Los 30 mejores Goma Eva Negra de 2022 – Revisión y guía

APLI Kids - Bolsa goma EVA negro, 400x600x2mm 5 hojas € 6.81 in stock 8 new from €3.73

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Goma EVA tamaño 60 x 40 cm en color negro

Nº hojas por pack: 5

Es suave, flexible, fácil de cortar, pegar y pintar

Impermeable y moldeable al calor

El material básico para hacer fofuchas, máscaras, coronas, disfraces y todo tipo de manualidades

Pryse Eva - Goma, 20 x 30 cm, color negro € 3.98 in stock 1 new from €3.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Polimero Termoplástico que permite moldear con calor

Facil de cortar, pegar, coser y pintar

Se puede combinar con otros materiales

Material que no mancha y no se decolora

Material impermeable y es lavable

Folia 23590 - goma espuma de 29 x 40 cm, 5 hojas, negro € 8.76 in stock 2 new from €8.76

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Arcos de gomaespuma para manualidades

Contenido: 5 hojas, 2 mm de grosor

Color: negro

Tamaño: aprox. 29 x 40 cm

Ideal para una gran variedad de manualidades

VIGIVISION Goma Eva 10 láminas 40x60 cm, 2mm Color Negro. € 5.95 in stock READ Los 30 mejores Silla De Paseo Maclaren de 2022 - Revisión y guía 1 new from €5.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Envío GRATIS , superior a 29E. Recíbelo 24/48horas.

Medidas : 40 x 60 cm y 2 mm de grosor. Material: Goma eva de Alta Calidad.

Pack 10 láminas Disponible goma eva purpurina.[contactar con vendedor]

Es suave, flexible, fácil de cortar, pegar y pintar

El material básico para hacer fofuchas, máscaras, coronas, disfraces y todo tipo de manualidades

Belle Vous Goma Eva Negra Hojas A4 (Pack de 10) 30 x 23 cm - Goma Eva Manualidades 6 mm de Grosor para Cosplay, Halloween, Álbum de Recorte - Espuma Eva Proyectos y Manualidades € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESPUMA EVA ALTA CALIDAD: Nuestro set incluye 10 hojas de espuma alta densidad y miden 30 cm de Largo x 23 cm de Ancho y miden 6 mm de grosor. Estas hojas goma eva son ligeras, flexibles y fáciles de usar. Se pueden cortar con tijeras, cúter o con láser. Este set es excelente para construcción de cualquier cosa en la que pueda pensar. Pueden ser usados por personas de todas las edades y no son tóxicos. Las hojas vienen listas para usar, como sea que desee usarlas.

TODAS SUS NECESIDADES DE MANUALIDADES: Las posibilidades son ilimitadas con estas hojas de goma eva grande. Horas de diversión y creatividad para usted. Deje volar su imaginación cuando corte, pliegue, pegue, envuelva, de forma y pinte con aerosol, rotuladores y crayones las hojas de goma espuma manualidades. Puede usar estas hojas en fiestas de cumpleaños. Cree tarjetas para Pascua y Navidad. Las hojas no tienen adhesivo, pero se pueden pegar.

PERFECTO PARA COSPLAY: Cree armaduras y disfraces de sus mundos favoritos. Diseñe su disfraz y dele vida en fiestas, eventos de cosplay y hasta Halloween. Este set de plancha de goma es ideal para utilería o accesorios para acompañar su disfraz. Como las planchas de goma eva son tan fáciles de usar, podrá recrear hasta los detalles más intrincados/detallados en su cosplay. Las hojas se cortan prolijas sin bordes serrados, esto ayuda a hacer los cosplay más impresionantes para cualquier evento.

AUN MAS IDEAS: Estas hojas de espuma eva se pueden usar para hacer modelos y crear terreno de sobremesa. También son excelentes para hacer sellos, fondos de fotografía, collage de ideas, carteles, colocar fotos y muchos otros proyectos escolares. Puede intentar hacer sus propias almohadillas para ratones, fundas para móviles y más. Este es un set fundamental para personas de todas las edades y niveles de experiencia. Nuestra espuma se puede coser y usar como insertos para zapatos.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todos los sets de goma eva negra se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. De ser así, por favor, contáctenos y le haremos el reembolso.

GOMA EVA POR METROS EN COLORES LISOS (NEGRO, 1 METRO) € 7.10 in stock 1 new from €7.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ► Su fácil uso lo hace ideal para personas de cualquier edad.

► Ancho: 90 cm. Grosor: 2 mm.

► Material termoplástico

Pincello S3600319 Papel Negro Goma Eva 10, 30 X 2 X 20 Cm, 10 Piezas € 2.69 in stock 6 new from €2.44 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Papel

Marca: Pincello

Pais de origen: Spain

Goma EVA APLI Hoja 22x30 cm A4 Bolsa 10 Colores € 4.99

€ 2.73 in stock 13 new from €2.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de goma EVA tamaño A4 (210 x 297 mm) en colores multicolor

Colores: Rojo, amarillo, gris, negro, naranja, lila, rosa, blanco, verde y azul

Nº hojas por pack: 10 (1 por color)

Es suave, flexible, fácil de cortar, pegar y pintar, impermeable y moldeable al calor

El material básico para hacer fofuchas, máscaras, coronas, disfraces y todo tipo de manualidades

GOMA EVA GLITTER PURPURINA DE 90 CM ANCHO (NEGRO, 1 METRO) € 9.50 in stock 1 new from €9.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ► Goma EVA de colores con purpurina de alta calidad. De venta al corte.

► Usos: Manualidades, disfraces y aplicaciones.

► Ancho de la pieza: 90 Centímetros.

Hojas de Espuma EVA para Niños Hechos a Mano DIY Craft Cosplay Modelo 1-10 mm Espesor (Negro-100cm, Espesor 10mm) € 16.99 in stock 1 new from €16.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: EVA no tóxico, insípido y ambiental.

Espesor: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 10 mm.

Medida: 35cm x 50cm (13.8 '' x 20 ''), 35cm x 100cm (13.8 '' x 40 '').

Características: no absorbente, a prueba de humedad, buena resistencia al agua, resistencia a la corrosión, antibacteriano, no tóxico, insípido y no contaminante; Fácil de procesar, alta resistencia elástica y a la tracción, fuerte tenacidad, buena característica a prueba de golpes / amortiguación; Aislamiento térmico : aislamiento térmico, preservación del calor y función de frío y baja temperatura, puede ser resistente al frío y a la exposición; Aislamiento acústico: agujero de burbuja cerrado

Características: no absorbente, a prueba de humedad, buena resistencia al agua, resistencia a la corrosión, antibacteriano, no tóxico, insípido y no contaminante; Fácil de procesar, alta resistencia elástica y a la tracción, fuerte tenacidad, buena característica a prueba de golpes / amortiguación; Aislamiento térmico : aislamiento térmico, preservación del calor y función de frío y baja temperatura, puede ser resistente al frío y a la exposición; Aislamiento acústico: agujero de burbuja cerrado

Stoffbook Espuma de espuma Eva MOOSGMI, 2 mm, 90 x 20 cm, para manualidades, color negro brillante, 90 x 20 cm € 13.45 in stock 1 new from €13.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Breve descripción/características: tejido de goma EVA con certificado Oeko-Tex, de poros finos, elástico y muy ligero. El material es fácil de cortar, pegar, coser y procesar. Duradero y lavable. La mercancía tiene la certificación Oeko-Tex Standard 100. Ideal para todo tipo de manualidades: escenografía, manualidades, accesorios, almohadillas para hombro, objetos, y también para disfraces, decoraciones, bolsos, etc.

Material: 50% polietileno, 50% carbonato de calcio. Ancho del tejido: aprox. 20 cm. Peso: aprox. 33 g/unidad.

Precio por unidad (1 unidad = 1 unidad, 2 unidades = 2 unidades, etc.).

Usos: escenografía, artesanía, hombreras, disfraces, decoración, bolsas.

StoffBook, tela de goma musgosa, caucho celular, placa base, espuma, material de goma, goma celular, tela, mercancía por metro, material para manualidades, material para manualidades, gomaespuma, placas de gomaespuma y manualidades

STOFFBOOK TELA ESPUMA DE GOMA ARTESANAL EVA BRILLANTE 2MM, D002 Negro € 6.58 in stock 1 new from €6.58 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Breve descripción : Goma de espuma (EVA) de poros finos, elásticos y muy ligeros con efecto de brillo. El material es fácil de cortar, pegar, coser y procesar. Durable y lavable. Ideal para diversas artesanías: escenografía, artesanía, accesorios, objetos etc.

Calidad : Productos de primera elección (nuevos). Color: Negro. Material: 50% de polietileno y 50% de carbonato de calcio. Ancho del tejido: aprox. 90 cm. Peso: aproximadamente 230 g por metro.

Precio por unidad de 0,50 m en el ancho especificado (1 unidad = 0,5 metros, 2 unidades = 1 metro, 3 unidades = 1,5 metros, 4 unidades = 2 metros, etc.). Toda la cantidad se entrega en una sola pieza.

Uso / posibles usos : Escenografía, Artesanía, Accesorios, Objetos etc.

Stoffbook, Tela de goma espuma, Caucho celular, Espuma, Tela de goma, Goma, Goma brillo, Tela, Telas, Suministros de artesanía, Tela artesanal, Telas decorativos, Goma esponja, Goma espuma de poros finos, Goma espuma elástica, Tejido artesanal 2mm, Goma espuma EVA de 2 mm, Goma EVA, Espuma de EVA brillante, Espuma de goma brillo, Tela brillante, Tela artesanal con purpurina, Efecto brillante, Goma EVA brillante, Artesanías, Material artesanal, Caucho de espuma, Espuma finamente, Espuma elástica

Campus University EVA-A4-BK - Goma, 2 mm, 10 unidades, A4, negro € 8.10 in stock 2 new from €5.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Polímero tipo termoplástico que lo puedes moldear, pintar, cortar, coser, pegar, termo formar, etc.

Producto que no mancha, no se decolora, no es dañino con el medio ambiente, es impermeable, no es tóxico y es lavable

Uso práctico

100 Piezas Almohadillas Adhesivas 3M Doble Cara Cinta Adhesiva de Espuma EVA pared Superficie Globo Navidad Goma Espejo Imagen Bricolaje HabitaciÓN Cocina Oficina Foto, Negro Cuadrado y Redondo € 8.91 in stock 1 new from €8.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 formas y tamaños de remolcar 】 La almohadilla de espuma de doble cara tiene 2 formas rectangulares y redondas, el tamaño de la almohadilla de espuma es de 3 x 2 cm, el tamaño de las almohadillas de espuma redondas es de 2,5 cm, 1,5 cm de grosor.

【100 – en 1 paquete】El paquete incluye 100 almohadillas adhesivas de doble cara, 50 piezas cuadradas, 50 piezas redondas, diferentes formas y colores pueden satisfacer diferentes necesidades.

Resistente y duradera: nuestras almohadillas adhesivas de doble habitación están hechas de espuma EVA de buena calidad; se pueden pegar muy bien y ofrecen una larga vida útil.

【Características y rendimiento】Muy fácil de usar, fuerte adherencia y resistente al agua, con buena durabilidad y resistencia a la temperatura, aplicaciones en el taller, coche, oficina, bricolaje, manualidades y mucho más, superficie de goma de espejo, imagen para habitaciones, cocinas, oficinas o fotos.

Garantía de satisfacción: estamos seguros de que la cinta adhesiva de doble cara de espuma es la mejor opción para tu vida diaria. Si tiene alguna pregunta, por favor siéntase libre de decirnos y haremos todo lo posible para ofrecerle soluciones para usted.

Goma Eva 20x30cm 2mm Color Negro (10 ud.) € 8.10 in stock 1 new from €8.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 630459-MP

Fixo Kids Lámina Goma Eva Monocolor, Negro, 40 A X 60 H Cm, 10 Unidades € 13.07

€ 10.74 in stock 2 new from €10.74 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marca: Fixo Kids

Producto de alta calidad

Hecho en España

Zuecos Sanitarios Mujer de Trabajo Cómodos de Goma EVA Laboral Enfermera y Hostelería con Diseño Dibujos Hidroimpresión Calaveras mejicanas Negras. 37. Talonera en el Mismo diseño € 29.99 in stock 1 new from €29.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number Messicani teschi neri Model Messicani teschi neri Color Calaveras Mejicanas Negras Is Adult Product Size 37 EU

SUPERFINDINGS Cinta Adhesiva de Espuma para aislar la Intemperie, 20 x 5 mm, Negra, Cinta de Goma EVA de Alta adherencia, Esponja, Goma, para Puerta y Ventana, 5 m/Rollo € 18.89 in stock 2 new from €18.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ADHESIVO FUERTE: Obtendrá cinta de espuma de 20 mm x 5 mm x 5 m. El burlete de espuma tiene un respaldo adhesivo fuerte, resistente a la humedad y no desgomado, pegarse firmemente, excelente burlete para puertas y ventanas.

PEGAMENTO DE RESPALDO MÁS FUERTE: Esta tira de espuma autoadhesiva utiliza un adhesivo fuerte de una sola cara, pero fácil de quitar y sin residuos, no desgomado, adhesivo a varios materiales.

FÁCIL DE INSTALAR: Sin disolventes, instalación rápida sin taladrar ni atornillar, se puede cortar en diferentes tamaños según su necesidad.

ALTA RESILIENCIA Y AJUSTABLE: esta tira de espuma resistente a la intemperie es resistente a la deformación por compresión, lo suficientemente flexible como para comprimirlo plano para formar un sello con cualquier forma, y puede volver rápidamente a su forma original.

AMPLIAMENTE UTILIZADO: las cintas de espuma se utilizan ampliamente en varios sellos de puertas y aislamientos de ventanas, baño, ducha, cinta de sellado de bordes y fregaderos, para muebles, armarios electricos, coches, altavoces, juguetes, artesanías, equipo deportivo.

qqpp Alfombra Puzzle para Niños Bebe Infantil - Suelo de Goma EVA Suave. 18 Piezas (30 * 30 * 1cm), Negro. QQC-Db18N € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GRANDE ALFOMBRA PUZZLE BEBE: Cubre un área de 1.46㎡, 18 Piezas, cada una de 30*30*1cm.

PUZZLE SUELO BEBE - Negro.

SEGURIDAD SUELO GOMA EVA - Libre de BPA, libre de ftalatos, sin plomo. alfombra infantil puzzle está hecho de espuma suave, segura y duradera. No es tóxico y cumple con los estándares de seguridad establecidos por los Estados Unidos y Europa.

ESPESAR ALFOMBRA INFANTIL - 1 cm de grosor, muy flexible y duradera. Adecuada para la protección del piso, deportes, yoga, sala de juegos.

Fácil de limpiar y montar: fácil de limpiar con un paño húmedo y jabón suave.

5 Hojas Goma Eva Lisas sin Adhesivo 5mm, A4 para Decorar, Diseñar y Manualidades € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Láminas de Goma Eva 5mm Lisas SIN Adhesivo. El color puede ser un poco diferente a las imágenes (Diferencias mínimas).

Contiene: 5 hojas; Una de cada color: Negro, beige, carne, blanco y amarillo oscuro. Tamaño: 20 x 30cm aproximadamente y 5mm de grosor.

La Goma Eva es un material que ofrece muchas posibilidades a la hora de comenzar en el mundo de las manualidades y la decoración. Permite realizar figuras debido a su flexibilidad y su resistencia.

Es un material muy versátil, ya que puede ser fácilmente cortado (con tijeras, cúter y otros objetos afilados). También permite pintar y dibujar sobre él con rotuladores, así como pegarlo con diferentes elementos adhesivos.

Es ideal para trabajos manuales y de decoración, tanto para profesionales de las manualidades, como para aquellos principiantes que están comenzando con sus primeras obras.

Goma Eva 40x60cm 2mm Color Negro (10 ud.) € 19.10 in stock 1 new from €19.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 630471-MP

LOLAhome Calavera de Pared de Halloween Negra Goma eva de 52x34 cm € 21.45 in stock 1 new from €21.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Silueta de cráneo calavera con luz de neón para decoración de Halloween.

El mural de pared con silueta de calavera está fabricado con goma eva negra y lleva el contorno de neón.

Versátil y funcional, el letrero luminoso vintage de cráneo funciona con 2 pilas AA, incluidas.

Una original figura luminosa de calavera para crear ambientes de Halloween siguiendo las últimas tendencias.

Decora y ambienta tu fiesta de Halloween con los carteles luminosos de neón de LOLAhome.

EYEPOWER Suelo de Gimnasio de Goma EVA 10mm de Grosor Esterilla Puzle 9 Piezas Cada una 30x30cm para Deporte Fitness Ejercicio 0,81qm Extensible Negro € 13.99 in stock 2 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features VERSÁTIL: la esterilla puzle de eyepower puede ser colocada en la habitación de los niños / sala de juegos para amortiguar las caídas, o bien para practicar yoga, gimnasia, judo, boxeo, fitness, deporte, etc., tanto en el gimnasio como en casa

ALTA CALIDAD: 100% impermeable, repelente a la suciedad, fácil de limpiar con un paño húmedo, resistente, duradera, amortigua el ruido y los golpes

EXTENSIBLE: gracias al sistema de puzle, usted puede comprar esterillas adicionales para cubrir una superficie aún más vasta. Instalación fácil y flexible - sin necesidad de pegamento y herramientas

TESTADO: agradable a la piel, libre de sustancias nocivas - certificado EN 71, directivas UE

ENTREGA: Esterilla Puzle compuesta por 9 piezas (el conjunto entero cubre un área de aprox. 0,81m²) | Medidas: 1 pieza: aprox. 30x30x1 cm | Material: 100% EVA foam (etilvinilacetato)

APLI 13887 Letras Adhesivas Goma Eva, Negro, 2H X 13887 € 5.99

€ 5.43 in stock 1 new from €5.43 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Producto de alta calidad

Marca: Apli

Fabricado en España

ideaz gomaespuma Negra, 30 Hojas DIN A4, Color Negro, 2mm de Grosor, Set para Manualidades, artículos de DIY, Estera de gomaespuma para niños € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ATENCIÓN – debido al proceso de producción de las placas de gomaespuma, no se descarta que estas emanen un fuerte olor al abrirlas. Por ello, saque primero la gomaespuma del paquete y déjela ventilar durante al menos 2h con la ventana abierta en una habitación bien ventilada

PROPIEDADES FUERTES – Potente gomaespuma negra de 2 mm de grosor con una intensidad del color especial, medidas exactas de 210 x 297 mm (DIN A4), muy fácil de cortar

COLOR – 30 pliegos de gomaespuma en negro profundo

VERSÁTIL – usos versátiles para diversas ideas de manualidades que requieran una cierta estabilidad y firmeza

DIVERSIÓN CON MANUALIDADES – Popular material para toda la familia, para niños y mayores, para hacer manualidades, por ejemplo, para collages, mochilas escolares, álbumes de fotos, tarjetas de felicitación, figuras y mucho más READ Los 30 mejores Cama Nido Con Cajones de 2022 - Revisión y guía

APLI Kids 13171- Goma EVA purpurina blanco, negro, rojo y azul/ Purpurina II, A4 4 hojas € 4.99 in stock 4 new from €4.62

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de goma EVA purpurina tamaño A4 (210 x 297 mm) en colores multicolor

Colores: Blanco, negro, rojo y azul

Nº hojas por pack: 4 (1 por color)

Es suave, flexible, fácil de cortar, pegar y pintar, impermeable y moldeable al calor

El material básico para hacer fofuchas, máscaras, coronas, disfraces y todo tipo de manualidades

INNSPIRO Goma EVA Adhesiva 20x30 CM x 2 MM 2 Blanco+2 Negro € 4.42 in stock 1 new from €4.42 Consultar precio en Amazon

Amazon.es

Papel Goma Eva, Cartulina con Purpurina Adhesivas, A4 Colorido Chispa de Brillo Hojas de Espuma para Manualidades y Artesanías de Bricolaje, Niños Decoración (10 Colores) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Artesanía: diviértase con su familia】 Este tipo de papel brillante autoadhesivo para manualidades es maravilloso para todos los niveles de artesanos, desde principiantes hasta artesanos avanzados. Tejido brillante y brillante, fácil de cortar, doblar y engrapar, disfruta de la artesanía, ¡diviértete con tus hijos ahora!

【Material de fieltro trasero adhesivo】 El papel artesanal adhesivo está hecho de material ecológico no tóxico, suave, duradero y multiusos, 7.9 "x 11.8", tamaño A4, el material autoadhesivo elimina el problema de usar pegamento, fácil de pelar y hace que su artesanía sea mucho más fácil.

【Seguro y sin residuos】 No hay residuos cuando quita la hoja de fieltro posterior, no causará ningún daño a su pintura, 10 hojas de colores diferentes son suficientes para hacer un proyecto normal. Es tan hermoso envolver tus proyectos de bricolaje.

【Corte la forma que necesite】 Se puede cortar en cualquier forma, sin importar la forma redonda, cuadrada u otra forma especial. Colorido (negro, amarillo, rosa, verde, rojo y morado, etc.) y seguro para los niños, este producto se puede utilizar para todos sus proyectos escolares astutos.

【Perfecto para】 Las láminas de espuma autoadhesivas con brillo son ideales para la decoración de la pared del aula, trabajos de bricolaje hechos a mano, Navidad, decoración de Halloween, confección de disfraces, manualidades de cumpleaños, juguetes hechos a mano, cajas de joyería, fondos de tablones de anuncios, etc.

ewtshop® 20 hojas de gomaespuma negra para manualidades, formato: 21,0 x 29,7 cm, DIN A € 7.72 in stock 1 new from €7.72

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 20 hojas de gomaespuma negra

Formato: 21 x 29,7 cm, DIN A4

Grosor: 2 mm

Para manualidades, álbumes de recortes, para pegar, perforar, cortar, formas y mucho más

CE – Atención: No recomendado para niños menores de 36 meses. Peligro de asfixia con piezas pequeñas

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.