Los 30 mejores Funda Nordica 200X200 de 2021 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Funda Nordica 200X200 veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Funda Nordica 200X200 disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Funda Nordica 200X200 ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Funda Nordica 200X200 pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Bedsure Funda Nordica Cama 150/135 Microfibra - Funda Edredon 220x230cm con 2 Fundas de Almohada 40x75cm, 3 Piezas, Muy Suave € 26.99

€ 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS UNICAS:Estilo dibujado de mano de patrón de cuadrifolio, un diseño original, Bedsure Grupos de Cubierta de Duvet trae grupos de cama individual y artísticos para decorar todos los aspectos de su dormitorio - refresque abundantemente la decoración de su habitación existente con dos colores reversibles que caminan con sus juegos de sábanas, fundas de almohadas & faldas de cama.

FUNDA NÓRDICA PARA EDREDÓN: 3-pieza de conjunto incluye 1 solo cubierta de duvet (220x230cm) con cierre de cremallera y tirantes de esquina, 2 fundas de almohada (40x75cm) - el tamaño individual de la cubierta de edredón es suficiente grande para adaptarse a tu su edredón alternativo de tamaño individual/ duvet - 127cm larga cremallera es fácil de cerrar o descomprimir y los amarres duraderos en cada esquina mantienen su inserción edredón se resbale.

MATERIAL PREMIUM: Hecho de 100% microfibra, doble cepillado en ambos lados de la funda de edredón que se siente suave a sus dedos (No áspera en absoluto) - La cubierta del edredón ofrece un rendimiento duradero con resistencia a la decoloración y al encogimiento - Perfecto para personas alérgicas, la microfibra repele los ácaros del polvo y otros alérgenos - El pelo de mascota no se adherirá a su cubierta.

FÁSIL DE CUIDAR: La cubierta sufrida de cama de duvet es ligero como una sábana para lavar más fácilmente que lavar el edredón pesado y no se vuelve rígido después del lavado frecuente - Lavar a máquina en agua fría, secar a máquina en una funda de edredón baja y sin arrugas no hay necesidad de planchar - No más viajes caros a la tintorería con su edredón de plumas.

CUIDADO CONSEJO: Lavar a máquina en agua fría por separado, circulación suave, secar y planchar a baja temperatura, no lavar en seco.

AmazonBasics - Juego con funda de edredón, en microfibra, 200 cm x 200 cm, 50 cm x 80 cm x 2, borgoña € 20.60 in stock 1 new from €20.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una funda de edredón (200 x 200 cm) y dos fundas de almohada (50 x 80 cm) de Amazon Basics, ambas en microfibra.

De microfibra de poliéster 100 % para resistencia y suavidad excepcional.

Tela resistente a las arrugas, cierre con botón oculto para mantener el edredón en su sitio.

Burdeos ofrece una apariencia atemporal y bonita, y es fácil de combinar con el resto de la decoración

Fácil mantenimiento: lavar a máquina en caliente, no usar lejía, secar en secadora a baja temperatura.

Amazon Basics - Juego de ropa de cama con funda nórdica de microfibra y 2 fundas de almohada - 200 x 200 cm, blanco brillante € 20.39 in stock 1 new from €20.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye una funda nórdica de microfibra deluxe, 200 x 200 cm, y dos fundas de almohada de microfibra deluxe

Hecha de microfibra cepillada 100% de poliéster (120 g/m2), más grueso que otros juegos de sábanas de microfibra

Supersuave, fuerte y resistente a las arrugas; para colchones de hasta 40,6 cm (16 pulgadas) de profundidad

Bonito patrón de rayas de estilo simple que combina con todo; disponible en una variedad de colores

Lavable a máquina con agua caliente; blanquea sin cloro; secar en secadora a temperatura baja

Utopia Bedding Juego de Funda de Edredón - Microfibra Funda de Nórdica y 2 Fundas de Almohada - (Cama 105, 200x200cm, Gris) € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye 1 funda nórdica de 200x200 cm con cierre con cremallera, 2 fundas de almohada mide 50x75 cm con cremallera; Edredón se vende por separado.

La tela de microfibra cepillada los hace suaves, transpirables, de hierro fácil, sin arrugas y resistentes a la decoloración y protege contra cualquier contracción después del lavado.

Su alta resistencia a la tracción lo hace fuerte, duradero y con menos probabilidades de romperse o rasgarse.

El cierre se cose a la perfección para asegurar el edredón en su lugar.

Lavar a máquina, secar en secadora o planchar a baja temperatura; no usar lejía. READ Protestas contra las restricciones epidemiológicas en las pistas de esquí en Kolumna24.pl

Sleep Down - Juego de funda nórdica para cama de matrimonio, algodón, Color Gris, 200 x 200 cm € 16.09 in stock 1 new from €16.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gama Premium Peridae

Disponible en tamaño individual, doble, king o super king

Hecho de una mezcla de poliéster y algodón

Lavable a máquina, se puede secar en secadora

Disponible en un juego completo con sábana bajera a juego

WAVVE Funda Nórdica 200x220 cm para Cama 120 con 2 Fundas de Almohada 80x80 cm, Funda de Edredón de Microfibra, Suave y Transpirable (Blanco, 3pcs) € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad excelente: Este juego de funda de edredón está hecha de 100% microfibra de alta calidad y se lava a alta temperatura durante el proceso de producción, por lo que puede usarla con confianza. Es muy transpirable y suave, puede evacuar la humedad, manteniendo la tela seca y cómoda para un buen sueño. Se puede usar durante todo el año

Tecnología exquisita: La cubierta de edredón es procesada por tecnología especial. El color de la tela se ve más suave. No es fácil de pillar, deformar, desvanecer ni encoger, más lavable y duradera. No se endurece después de lavar con frecuencia

Mantenimiento: La ropa de cama se puede limpiar a máquina con agua fría, pero no secar en secadora, ni planchar, ni lavar en seco, ni lavar con lejía

Juego de fundas: Incluye 1 funda de edredón (200x220cm) y 2 fundas de almohada (80x80cm). El tamaño de la funda de edredón es suficiente grande para adaptarse a su edredón alternativo. La cremallera es fácil de cerrar y los amarres duraderos en cada esquina pueden evitar que el edredón se resbale

Nota: Como el tamaño se mide manualmente, puede haber un error de ±3cm. El color del producto puede ser diferente al de la imagen debido a las pantallas de los diferentes dispositivos. Debido al transporte sellado a largo plazo, nuestros productos pueden tener un olor después de abrirse, que se desaparecerá dentro de unos días. Ofrecemos servicios de cambios o devoluciones de artículos dentro de los 30 días. Si tiene alguna pregunta o necesita más información, no dude en contactarnos

Amazon Basics - Juego de cama de franela con funda nórdica - 200 x 200 cm/50 x 80 cm x 2, Beige € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La funda nórdica de 100% algodón y la funda de almohada proporcionan una apariencia atractiva y un confort acogedor a cualquier habitación

La franela de 155 gramos es un tejido transpirable que proporciona una lujosa suavidad; acabado perchado en el exterior y en el interior para una suavidad suprema

Botones de presión mantienen el edredón en su sitio de manera segura; se puede lavar y secar a máquina para facilitar su limpieza

HTE Juego de Funda Nórdica para Edredón, Cama 150 de 3 Piezas - 1 Funda Nórdica 220x240cm + 1 Sábana Bajera 150x200cm + 1 Funda Almohada 45x170cm (Cama 150, Flor Rojo) € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material : 50% algodón, 50% poliéster.

Tamaño : Para cama de 150cm, Funda nórdica 220x240cm, sábana bajera 150x200cm, almohada 45x170cm.

Este juego de funda nórdica de 3 piezas contiene 1 funda de edredón con cremallera , 1 sábana bajera ajustable con goma en los cuatros esquinas, 1 funda almohada larga de doble.

El diseño moderno de este juego de ropa para cama perfecto para decorar nuestra habitación, se puede usar en cualquiera clima del año, resistente, no hace bolitas.

Lavable a máquina a 30⁰C.

NTBAY Juego de Funda nórdica de Microfibra, Muy Suave Transpirable Juego de Cama, Fundas Nórdico 135x200cm con 1 Funda de Almohada 50x80cm, Constelación Negra € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PRODUCTO CRAFT: Nuestra funda nórdica hecha de tela de microfibra para una suavidad y resistente a la decoloración, la tela tiene un tacto ultra suave. Esta tela tiene propiedades deseables como resistencia a las manchas, transpirabilidad, resistencia a las arrugas y fácil limpieza. Diseño íntimo con cremallera oculta. La buena puntada de costura y la mano de obra exquisita reducen el hilo suelto y hacen que su funda nórdica se use por más tiempo.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: La funda nórdica tiene un patrón de constelación popular que le da a su habitación una atmósfera de fantasía. Además, puede proteger su edredón de la suciedad y es muy fácil de quitar y lavar con una cremallera oculta de dos vías que permite colocar y quitar fácilmente el edredón de esta funda. Un empaque exquisito, ya sea para usted o como regalo, es la mejor opción.

Tamaño: 1 funda nórdica: 135 cm x 200 cm + 1 funda de almohada: 50 cm x 80 cm; 1 funda nórdica: 200 cm x 200 cm + 2 fundas de almohada: 50 cm x 80 cm; 1 funda nórdica: 230 cm x 220 cm + 2 fundas de almohada: 50 cm x 80 cm (el edredón no está incluido en el juego)

CUIDADO FÁCIL: Lavar a máquina en frío, ciclo suave, secar en secadora Bajo, sin lejía, planchar en frío si es necesario.

SERVICIO DE VENTAS SATISFACCIÓN: ¡Tenemos tanta confianza en la calidad de nuestro producto que ofrecemos un servicio de devolución y reemplazo de 90 días! También le proporcionamos un servicio de atención al cliente gratuito de por vida. Si encuentra que nuestros productos tienen problemas de calidad, contáctenos y resolveremos el problema por usted de inmediato.

Disney Cars Madness - Funda nórdica, 140 x 200 cm, 60 x 80 cm, algodón € 33.09 in stock 1 new from €33.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es

Catherine Lansfield Larsson Geo Easy Care - Juego de Funda nórdica para Cama de Matrimonio, Color Ocre € 28.09 in stock 1 new from €28.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con un estampado retro en escala de gris con un toque de ocre y reverso gris claro a juego, las texturas pintorescas dentro de los paneles geométricos están inspiradas en la marca actual que hace tendencia dentro del arte y los interiores.

Los productos Catherine Lansfield están diseñados y desarrollados en Gran Bretaña, procedentes de origen ético en el extranjero y fabricados con estrictos estándares de calidad y seguridad humano-ecológica, de acuerdo con la norma 100 de OEKO-TEX.

Este juego contiene una funda de edredón king con 2 fundas de almohada a juego.

Cuidadosamente fabricado con nuestro tejido de mezcla de algodón de fácil cuidado. Ideal para estilos de vida ocupados y modernos, este juego lavable a máquina requiere un planchado mínimo. Contenido: 52% poliéster, 48% algodón.

Si tienes alguna pregunta o comentario sobre nuestros productos, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.

Sleepdown Juego de Funda nórdica Doble, algodón, Color Verde Azulado € 16.09 in stock 1 new from €16.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño: juego de funda nórdica con rayas texturizadas en color verde azulado que encantará incluso a las personas más exigentes. Este es un juego de cama que no querrás quitar.

Beneficios de compra: juego de cama de estilo más reciente; impresionante juego de edredón reversible a rayas; hecho de polialgodón de fácil cuidado y mantiene su forma.

Valor: el diseño más valorado actualmente disponible en el mercado; mantente fresco; transforma tu habitación con un colorido juego de edredón.

Instrucciones: lavable a máquina a 40 °C, se puede secar en secadora, no mezclar con otros textiles.

Tamaño: 1 funda de edredón de 200 x 200 cm y 2 fundas de almohada a juego (50 x 75 cm)

Charlotte Thomas, Fern, King - Juego de Funda de edredón (230 x 220 cm) € 34.71 in stock 4 new from €34.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño moderno, natural, helecho de Charlotte Thomas

Color: verde

Material: 144 hilos, 52% poliéster, 48% algodón con hilos peinados

El juego incluye 1 funda de edredón King de 230 cm de ancho x 220 cm de largo. 2 fundas de almohada de 50 cm de ancho x 75 cm de largo

La funda de edredón cuenta con cierres de acero inoxidable; las fundas de edredón están disponibles en diferentes tamaños, también hay cortinas y fundas de almohada a juego

Sleepdown Juego de Funda de edredón Reversible con diseño de Mandala de Elefante, de fácil Cuidado, antialérgico, Suave y Suave, con Fundas de Almohada (Doble) € 16.09

€ 14.58 in stock 1 new from €14.58

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño: diseño moderno contemporáneo para complementar y mejorar tu dormitorio; el diseño cuenta con elefantes en el tema de cachemira blanco gris con elefante multicolor en él

Características: un juego de cama de estilo étnico con elefantes; impresionante juego de funda de edredón reversible de inspiración oriental; las fundas de edredón son hidrofóbicas en naturaleza y de secado rápido; mantiene su forma

Valor: el diseño más valorado actualmente disponible en el mercado; permanece fresco; transforma tu habitación con nuestro juego de edredón de mandala de elefante; perfecto para cualquier decoración

Instrucciones: lavable a máquina a 40 °C, apto para secadora, no mezclar con otros textiles

Tamaño: 1 funda de edredón doble de mandala de elefante (200 x 200 cm) y 2 fundas de almohada a juego (50 x 75 cm)

SoloKing Funda Nordica Reversible, Fundas para Edredón Poliéster con Cierre de Cremallera,Cuatro Esquinas Amarres(200x200cm) para Cama 135/150 € 22.58

€ 19.19 in stock 1 new from €19.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño Reversible: El Juegos de fundas para edredón incluye 1 Funda nórdica 200x200cm y 2 fundas de almohada 50x75cm,Funda reversible,Por una lado es de color rosa y por el otro color gris, así que puedes usarla por el color que más te guste o ir cambiándola para no aburrirte del mismo color.es super mona porque puedes cambiarla de color en cambias la decoración de la habitación según la temporada !!

Composición de tejido de alta calidad: Hecha de 100% poliéster,tacto suave,ligera,cálida,resistente a las arrugas,resistente a la contracción,fácil planchado,sin raros olores de fabricación

Fácil de lavar y poner: el lavado seca rápido.muy fácil la instalación,Además tiene una cremallera por la parte donde se mete el edredón así es perfecto asegura que no se salga el relleno.los amarres duraderos en cada esquina pueden evitar que el edredón se moverse

Aplicable todo el año: Se pueden usar en cualquier época del año, Disponible varios tamaños,especialmente pensados para todo tipo de gustos y estilos de decoración.Muy adecuado regalos a familiares y amigos, adecuado para todo tipo de días festivos importantes, San Valentín,Día de la Madre, Día del Padre, Día de Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo

INSTRUCCIONES DE CUIDADO: Lavar a máquina en frío (hasta 40°C) y secar en secadora,no planchar; no usar lejía

Bambaw Funda Nórdica de Bambú Duvet Cover | Suavidad | Sostenible | Funda Nórdica Lujo | Funda Nordica Antiacaros | Tejido Transpirable | Gris - 200x200 € 64.25 in stock 1 new from €64.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MÁXIMA SUAVIDAD. La funda nórdica de bambú es tan suave como la seda. Esta suavidad le permitirá disfrutar de unas noches de ensueño.

HIPOALERGÉNICA. La funda antiacaros es ideal para aquellos que sufren de alergias o piel sensible.

TEMPERATURA IDEAL. La funda nórdica es transpirable y ofrece un gran confort durante las noches. Las fibras de bambú son altamente transpirables y absorbentes, permitiendo mantener la temperatura corporal caliente en invierno y fresca en verano.

SOSTENIBLE. Puede dormir tranquila en su funda nórdica. El bambú utilizado en el tejido es un recurso sostenible, orgánico y 100% ecológico.

CALIDAD SUPERIOR. 1 x funda nórdica individual de bambú de calidad superior. Cierre con botones. Medidas: doble 200cm x 200cm – Color : Gris READ Julio Berbero: "No voy a criticar a Juan Grobois porque soy el padrino del bautismo".

WONGS BEDDING 3 Piezas Púrpura Funda Nórdica Conjunto Reversible Convallaria Impresa Sábanas Fundas Nórdicas Blanco 200x200cm € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de funda nórdica: tamaño doble incluido 1 juego de funda nórdica: 200cmx200cm, 2 * Fundas de almohada: 48cmx75cm. 1pcs hoja NO Comforter.

Súper microfibra: tela duradera y ligera para una máxima comodidad, transpirable, sin decoloración, resistente a las arrugas y respetuosa con el medio ambiente, le permite tener un sueño cálido y perfecto.

Diseño de cierre de cremallera oculto: conveniente para poner y quitar el edredón, lavarlo fácilmente sin deformación después del uso múltiple. Se puede sostener perfectamente después del uso múltiple y el lavado.

Manera de enfermería: 100% microfibra de poliéster de fácil cuidado y lavable a máquina - lavable a máquina y nunca se desvanecen, la hipoalérgia elimina los ácaros.

Satisfacción GARANTÍA: cualquier pregunta, por favor envíenos un correo electrónico libremente, le responderemos y le ayudaremos a resolver el problema en 24 horas y le daremos una respuesta satisfactoria.

SoloKing Funda Nórdica Hojas Algodón,Fundas de edredón Modernas con Cierre de Cremallera,los Amarres,Suave Transpirable,Hipoalergénico,Absorción de Humedad y Sudor (200x200cm, Hojas de Primavera) € 37.81 in stock 1 new from €37.81

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda nordica hoja: El Juegos de fundas para edredón incluye 1 Funda nórdica 200x200cm y 2 funda de almohada 50x75cm,la colcha blanca está sobreimpresa con patrón de hojas, estilo cómodo y moderno, patrón AB de doble cara, simple y fresco, fácil de combinar con varios estilos decorativos

Composición de tejido de alta calidad: hecho de algodón de percal,suave y cómodo, muy agradable al tacto,hipoalergénico,respirable,absorción de humedad y sudor,alta densidad

Fundas edredon con Cremallera y Amarres: Además tiene una cremallera resistente y duradera, la longitud suficiente le permite poner y sacar fácilmente el edredón.Se colocaron robustas pajaritas en las cuatro esquinas del interior de la edredón para ayudar a asegurar el edredón en el lugar correcto

Aplicable todo el año: Se pueden usar en cualquier época del año. Disponible en una variedad de patrón,pensados para todo tipo de gustos y estilos de decoración.Muy adecuado regalos a familiares y amigos, adecuado para todo tipo de días festivos importantes, San Valentín,Día de la Madre, Día del Padre, Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo

INSTRUCCIONES DE CUIDADO: Lavar a máquina en frío (hasta 40°C) y secar en secadora,no usar lejía,no planchar;(Porque el planchado a alta temperatura puede causar una ligera diferencia de color).Las fotografías son tomadas por fotógrafos profesionales. Diferentes luces de disparo, ángulos y contraste de pantalla, causará una ligera diferencia de color. Gracias por su comprensión

Utopia Bedding Juego de Funda de Edredón - Microfibra Funda de Nórdica y 2 Fundas de Almohada (Cama 105, 200x200cm, Azul Marino) € 18.99

€ 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye una funda nórdica de 200x200 cm; 2 fundas de almohada que miden 50x75 cm con envoltura de 10 cm

Microfibra cepillada, la tela es excepcionalmente suave y de hierro fácil

Lavar a máquina, secar en secadora o planchar a baja temperatura; no usar lejía.

El material se procesa para proteger contra cualquier contracción después del lavado; fade y resistente a las manchas

El edredón se vende por separado; no en juego

DOTBUY Juego de Funda de Edredón, 3 Piezas Funda Nórdica Microfibra Juego de Cama Cremallera Funda de Almohada (Cama 150-220x240cm, Rosa roja) € 24.00 in stock 4 new from €22.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Material: Microfibra, super suave y confortable, resistente a las arrugas, duradero y ligero. Fácil de lavar y entra en la secadora sin contracción.

❤Elegante pero duradero: artesanía en telas de alta calidad, buen punto de costura, tecnología activa de teñido e impresión, decora tu habitación a la perfección

❤Artesanía de tela de calidad superior, buena puntada de costura, tecnología activa de impresión y teñido, cierre ocultado con cremallera, de modo que usted puede poner su propio Comforter relleno en la tapa.

❤Tamaño incluidos: Cama 90 - 1 * Funda de edredón: 150cm x 200cm, 2 * Funda de almohada: 50cm x 75cm; Cama 135 - 1 * Funda de edredón: 180 cm x 220 cm, 2 * Funda de almohada: 50 cm x 75 cm; Cama 150 - 1 * Funda de edredón: 240 cm x 220 cm, 2 * Funda de almohada: 50 cm x 75 cm. 200x200cm -1 * Funda de edredón: 200 cm x 200 cm, 2 * Funda de almohada: 50 cm x 75 cm . sin relleno.

❤Nota: esta ropa de cama no incluye un edredón,,Instrucciones de lavado: lavar a máquina a menos de 30 C, no lavar con otro paño oscuro, ciclo suave.

Marvel Spiderman - Juego de cama de 2 piezas, funda nórdica de 140 x 200 cm y funda de almohada de 70 x 90 cm € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones: 140 x 200 cm.

Funda de almohada: 70 x 90 cm.

Material: 100 % poliéster.

Ropa de cama de 200 x 220 cm, oro claro, dorado y gris, jacquard Lotus Paisley, diseño de flores, funda nórdica de 3 piezas, microfibra, satén, juego de cama reversible – 200 x 220 + 2 x 80 x 80 cm € 42.85 in stock 1 new from €42.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Michorinee lujoso juego de ropa de cama de primera clase se selecciona con materiales de microfibra de alta calidad. Está fabricado con una sofisticada tecnología jacquard, textura suave, delicada y lisa como satén mako, mejor calidad que la funda nórdica normal, estrictamente probada según la norma Öko-Tex Standard 100.

✔ Entrega: 1 funda nórdica de 200 x 220 cm + 2 fundas de almohada de 80 x 80 cm, con cremallera, adecuado para cama doble.

✔ Juego de ropa de cama simple y atmosférica jacquard bordado, impreso con hojas, flores, paisley. Toda la funda nórdica tiene un diseño reversible. Multicolor opcional, dorado champán, oro, azul, turquesa, verde, etc. La superficie brillante bajo la luz da a tu habitación una sensación única de lujo, y es un buen regalo para personas mayores, familiares y amigos.

✔ Seleccionamos la cremallera oculta que hemos utilizado y que ha sido sometida a varias pruebas. En cada esquina de la funda nórdica hay dos corbatas que mantienen el edredón fijado para garantizar una mayor comodidad por la noche. Todos los detalles soportan una prueba.

✔ Lavable a máquina en agua fría hasta 40 °C en programa para prendas delicadas. Es mejor secar al aire. No usar lejía. Planchar a baja temperatura, se recomienda lavar antes del primer uso.

XTiFound Juego De Funda De Edredón, 3 Piezas Funda Nórdica Microfibra Juego De Cama Cremallera Funda De Almohada con Cremallera (Cama 180X200Cm, Azul Coche Vehículo Todo Terreno Dibujos Animados) € 37.88 in stock 1 new from €37.88 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - Material - Hecho de 100% microfibra, Juego de Ropa de Cama es cómodo y suave, pero resistente a las arrugas y la luz para una experiencia lujosa.-------------------------(220x220 135x190 180x200 90x190 algodon woman nórdica turquesa tropical tigre terciopelo surf stitch oro piece one 80x80 50x90 50x80 microfibra 70x140 mariposas londres )

- Cremallera Invisible - En nuestro juego de funda nórdica está la cremallera oculta, es muy suave y resistente. No daña la piel, además es muy bonita.-------------------------(beige lino 260x240 lila verdes hojas hop hip futbol franela paris 60x120 180x190 rayas blanco 240x220 azul amarillo animales amarilla natural cortinas 280x240 niño )

- Proceso de teñido perfecto, el patrón en las cubiertas se ve vibrante todavía después del lavado, sin transferencia o decoloración.-------------------------(zorro 70x160 graffiti 80x200 roja galaxia pig leon rosa almohada queen estrellas universo 80x160 espacio retro geometrica estampada 200x200 home vintage juego elegante )

- Consejos de Lavado - Este juego de cama es lavable, puede lavarlo en la lavadora o a mano, la temperatura de lavado no supera los 30 grados, es mejor lavar en reversa. No usa blanqueador.-------------------------(caqui 260x220 estaciones 250x250 gato 80x130 marmol estampado matrimonial edredon verano verde edredón de funda cama rojo reversible nórdico nordico niña negro negra )

- Nota - esta ropa de cama no incluye un edredón, tiene una cremallera en el lateral, así que usted puede poner su propio relleno.-------------------------(naranja morado marron mandala gris gatos 90x200 forro flores seda algodón color blanca 3d 220x240 150x220 150x200 150x190 200x220 220x260 240cm x 240x260 180x220 160x200 )

Sibiles - Juego Funda Nórdica 100% Algodón Blanca Hotel con Sábana Bajera y Fundas Almohada (Cama 150) € 31.95 in stock 3 new from €31.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Juego de 3 o 4 piezas que incluye Funda Nórdica + Sábana Bajera Elástica y Ajustable + 1 o 2 Fundas de Almohada según medida.

✔ Calidad del tejido 30/30 Trama de 144 hilos, tejido 100% Algodón Natural suave y duradero. ✔ Costuras reforzadas para usos intensivos.

✔ MEDIDAS: Especial Literas: Funda Nórdica de 120x210 + Bajera de 90x190/200 + Funda para Almohadas de 90 // Cama 80: Funda Nórdica de 160x240 + Bajera de 80x190/200 + Funda para Almohada de 80 // Cama 90: Funda Nórdica de 160x240 + Bajera de 90x190/200 + Funda para Almohada de 90 // Cama 105: 180x240 + Bajera de 135x190/200 + 1 Funda Almohada de 105 // Cama 135: Funda Nórdica 230x240 + Bajera de 135x190/200 + 1 Funda para Almohadas de 135 cm.

✔ Cama 150: Funda Nórdica 250x240 + Bajera de 150x190/200 + 2 Fundas para Almohadas de 70/75 cm // Cama 160: Funda Nórdica 250x240 + Bajera de 160x190/200 + 2 Fundas para Almohadas de 70/75 cm // Cama 180: Funda Nórdica 270x240 + Bajera de 180x190/200 + 2 Fundas para Almohadas de 70/75 cm // Cama 135: Funda Nórdica 290x240 + Bajera de 200x200 + 2 Fundas para Almohadas de 70/75 cm.

✔ Tanto las fundas nórdicas como las fundas de almohada incorporan solapa para introducir los rellenos fácilmente. Disponemos de las sábanas, fundas de almohada y fundas nórdicas de Sibiles también a la venta.

Odot Juego De Ropa De Cama con Funda De Edredón, Anti-Ácaro Microfibra Cremallera Funda Nórdica Funda De Almohada, Rayas Geométricas De Celosía (Rejilla Gris Negro,Cama 90cm 150x200cm (2pc)) € 16.99 in stock 1 new from €16.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ->>>Material de alta calidad: Hecho de Poliéster, se sentirá muy cómodo, la funda nórdica super suave y cómoda protegerá, cubrirá su edredón o su inserción, le dará un nuevo aspecto a su habitación en cada estación.

->>>Mano de obra exquisita: artesanía de tela de calidad superior, puntada de costura buena, alto conteo de hilo, el cierre de cremallera oculta es conveniente para poner su edredón dentro y fuera.

->>>Paquete incluido?Cama matrimonial---1 funda de edredón y 2 fundas de almohada. Cama individual---1 funda de edredón y 1 fundas de almohada.

->>>Tamaño: Incluye 1 funda nórdica de 150 x 200 cm con cierre de cremallera, 1 fundas de almohada de 50x75 cm. Incluye 1 funda nórdica de 180 x 210 cm con cierre de cremallera, 2 fundas de almohada de 50x75 cm. Incluye 1 funda nórdica de 220 x 240 cm con cierre de cremallera, 2 fundas de almohada de 50x75 cm. Incluye 1 funda nórdica de 200 x 200 cm con cierre de cremallera, 2 fundas de almohada de 50x75 cm.

->>>Limpieza sin esfuerzo: la Poliéster tiene propiedades deseables, como una capacidad de respiración súper suave, reversible, resistente a las arrugas, apariencia lujosa y fácil limpieza. puedes lavarlos fácilmente en la lavadora o con la mano.no usar lejía, secar en secadora a baja temperatura. READ El coronavirus destruye los planes navideños de los europeos

Juego de ropa de cama Deluxe de 3 piezas de 100% algodón reforzado con cremallera, 1 funda nórdica y 2 fundas de almohada, tamaño cómodo, tamaño 200 x 220 cm, color estampado € 38.95 in stock 1 new from €38.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ropa de cama Buymax: el tejido Renforcé es el tipo estándar de tejido de algodón. El tejido suave medio fino con una superficie lisa es muy resistente, transpirable y mantiene la forma.

Contenido del envío: recibirás un hermoso y elegante juego de ropa de cama, compuesto por una funda de edredón y dos fundas de almohada en el tamaño: 200 x 220 cm y 80 x 80 cm.

Respetuosa con la piel: la ropa de cama hipoalergénica regula la temperatura y la humedad gracias al algodón puro. Por supuesto, cuenta con la certificación Öko-Tex Standard 100

Cuidado: el material liso es fácil de limpiar, fácil de planchar y lavable a 40 °C y apto para secadora (baja temperatura). No usar lejía para mantener los hermosos colores.

Servicio al cliente: damos gran importancia a la satisfacción del cliente y la calidad. Si recibes un artículo defectuoso a pesar de nuestro estricto control de calidad, reemplazaremos inmediatamente. Debido al alto volumen de producción, lamentablemente no se pueden descartar al 100 %. Por favor, ponte en contacto con nosotros, siempre estamos aquí para ti.

Treer Juego de Ropa de Cama de 3 Piezas, Microfibra Suave Transpirable Estilo Moderno Juego de Fundas Edredón con 1 Funda Nórdica + 2 Funda de Almohada (Hoja de Arce Negro,Cama 150/160-220x240cm) € 17.88 in stock 2 new from €17.88 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features -->>> Material: Juego de cama están hechas de Poliéster Microfibra, suave, cómodo, transpirable, resistente al desgaste, duradero.

-->>> Función: Una gran decoración muy hermosa decoración para su habitación y hogar o como un regalo perfecto para todas las celebraciones y eventos familiares, amigos, colegas,etc. -------- 90 90x200 bebe boho completa edredón satén bohemio luna pescado doble futbol gris individual matrimonio negra niño para bebé cuna 90x190x20 egipcio y lino algodon100% niña beige blanca cars 90/190

-->>> Diseño de cremallera invisible: no daña la apariencia, es cómodo para que su edredón entre o salga de esta funda nórdica. ----------- chocolate 105 o dinosaurios 70x140 dragon edredones el caballo galaxia ball roses heavy hombre tronos king size lila lujosa mandala rojo dorado años nordicos

-->>> El conjunto es un juego de cama de 3 piezas. Hay tamaños150x200cm; 180x220cm; 200x200cm; 220x240cm. Incluyen una funda nórdica y dos fundas de almohada(50 x 75 cm). Nota: esta ropa de cama no incluye un edredón.

-->>> Fácil de cuidar y lavar: Lavado máquina máx 40ºC. Lavar del revés. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

Bedsure Funda Nordica Cama 150/135 Rosa - Juego de Funda Edredón 150x200 con 2 Fundas de Almohada 40x75cm de Microfibra y Suave, 220x230 cm € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TOQUE SUAVE: Funda nordica de microfibra 100% cepillada 90 GSM dota de super comodidad, díficil teñir y desvanecerse.

DETALLES ÍNTIMOS: Funda nordica con colores lisos básicos complementa cada estilo de decoración. Hacer camas más rápida con cremallera inferior de funda edredón.

DISEÑO ESPECIAL: Cosiendo dos cuerdas en cada esquina interior para ayudar a asegurar la nórdica en el lugar correcto, hacerse dormir bien todas las noches.

TAMAÑO ADECUADO: Juego de funda nordica cama 150/135, lleva 1 funda nordica de 220x230 cm con 2 fundas de almohada de 40x75cm.

CUIDAD SENCILLA: Lavar a máquina en agua fría, circulación suave, lavada por separado, secada y planchada a baja temperatura, no limpie en seco.

ED-Lumos Juego de Ropa de Cama 4Piezas para Cama 90cm Poliéster Funda nórdica 150x200cm Sábana encimera 200x230cm Funda de Almohada 48x74cm Poliéster Color melocotón con Corazón Negro € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Las fundas están hechas de poliéster de buena calidad, la superficie es suave,no hace daño al piel de los niños y adultos. No tiene tóxico ni mal olor, usted no se preocupe, las usa tranquilamente.

Estilo: El diseño es muy chulo, los niños y los adultos les interesan mucho el modelo

Dimensión: Funda de edredón 150x200cm Sábana encimera 200x230cm Funda de almohada(2 piezas) 48x74cm

Manera de lavar: lavar en lavadora a 60 ºC

Paquete incluido:1 funda de edredón 1 sábana encimera y 2 fundas de almohada

WAVVE Funda Nórdica 150x200 cm para Cama 90 con 1 Funda de Almohada 40x75 cm, Funda de Edredón de Microfibra, Suave y Transpirable (Blanco, 2pcs) € 21.98

€ 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad excelente: Este juego de funda de edredón está hecha de 100% microfibra de alta calidad y se lava a alta temperatura durante el proceso de producción, por lo que puede usarla con confianza. Es muy transpirable y suave, puede evacuar la humedad, manteniendo la tela seca y cómoda para un buen sueño. Se puede usar durante todo el año

Tecnología exquisita: La cubierta de edredón es procesada por tecnología especial. El color de la tela se ve más suave. No es fácil de pillar, deformar, desvanecer ni encoger, más lavable y duradera. No se endurece después de lavar con frecuencia

Mantenimiento: Se puede lavar y secar a máquina a baja temperatura (menos de 30℃), pero no planchar, ni lavar en seco, ni lavar con lejía

Juego de fundas: Incluye 1 funda de edredón (150x200cm) y 1 funda de almohada (40x75cm). El tamaño de la funda de edredón es suficiente grande para adaptarse a su edredón alternativo. La cremallera es fácil de cerrar y los amarres duraderos en cada esquina pueden evitar que el edredón se resbale

Nota: Como el tamaño se mide manualmente, puede haber un error de ±3cm. El color del producto puede ser diferente al de la imagen debido a las pantallas de los diferentes dispositivos. Debido al transporte sellado a largo plazo, nuestros productos pueden tener un olor después de abrirse, que se desaparecerá dentro de unos días. Ofrecemos servicios de cambios o devoluciones de artículos dentro de los 30 días. Si tiene alguna pregunta o necesita más información, no dude en contactarnos

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.