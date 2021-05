Inicio » Top News Los 30 mejores Fundas Impermeables Movil de 2021 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Fundas Impermeables Movil de 2021 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Fundas Impermeables Movil veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Fundas Impermeables Movil disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Fundas Impermeables Movil ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Fundas Impermeables Movil pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



YOSH Funda Impermeable Móvil IPX8 Universal 2 Unidades, Bolsa para Móvil Estanca a Prueba de Agua para iPhone 12 Pro MAX 11 XR X 8 7 Galaxy Note 20 S20 Xiaomi Poco X3 Huawei Mate40 Pro hasta 7'' € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Amazon.es Features Resistencia Superior Al Agua:IPX8,le permite bucear a 30 m de profundidad de agua. Todas nuestras funda impermeable móvil son sometidas a la prueba de inmersión en agua durante un mínimo de 2 horas para una total seguridad de todos nuestros usuarios.

Tamaño Universal: Compatible con todo tipo de teléfonos móviles de longitud diagonal inferior a 6 pulgadas. Tales como el iPhone ,Samsung,LG, Xiaomi, Huawei,etc. Ofrecer espacio adicional para tarjetas de crédito, dinero en efectivo, pasaporte también.

Flexibilidad: Es transparente en dos lados para que pueda tomar fotografías con la cámara frontal y posterior de su móvil. También puede enviar mensajes, revisar el correo y contestar el teléfono.

Resistente: Protege tus objetos personales del agua, la nieve, el polvo. Puedes disfrutar de tus actividades de exterior preferidas tales como buceo, correr, surfear, viajar,ect. Además,puedes ponerlo alrededor del cuello, muy fácil de llevar.

Correa más ancha: diseñada con una correa que es más ancha que otras correas normales en el mercado. Más cómodo de llevar y no fácil de entrelazar.

SIMPFUN Funda Impermeable Móvil 7.0 pulgadas (2 Unidades) Funda protectora de agua móvil IPX8 para nadar, bañarse y cocinar, para iPhone 12pro/12pro max/Galaxy S20/HUAWEI P30/Xiaomi € 9.99

€ 8.49 in stock 5 new from €5.49

Amazon.es Features 【El último diseño integrado】La última funda impermeable para teléfono SIMPFUN cuenta con un diseño integrado. En el borde no hay cinta de sellado convencional. Puedes pulsar fácil y cómodamente el botón de volumen y el botón de apagado en el lateral del teléfono para hacerlo sin problemas. Utiliza el teléfono en el agua.

Sellado superimpermeable: esta excelente funda para teléfono móvil 100% sumergible cuenta con un excelente sello impermeable IPX8, que puede proteger el dispositivo en diferentes entornos. La profundidad máxima del agua es de 30 m y cuenta con una función de cierre y bloqueo fácil para garantizar un sellado perfecto. Evita la entrada de agua, nieve, polvo, arena y polvo.

【 Alta sensibilidad al tacto 】 El material de TPU suave de alta calidad está especialmente diseñado para una buena respuesta al tacto suave. Permite el uso normal de la pantalla táctil, la cámara y otras funciones (sin huella dactilar) bajo el agua.

Diseño transparente y portátil: esta funda impermeable para teléfono cuenta con ventanas de cristal transparente en la parte delantera y trasera, que son excelentes para tomar fotos, ver vídeos y leer correos electrónicos y te permiten jugar libremente en el agua.

【Específico para teléfonos móviles de menos de 7 pulgadas】Se puede utilizar con la mayoría de los teléfonos inteligentes, iPhone 12 11 Pro Max XS Max XR X 8 8 Plus 7 7 Plus 6S 6S Plus 6 6 Plus 5 5S 5C se, Samsung Galaxy S10 + S10 S9 + S9 S8 + S8 S7 S7 S6 S5 S5 S5 Note 9. 8 7 6 5, Huawei, Xiaomi y otros teléfonos móviles Android.

ivoler [IPX8 Certificado [3 Unidades] Funda Bolsa Móvil Impermeable Universal para Xiaomi, iPhone, Samsung Galaxy, Huawei, Smartphones, Monedas, Pasaporte, etc. (Azul/Verde/Rosa) € 9.66 in stock 1 new from €9.66

Amazon.es Features IPX8 Impermeable Certificado : Totalmente sumergible e impermeable, IPX8 Certificado a 100 pies (30 metros). iVoler Funda Impermeabl para Móvil está diseñado para condiciones extremas, todas nuestras fundas acuáticas son sometidas a la prueba de inmersión en agua durante un mínimo de 2 horas para una total seguridad de todos nuestros usuarios. Perfecta para Nadar / ir a playa / cendelismo etc.

Compatibilidad: Este Funda Bolsa Impermeable está diseñado para funcionar en cualquier teléfono inteligente, como Xiaomi, iPhone, Samsung Galaxy, Huawei, BQ Aquaris, LG, Sony, Motorola y todos los otros teléfonos inteligentes. Además también se puede colocar la cartera, cámaras compactas, pasaporte, llaves, etc.

Más Práctico: Funda Impermeable con Ventanillas Transparentes de Doble Lados, se puede tomar las fotos con cámara delantera y trasera. Y no da influencia a recibir mansajes, emails, hacer las llamadas.

Perfecto para Deporte: iVoler Funda Impermeable es perfecto para cualquier deporte tales como buceo, correr, natación, excursiones y viaje, etc. Nota: Realice una prueba de seguridad antes de usar el producto. Simplemente coloque un pañuelo dentro de la bolsa y déjelo caer en el agua durante 30 minutos, luego sáquelo para verificar si el pañuelo está mojado o no. NO use el producto si el tejido está mojado.

El Contenido del Paquete: 3x iVoler Funda impermeable, 3x Cordón Ajustable, 3x Tarjeta de garantía y Manual de Instrucciones.

KEEHOM Funda Impermeable Universal 2 Unidades, Bolsa para Móvil Estanca a Prueba de Agua para iPhone 11/XS MAX/XR Samsung Galaxy Huawei P40 P30 Pro Xiaomi OnePlus y Otros Teléfonos hasta 7 Pulgadas € 7.89 in stock 1 new from €7.89

Amazon.es Features ️ Impermeabilidad y Seguridad: Estas fundas impermeables KEEHOM protegen su móvil y otros objetos de valor (monedas, pasaporte, etc) del agua hasta 10 metros de profundidad. Disponen de 3 cierres de cremallera para sellar y una cubierta plegable de velcro para mantener sus objetos secos y limpios. Son aptas para todo tipo de actividades al aire libre, como buceo, natación, excursiones y viaje, etc. NOTA: Por favor haga prueba de hermeticidad y resistencia de agua con un papel antes de usarlas.

️ Gran Compatibilidad: Sus dimensiones son 19 * 10.5cm, son compatibles con la mayoría de los teléfonos inteligentes del mercado, como iPhone 11 Pro Max/SE, Samsung, Huawei, Xiaomi, One Plus, BQ Aquaris, Sony, Motorola, etc.

️ Buena Practicidad: Como la funda es sensible a pantallas táctiles, le permite encender su smartphone de pantalla táctil sin abrir el bolso. El cuerpo (menos la cubierta) de las fundas es totalmente transparente, lo que facilita usar el Face ID, hacer llamadas, enviar mensajes y tomar fotos tanto con la cámara delantera como la trasera.

️ Correa de Cuello Ajustable: Dispone de un cordón de cuello ajustable para que pueda colgarlo alrededor de su cuello durante el viaje, en la piscina o en la playa. Es cómoda de usar.

️ Nota: Si no está seguro de que si nuestras fundas impermeables son compatibles con su teléfono, puede medir las dimesiones primero de su móvil. Las de nuestras fundas son 19 * 10.5cm. Por cualquier duda que tenga con el producto, no dude en contactarnos, le respondemos en menos de 24 horas.

Syncwire Funda Impermeable Universal, 2 Unidades Bolsa para móvil estanca a Prueba de Agua IPX8 Compatible con Teléfonos Inteligentes Menos de 7 Pulgadas € 10.99

€ 9.98 in stock 2 new from €9.98

Amazon.es Features [Recordatorio Amistoso]: 1.Este forro a prueba de agua no es recomendado para teléfonos móviles con estuches gruesos (por ejemplo, Otter box). 2.El teléfono puede ser afectado por la presión hidráulica bajo ciertas profundidades de agua, lo cual afectará el funcionamiento de la pantalla táctil. En este caso, por favor presione el botón de volumen para tomar una foto; 3.No funciona para el desbloqueo con los lectores de huella dactilar Touch ID.

[Súper Sello a Prueba de Agua]: Con el excelente rendimiento de sellado a prueba de agua IPX8, esta bolsa impermeable 100% sellada proporciona una protección completa para los dispositivos en una variedad de entornos. La protección máxima a prueba de agua es de 30 metros de profundidad, tiene un simple acceso de presión y bloqueo que asegura un sellado perfecto, fácil de mantener fuera el agua, la nieve, el polvo, la arena y la suciedad.

[Diseñado Exclusivamente para]: Es adecuado para teléfonos inteligentes de menos de 7 pulgadas y para dinero en efectivo, tarjetas de crédito, etc. Compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes, incluyendo el iPhone SE 2020, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xs Max, Xs, XR, X, 8, 7, 8P/7P, 6, 6 plus, 6s, 6s Plus; Samsung Galaxy S10+ Plus S9 S8 A70 A50 A40 A20, Xiaomi Redmi Note 8 / 7 Pro, Mi A2/6X, MI 9, MI 8, Huawei P30 Pro, P30, P20, P20 Pro, P20 Lite, Mate 20, Mate 10, Mate 9, HTC, Sony, etc.

[Alta Sensibilidad al Toque]: material de TPU suave de alta calidad hecho exclusivamente para un delicado tacto y respuesta. Garantiza el uso normal de la pantalla táctil, la cámara y otras funciones en el agua (el desbloqueo por huella dactilar no es compatible).

[Diseño Transparente y Portátil]: Con ventanas cristalinas en la parte delantera y trasera, este estuche impermeable es perfecto para tomar fotos, vídeos y revisar el correo electrónico, el Lanyard portátil puede aguantar pesos de hasta 20 kg, y puede colgarse del pecho o colgarse de la cintura, lo que es realmente práctico. (Longitud de lanyard: 60cm. Ajustable entre: 40-60cm) READ El Sid - Revisión

UNBREAKcable Funda Impermeable Universal - Bolsa para móvil estanca a Prueba de Agua IPX8 para iPhone XS MAX/XR/XS/X / 8 / 8plus / 7 Samsung Galaxy S10Plus / S10 Huawei P30 Pro / P30-2 Paquete € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features 【Ten en cuenta】 - 1. ¡No se recomiendan los teléfonos con fundas grandes en esta bolsa! 2. Es fácil tocar la pantalla, pero NO apta para ID de huella dactilar táctil. 3. El teléfono celular puede sufrir por la presión del agua a cierta profundidad, lo que afectará el funcionamiento de la pantalla táctil. En este caso, toma fotos usando los botones de volumen. 4. El vaho dentro de la bolsa impermeable es normal.5.Realiza una prueba de seguridad antes de usar.

【Ventana cristalina sensible al tacto】 - El material de PVC premium funciona bien con todos los botones de INICIO, incluido el iPhone 8/8 plus, pero no con el ID de huella dactilar táctil. La cubierta transparente no obstaculizará el uso de la cámara. Sin embargo, el teléfono móvil puede sufrir por la presión del agua a cierta profundidad, lo que afectará el funcionamiento de la pantalla táctil En este caso, utiliza el botón de volumen para tomar una foto.

【Funda para teléfono a prueba de agua IPX8】 - Con un excelente diseño resistente al agua hasta aproximadamente 30 metros (98 pies), esta funda/bolsa es impermeable y además protege tu teléfono de la nieve y el polvo/suciedad. Es ideal para la playa, natación, rafting, surf, pesca, vela, buceo, canotaje, piragüismo, kayak, snorkeling, esquí, deportes acuáticos, caminatas, campamentos, baños, spa, viajes y otras actividades de interior y al aire libre. NOTA: Asegúrate de que esta bolsa impermeable

【Universalidad】 - Se aplica a dinero en efectivo, tarjetas de crédito, documentos etc. También es compatible con todos los teléfonos inteligentes grandes de menos de 6,6 pulgadas, incluyendo el iPhone XS Max, XR, XS, X, 8, 8 Plus, Samsung Galaxy S10, S10 Plus, S9, Huawei P30 Pro, P30, XiaoMi, HTC, Sony, etc.

【Materiales Premium】 - 1. Parte superior: Está hecha de ABS de grado alimenticio inocuo, con una estanqueidad hermética, lo que mantiene tu teléfono seguro y también hace que la bolsa sea fácil de abrir/cerrar; - 2. Cuerpo duradero: Está hecho en TPU de alta calidad, transparente y respetuoso con el medio ambiente; tiene un 99% de sensibilidad táctil, lo que te permite utilizar fácilmente tu móvil y contestar las llamadas como de costumbre; - 3. La correa ajustable para el cuello está hecha de n

Syncwire Funda Impermeable Universal, 2 Unidades Bolsa para móvil estanca a Prueba de Agua IPX8 para iPhone 11 Pro XS MAX XR XS X 8 7 6 Plus se, Xiaomi Redmi Note 8, Galaxy S10+ S9 S8, Huawei P30 Pro € 11.99

€ 9.99 in stock 2 new from €9.99

Amazon.es Features [Recordatorio Amistoso]: 1.Este forro a prueba de agua no es recomendado para teléfonos móviles con estuches gruesos (por ejemplo, Otter box). 2.El teléfono puede ser afectado por la presión hidráulica bajo ciertas profundidades de agua, lo cual afectará el funcionamiento de la pantalla táctil. En este caso, por favor presione el botón de volumen para tomar una foto; 3.No funciona para el desbloqueo con los lectores de huella dactilar Touch ID.

[Súper Sello a Prueba de Agua]: Con el excelente rendimiento de sellado a prueba de agua IPX8, esta bolsa impermeable 100% sellada proporciona una protección completa para los dispositivos en una variedad de entornos. La protección máxima a prueba de agua es de 30 metros de profundidad, tiene un simple acceso de presión y bloqueo que asegura un sellado perfecto, fácil de mantener fuera el agua, la nieve, el polvo, la arena y la suciedad.

[Diseñado Exclusivamente para]: Es adecuado para teléfonos inteligentes de menos de 7 pulgadas y para dinero en efectivo, tarjetas de crédito, etc. Compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes, incluyendo el iPhone SE 2020, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xs Max, Xs, XR, X, 8, 7, 8P/7P, 6, 6 plus, 6s, 6s Plus; Samsung Galaxy S10+ Plus S9 S8 A70 A50 A40 A20, Xiaomi Redmi Note 7 Pro, 7+, Mi A2/6X, MI 9, MI 8, Huawei P30 Pro, P30, P20, P20 Pro, P20 Lite, Mate 20, Mate 10, Mate 9, HTC, Sony, etc.

[Alta Sensibilidad al Toque]: material de TPU suave de alta calidad hecho exclusivamente para un delicado tacto y respuesta. Garantiza el uso normal de la pantalla táctil, la cámara y otras funciones en el agua (el desbloqueo por huella dactilar no es compatible).

[Diseño Transparente y Portátil]: Con ventanas cristalinas en la parte delantera y trasera, este estuche impermeable es perfecto para tomar fotos, vídeos y revisar el correo electrónico, el Lanyard portátil puede aguantar pesos de hasta 20 kg, y puede colgarse del pecho o colgarse de la cintura, lo que es realmente práctico. (Longitud de lanyard: 60cm. Ajustable entre: 40-60cm)

ivoler [IPX8 Certificado [2 Unidades] Funda Bolsa Móvil Impermeable Universal para Xiaomi, iPhone, Samsung Galaxy, Huawei, Smartphones, Monedas, Pasaporte, etc. (Negro+Rosa) € 7.99 in stock 2 new from €7.99

Amazon.es Features Certificado IPX8 : Obtiene certificado IPX8, la profundidad del agua más profunda de hasta 10 m. Todas nuestras fundas acuáticas son sometidas a la prueba de inmersión en agua durante un mínimo de 2 horas para una total seguridad de todos nuestros usuarios. Nota: Realice una prueba de seguridad antes de usar el producto. Simplemente coloque un pañuelo dentro de la bolsa y déjelo caer en el agua durante 30 minutos, luego sáquelo para verificar si el pañuelo está mojado o no.

Compatibilidad: Este Funda Bolsa Impermeable está diseñado para funcionar en cualquier teléfono inteligente, como Xiaomi, iPhone, Samsung Galaxy, Huawei, BQ Aquaris, LG, Sony, Motorola y todos los otros teléfonos inteligentes. Además también se puede colocar la cartera, cámaras compactas, pasaporte, llaves, etc.

Práctico:La bolsa impermeable cuenta con la hebilla ABS, ventanillas transparentes de doble lados para que tome fotos con la cámara delantera y trasera y use el celular convenientemente, también mandar y recibir mensajes, correos, hacer y escuchar llamada telefónica.

Multifunción: Contiene el brazalete deportivo, es perfecto para cualquier deporte. Y puede ponerlo alrededor del cuello o envolverlo en mano, fácil de llevar. Función de brújula adicional, apto para todo tipo de actividades al aire libre, tales como buceo, correr, natación, excursiones y viaje, etc. Se aplican rayas de fósforo con efecto luminoso en los bordes de la bolsa, que le hace más seguro y deslumbrante en la oscuridad.

El contenido del paquete: 2x iVoler Funda impermeable, 2 x Cordón Ajustable. Garantía incondicional de por vida proporcionada por iVoler.

Autkors Funda Impermeable Móvil, IPX8 Funda Bolsa Impermeable Teléfono Universal de 6 Pulgadas Funda Acuática Móvil para Phone XS/X/8 Plus, Huawei P20/P10/P9, Galaxy S9/S8 € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Amazon.es Features Nota: Por favor realice una prueba de seguridad antes de utilizar el producto. Solo pon la toalla de papel en la funda impermeable, luego sumergela en agua durante 30 minutos y finalmente sáquela para verificar si la toalla de papel está mojada. Resistencia Superior al Agua: El certificado IPX8 puede proporcionar hasta 10 metros de protección bajo el agua. Toda la funda a la prueba de inmersión en agua durante al menos 2 horas para garantizar la seguridad de los móviles de todos usuarios.

Pantalla Táctil Sensible: Con el diseño ventana transparente no obstaculiza el uso de la pantalla táctil, puede tomar fotos claras o videos bajo el agua, enviar y leer mensajes, correos también puede hacer y recibir llamadas. (No válido para botones con lector de huella Touch ID)

Diseño Portátil: La funda impermeable está hecha de PVC transparente de excelente calidad, le permite mantener la belleza original de su teléfono. Diseño exquisito con una cuerda desmontable para colgar libremente alrededor del cuello.

Tamaño Universal: La funda impermeable Autkors se adapta a dispositivos de hasta 6 pulgadas y permite espacio extra para poner su tarjeta de crédito y identificación. Perfecto para el buceo, la natación, el surfeando, etc.

Resistente: El funda impermeable móvil protege tus objetos personales del agua, la nieve, la arena y el polvo. Puedes disfrutar de tus actividades de exterior preferidas sin ningún tipo de preocupación. Tales como buceo, correr, nadar, surfear, pescar, remar un barco, acampar y viajar.

VGUARD Set de Bolsa Waterproof con Riñonera Impermeable Bolsa Cintura y Funda Móvil Impermeable para Playa Natación Canotaje Pesca, Protección Teléfono Móvil, Cámara, Documento, Pasaporte (Negro) € 8.99 in stock 5 new from €8.99

Amazon.es Features 2 en 1 --- Kit de Bolsa Impermeable: Funda Impermeable de Móvil + Bolsa de Cintura Impermeable. Perfecto para cualquier deporte tales como buceo, correr, natación, excursiones, cenderisomo, patinaje, esquí.

Funda Impermeable de Móvil --- IPX8 Certificado a 100 pies (30 metros), VGUARD Funda Impermeabl para Móvil está diseñado para condiciones extremas. Perfecta para Nadar / ir a playa / cendelismo etc. Funda impermeable móvil con Ventanillas Transparentes de Doble Lados, se puede tomar las fotos con cámara delantera y trasera. Y no da influencia a recibir mansajes, emails, hacer las llamadas. Nota: Por favor tome fotos por los botones de volumen en este caso.

Tamaño Universal --- El funda impermeable móvil compatible con todo tipo de teléfonos móviles de longitud diagonal inferior a 6.5 pulgadas. Tales como el iPhone XS Max / XR / X(S) / 8/8 Plus / 7/7 Plus, Samsung Galaxy S10 / S10+ / S9+ / S9 / S8 / Note 8, Xiaomi, Huawei, BQ Aquaris,Sony, Motorola, etc. Además también se puede colocar la cartera, cámaras compactas, pasaporte, llaves, etc. Simplemente disfrute de momentos en la playa, trotar, practicar kayak, esnórquel, ducharse, nadar.

Bolsa de Cintura Impermeable --- Cerraduras con cremallera para sellar la bolsa, con una tapa para plegar con velcro seguro, sus gadgets estarán totalmente protegidos durante la navegación, kayak, buceo, natación, pesca, senderismo, surf, camping y más. Tamaño: 8.46 * 6.1 pulgadas, bastante espacio para el teléfono móvil, efectivo, tejido, llaves, reloj, pasaporte, tarjetas al mismo tiempo.

Cinturón ajustable - La correa de la cintura se puede ajustar a través de la hebilla desprendible, también se puede usar la bolsa a través de su hombro.

Funda Impermeable Móvil [6.5 inch*1+6 inch*2], Blukar 3 Unidades IPX8 Bolsa Impermeable Móvil Teléfono Universal Funda Sumergible Móvil para Phone XS MAX/XS/8 Plus, Huawei, Galaxy S10/S9, Sony etc. € 6.99 in stock 2 new from €6.99

Amazon.es Features Nota: Por favor realice una prueba de seguridad antes de utilizar el producto. Solo pon la toalla de papel en la funda impermeable para teléfonoa, luego sumergela en agua durante 30 minutos y finalmente sáquela para verificar si la toalla de papel está mojada. IPX8 Certificado: La funda impermeable puede proporcionar hasta 10 metros de protección bajo el agua. Doble bloqueo giratorio y cierre hermético cierre clip de darle una perfecta protección para su móvil cuando hace deportes extremos.

Pantalla Táctil Sensible: Material de TPU avanzado adecuado para todos los botones de inicio. Con el diseño ventana transparente no obstaculiza el uso de la pantalla táctil, puede tomar fotos claras o videos bajo el agua.(No válido para botones con lector de huella Touch ID)

Diseño Seguro & Ligero: Los materiales ABS garantizan un uso duradero con resistencia a los arañazos y resistente a la abrasión. La funda impermeable ligera con el acollador asegura el uso cómodo. Puede colgarla alrededor de su cuello.

Tamaño Universal: La funda impermeable 3 unidades(6.5 inch*1+6 inch*2) es compatible con todo dispositivos debajo de 6.5 pulgadas, y tiene espacio extra para poner su tarjeta de crédito, identificación, efectivo, monedas.

Resistente: El funda impermeable móvil protege tus objetos personales del agua, la nieve, la arena y el polvo. Puedes disfrutar de tus actividades de exterior preferidas sin ningún tipo de preocupación. Tales como buceo, correr, nadar, surfear, pescar, remar un barco, acampar y viajar.

Funda impermeable para teléfono móvil de 7,0 pulgadas (2 unidades), doble sellado, para nadar, bañar y cocinar, iPhone 11/iPhone SE/iPhone 8/Galaxy S20/S10/S9 € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Amazon.es Features Certificado IPX8 con protección completa: la funda para móvil con tejido impermeable de 4 capas ofrece protección hasta 30 metros de profundidad. Hemos probado cada funda de teléfono móvil. La funda sumergible te da una buena experiencia cuando haces deportes extremos como buceo, natación, surf.

Mantiene el teléfono en seco: gracias al mecanismo de cierre y de cierre, la funda impermeable mantiene la funda cerrada y es completamente impermeable, resistente a la suciedad y al polvo, protección contra la nieve. También protege tu teléfono de las gotas de saliva cuando estás fuera.

El PVC premium ofrece un vídeo claro: de PVC transparente de alta calidad, la bolsa impermeable transparente mantiene un diseño elegante. Puedes hacer un vídeo claro bajo el agua y disfrutar del mundo submarino.

Agradable pantalla táctil: la ventana transparente en ambos lados está hecha para un tacto y una respuesta sensibles, por lo que puedes desbloquear perfectamente el botón de inicio del iPhone 7/7 (no para huellas dactilares)

Tamaño universal: la funda impermeable para teléfono móvil se adapta a dispositivos de hasta 7 pulgadas y permite espacio adicional para guardar tus tarjetas de crédito, DNI, dinero en efectivo, monedas. Perfecto para actividades en interiores y exteriores, deportes acuáticos, viajes.

Bolsa Impermeable Syncwire 【2 Unidades】 Riñonera Impermeable con Correa de Cadera Ajustable, Funda Impermeable con clasificación IP68 para Deportes acuáticos, Playa, natación, Barco, Escalada, etc. € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Gran capacidad - La bolsa resistente al agua (con medidas de 8,5 X 6,2 pulgadas) puede satisfacer sus requisitos de almacenamiento para teléfonos inteligentes, cartera, pasaporte, llaves y otros artículos personales. Incluso puede almacenar un iPad Mini 1/2/3.

Correa de cintura ajustable extra larga - La correa de cintura es ajustable y lo suficientemente larga como para usar cómodamente, que puede servir para cinturas de tallas entre: 31" ~ 51" y satisfacer las necesidades de cintura de la mayoría de los amantes de los deportes al aire libre en la mayor medida. Apto para hombres, mujeres, niñas y niños.

Extremadamente duradera y apta para pantalla táctil - Fabricada de materiales de PVC premium suaves, evita que sus pertenencias se rayen con objetos cortantes como piedras o ramas. La bolsa transparente es 100% resistente al agua, a la nieve, y al polvo, al mismo tiempo que es apta para su uso táctil, puede echar una mirada y enviar un mensaje sin sacar su teléfono de la bolsa (desbloqueo por huella dactilar o botón Home no soportados).

Lo que recibe - Bolsa de cintura resistente al agua de Syncwire, garantía de 12+24 meses libre de preocupaciones, servicio al cliente rápido y accesible y soporte por correo electrónico 24/7 para su tranquilidad. READ Se descubre un volumen de agua de una "torre de agua asiática" que supera los 9 billones de metros cúbicos-Scientific Exploration-cnBeta.COM

JOTO Bolsa Estanca Móvil Universal, Funda Impermeable para iPhone 12 Mini/Pro/Pro MAX/11/XS/XR/8 Plus/7 Plus, Galaxy Note10+/S20 Ultra/S20+/S10e, Huawei hasta 6,9" Diagonal -Negro € 6.59

€ 5.99 in stock 4 new from €5.99

Amazon.es Features Bolsas Impermeables de tamaño universal para celulares de hasta 6.9 pulgadas (ciertos celulares de pantalla grande necesitan quitar la funda protectora); Protege su billetera y tarjeta de crédito cuando está en piscinas, playa, pesca, actividades de natación, canotaje, kayak, snorkel y parque acuático

La funda impermeable es compatible para iPhone 12 Mini/iPhone 12/iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max/iPhone 11/iPhone 8, 8 Plus/iPhone 7, 7 Plus; Samsung Galaxy S20+/S20/S10/S9/S8+/S7/S6/Note Series, entre otros Smartphone como Xiaomi Redmi Note 9, Huawei P40 Pro/P30/P20 Mate 30 Pro y otros smartphones de entre 6.9 Pulgadas

Ventana transparente tanto en el anverso como en el reverso, perfecta para tomar fotos, videos y consultar correos electrónicos. Cuenta con un toque sensible de pantalla y simple acceso de bloqueo y cierre, fácil de usar

100 pies con certificación IPX8 a prueba de agua; Ofrece protección a prueba de agua / nieve / suciedad para su dispositivo mientras mantiene la funcionalidad de pantalla táctil completa

Compatible con dispositivos de hasta 85 mm x 170 mm (ventana transparente de 82 mm x 162 mm); Viene con una correa para el cuello para llevarlo cómodamente

kwmobile Funda para móviles de L - 6,5" - Estuche de Neopreno con Cierre para móvil - Carcasa en Negro € 10.99 in stock 2 new from €10.99

Amazon.es Features PROTECCIÓN COMPLETA: Dale a tu teléfono inteligente un aspecto nuevo con este forro. La cubierta protectora está hecha de un material impermeable, por lo que tu Smartphone estará doblemente protegido.

CASE PRÁCTICO: Este cover tiene las siguientes dimensiones 16.5 x 8.9 CM. El protector universal cuenta con una cremallera que mantendrá tu teléfono totalmente seguro.

COMPATIBLE CON: Apple iPhone: 11 Pro Max, 12 Pro Max, 6 Plus, 6S Plus, 7 Plus, 8 Plus, XS Max / HTC Desire: 10 Lifestyle / Huawei: Mate 20 Lite / LG Stylus: 2 / Samsung Galaxy: A50, A51, A52, S10 Plus, S20 FE, S20 Plus, S21 Plus, S8 Plus

RESISTENTE AL AGUA: La cubierta protectora esta hecha de neopreno y elastano a prueba de agua.

AGRADABLE AL TACTO: La carcasa además de ser resistente es muy flexible y suave.

ProCase 2 Fundas Impermeables para Celulares como iPhone 12 Mini/Pro/Pro Max/SE 2020/X/8 7 Plus/6S/6/6S Plus, Galaxy S20/S20+/S20 Ultra 5G/S9/S8 Plus/Note, Huawei Xiaomi Móviles hasta 6.9"-Verde+Negro € 8.59 in stock 2 new from €8.59

Amazon.es Features Fundas impermeables y universales compatibles para todos los smartphones de hasta 6.9 pulgadas (ciertos teléfonos con pantalla grande se deben quitar la carcasa protectora); bolso estanco para tarjeta de crédito, billetera, efectivos para acitividades de playa, pezca, natación, canotaje, kayak, esnórquel y parque acuático

El diseño innovador en el lateral de la funda permite a los usuarios acceder fácilmente a los botones laterales del teléfono; ventanas claras en ambos lados frontal y posterior, son perfectas para tomar fotos o videos, revisar su correos electrónico

100 pies impermeable certificado como IPX8; ofrece protección contra agua/ nieve/ sucio para su dispositivo mientras tanto mantiene la funcionalidad completa de la pantalla táctil

Compatible con dispositivo de hasta 85mm x 170mm (ventana clara 82mm X 162mm); viene con una correa de cuello para un transporte conveniente. Cuenta con un simple bloqueo a presión, fácil de mantener fuera el agua, la nieve, el polvo, la arena y la suciedad

Se puede utilizar para 2020 iPhone 12 Mini/iPhone 12/iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max/iPhone SE/iPhone 11/iPhone 8, 8 Plus/iPhone 7, 7 Plus; Samsung Galaxy S20+/S20/S10/S9/S8+/S7/S6/Note Series, entre otros Smartphone como Xiaomi Redmi Note 9, Huawei P40 Pro/P30/P20 Mate 30 Pro y otros smartphones de entre 6.9 Pulgadas

RIXOW Bolsa Impermeable, Funda Estuche Estanco al Agua con la Correa de Cintura Ajustable para la Playa, Natación, Canoa, Windsurf, Kayak, Senderismo, Negro y Azul (2 Unidades) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features 【Tamaño Universal】Esta bolsa estanca de móvil ajusta con teléfonos de 4-6 pulgadas, por eso ajusta con la mayoría de Smartphone. Atención: Móviles con carcasa grande NO se recomienda en esta bolsa.También puede almacenar carteras, pasaportes, llaves y otros artículos personales.

【Buen rendimiento de sellado】Esta bolsa impermeable tiene un rendimiento de sellado súper impermeable, que puede proporcionar una protección integral para equipos en varios entornos. Sus características incluyen tres broches sellados y un velcro plegable en la parte superior, que sellan perfectamente y aseguran que su teléfono y sus objetos de valor estén seguros y secos.

【IPX8 Impermeable Certificado】Totalmente sumergible e impermeable, IPX8 Certificado a 100 pies (30 metros), RIXOW bolsa impermeable movil está diseñado para condiciones extrernas. Perfecta para Nadar /Esquiar/ ir a playa / Canoa windsurf etc.

【Cinturilla ajustable】bolsas de playa la cintura es ajustable y lo suficientemente larga como para ser cómoda de usar. Puede adaptarse a la circunferencia de la cintura entre 32.5 y 46 pulgadas, lo que satisface las necesidades de cintura de la mayoría de los entusiastas del deporte en la mayor medida posible.

【Pantalla duradera y fácil de tocar:】hecha de material de PVC suave de alta calidad, la bolsa transparente es impermeable y a prueba de polvo. La superficie es fácil de tocar, puede tocar la pantalla del teléfono desde la bolsa transparente impermeable sin sacar el teléfono.

NORTEI Funda para Móvil Ideal para Ciclismo 165 x 85 mm – Tracker Case Carbon Black € 27.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features VERSIÓN MEJORADA: Nuevo revestimiento de Nylon más flexible. Cremallera exterior más suave y bolsillo interior abierto de rejilla elástica.

RESISTENTE A GOLPES Y CAÍDAS: Doble revestimiento de Nylon exterior e interior con acolchado interno. Resistente a caídas, golpes y rozaduras a la vez que flexible para adaptarse a los accesorios que guardemos. Cremallera exterior impermeable.

PRÁCTICA Y VERSÁTIL: Dispone de dos bolsillos interiores independientes. Un bolsillo es abierto para llevar documentación, tarjetas o billetes. El otro bolsillo es cerrado con cremallera invisible y tirador protegido con una pestaña para no rallar el teléfono. Es ideal para guardar las llaves, monedas o cualquier pequeño accesorio como un par de parches o una toallita para limpiar las gafas.

DIMENSIONES Y MOVILES COMPATIBLES: Dimensiones externas de 165 x 85 mm. Estas medidas son compatibles con la mayoría de smartphones actuales de hasta 6,5 pulgadas.

HECHA A MANO: Logo de Nortei bordado en la cara externa.

Syncwire Funda Impermeable Móvil [2 Unidades] IPX8 Funda Acuatica Movil para hasta 7 Pulgadas iPhone 12/12Pro/12Pro Max/11 /XR/8/7, Samsung Galaxy S21/10/S9, XiaoMi RedMi 9/Note 10 etc € 13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta bolsa resistente al agua no es apta para el uso con teléfonos móviles con funda gruesa (por ejemplo, ejemplo, Otter box). Por favor, retira las fundas antes de poner el teléfono en la bolsa. 2. La presión del agua a partir de una cierta profundidad podría afectar a la función del teléfono móvil, por ejemplo, en la pantalla táctil. En este caso, pulsa el botón de volumen para tomar una foto. 3. No se puede utilizar para desbloquear las huellas dactilares.

[➤IPX8 certificado resistente al agua] – Con un excelente rendimiento de sellado resistente al agua (clasificación IPX8), esta funda 100 % resistente al agua ofrece una protección completa para tu dispositivo en las más diversas condiciones. La máxima protección impermeable alcanza una profundidad de agua de 30 metros. El diseño de cierre simple garantiza un sellado perfecto y mantiene fuera el agua, la nieve, el polvo, la arena y la suciedad.

Alta sensibilidad al tacto: el material TPU suave de alta calidad ha sido especialmente diseñado para una alta sensibilidad al tacto y una respuesta rápida para garantizar el uso habitual de los controles táctiles, la cámara y otras funciones en el agua (no soporta el desbloqueo por identificación táctil ni huellas dactilares).

Diseño transparente y portátil: con ventanas transparentes en la parte delantera y trasera, esta funda impermeable es perfecta para tomar fotos y vídeos, responder llamadas y comprobar correos electrónicos. Para mayor comodidad, el cordón puede colocarse fácilmente alrededor del cuello o la cadera con una capacidad de carga de al menos 20 kg. (Longitud del cordón: 60 cm, ajustable entre: 40 – 60 cm)

Amplia compatibilidad: la funda impermeable Syncwire es adecuada para casi todos los teléfonos móviles de hasta 7 pulgadas, como iPhone SE2/11 Pro/11 Pro Max/11/XR/XS Max/XS/X/8/8 Plus/7/7 Plus/6S Plus/SE/5S/5C/5, Samsung Galaxy S10/S9/S8, Huawei P3. 0 Pro/Mate. 20 Pro, etc.

Ossky Funda Impermeable Móvil con certificación IPX8, Funda Universal Impermeable de 6,5 Pulgadas para iPhone 12 Pro Max/ 8 Plus/7 Plus, Samsung Galaxy,Huawei, Wiko, Reproductores MP3 y MP4 € 9.09 in stock 1 new from €9.09

Amazon.es Features 【Certificación IPX8】 Esta funda impermeable para teléfono cumple con los estándares de IPX8, alta resistencia al agua hasta una profundidad de 10 m, calidad superior a prueba de agua, puede proteger mejor su teléfono móvil o billetera, así como su tarjeta, también puede eliminar completamente el agua, la nieve , arena, suciedad y rayones. cuando esquías o practicas actividades subacuáticas

【Sensible al tacto】 La cubierta de alta sensibilidad adopta material de PVC y puede realizar operaciones como fotografía nítida, fotografía de video, operación de pantalla táctil, escuchar música, llamar a un material de alta calidad facilita el uso de una pantalla táctil fácil de usar. Las cubiertas impermeables transparentes le permiten tomar fotos y videos de buena calidad bajo el agua

【Compatibilidad universal】 Estas bolsas impermeables son compatibles con dispositivos de hasta 6.5 pulgadas (dimensión interior: 176 mm de altura y 105 mm de ancho), como iPhone XS MAX, 8 Plus, 7 Plus, 6 / 6s Plus, Samsung Galaxy S10 + / S9 Plus, Huawei P30 pro / mate 20 pro etc. Además, también puedes poner dinero, pasaporte, llaves u otras pertenencias en él, es tu asistente perfecto para casa o de viaje

【Capa de aire para flotar en un diseño con vejiga, puede flotar en el agua, jugar en el mar o en el agua, en el momento de la inundación, no se preocupe que este se lleve al agua. El anillo flotante lleno de aire es una capa de aire completa y es relativamente difícil de deformar en comparación con otros productos. Además, su forma se puede mantener incluso con fuerza.

【Garantía 100% de por vida】 Antes de usar, siempre coloque una hoja de papel en el estuche en lugar de usarlo y realice una prueba de impermeabilidad de 30 minutos para el estuche impermeable bajo el agua.Todos los productos Ossky incluyen 12 meses de garantía sin preocupaciones, si está satisfecho con el producto, nos sentimos muy honrados. su satisfacción es nuestro objetivo definido. Si no está satisfecho, no dude en ponerse en contacto con nosotros.Siempre estamos a su disposición.

Spigen Funda Impermeable Móvil, Bolsa Impermeable Universal de la Bolsa Seca para iPhone X/7/7 Plus/6S/6S Plus/Galaxy S8/S8 Plus/S7/S7 Edge/LG/Nexus y más – A600 Crystal Clear € 7.99 in stock 2 new from €7.99

Amazon.es Features Funda impermeable universal para teléfono compatible con cualquier dispositivo

Diseñado para transportar convenientemente dispositivos móviles, tarjetas de crédito, dinero en efectivo y documentos para actividades al aire libre o viajes

Cubierta transparente para soportar el uso frecuente de teléfonos y cámaras

100% sellado e impermeable

Viene con una correa de cuello desmontable. ** El sensor de huellas digitales iPhone 7/7 Plus (Touch ID) no es compatible **

Funda Impermeable Móvil Universal IPX8 con Bolsa Sumergible Agua Estanca Acuática Playa | iPhone XR XS X SE 11 9 8 7 6s Plus Samsung S20 plus A71 Xiaomi Mi 10 Huawei P30 BQ Aquaris (Transparente) € 5.95 in stock 1 new from €5.95

Amazon.es Features ✅【MÁXIMA RESISTENCIA AL AGUA】-- Las fundas sumergibles ENTRE NUBES con certificado IPX8, han sido testadas y sometidas a las pruebas de sumersión adecuadas en el agua de hasta 30 minutos de duración para garantizar a todos los usuarios un producto sumergible y de alta calidad. Esta bolsa impermeable 100% sellada te garantiza un uso seguro y óptimo funcionamiento en múltiples entornos.

✅【TAMAÑO UNIVERSAL】-- Las fundas impermeables ENTRE NUBES son compatibles con casi todos los tipos de dispositivos y teléfonos móviles que existen hoy en el mercado. Tales como el iPhone SE 2020, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xs Max, Xs, XR, X, 8, 7, 8P/7P, 6, 6 plus, 6s, 6s Plus; Samsung Galaxy S10+ Plus S9 S8 A70 A50 A40 A20, Xiaomi Redmi Note 8 / 7 Pro, Mi A2/6X, MI 9, MI 8, Huawei P30 Pro, P30, P20, P20 Pro, P20 Lite, Mate 20, Mate 10, Mate 9, HTC, Sony y muchos más.

✅【GRAN FLEXIBILIDAD Y FÁCIL USO】-- Gracias a los materiales TPU y a la tecnología utilizada para su fabricación le otorgan una suavidad de alta calidad hecha exclusivamente para un delicado tacto a la hora de utilizar la bolsa impermeable para el agua. Te garantiza un tacto de pantalla óptimo, toma de fotos y otras múltiples funcionalidades que te permite realizar un smartphone. Además, el cordón situado en la parte superior de la bolsa te va a permitir ponértelo en el cuello.

✅【RESISTENCIA AVANZADA】-- Con la funda impermeable móvil ENTRE NUBES no tendrás que preocuparte por nada. Gracias a su tecnología avanzada protege tus objetos personales como tu móvil de la arena, mar, agua, nieve y polvo. Vas a realizar tus actividades al aire libre preferidas sin ninguna preocupación. 100% garantizado.

✅【MAYOR CONFORT】-- Su nuevo diseño, el más actual del 2020, permite al usuario ir a la última con las máximas prestaciones. Además, su nueva correa, más ancha que las correas convencionales que hay en el mercado, le ofrece al usuario un mayor confort a la hora de colocar la correa de la funda en el cuello o envolverlo fácilmente en la mano, facilitando su uso.

KYG Bolsa Estanca Impermeable 20L Set de Mochila Estanca con Funda de Móvil y Bolsa de Cintura, Bolsa Seca para Playa y Deportes al Aire Kayak Senderismo Esquí Pesca Escalada Camping, Negro € 16.54 in stock 2 new from €16.54

Amazon.es Features BOLSA 100% IMPERMEABLE: La exclusiva tapa enrollable de doble superposición hermética al agua proporciona el buen rendimiento a prueba de agua, y la doble capa brinda seguridad adicional. KYG Bolsa seca tiene un excelente rendimiento a prueba de agua, a prueba de nieve, arena, antivaho e incluso puede resistir tormentas de lluvia. No necesita preocuparse de que el contenido de la bolsa se moje.

PERFECTA CAPACIDAD: Proporciona una variedad de colores y una capacidad de 10L / 20L, puedes elegir según tus necesidades. Esta bolsa impermeable puede caber todo que quiere llevar para la salida, como ropa, toallas, nuestro dinero, teléfonos y GoPro etc. Con su correas de hombro ajustable extraíble que lo convierte en un gran mochila.

ACCESORIOS PRÁCTICOS: la funda impermeable para teléfono que proporcionamos es muy adecuada para iPhone 6/7/8 / X / 11/12 y serie iPhone Pro, Huawei P9 y Xiaomi 10, etc. Puede desbloquear la pantalla y tomar fotografías sin sacar el teléfono; use una bolsa de cintura impermeable, puede almacenar algunas cosas portátiles, como teléfonos móviles, llaves, articulos de emergencia, carteras, boletosy otros artículos personal.

BOLSA SECA MULTIUSO: El set de bolsas impermeables pueden ayudarle disfutar el tiempo de deportes y descansar en aire libre sin duda. Se puede usar en casi todos deportes acuáticos como nadar, kayak, rafting, excursiones en motocicleta, empacar bicicletas y viajes al aire libre, etc. Además, también se hace como cubo en pesca y acampada. Es muy ligera y conveniente.

Fácil operación y limpieza: simplemente coloque su equipo en la bolsa, agarre la cinta tejida superior y enrolle firmemente hacia abajo de 3 a 5 veces y luego conecte la hebilla para completar el sello, todo el proceso es muy rápido. Dry Bag es fácil de limpiar debido a su superficie lisa, puede cepillar la suciedad con detergente, lavar la bolsa con agua corriente y secarla en un lugar fresco y ventilado. READ El único eclipse solar total de 2020 podría ser el que pocos tengan la suerte de ver

YOSH Funda Impermeable Móvil IPX8 Universal, Bolsa para Móvil Estanca a Prueba de Agua para iPhone 12 Pro Mini 11 XR X 8 7 6 Samsung S21 A51 A71 Xiaomi MI 9T Poco X3 RedMi Note 20 hasta 6.8'' (Verde) € 7.39 in stock 1 new from €7.39

Amazon.es Features Resistencia Superior Al Agua: IPX8, le permite bucear a 30 m de profundidad de agua. Todas nuestras funda impermeable móvil son sometidas a la prueba de inmersión en agua durante un mínimo de 30 minutos para una total seguridad de todos nuestros usuarios.

Flexibilidad: Ofrece una sencilla toma de fotos, videos y manipulación. Es transparente en dos lados para que pueda tomar fotografías con la cámara frontal y posterior de su móvil. También puede enviar mensajes, revisar el correo y contestar el teléfono.

Resistente: Protege tus objetos personales del agua, la nieve, el polvo. Puedes disfrutar de tus actividades de exterior preferidas tales como buceo, correr, surfear, viajar,ect. Además,puedes ponerlo alrededor del cuello, muy fácil de llevar.

Tamaño Universal: Compatible con todo tipo de teléfonos móviles de longitud diagonal inferior a 6.8 pulgadas. Tales como el iPhone ,Samsung,LG, Xiaomi, Huawei,etc. Ofrecer espacio adicional para tarjetas de crédito, dinero en efectivo, pasaporte también.

Correa más ancha: diseñada con una correa que es más ancha que otras correas normales en el mercado. Más cómodo de llevar y no fácil de entrelazar.

Amazon.es Features Triple sistema sellado para disponer de protección hermética y segura

Protección óptima contra el agua, nieve, arena, polvo...

Incluye cordón para llevar la funda colgada en el cuello

Tamaño máximo interior: 17 x 9 cm

Válido para iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone X, Huawei P8, Huawei P9, Huawei P10, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy Note 5…

Funda impermeable Móvil IPX8 15M,Bolsa para Móvil Estanca a Prueba de Agua para iPhone 7 7 Plus 8 8+ X Xs Max XR 11 11 Pro 11 Pro Max 12 12 mini 12 Samsung Galaxy S9 S9+ S10 S10+ S10e Note 8 9 10 10 € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Amazon.es Features Amplia compatibilidad: funda impermeable para teléfonos inteligentes de menos de 6,8 pulgadas, compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes, incluidos iPhone 11, 11 Pro Max, 11 Pro Xs Max, XS, XR, X, 7/8/6 / 6s, 7/8 / 6 / 6s Plus , Galaxy S10, S10E, S10 Plus, S9, S9 Plus, S8, S6, Note 10, Note 10 Plus, Note 9, Note 8, etc.

Robusto, sólido e impermeable: el estuche de buceo, que es de tamaño pequeño y resistente al agua hasta 15 metros / 49,2 metros durante una hora, está hecho de una película PET transparente gruesa más plástico compuesto, una pantalla suave pero duradera. Esta bolsa de buceo con anillo de sellado impermeable y 6 candados externos es una bolsa impermeable para teléfono celular.

Conector de trípode de cámara incorporado: tiene un orificio de tornillo de 1/4 y se puede conectar a accesorios fotográficos profesionales como monopie, trípode o estabilizador. Con una correa para el cuello para facilitar su transporte.

Configuración rápida: inserte su teléfono y cierre la carcasa. Todo lo que tienes que hacer es encender la cámara o el video antes de estar bajo el agua. La carcasa impermeable tiene un diseño de "obturador". Para capturar todos los detalles de su aventura, presione el "disparador" directamente.

Diseño seguro: carcasa de teléfono impermeable completamente sellada sin puntos ciegos, protección de 360 ​​grados de su teléfono. Esta funda impermeable funciona bien para tomar imágenes claras y de alta resolución bajo el agua.

Valigetta Funda para móviles Universal de 6,5” con Bolsillo Exterior - Estuche Impermeable con Cierre para móvil – Ciclismo y Otros Deportes (Negro) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features ✅ MÁXIMA PROTECCIÓN: Fabricado con un material resistente e impermeable, la cubierta protectora es ideal para proteger a tu teléfono móvil mientras le das un nuevo y mejorado aspecto. Resistente al agua, al sudor y al uso. Case Unisex, para hombre y para mujer.

✅ CÓMODO Y PRÁCTICO: Este forro cuenta con doble bolsillo reforzado y cierre con cremallera. Práctico y cómodo para colocar tu teléfono inteligente y guardar tus objetos de valor como auriculares, cables, cargador, dinero efectivo, tarjetas, llaves, etc.

✅ COMPATIBILIDAD: Estuche universal compatible con todos los modelos de smartphones hasta 6,5 pulgadas. Apple iPhone: 12, mini, Pro, XR, X, 8, 7, 6 Plus, 6S Plus, 7 Plus, 8 Plus, XS Max / Xiaomi Mi 11 Redmi Note 10, 9 A2, 5x, Redmi 4 Pro / HTC: 10 evo / HTC Desire: 10 Lifestyle, 820, Desire 825 / Huawei: Mate 20 Lite / LG Stylus: 2 / Samsung Galaxy: S5, S6, S7, S8, S8 Plus / Wiko: S-Kool / Wiko Pulp: FAB 4G 5.5" / Motorola razr 2019 / Etc.

✅ FÁCIL DE LIMPIAR: Este cover con las dimensiones 18 x 9.5 CM es liviano, impermeable, resistente al sudor, suave y cómodo. Fácil de limpiar y lavar a mano.

✅ DEPORTIVO Y CASUAL: El protector universal es ideal para usar en actividades deportivas al aire libre como ciclismo, bici, correr, fitness y esquí.

EOTW Funda Impermeable IPX8 Universal para Deportes acuaticos para iPhone XS MAX XR 8 7 6 Plus/BQ Aquaris/Huawei P30 P20 P10/Samsung S8 S7 y Otros Móviles hasta 7 Pulgadas.(Rosa) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Prueba: Es necesario realizar la prueba de impermeabilidad antes de utilizar la bolsa impermeable. Coloque un pedazo de papel en su bolsa, abróchelo correctamente y llévelo al agua debajo más de 30 minutos. Entonces se puede utilizar normalmente solo sacando sin ningún problema.

Multifunción: La cuerda de la bolsa impermeable está tejida a mano con la cuerda de paracaídas, La longitud de la cuerda se ajusta moviendo la hebilla, la hebilla es muy estable, difícil de alojarse.se puede quitar y utilizar como una cuerda de 2M, y puede soportar una fuerza de tracción a lo máximo de 300 libras, se puede aplicar para el rescate de emergencia.

Compatibilidad: Compatible con dispositivos cuyo tamaño igual o de menos de 7 pulgadas (17.9 cm de altura, 11.5 cm de ancho), como iPhone X XS MAX XR 6 6S 7 8 Plus, Samsung Galaxy S10 S9 S8 S7 J7 J5 J3 A3 A5 S8 Plus, Huawei P30 Pro P20 P8 P9 P10 Honor 8 V8 5X 6X, Moto G5 G4 Plus, Moto Z, LG G6 G5 G4, Nexus 6P 5X, ZTE.

Práctico: La bolsa impermeable cuenta con la hebilla ABS, ventanillas transparentes de doble lados para que tome fotos con la cámara delantera y trasera y use el celular convenientemente, también mandar y recibir mensajes, correos, hacer y escuchar llamada telefónica.

Safely: El nivel de impermeabilidad de la bolsa alcanza IPX8, puede proteger su celular a que funcione normalmente bajo el agua. Puede hacer todos los deportes al aire libre que le gustan con el celular encima, como nadar, hacer surf, pescar, remar un barco, acampar, etc. Se aplican rayas de fósforo con efecto luminoso en los bordes de la bolsa, que le hace más seguro y deslumbrante en la oscuridad.

CHOETECH Funda Impermeable Universal,[2 Pack] Bolsa Impermeable Móvil, Funda Sumergible para iPhone 12/12Mini/11 Pro/SE/X/XS MAX/XR/8+,Samsung Galaxy S20/S10/S9,BQ Aquaris,Xiaomi y Móviles hasta 6.5'' € 8.99 in stock 3 new from €8.99

Amazon.es Features 【Certificación Impermeable IPX8】 Una protección superior resistente al agua de hasta 30 metros (98 pies) que ofrece protección a prueba de agua / a prueba de nieve / suciedad para su dispositivo mientras bucea, nada, navega.

【Tamaño Universal】 Funda impermeable movil es diseñado para 6.5" móviles, para iPhone 12/12Pro/12Mini/11/11Pro/11 Pro Max/SE/XS/XS MAX/X/8/7/7 Plus/6S/6 plus/Galaxy S20/S10/S9/S8/S8+/S7/S7 Edge/S6/S6 P10/Xiaomi P9. Además también se puede colocar la cartera, pasaporte, llaves, etc.

【Función de Pantalla Táctil】 Las ventanas transparentes en ambas caras y ultra delgada le permite fácilmente la funcionalidad de la pantalla táctil completa en la fotografía, video o revisar los correos electrónicos.

【Diseño Práctico y Reflexivo】 El diseño exquisito con una cuerda de seguridad desmontable le permite colgar libremente y en las manos.

【Lo que Obtiene】 CHOETECH Funda impermeable universal (Negro + Blanco), una correa desmontable.

TUXUNQING 2 Unidades Funda Impermeable Universal,Funda Impermeable Móvil,Bolsa Estanca Móvil Universal,Adecuada para Diferentes Series de Teléfonos Móviles como iPhone/Samsung/Huawei(Blanco * 2 € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Amazon.es Features [100% resistente al agua]Dado que la bolsa impermeable utiliza un botón y un mecanismo de bloqueo,puede proporcionar un sellado perfecto en diferentes entornos,protegiendo así su teléfono del agua,el polvo y los arañazos.

[Pantalla táctil sensible]Está hecha de PVC de alta calidad,resistente y duradero,y la parte delantera y trasera son transparentes,lo que puede lograr un tacto sensible y una respuesta bajo el agua.

[Disparos bajo el agua nítidos]La funda impermeable del teléfono está hecha de PVC transparente de alta calidad.Puede grabar videos nítidos bajo el agua y disfrutar del romántico mundo submarino (Nota:en algunas profundidades del agua,la presión del agua afectará el funcionamiento de la pantalla táctil.En este caso,utilice el control de volumen para tomar fotografías).

[Diseño de portabilidad]El diseño de correa ajustable le permite colgarlo fácilmente alrededor de su cuello sin preocuparse por perder su teléfono.

[Alcance] Adecuado para la mayoría de los teléfonos inteligentes,como iPhone SE 2020/11 Pro/11 Pro Max/11/XS/XS Max/XR/X/8/8P/7/7P/6s/6sP/6/6P/SE/5s,Samsung Galaxy S10 S9 S8,Huaweietc.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.