Los 30 mejores Gorro Piscina Niño de 2021 – Revisión y guía

Arena Classic Gorro de Natación, Unisex Adulto, Azul (Denim/Silver), Talla Única € 7.00

€ 5.60 in stock 9 new from €5.59

Amazon.es Features Hecho de material de 100% silicona sin PVC

Ayuda al nadador a deslizarse suavemente a través del agua

De ajuste clásico y confortable

Con el logotipo de Arena

Arena Unix Jr Gorro de Natación, Unisex Adulto, Azul (Denim/eolian), 6-12 años € 7.26 in stock 10 new from €7.26

Amazon.es Features Material duro arena

Gorro de natación Natación Unisex Adulto

unix jr (0000091279)

3 Gorros de Natación de Color Sólido Sombrero de Natación de Tela de Nailon Gorro de Baño Unisex Gorro Antideslizante para Piscina para Cabello Largo y Corto (Negro, Azul, Azul Cielo) € 10.59 in stock 1 new from €10.59

Amazon.es Features Recibirás: hay 3 piezas de gorros de baño de color sólido en diferentes colores, que incluyen negro, azul, azul cielo profundo, la cantidad y los colores son suficientes para satisfacer tu uso diario y reemplazos, adecuados tanto para aficionados como para profesionales, lo simple y clásico. El diseño puede brindarle a usted y a su familia una experiencia de uso agradable

Tamaño apropiado: el gorro de natación de tela de nailon presenta una agradable elasticidad, que es adecuado para la mayoría de adultos y niños, adecuado para cabello largo y corto tanto de mujeres como de hombres; No se preocupe si es demasiado grande o pequeño para usar

Material confiable: la gorra de baño antideslizante está hecha de tela de nailon, que tiene una sensación suave y cómoda en las manos, no es fácil de deformar y es duradera para un uso prolongado; El diseño de tela de nailon le brinda una experiencia de uso cómoda, mantiene la cabeza seca y cálida, y no hará que su cabeza esté apretada e incómoda

Ligero y portátil: gracias al material de tela de nailon, estos gorros de piscina unisex son livianos, lo que no creará demasiada carga en su cabeza, lo que garantiza que pueda nadar a gusto; Además, la gorra de piscina unisex es fácil de usar, solo átese el cabello y estire la gorra con las manos, colóquela en la cabeza y luego ajústela a una posición cómoda

Consejos de uso: no deje el gorro de baño expuesto a la luz solar directa, simplemente séquelo al aire después del lavado; Enrolle su cabello largo en una forma pequeña y átelo con una banda elástica antes de usar el gorro de baño; Y no utilices accesorios para el cabello puntiagudos para evitar rayar el gorro de baño READ Los 30 mejores Cucharillas De Pesca de 2021 - Revisión y guía

Lazzon Gorro de Natación Gorro de Baño para Niños Impermeable Sombrero con Recubrimiento de PU Patrón de Dibujos Animados para el Cuidado del Cabello y de la Protección Auditiva € 13.99

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features 【Material bastante suave】 Hecho de revestimiento transpirable de PU, que es más cómodo que el látex o la silicona, y no tira del pelo para molestar a los niños.

【Diseño atractivo】 El colorido diseño de los gorros de baño distingue a los niños de la multitud y el patrón de dibujos animados es muy adecuado para los niños.

【Tamaño flexible】 El diseño ergonómico humano lo hace cómodo de llevar. Es flexible para cubrir la cabeza y las orejas para la mayoría de los niños. Los tamaños son para niños en 5-10 años.

【Diseño antideslizante】 El interior del gorro de baño es antideslizante para que no se deslice y evite que el cabello caiga al agua. También protege el cabello y las orejas de su hijo de las bacterias y el cloruro.

【Paquete de 2】 Paquete de 2 para niñas y niños, los niños pueden disfrutar de un buen y divertido tiempo para nadar.

Gorros de Natación, Gorro de Baño para Niños para el Cuidado del Cabello y de la Protección Auditiva € 11.98 in stock 2 new from €11.98

Amazon.es Features Altura del tapón 13cm.

Tela ligera y elástica, duradera y suave.

Compañero ideal para nadar y otros deportes acuáticos.

PU recubierto, respirable anfd cómodo.

100% garantía de reembolso: Si usted no ama a la tapa, simplemente devolverlo. Nosotros reembolso de cada centavo o reemplazarlo.

Penobon Gorro de baño para niños, Paquete de 2, Divertidos Gorros de Silicona para niños y niñas, Aptos para niños de 3 a 12 € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features ✔ DISEÑO DE PECES ADORABLE: elija tiburón azul y tiburón amarillo, con aletas sobresalientes y expresiones faciales caprichosas. Los niños se volverán locos por estos sombreros de natación únicos y divertidos.

✔ SUAVE Y CÓMODO: el material de silicona de primera calidad es ultra elástico y suave, por lo que se siente cómodo en la cabeza de su hijo. Mantiene el cabello seco y previene los pelos flotantes en la piscina.

✔ DISEÑO SIN DESLIZAMIENTO: las ranuras en el interior de la tapa lo mantienen en su lugar, no se deslizarán y requerirán un reajuste constante. ¡Fácil de poner / quitar y no enganchará el cabello!

✔ PROPORCIONA VISIBILIDAD ADICIONAL: ¡Nuestros diseños llamativos de gorras son el doble como una característica de seguridad! Ahora puedes ver más fácilmente a tu pequeño nadador mientras juegan en una piscina o en un océano lleno de gente

✔ GARANTÍA: 45 días de devolución de dinero y 2 años de garantía, cuando no esté satisfecho con nuestro producto, no dude en contactarnos. COMPRA CON CONFIANZA

2 Piezas de Gorros de Natación para Niños, Gorro de Baño para Niños de 6 a 12 años, Gorro de Natación Cómodo, Gorro de Natación de PU para Niñas y Niños € 11.49 in stock 1 new from €11.49

Amazon.es Features 【Cómodo】 Está especialmente diseñado para niños, elasticidad moderada y sin estrangulamiento. La tela de PU es suave y cómoda de llevar.

【Lindo】 Hay dos tipos de diseños de dibujos animados: dibujos animados de delfines y dibujos animados de ballenas, que alegran a sus hijos.

【2 Unidades de Color Diferente】 Los niños pueden turnarse para usar los dos colores (naranja y azul) según sus propias preferencias.

【Peso Ligero】 El peso de una sola pieza es de solo 27 g, muy ligero, por lo que los niños apenas pueden sentir la presión y la sujeción que ejerce el gorro de baño.

【Regalo】 Para los niños a los que les gusta nadar, este paquete de 2 gorros de natación será un buen regalo.

SEAC Lycra JR Gorro, Unisex niños, Azul, S € 5.06 in stock 3 new from €5.06

Amazon.es Features Gorro de baño para niños en tejido elástico de lycra

El seac Lycra JR es ligero y transpirable

Disponible en 2 colores: rojo y azul

Talla única para niños

Adecuado para niños y niñas con pelo corto o mediano

2Pcs Unisex Gorro de Natación Gorro de Baño Piscina Mujer y Hombre Gorro Natación para Pelo Largo y Corto Gorros de Piscina Impermeable Suave y Cómodo, Talla Unica (Negro + Azul Claro) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Embalaje: recibirá 2 piezas gorro de natación para unisex mujer y hombre en color negro+azul claro o rosa+azul real , ideal para usar y reemplazar.

Material: hecho de material de poliéster + revestimiento de PU, ligero y suave, fácil de poner y quitar, duradero y impermeable, fácil de limpiar y almacenar.(el gorro de piscina tiene un ligero olor, colóquelo en un lugar ventilado después de recibirlo.)

Banda elástica: la banda elástica en la parte inferior de la tapa se puede mantener el pelo de forma segura en el interior, proteger el cabello de la piscina de cloro y otras sustancias químicas.

Tamaño: este gorro de baño se puede estirar fácilmente para un ajuste óptimo, talla única para adaptarse a la mayoría de hombres y mujeres.

Ampias aplicaciones: el gorro de piscina es perfecto para nadar en piscina, spa, el acuim y todos los deportes acuáticos, ideal para los nadadores regulares.

RETON Gorro de Natación Impermeable para Niños Gorro de Natación Transpirable para Niños con Patrón de Dibujos Animados de Revestimiento de PU (Azul Cielo + Azul Lago + Azul Marino) € 12.99

Amazon.es Features 1. Material bastante suave: Hecho de revestimiento transpirable PU que es más cómodo que el látex o la silicona, y no tira del cabello para molestar a los niños.

2. Tamaño flexible: Ancho: 15 cm/5.9"; Longitud: 22.5 cm/8.8" (puede estirarse a 30 cm/11.8"). Es posible cubrir la cabeza y las orejas para la mayoría de los niños.

3. El cabello está bien protegido: la banda elástica en la tapa asegura el cabello firmemente en el interior y lo protege contra el blanqueador u otros productos químicos. Y encontrará que el cabello está bastante seco (mínimamente húmedo). De hecho, ningún gorro de baño puede mantener tu cabello totalmente seco (aunque la mayoría lo dice).

4. Patrón de dibujos animados lindo: delfines. Especialmente diseñado para niños, ¡haciendo que se enamore de la natación este verano y se volverán locos por este exclusivo gorro de baño!

5. El paquete incluye: 1 x Gorro de baño azul cielo, 1 x Gorro de baño azul lago, 1 x Gorro de baño azul marino. Especialmente perfecto para chicos guapos, tres colores utilizados a su vez pueden mantener la frescura del niño y el deseo de nadar.

Avril Tian - Gorro de natación de silicona impermeable unisex, diseño de araña, modelo para deportes acuáticos y pelo largo € 15.17 in stock 1 new from €15.17

Amazon.es Features Hecho de silicona ligera sin látex para un rendimiento duradero y un ajuste óptimo.

El espacio extra permite que el pelo largo quede almacenado en el interior y ayuda a proteger el cabello contra el cloro.

Gracias a su gran elasticidad, este gorro se puede estirar fácilmente para un ajuste óptimo.

El gorro de natación tiene una superficie lisa y redondeada que reduce la resistencia y arrastre mientras nadas.

Zuzer 4pcs Gorros de Natación Sombrero de Natación Gorro de Natación para Niños € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Amazon.es Features [Materiales de alta calidad] El gorro de baño de dibujos animados para niños está hecho de revestimiento de PU de alta calidad y forro de punto. Es cómodo y transpirable. El diseño ultra suave proporciona a su hijo una experiencia de uso cómoda y altamente elástica. Los materiales de alta calidad hacen que nuestros gorros de natación sean más duraderos que los gorros de natación normales y nunca se desvanecen.

[Diseño único] El gorro de baño de dibujos animados para niños está hecho de revestimiento de PU de alta calidad y forro de punto. El revestimiento de PU tiene las ventajas del cuidado del cabello a prueba de agua. El forro de punto es suave y cómodo, y tiene un rendimiento súper transpirable.

[Patrón lindo] El gorro de baño está acompañado de patrones muy lindos, delfines amarillos, hipopótamos anaranjados, estrellas de mar rosadas y tiburones azules, patrones llamativos y colores brillantes, fáciles de encontrar en clases de natación o piscinas Hijo / nieto, hija / nieta.

[Diseño humanizado] Nuestro gorro de baño está diseñado de acuerdo con la forma de la cabeza del niño, y el diseño ergonómico 3D lo hace más cómodo de llevar. Con su buena flexibilidad, proporciona mucho espacio y una mejor protección para sus hijos.

[El paquete incluye] Obtendrá 4 gorros de natación para niños: delfín amarillo, hipopótamo naranja, estrella de mar rosa y tiburón azul. READ Los 30 mejores Heno De Pravia de 2021 - Revisión y guía

IQ-Company 8283152448-51cm Bandana, Unisex niños, Azul Profundo, 51 cm € 11.95 in stock 2 new from €11.95

Amazon.es Features Factor de protección UV (LSF) bloquea sin química más del 99% de la peligrosa raciación UV A y B

Transpirable, ultraligero, se seca rápidamente y altamente elástico para llevarlo con toda comodidad

Protección permanente frente a los rayos UV, comprobado por el TÜV (Inspección técnica), apto para lavadoras y resistente al agua salada. Protege también frente a las medusas y otras cnidarias

Garantizado libre de sustancias dañinas, certificado según OEKO-TEX estándar 100

Fabricado en Europa de modo sostenible y justo en Europa

2Pcs Unisex Gorro de Natación Gorro de Baño Piscina Mujer y Hombre Gorro Natación para Pelo Largo y Corto Gorros de Piscina Impermeable Suave y Cómodo, Talla Unica (Rosa + Azul Real) € 9.99

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features Embalaje: recibirá 2 piezas gorro de natación para unisex mujer y hombre en color negro+azul claro o rosa+azul real , ideal para usar y reemplazar.

Material: hecho de material de poliéster + revestimiento de PU, ligero y suave, fácil de poner y quitar, duradero y impermeable, fácil de limpiar y almacenar.(el gorro de piscina tiene un ligero olor, colóquelo en un lugar ventilado después de recibirlo.)

Banda elástica: la banda elástica en la parte inferior de la tapa se puede mantener el pelo de forma segura en el interior, proteger el cabello de la piscina de cloro y otras sustancias químicas.

Tamaño: este gorro de baño se puede estirar fácilmente para un ajuste óptimo, talla única para adaptarse a la mayoría de hombres y mujeres.

Ampias aplicaciones: el gorro de piscina es perfecto para nadar en piscina, spa, el acuim y todos los deportes acuáticos, ideal para los nadadores regulares.

Arena Classic Jr Gorro de Natación, Unisex niños, Rosa (Fuchsia/White), Talla Única € 10.99 in stock 3 new from €5.62 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material duro arena

Gorro de natación Natación Unisex Infantil

classic silicone jr (0000091670)

ARDITEX WD11960 Gorro de baño-Piscina de poliéster de Disney-Pixar-Cars € 9.00

Amazon.es Features Disfruta del Baño con tus personajes favoritos.

Fabricado en poliéster

Cómodo de llevar, poner, quitar, limpiar y conservar. Secado súper rápido.

Talla única (de 48 a 54cm de circumferencia)

Cumple con la Normativa Europea.

GORRO PISCINA SPEEDO PACE ROJO 8-720640004 € 14.90 in stock 1 new from €14.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 5051746490872 Color 1959 Assortiti Is Adult Product Size Talla única

3 PZS Gorro de Natación de Silicona Piscina. Gorro para Nadar. Gorro de Baño Unisex. Gorro Impermeable para Deportes Acuáticos. Unisex. Adulto € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features BUENA CALIDAD: Gorro para natación de excelente material de silicona, durable y de buena sujeción a la cabeza. Mantiene el cabello seco durante toda la práctica deportiva, resistente a roturas, totalmente impermeable, liviano, suave y duradero.

DISEÑO: Estos gorros de baño no tienen costuras, se adaptan ergonómicamente a la forma de tu cabeza y mantienen el cabello recogido y seco además de reducir la resistencia al agua durante la natación con lo que puedes ganar un tiempo extra a tus marcas.

FACIL DE USAR: El gorro de natación de silicona se coloca muy fácilmente, sólo tienes que estirarlo e introducirlo en la cabeza por la parte frontal y deslizarlo suavemente hasta que notes contacto con la nuca, luego, introduce cualquier mechón de pelo que haya quedado suelto.

EL COMPLEMENTO PERFECTO: estos gorros son perfectos para practicar cualquier deporte acuático, nadar, esquiar, bucear, surfear hacer aeróbicos en la piscina. Mantén despejada tu cara, mantén tu cabello a raya, mientras te concentras en practicar tu deporte favorito.

TAMAÑO: El gorro para nadar, tiene un tamaño único de 24 Cm de ancho por 18 Cm de alto. Es super liviano y ligero con lo cual es muy fácil de transportar entre tus accesorios deportivos. En este paquete se incluyen 3 gorros unisex en colores negro, blanco y azul celeste y además viene con una bolsa transparente para su transporte y almacenaje

IPOW 2 PCS - Gorros de natación para niños Silicona no tóxica Antideslizante, Impermeable, para el Cuidado del Cabello para niños y Adolescentes, Azul y Amarillo € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features [Silicona de alta calidad] Silicona 100% no tóxica, súper elástica, suave, Anti-rasgado pero no deformado e impermeable. Es mejor proteger tu cabello del agua de cloro. Se ajusta perfectamente a la cabeza del niño y permite que los niños disfruten nadando.

[Diseño de dibujos animados lindo sano] La impresión es fuerte y no es fácil de limpiar. La saludable presión de la tinta hizo que los niños se enamoraran de los gorros de natación para satisfacer completamente a sus padres. Las gorras de baño con estilo se destacan entre muchos niños e identifican fácilmente a su hijo.

[Diseño de la raya antideslizante] Las gorras de natación para niños están equipadas con rayas antideslizantes en el interior. El diseño general en 3D aumenta la fricción entre la gorra de natación y la cabeza. Se ajusta bien con la cabeza y las orejas al nadar. Cómodo de usar, no fácil de caer. Proporcionar mayor velocidad de natación para los niños.

[Nota] Tenga cuidado si hay objetos afilados en el cabello y las manos, como pinzas / anillos / collares. Quítelo primero para evitar que se perfore el gorro de baño.

【Buena compra】Ofrecemos una garantía de vida. Si los Gorros de natación están defectuos o dañados, los reemplazaremos o le reembolsaremos de inmediato. Como siempre somos responsables de su pedido, puede contactarnos directamente por correo electrónico. Le responderemos dentro de las 24 horas.

Gorro de Natación Para Pelo Largo Infantil - Gorro Piscina Para Niña, Niño y Bebe con Rastas o Pelo Largo y Rizado - Gorro de Piscina de Silicona 100% Hipoalergénica (Aqua Blue S) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features GORRO DE NATACIÓN PARA PELO LARGO - Nuestro gorro de natación Extra Grande Lahtak es un gorro de piscina superventas para el pelo largo. Ha demostrado su eficiencia a miles de clientes satisfechos. Con tallas M y S más pequeñas, extendemos su alta calidad a niños y adolescentes con pelo largo, trenzas o rastas.

DISEÑO DE AJUSTE HOLGADO - creación única de laboratorio. NO APRIETA MÁS QUE UNA DIADEMA. Imagínate: NO TE HINCA el moño o la coleta en LA CABEZA, no se desliza, NO MÁS DOLORES DE CABEZA.

EL OBJETIVO ES EL PELO SECO. Aunque ningún gorro de baño MANTIENE EL CABELLO SECO el 100% de las veces, el uso adecuado de los Gorros de Silicona Para Pelo Largo Lahtak puede ayudarte a lograrlo LA MAYORÍA DE LAS VECES. Puedes AJUSTAR lo AJUSTADO queda, sacando aire del gorro y consiguiendo un sellado perfecto.

EXTRA DURABILIDAD y SOSTENIBILIDAD conducen a una GARANTÍA EXTENDIDA. La silicona impermeable 100% HIPOALERGÉNICA que se usan en los Gorros de Agua Lahtak es GRUESA y DURADERA. Te ofrecemos una GARANTÍA DE REEMBOLSO DE 90 DÍAS.

ESPACIO AMPLIO para que el CABELLO quepa CÓMODAMENTE. El tamaño es Mediano o Pequeño: para niños, niñas y adolescentes con pelo largo, y para hombres y mujeres con pelo moderadamente largo y trenzas rizadas o rastas.

Vosarea Gorro de baño para niños Gorro de baño para bebés de tiburón y pequeños Peces de Silicona (tiburón, Azul Cielo) € 10.39 in stock 2 new from €10.39

Amazon.es Features Alta calidad para un uso duradero y cómodo.

El patrón de peces hace que tu bebé sea más lindo y enérgico.

Los materiales ligeros, la buena flexibilidad, reducen la fatiga de la cabeza, también pueden proteger el cabello de manera efectiva.

El diseño elástico lo hace adecuado para la mayoría de los niños y niños que usan.

Fácil de poner y quitar, lo que le permite a su hijo disfrutar del procedimiento de natación.

Speedo Junior Plain - Gorro de natación infantil, tamaño 41 - 42, color rojo € 7.20

€ 5.76 in stock 6 new from €5.76

Amazon.es Features Comodidad

Suavidad

Durabilidad

Squaba 0020873 Gorro de Natación, Rojo, S € 8.13 in stock 5 new from €4.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Natación y waterpolo, sin perfil, material: sin color, color: rojo

Gorro de natación squaba squaba gorro de natación gorro squba rojo

Gorro squba blanco única

Emerpack 2X Gorro de Baño de Tela para Piscina o SPA/Gorro de Natacion Comodo y Ligero de Tejido Poliester para Adulto Hombre o Mujer Unisex/Talla Unica Punto Negro Liso € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Amazon.es Features ✔ COMODO Y ERGONOMICO No oprime la frente y cabeza ni tira del cabello como un gorro de silicona o latex

✔ VERSATIL Muy facil de poner y quitar

✔ DURADERO El gorro de tela ofrece una mayor resistencia al cloro de las piscinas, prolongando su vida útil

✔ Perfecto para nadar en piscina, deportes acuáticos, spa, balneario

✔ Muy util para usar puesto debajo de gorros de silicona y latex y evitar que tiren del cabello READ Los 30 mejores Comida Humeda Gatos de 2021 - Revisión y guía

Cressi Silicone Kids Cap Shark Gorro de Baño, Unisex niños, Rojo, Uni € 11.99 in stock 2 new from €10.99

Amazon.es Features Cressi es una empresa familiar, que desde 1946 produce productos de alta calidad

Gorro en silicona

El máximo confort en el sector de los gorros de baño.

Elástico, resistente, agradable al tacto.

Cressi Italian Design since 1946

OYSJ 2PCS Gorros de Natación para Niños, Niños Silicona Gorra de Natación, Divertidos Gorros de Silicona para niños y niñas, Aptos para niños de 3 a 12 € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features Material: Hecho del silicón de la alta calidad, respetuoso del medio ambiente y impermeable.

Dimensiones: Tamaño de apertura: 19 cm, longitud: 22,5 cm, ancho: 19 cm, el tamaño se adapta a niños, niñas y niños.

Diseño Sin Deslizamiento: las ranuras en el interior de la tapa lo mantienen en su lugar, no se deslizarán y requerirán un reajuste constante. ¡Fácil de poner / quitar y no enganchará el cabello!

Diseño antideslizante: el interior del gorro de baño es antideslizante y evita que el cabello caiga al agua. También protege el cabello y las orejas del bebé de las bacterias y el cloruro.

Uso: La gorra se puede utilizar para natación normal o algunas actividades de natación como natación sincronizada, waterpolo y otros deportes acuáticos.

Lazz1on Gorros de Natación Impermeable, Gorro de Baño para Niños Niña para el Cuidado del Cabello y de la Protección Auditiva € 12.99

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features 【Material suave】 Fabricado con revestimiento de PU transpirable, que es más cómodo que el látex o la silicona y no tira del cabello para molestar a los niños.

【Diseño atractivo】 El diseño colorido de los gorros de baño hace que los niños se destaquen entre la multitud y el patrón de dibujos animados es muy adecuado para los niños.

【Tamaño flexible】 Tamaño flexible: Ancho: 15 cm / 5,9 "; Largo: 22,5 cm / 8,8" (se puede estirar hasta 30 cm / 11,8 "). Puede cubrir la cabeza y las orejas de la mayoría de los niños.

【Diseño antideslizante】 El interior del gorro de baño es antideslizante y evita que el cabello caiga al agua. También protege el cabello y las orejas del bebé de las bacterias y el cloruro.

【Pack de 2】 Pack de 2 para niñas y niños, los niños pueden disfrutar de la natación.

Speedo Polyester Gorros, Junior Unisex, Rosado, Talla única € 4.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Comodidad

Suavidad

Durabilidad

Arena Unix JR, Gorro Natación Unisex Junior, Azul (royal / sky blue), Talla única € 9.66 in stock 2 new from €7.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adecuado para 6-12 años

Gorro de natación Natación Unisex Adulto

unix jr (0000091279)

CYSJ Juego de 2 Piezas Gorro de baño, Gorro Piscina Protecion de Oido 3D, Gorro de Natacion Comodo y Ligero de Tela de Silicona para Adulto Hombre o Mujer Unisex € 12.99

€ 12.55 in stock 1 new from €12.55

Amazon.es Features 【Material】 Silicona de alta calidad, inodoro, no tóxico, no alergénico (extremadamente elástico y resistente a la rotura).

【Proteger los oídos】Defiende tus oídos de la sobrepresión, cloro de piscina o bacterias en el agua.

【Ajuste perfecto】 Buena elasticidad, comodidad, durabilidad, fácil de estirar, no es fácil de rasgar. Es mejor proteger el cabello del agua clorada / mantener la cabeza caliente.

【Un regalo para todos los nadadores】 Gorro de natación 3D es el mejor equipo de natación para terapia de piscina o deportes acuáticos.

【Gorras unisex】 Ideales para mujeres o niñas con pelo largo, grueso o rizado, también apto para hombres y niños. Evita la sobrepresión y mantiene tu cabello lejos del agua.

