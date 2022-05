Inicio » Tapa blanda Los 30 mejores Harina De Algarroba de 2022 – Revisión y guía Tapa blanda Los 30 mejores Harina De Algarroba de 2022 – Revisión y guía 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Naturgreen – Harina de Algarroba, Algarroba en Polvo Ecológica, Sustitutivo del Cacao, Alimento Natural, 100% Vegano – 500gr € 3.69 in stock 5 new from €3.36

Free shipping

Amazon.es Features La harina de algarroba ecológica se usa desde la antigüedad por su gran valor nutritivo. Nos aporta proteínas, vitaminas, minerales y azúcares naturales, así como fibra.

Tiene un sabor dulce, parecido al cacao, pero a diferencia de este, el dulzor es natural y sus beneficios nutricionales son mayores, por lo que sirve como sustituto del cacao en polvo ya que se disuelve fácilmente en líquidos o de espesante al hacer cremas para untar y es muy habitual en repostería para elaborar bizcochos, helados, flanes, salsas, etc. Ideal como sustituto del cacao en sus recetas.

Pruébelo en sus recetas preferidas de repostería.

Ingredientes: Harina de algarroba* (100%). Este producto se fabrica en una planta donde se manipulan frutos secos y soja. *Ingrediente procedente de la Agricultura Ecológica.

No dudes en probar este preparado alimenticio con harina de algarroba ecológica de NaturGreen para desayunos y meriendas saludables.

Harina de algarroba sin gluten, sustituto ideal del chocolate y el cacao - Algarrobo en polvo natural, producto vegano (500g) € 7.00 in stock 3 new from €3.00

Free shipping

Amazon.es Features NATURAL: la harina de algarroba Moara es un producto natural que que se elabora seleccionando la pulpa de la algarroba una vez separada la semilla, mediante un tratamiento especial de tostado y micronizado.

RICO EN FIBRA: rica en fibra natural, lo que ayuda a reducir de forma eficaz la asimilación del exceso de colesterol ingerido. También se dice que posee un efecto prebiótico, beneficioso para la flora intestinal.

MULTIUSOS: espesante, estabilizante, emulsionante y gelificante. Puedes usar la algarroba en polvo para hacer galletas y bizcochos, productos de confitería, bebidas instantáneas, helados, pasteles y otras elaboraciones de chocolates (barritas, chocolate para untar, coberturas, rellenos, etc.)

✔️ SIN ALÉRGENOS: producto vegano que no contiene soja, lácteos, huevos, frutos secos ni gluten (certificación europea).

NATURAL Y NUTRITIVA: nuestra harina de algarroba es un producto natural, nutritivo y saludable que aporta azúcares naturales (sacaros, glucosa y fructosa) y proteína con un bajo contenido calórico. Es baja en grasa y rica en vitaminas (A, B1, B2, D) y minerales (hierro, calcio, fósforo y magnesio). READ Los 30 mejores Alfonso Ruiz De Aguirre de 2022 - Revisión y guía

Harina de algarroba 1 kg nut&me | Repostería saludable | Baja en grasas | Efecto prebiótico | Agricultura sostenible| pack 2 x 500 gr € 8.90

€ 6.99 in stock 1 new from €6.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTO CONTENIDO EN FIBRA: La harina de algarroba nut&me tiene un alto contenido en fibra, lo que la convierte en un alimento con efecto prebiótico, ya que ayuda a mejorar la flora intestinal.

SIN ADITIVOS: En nut&me nos gusta cuidar de tu salud, por ello este producto no contiene aditivos, conservantes ni azúcares añadidos de ningún tipo. También es una harina baja en sal y no contiene gluten. Además proviene de agricultura sostenible.

IDEAL PARA RECETAS SALUDABLES: Esta harina de algarroba es perfecta para sustituir el huevo en tus recetas, gracias a su viscosidad.

DULCE NATURAL: Gracias a sus azúcares naturalmente presentes, es una opción dulce para tus postres. No tendrás que usar edulcorantes.

BAJA EN GRASAS: Opción excelente para las personas que optan o necesitan una dieta baja en grasas y calorías.

NaturGreen - Harina de Algarroba, Algarroba en Polvo Ecológica, Sustitutivo del Cacao, Alimento Natural, 100% Vegano - 225 g € 3.30 in stock 4 new from €3.30

Free shipping

Amazon.es Features La algarroba es el fruto del algarrobo, sobre todo la especie Ceratonia siliqua y el género Prosopis.

Es un alimento energético, con alto contenido en azúcares, un 50% de azúcar natural, un 10% de proteínas, así como minerales como calcio, hierro y fósforo.

Ingredientes: Maltodextrina de maíz*, azúcar de caña*, harina de algarroba* (13%), inulina* (fibra soluble de agave), almidón de maíz*, almidón de tapioca*, fibra de acacia*, canela en polvo*, sal (0,15%), espesante: goma xantana *Ingredientes procedentes de la Agricultura Ecológica. Este producto se fabrica en una planta donde se manipulan frutos secos y soja.

Modo de empleo: Disolver 2-3 cucharadas soperas en 200 ml de bebida vegetal o leche y cocer a fuego lento hasta que esté a punto de hervir.

No dudes en probar este preparado alimenticio con harina de algarroba ecológica de NaturGreen para desayunos y meriendas saludables.

GRANERO Harina De Algarroba Bio Bolsa 350 G € 5.90 in stock 9 new from €3.02 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Harina algarroba 350g bio granero

Los mejores productos para cuidar tu cuerpo de forma saludable y natural

Harina algarroba 350g bio granero; los mejores productos para cuidar tu cuerpo de forma saludable y natural

Especialidad: Alto en proteínas

Algarroba Polvo - Harina de Algarroba - Carob 250g € 9.50 in stock 1 new from €9.50

Free shipping

Amazon.es Features ✔️El polvo de algarroba tostado tiene un sabor y aroma suave. Una dulce alternativa al chocolate y al cacao.

✔️Se añade a todo tipo de tartas, pan de jengibre, gofres, gelatinas y suflés. Se puede utilizar para hacer helado de chocolate, mantequilla, queso crema, pasteles, tartas, dulces, panqueques de chocolate y panqueques.

✔️El polvo de algarroba orgánico es dulce por sí solo y no requiere azúcar agregada para hacer dulces, ideal para productos horneados, pasteles, batidos, jugos, bebidas, cócteles.

✔️A diferencia del café y el cacao, la algarroba no contiene sustancias psicotrópicas: cafeína y teobromina, que se encuentran en el chocolate y que son adictivas y alérgicas.

✔️La harina de algarroba no contiene gluten.

Biorganic Harina de Algarroba 1 Kg - SIN GLUTEN. Algarroba en polvo 100% natural. Sustituto natural al cacao en polvo. € 14.90 in stock 1 new from €14.90

Free shipping

Amazon.es Features Biorganic Harina de Algarroba 1 Kg - SIN GLUTEN NI ALÉRGENOS- De cultivo de España e Italia. 100% natural.

La algarroba es muy rica en nutrientes esenciales, entre los que podemos mencionar tanto vitaminas como minerales. Además, destaca por ser muy baja en grasas y por aportar un interesante efecto saciante muy útil para dietas de adelgazamiento. Entre su contenido nutritivo podemos

Vitaminas: vitamina D y vitaminas del grupo B, entre las que destacan la B1, B2 y B3.

Minerales y oligoelementos:como es el caso del fósforo, magnesio, potasio, hierro, silicio y calcio.

También contiene otros nutrientes esenciales, como por ejemplo es el provitamina A y betacarotenos y una buena cantidad de fibra.

Harina de algarroba 250 g bio Naturitas | Vegan | Superalimento € 3.49 in stock 1 new from €3.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La algarroba es un alimento energizante y que posee múltiples beneficios gracias a ser rica en mucílagos que ayuda a tratar problemas respiratorios, molestias de garganta y afecciones digestivas como diarrea, indigestión, molestias estomacales e intestinales.

Se puede utilizar de la misma manera que cualquier otra harina. Además, por su sabor dulce natural, se puede utilizar como sustituto del cacao en la preparación de batidos, postres y repostería en general.

Apto para veganos, sin gluten y sin lactosa.

HARINA ALGARROBA S/G S/L BIO € 6.28

€ 3.53 in stock 4 new from €3.53 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Biológico

Procedente de Agricultura Ecológica

Especialistas en productos Biológicos Sin Gluten

Bionsan - Harina de Algarroba Ecológica - Bolsas de 6 x 250 g, Total: 1500 g € 16.90 in stock 1 new from €16.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALIMENTO ECOLÓGICO. No GMO. No irradiado. Apto para vegetarianos y veganos

FORMATO: 6 bolsas de 250gr.

PREPARACIÓN: La harina de algarroba es un tipo de harina que se obtiene de una legumbre. Es muy nutritiva y saludable. Por este motivo, se utiliza como sustituto del cacao en la elaboración de múltiples recetas, como bizcochos, galletas, tartas o bebidas.

PROPIEDADES: La harina de algarroba presenta azúcares naturales (fructuosa, glucosa y sacarosa) entre 40 y un 50%. Tiene un 5% de proteínas Gran aporte de Minerales: como hierro, calcio, magnesio, zinc, potasio, silicio y fósforo y Vitaminas A, B1, B2 y D. Es rica en fibras (pectina, lignina) y en taninos, que es un poderoso antioxidante.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (100gr): Energía: 1528KJ/354Kcal, Proteína: 4.8g., Grasa: 4g. De las cuales saturadas: 1g. Hidratos de carbono: 84g. De los cuales azúcares: 38g., Fibra: 19g., Sal: 0.006g. Puede contener trazas de gluten, soja, frutos secos, sésamo, leche, apio y mostaza.

NaturGreen - Harina de Coco Bio, Harina Ecológica Sin Azucar, Sin Gluten Sin Huevo, Dieta Keto, Especial Repostería, 500 Gramos € 2.99

€ 2.79 in stock 5 new from €2.79

Free shipping

Amazon.es Features ✔️ Harina de coco ecológica SIN GLUTEN

✔️ Ingredientes: Harina de coco* (100%). *Ingrediente procedente de la Agricultura Ecológica.

✔️ Consérvese en sitio fresco, seco y aislado del suelo. Una vez abierto el envase conservar en lugar fresco y protegido de la luz.

✔️ Características: Bio 100% vegetal - Sin lactosa - Sin gluten - Sin azúcares añadidos - Sin soja - Sin huevo - Sin proteína láctea - Sin frutos secos

✔️ Formato: 500 g

Goma de algarrobo (250g), algarrobo en polvo oscuro para usar como alternativa al cacao, algarroba natural y vegano, secados y molidos suavemente, polvo de algarrobo sin aditivos € 7.89 in stock 1 new from €7.89

Free shipping

Amazon.es Features NATURALMENTE PURO Y SIN ADITIVOS: Nuestro polvo de semilla de algarrobo no tiene aditivos, conservantes ni saborizantes, un producto 100% natural.

VALIOSO EN LA VIDA COTIDIANA: Las propiedades de la algarroba y sus usos polivalentes son conocidas y generalizadas. El polvo molido se está volviendo cada vez más popular en nuestra vida diaria.

MEJOR CALIDAD CRUDA: Nuestra algarroba se seca suavemente para mantener la calidad de los alimentos crudos. Esto se muele con la misma suavidad.

UTILIZACIÓN: La algarroba molida es perfecta para espesar y como aglutinante de alimentos, por ejemplo, para helados o budines.

EMBALAJE SELLABLE: El embalaje se realiza cuidadosamente a mano para garantizar la calidad. La bolsa se puede volver a sellar y garantiza la vida útil del producto. READ Los 30 mejores Guia Nueva York de 2022 - Revisión y guía

Algarrobo en polvo oscuro (250g), harina de algarrobo como sustituto del cacao, algarrobos secados y molidos suavemente, algarrobo en polvo sin aditivos, totalmente natural y vegano € 8.49 in stock 1 new from €8.49

Free shipping

Amazon.es Features Algarrobo: El polvo de algarrobo se está volviendo cada vez más popular, en parte porque su popularidad como sustituto del cacao está aumentando. Por otro lado, es un aglutinante adecuado para muchos platos.

Naturalmente puro y sin aditivos: Nuestra goma de algarrobo está libre de aditivos, conservantes o saborizantes, un producto 100% natural.

Calidad a lo largo de toda la cadena de valor: El algarrobo se recogen y se clasifican con cuidado. Luego se secan suavemente mientras se mantiene la calidad de los alimentos crudos. Luego se muelen suavemente hasta convertirlos en polvo. La producción está sujeta a constantes controles de calidad.

Cultivo español: El algarrobo se cultivan y muelen en España.

Embalaje resellable: El embalaje se realiza cuidadosamente a mano para garantizar la calidad. La bolsa se puede volver a sellar y garantiza la vida útil del producto.

Algarroba en polvo ecológica LO BLANC - 325 G € 2.58 in stock 1 new from €2.58 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Harina de algarroba ecológica.

Origen: Comunidad Valenciana

Adecuada como sustituto del cacao por su riqueza en minerales y la ausencia de cafeína y teobromina.

Fuente de fibra especialmente para el público infantil.

AMRITA Algarroba orgánica en polvo para cocinar - Harina de algarroba sustituto para café, cacao y chocolate - Polvo de algarroba chocolate para tartas, galletas, bebidas, mermeladas - 300 g € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping

Amazon.es Features NATURAL Y ORGÁNICO- Contiene 100 % de polvo de algarroba orgánica, sin eliminar ni añadir nada. Se seca y se muele de forma natural a partir de semillas de algarroba dulce.

SIN CAFEÍNA Y CON MENOS CALORÍAS - La algarroba (algarroba dulce) es una gran alternativa para las personas que no consumen café, cacao y chocolate, porque las algarrobas no contienen estimulantes (cafeína y teobromina, que se encuentran en el café y el cacao en grano), y menos calorías y grasas que el chocolate.

SUSTITUTO SALUDABLE DEL CHOCOLATE - Puedes seguir disfrutando de tus caprichos favoritos, como pasteles, galletas, mermeladas, bebidas calmantes o helados solo con el uso del polvo de algarroba. La algarroba es un dulce natural y tiene un sabor similar al del chocolate. Puede ayudarte a satisfacer sus antojos de chocolate.

INGREDIENTE SALUDABLE PARA TUS PLATOS - Los consumidores se han vuelto más conscientes de la salud. Y este polvo de algarroba se considera una alternativa más saludable que el chocolate, el café y el cacao, ya que no tiene cafeína, es bajo en azúcar y en grasas. Además, contiene vitaminas y minerales, como fibra, vitamina B2, B3, B6, potasio, calcio, fósforo, magnesio y hierro.

VERSATILIDAD - El polvo de algarroba se utiliza ampliamente para hacer chocolate, pasteles, galletas y bebidas deliciosas y calmantes, un gran complemento para mermeladas, yogures, helados, manzanas fritas y dulces crudos.

SaporePuro Goma de garrofín - E410 - Harina de Semillas de algarroba – Ideal para Helados y sorbetes – 100% Puro – 250 GR € 39.93 in stock 1 new from €39.93

Free shipping

Amazon.es Features Espesante 100% Natural en polvo (E410) obtenido triturando las semillas del algarrobo

Ideal para helados y sorbetes, postres, productos de frutas, condimentos y salsas.

Dosis 0.1% - 0.5% - se disuelve mejor cuando está caliente

Propiedades espesantes, estabilizantes y emulsionantes.

Sin gluten

Harinas de algarrobo: Estudios estructurales, funcionales y un proceso para optimizar su elaboración y calidad € 58.22 in stock 4 new from €55.22

Free shipping

Amazon.es Features Part Number black & white illustrations Is Adult Product Release Date 2014-12-09T00:00:01Z Language Español Number Of Pages 276 Publication Date 2014-12-09T00:00:01Z

Nacional Desde 1849 Espirales Integrales Algarroba 500 G € 1.56 in stock 1 new from €1.56

Free shipping

Amazon.es Features Trigo e harina de Algarroba

Portugal

Pasta alimentícia integral com algarroba

Mantener en un lugar fresco y seco

Biocop Harina Algarroba € 6.45 in stock 1 new from €6.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Harina elaborada a partir de algarroba, procedente de cultivo ecológico. Ideal para repostería, helados, bebidas, salsas, bizcochos, etc. ¡Para que puedas sustituir el cacao en cualquier receta! La alternativa ideal a la harina de trigo ya que NO contiene gluten y es muy sabrosa. Certificado Ecológico Europeo.

0.250

GRANERO INTEGRAL HARINA TRIGO SARRACENO BIO 500 gr € 2.99

€ 2.50 in stock 6 new from €2.50

Free shipping

Amazon.es Features Marca: GRANERO INTEGRAL

Producto que combina tradición e innovación

Producto adecuado para sus necesidades diarias

Producto que ofrece alta calidad durante su uso

Unidades: 500.0

Nacional Desde 1849 Spaghetti Integrale Algarroba 500 G € 1.56 in stock 1 new from €1.56

Free shipping

Amazon.es Features Trigo e harina de Algarroba

Portugal

Pasta alimentícia integral com algarroba

Mantener en un lugar fresco y seco

Goma de garrofín - E410 - Harina de semillas de algarroba – Ideal para helados y sorbetes – 100% puro – 50 g € 13.20 in stock 1 new from €13.20

Free shipping

Amazon.es Features Espesante 100% Natural en polvo (E410) obtenido triturando las semillas del algarrobo

Ideal para helados y sorbetes, postres, productos de frutas, condimentos y salsas.

Dosis 0.1% - 0.5% - se disuelve mejor cuando está caliente

Propiedades espesantes, estabilizantes y emulsionantes.

Sin gluten

ECOSANA HARINA DE ALGARROBA CERTIFICADO BIO by DRASANVI - Aporte de fibra alimentaria - VEGANO - SIN GLUTEN - 350g € 5.34 in stock 1 new from €5.34 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La harina de algarroba es una excelente alternativa al cacao en polvo, ya que tiene menos cantidad de grasa, es ideal para añadir a tus postres y dulces. Además, la de Ecosana sigue criterios de producción ecológica, por lo que se obtiene una harina de gran calidad, con el sabor, textura y olor propios de la algarroba

BENEFICIOS: Además de no tener apaenas grasa, aporta una elevada cantidad de fibra alimentaria

PROPIEDADES: Su fabricación sigue los criterios de producción ecológica, por lo que su cultivo y elaboración han sido realizados respetando el medioambiente

ALIMENTACIÓN, HARINAS. Harina de algarroba procedente de Agricultura Ecológica

MODO DE USO: Se trata de un producto ideal para disfrutar de tus postres y dulces, sin remordimientos. También lo puedes añadir a tus bebidas vegetales favoritas, sustituyéndolo por el cacao tradicional

Goma de garrofín - E410 - Harina de semillas de algarroba – Ideal para helados y sorbetes – 100% puro – 125 g € 22.75 in stock 1 new from €22.75

Free shipping

Amazon.es Features Espesante 100% Natural en polvo (E410) obtenido triturando las semillas del algarrobo

Ideal para helados y sorbetes, postres, productos de frutas, condimentos y salsas.

Dosis 0.1% - 0.5% - se disuelve mejor cuando está caliente

Propiedades espesantes, estabilizantes y emulsionantes.

Sin gluten

Biocop Algarroba Polvo Biocop 250 G 100 g € 5.95

€ 4.87 in stock 2 new from €4.87 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elaborado con productos naturales

Producto de la marca BIOCOP

Producto Para El Cuidado Y Bienestar De Tu Cuerpo

AMAZY | orgánico goma de garrofín | 200 g - Harina 100% natural de las semillas del algarrobo - Aglutinante sin gluten para la preparación de salsas y para la repostería € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping

Amazon.es Features Espesante 100% vegetal sin aditivos artificiales - naturalmente vegano, sin gluten y sin lactosa - Certificación BIO: DE-ÖKO-007.

Aditivo alimentario E 410 aprobado por la UE con propiedades espesantes y estabilizadoras con una viscosidad de 2500 cps

La harina de algarroba tiene un sabor y un olor neutros y es un sustituto de la harina de trigo sin gluten con menos hidratos de carbono.

Versátil para platos fríos y calientes, como salsas, sopas y postres.

Embotellado en Alemania: calidad superior garantizada

Harina de algarroba ecológica (500g), polvo de algarrobo oscuro apto como sustituto del cacao y almidón, procedente de cultivo ecológico controlado, sin gluten, sin lactosa, testado en laboratorio € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping

Amazon.es Features EL POLVO DE ALGARROBA: Las propiedades de la algarroba y los múltiples usos son conocidas y generalizadas. El polvo que se muele a partir de estos, por lo tanto, se está volviendo cada vez más popular en nuestra vida cotidiana.

CALIDAD ORGÁNICA: Nuestro polvo de algarroba está certificado orgánicamente y está sujeto a controles de calidad constantes. Es vegano y naturalmente sin gluten ni lactosa. Está libre de aditivos, conservantes o saborizantes, un producto 100% natural.

MEJOR CALIDAD DE ALIMENTOS CRUDOS: Nuestra algarroba se seca suavemente para mantener la calidad de los alimentos crudos. Estos se muelen con la misma suavidad.

USO: La algarroba molida es perfecta para espesar y como aglutinante vegetal para platos, por ejemplo, para budines o helados.

EMBALAJE SELLABLE: El embalaje se hace cuidadosamente a mano para garantizar la calidad. La bolsa se puede volver a sellar y garantiza la vida útil del producto. READ Los 30 mejores Cicatriz Juan Gomez Jurado de 2022 - Revisión y guía

Harina de algarroba ecológica (250g), polvo de algarrobo oscuro apto como sustituto del cacao y almidón, procedente de cultivo ecológico controlado, sin gluten, sin lactosa, testado en laboratorio € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping

Amazon.es Features EL POLVO DE ALGARROBA: Las propiedades de la algarroba y los múltiples usos son conocidas y generalizadas. El polvo que se muele a partir de estos, por lo tanto, se está volviendo cada vez más popular en nuestra vida cotidiana.

CALIDAD ORGÁNICA: Nuestro polvo de algarroba está certificado orgánicamente y está sujeto a controles de calidad constantes. Es vegano y naturalmente sin gluten ni lactosa. Está libre de aditivos, conservantes o saborizantes, un producto 100% natural.

MEJOR CALIDAD DE ALIMENTOS CRUDOS: Nuestra algarroba se seca suavemente para mantener la calidad de los alimentos crudos. Estos se muelen con la misma suavidad.

USO: La algarroba molida es perfecta para espesar y como aglutinante vegetal para platos, por ejemplo, para budines o helados.

EMBALAJE SELLABLE: El embalaje se hace cuidadosamente a mano para garantizar la calidad. La bolsa se puede volver a sellar y garantiza la vida útil del producto.

Miyata Shirataki, Espaguetis De Harina De Konjac, Bio 270 g € 2.73 in stock 1 new from €2.73

Free shipping

Amazon.es Features Ideales para acompañar con verduras salteadas o con una sopa

Los beneficios más conocidos de este producto es que ayuda a la pérdida de peso, disminución del colesterol, control de la diabetes y la regulación gastrointestinal.

País de origen: China

Vegetariano & vegano

Algarrobo en polvo oscuro (500g), harina de algarrobo como sustituto del cacao, algarrobos secados y molidos suavemente, algarrobo en polvo sin aditivos, totalmente natural y vegano € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping

Amazon.es Features Algarrobo: El polvo de algarrobo se está volviendo cada vez más popular, en parte porque su popularidad como sustituto del cacao está aumentando. Por otro lado, es un aglutinante adecuado para muchos platos.

Naturalmente puro y sin aditivos: Nuestra goma de algarrobo está libre de aditivos, conservantes o saborizantes, un producto 100% natural.

Calidad a lo largo de toda la cadena de valor: El algarrobo se recogen y se clasifican con cuidado. Luego se secan suavemente mientras se mantiene la calidad de los alimentos crudos. Luego se muelen suavemente hasta convertirlos en polvo. La producción está sujeta a constantes controles de calidad.

Cultivo español: El algarrobo se cultivan y muelen en España.

Embalaje resellable: El embalaje se realiza cuidadosamente a mano para garantizar la calidad. La bolsa se puede volver a sellar y garantiza la vida útil del producto.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.