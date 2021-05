Los 30 mejores H96 Pro Plus de 2021 – Revisión y guía

X88 Pro X10 Android 10.0 TV Box,4GB RAM 32GB ROM RK3318 Quad-Core 64bit Cortex-A53 Support 2.4/5.0GHz Dual-Band WiFi BT4.0 3D 4K 1080P H.265 10/100M Ethernet HD 2.0 Smart TV Box

€ 37.99 in stock