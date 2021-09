Inicio » Top News Los 30 mejores Guantes Portero Niño de 2021 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Guantes Portero Niño de 2021 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Sportout Iños y Adolescentes,Adultos Guantes de Portero de Futbol,Proporciona un Agarre Poderoso,Protege tus Dedos de lesiones,Antideslizante, Material de Látex Excelente € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El mejor diseño defensivo: Estos guantes de portero tienen las palmas de látex antideslizantes y resistentes al desgaste que pueden proporcionarle un control y agarre extremadamente fuertes al manejar la pelota incluso en condiciones de humedad. Mientras tanto, el xclusivo diseño de corte positivo te brinda el mejor contacto con la pelota para el rescate más duro del juego.

Protección de los dedos y la palma: El nuevo sistema mejorado de protección para los dedos de estos guantes de portero te ayuda a prevenir las lesiones en los dedos hiperextendidas, que ocurren frecuentemente en competición o entrenamiento. La espuma de látex acolchada extremadamente gruesa puede ofrecer más protecciones de amortiguación a tu palma.

Protección doble de la muñeca: Estos guantes de fútbol tienen una de doble Muñequera cuya capa de forro es elástica y la externa es una venda de velcro ajustada con correa elástica para que puedan contraer mejor los músculos de la muñeca y ofrecer una protección más segura para reducir el riesgo de torcedura en.

Durable y Cómodo: Hecho de materiales compuestos de alta calidad de EVA y látex, , son difíciles de split sin importar la competencia feroz o el entrenamiento de rutina. Además, los guantes son transpirables, livianos, reducen el sudor y son muy cómodos.

Aplicación y garantía: Estos guantes de portero perfectos son adecuados para las personas desde aprendices menores hasta la escuela secundaria, hasta el fútbol para adultos, ya sea en entrenamiento o en match play. GARANTÍA: 100% garantía de devolución del dinero, si hay algún problema con el producto, puede ponerse en contacto con nosotros, le devolveremos el dinero.

meteor Guantes Portero Goalkeeper Gloves Entrenamiento Futbol Equipacion fútbol niños niños - protección para los Dedos - Catch € 15.99 in stock 4 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño ergonómico: los guantes de portero Meteor son una excelente opción, especialmente para jugadores jóvenes, adecuados para niños desde aprendices junior hasta la escuela secundaria, hasta futbolistas adultos. Están diseñados y fabricados para amortiguar el impacto de la pelota, además de proporcionar un excelente agarre, rebote y sensación en todas las condiciones climáticas. Un gran ajuste a las manos del portero permite un mayor control durante las intervenciones en la portería.

Protección integral: la superficie exterior de los guantes está cubierta con cuero de PU, lo que ayuda a evitar lesiones en las manos al caer y colisionar. Los guantes de portero tienen un cinturón ancho con una correa de velcro ajustada, lo que refuerza la tensión de las muñecas y las protege contra lesiones y tensiones más graves que ocurren con frecuencia en la competencia.

Calidad con pasión: los guantes de guarda meteoros se caracterizan por una estética de alta calidad y rendimiento. El diseño de corte plano te brinda el mejor contacto con la pelota. El material de malla permeable y transpirable proporciona una circulación de aire óptima. Las costuras planas y las áreas reforzadas del guante te ayudarán a atrapar la pelota con confianza. Los colores expresivos y únicos de los guantes permiten destacar en el campo.

Cómodo y duradero: los guantes de portero se caracterizan por una buena amortiguación de impacto y una alta resistencia a la abrasión. Los materiales ligeros, suaves y cómodos son una buena composición que le permite estar tranquilo con las manos protegidas y poder concentrarse en la pelota. La superficie de espuma en la palma inferior evita que la bola se deslice y también ofrece un uso más prolongado.

Especificación: Modelo: CATCH; Material: PU; Verifique la tabla de tallas para elegir el tamaño apropiado para sus manos. READ TV8, Wendy20 ... casi 21, los eventos de talk + show 2020 encontrarán

Sportout Guantes de portero para niños y niñas, guantes de entrenamiento (Purple, 6) € 16.58 in stock 1 new from €16.58

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Doble protección para la muñeca: estos guantes de fútbol cuentan con una correa doble con forro elástico y una correa exterior de velcro ajustada con banda elástica para proporcionar una protección más segura y reducir el riesgo de torceduras de tu hijo.

Protección perfecta de la palma: espuma de látex en relieve antideslizante y portátil, que puede proteger más la palma de la mano. El diseño de malla mantiene las palmas transpirables y cómodas al jugar.

Duradero y cómodo: hecho de materiales compuestos de EVA y látex de alta calidad, protege muy bien la palma del niño, por lo que estos guantes son adecuados para el uso de papás en el jardín con los niños. La parte trasera suave también ofrece más flexibilidad para atrapar la pelota.

Diseño perfecto: verde vibrante y azul, corte ergonómico, da a tus hijos la mejor experiencia de fútbol. Estos guantes de portero son perfectos para niños y jóvenes (niños de 5 a 10 años; jóvenes de 10 a 16 años) ya sea en entrenamiento o juego.

Garantía: 100% garantía de devolución del dinero, si hay un problema con el producto, puede ponerse en contacto con nosotros, le devolvemos dinero.

EFAH Guantes de Portero de fútbol para niños y niñas con Fuerte Agarre Protector Palmas (Blue/White, Size 5 Suitable for 9 to 12 Years Old) € 10.95 in stock 1 new from €10.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material respetuoso con la piel: nuestros guantes de portero tienen un material antideslizante, resistente al desgaste y respetuoso con el medio ambiente. La construcción de calidad profesional y la artesanía de calidad que incluye tela transpirable y doble costura.

ALTA CALIDAD Y PROTECCIÓN: nuestros guantes Goaile están especialmente diseñados para niños, niños y niñas. Están diseñados y fabricados de tal manera que protegen el interior de la mano del portero al atrapar el balón, pudiendo utilizarlos en todas las condiciones climáticas, tanto en interiores como en exteriores.

DISEÑADO PARA PORTEROS: estos guantes de portero de fútbol están diseñados con velcro ajustable que lo ayuda con el soporte de la muñeca y ajusta los guantes para un ajuste perfecto. Estos guantes de portero son perfectos para partidos o entrenamientos.

TRANSPIRABLE Y CÓMODO: nuestros guantes de portero tienen una tela de malla elástica transpirable que mantiene las manos frescas, mejora la flexibilidad de la mano y mantiene la mano más cómoda.

SERVICIO DESPUÉS DE LA VENTA: Si tiene alguna pregunta o problema, háganoslo saber. lo arreglaremos.

Guantes de Portero, Fuerte Agarre y Protección para los Dedos Guantes Portero, Excelente Antideslizante Látex Guantes de Fútbol, Adecuado Entrenamiento y Partido para Niños y Adultos - Azul, Talla 7 € 22.79 in stock 1 new from €22.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⚽【Desarrollado para Niños y Adultos】Los guantes de portero tienen forma ergonómica, tienen un ajuste muy alto, son livianos y cómodos, no los sentirás cuando los usas normalmente, ¡pero siempre tienes un control perfecto cuando cierras el puño! Muy adecuado para entrenamientos o pequeños juegos, créeme que estará contigo en cada partido de fútbol.

⚽【Material de Actualización】La palma de estos guantes de portero está hecha de látex antideslizante y resistente a la abrasión. Garantizan un control y un agarre extremadamente fuertes al manipular el balón, incluso cuando está mojado. El dorso de la mano está hecho de materiales mejorados con alta flexibilidad, sensación cómoda de la mano y excelente sensación de envoltura.

⚽【Resistente y Transpirable】Las costuras de los dedos de este guante de portero utilizan una técnica de costura única que no es fácil de romper en una competencia dura. El diseño de malla en el lado de los dedos asegura una excelente transpirabilidad y asegura que los guantes sean transpirables y absorban el sudor rápidamente y mejoren la comodidad.

⚽【Guantes de Portero Fingersave】Se incrustaron y cosieron fragmentos de plástico de alta resistencia en los dedos del guante de portero. El protector de dedos en la parte posterior del dedo puede evitar eficazmente que el dedo se doble, se esfuerce o se tuerza al atrapar la pelota. (Tenga en cuenta que el diseño del protector de dedos reduce cierta flexibilidad).

⚽【Diseño de Pulsera de Doble Capa】Este guante adopta una pulsera de diseño de doble capa, la capa interior es una capa de pulsera de punto elástica y la capa exterior es una pulsera adhesiva, por lo que puede contraer mejor los músculos de la muñeca y reducir el riesgo de esguince de muñeca, protege tu muñecas del usuario.

Hudora Goalkeeper - Guantes Infantil, tamaño S € 14.23 in stock 6 new from €13.72

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Respaldo de espuma acolchada

Palma rugosa para un buen agarre

Acolchado suave

Ajuste ideal gracias a su ajuste optimizado y práctico cierre de velcro

Obbsen Guantes de Portero para niños, Adolescentes y Adultos, Guantes Futbol Portero con protección para los Dedos Agarre Extra Fuerte y Antideslizantes € 23.97 in stock 1 new from €23.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⚽【ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE】Los guantes de portero de Obbsen utilizan palmas de látex únicas resistentes a la abrasión que garantizan la resistencia al deslizamiento. El dorso de la mano de cuero suave aumenta la flexibilidad y es difícil de dañar.

⚽【FUERTE Y TRANSPIRABLE】Las costuras de estos guantes son fuertes y no se rompen fácilmente. El velcro es muy pegajoso y dura más. Además, el diseño de rejilla asegura que los guantes sean transpirables y absorban el sudor rápidamente.

⚽【SCHUTZ Fingers und Hände】Diese Handschuhe verwenden ein doppelt festgezogenes Armband und ein stromlinienförmiges Design, um den Schutz zu verbessern.Eingebaute Fingerschutzdesign und das rutschfeste Latexmaterial, das verhindern kann, dass Handflächen und Finger verletzt werden.

⚽【SUPER AGARRE Y COMODIDAD】Los materiales de látex y cuero de alta calidad brindan una nueva sensación de experiencia y comodidad. Gracias al gran agarre, la pelota se puede aspirar fácilmente. Además, el mango se siente igual de eficaz incluso después de un uso intensivo.

⚽【CUIDADO PROFESIONAL Y GARANTÍA】Recomendamos utilizar el limpiador de guantes en lugar de agua, manteniéndolo ventilado y seco en lugar de exponerlo directamente. Para preguntas, por favor contáctenos. Estaremos encantados de ayudarte a solucionar el problema.

SP Fútbol No Goal Zero Pro CHR Niño, Guante de Portero, Blue, Talla 6 € 34.00 in stock 1 new from €34.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Blue Size 6

Sportout Guantes de Portero de Portero para jóvenes y Adultos, Agarre Fuerte para los más difíciles ahorros, con Espinas para Dar una protección espléndida para prevenir Lesiones (Negro, 7) € 25.89 in stock 2 new from €25.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El mejor diseño defensivo: Estos guantes de portero tienen las palmas de látex antideslizantes y resistentes al desgaste que pueden proporcionarle un control y agarre extremadamente fuertes al manejar la pelota incluso en condiciones de humedad. Mientras tanto, el xclusivo diseño de corte positivo te brinda el mejor contacto con la pelota para el rescate más duro del juego.

Protección de los dedos y la palma: El nuevo sistema mejorado de protección para los dedos de estos guantes de portero te ayuda a prevenir las lesiones en los dedos hiperextendidas, que ocurren frecuentemente en competición o entrenamiento. La espuma de látex acolchada extremadamente gruesa puede ofrecer más protecciones de amortiguación a tu palma.

Protección doble de la muñeca: Estos guantes de fútbol tienen una de doble Muñequera cuya capa de forro es elástica y la externa es una venda de velcro ajustada con correa elástica para que puedan contraer mejor los músculos de la muñeca y ofrecer una protección más segura para reducir el riesgo de torcedura en.

Durable y Cómodo: Hecho de materiales compuestos de alta calidad de EVA y látex, , son difíciles de split sin importar la competencia feroz o el entrenamiento de rutina. Además, los guantes son transpirables, livianos, reducen el sudor y son muy cómodos.

Aplicación y garantía: Estos guantes de portero perfectos son adecuados para las personas desde aprendices menores hasta la escuela secundaria, hasta el fútbol para adultos, ya sea en entrenamiento o en match play. GARANTÍA: 100% garantía de devolución del dinero, si hay algún problema con el producto, puede ponerse en contacto con nosotros, le devolveremos el dinero.

Rinat Titan Nova Guante De Portero, Unisex niños, Rojo/Azul Marino, 5 € 14.95 in stock 4 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compuesto específico para iniciación

Corte Flat

Muñequera reforzada

Uso recomendado en césped artificial

GUARDY - Guantes de portero para niños – Guantes de portero duraderos para niños – Guantes de portero con agarre extra fuerte (rojo con protección para los dedos, 5) € 27.20 in stock 1 new from €27.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especialmente para niños: el ajuste de los guantes se adapta perfectamente a las manos de los niños y se ajusta como una segunda piel. Además, los dedos están perfectamente protegidos y protegidos.

Muy buen agarre – gracias al agarre único fuerte, la pelota se aspira formalmente. Además, el agarre se siente tan fresco y eficaz incluso después de un uso intenso.

Protección y estabilidad: la construcción anatómica inteligente de los guantes de fútbol Guardy garantiza el apoyo perfecto de las muñecas y una seguridad óptima.

✅ Muy ligero y cómodo: ya sea para levantarlo al aire o para reaccionar rápidamente en 1 contra 1 situaciones, los materiales ligeros y de alta calidad hacen que su hijo sea mucho más fácil.

✅ Resistentes y duraderas: no importa qué condiciones meteorológicas, los guantes Guardy soportan cualquier condición meteorológica y son especialmente duraderos. READ Los 30 mejores Funda Silla Escritorio de 2021 - Revisión y guía

Guantes de Portero, Latex Aleman, Unisex Adulto y Niño - Aqua Tech Galaxy (10) € 25.00 in stock 1 new from €25.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hechos de composiciones de materiales de alta calidad como el Látex ALEMAN proporcionando un agarre y control superior a los guantes tradicionales. Tienen 4mm de látex en la palma y 2mm en la parte trasera de la mano, esto les permite ser uno de los mejores guantes tanto para el nivel de competición como para entrenamiento agresivo.

Los guantes de portero PRO JM cuenta con un buen agarre y se consideran guantes de partido. Estos guantes de nivel superior tienen un agarre fuerte y una palma gruesa hecha de materiales de primera calidad.

Modelo de guantes de portero de gama alta. Látex alemán máxima calidad en la palma y en el dorso.

Villavivi 2 Artículos De Portero: Guantes De Portero De Fútbol con Protectores para Dedos + Calcetines De Fútbol para Niños, Niños (Azul, 8) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SAFEGUARD DOPPIO POLSO: estos guantes de fútbol tienen un brazalete de doble diseño con una capa elástica y el exterior está en Velcro con una correa elástica que puede ofrecer una protección más segura para reducir el riesgo de torcedura de la muñeca del niño.

PROTECCIÓN PERFECTA: la espuma de látex en relieve es antideslizante y portátil, capaz de ofrecer una mayor protección a la palma y los dedos del niño.

DURABILIDAD Y COMODIDAD: estos guantes de portero están hechos de materiales de alta calidad para ofrecer la máxima comodidad y durabilidad, brindando protección a largo plazo para los dedos y la habitación del niño.

TAMAÑO DE LA GUANTE: los guantes de portero de alta calidad para niños están disponibles en tallas 5, 6, 7. Guantes de portero, perfectos para niños, junior.

CALCETINES DE FÚTBOL - 1 par de medias de fútbol negras como regalo. Tamaño de los niños con buena elasticidad. Resistente al desgaste y al sudor.

CATCH & KEEP® Kralle Junior Pro – Guantes de portero para niños – Guantes de portero premium para niños – Guantes de portero con agarre extra fuerte (versión 3 – verde, 4) € 35.56 in stock 1 new from €35.56

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especialmente para niños: el ajuste de los guantes se adapta perfectamente a las manos de los niños y se ajusta como una segunda piel. Además, los dedos están perfectamente protegidos y protegidos.

Agarre ultrapotente: gracias al agarre único fuerte, la pelota se aspira formalmente. Además, el agarre se siente tan fresco y eficaz incluso después de un uso intenso.

Protección y estabilidad: la construcción anatómica inteligente de los guantes de fútbol Catch and Keep garantiza el apoyo perfecto de las muñecas y una seguridad óptima.

✅ Muy ligero y cómodo: ya sea para levantarlo al aire o para reaccionar rápidamente en 1 contra 1 situaciones, los materiales ligeros y de alta calidad permiten a tu hijo recuperar su forma.

✅ Resistentes y duraderas: no importa qué condiciones meteorológicas, los guantes Catch and Keep soportan cualquier condición meteorológica y son especialmente duraderos.

Guantes de Portero, Latex Aleman, Unisex Adulto y Niño - Flex Boomerang Red (10) € 20.00 in stock 1 new from €20.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hechos de composiciones de materiales de alta calidad como el Látex ALEMAN proporcionando un agarre y control superior a los guantes tradicionales. Tienen 4mm de látex en la palma y 2mm en la parte trasera de la mano, esto les permite ser uno de los mejores guantes tanto para el nivel de competición como para entrenamiento agresivo.

Los guantes de portero PRO JM cuenta con un buen agarre y se consideran guantes de partido. Estos guantes de nivel superior tienen un agarre fuerte y una palma gruesa hecha de materiales de primera calidad.

Modelo de guantes de portero de gama alta. Látex alemán máxima calidad en la palma y en el dorso.

Guantes de Portero con Fuerte Agarre y Protección Para los Dedos, Guante de Portero de Palma 3 + 3MM Para Hombres y Mujeres, Entrenamiento y Partido, Interiores y Exteriores (Azul-Naranja, 11) € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⚽ Diseñado para jóvenes y adultos: los guantes de portero de Brace Master están diseñados para jóvenes y adultos y son ideales para el entrenamiento o para un partido más pequeño. Aspecto llamativo y buena funcionalidad, colorido y de tamaño completo.

⚽ Para ahorros más duros: estos guantes de portero cuentan con una palma de látex antideslizante y resistente a la abrasión, que te ofrecen un control y agarre extremadamente fuertes cuando se trata de la pelota incluso en condiciones de humedad. Mientras tanto, el exclusivo diseño de corte positivo ofrece el mejor contacto con el balón para los paradinos más duros en el juego.

⚽ Protección de dedos y palmas: hay dorso de los dedos en el dorso de la mano, que puede evitar eficazmente los esguinces causados por una excesiva extroversión. La espuma de látex extremadamente gruesa y acolchada puede proporcionar más amortiguación a tu palma de la mano.

⚽ Diseño de doble muñeca: estos guantes tienen un diseño de doble banda en la muñeca, la capa interior está ajustada y la capa exterior es elástica, por lo que pueden contrapasar mejor los músculos de la muñeca y proteger la muñeca.

⚽ Brace Master 100% garantía de calidad: por favor, selecciona el tamaño correcto de guante según la tabla de tallas de Brace Master. No dudes en ponerte en contacto con nosotros si tienes más preguntas con nuestros guantes de portero. ¡Estamos encantados de ayudarle a sus problemas! Si no estás satisfecho con nuestros guantes, recibirás un reembolso de 45 días o un reembolso del 100%.

WARRIOR – Guantes de portero de fútbol para niños y adultos, guantes de portero de fútbol de protección de palmas súper agarre (3 – Apto para 5 – 6 años) € 10.36 in stock 1 new from €10.36 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Sensación cómoda: mantén el control con precisión gracias al material fino, apenas hay sensación con agarre y apoyo cuando más lo necesitas. La humedad y la ventilación evitan rozaduras y reducen la distracción. Estos guantes receptores ofrecen una función óptima que se adapta a los profesionales, diseñados por los profesionales, pero perfectos para cada jugador. Obtén el borde competitivo que asegura la pelota.

✔ Doble protección de muñeca: estos guantes de fútbol tienen una pulsera de doble diseño cuya capa de forro es elástica y el exterior es de velcro ajustado con correa elástica, por lo que pueden ofrecer una protección más segura para reducir el riesgo de esguinces de muñeca de tu hijo. El diseño de apertura de la muñeca hace que sea más fácil llevar guantes.

✔ Agarre mejorado: estos guantes de fútbol para jóvenes y adultos tienen la cantidad adecuada de agarre pegajoso para mejorar cada juego. Con nuestra fórmula patentada Grip Boost guante de fútbol hecho de cáscara de cangrejo. Esta capa única está hecha con tecnología avanzada de polimerización suspendida que proporciona el agarre # 1 en equipos de rendimiento de fútbol. Una aplicación rápida de agarre de gel de agarre de guante de fútbol en estos guantes duraderos seguirá funcionando.

✔ Ventilación transpirable: lo suficientemente ligero como para mantener tus manos libres de humedad en temperaturas calientes y húmedas para que puedas centrarte en tu juego. Este diseño de guante de fútbol fue fabricado analizando los defectos en otros modelos para abordar problemas que inhiben el rendimiento óptimo. Una mejor sensación y diseño delgado que ofrece un rendimiento sensible que te pone en control y mejora tus habilidades

✔ Para todo tipo de clima: el gel de guante de fútbol Grip Boost está especialmente formulado para reaccionar y adherirse en cualquier clima. Juega como los profesionales, lluvia o sol. Estos guantes de fútbol para adultos y niños son perfectos para atrapar una captura limpia sin tener que caer. Confianza en todas las condiciones cuando necesites tirar para asegurar el juego.

Rinat Magnetik Spine Turf Guante De Portero, Unisex niños, Rojo/Negro, 6 € 34.80 in stock 2 new from €25.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Latex omega resistance

Corte flat

Muñequera reforzada

Uso recomendado en césped artificial

Spines. sistema de protección para los dedos, que aporta fortaleza y reduce las probabilidades de lesiones

Reusch Attrakt SG Finger Support Junior Guantes, Niño, Azul/Amarillo, FR : M (Taille Fabricant : 6) € 30.99 in stock 1 new from €30.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Protección adecuada: sistema de protección antirretorno FINGER soporte firmemente fijado en los 5 dedos de la mañana para una protección óptima

Corte: corte expandido cut denominado "plata" Caracterizado por sus costuras exteriores amplía el interior del guante. La superficie de contacto con el globo se amplía y agarra el globo más fácilmente

Espuma: la espuma SG Soft Grip de alta calidad tiene una superficie suave, es perfecta para principiantes. Su composición especial ofrece buenas cualidades de amortiguación y tiene un buen agarre

La marca: REUSCH es una de las marcas líderes en el mercado de los guantes. Hugo Lloris, Benito Costil o Baptiste Reynet confían en REUSCH. Únete a ellas

PUMA One Grip 4 Guantes De Portero, Adultos Unisex, Nrgy Red Black White, 6 € 17.95

€ 12.00 in stock 1 new from €12.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cierre de velcro en las muñecas

Envoltura para el pulgar para un mejor ajuste

La muñeca de entrada lateral permite un fácil acceso

Logotipo en ligero relieve en el dorso de la mano READ Los 30 mejores Alfombra Gris Salon de 2021 - Revisión y guía

SP Fútbol Serendipity Réplica, Guante de Portero, Blanco, Talla 6 € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Blanco Size 6

uhlsport Pure Alliance Starter Soft Guantes de Portero, Unisex niños, Blanco/Amarillo Fluor/neg, 4.5 € 16.00 in stock 7 new from €12.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PALMA: - Exclusivo látex STARTER SOFT CORTE: - Clásico CUERPO DE GUANTE: -Tejido transpirable y cómodo para una buena ventilación

CIERRE: - Correa envolvente de Ethyleno Vinylacetat y entrada con muesca en V

CARACTERISTICAS: - ÁREA DE BLOCAJE: proporciona una máxima flexibilidad y amortiguación para un perfecto despeje del balón

Rinat 1KRSPRIY50-131-217 Guante de Portero, Unisex Niños, Blanco/Rojo, 5 € 14.98 in stock 5 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compuesto específico para iniciación

Corte Flat

Muñequera reforzada

Uso recomendado en cesped artificial

SP Fútbol Valor 99 RL Training Niño, Guante de Portero, Negro-Blanco, Talla 5 € 12.50 in stock 1 new from €12.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Negro-Blanco Size 5

meteor Guantes Portero Goalkeeper Gloves Guentes de Portero Niño Entrenamiento Futbol Equipacion fútbol niños - Guantes de Portero niños - protección para los Dedos X3 € 14.99 in stock 3 new from €14.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guantes de portero Meteor están diseñados para entrenamientos y partidos de fútbol recreativos.

Nuestros guantes de guarda se caracterizan por su alta calidad de mano de obra y estética de rendimiento.

Los guantes portero se caracterizan por una buena amortiguación de impacto y una alta resistencia a la abrasión.

Guantes fútbol fueron diseñados y hechos para proteger el interior de la mano del portero cuando atrapa pelotas, proporciona un excelente agarre, rebote y tala en todas las condiciones climáticas.

Goalkeeper gloves tienen un cinturón ancho con velcro, fortaleciendo las muñecas del portero.

SP Fútbol No Goal Zero Training CHR Niño, Guante de Portero, Blue, Talla 3 € 16.99 in stock 1 new from €16.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Blue Size 3

FC Barcelona - Guantes de portero oficiales - Para niños - Chicos: 5-10 años € 17.99 in stock 1 new from €17.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guantes de portero oficiales del FC Barcelona.

Guantes azulgrana, con un cierre de velcro ajustable en la muñeca.

Con el escudo del club en sus colores originales y texto en ambos guantes.

Aptos para las siguientes edades: chicos de 5 a 10 años; adolescentes de 10 a 16 años aproximadamente.

Keeperking Guantes de portero para adultos y niños, jóvenes con y sin protección para los dedos, guantes de fútbol extraíbles, 4 mm, unisex, color rojo € 20.51 in stock 1 new from €20.51

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⚽️✅ Ajuste fijo: ajuste ergonómico de la muñeca hasta los dedos, que se coloca cómodamente alrededor de la palma y los dedos y limita el movimiento circular de los guantes

⚽ ️✅ FROFI GRIP: 4 mm + 3 mm Plam está utilizado por látex especial Super Grippy PK para una larga durabilidad. Costura interior y protector de dedos extraíble

⚽️✅ Banda elástica para una mejor estabilidad y comodidad para el pulgar

⚽️✅ Muñeca elástica: muñeca elástica, sistema de fácil acceso, cinta de rodillo individual de 3 mm con látex suave especial

⚽️✅ Paquete de guantes: bolsa de plástico especial con cremallera

meteor Guantes Portero Goalkeeper Gloves Entrenamiento Futbol Equipacion fútbol niños niños - protección para los Dedos Defence € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMIENCE SU CARRERA EN EL FÚTBOL: ¿Siempre quiso comenzar a jugar al fútbol profesionalmente? ¡METEOR le ofrece la solución perfecta! Los guantes de portero DEFENSE están a la altura de este desafío. El entrenamiento de fútbol nunca ha sido tan fácil.

ALTA CALIDAD Y PROTECCIÓN: también se caracterizan por una buena absorción de impactos y una alta resistencia a la abrasión. Están diseñados y fabricados de tal manera que protegen el interior de la mano del portero al atrapar los balones.

SOPORTE PARA LOS DEDOS: además, los guantes de portero DEFENSE tienen protección profesional para los dedos. Esto proporciona soporte para sus manos y le permite aumentar la eficiencia. Gracias a esto, protege sus dedos contra numerosas lesiones.

DISEÑO ÚNICO: METEOR le proporcionará no solo la comodidad del juego, sino también una amplia gama de colores. Los guantes de portero DEFENSE vienen en cuatro colores originales. Todos encontrarán un modelo que combine perfectamente, independientemente del tamaño y las preferencias estéticas.

DATOS TÉCNICOS- Modelo: DEFENSE / Material: PU / Cierre: goma elástica y Velcro / El tamaño debe seleccionarse según la tabla dada / Soporte profesional y protección de los dedos.

Rinat Asimetrik Hunter Semi Guante De Portero, Unisex niños, Blanco/Azul, 5 € 25.49 in stock 2 new from €25.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Latex Super Softy

Corte Ergonómico

Cierre compuesto de 2 piezas unidas por un elástico que mejora el ajuste a la muñeca. Cintillo personalizable.

