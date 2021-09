Inicio » Herramientas y hardware Los 30 mejores Guantes Crossfit Hombre de 2021 – Revisión y guía Herramientas y hardware Los 30 mejores Guantes Crossfit Hombre de 2021 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

Guantes para Cross-fit, Guantes Gimnasio,Guantes Pesas,Protección Completa para la Palma y Agarre Extra Transpirable Antideslizante, para Ejercicio Pesas,Levantamiento de Pesas,para Hombres y Mujeres € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping

Amazon.es Features ♠ Por favor, CONSULTA LA TABLA DE TALLAS antes de realizar tu pedido. En caso de elegir una talla errónea, te haremos un cambio lo antes posible y, si por alguna razón, tus guantes de gimnasio para hombre Suprbird no te convencen, te devolveríamos hasta el último céntimo Simplemente escríbenos un mensaje desde Amazon.

♠ CONFORT Y ACOLCHONAMIENTO EXTRA: Despídase de los callos y las ampollas. Hechos de neopreno y con acolchonamiento extra para la palma de la mano y las capas de piel reforzada y silicón, estos guantes cross-fit ofrecen gran confort y el mejor sistema de amortiguación para la palma.

♠ POTENTE AGARRE: Independientemente de cuál es vuestra rutina favorite, estos guantes mejorarán vuestro agarre para un óptimo rendimiento y máxima eficiencia. Ideales para levantamiento de pesas, cross training y todo tipo de ejercicios de barra – pesas rusas, barras estándares, gimnasia, barras paralelas – estos guantes proveerán el agarrae más cómodo.

♠ MUÑEQUERAS DE SOPORTE INTEGRADAS: Ahorre dinero y no compre muñequeras por aparte, porque estos calleras cross-fit están diseñados con muñequeras ajustables integradas que le ofrecen un soporte superior. Su cinta de velcro le permite ajustarlas a su gusto.

♠ VENTILADOS Y CON TECNOLOGÍA ANTI-PERSPIRANTE: Nuestros guantes gimnasio fueron diseñados para permitir un fluido constante de aire, evitando así la sudoración de sus manos y manteniendo sus guantes para pesas y manos secas y su agarre seguro durante todo su entrenamiento. estos guantes entrenamiento son ideales para entrenamiento de cross-fit, halterofilia, ejercicios en barras, flexiones, levantamiento, pesas individuales, escalado de cuerda, fisicoculturismo, etc.

PICSIL RX Calleras para Cross Training, Carbon Grips de 3 Agujeros, para Gimnasio, Box, Halterofilia, Gimnasia, Previenen Ampollas y Desgarros, Mayor Resistencia y Protección, Unisex, Naranja, M € 26.45 in stock 1 new from €26.45

Free shipping

Amazon.es Features [DURADERAS] Calleras para entrenamiento funcional fabricadas en cuero de fibra de carbono con un grosor de 2mm en material ultrarresistente

[UNISEX] Estas calleras de cross training para hombre y mujer cuentan con el mejor agarre de mano, resistencia a la fricción y gran durabilidad.

⚡[COMODIDAD] Nuestras calleras para entrenamiento funcional son 100% transpirables, impermeables y las puedes lavar las veces que quieras.

[AGARRE] Correa de velcro de alta calidad que garantiza que la callera permanecerá en tus manos durante cualquier actividad física o ejercicio.

❤️[RENDIMIENTO] Probadas por los mejores atletas del mundo. Aumenta tu rendimiento Somos expertos en la fabricación de calleras para cross training.

Grebarley Fitness Gloves Levantamiento de Pesas, protección Total de la Palma, Transpirable, Guantes de Entrenamiento para Hombres y Mujeres (Negro, M) € 17.99

€ 15.29 in stock 1 new from €15.29

Free shipping

Amazon.es Features 【Guantes Multiusos】Adecuado para levantamiento de pesas, dominadas, ejercicio, fitness, entrenamiento de gimnasio, remo, culturismo y entrenamientos generales.

【Material Duradero y de Alta Calidad】Los guantes están fabricados con microfibra que tiene la reputación de ofrecer mejor resistencia al desgarro y al agrietamiento. Esto hace que este producto sea más riguroso en el entrenamiento y dure mucho tiempo.

【Diseño Antideslizante con Protección Múltiple】Equipado con una junta engrosada, la cual no sólo es antideslizante, también es resistente al desgaste. El buen amortiguador contra el roce también puede proteger eficazmente tus manos contra el desgaste.

【Protección Integral para la Muñeca】Con la correa de soporte de muñeca integrada, no tienes que preocuparse de que tus muñecas se lesionen fácilmente. Nuestra correa alargada y engrosada no sólo es de apoyo para tu muñeca, sino que también puede brindarte protección completa cuando entrenas.

【Servicio al Cliente】Si por cualquier razón no quedas enamorado por completo de nuestros guantes, simplemente devuélvelo, y te reembolsaremos cada centavo (o lo reemplazaremos, si hay un problema). No tienes ningún riesgo para probarlo. Obtendrás los productos y servicios de alta calidad de nuestra parte.

Roar® Calleras para Gimnasio Hombre, Calleras Gym Mujer, Guantillas Gimnasio, Calleras Gimnasia artistica, Hand Grips, Callera Calistenia,Cuero Sintético, Grip Gloves, Cayeras (L) € 19.95 in stock 1 new from €19.95

Free shipping

Amazon.es Features ✔️ PROTECCIÓN COMPLETA de la palma de la mano, te permite un gran agarre y son aptas para su uso con magnesio.

✔️ ESTABILIZA la muñeca para evitar lesiones gracias a su cierre elástico y con velcro, que te permite un ajuste mayor al de la competencia.

✔️ ALTA RESISTENCIA y cuero sintético vegano . Mayor durabilidad que otras calleras en entrenamientos de uso diario gracias a su proceso de fabricación avanzado.

✔️ DISEÑO PATENTADO, no encontrarás unas calleras iguales a estas, su ergonomia y diseño ha sido creado por Roar.

✔️ DEVOLUCIÓN GARANTIZADA: No te preocupes, si el tamaño no es el correcto, o si decides que estas calleras no son las adecuadas para ti, recibe un reembolso completo. ***La garantía de fábrica sólo está disponible a través de vendedores autorizados Otras búsquedas: cayeras, calleras gimnasia artistica, calleras calistenia. READ Los 30 mejores Maletin De Herramientas Profesional de 2021 - Revisión y guía

Hually Guantes Gimnasio para Hombre y Mujer, Gym Guantes Transpirable con Protección Completa de Muñeca y Palma, Antideslizante Guantes Crossfit para Levantamiento de Pesas, Musculación, Fitness(L) € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping

Amazon.es Features ★【Material】--- El tejido de la malla transpirable de la espalda del mano para llevarse más cómodo. Fácil de absorber el sudor.

★【Diseño antideslizante】--- Pegamento antideslizante y palma acolchada gruesa, que ofrece un agarre cómodo y eficaz.

★【Muñequera ajustable】--- diseño de cinta mágica con correa ajustable para la protección de la muñeca y ajuste bien.

★【Amplia aplicación】--- adecuados para culturismo y fitness, ciclismo, levantamiento de peso, dominadas, crossfit, entrenamiento de gimnasio y ejercicios de ejercicio pesados en general etc.

★【Guía de garantía y tamaño】--- L (ancho de la palma: 7-8,5cm, circunferencia de la palma: 18-21cm) ; Por favor mida la circunferencia de sus manos.

MACCIAVELLI – Fitness Grip Pads para Crossfit y Entrenamiento - La Alternativa a Guantes Gimnasio calestenia y Levantamiento de Pesas - Guantes Gimnasio € 12.95 in stock 1 new from €12.95

Free shipping

Amazon.es Features ✅1# Grip Pads con revestimiento MAX GRIP y con perfil de doble capa de GOMA NEOPRENO para que los avances en el entrenamiento sean más rápidos

✅Engomado MAX GRIP único: Agarre perfecto gracias al sistema en capas innovador. Se evitan los resbalones al hacer dominadas, curls, sentadillas y demás. Ya no hay que usar magnesio ni tiza

✅PROTECCIÓN: Protege las manos de desgarros y de la formación excesiva de durezas en las palmas de las manos. Para usar en crossfit, calistenias, freeletics y levantamientos de pesas

✅PERFIL DE GOMA NEOPRENO DE DOBLE CAPA: El neopreno de alta calidad protege las palmas de las manos; la mezcla de goma de alto rendimiento proporciona el agarre necesario. Válido también para palmas de manos pequeñas y grandes

✅LA MEJOR ELECCIÓN: Para quienes buscan una alternativa a los guantes de fitness

Nova imboxs Calleras para Cross Training - Grips 3H Fibra de Carbono - Guantes para Cross Training Agarre y Protector de Mano - Hombres y Mujeres en Deportes de Fitness Calistenia Halterofilia (M)… € 12.99

€ 12.55 in stock 1 new from €12.55

Free shipping

Amazon.es Features ️ [ 3H 3 Agujeros calleras ] - El nuevo diseño ergonómico de Nova imboxs con 3 agujeros protegerá tu palma en su totalidad y asegura una completa estabilidad durante Tanto si practicas en tu casa o el un gimnasio nuestro guante antideslizante le ayudara a practicar todo tipo de disciplinas como: Fitness, Pesas, Maquinas, Peso Libre.

️ [ Confort y proteccion ] - Diseñadas con un Material exclusivo Carbon Fiber que te asegurará la máxima durabilidad y resistencia con Velcro que Protegerá tus Manos. Tiene una excelente resistencia al desgaste, buena transpirabilidad, resistencia al envejecimiento, suavidad y comodidad, gran flexibilidad. No Lavable.

️ [ Equipo de conjunto] - una bolsas de almacenamiento y transporte, un candado de combinación y un par de calleras para Cross Training.

️[ Agarre Superior ] - Para aquellos que quieran Conseguir un Agarre y una Transición más rápida entre los Ejercicios. Aptas para todo tipo de Edades. Disponibles en diferentes Tallas y en Color Negro.

️[ 100% GARANTIZADOS ] - Nuestros productos pasan por un control de calidad integral, garantía de satisfacción o reembolso.

Guantes Gimnasio, FREETOO Pesas Gym Guantes Transpirables con Protección para la Palma, Agarre Extra, Fitness, Musculación Crossfit para Hombre (Negro, Medium) € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping

Amazon.es Features [Comodidad]: estos guantes de musculación están diseñados con piel sintética de microfibra (palma) y 96% fibra de poliéster, 4% elastano (parte trasera de la mano). Diseñado con material suave que absorbe el sudor, te mantiene seco y transpirable para mejorar el rendimiento.

[Protección Completa]: guantes de entrenamiento Freetoo. Estos guantes de entrenamiento ofrecen un excelente agarre, incluso si tus manos están mojadas. Utilizan palmas acolchadas blandas y el diseño de la palma de partículas de silicona ayuda a mantener la barra transversal.

[Ligero y sin Estrés]: el cierre ajustable en la muñeca te ofrece un ajuste perfecto. Diseño de liberación rápida, más fácil de quitar los guantes. Los guantes deportivos solo pesan 58 g, lo que te permite realizar un entrenamiento de peso diario sin ninguna carga.

[Diseño Ergonómico]: los guantes de fitness son de tejido negro. Según el principio de la ergonomía, los guantes se rellenan y protegen en la posición fácilmente abrasiva de la palma, que puede resistir choques de presión más violentos. La elección del hilo de nailon avanzado y la doble capa hacen que estos guantes de deporte sean más duraderos y se pueden utilizar para el entrenamiento diario durante un largo periodo de tiempo.

[Servicio al Cliente]: estos guantes de entrenamiento son ideales para levantamiento de pesas, dominadas, ejercicios de fitness, entrenamiento, ciclismo, etc. Freetoo es una marca de guantes deportivos profesionales que siempre garantizan la calidad del producto. Y, por supuesto, puedes darle la vuelta si no te gusta los guantes de fitness y te reembolsaremos el dinero (o lo reemplazaremos si hay algún problema)

boildeg Guantes Gimnasio Hombre Mujer,Guantes Pesas Gym Guantes Fitness Transpirable con Protección Completa de Muñeca y Palma para Crossfit Levantamiento de Pesas Musculación (Negro, L) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping

Amazon.es Features TRANSPIRABILIDAD Y COMODIDAD: Hecho de material ligero, absorbente de sudor y elástico, los guantes le garantizan una gran flexibilidad, comodidad y una excelente permeabilidad al aire. Ideal para entrenamiento general, ejercicio, entrenamiento de gimnasia, levantamiento de pesas, crossfit, culturismo, dominadas, calistenia y fitness.

ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE: Las almohadillas de silicona de 5 mm incrustadas en la palma y la goma antideslizante fijada en la superficie le ofrecen una experiencia de agarre superior y protección de la palma. Los guantes de gimnasio Boildeg pueden proteger eficazmente sus manos de ampollas y callosidades.

CONVENIENTE Y LIGERO: con lengüetas en los dedos, los guantes de gimnasio Boildeg son fáciles de quitar. Además, al usar un paño de felpa en el dorso del pulgar, puede limpiarse el sudor de la cara fácilmente. El peso de un solo guante es de solo unos 35 gramos.

PROTECCIÓN DE MUÑECAS: Equipados con una correa de soporte de muñeca alargada y ajustable (48-56 CM), los guantes de fitness Boildeg brindan a sus muñecas un soporte increíble y una protección inigualable al entrenar y levantar.

SERVICIO DE POR VIDA: Todos nuestros productos han sido rigurosamente probados antes de salir de fábrica. Si tiene algún problema en algún momento, no dude en ponerse en contacto con nosotros y le daremos una solución perfecta.

Fitgriff® Guantes de Gimnasio V3 - Hombre y Mujer - para Gym, Fitness, Deporte, Entrenamiento, Powerlifting, Levantamiento de Pesas - Antideslizante - Workout Gloves (Full Black, Size 9) € 17.95 in stock 1 new from €17.95

Free shipping

Amazon.es Features CÓMODO Y TRANSPIRABLE: los guantes de fitness FITGRIFF fueron desarrollados especialmente para el entrenamiento de fuerza. Los materiales individuales se eligieron de tal manera que la función protectora se cumpla por completo, pero los guantes siguen siendo muy cómodos y transpirables. Los guantes se cortan en la muñeca y, por lo tanto, se pueden combinar perfectamente con un reloj de fitness.

TOTALMENTE ACOLCHADO: el acolchado continuo de 3 mm de grosor protege de forma fiable contra los callos. No obstante, se garantiza un agarre firme sin sensación esponjosa.

ANTIDESLIZANTE GRACIAS A LA IMPRESIÓN DE SILICONA: la impresión de agarre de alta calidad en las palmas proporciona una sujeción segura en todas las superficies. La silicona proviene de una producción alemana y es particularmente resistente al deslizamiento y la abrasión.

TAMAÑO Y LINO: para determinar el tamaño correcto del guante, mida la circunferencia de su mano personal y use la nuestra Compare la tabla de tallas (ver fotos). Los guantes deportivos se mantienen cortos en la muñeca y, por lo tanto, se pueden combinar de manera óptima con un reloj de fitness. Los guantes se pueden lavar a máquina a 40 grados.

SIMPLEMENTE SIN PREOCUPACIONES: puede pedir los guantes y probarlos correctamente durante el entrenamiento. Si no está satisfecho, puede devolverlos fácilmente en un plazo de 30 días. Siempre estamos disponibles y ayudamos lo mejor que podemos.

Scorpion Power Lifting Weight Lifting Crossfit Gripp Guantes, Hombre, Negro, Medium € 18.48 in stock 1 new from €18.48

Free shipping

Amazon.es Features Ideal para todos los tipos de levantamiento de pesas y para levantamiento de pesas

Se pueden lavar a máquina con cuatro dedos.

Adecuado para hombres y mujeres.

Palmas de silicona de agarre Callus Guard

Ideal para escalada con cuerda y entrenamientos de campana.

Guantillas Guantes Gimnasio Hombre Mujer Gym Fitness Antideslizante Levantamiento Agarre Pesas Manoplas Entrenamiento en Casa - Callera Lavable Higienica Anti Olor Grip Pads Crossfit Transpirable € 10.90 in stock 1 new from €10.90

Free shipping

Amazon.es Features MODELO 2021 ACTUALIZADO RESISTENTE DE ALTA CALIDAD: Nuestras Guantillas para Gimnansio están diseñadas exclusivamente para proteger y mejorar el agarre. Están hechas de una mezcla de poliéster y nailon con almohadilla de neopreno perfectamente cosidas.

MAXIMIZA HIGIENE - LAVABLES EVITA BACTERIAS Y LOS MALOS OLORES : Nuestras Guantes / Calleras podrán lavarse después de cada uso sin comprometer la integridad del material o su bonito diseño. Evitaremos asi contaminacion de bacterias y los malos olores derivados del uso de los guantes y el sudor. Máximiza la ventilacion

100% COSIDO 0% ADHESIVOS: No usamos adhesivos o sellos térmicos en nuestros guantes fitness como otros fabricantes o marcas; todas las piezas están reforzadas con una doble costura para poder soportar el uso diario como el levantamiento de pesas o la práctica del crossfit.

COMODIDAD ANTE TODO EN LOS ENTRENAMIENTOS EN CASA O EN EL GYM: Manoplas Gym con diseño elegante y fabricadas para ser el guante más cómodo de su clase. Nunca volverás a entrenar sin ellos. Tanto si practicas en tu casa o el un gimnasio nuestro guante antideslizante le ayudara a practicar todo tipo de disciplinas como: Yoga, Fitness, Pilates, Pesas, Maquinas, Peso Libre.

100% GARANTIZADOS: Nuestros productos pasan por un control de calidad integral, el cual garantiza que desde el inicio de la producción hasta el cosido final se controle cada proceso mediante un control de calidad del operario. Por este motivo, ofrecemos una garantía de satisfacción del 100% en todos nuestros productos.

Skevic Guantes Gimnasio Hombre y Mujer - Guantes Gym ideales para Levantamiento de Pesas, Crossfit, Barra Dominadas, Ciclismo, etc. Guantes Gimnasio Mujer, Guantes Fitness Transpirable Antideslizante € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping

Amazon.es Features ☑️DISEÑO ANTIDESLIZANTE - Su innovador diseño antideslizante proporciona un agarre mucho mayor que los guantes tradicionales protegiendo las manos de los callos y ampollas.

☑️TRANSPIRABLES - Nuestros guantes están hechos de microfibra de alta calidad que mantiene las manos secas evitando así la sudoración excesiva.

☑️CÓMODOS - La banda elástica y el velcro ajustable garantizan una gran comodidad además de proporcionar una sujeción, protección y seguridad superior para así prevenir lesiones o giros repentinos de muñeca.

☑️MULTIFUNCIONALES - Nuestros guantes de entrenamiento son ideales para una gran variedad de ejercicios como Levantamiento de Pesas, Dominadas en Barra, Kettlebell, Entrenamiento Cruzado etc. También son adecuados para Ciclismo, Senderismo, Entrenamiento al aire libre y más.

☑️GARANTÍA SKEVIC - 60 DÍAS DE DEVOLUCIÓN y GARANTÍA DE 2 AÑOS. Si por cualquier razón no ha quedado satisfecho con su compra, envíenos un mensaje y le emitiremos un reembolso o un reemplazo - lo que desee. ¡No hay riesgo de probar! READ Los 30 mejores Sierra De Corona de 2021 - Revisión y guía

Skevic Guantes Gimnasio Hombre y Mujer - Guantes de Gym Antideslizante para Levantamiento de Pesas, Calistenia, Crossfit Dominadas en Barra, etc.nspirable y Antideslizante con Muñequeras Gym (M) € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping

Amazon.es Features ☑️CONFORT Y PROTECCIÓN - ¡Adiós para siempre a los callos y heridas! Nuestros guantes acolchados disponen de una almohadilla amortiguadora resistente a los golpes que le proporcionará el máximo confort y protección.

☑️POTENTE AGARRE - La cara interior de los guantes está reforzada con silicona asegurando un óptimo rendimiento y una máxima eficiencia en todos los ejercicios gracias a su grip antideslizante.

☑️TRANSPIRABLES - Nuestros guantes fitness de neopreno transpirable reducen el sudor para mantener así las manos secas. El diseño con aperturas favorece la ventilación, reduciendo el sudor y los olores.

☑️MULTIFUNCIONALES - Ideales para multitud de ejercicios como Dominadas, Pesas Rusas, Fitness, Powerlifting, BodyBuilding, Calistenia, MMA, WOD, Ejercicios de barras, anillas, Kettle Bells, Entrenamiento al aire libre etc.

☑️GARANTÍA SKEVIC - 60 DÍAS DE DEVOLUCIÓN y GARANTÍA DE 2 AÑOS. Si por cualquier razón no ha quedado satisfecho con su compra, envíenos un mensaje y le emitiremos un reembolso o un reemplazo - lo que desee. ¡No hay riesgo de probar!

PULLUP & DIP Guantes De Agarre Fitness, Musculación, 1 Par De Almohadillas De Agarre De Neopreno, Almohadillas De Entrenamiento Como Alternativa A Los Guantes De Entrenamiento Para Un Agarre Máximo € 11.90 in stock 2 new from €11.90

Free shipping

Amazon.es Features ✅ EMPUNADURA PERFECTA - Mayor agarre cuando se entrena, por ejemplo, en ejercicios de pull-ups u otros ejercicios de pull-up. Adecuado para todos los deportes de fuerza comunes como Calistenia, Fisicoculturismo, Powerlifting, Fitness-Training, Bodyweight-Training o Freeletics.

✅ PROTECCIÓN PARA LA PIEL - Las almohadillas de agarre de forma ergonómica alivian la presión en las manos y protegen contra las grietas y la formación de callos gracias a la gran superficie de agarre.

✅ ANTIDESLIZANTE - Aumente el número de ejercicios y maximice el efecto de entrenamiento con estas almohadillas de agarre de neopreno absorbentes que contrarrestan las manos sudorosas y resbaladizas.

✅ LARGA DURABILIDAD - Gracias al material de neopreno de alta tecnología sin el desagradable olor del sudor o de los productos químicos. Una alternativa perfecta a los guantes de entrenamiento incómodos y malolientes.

✅ TALLA ÚNICA PARA TODOS - Talla única para mujeres y hombres. Cuatro orificios para meter los dedos garantizan un agarre perfecto en la mano y absorben el sudor adicional.

Under Armour Women's Training Glove Guantes, Mujer, Negro (Black/Silver 001), S € 22.64 in stock 3 new from €22.50

Free shipping

Amazon.es Features Tejido duradero y texturizado en la parte superior de la mano

Palma de piel para ofrecer más protección y agarre

Perforaciones en las palmas para una mayor transpirabilidad

Panel de tejido Terry para el pulgar que repele el sudor

Muñequera elástica para un ajuste ceñido y cómodo

Mechanix Wear - Guantes Originales (Medio, Negro) € 31.66 in stock 7 new from €22.63

Free shipping

Amazon.es Features Cuentan con puño elástico y más estrecho, cierre de la muñeca envolvente de goma moldeada innovadora que forma mejor a la muñeca y mejora el confort

Van con canalé única de dos vías spandex tramo superior para aumentar la elasticidad y flexibilidad por un interior costura ajuste aún mejor oculto, y los paneles de Lycra entre los dedos para mayor comodidad y ventilación

Los guantes van con el pulgar y los dedos de doble capa y la banda de refuerzo nudillo del dedo índice para aumentar la fuerza y ​​la protección y extender la vida de los guantes

Diseño patrón de la punta del dedo que reduce las costuras y mejora la sensibilidad de la punta del dedo, el pulgar superficie lisa y el dedo índice punto de contacto para un mejor manejo, así como la palma durable, hecho de cuero clarino suave y sintético, con textura de la superficie de gamuza para una mejor flexibilidad y agarre

Son lavables y conservan su suavidad cuando están mojados

Fitgriff® Guantes de Gimnasio V2 - Hombre y Mujer - Antideslizante - para Crossfit, Gym, Fitness, Deporte, Powerlifting, Entrenamiento y Pesas - Protección de la Palma (Leopardo, 7) € 19.95 in stock 1 new from €19.95

Free shipping

Amazon.es Features CÓMODOS Y TRANSPIRABLES: los guantes de fitness FITGRIFF V2 con muñequera fueron desarrollados especialmente para el entrenamiento de fuerza. Los materiales individuales se eligieron de tal manera que la función protectora se cumpla por completo, pero los guantes siguen siendo muy cómodos y transpirables.

TOTALMENTE ACOLCHADO: los guantes deportivos están acolchados con neopreno y, por lo tanto, protegen con éxito contra callosidades desagradables. El acolchado de toda la superficie evita puntos de presión desagradables y se garantiza un agarre firme.

IMPRESIÓN DE SILICONA ANTIDESLIZANTE: la impresión de agarre de alta calidad en las palmas brinda una sujeción segura en todas las superficies. La silicona proviene de una producción alemana y es particularmente resistente al deslizamiento y la abrasión.

TAMAÑO Y LINO: para determinar el tamaño correcto del guante, mida la circunferencia de su mano personal y compárela con nuestra tabla de tallas (ver fotos). Los guantes se pueden lavar a máquina a 40 grados.

SIMPLEMENTE SIN PREOCUPACIONES: puede pedir los guantes y probarlos correctamente durante el entrenamiento. Si no está satisfecho, puede devolverlos fácilmente en un plazo de 30 días. Siempre estamos disponibles y ayudamos lo mejor que podemos.

SKILEC Guantes Gimnasio Hombre y Mujer - Guantes Gym para Levantamiento de Pesas, Barra Dominadas, Crossfit, Guantes Ciclismo Guantes Fitness con Muñequera Transpirable Antideslizante (Negro, L) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping

Amazon.es Features ☑️DISEÑO ANTIDESLIZANTE - Su innovador diseño antideslizante proporciona un agarre mucho mayor que los guantes de cuero tradicionales y reduce la formación de callos y ampollas.

☑️TRANSPIRABLES - Nuestros guantes están hechos de microfibra de alta calidad que mantiene las manos secas evitando así la sudoración excesiva.

☑️CÓMODOS - La banda elástica y el velcro ajustable garantizan una gran comodidad además de proporcionar una sujeción, protección y seguridad superior para así prevenir lesiones o giros repentinos de muñeca.

☑️MULTIFUNCIONALES - Nuestros guantes de entrenamiento son ideales para una gran variedad de ejercicios como Levantamiento de Pesas, Dominadas en Barra, Kettlebell, Entrenamiento Cruzado etc. También son adecuados para Ciclismo, Senderismo, Entrenamiento al aire libre y más.

☑️GARANTÍA SKILEC - 60 DÍAS DE DEVOLUCIÓN y GARANTÍA DE 2 AÑOS. Si por cualquier razón no ha quedado satisfecho con su compra, envíenos un mensaje y le emitiremos un reembolso o un reemplazo - lo que desee. ¡No hay riesgo de probar!

Reinalin Guantes Gimnasio Hombre Mujer, Gimnasio Gym Guantes Transpirable con Protección Completa de Muñeca y Palma, para Crossfit Levantamiento de Pesas Musculación (Negro, L) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping

Amazon.es Features 【GUANTES DE FITNESS CÓMODOS】 Los guantes están hechos de material ligero, absorbente de sudor y elástico, cómodo y transpirable. Además, la tela de felpa en el pulgar puede limpiar fácilmente el sudor de la cara, lo que es más conveniente

【PROTECCIÓN TOTAL DE LA PALMA】 Las palmas reforzadas con silicona brindan una protección total contra lesiones. Los guantes de entrenamiento Reinalin pueden proteger eficazmente sus manos de ampollas y callosidades.

【PROTECCIÓN DE MUÑECA】 Los guantes de fitness Reinalin están equipados con una correa de extensión ajustable (27 cm / 10,3 pulgadas), que proporciona un excelente soporte y protección de muñeca durante el entrenamiento y el levantamiento de pesas.

【VERSATILIDAD】 Estos guantes de entrenamiento no son solo para levantar pesas. También son ideales para dominadas, levantamiento de pesas, gimnasia, pesas rusas, anillos de pesas, remo, gimnasio, ciclismo y otros ejercicios de entrenamiento de fuerza.

【SERVICIO AL CLIENTE DE POR VIDA】 Si no está completamente satisfecho, contáctenos y encontraremos una solución al 100%.

Boildeg Guantes Gimnasio, Guantes Gym Guantes Crossfit con Soporte para la Muñeca y Protección para la Palma Guantes Pesas Transpirables Guantes Entrenamiento Mujeres Hombre € 17.99 in stock 2 new from €17.99

Free shipping

Amazon.es Features 【 Potente soporte de muñeca 】- con la correa de soporte de muñeca integrada extendida, los guantes de entrenamiento para hombres son ajustables y se ajustan perfectamente a todas las muñecas. La correa de 20 pulgadas no solo sostiene su muñeca, sino que también le brinda una protección completa cuando realiza entrenamiento de fuerza, levantamiento de pesas o andar en bicicleta.

【 Transpirable y cómodo 】- la parte posterior de los guantes gimnasio de fuerza está hecha de tela de microfibra ultraligera y elástica con una transpirabilidad y un rebote perfectos durante el entrenamiento, uso prolongado y gran flexibilidad. Por otro lado, las redes transpirables de los guantes deportivos aceleran la evaporación del sudor y aseguran la comodidad.

【 Diseño humanizado 】 - Los guantes de fitness profesionales con estampado en caliente de silicona y sello antideslizante engrosado de tres partes en la posición de almacenamiento de la palma aumentan la fuerza de agarre y protegen sus manos del desgaste y de los capullos largos. La felpa de los guantes de levantamiento con muñequeras puede ayudar a eliminar el sudor mientras hace ejercicio sin quitarse los guantes.

【 Ligero y fácil de usar 】 - El anillo de tiro en el dedo medio y el dedo anular se usa para quitar rápidamente los guantes de entrenamiento. el peso de los guantes de gimnasia es de solo 100 g. Ropa de juego perfecta con reloj de fitness para gimnasio, al aire libre, gimnasio, ciclismo o escalada, etc. conveniente para registrar los resultados de su entrenamiento. 5 tallas disponibles para hombre y mujer.

【 Satisfacción garantizada 】- comuníquese con nuestro equipo profesional de servicio al cliente antes y después de su compra si tiene algún problema o inquietud. Garantía de 1 año amigable para el cliente y garantía de reembolso o reemplazo del 100% para guantes de levantamiento de pesas. un cálido regalo de Navidad para sus familiares y amigos.

Atercel Guantes de fitness, guantes de entrenamiento para crossfit, culturismo, ciclismo, gimnasio, entrenamiento de fuerza, guantes deportivos para hombre y mujer (rojo, L) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping

Amazon.es Features Innovador diseño de palma maximiza tus agarres: hemos estudiado el uso de cientos de personas para mejorar nuestro diseño ergonómico, apoyar la dirección y la posición musculares y optimizar la función de agarre. Todo para ofrecerte un mejor guante. El resultado protege tus manos de callos, reduce las molestias de fricción y proporciona un acceso fuerte.

Comodidad incomparable: los guantes de fitness Atercel están hechos de material ligero, transpirable y elástico para aumentar la flexibilidad, la comodidad y el ajuste. Ideal para entrenamiento general, ejercicio, fitness y ciclismo.

Tamaño para el éxito: estos guantes de entrenamiento tienen un ajuste ceñido. Ofrecemos 5 tamaños diferentes para maximizar la eficacia, perfecto para hombres y mujeres. Coloca las manos en los guantes y ajusta las muñequeras para un ajuste personalizado.

Diseño humanizado: cuenta con un sistema de correa para quitarlo fácilmente, una toalla en la parte posterior del guante para limpiar el sudor y el material de malla suave en el interior de la parte delantera de la mano para mantener tu palma fresca y seca durante todo el entrenamiento.

Tu satisfacción es nuestra prioridad. Creemos que te encantará nuestros guantes de fitness. Si tiene algún problema con su compra, estaremos encantados de resolverlo. Compra ahora para llevar tu juego al siguiente nivel.

Nova imboxs Guantes Gimnasio para Hombres y Mujeres, Guantes Deportivos Transpirables Antideslizantes con Muñequera para Fitness Levantamiento de Pesas Cross Training (S) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping

Amazon.es Features 【MATERIAL TRANSPIRABLE Y ELÁSTICO】Nuestros guantes fitness están hechos de material transpirable y elástico para garantizar que sean cómodos al apretar el puño, proporcionándole un entrenamiento flexible.

【ANTIDESLIZANTE Y AMORTIGUADOR】Utilizamos el material de silicona en la parte de la palma de estos guantes de gimnasio para proporcionar el efecto antideslizante, mientras es amortiguador y resistente a los desgastes. Será más fácil para agarrar.

【MUÑEQUERA FLEXIBLE ALARGADA】Estos guantes deportivos cuentan con muñequeras alargadas con hebillas de nylon, serán más flexibles para ajustar para adaptarse a diferentes circunferencias de muñeca, protegiendo mejor su muñeca.

【PRÁCTICO PARA DIVERSOS DEPORTES】Nova Imboxs guantes gimnasios están hechos de material liviano para permitir un entrenamiento cómodo. Adecuado para mujeres, hombres, adultos y adolescentes para levantamiento de pesas, Pull Up, ejercicio, fitness, entrenamiento de gimnasio, ciclismo y entrenamientos generales.

【GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL 100%】Con un diseño esmerado, nuestros guantes de soporte no son sólo livianos sino también duraderos, muy adecuados para levantamiento de pesas, entrenamiento de gimnasia y ejercicios ​​en general. Cómprelo con confianza; cuenta con una garantía de 30 días de devolución. Una vez que los pruebe, estamos seguros de que disfrutará haciendo ejercicio más que nunca. READ Los 30 mejores Motor Persiana Wifi de 2021 - Revisión y guía

Guantes de Crossfit para Gimnasio, Guantes de Entrenamiento, Fitness,Guantes de Levantamiento de Pesas para Entrenamiento de Fuerza,Entrenamiento Cruzado y dominadas para Hombres y Mujeres (Negro, M) € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping

Amazon.es Features Las almohadillas de agarre para los dedos de fitness de forma ergonómica alivian la presión en las manos y protegen contra callos, grietas en la piel y formación de córnea la gran superficie de agarre.

Palma engrosada, mejora la estabilidad, estabiliza el diseño de soporte, previene el esguince.

Palmas protegidas, mejor agarre y mejor soporte para las muñecas Los materiales seleccionados respetuosos con la piel, altamente elásticos, suaves y transpirables lo hacen libre en los deportes.

Adecuado para entrenamiento con pesas, levantamiento de pesas, fitness, culturismo, levantamiento de pesas, entrenamiento cruzado, dominadas, press de banca, dominadas, escalada con cuerda y muchos más.

Tamaño: M para mujeres o hombres con manos más pequeñas, L para hombres o mujeres con manos más grandes.

Skevic Guantes Gimnasio Hombre y Mujer - Guantes Gym para Levantamiento de Pesas, Crossfit, Barra Dominadas, Guantes Ciclismo Guantes Fitness con Muñequera Transpirable Antideslizante (Negro, M) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping

Amazon.es Features ☑️DISEÑO ANTIDESLIZANTE - Su innovador diseño antideslizante proporciona un agarre mucho mayor que los guantes de cuero tradicionales y reduce la formación de callos y ampollas.

☑️TRANSPIRABLES - Nuestros guantes están hechos de microfibra de alta calidad que mantiene las manos secas evitando así la sudoración excesiva.

☑️CÓMODOS - La banda elástica y el velcro ajustable garantizan una gran comodidad además de proporcionar una sujeción, protección y seguridad superior para así prevenir lesiones o giros repentinos de muñeca.

☑️MULTIFUNCIONALES - Nuestros guantes de entrenamiento son ideales para una gran variedad de ejercicios como Levantamiento de Pesas, Dominadas en Barra, Kettlebell, Entrenamiento Cruzado etc. También son adecuados para Ciclismo, Senderismo, Entrenamiento al aire libre y más.

☑️GARANTÍA SKEVIC - 60 DÍAS DE DEVOLUCIÓN y GARANTÍA DE 2 AÑOS. Si por cualquier razón no ha quedado satisfecho con su compra, envíenos un mensaje y le emitiremos un reembolso o un reemplazo - lo que desee. ¡No hay riesgo de probar!

CRAZY FOXS Calleras para Crossfit - Grips 3H Fibra de Carbono – Guantes de Gimnasio para Protección de Manos - Hombre y Mujer Negro - Gym Fitness Halterofilia Pesas - 3 Agujeros (L) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping

Amazon.es Features [CALIDAD Y DISEÑO] Diseñadas para minimizar la presión, reducir la tensión en la muñeca y mantenerse estables durante toda su rutina de ejercicio o WOD. Estas calleras son un poderoso aliado contra lesiones a largo plazo en muñecas y articulaciones.

[CALLERAS DE COMPETICIÓN CON MÁXIMO AGARRE] Fabricadas en FIBRA DE CARBONO, cómodas y duraderas. El grosor de la fibra es de 2 mm. Ayudan a proteger tus manos de abrasiones, cicatrices y callosidades, con una resistencia incomparable.

[FÁCILES DE COLOCAR Y AJUSTAR] Gracias a su correa de velcro con anillo-O, estarás listo/a para entrenar en segundos. Ideales para pesas, barras, pull ups, weight lifting, fitness, anillas, calistenia, dominadas, halterofilia. Estos grips te ayudarán a superar incluso los workouts más exigentes y te ayudarán a mejorar drásticamente tus resultados.

[3H 3 AGUJEROS PARA UNA MAYOR ESTABILIDAD] El nuevo diseño de CrazyFoxs con 3 agujeros protegerá tu palma en su totalidad y asegura una completa estabilidad durante el Kipping, Pull ups, Chest to bar, Muscle ups, Toes to Bar (T2B), Knees to Elbow (K2E), Kettlebell swings, Power lifting, Power Cleans, Deadlifts, Snatches, Gymnastics, pesas rusas y mucho más… no dejes que nada te frene!

[CÓMO ELEGIR TU TALLA] Mide la distancia desde la base de tu dedo medio hasta la base de la palma de tu mano. Luego simplemente compara tu medida con la tabla para conocer tu tamaño perfecto: - S: hasta 9,5cm - M: 9,5cm ~ 10,8cm - L: 10,8cm ~ 11,4cm - XL: Más de 11,4cm

EVOLIONS Carbon Grips, Calleras para Crossfit, Pull Ups Grips, Guantes de Crossfit de Fibra de Carbono € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping

Amazon.es Features MAXIMA RESISTENCIA CONTRA CALLOSIDADES - Obtendrás la máxima protección contra ampollas y callosidades con su material de fibra de carbono altamente cómodo y resistente.

PERFECTAS PARA PULL UPS - Prepárate para hacer tus pull ups con estas calleras enormemente duraderas al roce. También para weight lifting, levantamiento de barra y de mancuernas.

SE ADAPTAN A TI - Después de algunos usos, estas calleras ya serán parte de ti, con un excelente acabado que se va adaptando a tu mano y a tu estilo de entrenamiento.

APTO PARA TODOS LOS TAMAÑOS - Talla única para todo tipo de manos. Con comodidad de agarre. Velcro de fácil ajuste para todos los tamaños de manos. Para Mujeres y Hombres.

NO TE DETENGAS - Nuestra filosofía es nunca rendirse, con estas calleras queremos que adaptes la filosofía y nunca pares de moverte hacia adelante. Siempre por mas y superando tus limites.

adidas Guantes de rendimiento para mujer € 13.46 in stock 2 new from €13.46

Free shipping

Amazon.es Features Respaldo de malla transpirable

Palma y muñeca de ante

Palma acolchada

Doble anillo de extracción para una extracción mas cómoda

Cierre de velcro

NIKE Women Elemental Fitness Gloves Guantes, Mujer, Negro (Negro), L € 22.55 in stock 6 new from €21.36

Free shipping

Amazon.es Features Ropa deportiva Nike

Guantes Fitness y ejercicio mujer

Nike women elemental fitness gloves (nlgd2010xs)

TRAINLIKEFIGHT Loud/Xeno/Icon - 0H/2H/3H - Calleras para Cross Training, calistenia, Ejercicios gimnásticos, protección para Tus Manos - Pure - XL € 29.95 in stock 1 new from €29.95

Free shipping

Amazon.es Features Ergonómicas, sin agujeros para tu comodidad.

Microfibra. Acabado Fibra de Carbono.

Sujeción extrema en las muñecas.

Logo Trainlikefight White Versión.

Producto Oficial Trainlikefight Elite Team

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.