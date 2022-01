Inicio » Salud y Belleza Los 30 mejores Gel Intimo Mujer de 2022 – Revisión y guía Salud y Belleza Los 30 mejores Gel Intimo Mujer de 2022 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Nivea Intimo Limpieza Sensible Loción, 250 ml € 2.99 in stock 1 new from €2.99

Amazon.es Features Loción limpiadora con extracto de manzanilla natural y pantenol: limpieza suave, para una agradable sensación de limpieza, protección y bienestar, fórmula suave con ácido láctico: soporte del valor de pH natural

Sutil aroma, adecuado para mujeres de todas las edades.

Libre de jabones y colorantes, compatibilidad cutánea con pruebas ginecológicas y dermatológicas.

Aplicación: Para la limpieza diaria del área íntima.

Volumen de suministro: 1 NIVEA Intimo Sensitive Wash Lotion en un práctico dispensador 250 ml READ Los 30 mejores Heliocare Gel 90 de 2022 - Revisión y guía

ISDIN Germisdin Higiene Íntima, Gel suave de uso diario, 250 ml € 6.80 in stock 21 new from €5.90

Amazon.es Features Gel-crema fisiológico para la higiene íntima diaria de la piel más delicada

Protege, hidrata y regula el pH de la zona íntima

Limpia, refresca y suaviza; mantiene intacta la fisiología propia de la zona íntima gracias a su pH fisiológico y sus agentes celulósicos protectores

Testado dermatológicamente

Más que higiene, protección

Vagisil Higiene Íntima Diaria pH Balance. Mantiene Un pH Saludable 250ml € 6.25 in stock 9 new from €5.50

Amazon.es Features Vagisil pH Balance gracias al ácido láctico ayuda a mantener un equilibrio saludable del pH, la defensa natural del organismo

Contiene GynoPrebiotic, un igrediente prebiótico de origen natural , extractos de camomila y Vitamina E

Respeta el pH íntimo y ayuda a prevenir irritaciones y molestias

Uso diario para reforzar las defensas y sentirte limpia y segura

No contiene jabón

ISDIN Germisdin Higiene Íntima, Gel suave de uso diario, 500 ml € 12.05

€ 11.50 in stock 17 new from €10.79

Amazon.es Features Puede recibir un emabalaje con variaciones ya que hay nuevas versiones en el pack de este producto que no afectan al producto (misma fórmula).

Gel-crema fisiológico para la higiene íntima diaria de la piel más delicada

Protege, hidrata y regula el pH de la zona íntima

Limpia, refresca y suaviza; mantiene intacta la fisiología propia de la zona íntima gracias a su pH fisiológico y sus agentes celulósicos protectores

Testado dermatológicamente

Ziaja Gel de Higiene Íntima de Lírio Salvaje, Multicolor, 500Ml € 3.08

€ 3.00 in stock 1 new from €3.00

Amazon.es Features Gel de higiene íntima que protege las membranas mucosas y mejora la flora bacteriana natural para cuidado diario de la zona íntima.

Gel de higiene íntima que protege las membranas mucosas y mejora la flora bacteriana natural para cuidado diario de la zona íntima.

Ayuda a reducir el riesgo de infecciones.

Tiene notables características calmantes.

Deja una sensación de frescura y bienestar. No contiene jabón. Apto para veganos.

Amazon.es Features Para adultos y adolescentes

Neutraliza el olor

Previene infecciones

Lucha contra la sequedad

Ginecológicamente testado

ITALFARMACO - ZELESSE 250 ML € 12.43 in stock 32 new from €8.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features De la marca Italfarmaco

Lactacyd Pharma Protección - Con extractos naturales de acción antiseptica y antibacteriana, enriquecido con tomillo que proporciona una protección activa en la zona íntima externa, 250 ml € 11.45

€ 9.10 in stock 15 new from €5.83

Amazon.es Features Formulado con Ácido L-Láctico biológico (pH=3.5). Enriquecido con Tomillo. Sin jabón. Dermatológicamente testado

Protección durante 24h

Formato 250ml

Lea las instrucciones de uso antes de utilizar el producto

Dr. Tree Gel Intimo Dermoprotector Hipoalergénico, Refuerza Microbioma de Tu Piel, Restaura Flora, Elimina el Olor y Calma los Picores - 200 ml € 8.50

€ 6.99 in stock 3 new from €6.99

Amazon.es Features GEL INTIMO 200ml. ECO

SAFORELLE Soin Lavant Doux Lot de 2 x 250 ml € 18.40

€ 15.99 in stock 4 new from €15.99

Amazon.es Features SAFORELLE Soin Lavant Doux Lot de 2 x 250 ml

Vagisil , Gel Lubricante Vaginal. Alivia la sequedad Vaginal y facilita las relaciones sexuales € 9.25

€ 6.50 in stock 29 new from €6.50

Amazon.es Features Vagisil gel lubricante facilita que las relaciones sexuales sean más cómodas

Su fórmula exclusiva proporciona una acción lubricante e hidratante inmediata. Imita la lubricación natural

Alivia y protege la zona íntima de molestias e irritaciones causadas por la sequedad

Soluble en agua y compatible con el uso de preservativos

Sin sabor, sin olor y libre de hormonas

Chilly - Chilly Delicado, Gel de Higiene Íntima, Fórmula Suave, 250ml € 6.00

Amazon.es Features Fórmula suave, enriquecida con extracto de Aloe vera y Hamamelis, limpia con la máxima delicadeza la zona íntima

Gel íntimo para mujer formato 250ml

Este gel íntimo tiene pH 5.0 que respeta el equilibrio natural fisiológico de las mucosas y está clinicamente testado

Apto para el uso diario y en todas las situaciones en las que tienes mayor necesidad de delicadeza

Chilly Delicado es el gel específico para la higiene diaria de pieles y mucosas sensibles

CUMLAUDE Hidratante Externo Clx - Gel Íntimo Para La Irritación O Inflamación De La Zona Vulvar - Con Clorhexidina Y Ácido Hialurónico - Acción Calmante, Protectora Y Reequilibrante, 30 Mililitro € 8.90

€ 7.28 in stock 45 new from €7.28

Amazon.es Features Gel hidratante genital externa que mejora la sintomatología de la zona vulvar y controla el desarrollo de la flora íntima microbiana

Indicada para la inflamación o la irritación de la zona vulvar, higiene íntima posparto, infecciones o post depilación

Formulada con clorhexidina, un antiséptico que aporta un efecto bactericida y fungicida, y con ácido hialurónico, que hidrata la piel en profundidad

Ofrece una acción antiséptica, antiinflamatoria, regeneradora, cicatrizante, calmante, protectora y reequilibrante

Su pH, fisiológicamente compatible con el pH vulvar, no altera la flora normal de la zona. Sin perfume, sin parabenos y sin colorantes. Clínicamente testado.

Lactacyd Íntimo, Gel de Higiene Íntima Diario, PH Equilibrado, sin Jabón, Baño y Ducha - 200 ml € 8.95 in stock 21 new from €1.86

Amazon.es Features Formulado con ácido l-láctico biológico (ph=4.7); dermatológicamente testado

Indicado para la higiene íntima diaria: hipoalergénico, no contiene jabón ni sustancias alcalinas.

Formato 200ml

Descripción detallada más abajo

Gel Higiene intima de arbol del te y flor de calendula. 370 ml. SIN parabenos ni colorantes € 7.90 in stock 4 new from €5.75

Amazon.es Features Gel para el higiene íntimo de árbol del té y flor de caléndula, Cantidad: 370 ml. y sin parabenos ni colorantes

50 ml GYNEBAL CALM Gel Intimo Mujer Hidratante Vaginal Externo Prebiotico y Probiotico - CALMANTE MOLESTIAS INTIMAS PICOR ARDOR SEQUEDAD ATROFIA - Protector intimo que equilibra la flora vaginal € 9.90 in stock 2 new from €9.90

Amazon.es Features ¿QUÉ ES GYNEBAL GEL CALM ? - Es un gel íntimo hidratante probiotico y prebiotico para la zona vaginal externa. Especialmente formulado para aportar efecto calmante a tu higiene íntima diaria. Para los periodos en los que sientes molestias o discomfort en tu zona íntima, picor, ardor escozor, sequedad, debido a irritaciones, cambios hormonales, menopausia, postparto, lactancia, una infección por hongos y otras situaciones o tratamientos que producen molestias intimas.

¿QUÉ CONTIENE? – gel intimo hidratante y protector con PROBIOTICOS + PREBIOTICOS + ACIDO HIALURONICO + EXTRACTO DE ALGODON + ALOE VERA que aportan una HIDRATACIÓN PROFUNDA además de incrementar la secreción de colágeno y ceramidas ayudando a mantener la elasticidad de la zona íntima.

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA? - Además de la hidratación vulvar y el efecto calmante sus PREBIÓTICOS Y PROBIOTICOS pueden ayudar a prevenir desequilibrios en la flora vaginal y PROMUEVEN EL CRECIMIENTO DE LA FLORA VAGINAL BENEFICIOSA ayudando a evitar el crecimiento de patógenos.

¿TIENE FECHA DE CADUCIDAD? - NO!!!!!, GYNEBAL GEL CALM tiene PAO, el símbolo de PAO es un gráfico que identifica la vida útil de un producto desde su primera apertura. Puedes usar GYNEBAL hasta 12 meses después de la primera apertura.

¿CUÁL ES EL MODO DE EMPLEO? - Se aplica en la zona vulvar o zona vaginal externa según necesidad, se recomienda aplicar dos veces al día mañana y noche. Para mejorar los resultados utilizar también el gel de HIGIENE INTIMA PARA EDAD FERTIL PH 4.5 O EDAD MADURA PH 8 DE LA MARCA GYNEBAL a base de prebióticos y árbol de te con PH adaptado a cada edad de la mujer. READ Los 30 mejores Calvin Klein Mujer Perfume de 2022 - Revisión y guía

GineCanescalm Molestias Íntimas Gel Higiene Íntima Calmante en la Candidiasis Vaginal e Irritación Vulvar, Ayuda a Calmar la Zona Íntima, 200 ml € 11.85

€ 9.95 in stock 17 new from €9.33

Amazon.es Features Gel íntimo especialmente formulado para aportar efecto calmante a tu higiene íntima diaria y una sensación de frescor durante todo el día

Contiene glicina, un ingrediente de origen natural, que ayuda a calmar la zona íntima sensible y protege la piel y las mucosas

Gel de PH 8,5 que limpia ayudando a calmar la zona íntima sensible y con tendencia a la irritación

Para un uso adecuado de este gel se recomienda humedecer con agua la zona a lavar, aplicar GinesCanescalm como un jabón normal y aclarar abundantemente con agua. Utilizarlo 2 veces al día, preferiblemente mañana y noche, para una mejor protección e higiene de las zonas vulvar y perineal

Sin conservantes ni colorantes. Sin Jabon. Dermatológica y ginecológicamente testado

ISDIN Higiene Íntima Gel De Higiene Íntima De Uso Diario - 200 ml. € 12.59 in stock 15 new from €9.35 Consultar precio en Amazon

Tecnología Neutraq, que neutraliza los malos olores.

Higiene íntima que te protege frente a la proliferación bacteriana gracias a la Bioecolia

El ácido láctico respeta el pH fisiológico y refueza la flora vaginal

La Betaína hidrata y ayuda a evitar la sequedad de la zona ayudando a evitar los picores íntimos

Sanex Gel de Higiene Íntima, Protección, 250ml € 3.49 in stock 1 new from €3.49

Amazon.es Features Protege la flora bacteriana natural

Respeta el PH de las membranas mucosas

Comodidad, protección y sensación de frescor todo el día

DermoActive3: Confort, protección, pH fisiológico

Cumlaude Gel Higiene Íntima Diaria - Limpiador hidratante y protector para la Zona Íntima - Pack de 2 x 500 ml € 16.95

€ 13.79 in stock 17 new from €13.79

Amazon.es Features Gel limpiador íntimo suave adecuado para la higiene diaria femenina, con propiedades protectoras e hidratantes.

Indicado en mujeres en etapa fértil. Para la higiene infantil y mujeres en climaterio ver Higiene Íntima Deligyn.

De efecto protector, suavizante e hidratante, su pH ácido (3.8) respeta el pH fisiológico de la piel y no altera las mucosas sensibles, sobre todo en la etapa más fértil de la mujer.

Aplicar una pequeña cantidad de producto, masajear hasta obtener una suave espuma y aclarar con abundante agua. Puede utilizarse por la mañana y por la noche según necesidades.

Limpiador diario en gel suave elaborado sin parabenos, sin jabón y sin sulfatos, SLES ni SLS. Ha sido dermatológica y ginecológicamente testado.

Sisteurin Gel Íntimo, Blanco, Arándano, 150Mililitros € 9.95 in stock 7 new from €8.70

Amazon.es Features ayuda a prevenir infecciones urinarias y mejora el sistema urinario.

ayuda a proteger y evitar la sequedad.

contiene bioecolia un oligoglucano, que protege y cuida la piel.

protege el ph natural de la piel. no contiene sulfatos.

aporta una agradable sensación de frescor natural.

Cumlaude - Gel Higiene Íntima CLX - Limpiador higienizante y protector para la Zona Íntima, 500 ml € 11.98

€ 10.91 in stock 34 new from €9.90

Amazon.es Features Gel limpiador íntimo formulado con clorhexidina y un complejo antimicrobiano vegetal de acción higienizante, refrescante y protectora.

Indicado para mujeres con excesivo desarrollo de la flora microbiana local, durante el embarazo, tras las relaciones sexuales y durante el ciclo menstrual.

Con un pH fisiológico vulvar (5.5) para limpiar suavemente la zona íntima respetando el equilibrio superficial de la piel y las mucosas.

Aplicar una pequeña cantidad de producto, masajear hasta obtener una suave espuma y aclarar con abundante agua. Puede utilizarse por la mañana y por la noche según necesidades.

Gel higienizante elaborado sin parabenos ni colorantes, no contiene sulfatos, SLES ni SLS. Ha sido clínica, dermatológica y microbiológicamente testado.

CUMLAUDE Lab - Mousse de Higiene Íntima CLX - Previene Inflamaciones e Irritaciones - 200 ml € 10.82

€ 9.70 in stock 23 new from €7.65

Amazon.es Features Mousse de higiene íntima y cuidado de la zona genital, indicado para la prevención de estados infecciosos y/o inflamatorios

Formulado con clorhexidina y extractos vegetales, que aportan una acción higienizante, refrescante y protectora sin alterar el equilibrio fisiológico de la zona vulvar

Se recomienda su uso complementario a tratamientos para la vaginosis, vaginitis o cistitis, para el cuidado de la episiotomía o para molestias causadas por relaciones sexuales, prácticas deportivas o la menstruación

Suavinex – Gel íntimo para embarazo y postparto. Fórmula sin Jabón. Ph entre 4.5 y 0.5. 92% Ingredientes de Origen Natural, 500ml € 13.14 in stock 10 new from €11.50

Amazon.es Features Gel íntimo Suavinex, 500ml.

Limpia de forma especialmente suave la zona íntima.

Fórmula sin jabón.

Con 92% de ingredientes de origen natural.

Ingredientes: ácido láctico, aloe vera, extracto de caléndula, arándano rojo y ácido hialurónico.

CUMLAUDE Lab Deligyn - Gel Crema Hidratante Vaginal Interno Con Cánula Aplicadora, 30 ml, Vanilla € 10.25

€ 7.33 in stock 29 new from €7.33

Amazon.es Features Hidratante mucoadhesivo vulvovaginal para la falta de lubricación y para la dispareunia, el dolor durante las relaciones sexuales

Formulado con ácido hialurónico, estearato de sacarosa, policarbófilos y glicerina, activos que combaten los síntomas de la sequedad, picor, irritación, escozor y atrofia vaginal

Indicado para la sequedad causada por menopausia, atrofia vaginal, disminución del funcionamiento ovárico, tratamiento con antidepresivos o por el estilo de vida (estrés, tabaco, alcohol, etc)

Vagisil Gel Hidratante Vaginal Interno. Con Ácido Hialurónico. Lubricación Inmediata E Hidratación Prolongada. 6 Aplicadores Monodosis € 12.95

€ 9.79 in stock 17 new from €8.90

Amazon.es Features Alivio inmediato y prolongado de la sequedad vaginal

Contiene Prohydrate Complex, una mezcla exclusiva de hidratantes con Ácido Hialurónico para mantener la hidratación

Exclusiva fórmula de liberación gradual, se adhiere a la mucosa vaginal para garantizar la hidratación prolongada en el tiempo

También efectivo para la sequedad ocasionada por tratamientos hormonales, menopausia, embarazo y postparto

Gracias a su aplicador monodosis se inserta con facilidad en la vagina READ Los 30 mejores Eryfotona Ak-Nmsc Fluid de 2022 - Revisión y guía

Esencias Delicadas Vagisil Lila de Primavera, Higiene Íntima Diaria, 250 Mililitros € 3.95 in stock 1 new from €3.95

Amazon.es Features Deja que el delicado aroma de Lila de Primavera te proporcione una sensación de limpieza y bienestar.

Esencias Delicadas es un producto único que te ayuda a sentirte fresca y cómoda durante todo el día.

Respeta el pH íntimo.

Con Aloe Vera.

Sin conservantes.

Babaria - Jabón Intimo - Con Aceite De S Dulces, Almendra, 300 Mililitro € 4.35 in stock 6 new from €2.25 Consultar precio en Amazon

Testado bajo control ginecológico

Producto desarrollado para el cuidado delicado de la zona íntima.

Su base suave y su textura cremosa aseguran una higiene óptima.

Respetan las zonas sensibles que merecen una atención particular.

300 ml GYNEBAL Jabon intimo mujer menopausia PH 8 Antibacteriano con Arbol de Te + Prebiotico + Centella Asiatica + Glicerina + Bardana - Gel Higiene intima que previene la sequedad vaginal € 11.90 in stock 2 new from €11.90

Amazon.es Features ¿QUE ES? Es un gel de higiene íntima diaria con un PH 8 Alcalino que RESPETA EL PH VAGINAL DE LA MUJER EN EDAD MADURA MENOPAUSIA Y POST MENOPAUSIA y no produce desequilibrios en la flora vaginal. Este jabón intimo se puede usar a diario a partir de la peri menopausia cuando desciende el nivel de estrógeno en la mujer y es apto para la región anal.

¿QUÉ CONTIENE? PREBIOTICOS + ACEITE DE ARBOL DE TE + EXTRACTO DE BARDANA + GLICERINA + CENTELLA ASIATICA. Además, su fórmula no lleva Perfume, Parabenos, ni Alérgenos, no está testada en animales y no irrita. ¡¡NOTA!! Al no llevar perfume huele a árbol de té.

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA? – PURIFICA, SUAVIZA, HIDRATA, NO PRODUCE SEQUEDAD Y ES ANTIBACTERIANO. Adicionalmente con sus PREBIÓTICOS promueve el crecimiento de la FLORA VAGINAL BENEFICIOSA y previene el crecimiento de patógenos.

¿TIENE FECHA DE CADUCIDAD? - NO!!!!!, GYNEBAL GEL CALM tiene PAO, el símbolo de PAO es un gráfico que identifica la vida útil de un producto desde su primera apertura. Puedes usar GYNEBAL hasta 12 meses después de la primera apertura.

¿CUAL ES EL MODO DE EMPLEO?: Humedecer la zona íntima externa, aplicar formando espuma y aclarar con agua abundante.

Saforelle Saforelle gel cuidado intimo 500ml. 1 Unidad 500 ml € 17.67

Amazon.es Features Saforelle gel cuidado intimo 500ml.

Los mejores productos para el cuidado y la salud personal.

Sentirse bien nunca había sido tan fácil. ¡cuídate y gana vida!

