Los 30 mejores Gel Lubricante Sexual de 2021 – Revisión y guía

EasyGlide Gel Lubricante Sexual a Base de Agua (150 ml) Lubricante para hacer que su placer sea más cómodo

€ 4.95

Amazon.es Features Compatible con látex: No se preocupe por la compatibilidad con condones o juguetes, ya que estos lubricantes a base de agua son adecuados para ser usados con látex y silicona.

Ingredientes seguros: Aproveche la fórmula sin parabenos de EasyGlide.

Fácil de limpiar: ¿Cansado de tener accidentes al derramar lubricantes? La tapa de este lubricantes está diseñada para ser dosificada de manera segura. En la parte superior, se limpia fácilmente con agua o jabón.

Sin sabor: El gel sexuales a base de agua EasyGlide es inodoro e incoloro sin sabor, lo que lo hace perfecto para la administración oral, pero se puede usar en todas partes.

Placer y comodidad: Haga que sus sensaciones sean más suaves y agregue lubricante a su placer. EasyGlide viene en tres tamaños para satisfacer sus necesidades: 150 ml, 500 ml y 1000 ml

Durex Naturals H2O Lubricante Base Agua, 100% natural sin fragancia, colorantes ni agentes irritantes - 100 ml

€ 7.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LUBRICANTE ÍNTIMO 100% NATURAL QUE ALIVIA LA SEQUEDAD VAGINAL: alivia las molestias durante el sexo y lo hace más suave de forma natural

DISEÑADO CON PREBIÓTICOS: ayuda a mantener el balance de la flora vaginal

DE BASE ACUOSA, LIBRE DE FRAGANCIAS Y COLORANTES: abre el tapón, extrae unas gotas y aplícalas donde tú quieras; luego disfruta

APTO PARA EL SEXO VAGINAL, ANAL Y ORAL: adecuado para el uso con preservativos de látex y preservativos de poliisopropeno

ENTREGA DE FORMA DISCRETA: caja exterior de entrega con un diseño discreto sin ninguna indicación del contenido del interior READ Los 30 mejores Crema Antiarrugas Hombre de 2021 - Revisión y guía

Control Exotic Escape Gel de Masaje Corporal - 200 ml

€ 6.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gel de masaje 2 en 1 para masajes y uso en zonas íntimas

Ideal para añadir un extra de sensualidad y estimulación en tus relaciones

Compatible con el uso del preservativo

El contacto oral no supone un riesgo

No es graso, no mancha y es fácil de eliminar con agua

Durex Gel Estimulante Lovers Connect Él y Ella - Pack de 2 x 60 ml - Total: 120 ml

€ 13.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PARA DISFRUTAR EN PAREJA: Juego de 2 geles estimulantes diseñados pensados para disfrutar en pareja

LUBRICANTE EFECTO CALOR PARA ELLA: Prueba este sedoso gel que aporta una sensación de calor

LUBRICANTE EFECTO FRÍO: Gel estimulante con efecto frescor, que estimula la zona provocando al mismo tiempo un cosquilleo agradable y placentero; Ya puedes sentir cómo se eriza la piel

COMPATIBLE CON PRESERVATIVOS DUREX: Puedes usar este gel con todos los preservativos Durex. Es compatible con el uso de condones y vibradores Durex

PACK DE DOS ENVASES: Viene en un pack de dos envases de 60 ml

Durex Gel Lubricante Massage 2 en 1 Gel de Masaje y Lubricante Íntimo con Aloe Vera - 200 ml

€ 11.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2 EN 1 GEL DE MASAJE Y LUBRICANTE ÍNTIMO CON ALOE VERA SUAVE: Gel de masaje sensual y lubricante íntimo con Aloe Vera adecuado para hacer un masaje relajante y puedes utilizarlo también como lubricante para zonas íntimas

LUBRICANTE DE BASE AGUA: No es graso y puede lavarse fácilmente; suaviza tus relaciones con este lubricante de base agua

ADECUADO PARA SEXO VAGINAL, ORAL O ANAL

COMPATIBLE CON PRESERVATIVOS DUREX Y JUGUETES SEXUALES: Compatible con preservativos de Látex y Poliisopropeno

RESPETUOSOS CON LA PIEL: Los lubricantes Durex Play Massage son respetuosos con la piel para más comodidad de uso

Durex Gel Lubricante Intimo Original + Cherry + Perfect Connection Pack 3 x 50 ml

€ 20.83

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Lubricante Durex Perfect Connection: lubricante sexual de base de silicona adecuado para sexo vaginal, oral o anal. Duración prolongada de hasta tres veces más.

✅ Lubricante Durex Original: lubricante sexual básico, de base acuosa, adecuado para sexo vaginal, oral o anal.

✅ Cherry: lubricante íntimo de base acuosa con sabor y aroma a cereza adecuado para sexo vaginal, oral o anal.

✅ Lubricantes sexuales ideales para utilizar con todos los preservativos Durex.

✅ Durex lubricantes cumplen con la normativa de productos sanitarios.

Lubricante Íntimo a Base de Agua 300ml, Anal Gel Lube Natural a Larga Duración Sin Paraben para Hombres, Mujeres y Pareja

€ 9.99

Amazon.es Features ✔Más duradero: es más duradero y no pegajoso, pero es lo suficientemente grueso como para usarlo donde lo desee.

✔Más mejor: Este lubricante está fabricado en Alemania, las proporciones de ingredientes utilizados en el lubricante Tracy's Dog se han optimizado con énfasis en la sensación de uso.

✔Apto para juguetes y compatible con condones: el lubricante personal a base de agua para perros de Tracy es compatible con la mayoría de los materiales de juguete, látex de caucho natural, condones de poliuretano y poliisopreno para que pueda jugar de manera segura sea cual sea su placer.

✔Salud, naturaleza y fácil de limpiar: formulado con ingredientes puros para una sensación natural, sin olor, sin sabor, sin manchas y completamente libre de parabenos, silicona y aceite, fácil de lavar después de su uso, dejando la piel limpia, sedosa y con residuos. libre en la hoja

✔Garantía para usted: Tracy's Dog ofrece una garantía de devolución de dinero sin riesgo de 30 días y una garantía de 1 año para nuestro producto. ❤ Si no está satisfecho, contáctenos directamente.

Durex Lubricante de Base Agua Efecto Calor - 50 ml

€ 7.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EFECTO CALOR: Calienta el ambiente en tus relaciones íntimas gracias al lubricante Durex Efecto Calor

BASE AGUA: No es graso y puede lavarse fácilmente; suaviza tus relaciones con este lubricante de base agua

SUAVE Y LIGERO: Respetuoso con la piel para más comodidad de uso

ADECUADO PARA SEXO ORAL, VAGINAL O ANAL: Gracias a su textura suave y ligera, podrás usarlo en cualquier ocasión

COMPATIBLE CON PRESERVATIVOS: Este lubricante puede usarse con preservativos de látex, poliisoporeno y poliuretano

Control Lub Gel Warm Touch - Gel lubricante con efecto calor - 75 mililitros - Base acuosa - Compatible con el preservativo - Hipoalergénico - Sin azúcar - No mancha - Color Transparente

€ 6.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gel lubricante íntimo de base acuosa para la sequedad vaginal y genital.

Desarrollado para facilitar la penetración, permitiendo un mayor placer e intensidad durante tus relaciones sexuales.

Compatible con el uso del preservativo

El contacto oral no supone un riesgo

No es graso, no mancha y es fácil de eliminar con agua

Durex Gel Lubricante Massage 2 en 1 Estimulante Gel de Masaje Erótico y Lubricante Íntimo con Guaraná - 200 ml

€ 10.96

Amazon.es Features 2 EN 1 GEL DE MASAJE Y LUBRICANTE ÍNTIMO CON GUARANÁ ESTIMULANTE: Gel de masaje sensual y lubricante íntimo con guaraná adecuado para hacer un masaje estimulante y puedes utilizarlo también como lubricante para zonas íntimas

LUBRICANTE DE BASE AGUA: No es graso y puede lavarse fácilmente; suaviza tus relaciones con este lubricante de base agua

ADECUADO PARA SEXO VAGINAL, ORAL O ANAL

TACTO SUAVE Y SEDOSO: Su tacto suave, liso y sedoso es adecuado para masajear todo el cuerpo, y también para su uso en las zonas íntimas

MODO DE USO: Abre el tapón y presiona ligeramente para aplicarlo sobre tu cuerpo

Durex Lubricante Sabor y Aroma Cereza de Base Agua - 100 ml

€ 14.92

Amazon.es Features SABOR Y AROMA A CEREZA: Para unas sensaciones más dulces en tus relaciones íntimas con el lubricante Durex Fresa

BASE AGUA: No es graso y puede lavarse fácilmente; suaviza tus relaciones con este lubricante de base agua

SUAVE Y LIGERO: Respetuoso con la piel para más comodidad de uso

ADECUADO PARA SEXO ORAL, VAGINAL O ANAL: Gracias a su textura suave y ligera, podrás usarlo en cualquier ocasión

COMPATIBLE CON PRESERVATIVOS: Este lubricante puede usarse con preservativos de látex, poliisoporeno y poliuretano

Lubricante Intimo a Base de Agua - 300 ml

€ 9.89

Amazon.es Features 100% Compatible con Preservativos: No se preocupe por la compatibilidad con condones o juguetes, para el uso con preservativos de látex y preservativos de poliisopreno.

A Base de Agua: El ingrediente principal es el agua, agradable para la piel. El material natrual está diseñado para reducir la sequedad y la fricción para mejorar su PLACER.

Contenido: 1 x 300 ml. Lubricante base agua trae una cantidad de 300ml mas que suficiente para que dure bastante tiempo.

PH óptimo: El gel sexuales a base de agua es inodoro e incoloro sin sabor, lo que lo hace perfecto para la administración oral, pero se puede usar en todas partes. Diseñado con PH equilibrado y prebióticos.

Soluble en agua: De base acuosa, libre de fragancias y colorantes. Se limpia fácilmente con agua o jabón.

Durex Íntima Protect Lubricante Prebiótico 2In1, Fórmula Pro-Ph, Base Acuosa y Libre de Fragancias, Transparente, 50 Mililitros

€ 7.62

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lubricante Íntimo Prebiótico diseñado con la fórmula Pro-pH: equilibra el pH vaginal y ayuda a mantener un pH saludable, para evitar la sin incomodidades de la zona íntima

Alivia las molestias durante el sexo y lo hace más suave

Dermatológicamente testado, con base acuosa y libre de fragancias

Uso antes y durante las relaciones sexuales

Adecuado para el sexo vaginal, anal y oral, y para el uso con preservativos de látex y poliisopreno READ Los 30 mejores Mandarina Duck Perfume de 2021 - Revisión y guía

EXCITE Gel lubricante masaje íntimo con Guaraná de cultivo ecológico. Lubricante íntimo 200ml.

€ 12.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estimula. Gracias a los extractos vegetales de Guaraná de propiedades afrodisíacas.

Lubricantes íntimos para masaje corporal en pareja. Gel lubricante a base de agua de aroma frutal.

Potente sensación. no es pegajoso ni mancha y es fácil de limpiar.

Testado dermatológicamente. Fórmula suave. Ingredientes de origen ecológico. No contienen parabenos, colorantes, azúcares ni perfumes.

Compra 100% garantizada. Si tú o tu pareja no quedáis satisfechos te reembolsamos tu dinero.

Aquaglide Lubricante intimo, 200 ml

€ 8.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% compatible con preservativos

Soluble en agua y libre de grasas

PH óptimo

Ingredientes: Agua, Glicerina, Hidroxietil Celu

Durex Lubricante Perfect Connection de Base Silicona - Adecuado también para Sexo Anal - 100 ml

€ 11.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BASE SILICONA: El lubricante Perfect Connection es de base siliconada proporcionando una lubricaicón más duradera que los lubricantes de base acuosa

LUBRICACIÓN DURADERA: Este gel proporciona una lubricaicón duradera y que no se seca fácilmente, importante para el sexo anal y para la incomodidad asociada a la sequedad vaginal

ADECUADO PARA SEXO ANAL, ORAL Y VAGINAL

Suave como la seda y es caliente al tacto

COMPATIBLE CON PRESERVATIVOS Durex, sin alcohol y libre de fragancias y glicerina

Durex Lubricante Sabor y Aroma Fresa de Base Agua - 100 ml

€ 14.94

Amazon.es Features SABOR Y AROMA A FRESA: Para unas sensaciones más dulces en tus relaciones íntimas con el lubricante Durex Fresa

BASE AGUA: No es graso y puede lavarse fácilmente; suaviza tus relaciones con este lubricante de base agua

SUAVE Y LIGERO: Respetuoso con la piel para más comodidad de uso

ADECUADO PARA SEXO ORAL, VAGINAL O ANAL: Gracias a su textura suave y ligera, podrás usarlo en cualquier ocasión

COMPATIBLE CON PRESERVATIVOS: Este lubricante puede usarse con preservativos de látex, poliisoporeno y poliuretano

80 ml Comestible Sabor de la Fruta de lubricante a Base de Agua no tóxico lubricante Sexual Anal Oral Gel Sex Lube

Amazon.es Features Cuenta con delicioso sabor a frutas y aroma, que añadirá la diversión a su vida sexual

Con todos los beneficios de los lubricantes sabor de fruta natural sin regusto amargo

lubricante sabor de la fruta se puede aplicar a las relaciones sexuales, sexo oral, sexo anal, masaje, etc

Este lubricante está hecho de materiales sanos, no-perjudicial, agradable a la piel

Fácil de lavar, las relaciones sexuales, el sexo y otras formas la mejor opción

Acvioo Gel Lubricante Intimo Sexual a Base de Agua (240ML)

€ 13.99

Amazon.es Features ❤ LUBRICANTE SEXUAL A BASE DE AGUA: La fórmula a base de agua es todo lo que necesita para un uso extra resbaladizo y duradero, diseñada para reducir la sequedad y la fricción sin perder la sensación.

❤ SALUDABLE Y FÁCIL DE LAVAR: Acvioo Lubricant es una fórmula suave e inodoro, no tiene olor químico extraño, fácil de lavar después de su uso, dejando la piel limpia, sedosa y sin residuos en la sábana.

❤ PERFECTO PARA TUS JUGUETES: el lubricante a base de agua no contiene silicona, lo que significa que se puede usar de forma segura con condones de látex y otros juguetes de silicona. Úselo con condones y condones de látex, ideales para el entrenamiento del suelo pélvico u otros juguetes.

❤ Certificados y confiables: los lubricantes Acvioo han sido probados por la FDA y se ha demostrado que la formulación es segura y efectiva para el uso del consumidor.

❤ GARANTÍA: ¡Garantía limitada limitada de un año! Puede recibir un reembolso o reemplazo gratis dentro de los seis meses a partir de la fecha de compra y un año de garantía. Comuníquese con Acvioo la primera vez que tenga alguna pregunta.

Biolove Naturalub Gel Lubricante sexual waterbased 100% natural sin parabenos, sulfatos ni siliconas

€ 12.90

Amazon.es Features Lubricante sexual

100% Natural

Waterbased

Paraben & Sulfate Free

Organic Natural Certified Bioinspecta

Acvioo Gel Lubricante a Base de Agua Lubricantes Sexuales (240ml)

€ 13.99

Amazon.es Features ❤ LUBRICANTE SEXUAL A BASE DE AGUA: La fórmula a base de agua es todo lo que necesita para un uso extra resbaladizo y duradero, diseñada para reducir la sequedad y la fricción sin perder la sensación.

❤ SALUDABLE Y FÁCIL DE LAVAR: Acvioo Lubricant es una fórmula suave e inodoro, no tiene olor químico extraño, fácil de lavar después de su uso, dejando la piel limpia, sedosa y sin residuos en la sábana.

❤ PERFECTO PARA TUS JUGUETES: el lubricante a base de agua no contiene silicona, lo que significa que se puede usar de forma segura con condones de látex y otros juguetes de silicona. Úselo con condones y condones de látex, ideales para el entrenamiento del suelo pélvico u otros juguetes.

❤ Certificados y confiables: los lubricantes Acvioo han sido probados por la FDA y se ha demostrado que la formulación es segura y efectiva para el uso del consumidor.

❤ GARANTÍA: ¡Garantía limitada limitada de un año! Puede recibir un reembolso o reemplazo gratis dentro de los seis meses a partir de la fecha de compra y un año de garantía. Comuníquese con Acvioo la primera vez que tenga alguna pregunta.

EIS, Lubricante cosquilleo Deluxe Aqua, efecto larga duración acuoso, 300ml

€ 7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El lubricante con cosquilleo desata sensaciones eróticas - aplicar, soplar y dejarse llevar. Lubricante recién creado para sensaciones sensuales

La composición con ingredientes excitantes consigue un cosquilleo increíble que revitaliza las zonas íntimas. Un placer relajante para ambos

Sin grasa ni colorantes, fácil de lavar, deja una sensación agradable sobre la piel. El mejor lubricante para una experiencia sensual, muy fructífero

Cierre dosificador una mano: El lubricante sin silicona es hidrosoluble y cumple los estrictos estándares alemanes. Composición vegana, clínicamente testado

El lubricante ideal para juguetes: ¡Con la base acuosa se puede usar con cualquier juguete, incluso de silicona! 100% apto para condones de látex

Durex Lubricante Intimo Fresa + Calor + Frescor - 3 x 50ml

€ 24.30

Amazon.es Features ✅ Durex Gel fresa: lubricante intimo con sabor y aroma a fresa

✅ Durex Gel efecto calor: lubricante sexual que proporciona una agradable sensación de calor

✅ Lubricante Durex efecto frio: lubricante que proporciona sensación de cosquilleo y efecto frescor

✅ Lubricantes sexuales ideales para utilizar con todos los preservativos Durex.

✅ Durex lubricantes cumplen con la normativa de productos sanitarios.

VAGISIL el Lubricante Vainal, Alivia la Sequedad Vainal y fácilita las Relaciones Sexuales, 30 G

€ 5.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vagisil gel lubricante facilita que las relaciones sexuales sean más cómodas

Su fórmula exclusiva proporciona una acción lubricante e hidratante inmediata. Imita la lubricación natural

Alivia y protege la zona íntima de molestias e irritaciones causadas por la sequedad

Soluble en agua y compatible con el uso de preservativos

Sin sabor, sin olor y libre de hormonas

Durex Gel Lubricante Massage Sensual + Gel Durex Intense | Pack Durex Geles Sexuales

Amazon.es Features Lubricante Intimo Sensual: suave y sedoso gel de masaje contiene Ylang-Ylang y tiene una delicada fragancia y un sabor que harán despertar los sentidos

Adecuado para hacer un masaje relajante y puedes utilizarlo también como lubricante para zonas íntimas

El gel Intense Orgasmic de Durex ha sido diseñado para estimular el clítoris e intensificar así las sensaciones durante las relaciones

Ayuda a proporcionar sensuales sensaciones de calor, frío y cosquilleo aumentando así la sensibilidad de las partes íntimas y fomenta el orgasmo

Puedes usar estos geles con todos los preservativos Durex. Este lubricante íntimo es compatible con el uso de condones y vibradores Durex READ Los 30 mejores Correa Fitbit Blaze de 2021 - Revisión y guía

EXCITE Gel lubricante íntimo sabor a fresa a base de agua. 100ml.

€ 9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lubricante con aroma a fresa. Humedece, lubrica y protege.

No es pegajoso ni mancha. Es transparente y fácil de limpiar. Perfecto también para usar con preservativos y accesorios íntimos.

Producto sanitario certificado. Lubricante a base de agua de CLASE 1 CE testado dermatológicamente.

Estudios clínicos: Test de Citotoxicidad in vitro | Test de Compatibilidad producto latex | Test de Sensibilización de la piel (GMPT) | Test de Toxicidad Sistémica Aguda | Test de Irritación en mucosa | Test de Osmolaridad.

Compra 100% garantizada. Si tú o tu pareja no quedáis satisfechos te reembolsamos tu dinero.

ZEMALIA | Gel lubricante sexual a base de agua íntimo de larga duración sabor aloe vera. Ideal para sexo anal, vaginal y oral |Natural 100%| Lubricante Natural |150ml

€ 9.99

Amazon.es Features ✈ MÁXIMO PLACER ✈El lubricante es adecuado para usar con condones y juguetes sexuales. Está especialmente indicado para el sexo vaginal, oral y anal. El gel sexual comestible también es adecuado para la masturbación

✈ Fabricado en UE ✈ Todos nuestro lubricantes sexuales están desarrollados, fabricados y probados dermatológicamente bajo las más estrictos entandares de la Unión Europea. No deja rastro, está absolutamente libre de grasas y, además, es soluble en agua. Se puede limpiar fácil y cómodamente con agua.

✈ Fácil de absorber ✈Su formulación específica inodora e incolora minimiza el riesgo de alergias. Permite una lubricación duradera, que es particularmente resbaladiza y no se seca. Este lubricante se puede utilizar para todos los productos y masajes cuerpo a cuerpo.

✈ Preservativo seguro ✈ Debido a su fórmula de silicona, este lubricante sexual es seguro para usar con condones; Además, la lubricación adicional hace que el sexo sea aún más seguro

✈ Protección de la privacidad ✈ El embalaje exterior del producto no tiene ninguna imagen del producto, simple y conveniente para almacenar, no se preocupe la privacidad.

Durex Lubricante Original Base Agua - 100 ml

€ 14.93

Amazon.es Features ORIGINAL: Añade el lubricante H2O a tus relaciones para llevarlas a otra dimensión de manera natural

BASE AGUA: No es graso y puede lavarse fácilmente; para disfrutar de un sexo fluido

SUAVE Y LIGERO: Suaviza tus relaciones con este lubricante de base acuosa

ADECUADO PARA SEXO ORAL, VAGINAL O ANAL: Gracias a su textura suave y ligera, podrás usarlo en cualquier ocasión

COMPATIBLE CON PRESERVATIVOS: Este lubricante puede usarse con preservativos de látex, poliisoporeno y poliuretano

Pharmquests By Shots - Lubricante Comestible con Aroma a Fresa - 100 ml

€ 4.95

Amazon.es Features Duradero y no pegajoso

Fórmula sin parabenos y Dermatológicamente probado

Sin grasa, incoloro, inodoro e insípido

Es seguro para usar con condones

Durex Lubricante de Base Agua Efecto Frío - 50 ml

€ 8.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EFECTO FRÍO: Más electricidad en tus relaciones gracias a una sensación de frescor y exctitación en tus zonas íntimas

BASE AGUA: No es graso y puede lavarse fácilmente; suaviza tus relaciones con este lubricante de base agua

SUAVE Y LIGERO: Respetuoso con la piel para más comodidad de uso

ADECUADO PARA SEXO ORAL, VAGINAL O ANAL: Gracias a su textura suave y ligera, podrás usarlo en cualquier ocasión

COMPATIBLE CON PRESERVATIVOS: Este lubricante puede usarse con preservativos de látex, poliisoporeno y poliuretano

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.