de color con una cobertura del 5% de A4.

3. Impresoras compatibles: HP Deskjet 3070A, Photosmart 4622, 5510, 5511, 5512, 5514, 5515, 5522, 5524, 5520, 6510, 6520, 6512, 6515, 7510, 7515, 7520, B010a, B010b, B109a, B109b, B109c B109d, B109f, B109n, B110a, B110c, B111a, B209a, B210a, B210b, B210c, B210e, B8550, B8553, B8558, C309, C309a, C309c, C309g, C309h, C309n, C310b, C310c, C310a, C410a, C410b, C410d, C5324, C5370, C5373, C5380, C5383, C5388, C5390, C5393, C6324, C6380, C6388, D5460, D5463, D5468, D7560 Impresoras.

4. Splendid Box Set Incluye: 1 Negro / 1 Cian / 1 Magenta / 1 Amarillo.

5. Nuestros cartuchos de tinta 364XL de repuesto ofrecen una impresión de calidad, para impresiones vívidas y naturales.

CARTUCHO NEGRO HP 364XL € 23.95

€ 21.99 in stock 23 new from €21.99

Amazon.es Features CARTUCHO NEGRO HP 364XL

LxTek Compatible para HP 364 364XL Cartuchos de Tinta para HP Deskjet 3070A 3520 Officejet 4620 4622 Photosmart 5510 5511 5512 5514 5515 5522 5524 5520 6510 6520 6512 6515 B010a B109a (10 Pack) € 20.92 in stock 4 new from €20.92

Amazon.es Features El paquete contiene: 10 paquete reemplazo para HP 364 364XL cartuchos de tinta (No original, 4 Negro/2 Cian/2 Magenta/2 Amarillo).

Rendimiento de Páginas: 800 Páginas por cartucho 364xl negro, 750 Páginas por cartucho de tonta 364-xl color (con una cobertura de 5%).

Compatible con: HP Deskjet 3070A 3520 3522 Officejet 4620 4622 4610 Photosmart 5510 5511 5512 5514 5515 5522 5524 5520 6510 6520 6512 6515 7510 7515 7520 B010a B010b B109a B109b B109c B109d B109f B109n B110a B110c B111a B209a B210a B210b B210c B210e B8550 B8553 B8558 C309 C309a C309c C309g C309h C309n C310b C310c C310a C410a C410b C410d C5324 C5370 C5373 C5380 C5383 C5388 C5390 C5393 C6324 C6380 C6388 D5460.

Cada cartucho de tinta 364 xl estaba equipado con un chip inteligente para garantizar la compatibilidad con su impresora.

Lleno de tinta de alta calidad, imprima con texto excelente y nítido para la deberes o el trabajo.

Gootior 364XL Alta Capacidad Cartuchos de tinta, Reemplazo para HP 364 Compatible con HP Deskjet 3070A,HP OfficeJet 4620,HP Photosmart 5510 5520 7510 7520 5514 5515 5522 5524 4622 6510 B110A B8550 € 7.98 in stock 1 new from €7.98

Amazon.es Features ✅【Reemplaza 364 364XL 】Chips inteligentes asegurar la compatibilidad 100%. Cartuchos de tinta compatibles excelentes HP 364 X L (4 negro, 2 cian, 2 magenta, 2 amarillo).

✅【Rendimiento en páginas por cartucho】 Negro 950 páginas, cian / magenta / amarillo 750 páginas. Volumen de tinta: 24.0 ml para negro, 15.0 ml para color. (5% de cobertura)

✅【Stampanti Compatibili】 HP Photosmart 5520 5510 7510 6520 7520 4620 6510 5524 5515 C6380 C5324 C5370 C5373 C5380 C5383 C5380 C5383 C5388 C5380 C5390 D5460 D5463 D5468, HP Photosmart Pro B8550 B8553, HP Photosmart Premium B010 A B109 a B109 a B209 a B210 a C309 A C310 a C410b C510 Serie A, HP Deskjet 3070 A, OfficeJet 4620.

✅【Cartuchos inteligentes certificados】 ISO 9001 | ISO 14001 de gestión ambiental RoHS sin plomo.

✅【Garantía de satisfacción del 100%】 Reemplazo gratuito y garantía del 100% del producto para cartuchos defectuosos (Incluye la Solicitud de factura de IVA).

HP 364XL CB323EE Cian, Cartucho de Tinta de Alta Capacidad Original, de 750 páginas, para impresoras HP Photosmart serie C5300, C6300, B210, B110 y Deskjet serie 3520 € 28.99

€ 19.55 in stock 24 new from €19.55

Amazon.es Features Cartucho de Alta Capacidad con tecnología de impresión por inyección térmica de tinta compatible con impresoras HP Photosmart serie B210, B110 y HP Deskjet serie 3520, 3522, 3524

Óptimo para imprimir fotografías de alta calidad y documentos cotidianamente, con resultados uniformes y de alta calidad; rendimiento medio de impresión: 750 páginas

Los cartuchos con cabezal de impresión independiente permiten cambiar el color agotado individualmente, para optimizar el rendimiento de la impresora en casa o en la oficina

El cartucho está diseñado de manera respetuosa con el entorno, para un reciclaje sencillo y un menor número de residuos; El programa HP Planet Partners facilita el reciclaje de cartuchos de tinta

Solo los cartuchos originales HP están diseñados específicamente para impresoras HP y ofrecen, a diferencia de los cartuchos no originales, fiabilidad y servicio

Greensky Reemplazo de Cartucho de Tinta Compatible para HP 364 364XL para HP Photosmart 5510 5520 5522 6520 B8550 C5388 HP Officejet 4620 HP Deskjet 3070A (Paquete de 10) € 19.89 in stock 2 new from €19.89

Amazon.es Features Reemplazo de cartucho de tinta compatible para HP 364 364-XL cartuchos de tinta

Alto rendimiento de página: 800 páginas por cartucho de tinta negra, 750 páginas por cartucho de tinta de color (4 negras, 2 cian, 2 magentas, 2 amarillas, paquete de 10)

Compatible para: HP Photosmart 5510 5511 5512 5514 5515 5520 5524 5522 6510 6520 6512 6515 7510 7520 B8550 B8558 B110c B010a C5370 C5383 C5388 C6324 C6380 D5460 D7560 C310a C410a B209a B210a HP Deskjet 3070A 3520 HP Officejet 4610 (Lea la lista detallada debajo de la página)

Instalación simple, compatibilidad perfecta, excelente calidad de impresión

Equipo técnico profesional y departamento de producción: cada cartucho de tinta HP 364XL se prueba antes de salir de fábrica

Smart Ink Reemplazo Compatible del Cartucho de Tinta HP 364 XL 364XL High Yield Pack (4BK & 2C/M/Y) para HP Photosmart 5510 5514 5515 5522 5525 6510 6520 6525 Deskjet 3520 3524 Officejet 4620 4622 € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Amazon.es Features Compatible con HP DeskJet 3520 3521 3522 3524 3526 OfficeJet 4610 4620 4622 Photosmart 5510 B111a 5511 5512 5514 B111h 5515 B111h 5520 5522 5524 5525 6510 6512 6515 6520 6525 Photosmart Plus AIO B209 B209a B210a B210e (lista completa en la figura 2)

Contenido de la caja: 4 x Negro 364 XL, 2 x Cian 364 XL, 2 x Magenta 364 XL, 2 x Amarillo 364 XL (10 cartuchos en total)

Imprime más con XL: Hasta 550 páginas por cada Negro, 750 páginas por cada cartucho de color (Cian, Magenta, Amarillo)

Tecnología de rastreo de nivel de tinta: Los cartuchos de tinta inteligente están equipados con un chip inteligente que le permite monitorear el nivel actual de tinta y ordenar un paquete de reemplazo a tiempo

Facili da usare e da installare: Le cartucce Smart Ink vengono riconosciute immediatamente dalle stampanti compatibili e funzionano alla perfezione READ Los 30 mejores Faber Castell Loom de 2021 - Revisión y guía

HP 364 CB316EE, Negro, Cartucho de Tinta Original, de 250 páginas, para impresoras HP Photosmart serie C5300, C6300, B210, B110 y Deskjet serie 3520 € 15.99

€ 11.50 in stock 43 new from €11.50

Amazon.es Features Cartucho con tecnología de impresión por inyección térmica de tinta compatible con impresoras HP Photosmart serie B210, B110 y HP Deskjet serie 3520, 3522, 3524

Óptimo para imprimir fotografías de alta calidad y documentos cotidianamente, con resultados uniformes y de alta calidad; rendimiento medio de impresión: 250 páginas

Los cartuchos con cabezal de impresión independiente permiten cambiar el color agotado individualmente, para optimizar el rendimiento de la impresora en casa o en la oficina

El cartucho está diseñado de manera respetuosa con el entorno, para un reciclaje sencillo y un menor número de residuos; El programa HP Planet Partners facilita el reciclaje de cartuchos de tinta

Solo los cartuchos originales HP están diseñados específicamente para impresoras HP y ofrecen, a diferencia de los cartuchos no originales, fiabilidad y servicio

GLEGLE HP364XL Cartuchos de Tinta 10 Reemplazo para HP 364 364XL Alta Capacidad para HP Photosmart 5520 5510 5522 5524 6520 7510 7520, 4622 6510 5515 B110A B8550 HP OfficeJet 4620, HP Deskjet 3070A € 14.98

€ 12.73 in stock 1 new from €12.73

Amazon.es Features GLEGLE:Ofrecemos documentos de texto nítidos y claros y fotos brillantes con calidad de laboratorio. Es ideal para una impresión asequible y confiable sin compromiso.

Paquete incluido: GLEGLE 364 XL Compatible HP 364 364XL Cartuchos de tinta, Juego de 10 (4 Negro, 2 Cian, 2 Magenta, 2 Amarillo)

Volumen de tinta: Negro 24ML, Cian / Magenta / Amarillo 15ML por color. Rendimiento de páginas: 800 páginas para el cartucho negro, 750 páginas para el cartucho de color. (5% de cobertura)

Impresoras compatibles: HP Deskjet 3070A 3520 3522; HP Officejet 4610 4620 4622; HP Photosmart 5510 5511 5512 5514 5515 5520 5522 5524 6510 6512 6515 6520 7510 7515 7520 B010a B010b B109a B109b B109c B109d B109f B109n B110a B110c B111a B209a B210a B210b B210c B210e B8550 B8553 B8558 C309 C309a C309c C309g C309h C309n C310b C310c C310a C410a C410b C410d C5324 C5370 C5373 C5380 C5383 C5388 C5390 C5393 C6324 C6380 C6388 D5460 D5463 D5468

Excelente tecnología: la avanzada tecnología de chip de GLEGLE puede ayudar efectivamente a las impresoras a leer con precisión los cartuchos de tinta. Lleno de tinta de alta calidad, para la deberes o el trabajo.

Gohepi Cartuchos de tinta de repuesto para HP 364 364XL, HP Photosmart 5510, 5520, 5522, 6520, B8550, C5388, HP Officejet 4620, HP Deskjet 3070A 4 Negro, 2 Cian, Magenta 2, 2 Amarillo € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Amazon.es Features Gohepi es un proveedor de renombre mundial especializado en consumibles de impresión compatibles y remanufacturados, lo que le permite disfrutar de características fáciles de usar a un precio asequible.

Impresoras principales compatibles: HP Photosmart 5520 6520 5510 5512 7520 5524 7510 6510 5515 5514 5511 5522 5525 2620 7515 6515 6512 B8558 B110c B010a B010b B111a C5324 C5370 C5373 C5383 C5388 C5390 C5393 C6324 C6375 C6388 D5463 D5468 C6380 C6350 D5460 D7560 B8550 B010 B109 B110, HP Photosmart Premium C309A C310A C410a C410b C309g C310c B209a B210a B210c B210d B210e, HP Officejet 4620 4622 4610 Deskjet 3070A 3520 3521 3522 3524

Qué hay en la caja: Cartuchos de tinta HP 364XL (No OEM) Pack de 10 (4 Negro, 2 Cian, 2 Magenta y 2 Amarillo). Volumen de tinta: 24,0 ml para negro, 15,0 ml para colores. Rendimiento del cartucho: negro 1.050 páginas, colores 750 páginas.

Imprimir suavemente, no bloquear el cabezal de impresión, fotografías impresas bellas en color, almacenadas durante años sin decolorarse.

La empresa ha pasado la certificación ISO9001 y CE, entre 24 meses se puede cambiar y retirar dinero incondicionalmente.

GPC Image 364XL Cartuchos de tinta Compatible para HP 364 364XL(2Negro, 1Cian, 1Magenta, 1Amarillo)para HP Deskjet 3070A, HP Photosmart 5510 5520 6510 6520 7510 B8550 B8558 B110c B010a C510A Impresora € 11.89 in stock 3 new from €11.89

Amazon.es Features 1. GPC Image 5 paquetes Reemplazo de cartucho de tinta compatible con para cartuchos de tinta HP 364 XL 364XL.

2. Rendimiento de la página: 800 páginas por 364XL Cartucho negro / 750 páginas por 364 XL Cartucho de color con una cobertura del 5% de A4.

3. Impresoras compatibles: HP Deskjet 3070A, Photosmart 4622, 5510, 5511, 5512, 5514, 5515, 5522, 5524, 5520, 6510, 6520, 6512, 6515, 7510, 7515, 7520, B010a, B010b, B109a, B109b, B109c B109d, B109f, B109n, B110a, B110c, B111a, B209a, B210a, B210b, B210c, B210e, B8550, B8553, B8558, C309, C309a, C309c, C309g, C309h, C309n, C310b, C310c, C310a, C410a, C410b, C410d, C5324, C5370, C5373, C5380, C5383, C5388, C5390, C5393, C6324, C6380, C6388, D5460, D5463, D5468, D7560 Impresoras.

4. Splendid Box Set Incluye: 2 Negro / 1 Cian / 1 Magenta / 1 Amarillo.

5. Nuestros cartuchos de tinta 364XL de repuesto ofrecen una impresión de calidad, para impresiones vívidas y naturales.

Supply Guy 20 Cartuchos de impresión compatibles con HP 364 XL HP364 N9J74AE para DeskJet 3520 3070A OfficeJet 4620 4622 PhotoSmart 5510 5515 5520 5524 6510 6520 7510 B109a B110a € 24.99 in stock 2 new from €24.99

Amazon.es Features Contiene: 8x Negro (cada 28ml), 4x Cian (cada 18ml), 4x Magenta (cada 18ml), 4x Amarillo (cada 18ml)

Imprima fácilmente con cartuchos de tinta compatibles y ahorre dinero: la tinta de alta calidad garantiza colores brillantes e impresiones sin rayas con la calidad original

DeskJet modelos: 3070 Series / 3070a / 3520 / 3521 / 3522 / 3524

OfficeJet modelos: 4620 / 4622 / 77515

PhotoSmart modelos: 5510 / 5514 / 5515 / 5520 / 5522 / 5524 / 5525 / 6500 Series / 6510 / 6520 / 6525 / B109a / C510 Series / C510a / PhotoSmart Plus: B200 Series / B209a / B209B/ B209C/ PhotoSmart Premium: B010 Series / B010a / B010B/ B210 / B210 Series / B210a / B210B/ B210C/ B210e / PhotoSmart Wireless: B100 Series / B109a / B109B/ B109C/ B109d / B109e / B109f / B109g / B109n / B110 Series / B110a / B110C/ B110d / B110e / B110f

Supply Guy 20 Cartuchos de impresión compatibles con HP 364 XL HP364 N9J74AE para DeskJet 5445 5460 OfficeJet 7515 PhotoSmart 7510 7520 B8550 C5324 C5370 C5373 C5380 D5445 D5460 B410a B410c B410 € 24.99 in stock 2 new from €24.99

Amazon.es Features Contiene: 4x Negro (cada 28ml), 4x Negro-Photográfico (cada 18ml), 4x Cian (cada 18ml), 4x Magenta (cada 18ml), 4x Amarillo (cada 18ml)

Recambio para HP 364 Multipack con PB Negro-Photográfico - incluye chip de corriente e indicador de nivel

HP DeskJet modelos: D-5445 D-5460

HP OfficeJet Modelo: 7515

HP PhotoSmart modelos: 7510 7520 B-8550 C-5324 C-5370 C-5373 C-5380 C-5383 C-5388 C-5390 C-5393 C-6324 C-6380 C-6383 D-5445 D-5460 D-7560 B-410a B-410c B-410 C-309g C-310a C-410a C-410b C-410c C-410d C-410e C-410 C-309a C-309n

EBY Compatibles HP 364 XL 364XL Cartuchos de Tinta para HP Photosmart 5510 5515 5520 5524 6510 6520 7510 7520 7515 HP Officejet 4620 HP Deskjet 3070A C5388 D5460 B010a B111a B109a B209a B210a € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features Modelo de impresora compatible: HP Photosmart 5510 5511 5512 5514 5515 5520 5524 5522 6510 6520 6512 6515 7510 7520 B8550 B8558 B110c B010a C5370 C5383 C5388 C6324 C6380 D5460 D7560 C310a C410a B209a B210a/HP Deskjet 3070A 3520/HP Officejet 4620 (Vea una lista completa en esta página)

Rendimiento de página: 1,050 páginas para cartuchos negro, 750 páginas para cartuchos de color. (Carta A4 al 5% de cobertura).

Excelente calidad: instalación certificada ISO 9001 e ISO 14001. Color vívido, última versión de chip y nivel de tinta preciso.

Promesa: Plug and Play, fácil de instalar y sin problemas de reconocimiento, con los chips actualizados más nuevos. sin fugas de tinta.

Servicio de atención al cliente: devolución o reembolso gratuitos por cartuchos de tinta defectuosos, factura con IVA incluida. Necesita ayuda, por favor contáctenos.

HP 304 3JB05AE, Negro y Tricolor, Pack de 2, Cartuchos de Tinta Originales, Compatible con impresoras de inyección de tinta HP DeskJet 2620, 2630, 3720, 3730, 3750, 3760; HP Envy 5010, 5020, 5030 € 27.99

€ 18.17 in stock 81 new from €18.17

Amazon.es Features Promoción: Consigue 10€ con el servicio de HP Instant Ink; despreocúpate de la tinta para siempre; recibe la tinta en casa antes de que se agote y ahorra tiempo y dinero; todo desde solo 0,99 € al mes; disfruta de un servicio cómodo, flexible y sin compromiso de permanencia e imprime a color a precio de blanco y negro; regístrate en amazon.es/adlp/instantink

Cartuchos Originales HP 304; pack de 2; compatible con impresoras de inyección de tinta HP DeskJet 2620, 2630, 3720, 3730, 3750, 3760; HP Envy 5010, 5020, 5030

Óptimo para imprimir fotografías con calidad de laboratorio y documentos de oficina con resultados uniformes; rendimiento medio del cartucho de 120 páginas en negro y 100 páginas a color

Diseñado en armonía con el medio ambiente; HP piensa en el planeta al comprometerse con soluciones sostenibles, programas de reciclaje y eliminación de residuos

Cartucho con cabezal integrado: cada vez que se reemplaza el cartucho el cabezal de impresión se regenera ofreciendo un nuevo ciclo de trabajo

HP 302 X4D37AE, Negro y Tricolor, Pack de 2, Cartuchos de Tinta Originales, Compatible con impresoras de inyección de tinta HP DeskJet 1110, 2130, 3630; HP ENVY 4520; HP OfficeJet 3830, 4650, 5220 € 37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Promoción: Consigue 10€ con el servicio de HP Instant Ink; despreocúpate de la tinta para siempre; recibe la tinta en casa antes de que se agote y ahorra tiempo y dinero; todo desde solo 0,99 € al mes; disfruta de un servicio cómodo, flexible y sin compromiso de permanencia e imprime a color a precio de blanco y negro; regístrate en amazon.es/adlp/instantink

Cartuchos Originales HP 302; pack de 2; compatible con impresoras de inyección de tinta HP DeskJet 1110, 2130, 3630; HP ENVY 4520; HP OfficeJet 3830, 4650, 5220 y 5230

Óptimo para imprimir fotografías con calidad de laboratorio y documentos de oficina con resultados uniformes; rendimiento medio del cartucho de 190 páginas en negro y 165 páginas a color

Diseñado en armonía con el medio ambiente; HP piensa en el planeta al comprometerse con soluciones sostenibles, programas de reciclaje y eliminación de residuos

Cartucho con cabezal integrado: cada vez que se reemplaza el cartucho el cabezal de impresión se regenera ofreciendo un nuevo ciclo de trabajo READ Los 30 mejores Retales De Piel de 2021 - Revisión y guía

ejet Reemplazo para Cartuchos de Tinta HP 364 364XL para HP Photosmart 5510 5515 5520 5522 6510 6520 B8550 C5388 D7560, HP Officejet 4620, HP Deskjet 3070A (6 Negro, 3 Cian, 3 Magenta, 3 Amarillo) € 22.86 in stock 5 new from €22.86

Amazon.es Features 1. ejet 364XL Reemplazo de cartucho de tinta compatible para cartuchos de tinta HP 364XL 364

2. El conjunto de la caja Splendid contiene: (6) Negro / (3) Cian / (3) Magenta / (3) Amarillo

3. Compatibles Impresoras: HP Officejet 4610 4620 4622 4628; HP Deskjet 3070A 3520 3522 3524; Photosmart 5510 5511 5512 5514 5515 5522 5524 6510 6512 6515 6520 7510 7515 7520 B010a B010b B109a B109b B109c B109d B109f B109n B109q B110a B110c B111a B111h B111c B209a B210a B210b B210c B210e B211b B8550 B8553 B8558 C309 C309a C309c C309g C309h C309n C310 C310a C310b C310c C410a C410b C410d C510a C5324 C5370 C5373 C5380 C5383 C5388 C5390 C5393 C6300 C6324 C6380 C6388 D5460 D5463 D5468 D7560 Impresora

4. Rendimiento estimado de página: 800 páginas por cartucho negro / 750 páginas por cartucho de color con una cobertura del 5% de A4

5. Nuestros cartuchos ofrecen una impresión de calidad, le dan impresiones vívidas y naturales.

HP 304 N9K06AE, Negro, Cartucho de Tinta Original, Compatible con impresoras de inyección de tinta HP DeskJet 2620, 2630, 3720, 3730, 3750, 3760; HP Envy 5010, 5020, 5030 € 14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Promoción: Consigue 10€ con el servicio de HP Instant Ink; despreocúpate de la tinta para siempre; recibe la tinta en casa antes de que se agote y ahorra tiempo y dinero; todo desde solo 0,99 € al mes; disfruta de un servicio cómodo, flexible y sin compromiso de permanencia e imprime a color a precio de blanco y negro; regístrate en amazon.es/adlp/instantink

Cartucho Original HP 304 compatible con impresoras de inyección de tinta HP DeskJet 2620, 2630, 3720, 3730, 3750, 3760; Envy 5010, 5020, 5030

Óptimo para imprimir fotografías con calidad de laboratorio y documentos de oficina con resultados uniformes; rendimiento medio del cartucho de 120 páginas

Diseñado en armonía con el medio ambiente; HP piensa en el planeta al comprometerse con soluciones sostenibles, programas de reciclaje y eliminación de residuos

Cartucho con cabezal integrado: cada vez que se reemplaza el cartucho el cabezal de impresión se regenera ofreciendo un nuevo ciclo de trabajo

HP 932XL-933XL C2P42AE, Negro, Cian, Magenta y Amarillo, Cartuchos de Tinta de Alta Capacidad Originales, Pack de 4, compatible con impresoras de inyección de tinta HP OfficeJet 6100, 6600 y 6700 € 114.99 in stock 11 new from €105.00

Amazon.es Features Pack de 4 Cartuchos de Alta Capacidad Originales HP 932XL-933XL, compatible con impresoras de inyección de tinta HP OfficeJet 6100, 6600, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612

Óptimo para imprimir fotografías con calidad de laboratorio y documentos de oficina con resultados uniformes; el rendimiento medio del cartucho es de 1000 páginas en negro y 825 páginas a color

Diseñado en armonía con el medio ambiente: HP piensa en el planeta al comprometerse con soluciones sostenibles, programas de reciclaje y eliminación de residuos

Los cartuchos con cabezal de impresión independiente permiten cambiar el color agotado individualmente, para optimizar el rendimiento de la impresora en casa o en la oficina

Solo los cartuchos HP Originales están diseñados específicamente para impresoras HP y, a diferencia de los cartuchos no originales, aseguran fiabilidad y servicios adecuados

Amaprint 20 XL Cartuchos Compatible con HP 364 364XL con PBK DeskJet 5445 5460 OfficeJet 7515 HP PhotoSmart 7510 7520 B8550 C5324 C5370 C5373 C5380 D5445 D5460 B410a B410c B410 y Otros € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.es Features : Para HP DeskJet Modelle: D-5445 / D-5460 // Para HP OfficeJet Modell: 7515 // Para HP PhotoSmart Modelle: 7510 / 7520 / B-8550 / C-5324 / C-5370 / C-5373 / C-5380 / C-5383 / C-5388 / C-5390 / C-5393 / C-6324 / C-6380 / C-6383 / D-5445 / D-5460 / D-7560 / B-410a / B-410c / B-410 / C-309g / C-310a / C-410a / C-410b / C-410c / C-410d / C-410e / C-410 / C-309a / C-309n

-: 4x Negro (28ml cada uno), 4x PhotoNegro (18ml cada uno), 4x Cian (18ml cada uno), 4x Magenta (18ml cada uno), 4x Amarillo (18ml cada uno)

-Ó incl. indicador de nivel - sustituye a HP 364

✅ Calidad del especialista europeo en tintas, incluyendo el servicio de atención al cliente de habla hispana

Supply Guy 5 Cartuchos de impresión compatibles con HP 364 XL HP364 CN684EE para DeskJet 3070a 3520 D5400 D5445 OfficeJet 4610 4620 4622 7515 PhotoSmart 5510 5514 5520 5525 6510 6520 6525 7510 B8550 € 12.99 in stock 2 new from €10.80

1 used from €10.34

Amazon.es Features Contiene: 5x Negro (cada 28ml)

Recambio para HP 364 BK Negro (CN684EE) - incluye chip de corriente e indicador de nivel

DeskJet modelos: 3070a / 3070 Series / 3520 / 3521 / 3522 / 3524 / D5400 Series / D5445 / D5460 // OfficeJet modelos: 4610 / 4620 / 4622 / 7515

PhotoSmart modelos: 5510 / 5514 / 5515 / 5520 / 5522 / 5524 / 5525 / 6500 Series / 6510 / 6520 / 6525 / 7510 / 7520 / B109a / B8550 / C5300 Series / C5324 / C5370 / C5373 / C5380 / C5383 / C5388 / C5390 / C5393 / C6300 Series / C6324 / C6380 / C6383 / D5400 Series / D5445 / D5460 / D5463 / D5468 / D7500 Series / D7560 / C510a / C510 Series

B200 Series / B209a / B209b / B209c / B010a / B010b / B010 Series / B210 / B210a / B210b / B210c / B210e / B210 Series / B410a / B410c / B410 Series / C309g / C310a / C410a / C410b / C410c / C410d / C410e / C410 Series / C309a / TouchSmart C309n B100 Series B109a B109b B109c B109d B109e B109f B109g B109n B110a B110c B110d B110e B110f B110 Series

LEMERO UEXPECT Cartucho de tinta compatible HP 963 XL para HP Officejet Pro 9010 9012 9014 9015 9016 9018 9019 9020 9022 9025 All-in-One Printer (1 negro, 1 cian, 1 magenta, 1 amarillo) € 71.89 in stock 2 new from €71.89

Amazon.es Features Compatible con impresoras: HP OfficeJet Pro 9010 9012 9014 9015 9016 9018 9019 9020 9022

Wolfgray 364 XL Cartuchos de Tinta Compatible para HP 364XL Deskjet 3070A 3520 Officejet 4620 4622 Photosmart 5510 5511 7520 7510 5512 5514 5515 5522 5524 5520 6510 6520 D5460 C6380 C5380 B010a B109a € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.es Features Part Number 364es8444

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.