Los 30 mejores Hombres Lobo De Castronegro de 2022 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Hombres Lobo De Castronegro disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Hombres Lobo De Castronegro ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Hombres Lobo De Castronegro pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Zygomatic Castronegro-Nueva Edición-¡Descubre a los Hombres Lobo Antes de Que te den Caza, Color (ASMWER01ES) € 9.99

€ 7.19 in stock 24 new from €7.19

Amazon.es Features Para grandes grupos

Atmósfera intrigante

30 minutos de partida

8 a 18 jugadores

Un gran juego interpretativo, fácil y cómodo de transportar

Asmodee Los Hombres Lobo de Castronegro: El Pacto € 34.99

€ 32.98 in stock 16 new from €31.79

Amazon.es Features Por primera vez juntos en la misma caja

“Los hombres lobo de Castronegro”, “Luna Nueva”, “Personajes” y “La Aldea”

34 personajes diferentes, 47 cartas de personaje, 29 fichas de roles visibles, 36 cartas de evento, 14 edificios

De 8 a 18 jugadores

A partir de 10 Años de Edad READ Los 30 mejores Dead Of Winter La Larga Noche de 2022 - Revisión y guía

Asmodee-Los Hombres Lobo de Castronegro: Best of-Español (LOB06ES) , color/modelo surtido € 17.99

€ 14.99 in stock 10 new from €14.99

Amazon.es Features En Hombres Lobo de Castronegro grupos de hasta dieciocho jugadores se convierten en los habitantes del pueblo y colaboran para librarlo de la amenaza de un grupo de malvados hombres lobo.

Incluye una selección de las diferentes ediciones de Los Hombres lobo de Castronegro, Luna Nueva, Personajes, El pacto,

presentar su selección de los mejores personajes creados durante estos 15 años: el Best of de los Hombres lobo de Castronegro.

A partir de 10 años de edad

De 8 a 18 jugadores

Zygomatic Los Hombres Lobo de Castronegro: La Aldea - Expansión en Español, LMELG06ES € 9.99 in stock 10 new from €9.50

Amazon.es Features Edificios en los que podrás ejercer diferentes oficios con poderes muy especiales

Una institutriz clarividente, un alcalde cazador o un tabernero hechicero, las posibilidades son increíbles.

¡Podrás disfrutar de combinaciones infinitas gracias a este juego! Además, La Aldea incluye dos nuevos roles especiales: el Pirómano, que puede quemar edificios y el Cuervo, que puede denunciar a cualquiera en la aldea.

Para poder utilizar esta expansión, necesitas el juego Los Hombres lobo de Castonegro.

De 8 a 18 jugadores. A partir de 10 años de edad.

Asmodee- Werewolves of Miller's Hollow Hombres Lobo de Castronegro: Personajes - Español, Expansion 3. (1) € 9.99 in stock 6 new from €9.95

Amazon.es Features Es un juego de cartas de 8 a 18 jugadores

El objetivo de cada equipo es eliminar a todos los miembros del otro

Duración aproximada del juego de 30 minutos

Apto para niños a partir de 10 anos

Amazon.es Features Los hombres de castronegro es un juego social de deducción, desconfianza, sospecha y supervivencia.

Un gran juego interpretativo

Fácil y cómodo de transportar

Apto para grupos numerosos

De 8 a 18 jugadores

Zygomatic Los Hombres Lobo de Castronegro - la Asamblea del Mal. Juego de Mesa de Villanos Disney en español. LMELG04ES € 9.99 in stock 7 new from €9.95

Amazon.es Features Imagina que estás en un reino dominado por el caos y la desgracia.

Ahí es donde se encuentran ahora los Villanos de Disney y sus Secuaces.

Al tenerse frente a frente y mirarse a la cara solo se les ocurre fundar... ¡la Asamblea del Mal!

De 8 a 18 Jugadores

A partir de 10 años de edad.

Asmodee- Juego de Cartas Los Hombres Lobo de Castronegro Luna, Talla Unica (LOB02ES) € 9.95 in stock 4 new from €9.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego divertido, entretenido y para grupos

Juego de tablero

Juego de mesa

Asmodee – Juego de salón – Los Hombres Lobo de Castronegro € 21.39 in stock 9 new from €18.99

Amazon.es Features Juego de suspense que usa un moderador de juego para supervisar

Al comienzo del juego el moderador coge el número apropiado de cartas de personaje, las mezcla y le da una a cada jugador

Contenido: 28 cartas, un marcador de Alguacil y reglas

Edad recomendada: a partir de 10 años

Unbekannt Lui Meme LUI0001 – Die Werwölfe Vom Düsterwald (Los Hombres Lobo de Castronegro), Juegos de Cartas (en alemán) € 24.75 in stock 4 new from €24.75

Amazon.es Features El conocido juego de hombres lobo ahora en edición de "Best of".

De 8 a 28 jugadores, a partir de 10 años.

Duración: 30 minutos.

Ediciones MasQueoca - El Hombre Lobo Edicion Definitiva - Ultimate Werewolf (Español) € 16.95 in stock 1 new from €16.95

Amazon.es Features Editado en Español. Diseñado por Ted Alspach e ilustrado por Sanjana Baijnath

Recomendado para 5-68 jugadores, a partir de 8 años, duración media 30 minutos

Quién no ha jugado alguna vez a “el pueblo duerme”, pues ahora imagínate el juego definitivo sobre esa base y tendrás El Hombre Lobo Edición Definitiva, partidas de hasta 68 jugadores, 40 personajes a interpretar y 18 escenarios recomendados. Una nueva experiencia para uno de los juegos divertidos para grandes grupos

Mecánicas de Juego: Actuar, Interpretar,Diferentes poderes por jugador,Farolear, Mentir,Eliminación de jugadores,Juego de Roles,Votaciones,

Premios y Nominaciones: Nominado por la crítica BoardGameGeek Mejor Juego de Mesa Party Game 2009 (Golden Geek Awards) /

Hidden Games Escena del Crimen - EL 1er Caso - El Crimen de Quintana de la Matanza (Versión española) - Escape Room € 23.90 in stock 1 new from €23.90

Amazon.es Features Concepto de juego novedoso, empaquetado sin plástico

Determinado en un caso de crimen realista

¡Examine documentos, verifique las coartadas, desenmascare al perpetrador!

Puede esperar una experiencia de juego multidimensional

1-6 jugadores, mayores de 14 años, 1,5-2,5 horas de tiempo de juego

Tranjis Games - Virus! - Juego de cartas (TRG-01vir) € 14.95 in stock 49 new from €14.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Divertido

Fácil de llevar

Número de jugadores: 2

Ravensburger 267316, Juego de Cartas y Fichas Hombre Lobo para Crepúsculo € 12.81 in stock 7 new from €12.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Después de una larga noche de luna, la aldea se despierta bajo un amanecer oscuro que no deja nada presagar bueno.

Los lobos garúes están de vuelta más hambrientos que nunca. El potente lobo alfa y el lobo shaman y el lobo soñador se deslizaron entre los habitantes de la aldea.

¿Se descubrirán los traficantes antes de que transcurra el tiempo? después del éxito del juego de base lobo garou para una noche,

13 nuevos personajes y escenarios emocionantes te esperan para las partes aún más mordidas. de inversiones de situación inesperadas y de dilemas crueles, perspectivas

Cambia aún más los placeres combinando crepuscular con el juego básico: la tarjeta de "disosa de buena aventura". La aplicación gratuita sustituye al maestro del juego.

Black Stories - Juego de mesa (Gen-X Games GEN003) € 12.95 in stock 5 new from €12.50

Amazon.es Features 50 historias negras, 31 crímenes, 49 cadáveres, 11 asesinos, 12 suicidios y una comida mortal

Black Stories es un juego de historias de misterio desconcertantes, morbosas y siniestras

Producto en castellano

Zygomatic La Asamblea del Mal - Juego de Mesa de Villanos Disney en español (LMELG04ES) (ASMLMELG04EN) € 9.95 in stock READ Los 30 mejores Joker Funko Pop de 2022 - Revisión y guía 3 new from €9.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imagina que estás en un reino dominado por el caos y la desgracia

Ahí es donde se encuentran ahora los Villanos de Disney y sus Secuaces

Al tenerse frente a frente y mirarse a la cara solo se les ocurre fundar

De 8 a 18 Jugadores

A partir de 10 años de edad

Zygomatic DOBHP01ESPT- Dobble Harry Potter, color/modelo surtido € 14.99

€ 11.99 in stock 27 new from €11.99

Amazon.es Features Dobble harry potter es un juego en el tendrás que descubrir qué personaje, objeto, bestia fantástica o símbolo de las historias de hogwarts se repite entre dos cartas

Si nunca habéis jugado a dobble, coge dos cartas al azar y ponlas boca arriba sobre la mesa a la vista de todos los jugadores; buscad el símbolo idéntico en las dos cartas (misma forma y mismo color, sólo el tamaño puede variar)

El primer jugador que encuentre este símbolo, lo nombra y roba dos nuevas cartas que pondrá sobre la mesa; repetid esta operación hasta que todos los jugadores hayan entendido que siempre hay solamente un símbolo idéntico entre dos cartas y ya está. Sencillo, verdad

Pues ahora prepárate, porque dobble contiene varios mini-juegos, cada cual más divertido e hilarante, aunque el objetivo siempre es el mismo: ser el más rápido, ya que todos los jugadores juegan a la vez

Contiene: 55 cartas e instrucciones

Devir - Juego Polilla Tramposa (BGPOLI) € 12.99

€ 11.99 in stock 38 new from €11.95

Amazon.es Features Temática: juegos de cartas

El juego consiste en quedarse sin cartas, para ello iremos echando una carta con un número inmediatamente superior o inferior a la que hay en la mesa

Edad mínima recomendada: 84 meses

Ganador del prestigioso deutscher spiele preis best children's game" 2012

Para ganar has de hacer trampas

Hombres Lobo de Miller's Hollow Edición 2020 € 17.35 in stock 2 new from €14.73

Amazon.es Features Los hombres lobo de Miller's Hollow es un juego que se lleva a cabo en un pequeño pueblo encantado por los hombres lobos.

A cada jugador se le asigna secretamente un papel – Hombre lobo, ciudad ordinaria, o personaje especial como el Sheriff, el Cazador, la bruja, la niña pequeña, el Teller de la fortuna y así sucesivamente...

También hay un jugador moderador que controla el flujo del juego. El juego alterna entre fases de noche y día.

Por la noche, los hombres lobos eligen secretamente a un Villager para matar. Durante el día, el Villager que fue matado es revelado y está fuera del juego.

Versión en inglés, de 8 a 18 jugadores, a partir de 10 años, de 30 a 40 minutos de tiempo de juego

Exploding Kittens NSFW (Asmodee EKEK02ES) € 19.95 in stock 14 new from €19.94

Amazon.es Features El producto representa un juego de cartas

Se aprende en 2 minutos

Se juega en 15 minutos

La edad mínima recomendada es de 18 años

Es adecuado para 3-6 jugadores

GM Games- Shikoku Juego de Cartas con Tablero, Color Blanco (GDM Games GDM128) € 20.00

€ 18.58 in stock 9 new from €18.58

Amazon.es Features Juego de tablero donde ganan los segundos y penúltimos

GUATAFAC – Juego de mesa - Juego de cartas para fiestas y risas – Edición Español € 30.00

€ 23.99 in stock 25 new from €23.94

Amazon.es Features Tienes 8 segundos para adivinar los pensamientos más bizarros de tu familia y amigos.

Un aluvión de humor negro y chiste verdes: 400 cartas con preguntas y 80 cartas especiales.

Partidas de 20 a 30 min, de desde 3 hasta 10 jugadores y millones de posibles respuestas.

Juego adulto de humor negro, desde los 18 años (no apto para menores de edad), 3 ó más jugadores.

Cartas impresas en la Unión Europea con papel de bosques gestionados de forma sostenible, un uno por ciento de los beneficios son donados a obras benéficas.

The Werewolves of Millers Hollow: New Moon € 10.01 in stock 2 new from €10.01

Amazon.es Features English language edition of Nouvelle Lune

Age range: 10 and up / Number of players: 8 to 18 / Play time: 30

Manufacturer: Asmodee North America

32-page rule booklet, 36 event cards, 5 stickers

Hasbro Gaming- Scattergories Hasbro Juego de Mesa (Versión Española), Multicolor (C1941105) € 31.99

€ 25.00 in stock 34 new from €24.25

Amazon.es Features Scattergories de Hasbro

Aumenta la imaginación y la creatividad

Para 2 - 6 jugadores

Edad recomendada: a partir de 13 años

Loups Garous Thiercelleux € 19.99 in stock 3 new from €13.75 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los lobos Garous de Thiercelieux son un juego de ambiente y deducción ideal para una noche en familia o entre amigos.

En la salvaje oriental, el pequeño pueblo de Thiercelieu se convirtió en presa de los lobos Garous. Cada noche despiertan a un aldeano. El día intentan ocultar su identidad.

Los Loups-Garous de Thiercelieu son un juego de sociedad de ambiente en el que cada jugador encarna a un aldeano o a un lobo y cuyo objetivo general es: para los aldeanos (algunos de los cuales tienen poderes o particularidades): descubrir y matar todos los lobos-garús. para los lobos garús : eliminar a todos los aldeanos y no ser desmascarados .

Hasta 18 personas pueden jugar al mismo tiempo

Ravensburger Werewolf for one night Juego de baraja de cartas (tematizado) - Juegos de cartas (9 año(s), Juego de baraja de cartas (tematizado) , color/modelo surtido € 7.25 in stock 2 new from €7.25

Amazon.es Features Deslízate en la piel de uno de los doce personajes diferentes y siéntete en la afortunada: ¿Quién es un temible lobo Garou? ¿Quién es un inocente aldeano? El juego de cartas fenómeno donde todo está permitido

En primer lugar, todo el mundo cierra los ojos, luego los jugadores se despertan unos tras otros y ejecutan su habilidad según su personaje. Luego discuten, engañan y engañan a los demás, para llegar a la cabeza de la votación. Bluff, estrategia, todos los golpes se permiten ganar a su equipo. Entonces, sabrás descubrir detrás de quién se esconde el lobo garou

Regalo pequeño o juego de ambiente ideal para familia o entre amigos, este juego de deducción de 3 a 10 jugadores y a partir de 9 años convencerá tanto a adultos como a niños. Un cóctel perfecto para poner ambiente a una noche alrededor del fuego entre bluff y deducción, disfrutarás de este juego imprescindible con un sabor único

Para partidas rápidas de aproximadamente 10 minutos, podrás disfrutar en un pequeño grupo (a partir de 3 jugadores) pero también participar en ella, aprovechando la aplicación móvil dedicada "Maestro del Juego", que se encargará de animar y "dar vida" a la partida

Incluye 16 tarjetas personales, 16 fichas y una regla del juego. Se puede jugar de forma independiente o combinar con otros juegos de la gama: "Vampire por una noche" o "lobo Garou para un crepusculo". Cada caja contiene personajes diferentes, con poderes inéditos READ Los 30 mejores Disfraces De Princesas Infantiles de 2022 - Revisión y guía

Mattel Games DOS, juego de cartas de UNO, edad recomandada 7 - 10 años (Mattel FRM36) € 9.99

€ 8.47 in stock 28 new from €7.40

Amazon.es Features juego de mesa de 2 a 10 jugadores, pensado para que se desafíen entre ellos individualmente o por equipos

el objetivo del juego es ser el primero en quedarse sin cartas, pero en esta versión, los jugadores deben gritar dos cuando les queden 2 cartas

Juego de mesa familiar recomendado a partir de 7 años

Termina el primero para ganar puntos por las cartas que quedan en las manos de tus oponentes

Cuando te queden 2 cartas, no te olvides de gritar dos

Bezier Games Ultimate Werewolf € 20.33 in stock 2 new from €20.33

Amazon.es Features Number of players: 5 to 30

Manufacturer: Bezier Games

30 cards, Rule

Amazon.es Features Age range: 10 and up / Number of players: 8 to 18 / Play time: 30

Manufacturer: Asmodee Editions

Monopoly- Tramposo (Versión Española) € 29.99

€ 23.29 in stock 44 new from €20.00

Amazon.es Features Juego Monopoly tramposo: sigue las reglas, cámbialas o rómpelas para ganar en esta edición de Monopoly

Incluye esposas de plástico: que no te atrapen; este juego Monopoly incluye esposas de plástico para que los jugadores que hacen trampa queden "encadenados" a la casilla de la cárcel

Presenta tarjetas de trampa: las tarjetas de Trampa inducen a los jugadores a hacer trampa y les sugieren qué trampas realizar; si realizas la trampa con éxito, tendrás una recompensa; si fallas, pagarás las consecuencias

Divertido juego familiar: reúne a familia y amigos para jugar a este juego Monopoly completamente diferente; prepárate para reír a carcajadas cuando los jugadores deben romper las reglas como parte del juego

Gana quien tiene más dinero: las sugerencias en el tablero, tarjetas y reglas invitan a hacer trampa para adueñarse de todo; el jugador que tenga más dinero al final del juego, gana

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.