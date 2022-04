Inicio » Salud y Belleza Los 30 mejores Garnier Skin Active de 2022 – Revisión y guía Salud y Belleza Los 30 mejores Garnier Skin Active de 2022 – Revisión y guía 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Garnier Skin Active - Pure Active, Gel Limpiador de Poros y Exfoliante Facial con Carbón 3 en 1, 150 ml

€ 5.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Gel limpiador de poros 3 en 1 con carbón activo que elimina las impurezas de la piel, reduce los puntos negros y matifica el rostro

Contiene partículas exfoliantes naturales para desatascar los poros y reducir visiblemente la apariencia de las espinillas

Contribuye a una buena exfoliación facial y ayuda a combatir las imperfecciones, puntos negros y espinillas

Hipo alergénico y fórmula de PH neutro para una óptima tolerancia

Indicado para pieles grasas con tendencia acnéica; sin parabenos

Garnier Sérum Antimanchas con 3,5% Vitamina C, Niacinamida y Ácido Salicílico. En 6 días reduce las manchas. Eficacia aprobada por laboratorios. Vegano, aprobado por Cruelty Free International

€ 12.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sérum con poderosos activos dermatológicos, 3,5% (Niacinamida + Vitamina C* + Ácido Salícilico), que ayudan a reducir visiblemente las manchas oscuras y a potenciar la luminosidad del rostro. *Vitamina C = derivado de la vitamina C. Citrus, una poderosa super fruta conocida por sus propiedades iluminadoras.

Anti-manchas oscuras. Eficacia probada por laboratorios en 6 días

Eficacia aprobada por laboratorios: - Desde el 3 día, la piel está visiblemente más unificada y suave. - Tras 6 días, las manchas oscuras se reducen visiblemente. - Después de 56 días, -43% de contraste en manchas oscuras. **Test clínico en 74 personas, resultados medios en una marca de acné. Los resultados pueden variar.

Aplicar una vez por la mañana y una por la noche.

Con ácido hialurónico, activo conocido por sus propiedades hidratantes

Garnier Skin Active Gama Botánica Gel Hidratante Refrescante con Savia de Aloe para Piel Normal - 50 ml

€ 6.13

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La primera crema hidratante y refrescante de origen botánico elaborada a base de Savia de Aloe, indicada para todo tipo de pieles y es de rápida absorción

Formulada con un 96% de ingredientes y Antioxidantes de origen natural, equilibra la piel normal a la vez que consigue un efecto refrescante en tu rostro

Gracias a la Savia de Aloe y a su textura refrescante, alisa y recarga la piel de forma rápida, equilibrando la piel e hidratando la piel del rostro

Día tras día, conseguirás una piel visiblemente más fresca y radiante, la tez encuentra su equilibrio y confort estando más jugosa e hidratada durante 48h

Fórmula vegana, sin ingredientes o subproductos de origen animal; testado dermatológicamente y en pieles sensibles

Garnier Skin Active, Agua micelar (piel grasa, en aceite waterproof) - 400 ml.

€ 5.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con micelas que actúan como un imán

Desmaquilla, limpia y matifica en un gesto sin frotar

Limpia la piel en profundidad

Adecuada para rostro, labios y ojos

Garnier Skin Active PureActive Tiras de Carbón Anti Puntos Negros, Espinillas y Poros de la Nariz - 4 Tiras

€ 5.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 4 tiras anti puntos negros enriquecidas con carbón, para las pieles jóvenes con imperfecciones

Contiene carbón negro purificante, conocido por sus propiedades absorbentes que atrapan las impurezas

Tras una semana, poros visiblemente desobstruidos y textura de la piel suavizada

Tras 4 semanas puntos negros visiblemente reducidos y poros contraídos, menos visibles

Aplica sobre la zona focalizada, humedece y deja secar 10-15 minutos y pega el tirón

Garnier Skin Active - BB Cream (para pieles mixtas a grasas, con SPF 25, Ácido Hialuronico, Extracto de Aloe Vera y Pigmentos Minerales, Hidrata, Unifica, Corrige e Ilumina piel) Tono claro - 50 ml

€ 10.51

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para pieles mixtas a grasas

Su fórmula permite que la piel respire mientras corrige las imperfecciones

Formulado con ácido hialurónico, pigmentos minerales y aloe vera

Contiene SPF 25 para proteger la piel

Garnier Skin Active PureActive - Mascarilla Negra Peel Off con Carbón y Ácido Salicílico Anti Puntos Negros, Espinillas y Poros de la Nariz, 50 ml

€ 7.16

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Mascarilla Negra Peel Off con Carbón y Ácido Salicílico elimina puntos negros, brillos, espinillas y otras impurezas para unos poros visiblemente purificados

Utilízalo en la Zona T grasa para desobstruir poros y eliminar todas las impurezas

Especialmente indicado para la piel mixta y piel grasa con tendencia acneica

Cada caja contiene 50 ml de mascarilla negra anti puntos negros

Testado dermatológicamente

Garnier Skin Active - BB Cream Roll-On Ojos, Crema Correctora y Anti-Imperfecciones, Tono Claro, 7 ml

Amazon.es Features Roll on de ojos perfeccionador, tono medio

Su tecnología todo en uno ofrece un cuidado a largo plazo con un toque de color para conseguir una mirada perfecta al instante

Su fórmula está enriquecida con pigmentos minerales y Haloxy, activo conocido por luchar eficazmente contra la coloración no deseada de las ojeras

Gracias a su bola masajeadora efecto hielo, lograrás atenuar los signos de fatiga aportando un toque de color

Con la piel limpia, aplica el roll on sobre la zona de las ojeras, desde el interior hasta el rabillo del ojo; ayúdate de los dedos para facilitar una correcta absorción

Garnier Skin Active - Agua Micelar Clásica para pieles normales todo en uno – 400 ml

€ 4.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Agua micelar clásica todo en uno

Limpiador suave que extrae la suciedad y las impurezas sin secar la piel

Elimina sin esfuerzo el maquillaje y extrae la suciedad de rostro, labios y ojos en un solo gesto y sin aclarado

Fórmula suave y sin perfume, adecuada para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles

Limpia cara, ojos y los labios con la ayuda de un algodón y sin aclarar

Garnier Skin Active, Agua Micelar Clásica Todo en Uno, Desmaquillante, Limpiador Facial, Limpia Rostro, Labios y Ojos, Sin Aclarado, para Todo Tipo de Pieles, Formato Maxi, 700 ml

€ 8.23

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Limpiador facial suave para extraer la suciedad, las impurezas y el maquillaje de rostro, labios y ojos sin necesidad de frotar, Formato maxi

Desmaquilla, limpia y tonifica en un solo gesto, No reseca la piel

Aplicación: limpia cara, ojos y los labios con la ayuda de un algodón, Sin aclarado

Tecnología constituida por micelas que actúan como un imán y atraen las impurezas y el maquillaje, Fórmula hipoalergénica indicada para todo tipo de pieles, incluyendo las sensibles, Testado dermatológicamente

Contenido: 1 x Agua Micelar Clásica Garnier Skin Active Formato Maxi, 700 ml READ Los 30 mejores Mandarina Duck Perfume de 2022 - Revisión y guía

Garnier Skin Active Gel 3 en 1 Arcilla, para Pieles Mixtas a Grasas, Limpia, Exfolia y Matifica, Pack de 2 x 150ml

€ 13.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Limpiador 3 en 1 que se puede utilizar como limpiador, exfoliante y mascarilla

Como limpiador: aplicar diariamente sobre el rostro húmedo y masajear ligeramente, Exfoliante: Masajear cada dia realizando movimientos circulares e insistir sobre la frente, nariz y mentón, Mascarilla: Aplicar sobre el rostro húmedo, dejar secar durante 3 minutos, Aclarar siempre con abundante agua

Aplicar sobre el rostro húmedo, Para limpiar: masajear ligeramente, Exfoliar: masajear con movimientos circulares, Mascarilla: dejar actuar 3 minutos, Aclarar siempre con agua

Enriquecido con arcilla purificante y ácido salicílico para limpiar, purificar y evitar la reaparición de granitos e impurezas, Testado dermatológicamente

Contenido: 2 x Gel Limpiador 3 en 1 Garnier Skin Active Pure Active, 150 ml

Garnier Skin Active Hydra Bomb, Tissu Mask Revitalizante, Mascarilla facial de Tejido con Granada y Ácido Hialurónico para Pieles Deshidratadas, Reduce Arrugas y Potencia la Luminosidad, 5 Unidades

€ 12.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 5 unidades de mascarilla de tejido hidratante y energizante con para todo tipo de pieles, incluso las sensibles

Efecto revitalizante: piel intensamente hidratada, con aspecto más firme y revitalizado, Proporciona el equivalente a 1 semana de sérum hidratante en 15 minutos

Aplicar sobre la piel limpia dejar actuar durante 15 minutos, Retirar y masajear cuidadosamente el rostro, Hasta 3 veces por semana

Fórmula enriquecida con ácido hialurónico y granada antioxidante,Tecnología inspirada en tendencias provenientes de Asia, Dermatológicamente testado

Contenido: 5 x Mascarilla de Tejido Hydra Bomb Hidratante Revitalizante con Ácido Hialurónico y Granada Antioxidante Garnier Skin Active Mask Tissu

Garnier Skin Active Expocepillo

€ 6.02

Amazon.es Features Marca - Garnier

Tipo de producto - Exfocepillo anti imperfecciones

Género - Unisex

Garnier Skin Active BB Cream Clásica Perfeccionador Prodigioso para Pieles Normales, Tono Claro SPF15 con Vitamina C - 50 ml

€ 10.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contiene vitamina C que reaviva la luminosidad de la piel y ayuda a la cicatrización de los posibles granitos

Borra líneas e imperfecciones

Hidrata, unifica

Minimiza los poros

Garnier Skin Active BB Crema para pieles mixtas a grasas medianas – Cuidado milagro perfector Todo en 1 pieles mixtas grasas, 1 unidad

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BB Crema de cuidado milagroso perfeccionador Todo en 1 – pieles mixtas a grasas, para revitalizar el brillo de la piel en un solo gesto durante 12 horas

1 solo producto, 5 beneficios: efecto antibrillo para un tono cero defectos unificado, hidratado y protegido contra los rayos UV (FPS 20)

Fórmula clásica enriquecida con extractos de pomelo, vitamina C y pigmentos minerales, probado dermatológicamente, sin parabenos y no comedogénicos

Aplicación: colocar una avellana sobre la piel seca y limpia y difuminar con el dedo, combina en un solo gesto todos los pasos clave de tu rutina de belleza

Contenido: 1 crema BB para pieles mixtas con grasas medias, cuidado milagroso, perfeccionador clásico todo en 1, tono medio, 40 ml

Garnier Skin Active Fresh Mix Mask Tissu - Mascarilla Hidratante con Vitamina C

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mascarilla hidratante con vitamina C

Refrescante y eficaz, energiza e ilumina tu rostro

Con derivado de vitamina C de origen natural y tejido seco de alga

Contiene un tejido gelatinoso con una textura elástica y envolvente

Se adapta óptimamente a tu rostro ofreciendo una intensa sensación de frescor

Garnier Desmaquillante 2 en 1 Skin Active - 125 ml

€ 3.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elimina de forma suave y eficaz el maquillaje

Incluye waterproof y fortalece las pestañas sin dejar sensación grasa

Enriquecido con arginina de origen natural

Marca: Garnier

Garnier Skin Active Rescue Mask - Mascarilla Anti-Sequedad con Granada y Glicerina

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mascarilla facial anti sequedad

Mascarilla monodosis sin aclarado enriquecida con granada y glicerina para pieles deshidratadas

Proporciona una piel sedosa, elástica y refrescada 10 minutos

Con textura fresca en gel-crema ayuda a devolver la hidratación natural a las pieles deshidratadas

No contiene parabenos

Garnier Skin Active Crema hidratante facial de 24 h anti impurezas para pieles grasas, 3 botes de 40 ml

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La crema para la cara dispensa confiablemente 24 horas de hidrataciónd y aporta suavidad y flexibilidad a la piel.

Para el día a día de la piel, elimina las impurezas de los poros sin irritar la piel.

Eficaz contra brillos, poros sucios, impurezas y rojeces.

La eficacia probada de Garnier se basa en 4 ingredientes activos naturales que combaten los problemas persistentes de la piel

Contenido del envío: 3 botes de 40 ml de crema hidratante para rostro con eucalipto, ácido salicílico, micro partículas, zinc – Garnier para una piel visiblemente más pura.

Garnier 24 h Hydra-Adapt Crema Hidratante para Pieles Secas a Muy Secas - 50 ml

€ 5.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nutre y calma

Rápida absorción

Protege la piel de la sensación de tensión

Garnier Pure Active Gel P/Neri 200

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 74 Model 74 Is Adult Product Size 200 ml (Paquete de 1) Language Italiano

Garnier Pure Active Jabón Sólido Anti Granitos Con Carbón Y Ácido Salicílico Para Rostro, Cuerpo Y Espalda, Cranberry, Lavanda, 110 Gramo

€ 5.67

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Jabón sólido anti granitos con carbón y ácido salicílico

Elimina las impurezas y los granitos del rostro y cuerpo

Adecuado para rostro, cuello y espalda

Producto de 110 g

Garnier Skin Active - Essencials, Crema Reafirmante de Día Anti-Arrugas, 45 años - 50 ml

Amazon.es Features Crema reafirmante de día que reduce las arrugas cada vez más visibles en la piel

Con células nativas vegetales, conocidas por su poder de regeneración

Gracias al aceite rico en Omega 6, nutre la piel y su fórmula da flexibilidad, estimula su firmeza y la tonifica

Remodela el contorno facial y nutre intensamente la piel

Acción anti envejecimiento contra los signos visibles de la edad a partir de los 45 años

Garnier Skin Active Mascarilla de Tejido HydraBomb, Hidratante y Matificante, para Pieles Mixtas a Grasas

€ 2.58

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mascarilla facial de tejido hidratante y matificante, especialmente indicada para pieles mixtas a grasas y apta para pieles sensibles

Fórmula concentrada en extracto de té verde, ácido hialurónico y sérum hidratante

Con tejido envolvente multi-adapt, que se adapta a la forma del rostro y te ayuda a conseguir un efecto equivalente a una semana de tratamiento con sérum hidratante

Regula los brillos de la piel al instante, otorgando un momento de bienestar y dejando la piel intensamente hidratada, matificada y re-equilibrada

En una semana, mejora la calidad de la piel, purificándola, minimizando los poros y reduciendo los brillos, especialmente en la zona T READ Los 30 mejores Cartilago De Tiburon de 2022 - Revisión y guía

Garnier Skin Active - Pure Sensitive Tónico en Gel Anti Imperfecciones, para Piel Sensible con Tendencia Acnéica, 200 ml

Amazon.es Features Tónico facial anti imperfecciones, para pieles sensibles

Gracias al Ácido Salicílico, reduce visiblemente granos y marcas sin resecar la pie

Enriquecida con glicerina natural, aporta una sensación de hidratación 24 horas

Su fórmula enriquecida con Hamamelis, calma la piel aportando sensación de bienestar

Aplicar el producto por la mañana y por la noche con un algodón sobre el rostro limpio sobre frente, nariz y mentón

- Garnier - Skin Active. Gel Limpiador Revitalizador con Aloe Vera, perfecto para pieles normales o mixtas. Envase de 200 ml

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number CD-8058615376296-KIT Model CD-8058615376296-KIT Size 200 ml (Paquete de 1)

Garnier Skin Active Nutri Bomb Milky Mask Tissu Iluminadora Mascarilla de Tejido con Leche de Coco y Ácido Hialurónico para Pieles Secas y Apagadas 28 g

€ 2.58

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dale un gustazo a tu piel con la primera mascarilla de tejido de Garnier impregnada en leche hidratante para nutrir y reparar tu piel en 15 minutos

Dale un gustazo a tu piel

Al desplegarla sobre el rostro, su increíble formula descarga toda la eficacia de su leche de coco para saciar y refrescar la piel instante, otorgándote un momento de bienestar

Leche de coco y Ácido Hialurónico

28 G, Apta Para Todo Tipo De Pieles, Incluso Las Sensibles

Garnier Skin Active - Pure Active 3 en 1 - Limpiador, exfoliante y mascarilla - 150 ml

€ 8.50

Amazon.es Features Combate las imperfecciones y reduce las marcas

Purifica, desincrusta y matifica la piel

Para pieles mixtas

Sin parabenos

Garnier Skin Active Pure Active Fruit Energy Gel Exfoliante Energizante

Amazon.es Features Marca - Garnier

Tipo de producto - Gel exfoliante energizante piel mixta

Género - Mujer

