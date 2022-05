Inicio » Top News Los 30 mejores Fundas Cartas Magic de 2022 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Fundas Cartas Magic de 2022 – Revisión y guía 5 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Fundas Cartas Magic veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Fundas Cartas Magic disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Fundas Cartas Magic ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Fundas Cartas Magic pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Ultra Pro Penny Fundas para tarjetas, estándar, blandas, para cartas coleccionables, como Pokemon Magic, tamaño estándar, transparentes, 400 unidades € 8.86

€ 6.80 in stock 9 new from €6.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fundas para tarjetas de tamaño estándar, completamente transparentes (delantera y trasera), ultratransparente.

Adecuado para Magic the Gathering, Fortnite u otras tarjetas de tamaño aprox. 63 x 88 mm.

Completamente transparente, protege las cartas del juego, los arañazos y los golpes.

Polipropileno transparente, sin PVC ni ácidos.

GAMEGEN!C- Pack Matte Prime Sleeves Blue (100), Color (GGS10028ML) € 6.95 in stock 4 new from €6.28 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100 sleeves per pack, extra-high back-cover opacity, even on lighter colors

Matte foil averting symptoms of eye fatigue during gameplay ideal fitting and size, perfect for double-sleeving

Durable sleeves prevent bent corners, scratches and damages from shuffling

Finely structured back side avoids slipping deck staples

Great shuffle-feel, acid-free, no pvc

TitanShield Juego de mesa de tamaño estándar y fundas de cartas coleccionables mate para Magic The Gathering MTG, Pokemon, colección de béisbol, Dropmix € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las fundas para tarjetas más vendidas en Amazon.com ahora se venden directamente en Amazon UK por el fabricante original.

Paquete económico de 150 mangas: un paquete cubrirá la mayoría de los juegos.

Uso para juegos que se barajan y juegan con frecuencia para maximizar la vida de las cartas.

Superficie texturizada mate con propiedades antideslizantes para un fácil manejo.

Grado de torneo libre de ácidos y sin PVC: grosor premium diseñado específicamente para juegos de mesa y colección de tarjetas intercambiables.

ILamourCar 100 Fundas para Cartas Estándar, 66x91mm Fundas para Cartas de Comercio Transparente, Protectoras de Tarjeta para Tarjetas Mágicas, Yu-Gi-Oh, MTG € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de alta calidad】El plástico de alta calidad que usamos no es fácil de romper y usar, lo que puede proteger su tarjeta de daños del mundo exterior y mantenerla como está. No hay olor y no afectará su uso de la tarjeta.

【Alta transparencia】La funda tiene un diseño transparente de doble cara que permite ver claramente los hologramas y es perfecto para que puedas apreciar la estética de la tarjeta en el interior.

【Diseño único】Diseño sin sellar, card sleeves sin sellar, la tarjeta será más fácil de sostener y barajar las cartas será más conveniente.

【Cantidad suficiente】Obtendrá 100 fundas protectoras, adecuadas para tarjetas de tamaño estándar o tarjetas fotográficas de menos de 66 * 91 mm.Ya no es desordenado, el diseño de tamaño de viaje organiza mejor las tarjetas de su hijo, no se desvanece y el número es suficiente para satisfacer sus necesidades.

【Amplia gama de aplicaciones】Apto para todas las cartas coleccionables de tamaño estándar, cartas coleccionables, cartas mágicas y reyes del juego. World of Warcraft, Star Trek, también apto para póquer y otros naipes, es la elección perfecta para regalar a los niños. READ Pastore insult lbarbitro e rischia una maxi-squalifica: le sue scuse

docsmagic.de Deck Box Big + 100 Mat Black Sleeves Standard - Caja & Fundas Negra - PKM - MTG € 11.98 in stock 2 new from €6.81

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Combo Deal

Docsmagic.de Deck Box Big holding >100 sleeved Cards, including Deck Divider in similar Color

100 Docsmagic.de Mat Black Sleeves Standard 66 x 91 mm

Front: Glossy-Clear (reflective); Back: Matte

Perfect Protection for Standard Size Cards up to 63.5 x 88 mm like Pokemon, Magic: The Gathering...

docsmagic.de 100 Double Mat Black Card Sleeves Standard Size 66 x 91 - Negra - Fundas - PKM - MTG € 9.45 in stock 2 new from €4.83

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensions: 66 x 91 mm

Perfect Protection for Standard Size Cards up to 63.5 x 88 mm like Pokemon, Magic: The Gathering...

Front: Matte-Clear

Back: Matte-Black

100 Sleeves

Ultra Pro - 1000 Soft Sleeves - 10 Packs € 12.89 in stock 5 new from €12.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1000 fundas suaves Utra Pro.

Por cada pedido, recibirás 1000 fundas Ultra Pro para proteger tus cartas coleccionables.

1000 fundas para cartas coleccionables Ultra Pro con dimensiones de aprox. 67 mm x 92 mm.

Vault X Caja Grande de Cartas con 150 Fundas Negras - Tamaño Grande para 100+ Cartas en Fundas - Porta Cartas libre de PVC para TCG € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Caja Grande con 150 fundas protectoras negras que se adapta a una variedad de cartas de tamaño estándar. Hecho de material sin PVC, sin ácido, seguro para archivar. Garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra.

PROTECCIÓN: Hecho de material resistente y liviano sin PVC, La Caja Estándar de Vault X protege sus cartas contra rasguños y golpes, manteniéndolas en estado perfecto.

SEGURO: La tapa de seguridad automática mantiene la caja cerrada incluso durante el transporte. El cierre sin velcro no se deteriorará. No más derrames de cartas.

DISEÑO PERFECTO: La caja Vault X está diseñada para adaptarse a una variedad de cartas. Compatible con Magic: The Gathering, Pokemon, YuGiOh !, Star Wars X-Wing, Force Of Will, Cardfight Vanguard, WoW, Panini XL y Match Attax Football Cards, entre muchos otros.

TAMAÑO - de la caja: 9,5cm x 7,1cm x 7,8cm - de las fundas: 6,7cm x 9cm

Fundas para Cartas de Juego Magic/Pokemon KMC Perfect Size - 200 Fundas (2 Paquetes de 100) Importación de Japón - Made in Japan € 16.99

€ 12.89 in stock 4 new from €12.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features KMC 100 Pochettes Card Barrier Perfect Size Soft Sleeves - 2 Pack Value Set !

Moocuca Sleeves Fundas para Cartas de Juego Magic 66 * 91mm, 200 Fundas Para Cartas de Comercio Transparente, Protectoras de Tarjeta para YuGiOh Pokemon Trading Cards (200 No Sellado) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【200 fundas protectoras para tarjetas】: Hay 2 paquetes de fundas para tarjetas, cada paquete tiene 100 fundas protectoras sin sellar para tarjetas de tamaño estándar o tarjetas fotográficas de hasta 66*91mm.

【Unique Design】: El diseño sin sello, el titular de la tarjeta de diseño plano se puede quitar más fácilmente y con frecuencia. De gran transparencia y grosor, puede evitar eficazmente el desgaste. Acceso rápido y fácil a la tira adhesiva. Impermeable.

【Productos a prueba de agua y humedad】: Nuestros productos están bien sellados y tienen funciones a prueba de agua y humedad, que pueden proteger sus tarjetas y evitar que se dañen con el agua en el aire.

【Material de alta calidad】: El plástico de alta calidad que usamos no es fácil de romper y usar, lo que puede proteger su tarjeta de daños del mundo exterior y mantenerla como está. No hay olor y no afectará su uso de la tarjeta.

【Se adapta a todas las tarjetas estándar】: esta carpeta está diseñada para adaptarse a todo tipo de tarjetas. Compatible con los siguientes dispositivos: Magic Party, Pokemon, YuGiOh !, World of Warcraft, Transformers, Optimus Prime, WoW, Panini XL y Match Attax, Skylanders, estrellas deportivas, mini fotos, etc. No contiene las tarjetas anteriores.

Homgaty - 300 fundas para cartas estándar, protectores transparentes para baraja de Pokémon, magia, MTG, The Gathering, juegos de mesa, Yu-Gi-Oh (negro) € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ajuste perfecto: tamaño de 66 x 91 mm, las fundas de tamaño estándar para cartas proporcionan protección y evitan que los colores y las imágenes de tus tarjetas favoritas se desvanezcan con el tiempo y un uso regular.

Diseño esmerilado: la parte trasera negra de la funda tiene una textura mate y la parte delantera es suave y transparente. Se recomienda para intercambios o barajar, el lado mate está hacia abajo y el lado transparente está hacia arriba. Conserva ese juego de mesa en perfectas condiciones.

Fundas resistentes: las pequeñas fundas para cartas son más gruesas que las fundas promedio de cartas Pokémon y tienen buena resistencia al desgarro, además, son duraderas y resistentes.

Material de alta calidad: estas fundas, todas cortadas de manera uniforme, están hechas de material CPP de calidad, con fuerte resistencia a la corrosión, impermeable y sin PVC.

El paquete incluye: 6 paquetes pequeños, cada uno de ellos con 50 fundas para hacer un total de 300 protectores de cartas. Fundas perfectas para juegos de mesa, Yu-Gi-Oh, magia, MTG, The Gathering, cartas de Pokémon, cartas de juego, tarjetas deportivas, etc.

Senbeeda 300 fundas para cartas pokemon, card sleeves de 66 x 91 mm, estuches para tarjetas estándar, fundas de intercambiar cartas, fundas para tarjetas mágicas, Pokémon, Yu-Gi-Oh, MTG (negro) € 17.65 in stock 1 new from €17.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【El paquete incluye】: 6 paquetes pequeños, cada uno de ellos con 50 fundas para hacer un total de 300 protectores de cartas. Si tienes muchas cartas, ¡estas fundas de Pokémon son perfectas para ti y pueden proteger tus cartas y mantenerlas como nuevas! Adecuado para tarjetas de tamaño estándar o inferiores a 66 x 91 mm.

【Material de alta calidad】: El fundas para cartas pokemon está hecho de plástico de alta calidad, están hechas de material CPP de calidad, con fuerte resistencia a la corrosión. Todas cortadas de manera uniforme, grueso, no huele y no afectará al uso del cartas. las fundas de tamaño estándar para cartas proporcionan protección y evitan que los colores y las imágenes de tus cartas favoritas se desvanezcan con el tiempo y un uso regular.

【Diseño esmerilado】: la parte delantera es suave y transparente con patrón esmerilado negro en la parte posterior. Se recomienda para intercambios o barajar, el lado mate está hacia abajo y el lado transparente está hacia arriba. Conserva ese juego de mesa en perfectas condiciones.

【Prueba de humedad y a prueba de abrasión】: Tipo grueso, impermeable, a prueba de humedad y a prueba de abrasión. El grosor del producto es mejor y es más fácil proteger el papel. Diseño sin sellar, card sleeves sin sellar, la tarjeta será más fácil de sostener y barajar las cartas será más conveniente.

【Aplicable a todas las tarjetas estándar】: Fundas perfectas para juegos de mesa, Yu-Gi-Oh, magia, MTG, The Gathering, cartas de Pokémon, cartas de juego, tarjetas deportivas, etc. No contiene las tarjetas antes mencionadas.

Ultra Pro-E-81442-E Hojas para Album de cartas, Color transparente, 1-pack (UPR81442) € 19.76 in stock 16 new from €11.76

2 used from €21.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Protección UV.

Sin PVC - Acid Free

Hecho en los EE.UU.

Mayor claridad

Lays plana

Ultra Pro Sleeves - Accesorios para tarjetas, pack de 100 € 3.90 in stock 29 new from €1.03

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ultra Pro Sleeve Series 81126 / RPSCG-3

Manufacturer: Ultra Pro

Pack de 100

200 Fundas compatibles con Cartas Coleccionables Pokemon Magic. Fundas Transparentes de Celofán Abiertas para Tarjetas Comerciales, de Visita, Club. (200 abiertas) € 8.98 in stock 1 new from €8.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 200 FUNDAS: El paquete contiene 200 fundas protectoras hechas de celofán, plástico resistente para almacenar tarjetas, cartas coleccionables compatibles con Pokemon, Magic, yugioh, Cromos deportivos, u objetos pequeños de medidas menores a 9x6.5 cm.

MEDIDAS: Las fundas miden 9x6.5 cm.

IMPERMEABLE Y TRANSPARENTE: La funda no permitirá que se estropeen tus objetos al ser plástica e impermeable. Su transparencia permite ver el contenido sin necesidad de sacarlo.

FUNDAS ABIERTAS: El diseño de fundas abiertas garantiza un acceso rápido a tus cartas o tarjetas. Usualmente se utiliza para juegos de cartas coleccionables, donde el jugador debe sacar su tarjeta con rapidez.

MULTIUSOS: Podrás utilizar estas fundas para almacenar objetos pequeños como cartas coleccionables, tarjetas comerciales, de banco, club, supermercado, monedas coleccionistas, sellos. READ Victoria Tonda sobre el enfrentamiento en el campo de Etsever: "Yo protejo la propiedad privada"

Lictin 50Pcs Juego de Fundas para Cartas Almacenamiento Colección paginas del Album Collection 50 Páginas(450 cuadrícula para Cartas),Género Neutro,Transparente € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♣ Cada bolsillo 68 x 90mm

♣ 50 páginas (450 bolsillos), 9 bolsillos por pagina.

♣ Juego de fundas para cartas almacenamiento para todos los Tarjetas de comercio de tamaño estándar.

Ultra Pro- Protectores de Cubierta, Color Rojo, 66 mm x 91 mm (82694) € 5.72 in stock 2 new from €5.72

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Longitud de Producto 15.20 cm

Altura de Producto 10.20 cm

Altura de Producto 10.20 cm

HUDDU 200 Fundas Para Tarjetas, Para Juegos Cartas y Cartas Coleccionables Como Pokemon MTG Magic Sport karten - Tamaño Estándar, Transparente € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cantidad Suficiente】-2x100 tarjetas, suficiente para manejar la mayoría de los juegos de cartas.

【Material de Alta Calidad】-La funda de tarjeta transparente está hecha de polipropileno, sin PVC / sin ácido. Es elástico, resistente al desgarro y muy duradero.

【Facilidad de Uso】-Transparente de doble cara, fácil de operar, puede proteger mejor sus cartas coleccionables y varios naipes de acuerdo a su tamaño, y prevenir el desgaste.

【Ampliamente Utilizado】-Adecuado para reuniones de amigos, juegos de miembros de la familia y otra protección de tarjetas.

【Tamaño Estándar】-67 x 94 mm, el mejor tamaño para cartas coleccionables y varios juegos de cartas.

HJZZLX - 300 Fundas para Cartas Estándar, 66x91mm Fundas para Cartas Pokémon de Comercio Transparente,Ser aplicable Carta mágica, MTG, Yu-Gi-Oh, Dropmix € 13.99

€ 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 300 Piezas Fundas para Cartas Estándar: Este Paquete Contiene 3 Bolsas, Cada pack contiene 100 Fundas para Cartas Estándar, de 300 Piezas, para Tarjetas de Tamaño Estándar o Fotos de Menos de 66 x 91 mm.

Material de Alta Calidad: Fundas para Cartas Estándar está Fabricada en Material PP de Alta Calidad, No Tóxico, Inodoro, Duradero, Resistente al Agua y sin PVC para Proteger Mejor sus Tarjetas Más Caras.

Material durable:Película gruesa y Resistente que Protege las Cartas de Pokémon.Debido al Pegado Especial, los Lados se Adhieren y no se caen Fácilmente. Insertar y Quitar la Tarjeta de Colección es muy Simple Gracias al Grosor de 2 mm de la Película Trasera.

Alta Transparencia:La Funda de la Tarjeta está Diseñada con Material de Alta transparencia,Puedes ver la Tarjeta Claramente.,Ideal para Coleccionar y Disfrutar de tus Cartas Favoritas.

Funciona con Todas las Tarjetas Estándar:Esta Funda para Tarjetas es Adecuada para Cualquier Tarjeta.Compatible con los Siguientes Dispositivos: Magic Party, Pokémon, YuGiOh!, World of Warcraft, Transformers, Optimus Prime, WoW, Panini XL y Match Attax, Skylander, Sportsstars, Minifotos y más.Tarjeta no Incluida.

Iriisy 35PT TCG Funda para Cartas Magic Marcos de Tarjetas Soporte de Pantalla Magnético Acrílico Fundas de Tarjetas Transparentes Protectoras para Tarjetas Mágicas P.T.C.G. Y.G.O. (1pcs) € 5.39 in stock 1 new from €5.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño de la ranura 35PT: 65 * 90 mm de profundidad: 1 mm. Adecuado para la mayoría de tarjetas TCG.

La elección perfecta para mostrar tus cartas raras y decorar tu habitación.

Fabricado en acrílico libre de ácido, grueso y pesado, de alta definición y larga duración.

Práctico soporte magnético de una boca. Fácil de abrir con buena estanqueidad.

Con revestimiento resistente a los rayos UV, ofrece más protección para su tarjeta comercial.

Goldoars 450 Fundas para Cartas de Juego, 69*93mm Almacenamiento Colección paginas del Album Collection 50 Páginas Trading Cards, Protectoras de Tarjeta, Transparente € 16.99 in stock 2 new from €13.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 450 Card Sleeves: 50 volumes, 9 card sleeves per volume, 450 open card sleeves in total. If you have a large collection of cards, then this set of card protectors is perfect for you. It can provide protection and prevent card colors and images from fading. Suitable for standard size or cards smaller than 69*93mm.

Material de Alta Calidad: el plástico de alta calidad que utilizamos es irrompible e indeformable, resistente a la corrosión, al agua y sin PVC, protegiendo sus tarjetas de daños externos y manteniéndolas en su sitio. Sin olor para el almacenamiento permanente.

Alta Transparencia: El tarjetero es transparente y de doble cara, lo que permite ver con claridad todo el conjunto de páginas, perfecto para ver la tarjeta y proporcionar una sensación de logro excepcional. También se puede utilizar para juegos frecuentes, así como para barajar y maximizar la vida de las cartas.

la funda para tarjetas de tamaño estándar mide 69 x 93 mm y tiene un cierre aplanado para facilitar su extracción y proporcionar una excelente protección. Adecuado para muchos tipos de tarjetas, como fotos polaroid, naipes, sellos, etc.

Apto para un gran número de cartas: Fundas perfectas para juegos de mesa, Yu-Gi-Oh, MTG, Pokemon, World of Warcraft, The Gathering, cartas de Pokémon, cartas de juego, tarjetas deportivas, etc.

Fundas para Cartas Coleccionables compatible con cartas Pokemon Magic 50 Páginas, 400 Bolsillos para Cartas Coleccionables, Hojas de recambio para Álbum o Carpetas de Anillas A5 € 9.98 in stock 1 new from €9.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ️ Gran Capacidad: juego de funda para cartas con un total de 400 bolsillos en 50 páginas, 4 bolsillos por página. Tiene una capacidad para 400 tarjetas coleccionables, ya que cada bolsillo es de doble cara.

️ Tamaño Estándar: todas las páginas para fundas de tarjetas miden 16x20 cm, y cada bolsillo 6.8x9.6 cm. Cada bolsillo es compatible para el tamaño estándar de tarjetas comerciales, tarjetas coleccionables, cromos, o naipes, para álbum de recortes, personalizados o fotografías.

️ Material: están fabricados en plásticos de alta calidad, polipropileno (PP), son transparentes, resistentes al agua, difíciles de deformar protegiendo a las tarjetas o cartas de daños externos. No generan olores por su uso.

️ Diseño: sus bolsillos son de fácil acceso, dispone de costuras termosellados reforzadas que proporcionan una mayor durabilidad. Se adapta a todos los orificios estándar para carpetas, clasificadores y archivadores tamaño A5.

️ Compatibilidad: estas fundas son compatibles con cartas Pokemon, YuGioh, cartas Magic, UNO, juegos de mesa de tarjetas, cromos de futbol Panini o adrenalyn de LaLiga.

Ultra Pro Penny Fundas para tarjetas, estándar, blandas, para cartas coleccionables, como Pokemon Magic, tamaño estándar, transparentes, 1000 unidades € 14.00 in stock 7 new from €12.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fundas para tarjetas de tamaño estándar, completamente transparentes (delantera y trasera), ultratransparente.

Adecuado para Magic the Gathering, Fortnite u otras tarjetas de tamaño aprox. 63 x 88 mm.

Completamente transparente, protege las cartas del juego, los arañazos y los golpes.

Polipropileno transparente, sin PVC ni ácidos.

Homgaty - 300 fundas para cartas estándar, protectores transparentes para baraja de Pokémon, intercambiar cartas, magia, MTG, The Gathering, juegos de mesa, Yu-Gi-Oh, Dropmix (transparente) € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ajuste perfecto: tamaño de 66 x 91 mm, las fundas de tamaño estándar para cartas proporcionan protección y evitan que los colores y las imágenes de tus cartas favoritas se desvanezcan con el tiempo y un uso regular.

Alta transparencia: la funda tiene un diseño transparente de doble cara que permite ver claramente los hologramas y es perfecto para que puedas apreciar la estética de la tarjeta en el interior. También se puede utilizar con juegos que se juegan con frecuencia y para barajar y maximizar la vida de las cartas.

Fundas resistentes: las pequeñas fundas para cartas son más gruesas que las fundas promedio de cartas Pokémon y tienen buena resistencia al desgarro, además, son duraderas y resistentes.

Material de alta calidad: estas fundas, todas cortadas de manera uniforme, están hechas de material CPP de calidad, con fuerte resistencia a la corrosión, impermeable y sin PVC.

El paquete incluye: 6 paquetes pequeños, cada uno de ellos con 50 fundas para hacer un total de 300 protectores de cartas. Fundas perfectas para juegos de mesa, Yu-Gi-Oh, magia, MTG, The Gathering, cartas de Pokémon, cartas de juego, tarjetas deportivas, etc.

Fundas Cartas Pokemon, 30 paginas Fundas Para Cartas, Fundas Para Cartas Magic, 540 pcs Transparente Funda Cartas, Funda Cartas Pokemon, Se puede usar para almacenar tarjetas y fotos € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Contenido del paquete】 Hay 30 páginas deFundas Cartas Pokemon, el tamaño es de 22,5 * 29,2 cm, cada página tiene 9 bolsillos, el tamaño es de 6,6 * 9 cm. Cada bolsillo es adecuado para almacenar tarjetas de colección de tamaño estándar, como tarjetas coleccionables, naipes, Tarjeta de animación, etc.

【Materiales de alta calidad】 La funda de la tarjeta mágica está hecha de material PP de alta calidad. A prueba de polvo, no tóxico, duradero, fácil de usar, mantenga sus tarjetas organizadas, suaves y sin arrugas, Totalmente compatible con la mayoría de las animaciones de tarjetas de colección de tarjetas.

【Transparente de alta definición】 Material transparente, restaura el color original de la tarjeta y mantiene la claridad de la tarjeta. Le permite leer y apreciar tarjetas a gusto.

【Almacenamiento conveniente】 Hay 11 agujeros en el lado izquierdo de cada página del titular de la tarjeta Pokémon. No es necesario instalarlo en el lateral, se puede instalar hacia arriba y hacia abajo, no se cae fácilmente y .

【Amplia gama de aplicaciones】 Fundas Cartas Pokemon son adecuados para todas las cartas de tamaño estándar, como cartas de juego, cartas de fútbol, ​​cartas de baloncesto, cartas de animación, cartas de bola de dragón y otras cartas coleccionables. READ Más de 200.000 para Autumn Roof en música y streaming

Ultra Pro 3 x 4 Clear Regular, 100 unidades Toploader gruesas, fundas para cartas coleccionables como Pokemon Magic, tamaño estándar transparente € 24.99 in stock 5 new from €21.27

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquete de 100 unidades, tamaño estándar aprox. 63,5 mm x 88,9 mm (3 x 4 pulgadas)

Adecuado para Magic the Gathering, Fortnite, Pokemon, etc.

Completamente transparente, protege las tarjetas de juego de arañazos y dobleces

Material extragrueso, ultra claro, perfecto para guardar tarjetas de alta calidad

Ultra Pro 3x4 Clear Regular Toploader en pack ahorro

Dragon Shield ART11025 Mangas de tamaño estándar Mate 100pk-Mint € 12.55

€ 11.80 in stock 12 new from €8.42

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El diseño de la caja se adapta a más de 75 cartas de juego, incluyendo fundas para un fácil almacenamiento de tus mazos.

Todas las cajas están hechas de cartón resistente con obras de arte originales de dragón.

Nuevo diseño mate con una textura única que es agradable al tacto.

Ultra Pro- Fundas para Cartas Blancas (E-82690) € 4.99 in stock 5 new from €2.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tienen un tamaño ajustado para las cartas de juego de tamaño estándar

Color blanco

Material de calidad

Contiene 100 fundas

HUDDU 100 Fundas Para Tarjetas, Para Juegos Cartas y Cartas Coleccionables Como Pokemon MTG Magic Sport karten - Tamaño Estándar, Transparente € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cantidad Suficiente】-1x100 tarjetas, suficiente para manejar la mayoría de los juegos de cartas.

【Material de Alta Calidad】-La funda de tarjeta transparente está hecha de polipropileno, sin PVC / sin ácido. Es elástico, resistente al desgarro y muy duradero.

【Facilidad de Uso】-Transparente de doble cara, fácil de operar, puede proteger mejor sus cartas coleccionables y varios naipes de acuerdo a su tamaño, y prevenir el desgaste.

【Ampliamente Utilizado】-Adecuado para reuniones de amigos, juegos de miembros de la familia y otra protección de tarjetas.

【Tamaño Estándar】-67 x 94 mm, el mejor tamaño para cartas coleccionables y varios juegos de cartas.

Jinhuaxin 300 Fundas para Cartas, Fundas Cartas Pokemon Transparente, Soft Sleeves para Pokémon, MTG, The Gathering, Yu-Gi-Oh, card sleeves 66 mm x 91 mm - 3 Packs (No sellado) € 14.99

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【300 fundas cartas】:3 paquetes, 100 fundas cartas por paquete para un total de 300 fundas para tarjetas sin sellar. Si tienes muchas cartas, ¡estas fundas de Pokémon son perfectas para ti y pueden proteger tus cartas y mantenerlas como nuevas! Adecuado para tarjetas de tamaño estándar o inferiores a 66 * 91 mm.

【Diseño único】: diseño sin sellar, card sleeves sin sellar, la tarjeta será más fácil de sostener y barajar las cartas será más conveniente. Si sus tarjetas necesitan ser ordenadas, ¡esta funda protectora de tarjetas es perfecta para usted! Alta transparencia, tipo grueso, puede prevenir eficazmente la abrasión.

【Impermeable, a prueba de humedad y a prueba de abrasión】: Nuestros fundas transparentes para cartas están bien sellados y tienen funciones impermeables y resistentes a la humedad, que pueden proteger sus tarjetas y evitar que se dañen con el agua en el aire. Las tarjetas están sujetas a desgaste en el uso diario, y el uso de estuches para tarjetas puede evitar este problema.

【Material de alta calidad】: El fundas para cartas pokemon está hecho de plástico de alta calidad, No es fácil dañarse con el uso diario. Protege su tarjeta de daños externos y permanece sin cambios. Sin olor peculiar, no afecta su uso. papel.

【Aplicable a todas las tarjetas estándar】: El tarjetero mágico es adecuado para todo tipo de tarjetas. Compatible con los siguientes dispositivos: Magic Party, Pokemon, YuGiOh !, World of Warcraft, Transformers, Optimus Prime, WoW, Panini XL y Match Attax, Skylander, estrellas deportivas, mini fotos, etc. No contiene las tarjetas antes mencionadas.

