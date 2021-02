Los 30 mejores Hc-05 de 2021 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Hc-05 veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Hc-05 disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Hc-05 ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Hc-05 pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



AZDelivery 5 pcs HC-05 HC-06 Bluetooth Wireless, RF Modulo Transceptor, RS232 Serial TTL Bluetooth Inalambrico Serial Transceiver con E-book incluido! € 20.99 in stock 2 new from €20.99

Amazon.es Features ⭐ ¡Obtenga 5 HC-05 HC-06 Modulo Transceptor Bluetooth Inalambrico de 6 pines compatible con Arduino a un precio especial de descuento por cantidad!

⭐ Bluetooth Inalámbrico: Este HC-05 HC-06 Bluetooth Módulo compatible con Arduino tiene un alcance de hasta 10 metros mediante el uso de Bluetooth de clase 2

⭐ Emisor + Receptor: Puede utilizarse como Emisor y Receptor por ejemplo para sus proyectos de Arduino. Este Módulo puede ser programado en modo AT usando el Arduino IDE

⭐ LED de Indicación de Estado Instalado: Parpadeo rápido = listo para la conexión / Parpadeo lento = conexión establecida / Parpadeo en Intervalos de 2 segundos = Modo AT

⭐ ¡Bienvenido a la familia AZDelivery! Aquí encontrará productos de alta calidad para sus proyectos con Arduino y Raspberry Pi. Nos complace ofrecerle una serie de ejemplos de aplicación, guías completas de instalación, E-Books, bibliotecas y asistencia personalizada. ¡AZDelivery: ¡Su Experto en Microelectrónica!

DSD TECH HC-05 Clásico Bluetooth 2.0 Serial Módulo BT inalámbrico para Arduino UNO R3 Nano Pro Mini MEGA € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features HC-05 Módulo inalámbrico BT: con este módulo Bluetooth HC 05, puede agregar rápidamente la función Bluetooth a su proyecto Arduino y, a continuación, puede utilizar su teléfono Android para controlar algunos gadgets, como: interruptor, LED.

Maestro y esclavo 2-IN-1 HC 05 Módulo: Tensión de trabajo 3.6V a 6V, Velocidad de transmisión predeterminada: 9600, Perno predeterminado: 1234

Botón: Pulse el botón, el módulo entra en el modo AT. Los comandos AT se ejecutan sólo en el modo AT.

Cable Dopunt de 6 PIN: con este cable Dupont, puede conectar fácilmente este módulo Bluetooth HC-05 a su tarjeta Arduino

Por qué elegir la marca DSD TECH: no sólo obtiene productos de alta calidad, también puede obtener soporte técnico y GARANTÍA DE UN AÑO. Puede hacer cualquier pregunta sobre este módulo HC05, nuestro equipo técnico lo está esperando. READ Los 30 mejores Teclado Mecanico Rgb de 2021 - Revisión y guía

DSD TECH HC-05 Bluetooth Módulo de Paso en Serie Comunicación inalámbrica en Serie con botón para Arduino € 9.99 in stock 1 new from €9.99

1 used from €8.26

Amazon.es Features Módulo Bluetooth HC-05 Maestro y esclavo Módulo dos en uno. Tenga en cuenta: los dispositivos iOS (iPhone) no son compatibles

Utilice el chip bluetooth CSR BC417 mainstream, los estándares del protocolo bluetooth V2.0 SPP

Voltaje de trabajo del módulo 3.6 V a 6V

Tasa predeterminada de 9600, pin predeterminado: 1234, el usuario puede configurarse. Haga clic en el botón EN MODO AT

Se puede cambiar a través de comandos AT como modo maestro o esclavo, el dispositivo se puede conectar a través de comandos AT especificados

ARCELI HC-05 Bluetooth inalámbrico Transceptor Módulo Esclavo y Maestro RS232 con 6 Set Cable para Arduino € 7.49 in stock 1 new from €7.49

Amazon.es Features Módulo Bluetooth HC-05 Maestro y esclavo Módulo dos en uno

Utilice el chip de bluetooth convencional de CSR, estándares de protocolo bluetooth V2.0

Voltaje de funcionamiento del módulo 3.3 V

Modo acoplado: Dos módulos establecerán la comunicación automáticamente cuando se acciona. Modo alojado en PC: empareje el módulo con dongle bluetooth directamente como serie virtual.

Nota: Este no es un producto Arduino original. es solo un accesorio sustituto de ARCELI

DollaTek 3Pcs Modulo di comunicazione Wireless seriale Bluetooth SPP-C Sostituisce HC-05 HC-06 € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Especificación de Bluetooth: V2.1 + EDR

Clase de potencia de salida: Clase 2

Antena de PCB RF incorporada

Soporta interfaces UART

DSD TECH SH-H3 Bluetooth módulo de modo dual para Arduino Compatible con iPhone y Android Teléfono Reemplazo de HC-05 HC-06 € 7.98 in stock 1 new from €7.98

Amazon.es Features Apoye Bluetooth 4.0 BLE y Bluetooth 2.0 Perfil del SPP: Es un módulo dual-mode del bluetooth 4.0 con la baseboard de 4 PIN. Compatible con Bluetooth Smart (Bluetooth de baja energía) y Classic Bluetooth 2.0

Chip de Bluetooth de Realtek, Industrial, alta estabilidad

Reemplazo de HC-06 HC-06 y CC2541: Si sólo necesita utilizar el módulo Bluetooth para transferir datos, este módulo puede reemplazar HC-06, HC-05 y SH-HC-08.

Led indica el estado de la conexión Bluetooth. Tensión de trabajo 3.6-6V, Velocidad predeterminada: 115200, y Puede modificar la velocidad en baudios y el nombre Bluetooth mediante el comando AT.

GARANTÍA: Back este kit básico del arrancador con garantía de 18 meses. Si usted resuelve cualquier pregunta, éntrenos en contacto con por favor, fijaremos su edición en el plazo de 24 horas.

TECNOIOT 5pcs HC-06 HC06 Wireless Bluetooth Module with Slave Base € 22.56 in stock 2 new from €22.56

Amazon.es Features 【HC-06】 El módulo central usa HC-06, los cables de la interfaz del módulo incluyen VCC, GND, TXD, RXD, pin de salida de estado de LED de reserva, el microcontrolador puede ser juzgado por el estado del pie. Bluetooth ha conectado el KEY Pin esclavo inválido.

【Operación fácil】 El LED indica el estado de conexión Bluetooth, la conectividad Bluetooth intermitente, encendió la conexión Bluetooth y abrió un puerto. Backplane.3.3V Voltaje de entrada LDO 3.6 ~ 6V, la corriente es aproximadamente 30mA no pareada, pareada aproximadamente 10mA, el voltaje de entrada para prohibir más de 7V! El nivel de interfaz 3.3V, se puede conectar directamente a varios SCM (51, AVR, PIC, ARM, MSP430, etc.), el 5V MCU también se puede conectar directamente.

【Diseño compacto】 Abierto a la distancia efectiva de 10 metros, más de 10 metros también es posible, pero no de esto, la calidad de la conexión de la distancia garantiza.Después del par, cuando se use el puerto serie dúplex completo, no necesita saber nada sobre el protocolo Bluetooth, solo admite 8 bits de datos, 1 bit de parada, sin formato de comunicación por paridad, que es el formato de comunicación más utilizado no es compatible Otros formatos .Compact (3.57cm * 1.52cm)

【COMPATABLIDAD】 El comando AT no establece la compatibilidad con la conexión Bluetooth. La velocidad de transmisión, el nombre, la clave de acceso y los parámetros establecidos se guardan después. La conexión Bluetooth se cambia automáticamente al modo de transferencia. El enlace desde la máquina, la computadora, Bluetooth con Bluetooth funciona desde la función con una variedad de hosts, la mayoría con un teléfono celular con capacidad Bluetooth, PDA, PSP y otros terminales inteligentes empare

【Entrega rápida】 Entrega rápida y de alta calidad de España comprando en TECNOIOT

SODIAL(R) Modulo de Transceptor RF inalambrico de 6 pines serie HC-05 RS232 con plano posterior € 6.59 in stock 2 new from €5.40 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 100% nuevo. Es HC-05 modulo Bluetooth.

Serie comercial: Serie de placa del modulo de Bluetooth

Utilice la corriente principal chip Bluetooth RSC, las normas de protocolo Bluetooth v2.0.

Potter tasa por defecto de 9600, el usuario puede ser configurado.

Con la computadora y el bluetooth, adaptador del bluetooth, PDA, equipo de conexion sin fisuras.

HiLetgo HC-05 Wireless Bluetooth RF Transceiver Master Slave Integrated Bluetooth Module 6 Pin Wireless Serial Port Communication BT Module for Arduino € 9.79 in stock 1 new from €9.79

Amazon.es Features Módulo Bluetooth HC-05 dos en uno maestro y esclavo memoria

Memoria de trabajo Voltaje 3.6 V a 6 V

Plantronics 211220-05 - HC Binaural Diadema Auriculares con Micrófono, Negro - Compatible con PS5 y XBX € 65.00 in stock 6 new from €59.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Estilo de uso: diadema

Tipo de auricular: binaural

Longitud de cable: 1.3 m

Productos compatibles: Xbox One, PS4

Frecuencia de auricular: 20 - 20000 Hz

TECNOIOT 2pcs HC-05 Integrated Bluetooth Module Wireless Serial Port Module HC05 € 13.11 in stock 2 new from €13.11

Amazon.es Features 【HC-05】Módulo Bluetooth HC-05 dos en uno. Maestro y esclavo.

【Compatible】Utiliza el chip Bluetooth RSC principal y normas de protocolo del Bluetooth versión 2.0.

【Alto rendimiento】Velocidad por defecto de 9600, el usuario puede restablecerse haciendo clic en el botón de modo.

【Operación fácil】Se puede regular a través de comandos AT comol el modo maestro o esclavo. El dispositivo se puede conectar a través de comandos AT especificados.

【Entrega rápida】 Entrega rápida y de alta calidad de España comprando en TECNOIOT

TECNOIOT 5pcs HC-05 Integrated Bluetooth Module Wireless Serial Port Module HC05 € 23.61 in stock 2 new from €23.61

Amazon.es Features 【HC-05】Módulo Bluetooth HC-05 dos en uno. Maestro y esclavo.

【Compatible】Utiliza el chip Bluetooth RSC principal y normas de protocolo del Bluetooth versión 2.0.

【Alto rendimiento】Velocidad por defecto de 9600, el usuario puede restablecerse haciendo clic en el botón de modo.

【Operación fácil】Se puede regular a través de comandos AT comol el modo maestro o esclavo. El dispositivo se puede conectar a través de comandos AT especificados.

【Entrega rápida】 Entrega rápida y de alta calidad de España comprando en TECNOIOT

HER Módulo de transceptor serie Bluetooth para HC-06 HC-07 HC-05 para Arduino con botones claros € 4.66 in stock 1 new from €4.66

Amazon.es Features HC-05/06/07 Base Board Bluetooth

ZHITING 2Pcs HC-05 - Transceptor inalámbrico Bluetooth RF, módulo Bluetooth Integrado de 6 Pines, Puerto Serie inalámbrico, módulo BT de comunicación para Arduino € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features La configuración de fábrica es el modo esclavo, pero puede configurar este módulo en modo maestro para que pueda conectarse a otros dispositivos Bluetooth 2.0. Módulo BT inalámbrico HC-05

Módulo BT inalámbrico HC-05: con este módulo Bluetooth HC 05, puede agregar rápidamente la función Bluetooth a su proyecto Arduino, y luego puede usar su teléfono Android para controlar algunos dispositivos, como: interruptor, LED.

Módulo Master and Slave 2-IN-1 HC 05: Voltaje de funcionamiento 3.6V a 6V, Velocidad de transmisión predeterminada: 9600, Pin predeterminado: 1234

Botón: Presione el botón, el módulo ingresa al modo AT. Los comandos AT se ejecutan solo en modo AT.

Cable Dupont de 6 pines: con este cable Dupont, puede conectar fácilmente este módulo Bluetooth HC-05 a su placa Arduino READ Los 30 mejores Protector De Pantalla Xiaomi Mi A2 Lite de 2021 - Revisión y guía

ELEGOO Conjunto Medio de Iniciación Compatible con Arduino IDE con Tutorial en Español y Conjunto de Relé de 5V, Modulo de Fuente de Alimentación, Servomotor, UNO R3 Placa de Desarrollo de Prototipos € 45.99

€ 32.99 in stock 1 new from €32.99

Amazon.es Features Tutorial español disponible--Incluye una guía en PDF (con mas de 22 lecciones) una lista clara en un bonito empaquetado. También puede descargar los mismos tutoriales en línea desde nuestro sitio web.

La manera mas económica de iniciarse en la programaciónpara principiantes.

El modulo LCD1602 incluye conector (no será necesario que lo suelde).

Este conjunto a sido actualizado con un modulo de fuente de alimentación a demás de con una batería de 9V.

La placa controladora ELEGOO UNO R3 es de alta calidad y compatible con Arduino IDE.

GFCGFGDRG Junta de Serie HC-05 Wireless Serie de la Módulo Anti-reversa transceptor inalámbrico Serie de RF inalámbrica Bluetooth € 4.36 in stock 1 new from €4.36 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Módulo Bluetooth HC-05 Maestro y esclavo Dos en un módulo

6 PIN Dopunt cable: con este cable Dupont, se puede conectar fácilmente este módulo Bluetooth HC-05 a su Junta de Arduino

Botón: Pulse el botón, el módulo de entrar en el modo AT. comandos AT sólo se ejecutan en modo AT

Con este módulo Bluetooth HC 05, usted puede agregar rápidamente la función Bluetooth a su proyecto Arduino, y entonces usted puede utilizar su teléfono Android para controlar algunos aparatos, tales como: interruptor, LED

HC-05 módulo Bluetooth proporciona modo de conmutación entre el maestro y el modo esclavo que significa que capaz de utilizar cualquiera de recepción o la transmisión de datos

DollaTek DX-BT18 SPP2.0 Módulo Bluetooth Transmisión en Serie BLE4.0 Compatibilidad con HC-05 HC-06 € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Amazon.es Features Modelo: DX-BT18 Banda de frecuencia de trabajo: 2.4G

Interfaz de antena: antena PCB incorporada Distancia de referencia: 30-40M (ambiente abierto)

Interfaz de comunicación: nivel UART3.3VTTL Voltaje de trabajo: 3.0-3.6V

Consumo de energía en espera: 4.4mA Consumo de potencia de transmisión BLE: 3.8mA

Consumo de potencia de transmisión de la aplicación: 12mA Soporte RSSI: no soportado

WINGONEER HC05 inalámbrica Bluetooth Módulo de transceptor Esclavo y Amo RS232 con 6 juego de cables para Arduino € 10.68 in stock 1 new from €10.68

Amazon.es Features HC-05 módulo Bluetooth maestro y esclavo Dos en un módulo

Usa los RSE corriente chip Bluetooth, normas de protocolo Bluetooth v2.0

Voltaje de funcionamiento del módulo 3.3 V

Acoplados de modo: Dos módulos establecer la comunicación de forma automática cuando se enciende. modo alojado PC: vincular el módulo con el bluetooth dongle directamente como serie virtual

Nota: Este producto no es original de Arduino. Sólo un accesorios de sustitución de WINGONEER

rongweiwang Junta de Serie del módulo HC-05 Wireless Anti-Reverso transceptor RF inalámbrica Bluetooth € 4.39 in stock 1 new from €4.39 Check Price on Amazon

Amazon.es Features HC-05 módulo Bluetooth proporciona modo de conmutación entre el maestro y el modo esclavo que significa que capaz de utilizar cualquiera de recepción o la transmisión de datos

Módulo Bluetooth HC-05 Maestro y esclavo Dos en un módulo

Botón: Pulse el botón, el módulo de entrar en el modo AT. comandos AT sólo se ejecutan en modo AT

Con este módulo Bluetooth HC 05, usted puede agregar rápidamente la función Bluetooth a su proyecto, y entonces usted puede utilizar su teléfono Android para controlar algunos aparatos, tales como: interruptor, LED

6 PIN Dopunt cable: con este cable Dupont, se puede conectar fácilmente este módulo Bluetooth HC-05 a su Junta de

2 Pack HC-05 Módulo de Transceptor RF Inalámbrico Bluetooth con Chip Original + 2 Pack Nano Atmega328 CH340 con Cable USB + Cables de Puente + Tutoriales detallados € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Amazon.es Features 【Cartera de productos bien pensada】 El producto contiene: 2 x Módulo transceptor inalámbrico HC-05, 2 x módulo Nano v3.0, 2 x cables USB y cables de puente macho a macho, hembra a hembra, macho a hembra. La combinación de este producto puede completar la función de transmisión inalámbrica Bluetooth, ¡no necesita comprar otros accesorios adicionales!

【Módulo inalámbrico HC-05 con chip original】 El módulo HC-05 viene con un chip original. Otros vendedores venden una versión compatible del chip. El tamaño de este chip compatible es generalmente más pequeño que el chip original. La interfaz incluye VCC, GND, TXD, RXD, pin KEY. Pin de estado de conexión Bluetooth (ESTADO), la salida no conectada es baja y la salida es alta después de la conexión.

【Indicador LED】 El LED indica el estado de la conexión Bluetooth. Parpadeo rápido: sin conexión Bluetooth; Parpadeo lento: entrar en modo AT; Doble parpadeo: Bluetooth está conectado y el puerto está abierto. El módulo utiliza el chip Bluetooth CSR BC417 con el estándar de protocolo Bluetooth V2.0 SPP. La velocidad de transmisión predeterminada es 9600 y la contraseña de conexión predeterminada es: 1234.

【Nano V3.0】 Se utiliza el chip ATmega328P CH340 original. Nueva versión mejorada CH340G Reemplace FT232RL. Tarjeta Nano V3.0 totalmente compatible con los sistemas operativos Windows, Mac y Linux. Funciona igual que el Nano original, funciona perfectamente en software de programación. Soporte de descarga de ISP; Admite descarga USB y alimentación.

【Tutoriales detallados】 Póngase en contacto con nosotros a través de Amazon para este tutorial electrónico. Nuestro equipo de servicio técnico siempre está listo para responder sus preguntas. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

AZDelivery KY-037 Micrófono detección de sonido de alta sensibilidad módulo grande para Arduino con eBook incluido € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✔️ El AZ-Delivery KY-037 micrófono es un modulo de detección de sonido de alta sensibilidad, que tiene dos pines de señal de salida y un pin digital (D0).

✔️ El rango de respuesta en frecuencia del módulo es: 50 Hz ~ 20 kHz.

✔️ El voltaje de funcionamiento del micrófono de detección de sonido KY037 es: 3.3V – 5V.

✔️ El modulo tiene dos salidas para la detección de sonido: A0 y D0.

✔️ ¡Bienvenido a la familia AZDelivery! Aquí encontrará productos de alta calidad para sus proyectos con Arduino y Raspberry Pi. Nos complace ofrecerle una serie de ejemplos de aplicación, guías completas de instalación, E-Books, bibliotecas y asistencia personalizada. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ¡AZDelivery: ¡Su Experto en Microelectrónica!

Bobury BT06 Bluetooth Serial Port Módulo de datos inalámbrico compatible con HC-06 € 4.10 in stock 1 new from €4.10 Check Price on Amazon

Bluetooth V3.0 + EDR

Antena PCB RF incorporada

Fuente de alimentación de 3.3V

Tráfico, ubicación subterránea, alarma

ELEGOO Actualizado 37-en-1 Kit de Módulos de Sensores con Tutorial Compatible con Arduino UNO R3 Mega 2560 Nano Raspberry € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Amazon.es Features Actualizado a partir de la versión anterior (otros): Recibimos grandes ideas de nuestros clientes y se adoptó en este kit actualizado.

Se ha eliminado el vaso de luz y el módulo de mercurio que están prohibidos en Europa. (37 kits de sensores de otros vendedores tienen mercurio, preste atención.)

Eliminados módulos inútiles como el sensor de latido, dos de los sensores de pasillo, uno de los dos sensores de color. Agregado módulos útiles como el módulo del acelerómetro GY-521, la pantalla LCD1602, el módulo del reloj en tiempo real DS3231 etc.

Tutorial actualizado sólo para UNO R3, MEGA 2560 R3, NANO en CD, lista de papel, resistores pack sólo del Equipo Elegoo. Hay tutoriales en el CD que viene con. También puede descargar los mismos tutoriales en línea en el siguiente enlace: http://bit.ly/2jKlJMO

100% compatible con Arduino, Raspberry Pi y STM32.

DSD TECH HC-06 Módulo de Soporte de transceptor Serial inalámbrico Bluetooth Modo Esclavo y Maestro para Arduino + 4PIN Dupont Cable € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Puerto serie industrial bluetooth, reemplazo directo para conexiones seriales con cable, uso transparente. Puede usarlo simplemente para reemplazar un puerto serie para establecer la conexión entre MCU y GPS, PC a su proyecto integrado, etc. Computadora y dispositivos periféricos

Ejecutando en rol esclavo: emparejar con dongle BT y módulo maestro Tenga en cuenta: los dispositivos iOS (iPhone) no son compatibles

Permite que su dispositivo envíe o reciba datos TTL a través de la tecnología Bluetooth sin conectar un cable serie a su computadora.

Configuración predeterminada del puerto serail: 9600 1 Código de emparejamiento: 1234

Voltaje de trabajo del módulo 3.3V a 6V READ Los 30 mejores Cable Jack A Jack de 2021 - Revisión y guía

TECNOIOT 2pcs HC-06 HC06 Wireless Bluetooth Module with Slave Base € 13.11 in stock 2 new from €13.11

Amazon.es Features 【HC-06】 El módulo central usa HC-06, los cables de la interfaz del módulo incluyen VCC, GND, TXD, RXD, pin de salida de estado de LED de reserva, el microcontrolador puede ser juzgado por el estado del pie. Bluetooth ha conectado el KEY Pin esclavo inválido.

【Operación fácil】 El LED indica el estado de conexión Bluetooth, la conectividad Bluetooth intermitente, encendió la conexión Bluetooth y abrió un puerto. Backplane.3.3V Voltaje de entrada LDO 3.6 ~ 6V, la corriente es aproximadamente 30mA no pareada, pareada aproximadamente 10mA, el voltaje de entrada para prohibir más de 7V! El nivel de interfaz 3.3V, se puede conectar directamente a varios SCM (51, AVR, PIC, ARM, MSP430, etc.), el 5V MCU también se puede conectar directamente

【Diseño compacto】 Abierto a la distancia efectiva de 10 metros, más de 10 metros también es posible, pero no de esto, la calidad de la conexión de la distancia garantiza.Después del par, cuando se use el puerto serie dúplex completo, no necesita saber nada sobre el protocolo Bluetooth, solo admite 8 bits de datos, 1 bit de parada, sin formato de comunicación por paridad, que es el formato de comunicación más utilizado no es compatible Otros formatos .Compact (3.57cm * 1.52cm)

【compatibilidad】 con la conexión Bluetooth. La velocidad de transmisión, el nombre, la clave de acceso y los parámetros establecidos se guardan después. La conexión Bluetooth se cambia automáticamente al modo de transferencia.

【Entrega rápida】 Entrega rápida y de alta calidad de España comprando en TECNOIOT

Aihasd Interfaz Serial Módulo Transceptor Bluetooth Módulo Tarjeta de Expansión Base Para HC-05 HC-06 Para Arduino € 1.98 in stock 1 new from €1.98 Check Price on Amazon

energía anti-reversa, la energía reversa no trabaja

se puede instalar el módulo Bluetooth común para varios modelos, como HC-05, HC-06, HC-07, BC-04 u otras definiciones de pin módulo Bluetooth compatible

Pin-outs incluyendo TXD, RXD, STATE (si existe), KEY (si existe) pin común, fácil de usar

Tamaño: 15,5 * 37,3 mm

Amazon.es Features El chip CSR Bluetooth estándar, el protocolo estándar Bluetooth V2.0

Módulo de voltaje de alimentación: 3.3V ~ 3.6V

Los parámetros por defecto: velocidad de baudios 9600, código 1234, modo de emparejamiento esclavo

El tamaño del módulo de núcleo: 27 mm x 13 mm x 2 mm

Corriente de trabajo: menos de 50MA (con la medida real)

Amazon.es Features Antena incorporada

Cobertura de hasta 30 pies

Versión de Bluetooth: V2.0 + EDR

Serie comercial: tarjeta del módulo de Bluetooth Serie

Con la luz de indicador del LED, utilice la viruta de la regulación 150mA y 3.3V

DSD TECH Bluetooth 4.0 BLE Slave Módulo a UART Transceptor para Arduino Compatible con iOS € 7.98 in stock 1 new from €7.98

Amazon.es Features Se trata de un bluetooth 4.0 ble módulo con 6 PIN baseboard para Arduino también para su proyecto de bricolaje inalámbrico. Incluye interfaz VCC, GND, TXD, RXD, STATUS, EN

Sólo modo esclavo. Compatible con iPhone 4s / 5 / 5s 6 / 6s y teléfonos Android 4.3 o posterior. El software de prueba recomendado es: LightBlue

El chip principal es cc2541F256 fabricado por TI. Si eres MCU pro, puedes programarlo por cc-debugger.

Velocidad predeterminada: 9600, y Puede modificar la velocidad en baudios y el nombre Bluetooth mediante el comando at.

Voltaje de funcionamiento 3.3V a 6V. garantía de un año

Serpieri Collection - Druuna 05: Anima € 19.24

€ 18.39 in stock 5 new from €18.39

Amazon.es Features Part Number 25480459 Model 25480459 Language Alemán Number Of Pages 65 Publication Date 2016-03-08T00:00:01Z

